Die Leistungsfähigkeit von ClickUp Formularen: Rationalisierung der Arbeit für Software Teams

Wenn Sie Teil eines Software-Teams sind, wissen Sie, wie schwierig es sein kann, mehrere Apps und Workflows zu verwalten. Das Jonglieren mit verschiedenen Tools führt zu Verwirrung, Zeitverschwendung, verpassten Terminen und Kopfschmerzen im Überfluss.

Glücklicherweise kann ClickUp Forms die Dinge einfacher machen. Mit Formularen können Sie ganz einfach Daten von Ihrem Team, Ihren Clients oder Ihren Kunden erfassen. Und das Beste daran? Das Ganze ist in den Rest der ClickUp-Plattform integriert, was es einfacher macht, den Überblick über Ihre Arbeit zu behalten - alles an einem Ort.

In diesem Blog werden wir Ihnen genau zeigen, wie ClickUp Formulare einige der häufigsten Probleme von Software Teams lösen können.

Support verschiedener Anwendungsfälle unter einem ClickUp Formular mit bedingter Logik

1. Formulare für die detaillierte Berichterstellung über Fehler

Die Verwendung von ClickUp Formularen hilft den Prozess zu rationalisieren bei der Berichterstellung, indem sie doppelte Einträge verhindern und sicherstellen, dass alle wichtigen Informationen erfasst werden. Hier sind einige Schritte für den Anfang.

Erstellen Sie die gewünschte Liste fehlerberichte einfließen soll, fügen Sie dann eine neue Ansicht hinzu und wählen Sie Formular Fügen Sie die erforderlichen Felder für die Erfassung von Fehlerberichtsinformationen hinzu. Einige häufig benötigte Felder sind:

Beschreibung des Fehlers

Schritte zur Reproduktion des Fehlers

Geräte- und Betriebssysteminformationen

Browser-Informationen

Fehlermeldungen (falls zutreffend)

Schweregrad des Fehlers

Prioritätsstufe Benutzen Sie das Formular, um es an das Erscheinungsbild Ihres Teams anzupassen. Vielleicht möchten Sie auch Anweisungen oder Richtlinien für das Ausfüllen des Formulars hinzufügen Testen Sie das Formular selbst, um sicherzustellen, dass es richtig funktioniert Stellen Sie es den Benutzern zur Verfügung, indem Sie den Link zum ClickUp Formular auf Ihrer Website, innerhalb Ihrer Software oder über andere Kommunikationskanäle freigeben Prüfen Sie die eingehenden Antworten und leiten Sie sie an die entsprechenden Mitglieder Ihres Teams zur Bearbeitung weiter. tipp: Sie können auch Automatisierungen verwenden, um dies automatisch zu erledigen 🙂

Rationalisieren Sie interne Anfragen für Design- oder IT-Teams, um genau die Informationen zu sammeln, die in Ihren Formularen benötigt werden

2. Formulare für Ihre Feature-Anfragen

Ein formeller Prozess für Feature-Anfragen hilft Ihnen dabei, Prioritäten zu setzen, an welchen Features oder Erweiterungen als nächstes gearbeitet werden soll. Durch die Verwendung von ClickUp Formularen für diesen Prozess können Sie sicherstellen, dass die Wünsche aller Beteiligten berücksichtigt werden und dass sich das Team auf die Entwicklung der wichtigsten Features für Ihr Produkt konzentrieren kann.

Hier sind einige Felder, die Sie in ein Formular für Benutzer aufnehmen sollten:

Feature-Beschreibung : Eine kurze Übersicht darüber, welches Feature der Benutzer hinzufügen möchte und was damit erreicht werden soll

: Eine kurze Übersicht darüber, welches Feature der Benutzer hinzufügen möchte und was damit erreicht werden soll Benutzungsfall : Eine Beschreibung, wie das Feature verwendet werden soll

: Eine Beschreibung, wie das Feature verwendet werden soll Kontaktinformationen: Name und Kontaktinformationen der Person oder des Kontos, die/der die Anfrage stellt

Sie können auch ein Formular erstellen, das nur für Mitglieder Ihres Teams bestimmt ist, damit diese ihre Ideen einreichen können. In diesem Fall können zusätzliche Felder dabei helfen, die Anfrage weiter einzugrenzen:

Prioritätsstufe

Technische Spezifikationen

Geschätzter Zeitaufwand und Ressourcen

Abhängigkeiten

Name des Interessenvertreters und/oder des Teams

Annahmekriterien

Erstellen Sie intelligentere Formulare in ClickUp mit bedingter Logik, um den Prozess zu rationalisieren - egal wie komplex er ist

PRO TIPP Verwenden Sie die Bedingungslogik, um Ihre Formulare für die Berichterstellung von Fehlern und die Anforderung von Features zu kombinieren! Mit diesem Feature können Sie ein benutzerdefiniertes Formular erstellen, das darauf basiert, wie Benutzer auf bestimmte Fragen reagieren. Zum Beispiel könnte Ihr Software Team ein Formular haben, das fragt, ob der Benutzer einen Fehler berichtet oder ein Feature anfordert. Wenn der Benutzer mit der Bedingungslogik "Fehlerbericht" auswählt, werden im Formular nur Fragen zu diesem Prozess angezeigt. Wählt der Benutzer "Einreichen einer Feature-Anfrage", dann zeigt das Formular nur Fragen zu diesem Prozess an.

3. Formulare für Ihre Code-Überprüfungen

Behalten Sie alle zusammenarbeit und kommunikation zwischen Mitgliedern des Ingenieur- und Entwicklungsteams an einem Ort, indem Sie Code-Reviews in ClickUp Formularen durchführen. Hier sind einige Felder, die Sie einfügen sollten, um einen besser organisierten und effizienteren Review-Prozess zu ermöglichen:

Verfasser des Codes

Code-Reviewer

Datum, an dem die Überprüfung durchgeführt wurde

Code Repository (Name oder URL)

(Name oder URL) Funktionalität : Eine Beschreibung der beabsichtigten Funktion des Codes

: Eine Beschreibung der beabsichtigten Funktion des Codes Codierungsstandards : Eine Liste von codierungsstandards oder Best Practices anhand derer der Code bewertet wird (z. B. Lesbarkeit, Wartbarkeit, Einhaltung von Stilrichtlinien usw.)

: Eine Liste von codierungsstandards oder Best Practices anhand derer der Code bewertet wird (z. B. Lesbarkeit, Wartbarkeit, Einhaltung von Stilrichtlinien usw.) Sicherheit : Ein Abschnitt, in dem der Code auf Sicherheitsschwachstellen und die Einhaltung von Sicherheitsstandards geprüft wird

: Ein Abschnitt, in dem der Code auf Sicherheitsschwachstellen und die Einhaltung von Sicherheitsstandards geprüft wird Testen : Ein Abschnitt zur Bewertung des Codes auf Testbarkeit und zur Beurteilung der Vollständigkeit und Angemessenheit der geschriebenen Tests

: Ein Abschnitt zur Bewertung des Codes auf Testbarkeit und zur Beurteilung der Vollständigkeit und Angemessenheit der geschriebenen Tests Kommentare

Genehmigung

Bonus:_ Google Formulare vs. Microsoft Formulare !

Erwägen Sie ClickUp Formulare für Ihr Software Team

Da haben Sie es! ClickUp Forms ist die ultimative Lösung für Software-, Engineering- und Entwicklungsteams, die ihre Erfassungsprozesse rationalisieren möchten. Mit benutzerdefinierten Formularen, die arbeitsabläufe automatisieren und die Kommunikation zu verbessern, werden Sie nie wieder zurückblicken.

Und mit unserem neu veröffentlichten Conditional Logic Feature können Sie sicher sein, dass Ihre Formulare immer die richtigen Fragen an die richtige Zielgruppe stellen. Probieren Sie es aus und sehen Sie, wie es die Produktivität Ihres Teams verändern kann! Testen Sie ClickUp kostenlos