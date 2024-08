8 DevOps-Prinzipien zur Steigerung der Effizienz in der Softwareentwicklung

Was erhält man, wenn man Softwareentwicklungs- und IT-Betriebsteams zusammenführt? Sie erhalten DevOps, eine Methodik zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Effizienz des typischen Softwareentwicklungslebenszyklus.

DevOps bringt nicht nur zwei Teams zusammen, sondern kombiniert auch verschiedene Werkzeuge philosophien und Praktiken, um Qualitätsprodukte in Rekordzeit zu liefern, die Kunden zufrieden zu stellen und eine bessere ressourcenauslastung .

All dies ist dank der DevOps-Prinzipien möglich: Sie dienen als Richtlinien für Entwicklungs- und Betriebsteams zur Optimierung der Prozesse, die mit der Erstellung, dem Testen, der Bereitstellung und der Wartung von Softwareprodukten verbunden sind. Die Umsetzung dieser Schlüsselprinzipien führt zu kontinuierlichen Verbesserungen, zur Beseitigung von Abteilungssilos und zu einer Kultur der gemeinsamen Ergebnisverantwortung.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die acht wichtigsten DevOps-Prinzipien vor, mit denen Sie leistungsstarke, flexible und transparente Prozesse aufbauen können funktionsübergreifenden Teams bereit, jede Herausforderung zu meistern, die sich ihnen bietet. 💪

Was ist DevOps? DevOps ist eine hybride Methodik bei der Softwareentwicklungs- (Dev) und IT-Betriebsteams (Ops) zusammenarbeiten, um den gesamten Entwicklungsprozess zu rationalisieren und Software schneller bereitzustellen. Sie denken jetzt vielleicht, dass es so einfach ist, die beiden Teams in einen Raum zu setzen und ihnen zu sagen, dass sie zusammenarbeiten sollen?

Nun, ganz so einfach ist es nicht. Damit DevOps funktioniert und agil, effizient und kostengünstig ist, müssen Sie einige Grundregeln beachten, die auch als DevOps-Prinzipien bekannt sind. Diese ermöglichen es Ihnen, das traditionelle Softwareentwicklungsmodell zu verändern und das Team in die richtige Richtung zu führen. ➡️

8 DevOps-Prinzipien für ein erfolgreiches Software-Team

Lernen Sie acht wichtige DevOps-Prinzipien kennen, mit denen Sie die Arbeitsabläufe bei der Softwareentwicklung verbessern und Ihr Team voranbringen können.

1. Kollaboration ist ein Muss

Da DevOps Entwicklung und Betrieb miteinander verbindet, kann es nicht überleben ohne effiziente Zusammenarbeit . Der Erfolg eines jeden DevOps-Teams hängt weitgehend davon ab, wie gut es während der Entwicklung und Bereitstellung zusammenarbeitet.

In erster Linie geht es um den Austausch von Informationen. Jeder im Team sollte sich frei fühlen, seine Meinung und Einstellung zu äußern. Wenn Sie ein Problem bemerken, egal wie klein es zu sein scheint, teilen Sie es den anderen so schnell wie möglich mit. Die Chancen stehen gut, dass Sie eine Störung frühzeitig erkannt haben und dem gesamten Team stundenlange Arbeit bei der Behebung des Problems erspart haben.

Selbst die am besten aufeinander abgestimmten Teams fühlen sich verloren, wenn sie nicht wissen, warum sie etwas tun, daher ist die effiziente Festlegung von Zielen eine wichtige Voraussetzung für die Förderung der Zusammenarbeit. Diese Ziele sind der Leitstern Ihres Teams, und es ist Ihre Aufgabe als Führungskraft, dafür zu sorgen, dass sie realistisch und klar definiert sind. ⭐

Jeder in einem DevOps-Team hat eine Rolle. Diese Rollen sind jedoch miteinander verbunden - wenn eine Person keine gute Leistung erbringt, sind alle davon betroffen. Um dies zu verhindern, sollten Sie genügend Raum für Brainstorming, Strategieentwicklung und Planung schaffen. Auf diese Weise ist jeder in den gesamten Prozess eingebunden und kann seine Teamkollegen leicht im Auge behalten, um reibungslose Arbeitsabläufe zu gewährleisten .

2. Kontinuierliches Feedback ist ein langer Weg

Positives und negatives Feedback gibt dem Team einen Motivationsschub und hilft ihm, auf dem richtigen Weg zu bleiben kontinuierliche Verbesserung .

Die Teammitglieder sollten sich gegenseitig Feedback in Form von Peer-Reviews geben, und Sie (der Manager) sollten dies gelegentlich tun leistungsüberprüfungen . Neben diesem offiziellen Feedback sollten Sie regelmäßige Sitzungen abhalten, um über die Arbeit Ihres Teams auf dem Laufenden zu bleiben.

Feedback ist der unbesungene Held eines jeden Entwicklungs- und Bereitstellungszyklus und sollte niemals ignoriert werden. Ein wachsames Auge auf leistungsindikatoren (KPIs) durch kontinuierliche Überwachung werden Sie genügend Einblicke erhalten, um konstruktives Feedback zu geben und Ihr Team zum Erfolg zu führen.

3. Inkrementelle Releases sind der Schlüssel zu einem stetigen Arbeitsablauf

Wenn Sie schon einmal in der Merge-Hölle gelandet sind, wissen Sie, wie schwer es ist, da wieder herauszukommen - große Releases, bei denen Codes zusammengeführt werden müssen, führen oft zu Inkompatibilität und einem Haufen Fehler. Die Behebung dieser Fehler erfordert Zeit und Mühe. Anstatt sich auf hochwertige Aufgaben zu konzentrieren, landen Sie in einem endlosen Kreislauf, in dem Sie versuchen, Codezusammenführungen zum Laufen zu bringen.

Die DevOps-Methodik stellt sicher, dass Sie nicht in der Merge-Hölle landen, indem sie sich auf inkrementelle Releases konzentriert, so dass Sie Ihre Ressourcen richtig zuordnen und Verschwendung minimieren können. Kleine und häufige Veröffentlichungen erlauben schnelle Überprüfungen und einfaches Testen und die Identifizierung von Fehlern. Indem Sie Probleme frühzeitig erkennen, können Sie sie direkt an Ort und Stelle beheben, ohne den Fluss des gesamten Projekts zu unterbrechen.

Ein weiterer Vorteil von inkrementellen Versionen ist die Anpassungsfähigkeit. Ihr Kunde prüft jede Version und gibt Ihnen Feedback - wenn ihm einige Änderungen gefallen, können Sie diese schneller umsetzen, da Sie nicht weit zurückgehen müssen.

Die Aufteilung Ihres Produkts in kleinere Einheiten hat ihre Vorteile, aber wenn Sie wollen, dass es funktioniert, brauchen Sie ein kollaboratives Umfeld und eine kontinuierliche Feedback-Kultur. Dies ist ein Beweis für die gegenseitige Abhängigkeit der DevOps-Prinzipien - sie bedingen sich gegenseitig, um zu funktionieren. ☯️

4. Automatisierung gibt Ihnen Schwung

Eines der Hauptziele der DevOps-Methodik ist die schnellere Bereitstellung von Software. Das gilt auch für Überprüfungen, Tests und Aktualisierungen - jeder Prozess dreht sich um Geschwindigkeit.

Das bedeutet nicht, dass Sie Ihre Arbeit überstürzen müssen. Im Gegenteil, Ihr Ziel ist es, schnell zu arbeiten, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Es gibt zwar keine magische Taste, die Sie blitzschnell macht, aber es gibt eine nicht ganz so geheime Waffe, die Ihnen helfen kann, Routine- oder sich wiederholende Arbeiten zu rationalisieren und sich auf hochwertige Aufgaben zu konzentrieren - die Automatisierung.

DevOps-Teams zielen darauf ab prozesse zu automatisieren und Aufgaben, um die Geschwindigkeit zu erhalten, Fehler zu minimieren und zeit zu sparen bei arbeitsintensiven Tätigkeiten. Was wollen sie automatisieren? Alles, was sie können! Automatisierte Tests, kontinuierliche Integration, kontinuierliche Bereitstellung und Infrastructure as a Code sind nur einige der Methoden, die DevOps-Teams zur Automatisierung von Bereitstellung, Code-Reviews, Tests, Übergaben und Überwachung einsetzen.

Neben der enormen Zeitersparnis kann die Automatisierung auch die Arbeitszufriedenheit erhöhen. Ihre Teammitglieder müssen ihre Energie nicht mehr in langweilige Aufgaben investieren und können sich darauf konzentrieren, mehr Wert zu schaffen 🥰

Sie haben eine Anzeige für ein tolles neues test-Software die verspricht, die Testphase um 50 % zu verkürzen und zahlreiche Automatisierungsoptionen bietet. Sie denken sich: Wow, mein DevOps-Team würde es lieben, aber anstatt einen Spontankauf zu tätigen, beschließen Sie, die Daten zu prüfen.

Sie sehen sich die Metriken der aktuellen Testphase an und stellen fest, dass sie perfekt sind - es gibt keine Ineffizienzen oder gemeldeten Probleme. Dann bitten Sie Ihr Team um eine Stellungnahme, und alle sind sich einig, dass die vorhandene Software alle Kriterien erfüllt, also geben Sie die Investition in eine neue Plattform auf.

Dieses einfache Beispiel zeigt, wie Entscheidungen bei DevOps getroffen werden sollten -alles muss durch Daten untermauert werden.

Daten sind Ihr Petzer. Sie enthüllen Geheimnisse über jede Phase einer DevOps-Pipeline und deckt Ineffizienzen auf und potenzielle Schwachstellen auf. 🚩

Die Beobachtung von Daten hilft Ihnen nicht nur, bessere Entscheidungen zu treffen. Es zeigt auch Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit und ist somit eine hervorragende Strategie zur Selbstkontrolle.

6. Kunden sind Ihre Leitsterne

So wie die Planeten im Sonnensystem um die Sonne kreisen, kreisen DevOps-Teams um die Kunden.

Ihr oberstes Ziel ist es, Ihren Kunden zufrieden zu stellen, also sollte jeder Atemzug, den Sie machen, und jeder Schritt, den Sie tun dies widerspiegeln. 🎶

Der einfachste Weg, um zu erfahren, was Ihre Kunden denken, ist, sie zu fragen, und das können Sie tun durch feedback-Formulare . Melden Sie sich nach jeder Veröffentlichung bei Ihrem Kunden und fragen Sie ihn, ob ihm gefällt, was er sieht. Ermuntern Sie sie zu einem ausführlichen Feedback, damit Sie Ihre Strategien (falls nötig) anpassen und sicherstellen können, dass das Ergebnis stimmt.

7. Kollektive Verantwortung ist der Schlüssel

Das Softwareentwicklungsteam schreibt den Code und erstellt das Produkt und übergibt es dann dem Betriebsteam zur Überprüfung, zum Testen und zur Bereitstellung. Das Betriebsteam entdeckt jedoch große Fehler, die es beheben muss, während das Entwicklungsteam seine Freizeit genießt.

Wenn Sie denken, dass das unfair ist, haben Sie recht. Die DevOps-Methodik bricht mit diesem traditionellen Ansatz und betont die kollektive Verantwortung.

Das bedeutet, dass jeder im Team in jeder Phase für das Produkt verantwortlich ist. Softwareentwicklungs- und Betriebsteams arbeiten zusammen, um die besten Lösungen zu finden, Probleme aufzudecken und Fehler zu beseitigen, um hochwertige Software zu liefern.

DevOps legt den Schwerpunkt auf Geschwindigkeit und Qualität. Wenn den Entwicklern beim Schreiben des Codes ein Fehler unterläuft, sind sie diejenigen, die ihn beheben. Diese Verantwortlichkeit stellt sicher, dass jeder bei der Arbeit an einer Aufgabe 100 % gibt.

8. Jeder Fehler ist eine Lektion

DevOps schreckt nicht vor Fehlern zurück - es ermutigt dazu, aus ihnen zu lernen. Das bedeutet nicht, dass Sie Ihre Arbeit schlecht machen und minderwertige Produkte liefern sollten. Es bedeutet, dass Sie sich nicht scheuen sollten, zu experimentieren und Risiken einzugehen, wenn es sinnvoll ist.

Was auch immer Sie ausprobieren wollen, tun Sie es am besten in der frühen Testphase. Wenn Ihr Experiment scheitert, wird der Kunde davon nicht betroffen sein.

Vergessen Sie nicht, Ihre Misserfolge zu dokumentieren - wenn Sie wissen, was nicht funktioniert, können Sie dieselben Fehler nicht wiederholen.

Verwenden Sie ClickUp, um DevOps-Prinzipien zu implementieren ClickUp ist ein all-in-one

aufgaben- und Projektverwaltung Plattform, die vielen Zwecken dienen kann. Sie können sie verwenden, um arbeitsabläufe zu rationalisieren kommunikation, Zusammenarbeit und dokumentenverwaltung und kann daher eine perfekte Ergänzung sein zu software-Teams im Allgemeinen und DevOps-Teams im Besonderen.

Lassen Sie uns in einige ClickUp-Funktionen eintauchen, die dazu beitragen können, die Leistung Ihres Teams zu steigern, alle auf dem gleichen Stand zu halten und sicherzustellen, dass keine Information durch die Maschen rutscht.

ClickUp Whiteboards

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp-Whiteboards

Effiziente Zusammenarbeit ist die Grundlage der DevOps-Grundsätze. Wenn Sie also wollen, dass Ihr DevOps-Team Spitzenleistungen erbringt, müssen Sie ihm folgende Möglichkeiten bieten tools, die eine Kommunikation in Echtzeit ermöglichen , einfaches Brainstorming und Strategiefindung und Anpassungsfähigkeit, und genau das ist es, was ClickUp-Whiteboards sind über.

ClickUp Whiteboards sind unendliche digitale Leinwände, auf denen Ihr DevOps-Team Projekte und Aufgaben besprechen und die besten Ideen zur Lösung von Problemen entwickeln kann. Sie können Haftnotizen, Symbole, Formen, Farben und Bilder verwenden, um Ihre Gedanken auszudrücken und das kreative Potenzial Ihres Teams zu entfesseln.

Jeder Teilnehmer erhält einen farbcodierten Cursor mit seinem Namen darüber, sodass keine Verwirrung oder Chaos entstehen kann.

Ein weiterer Vorteil von ClickUp Whiteboards ist, dass Sie Aufgaben erstellen können, ohne die Leinwand zu verlassen. Wenn Ihr Team zum Beispiel eine hervorragende Idee hat, wie man die Testphase effizienter gestalten kann, können Sie sie sofort in eine Aufgabe umwandeln. Sie wird dann nahtlos in Ihre Arbeitsabläufe eingefügt. ✨

ClickUp Chat-Ansicht

Fügen Sie Teammitglieder zu Diskussionen hinzu und arbeiten Sie mit ClickUp Chat in einem Bereich zusammen, ohne zwischen verschiedenen Softwareprogrammen zu wechseln

ClickUp hat über 10 Aufrufe die es Ihnen ermöglichen, Ihre Aufgaben und Projekte aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und bestimmte Elemente wie Arbeitsauslastung, Kalender oder Zeitpläne zu vergrößern.

Wenn Ihr Schwerpunkt auf der Kommunikation in Echtzeit liegt, werden Sie die ClickUp Chat-Ansicht . Dank dieser Ansicht müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Anwendungen hin- und herspringen, um Ihren Teammitgliedern Nachrichten zu senden - stattdessen können Sie innerhalb von ClickUp chatten. Sie können auch @Mentions verwenden, Kommentare zuweisen, Dateien und Links einbetten und Rich Editing zur Formatierung Ihrer Nachrichten verwenden.

Die ClickUp-Chat-Ansicht eignet sich auch hervorragend, um Ihre Teamkollegen außerhalb der Arbeitsumgebung kennenzulernen - diskutieren Sie über Ihr Leben, Ihre Lieblingsbücher, Haustiere, die globale Erwärmung oder was auch immer Ihnen in den Sinn kommt.

ClickUp Forms-Ansicht

Erstellen Sie in ClickUp 3.0 ausführliche Formulare mit Drag-and-Drop-Funktionen zum Einfügen von Feldern und Hinzufügen von bedingter Logik, um besseres Feedback zu sammeln

Wir haben bereits erwähnt, wie wichtig internes und externes Feedback im Rahmen der DevOps-Methodik ist - es hilft Ihnen, Prozesse zu optimieren, Anpassungen vorzunehmen und Ihr Team zu inspirieren.

ClickUp bietet das perfekte Werkzeug, um Feedback zu geben - das Formulare-Ansicht . Sie ermöglicht es Ihnen, Informationen von Ihren Teammitgliedern oder Kunden zu sammeln und ihre Antworten automatisch in Aufgaben umzuwandeln. Verwenden Sie Aufgabenfelder auf der linken Seite Ihres Formulars, um das Erscheinungsbild anzupassen und nur die Informationen zu erfassen, die Sie benötigen.

ClickUp Aufgaben

Erstellen, Verwalten und Visualisieren von Aufgaben mit ClickUp Tasks

Unterteilen Sie Ihre Arbeit in kleinere Abschnitte und behalten Sie sie im Auge mit ClickUp-Aufgaben , ein leistungsfähiges option zur Aufgabenverwaltung .

Mit ihr können Sie Aufgaben für jede Art von Arbeit erstellen, mehrere Empfänger zu einer einzigen Aufgabe hinzufügen und Aufgaben zur leichteren Navigation in Unteraufgaben unterteilen.

Anpassen aufgabenzustände um Ihre Arbeitsabläufe widerzuspiegeln und aufgabenbeziehungen und Abhängigkeiten um die richtige Ausführungsreihenfolge zu gewährleisten.

ClickUp Tasks geht Hand in Hand mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder . Mit dieser einzigartigen Funktion können Sie Details zu Ihren Aufgaben bereitstellen und verschiedene Datentypen hinzufügen, z. B. Datum und Uhrzeit, mathematische Funktionen, Fortschrittsbalken oder Dropdown-Listen.

ClickUp Docs

ClickUp Docs für die Dokumentation und den Austausch wichtiger Informationen mit dem Team

Sorgfältige Aufzeichnungen sind für das Verständnis und die Verbesserung von Prozessen unerlässlich und helfen Ihnen eine Wissensbasis aufzubauen auf die sich Ihr Team verlassen kann. ClickUp-Dokumente erlaubt Ihnen das Erstellen, Bearbeiten, Verwalten, Organisieren und Speichern aller Arten von Dokumenten, von projektumfänge und Pläne bis hin zu Mitarbeiterakten und Urlaubsregelungen.

Sie können Dokumente selbst erstellen und bearbeiten oder Teammitglieder hinzufügen und sie daran teilhaben lassen. Jeder erhält einen Cursor, so dass alle Änderungen leicht zu verfolgen sind. 👀

Mit ClickUp können Sie Ihre Dokumente zur leichteren Navigation kategorisieren. Sie können auch bestimmte Dokumente mit Aufgaben verknüpfen, um sie noch bequemer und effizienter zu gestalten.

ClickUp Brain

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Fragen zu Aufgaben und Dokumenten zu stellen, Automatisierungen zu erstellen und Zeit zu sparen

Sich in Stapeln von Aufgaben und Dokumenten zu verirren, ist ein wiederkehrender Alptraum für viele Entwickler und Projektmanager. Wenn Sie sich verirren und Hilfe benötigen, werden Sie Ihre Teammitglieder oder Ihren Manager um Hilfe bitten. Aber wenn diese beschäftigt sind, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als zu warten und so wertvolle Zeit zu verlieren. ⏰

Lassen Sie solche Szenarien der Vergangenheit angehören mit ClickUp Gehirn ist eine revolutionäre Option, die Ihre Arbeitsabläufe mit KI auflädt. ClickUp Brain absorbiert Informationen aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und Prozessen innerhalb von Sekunden und dient als Ihr persönlicher KI-Assistent . Wann immer Sie eine Frage zu einer Aufgabe oder einem Dokument haben, können Sie ClickUp Brain um Hilfe bitten.

Die Funktion befindet sich am oberen Rand Ihres Arbeitsbereichs, sodass Sie leicht darauf zugreifen können. Es kann Ihnen vorschlagen, welche Aufgabe Sie als Nächstes in Angriff nehmen sollten, und Ihnen bestimmte Prozesse erklären, um reibungslose Arbeitsabläufe zu gewährleisten und die Leistung zu verbessern.

Innerhalb von ClickUp Brain steht Ihnen die Funktion KI-Projektmanager zur Verfügung. Mit ihr können Sie sich wiederholende Arbeiten automatisieren, damit sich Ihr DevOps-Team auf hochwertige Aufgaben konzentrieren kann.

ClickUp-Vorlagen

ClickUp bietet eine beeindruckende bibliothek mit über 1.000 Vorlagen für alle Bereiche von IT bis Marketing und HR.

Wir ersparen Ihnen die Mühe, diese Optionen zu durchstöbern (obwohl es super einfach ist) und stellen Ihnen die ClickUp DevOps Projektstrukturplan-Vorlage ist Ihr wertvoller Verbündeter bei der Organisation und Rationalisierung der Arbeit.

Organisieren Sie Ihre Arbeit, fördern Sie die Zusammenarbeit und sorgen Sie für eine hohe Transparenz mit der ClickUp DevOps Work Breakdown Structure Template

Mit dieser multifunktionalen Vorlage können Sie Ihre Arbeit in Aufgaben unterteilen, Verantwortlichkeiten bestimmten Teammitgliedern zuweisen, Engpässe identifizieren und den Fortschritt verfolgen.

Visualisieren Sie Ihr gesamtes Projekt von der Planung bis zur Bereitstellung, fördern Sie die Transparenz und stellen sicher, dass Ihre Kunden mit den Ergebnissen zufrieden sind. 😍

Diese Vorlage ist nur eine von vielen, die sich nahtlos in Ihre DevOps-Prozesse einfügen und diese verbessern könnten. Einige andere Optionen sind:

Implementieren Sie eine DevOps-Kultur und steigern Sie Zusammenarbeit und Effizienz mit ClickUp

Die Implementierung von DevOps-Prinzipien in Ihre täglichen Arbeitsabläufe ist viel einfacher, wenn Sie die richtigen Tools verwenden. ClickUp bietet alles, was Sie brauchen, um jedes Prinzip buchstabengetreu zu befolgen und eine Kultur der Zusammenarbeit zu fördern, in der Qualität und das Lernen aus Fehlern Priorität haben. Für ClickUp anmelden und sehen Sie, wie es in Ihre DevOps-Workflows passen kann.