Best Practices für die Implementierung von DevOps-Projektmanagement

DevOps kann definiert werden als die Verschmelzung von Best-Practice-Kulturphilosophien, Tools und Abläufen zur Verbesserung der Unternehmensstabilität und zur schnelleren Bereitstellung von mehr Anwendungen und Diensten.

DevOps soll Unternehmen dabei helfen, dies durch verstärkte Kommunikation zu erreichen - zwischen Entwicklung, IT-Betrieb, Qualitätstechnik und Sicherheit. Diese Rollen sind traditionell isoliert und neigen dazu, bei einer DevOps-Implementierung eine verstärkte Zusammenarbeit zu praktizieren.

Wie der Name schon sagt, konzentriert sich DevOps darauf, Entwicklung (Dev) und Betrieb (Ops) zusammenzubringen. Dies bedeutet, dass der gesamte Lebenszyklus des Entwicklungsprozesses auf der Ebene der Mitarbeiter, der Prozesse und der Technologie integriert wird.

In diesem Blog erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihr Projektmanagement durch die Implementierung von DevOps-Methoden für Ihr Unternehmen rationalisieren können.

Was ist DevOps-Projektmanagement?

Laut einer Studie belief sich der globale DevOps-Markt im Jahr 2021 auf 7.398 Millionen US-Dollar, und es wird erwartet, dass er auf $37.227 Millionen bis 2030 mit einem signifikanten CAGR von 20 % zwischen 2022 und 2030.

Vor diesem Hintergrund bleibt das DevOps-Projektmanagement für jedes größere kommerzielle Vorhaben unerlässlich, um das Projekt fristgerecht und unter dem Budget abzuschließen. Dies erfordert eine sorgfältige Planung, ressourcenzuweisung und die Koordinierung zwischen zahlreichen Akteuren.

Durch die Kombination der entwicklung und operationen der DevOps-Ansatz für die Softwareentwicklung baut auf den Ideen der agilen Entwicklung auf, indem er die Teams des IT-Teams zu einer einzigen zusammenhängenden Einheit verbindet.

DevOps ändert zum Beispiel grundlegend, wie IT-Teams Projekte angehen in Bezug auf das Projektmanagement und verlagern sich von der langwierigen, außerordentlichen Geschwindigkeit und Agilität des Softwareentwicklungslebenszyklus auf komplizierte Projekte. Eine Kombination der beiden Disziplinen, das DevOps-Projektmanagement, ist so konzipiert, dass es sich in den DevOps-Ansatz einfügt und diesen unterstützt.

Vorteile des Einsatzes von DevOps-Methoden und Projektmanagement

DevOps-Methoden verbessern die interne Arbeit Ihres Unternehmens während des gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung und helfen Ihnen, den gesamten DevOps-Prozess zu visualisieren, von der Entwicklung bis zur Bereitstellung. DevOps-Methoden für das Projektmanagement können Ihr Unternehmen zu besseren Ergebnissen führen und schaffen mehr Transparenz für Projektmanager und Teammitglieder, die an demselben Projekt arbeiten, um dieselben Ziele zu erreichen.

DevOps-Projektmanagement ist für Teams und Projektmanager bei der effizienten Abwicklung von Projekten sehr effektiv. Es ermöglicht Ihren Projektmanagern und Teams, die Verantwortung für die Formulierung von Strategien, die Organisation von Tools, die Motivation von Ingenieuren und die Kontrolle des Gesamtprojekts zu übernehmen.

Und dieser integrierte Ansatz wirkt sich direkt auf die Geschwindigkeit der Bereitstellung für die verschiedenen Geschäftsbereiche aus, was sich in der Geschwindigkeit der Entwicklung, der Bereitstellung von Diensten und der Produkt-GTM niederschlägt.

Visualisieren Sie agile Workflows mit der ClickUp Board-Ansicht und legen Sie Boards nach Status, Fälligkeitsdatum, Priorität und mehr fest, um Ihr Team besser auszurichten

DevOps fördert eine Atmosphäre, in der Unternehmensabläufe besser integriert und koordiniert werden, was zu einer Beschleunigung führt entwicklung von Unternehmensanwendungen . Der Prozess der Organisation wird dadurch effizienter, und es gibt weniger Fehler oder projektentwicklung themen.

Viele Unternehmen können durch die Kombination von DevOps-Technologien mit der Cloud eine digitale Disruption verhindern und mit den neuesten Entwicklungen und den sich schnell ändernden Erwartungen der Verbraucher Schritt halten.

Durch die Anpassungsfähigkeit von DevOps werden auch die zur Überwachung des Projektfortschritts eingesetzten Projektmanagementmethoden verbessert. Es unterstützt Projektmanager dabei, die Ziele der geschäftlichen Transformation mit den Zielen von IT-Projekten in Einklang zu bringen und so eine unternehmensweite Optimierung zu fördern. Es ist an der Zeit, über die potenziellen Vorteile einer DevOps-Kultur für Ihr Unternehmen nachzudenken, falls Sie das noch nicht getan haben.

Bonus:_ App Development Tools Hier sind einige Vorteile des DevOps-Projektmanagements aus diesen Gründen:

Sie werden in der Lage sein, Rollen richtig zuzuweisen

Teamarbeit kann Ihnen helfen, die Silo-Mentalität zu überwinden

Sie können den Status des Projekts verfolgen

Sie können eine hybride Cloud-Implementierung nutzen

Schließlich können Sie ein MVP erstellen

Was ist die Rolle eines DevOps-Projektmanagers?

Die Rolle des Projektmanagers hat sich durch Scrum und andere agile Ansätze weiterentwickelt. Projektmanager in einer DevOps-Projektmanagement-Methodik stellen die Verbindung zwischen den verschiedenen Beteiligten her und behalten den Überblick über Fristen und Verpflichtungen.

Sie müssen außerdem ein ausgeprägtes Bewusstsein für den Entwicklungsprozess und die für die Erstellung des Endprodukts erforderlichen Fähigkeiten haben und eng mit dem DevOps-Team zusammenarbeiten.

DevOps-Projektmanager sind für die Verwaltung und Koordination des Produkts von der Entwicklung bis zur Produktion verantwortlich. Sie befassen sich hauptsächlich mit technischen Details, während ein traditioneller Projektmanager nicht mit diesen Aufgaben betraut ist.

DevOps-Projektmanager stellen sicher, dass sie die Integration, den Fluss der Entwicklung, das Testen, die Koordination und die Bereitstellung des Projekts verwalten.

Sie behandeln das Entwicklungs- und das Betriebsteam als eine einzige Organisation

DevOps erfordert eine Führungspersönlichkeit, die das Team dabei unterstützt, den Fluss von Anfang bis Ende zu sehen, ähnlich wie die Rolle eines typischen Projektmanagers darin besteht, das Projekt zu planen, zu akquirieren und auszuführen. Die Erstellung von Wertstromkarten sollte eine natürliche Erweiterung der Gantt-Diagramm-Planungsfähigkeiten des Projektmanagers sein.

Verwenden Sie die Gantt-Diagramm-Ansicht in ClickUp, um aufgaben zu planen , um den Projektfortschritt zu verfolgen, Fristen zu verwalten und Engpässe zu bewältigen.

Die Behandlung des Entwicklungs- und des Betriebsteams als eine einzige Organisation ist wichtig, um Arbeitssilos zu vermeiden. Diese beiden Teams werden zu einem einzigen Team verschmolzen, das über den gesamten Lebenszyklus der Anwendung hinweg arbeitet und verschiedene Fähigkeiten entwickelt, von der Entwicklung und dem Testen über die Bereitstellung bis hin zum Betrieb.

Versuche, DevOps einzusetzen, werden erfolglos bleiben, wenn die Dev- und Ops-Teams nicht effektiver zusammenarbeiten. Die Entwicklungs- und Betriebsteams haben mehrere Auswirkungen auf die Aufgabenbewältigung: Ausbildung und Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen den Entwicklungs- und Betriebsteams, Verbesserung der Produktivität und Zusammenarbeit, Verständnis der Bereitstellungsrisiken, Bewusstsein für die Qualität der Tools und Verwaltung zusätzlicher Aufgaben.

Es ist wichtig, dass die Entwicklungs- und Betriebsteams stets auf dem Laufenden bleiben, um diese Auswirkungen effizienter zu bewältigen.

Effektive Umarmung von Veränderungen

Die agiles Projektmanagement methodik verdeutlicht, dass es entscheidend ist, sich auf Veränderungen einzulassen, anstatt sich an den Plan zu halten. Der Umgang mit Veränderungen und die schrittweise Freigabe von Funktionen erfordert viel Kommunikation und Teamarbeit. Kommunikation ist die wichtigste Fähigkeit eines Projektmanagers. Unternehmen sollten sich dieses Potenzial zunutze machen.

So müssen DevOps-Projektmanager einige Veränderungen für ihr berufliches Wachstum in Angriff nehmen, z. B. mit der Arbeit an kleinen Projekten beginnen, den MVP-Ansatz verwenden, die richtigen agilen Planungstools einsetzen, Silos beseitigen, Projektübergaben reduzieren, Projekttransparenz in Echtzeit schaffen, den Projekt-Overhead reduzieren und Änderungen gemeinsam verwalten.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Ein Projektmanagement-Tool, das Ihren agilen Prozess unterstützen kann, wie ClickUp spart Ihnen Zeit, indem es Ihnen ermöglicht, Arbeit und Ziele zu verfolgen, Meilensteine zu setzen, in Docs zusammenzuarbeiten, Arbeitsabläufe zu automatisieren, Aufgaben anzupassen, benutzerdefinierte Felder zu erstellen und Checklisten hinzuzufügen.

5 Best Practices für DevOps-Projektmanagement

Die folgenden Empfehlungen helfen Projektmanagern mit eher konventionellem Hintergrund bei der Übernahme der DevOps-Methodik.

1. Entwickeln Sie eine kollaborative Kultur

Eine verbesserte Kommunikation und die Beseitigung von Silos zwischen den Entwicklungs-, Betriebs- und Qualitätssicherungs-Teams sind die Hauptziele von DevOps. Die Softwareentwicklung und die Bereitstellung für Kunden können mit dieser Methode schneller erfolgen.

Die Einstellung und Denkweise des gesamten Entwicklungsteams muss sich ändern, und es muss ein gemeinsames Ziel oder eine Reihe von Zielen geben, um dieses Maß an Zusammenarbeit zu erreichen. Befolgen Sie diese Schritte, um mit DevOps eine Kultur der Zusammenarbeit zu entwickeln:

Holen Sie die Führung von Anfang an an Bord

Implementieren Sie die richtigen Tools und Technologien

Stellen Sie die richtigen Mitarbeiter für das Team zusammen

Ausbildung und Schulung des Teams

Dem Team ein Gefühl von Autonomie und Eigenverantwortung vermitteln

Einführung eines Musters der kontinuierlichen Verbesserung und des Lernens

Vermitteln Sie ein Gefühl der gemeinsamen Verantwortung

Vorrang für offene und transparente Kommunikation

Schaffung eines von Vertrauen und Respekt geprägten Umfelds

Gemeinsame Ziele und Visionen

2. MVP-Perspektive einbeziehen

Die einfachste Iteration einer Anwendung, die die grundlegenden Softwareentwicklungsziele des Projekts noch erfüllt, wird als minimum viable product (MVP) bezeichnet. Es wird zum Testen von Geschäftsmodellen verwendet und gilt als das beste Startup-Schema. Es ist kein technologischer Prototyp, aber es hilft Ihnen bei der Validierung Ihres Geschäftsumsatzes.

Der Hauptzweck des MVP besteht darin, Ihre Geschäftsidee zu minimalen Kosten zu testen, weitere Iterationen zu finden, um die Wertentwicklung voranzutreiben, und eine Reaktion des Zielpublikums zu finden. Wenn Sie genügend Funktionen schaffen, werden die Kunden Ihr Produkt schon bald nach der Markteinführung lieben.

DevOps setzt auf das MVP als Denkweise, um zu gewährleisten, dass nach jedem Sprint immer ein Ergebnis vorliegt, ohne dass sich die Fertigstellung durch einen großen Umfang verzögert. Dies unterscheidet sich deutlich von konventionellen Projektmanagementtechniken, bei denen das ultimative monolithische Ergebnis im Vordergrund steht.

Betrachten Sie Ihre arbeitsbelastung durch die Aufgaben, die auf Ihrem kritischen Pfad mit einem einzigen Toggle in ClickUp!

DevOps wird weniger als linearer Prozess mit festgelegten Anfangs- und Endterminen gesehen, sondern vielmehr als ein fortlaufender Entwicklungsprozess. Kunden erhalten arbeitsergebnisse der MVP-Ansatz ermöglicht es dem Entwicklungsteam, dank des Inputs der Benutzer den Kurs früher im Zyklus zu korrigieren.

Der Grundgedanke hinter MVP ist, das beste Produkt bereitzustellen, um Kunden anzuziehen und ihr Verhalten bei der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen zu beobachten. Ein Hauptnutzen dieses Ansatzes besteht darin, dass Sie das Interesse Ihrer Kunden an dem Produkt verstehen und die gewünschten Ergebnisse liefern.

MVP kann auf der Grundlage des Kundenfeedbacks Änderungen an dem Produkt vornehmen. Es bietet Unternehmen mehr Vorteile, um frühe Anwender ihrer Produkte zu halten. DevOps und MVP sind eine hervorragende Kombination, da verschiedene Teams ihre täglichen Aufgaben angemessen planen, Automatisierungstools implementieren, IT-Prozesse automatisieren und nahtlos mit den Teams kommunizieren können.

Andernfalls könnte das DevOps-Team ein Wasserfallverfahren anwenden, um das endgültige Produkt zu erstellen, nur um dann festzustellen, dass es die Bedürfnisse des Benutzers nicht erfüllt, so dass der Prozess von vorne beginnen muss.

3. Einführung von Continuous Integration (CI) und Continuous Delivery (CD)

Kontinuierliche Integration (Continuous Integration, CI), eine wichtige DevOps-Best-Practice, integriert Code-Updates von mehreren Beteiligten in das zentrale Repository. CI ermöglicht es den Entwicklern, Codeänderungen häufig zu integrieren und die Genauigkeit des Codes mit automatisierten Tools zu überprüfen. Zur Implementierung von CI wird eine Versionskontrolle für Quellcode verwendet. Die Idee hinter CI ist, dass es einfacher ist, Fehler und andere Qualitätsprobleme in kleineren Codestücken zu finden als in einer riesigen, über einen langen Zeitraum produzierten Codebasis.

über DZone Wo Continuous Integration (CI) aufhört, setzt Continuous Delivery (CD) ein. Die Methode, mit der der Code aus CI verwendet wird, ist CD, eine Komponente von DevOps. Softwarebereitstellungen werden zu einfachen, risikoarmen Aktivitäten, die CD bei Bedarf durchführen kann.

Mit diesem Ansatz können selbst die komplexesten groß angelegten Programme in vorhersehbaren, bedarfsorientierten Prozessen bereitgestellt werden.

Bei einer effektiven DevOps-Strategie steht die Automatisierung im Mittelpunkt. Entwickler und Betriebsingenieure, die in einer DevOps-Organisation arbeiten, finden es bequemer, wenn die Softwareentwicklung, der Freigabeprozess und die agiles Testen sind automatisiert. DevOps sind einfach zu integrierende, in sich geschlossene Programme, die auf allen wichtigen Plattformen funktionieren, durch Plugins erweiterbar sind und sich leicht auf Maschinen verteilen lassen, um Builds, Bereitstellungen und Tests zu beschleunigen.

Hierfür benötigen Sie Zugang zu DevOps-Werkzeuge . Ob es sich um ein Programm handelt, das Ihre Leistungskennzahlen überwacht, Warnungen ausgibt, wenn etwas schief läuft, oder einen allgemeinen Einblick in die Entwicklung Ihres Produkts bietet. DevOps-Tools arbeiten problemlos mit AWS und GCP zusammen und vereinfachen die Cloud-Migration. Sie unterstützen das Hinzufügen von Funktionen, die Durchführung von Korrekturen, die Automatisierung von Aktualisierungen, das Schließen von Abhängigkeiten und transitive Abhängigkeiten in ausreichendem Maße.

Agile Teams können mit den Simple Sprints schneller liefern Kanban-Tafel vorlage von ClickUp

Die beste Produktivitätsplattform für agile und DevOps-Teams ist zum Beispiel ClickUp , das alle Arbeiten unter einer Oberfläche vereint und Releases und Sprint-Zusammenarbeit verfolgt. Manager, Entwickler, externe Partner, Sicherheitsbeauftragte und die Personalabteilung können alle ClickUp verwenden, um ihre Arbeitsbereiche anzupassen.

Teams können ClickUp als eine agile projektmanagement-Werkzeug um Projekte von Tagen bis Monaten in der Zukunft zu betrachten oder um schnell auf detaillierte Informationen über den Status einer Aufgabe zuzugreifen. Es bietet auch eine Vorlage für agiles Projektmanagement um Ihnen bei der Erstellung eines agilen Arbeitsablauf innerhalb von Minuten. Probieren Sie ClickUps Vorlage für agiles Projektmanagement aus

5. Verfolgen Sie die richtigen Metriken Bewährte DevOps-Praktiken empfehlen eine ständige Leistungsüberwachung. Sie können verwenden

projektmanagement-Tools mit integrierten Analyseberichten, die Ihnen einen Einblick in die Daten und die Möglichkeiten der Leistungsverfolgung geben. Mit dieser App sollten Sie auch Team-Dashboards erstellen, damit alle Beteiligten die Arbeit, die Leistungsindikatoren und den Gesamtfortschritt verfolgen können.

Verfolgen Sie die richtigen Leistungsindikatoren, wie z. B. Vorlaufzeit, mittlere Entdeckungszeit und Schweregrad von Problemen, um die Effizienz eines DevOps-Ansatzes zu bewerten. Die Verfolgung dieser Indikatoren ist unerlässlich, da sie es Ihnen ermöglicht, Probleme frühzeitig zu erkennen und rasche Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.

Die Ziele und Standards Ihres Unternehmens bestimmen die DevOps-Metriken, die Sie überwachen müssen. Jedes Technik- und Entwicklungsteam kann von einigen Indikatoren profitieren, die mit der Rentabilität zusammenhängen, wie z. B. den Stückkosten.

Die Verfolgung der Stückkosten als DevOps-Kennzahl ist eine hervorragende Praxis, denn sie ermöglicht es Ihnen, von Anfang an kosteneffiziente Software zu entwickeln. Sie haben ein frühes Verständnis für Ihre Kosten und können so Ihre Initiativen planen und proaktiv Kompromisse eingehen.

Erstellen benutzerdefinierte Dashboards in ClickUp, um einen umfassenden Überblick über Ihre Arbeit zu erhalten

holen Sie sich weitere Ideen und Möglichkeiten zur Verbesserung Ihrer DevOps-Prozesse mit unseren KI-Prompt-Vorlagen ._

DevOps-Projektmanagement implementieren: Herausforderungen und mögliche Lösungen

Lassen Sie uns nun einige typische Hindernisse für die Einführung von DevOps und verschiedene Ansätze zur Überwindung dieser Herausforderungen untersuchen.

Herausforderung 1: Umstellung von Legacy-Infrastruktur auf Microservices

Auch wenn sie dem Unternehmen viele Jahre lang gedient hat, kann die ältere Infrastruktur Probleme bereiten. Es kann zu Stabilitätsproblemen kommen, aber auch zu einem Mangel an finanziellen Mitteln. Die Hauptsorge ist, dass ein Unternehmen in dieser schnelllebigen Welt zurückbleibt, wenn es weiterhin eine veraltete Infrastruktur verwendet.

Der Entwicklungsprozess ändert sich bei der Verwendung von Infrastructure-as-Code und Microservices, einem weiteren Schritt in Richtung kontinuierlicher Innovation.

Das hilft dem schnellen Markt, und die Verbraucher müssen sich anpassen. Wir können sehen, dass ein Unternehmen schnell von anderen überholt wird, wenn es nicht weiterhin kreativ ist.

Es kann möglich sein, Innovation und Entwicklung zu beschleunigen, indem veraltete Anwendungen durch eine modernere Microservices-Architektur ersetzt oder verändert werden. Die Einführung von Microservices birgt jedoch einige Probleme, die es zu lösen gilt.

Mögliche Lösung

Ein Unternehmen sollte vor der Umstellung auf eine Microservices-Architektur das Konfigurationsmanagement, die Bausteine der Automatisierung und die kontinuierliche Bereitstellung auf der alten Infrastruktur einsetzen. Dies ermöglicht es ihnen, die zusätzlichen betrieblichen Anforderungen zu bewältigen, die Microservices bieten.

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Herausforderung 2: Die Testautomatisierungsstrategie in die Tat umsetzen

Ihr Unternehmen kennt die kritische Rolle automatisierter Tests in CI/CD (Continuous integration / {\an8}Kontinuierliche Bereitstellung_ ) und andere DevOps-Techniken. Was behindert also den Fortschritt der Testautomatisierung? Es geht nicht nur darum, die Testmethode vorzustellen und Beispiele für ihre Anwendung zu geben, sondern auch darum, die Teams zu unterstützen. Die drei Methoden und BDD-Techniken sind enthalten, ebenso wie Lösungen für wesentliche Aspekte wie:

Auf welche Weise verwalten wir die Daten für unsere Tests?

Können wir gemeinsam genutzte Bibliotheken und Best Practices nutzen, die als Open-Source verfügbar sind?

Wie sollten End-to-End-Tests für unsere Codebasis strukturiert werden?

Was sind die eigentlichen Ziele unserer Smoke-Tests?

Mögliche Lösung

Sie können dieses Problem lösen, indem Sie die Testautomatisierung in der gesamten Organisation einsetzen, Rückkopplungsschleifen minimieren und durch schnellere Produkteinführungen lernen, wie die Teststrategie umgesetzt werden kann.

Die neuesten Tools im DevOps-Toolkit scheinen in der Lage zu sein, jedes Problem zu lösen. Obwohl Sie über alle notwendigen Tools verfügen, müssen Sie Ihren Teams beibringen, wie sie diese effizient nutzen können.

Die verwaltungswerkzeuge die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien und das richtige Zusammenspiel mit der bestehenden Infrastruktur sind die beiden anderen entscheidenden Faktoren. Diese Probleme können das Unternehmen von einer wichtigen Aufgabe ablenken.

Die beiden wichtigsten Komponenten von DevOps sind eine Organisationsstruktur und ein Team. Die Produktivität eines Teams wird steigen, wenn das Unternehmen angemessen strukturiert ist. Ein Unternehmen sollte sich auf seine Stärken und nicht auf externe Ressourcen konzentrieren.

Die Mitglieder des Teams sind die wichtigste Komponente bei der Umstellung auf DevOps.

Mögliche Lösung

Verwenden Sie Projektmanagement-Tools mit Funktionen, die eine effektive Planung, Verwaltung und Verfolgung von Projekten ermöglichen. Verwenden Sie Vorlagen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern und Ihrem Team eine strukturierte Vorgehensweise zu ermöglichen. Alle ClickUp-Vorlagen anzeigen

Herausforderung 4: Abneigung gegen Veränderungen

Die meisten Teammitglieder und wichtigen Stakeholder empfinden die Umstellung auf DevOps möglicherweise als unangenehm. Wenn man jemandem sagt, dass er sich ändern muss, kann das ein negatives Licht auf denjenigen werfen, der den Rat gibt. Der Übergang zu DevOps wird sanft und schrittweise erfolgen; er wird nicht plötzlich geschehen.

Jeder wird die Möglichkeit haben, sich die DevOps-Kultur schrittweise anzueignen und die zahlreichen Möglichkeiten zu entdecken, die er in der Entwicklungsphase anbieten kann.

Mögliche Lösung

Suchen Sie sich ein kleines Produkt oder einen Teil eines bestehenden Programms aus und replizieren Sie es mit DevOps-Techniken als Experiment. Andere Unternehmen werden die neuen Arbeitspraktiken einführen wollen, wenn das Team die Vorteile von DevOps erkennen kann. Viele Unternehmen werden von ihrem Einstieg in DevOps und ihrer Fähigkeit, weiterhin in diesem Bereich zu arbeiten, profitieren.

Herausforderung 5: Anreizgesteuerter Ansatz

Während das Betriebsteam für Verfügbarkeit, Governance, Sicherheit und Stabilität sorgt, zielen die Entwicklungsteams darauf ab, die Markteinführungszeit zu verkürzen. Auch wenn es auf den ersten Blick für das Thema irrelevant erscheint, hat dieses Hindernis erhebliche Auswirkungen auf die DevOps-Praktiken.

Mögliche Lösung

Anstatt ein einheitliches Ziel der Kundenzufriedenheit zu verfolgen, besteht die typische Organisationsstrategie darin, dass sich jede Einheit auf ihre besonderen Vorteile konzentriert.

Wenn alle Teams auf das gleiche Ziel hinarbeiten, werden die Auseinandersetzungen um die Kundenzufriedenheit kein Ende nehmen prioritäten und Ressourcen .

Sie können die Zusammenarbeit der Teammitglieder und die allgemeinen Iterationsziele verbessern, indem Sie die DevOps-Praxis mit den Ideen des Projektmanagements verbinden.

DevOps-Projektmanagement-Tools rationalisieren diesen Prozess und fördern die Transparenz zwischen den Projektmanagern, indem sie sicherstellen, dass Aufgabenbereiche genau definiert und Abhängigkeiten verfolgt werden, bessere Ergebnisse erzielt werden und eine einsatzbereite Anwendung entsteht.

Das Team muss kommunizieren, um sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen und dieselben Ziele verfolgen. Jedes Unternehmen, das sein Geschäft auf die nächste Stufe heben möchte, kann professionelle Unterstützung von einem Unternehmen für digitale Transformation erhalten, um DevOps-Projektmanagementlösungen in Anspruch zu nehmen und so einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Gastautor:

{\an8}Madhu Kesavan , CEO und Gründer von W2S Solutions _, ein weltweit anerkanntes Unternehmen für die Entwicklung von Unternehmenssoftware. Er unterstützt Unternehmen und Behörden auf ihrem digitalen Weg. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der IT-Branche setzt er Technologien ein, um nachhaltige Lösungen anzubieten