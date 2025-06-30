So implementieren Sie das tägliche Arbeitsmanagement in Ihrem Unternehmen

Ein weiterer Arbeitstag neigt sich dem Ende zu, und wieder einmal haben Sie das nagende Gefühl, dass Sie – oder jemand aus Ihrem Team – etwas übersehen haben.

Sie haben versucht, mit Listen zum Erledigen von Aufgaben den Überblick zu behalten, aber das Problem ist, dass niemand genau weiß, wer für welche Aufgabe zuständig ist. Das bedeutet: Wenn etwas schiefgeht, wird es wieder zu einem Ratespiel um die Verantwortlichkeiten, anstatt Maßnahmen zu ergreifen, um das Projekt voranzubringen.

Glücklicherweise muss das tägliche Arbeitsmanagement (DWM) keine lästige Pflicht sein. Mit ein paar einfachen Strategien können Sie und Ihr Team eine Struktur aufbauen, die dafür sorgt, dass alle auf dem gleichen Stand sind und sich auf ihre Aufgaben konzentrieren können.

In diesem Blog zeigen wir Ihnen, wie Sie genau das zu erledigen haben.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung 🎯 Setzen Sie sich für jeden Tag konkrete, umsetzbare Ziele und priorisieren Sie diese mithilfe von Methoden wie der Eisenhower-Matrix oder der MoSCoW-Methode, um sicherzustellen, dass sich Ihr Team auf Aufgaben mit hoher Wirkung konzentriert 👍🏾 Weisen Sie Aufgaben klar zu, damit jeder weiß, wer verantwortlich ist, und vermeiden Sie so Verwirrung und Verzögerungen 📅 Nutzen Sie kurze tägliche Stand-up-Meetings zur Arbeitsorganisation, um Prioritäten abzustimmen, Hindernisse zu beseitigen und Erfolge zu feiern 🗄️ Nutzen Sie Plattformen wie ClickUp, um das Aufgabenmanagement zu optimieren, die Automatisierung wiederholender Aufgaben durchzuführen und die Kommunikation im Team zu verbessern 👩🏾‍🤝‍👩🏽Schaffen Sie eine Kultur, in der sich Mitglieder des Teams wohlfühlen, wenn sie Neuigkeiten und Herausforderungen freigeben, und sorgen Sie so für eine schnelle Lösung des Problems 📈 Konzentrieren Sie sich auf Metriken wie Aufgabenabschluss, Fehlerquoten und Teamautonomie, um Ihre Prozesse zu optimieren und die Produktivität aufrechtzuerhalten

Was ist tägliches Arbeitsmanagement?

Das tägliche Arbeitsmanagement (DWM) ist ein systematischer Ansatz, um die konsistente, tägliche Umsetzung von Aufgaben, Prozessen und Zielen sicherzustellen. Es hilft Ihnen, die betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten und gleichzeitig sowohl Ihre kurzfristigen Einzelziele als auch Ihre langfristigen strategischen Ergebnisse zu erreichen.

Als Prozessverantwortlicher oder Führungskraft planen, überwachen und passen Sie die täglichen Aktivitäten an, um kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben, Probleme schnell zu lösen und die Leistung Ihres Teams langfristig aufrechtzuerhalten.

Die Rolle des täglichen Arbeitsmanagements im Geschäft

Betrachten Sie DWM als Ihren täglichen Motor, der die disziplinierten Maßnahmen vorantreibt, die erforderlich sind, um strategische Pläne in echte, messbare Fortschritte umzusetzen. Hier erfahren Sie, welche Rolle es im Geschäftsbetrieb spielt.

1. Mehr Flexibilität

DWM ermöglicht es Ihnen, sich schnell an unerwartete Veränderungen anzupassen und gleichzeitig die Kontrolle über Kernaufgaben zu behalten. Diese Anpassungsfähigkeit stellt sicher, dass Überraschungen den Fortschritt nicht behindern, sondern effizient bewältigt werden.

2. Verbesserte Konzentration

Ein klar definierter Tagesplan hilft Ihrem Team, sich auf bestimmte Aufgaben zu konzentrieren, und beseitigt Ablenkungen und Unsicherheiten. Die Klärung von Prioritäten reduziert unnötigen Aufwand und steigert die Produktivität, sodass jeder seine Energie auf das richten kann, was wirklich zählt.

3. Höhere Qualität der Arbeit

Durch die Einführung standardisierter Prozesse und klarer Metriken ermöglicht DWM Ihrem Team, bei jeder Aufgabe eine hohe Qualität zu gewährleisten. Dieses visuelle Management minimiert Abweichungen und stellt sicher, dass jedes Ergebnis den festgelegten Standards entspricht.

4. Kultur der Eigentümerschaft

Mit klar definierten Verantwortlichkeiten geht auch eine klare Rechenschaftspflicht einher. DWM befähigt jedes Team-Mitglied, motiviert und engagiert seinen Teil des Projekts zu erledigen. Dies stärkt die Rechenschaftspflicht und fördert eine Kultur, in der Fristen ohne zusätzliche Aufforderung eingehalten werden.

5. Fokus auf kontinuierliche Verbesserung

Beim DWM geht es darum, den Status quo aufrechtzuerhalten und proaktiv Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren. Sie verfeinern kontinuierlich Prozesse und verbessern die Gesamtleistung Ihrer Teams, indem Sie Ineffizienzen frühzeitig erkennen und Automatisierungsbeispiele nachahmen.

Tägliches Arbeitsmanagement umsetzen: Ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden zur Steigerung der Produktivität

Letztendlich geht es nicht nur darum, Aufgaben zu verteilen. Sie möchten einen Rahmen schaffen, der den Aufwand aller aufeinander abstimmt, die Produktivität maximiert und Fortschritte ermöglicht – ganz ohne Stress. So können Sie ein schlankes System für das tägliche Management effektiv umsetzen.

1. Definieren Sie tägliche Ziele

Das Setzen von Zielen ist an sich schon eine gewaltige Aufgabe, und wenn Sie dies regelmäßig tun müssen, können Sie sich vorstellen, wie entmutigend das sein kann. Machen Sie sich keine Sorgen – atmen Sie tief durch und legen Sie fest, was Sie als Team jeden Tag erreichen wollen.

Wenn Sie beispielsweise an einer Produkteinführung arbeiten, könnten die Prioritäten des Tages Folgendes umfassen:

Fertigstellung des Textes für die Launch-E-Mail

Genehmigung des PPC-Anzeigenbriefings einholen

Führen Sie eine abschließende Überprüfung der Landing-Seite durch, um Fehler in letzter Minute zu erkennen

Sehen Sie, wie klar diese Ziele sind und wie sie die Markteinführung Ihres Produkts beeinflussen?

ClickUp Goals ist ein hervorragendes Feature, um Transparenz bei den täglichen Prioritäten zu gewährleisten.

So können Sie Ihre Ziele und Einzelziele (z. B. numerische, Ja/Nein- oder finanzielle) gruppieren und kategorisieren, indem Sie eindeutige Beschreibungen hinzufügen, damit Sie und Ihr Team genau wissen, worauf jeder hinarbeitet.

Sie können Aufgaben oder Listen mit einem Ziel verknüpfen, und ClickUp führt automatisch die Nachverfolgung Ihres Fortschritts durch, während Sie diese abschließen.

Halten Sie Ihren Zeitplan ein, um Ihre Ziele mit ClickUp Goals zu erreichen

2. Weisen Sie jedem Ziel eine Priorität zu

Nicht jede Aufgabe, die auf Ihrem Tisch liegt, muss sofort erledigt werden. Das Ziel ist es, die dringendsten Aufgaben umgehend anzugehen, während Sie die weniger dringenden Aufgaben über einen längeren Zeitraum verteilen. Die Festlegung einer klaren Hierarchie zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Arbeitstag effektiv planen können.

Die Eisenhower-Matrix ist zwar ein guter Anfang, doch können Sie für die Priorisierung auch Rahmenkonzepte wie die MoSCoW-Methode (Must have, Should have, Could have, Won’t have) nutzen.

Zum Beispiel:

Eine kritische Fehlerbehebung, die sich auf das Kundenerlebnis auswirkt? Das ist heute ein „Muss“.

Planen Sie eine zukünftige Marketingstrategie? Das ist wichtig, kann aber warten, bis alle dringenden Aufgaben fertiggestellt sind.

Die Listenansicht von ClickUp kann hier sehr nützlich sein.

Hier kann jeder Aufgabe auf der Plattform eine Prioritätsstufe zugewiesen werden – Dringend, Hoch, Normal oder Niedrig. Klicken Sie einfach auf das Flaggensymbol neben einer Aufgabe, um deren Prioritätsstufe festzulegen. Sie können dieses Feature auch nutzen, um die für Sie wichtigsten Informationen anzuzeigen, wie z. B. ein Kontrollkästchen, einen Fortschrittsbalken oder eine Formel.

Nutzen Sie flexible Sortier-, Filter- und Gruppierungsoptionen mit den Listenansichten von ClickUp

3. Klären Sie Rollen und weisen Sie Verantwortlichkeiten zu

Unklarheiten führen zu Zeitverschwendung und Frustration. Ihr Team wird nicht wissen, wie es persönliche Aufgaben bewältigen soll, wenn nicht vollkommen klar ist, wer welche Aufgabe übernehmen soll.

Wenn Sie beispielsweise ein funktionsübergreifendes Team haben, das an einer Marketingkampagne arbeitet, übertragen Sie die Erstellung der Inhalte einer Person, das Anzeigen-Design einer anderen und die Nachverfolgung der Klickzahlen einer dritten.

Zum Glück verschafft Ihnen ClickUp einen vollständigen Überblick über die Workload des Teams, sodass Sie individuelle Fristen festlegen und den Fortschritt mithilfe wöchentlicher Scorecards überwachen können.

Sie können ClickUp-Aufgaben erstellen und detaillierte Einblicke geben, worum es sich dabei handelt und wie sie sich auf das Projekt auswirken.

Fügen Sie in ClickUp benutzerdefinierte Felder hinzu, wie z. B. Links, Dropdown-Menüs, E-Mail-Adressen und mehr, um jedem Teammitglied den Kontext zu geben, den es benötigt, um die Aufgabe zu erledigen.

Passen Sie mit ClickUp Aufgaben Workflows speziell an Ihre Prozesse an

4. Halten Sie sich an einen regelmäßigen Tagesablauf

Das Setzen von Zielen ist nur die eine Seite der Medaille. Sie benötigen außerdem eine tägliche Routine, um den Schwerpunkt des Tages deutlich zu machen.

Sie könnten beispielsweise morgens ein 10-minütiges Stand-up-Meeting abhalten, um Prioritäten abzustimmen, mittags einen Check-in durchführen, um zu sehen, wie es läuft, und am Ende des Tages einen Zeitraum für Reflexion einlegen, in dem jeder freigibt, was gut gelaufen ist und womit er möglicherweise Hilfe benötigt.

Die Idee dabei ist, Erfolge als Team zu feiern und Probleme sofort zu lösen, bevor sie sich verschlimmern.

Fast 43 % der Mitarbeiter fühlen sich von der Vielzahl der von ihnen genutzten Apps überfordert, und 40 % ihrer Zeit geht durch den ständigen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben verloren. Erfahren Sie, wie eine einheitliche Arbeitsplattform Unübersichtlichkeit reduziert und den Fokus an einem Ort bündelt. Starten Sie mit ClickUp ClickUp Dokumente, Whiteboards und Dashboards schaffen ein umfassendes Wissenssystem, in dem Informationen direkt mit der Umsetzung verbunden sind.

Möchten Sie jede Woche einen Tag Zeit sparen?

Statten Sie Ihr Team mit Tools aus, die eine nahtlose Zusammenarbeit und Aufgabenverwaltung unterstützen.

Beispielsweise spiegeln Kanban-Boards in ClickUp Ihre Projektphasen wider, wie „Scoping“, „In Bearbeitung“, „Zur Überprüfung“ und „Erledigt“. Sie können Aufgaben ganz einfach hinzufügen, ausblenden oder neu anordnen, um sich an veränderte Prioritäten anzupassen.

Andererseits hilft Ihnen die Zeiterfassung im Projekt in ClickUp dabei, zu sehen, wofür Ihr Team seine Zeit aufwendet, Schätzungen festzulegen und Berichte einzusehen, um Ineffizienzen zu identifizieren, an denen gearbeitet werden muss. Mit der kostenlosen Chrome-Erweiterung von ClickUp können Sie die Zeit buchstäblich von Ihrem Desktop, Mobilgerät oder Browser aus erfassen.

Die Verwaltung von Team-Dienstplänen kann eine Herausforderung sein, aber ein klarer Plan kann dies erheblich vereinfachen. Die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiter-Dienstpläne hilft Ihnen dabei, Schichten zu organisieren, die Nachverfolgung von Verfügbarkeiten durchzuführen, die Personalkosten der Abteilungen zu verwalten und sogar Urlaubsanträge zu bearbeiten – alles an einem Ort.

Diese Vorlage herunterladen Die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterpläne eignet sich sowohl für kleine Teams als auch für große Belegschaften

Um Ihren Zeitplan zu erstellen, müssen Sie nur ein paar Schritte befolgen:

Ermitteln Sie Ihren Versicherungsbedarf

Erfassen Sie die Verfügbarkeit der Mitglieder des Teams

Erstellen Sie einen Zeitplan, führen Sie einen strukturierten Überprüfungsmechanismus ein und setzen Sie die Änderungen um

6. Sorgen Sie für regelmäßige Kommunikation

Ihre Team-Mitglieder sollten den ganzen Tag über jederzeit die Möglichkeit haben, sich an jeden zu wenden, um Hilfe oder Klarheit zu erhalten. Schaffen Sie daher eine Kultur der proaktiven Kommunikation, in der sie sich ermutigt fühlen, über den aktuellen Stand zu berichten, Bedenken zu äußern oder einfach nur zu chatten.

Wenn ein Entwickler beispielsweise auf einen Fehler stößt, der sich auf die Lieferzeit auswirken könnte, kann er die zuständigen Mitglieder des Teams umgehend benachrichtigen.

Ebenso sollte ein Vertriebsmitarbeiter, der in letzter Minute Kundenfeedback erhält, das Anpassungen durch das Designteam erfordert, in der Lage sein, dieses sofort freizugeben, um Verzögerungen zu vermeiden. Diese Echtzeitkommunikation stellt sicher, dass potenzielle Probleme zügig behoben werden und laufende Projekte im Zeitplan bleiben.

Häufige Herausforderungen bei der Umsetzung des täglichen Arbeitsmanagements (und wie man sie bewältigt)

Selbst wenn Sie die besten Absichten haben, ist die Umsetzung des DWM-Ansatzes kein geradliniger Weg und oft mit Hindernissen verbunden, wie zum Beispiel:

1. Das Gefühl, mikromanagt zu werden

Das Arbeiten nach Vorlagen für Tagespläne und das Durchführen von Check-ins kann für manche Mitglieder des Teams, insbesondere für diejenigen, die kreative Freiheit schätzen, als zu einschränkend empfunden werden.

Betonen Sie daher bei der Diskussion über Verantwortlichkeit deren Vorteile – wie eine reibungslosere Zusammenarbeit und mehr Klarheit im Team –, anstatt sie als eine Form des Mikromanagements darzustellen.

💡Profi-Tipp: Sie sollten auch „Konzentrations-Blöcke“ einplanen, in denen Ihr Team in seinem eigenen Rhythmus intensive Arbeit und oberste Prioritäten erledigen kann, während es weiterhin für die Ergebnisse verantwortlich bleibt.

2. Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung des Fortschritts

Regelmäßige Berichte über den Stand der Abschließung der Aufgaben können einen Aufwand darstellen. Teammitglieder könnten durch den Kontextwechsel die Konzentration verlieren, was zu Frustration und verminderter Produktivität führt.

Anstatt dass Ihr Team Sie ständig wegen Updates kontaktiert, führen Sie eine benutzerfreundliche Software für das Aufgabenmanagement ein, in der Ihre Mitarbeiter wichtige Updates ohne Aufwand hinterlegen können.

ClickUp Chat ist in dieser Hinsicht ein leistungsstarkes Tool. Nutzen Sie es, um Teammitgliedern direkt Nachrichten zu senden, Aufgaben direkt im Chat zu erstellen und zu verwalten, Dateien und Dokumente zu freigeben und sogar Gruppenchats für bestimmte Projekte oder Teams zu starten.

Es lässt sich nahtlos in andere ClickUp-Features integrieren, sodass Sie Aufgaben, Dokumente und andere relevante Informationen mit Ihren Unterhaltungen verknüpfen können. Das Tüpfelchen auf dem i? ClickUp Chat nutzt KI, um Aufgaben vorzuschlagen, Threads zusammenzufassen und hilfreiche Antworten zu geben, wodurch Ihre Kommunikation effizienter und besser organisiert wird.

Strukturieren Sie Ihre Unterhaltungen so, wie Sie arbeiten – mit ClickUp Chat

3. Motivationsverlust

Wenn nicht sofort sichtbar ist, wie das tägliche Arbeitsmanagement zum Gesamtfortschritt beiträgt, könnten Ihre Teammitglieder entmutigt sein. Die Lösung? Unterteilen Sie langfristige Ziele in kleine, erreichbare Meilensteine, die gefeiert werden können und die Motivation aufrechterhalten. Tragen Sie Ihre langfristigen Ziele in ClickUp Goals ein und bringen Sie den Prozess ins Rollen.

💡Profi-Tipp: Ermutigen Sie außerdem alle, am Ende des Tages über ihren Fortschritt nachzudenken und ihre Erkenntnisse im Gruppenchat freizugeben. Dies hilft Ihnen dabei, eine Mentalität der kontinuierlichen Verbesserung zu entwickeln, indem Sie kleine, zeitnahe Anpassungen am Workflow zum Wohle aller vornehmen.

4. Zeitmanagement als Führungskraft

Wahrscheinlich sind Sie nicht nur Projektmanager – Sie haben auch eigene Ziele für die Arbeit zu erreichen. Die Verwaltung der täglichen Arbeit kann sich wie eine weitere Aufgabe auf einem bereits vollen Teller anfühlen. Nutzen Sie Technologie, um wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Erinnerungen, das Freigeben von Berichten oder das Planen von Meetings zu automatisieren.

Die Tagesplaner-Vorlage von ClickUp kann Ihnen beispielsweise dabei helfen, jedes Ereignis, jede Besorgung und jede Aufgabe zu organisieren. Sie können auch einige Ihrer Aufgaben an vertrauenswürdige Teammitglieder delegieren.

Messung der Effektivität des täglichen Arbeitsmanagements: Best Practices für das tägliche Arbeitsmanagement

Unabhängig davon, welche Arbeitsplanvorlagen Sie einsetzen, benötigen Sie konkrete Belege dafür, dass sie Ergebnisse bringen.

Aber wie erlangt man diesen Beweis?

Indem Sie Leistungskennzahlen (KPIs) festlegen und deren Nachverfolgung durchführen, die sich auf die täglichen Arbeitsergebnisse beziehen.

Natürlich gibt es die üblichen Metriken wie „durchschnittliche Zeit pro Aufgabe“ oder „durchschnittliche Anzahl der pro Person und Tag fertiggestellten Aufgaben“. Für einen wirklich umfassenden Überblick über Ihr tägliches Arbeitsmanagement sollten Sie jedoch diese Metriken nicht außer Acht lassen.

1. Fokusquote

Dieser Wert misst den Prozentsatz der Zeit, die für Aufgaben mit hoher Priorität aufgewendet wird, im Vergleich zu Aufgaben mit niedriger Priorität. Je höher Ihr Fokusverhältnis ist, desto stärker konzentriert sich Ihr Team auf wichtige Aufgaben.

2. Fehlerquoten

Ein wichtiger Aspekt beim Zeitmanagement ist es, zu messen, wie oft Aufgaben überarbeitet oder wiederholt werden müssen. Wenn Ihre Fehlerquote hoch ist, sollten Sie Ihre Fähigkeiten im Aufgabenmanagement dahingehend überprüfen, wie klar Ihre Anweisungen sind oder wie hoch die Erwartungen an die einzelnen Aufgaben sind.

3. Arbeitsrückstand

Dies misst, wie viel Arbeit zu einem bestimmten Zeitpunkt noch unerledigt ist. Haben Sie ständig Schwierigkeiten, Ihren Rückstand aufzuholen? Möglicherweise müssen Sie überdenken, wie Sie Ihre Aufgaben für den Tag priorisieren und verteilen.

4. Autonomiegrade des Teams

Dies ist ein Maß dafür, wie oft Ihre Team-Mitglieder Sie oder andere Teamleiter um Rat fragen. Das Ziel ist es, ihnen ein möglichst großes Maß an Selbstständigkeit zu vermitteln. Wenn sie sich weiterhin häufig an Sie wenden, sollten Sie erwägen, Ihre Arbeitsvorlagen anzupassen, um mehr Klarheit und Sicherheit bei der Entscheidungsfindung zu schaffen.

5. Zufriedenheit mit der Eigenverantwortung für Aufgaben

Führen Sie regelmäßig Umfragen durch, um herauszufinden, wie Ihr Team seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten empfindet. Wenn die Zufriedenheitswerte nicht besonders hoch sind, könnte es sich lohnen, die Workload neu zu verteilen, um für mehr Ausgewogenheit bei der Verteilung zu sorgen.

Nutzen Sie die einfache Arbeitsplan-Vorlage von ClickUp, um die zu erledigenden Aufgaben besser zu visualisieren.

6. Zeit bis zur Lösung von Problemen

Wie lange braucht Ihr Team, um Probleme oder Engpässe bei den täglichen Aufgaben zu lösen? Je kürzer diese Zeit im Laufe der Zeit wird, desto effizienter wird der Problemlösungsansatz Ihres Teams sein.

7. Bearbeitungszeit für Ad-hoc-Aufgaben

Die Fähigkeit, unerwartete Aufgaben schnell zu bewältigen, ohne den Gesamtzeitplan zu stören, ist ein wichtiger Maßstab dafür, wie flexibel und effektiv Ihr tägliches Arbeitsmanagement ist.

8. Energielevel über den Tag verteilt

Fragen Sie sich, wie Sie als Team schneller arbeiten können? Passen Sie Ihre Aufgaben so gut wie möglich an das Energieniveau Ihres Teams an. Führen Sie kurze Umfragen durch, um zu erfahren, wie sich Ihr Team zu Beginn, in der Mitte und am Ende des Tages fühlt, und passen Sie das Tempo Ihrer Aufgaben so an, dass sich niemand überfordert fühlt.

1. ClickUp

Stellen Sie sich ClickUp als zentralen hub für Produktivität vor.

Stellen Sie sich vor, Sie beginnen Ihren Tag mit einem benutzerdefinierten Dashboard, das Aufgaben, Nachrichten und Updates aus all Ihren Tools zusammenführt, sodass Sie auf einen Blick sehen können, was dringend ist, ohne zwischen Apps oder Registerkarten wechseln zu müssen.

Oder nutzen Sie die Kalender-Ansicht von ClickUp, um die Prioritäten Ihres Tages zu planen. Sie können Benachrichtigungen und Erinnerungen für Ereignisse einrichten, um sicherzustellen, dass Sie keine wichtigen Fristen oder Meetings verpassen.

Bleiben Sie mit der Kalender-Ansicht von ClickUp im Zeitplan

Die besten Features

Nutzen Sie vorgefertigte ClickUp-Automatisierungen als Auslöser für KI-gestützte Statusaktualisierungen

Beantworten Sie Nachrichten schnell mit Kurzformeln, und ClickUp Brain verfasst Ihre Nachricht wie von Zauberhand im perfekten Tonfall.

Überprüfen Sie, was in Ihrem Arbeitsalltag funktioniert hat (und was nicht), um Ihre Abläufe mithilfe der Arbeitsmanagement-Vorlagen von ClickUp kontinuierlich zu optimieren

Führen Sie Ihre Sprints zum Erfolg beim Abschließen und sorgen Sie mit ClickUp-Dashboards dafür, dass Ihr Team agil und ergebnisorientiert bleibt.

2. Trello

via Trello

Das visuelle Kanban-System von Trello ist ideal für alle, die ihre Aufgaben gerne übersichtlich und leicht verständlich dargestellt sehen. Das Feature „Butler“ übernimmt beispielsweise Routineaufgaben wie die automatische Zuweisung von Karten an Teammitglieder oder die Verschiebung von Fälligkeitsdaten, wenn sich Zeitleisten ändern.

Die besten Features

Heben Sie mit „Card Aging“ Aufgaben, die seit Tagen nicht bearbeitet wurden, dezent hervor

Synchronisieren Sie alle Ihre Tools wie Slack, Google Drive und Evernote mit Power-Ups (Integrationen)

Standardisieren Sie wiederkehrende Prozesse mühelos mit den Checklisten-Vorlagen.

3. Microsoft To Do

über Microsoft To Do

Wenn Sie Ihren Tag gerne mit einem Neuanfang beginnen, ist „Mein Tag“ in Microsoft To Do genau das Richtige für Sie. Damit können Sie jeden Morgen eine neue Liste mit Prioritäten erstellen und so den Stress reduzieren, indem Sie sich auf das konzentrieren, was gerade zu erledigen ist.

Die besten Features

Verwandeln Sie markierte E-Mails mithilfe der Outlook-Integration in umsetzbare Elemente

Lassen Sie sich von „Smart Suggestions“ an Aufgaben erinnern, die Sie vielleicht vergessen haben

Passen Sie Startdatum und Fälligkeitsdatum per Drag & Drop im Handumdrehen an

4. Asana

via Asana

Asana ist die erste Wahl, wenn Sie täglich mehrere Projekte und Teams verwalten. Das Feature „Regeln“ ermöglicht es Ihnen beispielsweise, wiederkehrende Aktualisierungen – wie die Neuzuweisung von Aufgaben, wenn sich die Verfügbarkeit einer Person ändert – ohne ständige Überwachung zu erledigen.

Die besten Features

Teilen Sie die Arbeit in überschaubare Teilaufgaben auf, mit klaren Eigentümern und Fälligkeitsdaten

Verschaffen Sie sich mit dem Workload-Feature einen visuellen Überblick über die tägliche Kapazität Ihres Teams

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, um sofort zu sehen, welche Ziele im Plan liegen, davon abweichen oder gefährdet sind

Erzielen Sie täglichen Erfolg durch effektive Managementfähigkeiten

Das tägliche Arbeitsmanagement ist der beste Weg, um den Überblick zu behalten und das große Ganze im Blick zu behalten, während sich Ihre geschäftlichen Prioritäten weiterentwickeln und Ihre Arbeitsprojekte immer komplexer werden.

Indem Sie alle auf den gleichen Stand bringen, verfügen Sie über ein motiviertes Team, das für jede Aufgabe Verantwortung übernimmt und befähigt ist, bei Bedarf um Hilfe zu bitten.

Denken Sie jedoch daran, realistisch einzuschätzen, was Ihre Mitarbeiter leisten können. Indem Sie die richtigen KPIs messen, können Sie sich auf Anpassungen konzentrieren, die ihnen helfen, die täglichen Ergebnisse zu optimieren, ohne dass sie ausbrennen.

Und vor allem: Scheuen Sie sich nicht vor Anpassungen – so bleiben Sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.

Was ist also der nächste Schritt für alle, die ihre tägliche Arbeit verbessern möchten? Nutzen Sie eine leistungsstarke Plattform wie ClickUp!

Es ist ein perfektes Kontrollsystem, das entwickelt wurde, um mühelos den Fortschritt zu überwachen und die Zeiteinteilung zu optimieren, während zahlreiche Features wie Aufgaben, Ziele und Chat eine nahtlose Zusammenarbeit im Team bei Projektideen, Notizen zu Meetings und vielem mehr ermöglichen.

Nutzen Sie ClickUp kostenlos und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Arbeitseffizienz. Viel Erfolg!