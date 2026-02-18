أفضل 9 خيارات بديلة لـ Zencoder AI لعام [year]

أنت تعرف هذا الشعور المختلط: يساعدك الذكاء الاصطناعي على كتابة الكود بشكل أسرع، ثم تقضي الساعة التالية في تنظيف الأجزاء "شبه الصحيحة".

لهذا السبب، فإن اختيار بديل لـ Zencoder AI يتعلق أكثر بما يحدث بعد المسودة الأولى: تعليقات PR (طلب السحب) والإصلاحات وما إذا كان فريقك لا يزال يثق في النتيجة.

هذه المفاضلة مهمة لأن اعتماد الذكاء الاصطناعي أصبح أمرًا شائعًا بالفعل. في استطلاع Stack Overflow لعام 2025 للمطورين، قال 84% من المشاركين إنهم يستخدمون أو يخططون لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية التطوير الخاصة بهم.

لذا فإن السؤال الحقيقي هو ما نوع المساعدة التي تحتاجها: وكيل ترميز AI يمكنه العمل عبر ملفات متعددة أم مساعد ترميز AI يقدم اقتراحات ترميز مدركة للسياق داخل محررك عبر لغات برمجة متعددة.

يقدم هذا الدليل تحليلاً لأفضل بدائل Zencoder AI وميزاتها الرئيسية ومدى ملاءمتها لعمليات تطوير البرامج الفعلية.

أفضل 9 بدائل لـ Zencoder AI في لمحة

فيما يلي لمحة سريعة عن أفضل بدائل Zencoder AI حتى تتمكن من مطابقة الأداة المناسبة لسير عملك قبل الخوض في المراجعات التفصيلية.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp تشغيل سير عمل تطوير البرامج في مساحة عمل واحدة متقاربة للذكاء الاصطناعي مساعدة الذكاء الاصطناعي في سياق العمل والوثائق والمواصفات في مكان واحد، وأتمتة سير العمل، وتتبع تسليم البرامج مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات GitHub Copilot اقتراحات كود مدركة للسياق داخل VS Code وبيئات تطوير متكاملة (IDE) شائعة أخرى اقتراحات الكود داخل المحرر، المساعدة عبر الدردشة، دعم لغات برمجة متعددة، المساعدة في مراجعة الكود تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مطور Amazon Q مساعدة الترميز بالذكاء الاصطناعي الأصلي من AWS عبر IDE و CLI دعم IDE + CLI، طلبات الترميز الوكيلة، اقتراحات متوافقة مع AWS، تحسين إنتاجية المطورين في المهام المتكررة تتوفر باقة مجانية؛ تبدأ الباقات المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Tabnine ترميز آمن بالذكاء الاصطناعي لفرق المؤسسات التي تحتاج إلى خصوصية الترميز دعم IDE، إنشاء الكود، ضوابط المؤسسة، خيارات الاستضافة الذاتية تبدأ الخطط المدفوعة من 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤشر فهم عميق لقاعدة الكود وتحرير ملفات متعددة باستخدام مساعد الترميز AI تحرير ملفات متعددة، وسير عمل الوكلاء، وخيارات النماذج، واقتراحات تراعي السياق في بيئة تطوير برمجيات AI IDE تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Replit AI إنشاء التطبيقات ونشرها بسرعة باستخدام وكيل ترميز AI في المتصفح بناء التطبيقات القائم على الوكلاء، IDE للمتصفح، النشر من نفس المكان، النماذج الأولية السريعة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Windsurf وكيل ترميز AI داخل IDE وكيل للعمل على ملفات متعددة وكيل Cascade، تغييرات متعددة الملفات، استخدام قائم على الائتمان، تجربة IDE على سطح المكتب تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Codacy مراجعات تلقائية للرموز تحمي جودة الرموز في طلبات السحب مسح العلاقات العامة، بوابات الجودة، فحوصات الأمان، تغطية متعددة اللغات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 21 دولارًا شهريًا لكل مطور Deepcode AI (Snyk) مراجعة الكود المدعومة بالذكاء الاصطناعي تركز على الترميز الآمن واكتشاف الثغرات الأمنية تحليل يركز على الأمان، دعم متعدد اللغات، مساعدة في تحديد الأولويات، تحليل تدفق البيانات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا لكل مطور

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. إليك ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

لماذا تختار بدائل Zencoder AI

تبدأ في البحث عن بديل لـ Zencoder AI عندما تتوقف الأداة عن مطابقة طريقة الشحن الخاصة بك. ربما تعجبك سرعة الترميز بالذكاء الاصطناعي، ولكنك لا تزال تضيع الوقت في مراجعة الكود وإصلاح الاقتراحات التي تفتقد إلى المقصود.

أو تحتاج إلى اقتراحات تراعي السياق وتناسب أسلوبك في الترميز وقواعد المستودع، وليس مقتطفات شفرة عامة تبدو صحيحة ولكنها تفشل في الحالات الاستثنائية.

التكلفة مهمة أيضًا. مع انتشار الاستخدام عبر الفريق، يمكن أن ترتفع تكلفة الخطط المدفوعة بسرعة، لذا فإن وجود خطة مجانية موثوقة يساعدك أثناء اختبار سير العمل. بالنسبة للفرق الأخرى، فإن المشكلة الأكبر هي التحكم: خصوصية البيانات، وخصوصية الكود، وحواجز الأمان، وفي بعض الحالات، إعداد ذاتي الاستضافة للمستودعات الحساسة.

الأهم من ذلك، أنك تريد مساعدة AI تعمل على تحسين عملية التطوير بدلاً من إنشاء أعمال تنظيف. تساعدك الأداة المناسبة على إصلاح الأخطاء بشكل أسرع، والحفاظ على جودة الترميز، وتقليل المهام المتكررة، والحفاظ على ثقتك عند دمج ترميز جديد.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي تغير شكل الأعمال

أفضل 9 بدائل لـ Zencoder AI للاستخدام

يتم اختيار البديل المناسب لـ Zencoder AI بناءً على طريقة عملك اليومية. تركز بعض الأدوات على كتابة كود جديد داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE). بينما تعمل أدوات أخرى كوكيل ترميز AI يمكنه تحديث ملفات متعددة أو دعم مراجعات الكود الآلية.

إليك اختيارنا لأفضل بدائل Zencoder AI التي يمكنك استخدامها.

1. ClickUp (الأفضل لمساحة عمل موحدة لإدارة مشاريع البرامج وأتمتة سير العمل)

جرب ClickUp مجانًا حافظ على تماسك فريقك من خلال مساحة عمل واحدة تدعم الترميز بالذكاء الاصطناعي ومراجعة الكود وتسليم البرامج من البداية إلى النهاية باستخدام ClickUp.

إذا كانت مشكلتك الرئيسية هي "أن الذكاء الاصطناعي ليس ذكيًا بما يكفي"، فمن المحتمل أن تبدأ باستخدام مساعد الترميز. إذا كانت مشكلتك هي "أن الفريق لا يستطيع التسليم بشكل نظيف لأن السياق مقسم عبر العديد من الأدوات"، فأنت بحاجة إلى حل مختلف. وهنا يأتي دور ClickUp كبديل عملي لـ Zencoder AI.

بدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي كطبقة منفصلة، يعمل ClickUp ك مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي تحافظ على ترابط المهام والمناقشات وتتبع التسليم في مكان واحد.

يقلل ClickUp من انتشار العمل (انتشار العمل عبر العديد من التطبيقات) وانتشار الذكاء الاصطناعي (العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المعزولة ذات السياق الجزئي)، بحيث يقضي فريقك وقتًا أقل في البحث عن أحدث القرارات ووقتًا أطول في الإنجاز.

إليك كيفية القيام بذلك:

احصل على مساعدة في الترميز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مباشرة من مكان عملك.

ClickUp Codegen يجلب تطوير البرامج المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى سير عملك مباشرةً. إنه أشبه بوجود زميل مطور ذكاء اصطناعي داخل ClickUp يفهم اللغة الطبيعية. كما أنه يقرأ ويتعلم من سياق المهمة الكامل لكتابة كود عالي الجودة وإصلاح الأخطاء وحتى إنشاء طلبات سحب جاهزة للإنتاج دون مغادرة مساحة عملك.

أتمتة عملية النقل من اقتراحات الذكاء الاصطناعي إلى طلبات السحب الفعلية عبر سير عمل فريقك باستخدام ClickUp Codegen

باستخدام Codegen، يمكنك:

حوّل الأوصاف اللغوية البسيطة إلى كود فعال بسرعة

قم بتفويض إنشاء الميزات وإصلاح الأخطاء والأسئلة المتعلقة بالرموز البرمجية ببساطة عن طريق تعيين مهمة أو وضع علامة @codegen

اختصر دورات التطوير، وقلل الجهد اليدوي، وتجنب التبديل بين عشرات الأدوات.

حوّل سياق التطوير المتشتت إلى خطوات تالية واضحة باستخدام ClickUp Brain

افهم في خطوات بسيطة كيف يمكن مواءمة سياق التطوير المتشتت لديك للحصول على نتائج أفضل باستخدام ClickUp Brain

عندما تكون المتطلبات في مكان واحد، وملاحظات التنفيذ في مكان آخر، والقرارات في الدردشة، فمن الشائع إرسال كود "صحيح" لا يزال يفتقد إلى المقصد. تم تصميم ClickUp Brain لهذا الغرض.

باعتباره ذكاءً اصطناعيًا مدركًا للسياق، فإنه يوجد داخل مساحة عملك ويساعدك على تحويل المعرفة من مهام ClickUp ووثائقك ومحادثاتك إلى شيء يمكنك العمل عليه، دون الحاجة إلى نسخ التفاصيل عبر الأدوات.

فيما يلي بعض الطرق العملية التي يمكن للمطورين وقادة الهندسة استخدام ClickUp Brain بها:

لخص سلاسل المهام الطويلة في ملخص قصير عن "ما الذي تغير، ولماذا تغير، وما الذي أعاق العمل" للاجتماعات اليومية والتحديثات غير المتزامنة.

حوّل معايير القبول المتفرقة والحالات الاستثنائية إلى قائمة مراجعة واضحة يمكنك التحقق من صحتها أثناء مراجعات طلبات السحب.

قم بصياغة ملاحظات فنية من سياق المهمة الحالية، بحيث يتماشى إنشاء الوثائق مع وتيرة الشحن.

حافظ على أمان استخدام الذكاء الاصطناعي عند طرحه على الفريق من خلال ضوابط الأمان والخصوصية المعلنة من ClickUp، بما في ذلك الامتثال لمعيار SOC 2، وعدم تدريب أطراف ثالثة على بياناتك، وعدم احتفاظ أطراف ثالثة ببياناتك.

استخدم الدعم متعدد النماذج في إطار مجموعة واحدة من الأذونات والضوابط، حتى لا ينتهي الأمر بالفرق إلى نشر سياقات حساسة عبر أدوات AI منفصلة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Super Agents للحفاظ على اتساق متابعة الهندسة أنشئ وكلاء AI قابلين للتخصيص يمكنهم أداء مهام متنوعة باستخدام ClickUp Super Agents Super Agents هي زملاء فريق ClickUp المدعومون بالذكاء الاصطناعي والمصممون لتشغيل سير عمل متعدد الخطوات باستخدام سياق مساحة العمل الخاصة بك. فيما يلي بعض حالات استخدام ClickUp Super Agent التي تتوافق جيدًا مع توصيل البرامج: وكيل "متابعة الهندسة" الذي يحول المهمة إلى موجز يتضمن القرارات والمخاطر والحالات الاستثنائية ومعايير القبول، ثم ينشرها في المهمة وقناة الفريق.

وكيل "PR prep" الذي يصوغ سياق المراجع، بما في ذلك التغييرات التي تم إجراؤها وما يجب التحقق منه، بحيث تبدأ مراجعات طلبات السحب بسياق مشترك.

وكيل "مساعد الفرز" الذي يفحص الأخطاء الجديدة من البداية ويقترح الخطوات التالية والمسؤولين والتفاصيل المفقودة قبل أن يبدأ العمل.

أنشئ وكلاء باستخدام أداة إنشاء اللغة الطبيعية من منطقة الذكاء الاصطناعي في ClickUp، وتحكم في الأماكن التي يمكنهم العمل فيها عن طريق تقييد الوصول إلى المساحات والمستندات المناسبة.

اجعل المواصفات ومقتطفات الكود سهلة البحث باستخدام ClickUp Docs

سجل القرارات الفنية، واحتفظ بالمواصفات قابلة للبحث، وقم بتخزين مقتطفات الكود حيث يمكن لفريقك العثور عليها باستخدام ClickUp Docs

بمجرد أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في كتابة الكود بشكل أسرع، يتحول الخطر الحقيقي إلى فقدان تتبع القرارات. تتغير المواصفات، ويتم إهمال الأسباب المنطقية، وتنتشر أجزاء الكود في التعليقات والمحادثات.

تحافظ ClickUp Docs على ربط الوثائق مباشرة بالتنفيذ، بحيث يفهم المراجعون المقصود قبل مناقشة التنفيذ.

باستخدام ClickUp Docs، يمكن للفرق:

أنشئ مواصفات تقنية حية مع صفحات متداخلة لملاحظات الهندسة المعمارية والحالات الاستثنائية وتفاصيل واجهة برمجة التطبيقات (API).

تعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات والملاحظات المضمنة، ثم حوّل أقسام المستندات إلى مهام قابلة للتتبع.

قم بتخزين مقتطفات الكود القابلة للقراءة باستخدام كتل كود منسقة عبر لغات برمجة متعددة.

استخدم Docs Hub كمكتبة مركزية لجميع وثائق الهندسة، مما يسهل العثور على المواصفات أو القرارات أو المراجع الصحيحة أثناء مراجعة الكود.

💡 نصيحة احترافية: يساعدك ClickUp Brain MAX في الحفاظ على ترابط سير عمل تطوير البرامج بالسياق الأصلي، بحيث لا تضيع التحديثات عبر الأدوات وتظل مراجعة الكود قائمة على "السبب". حوّل تحديثات المهام إلى ملخصات هندسية جاهزة للمراجعة باستخدام ClickUp Brain MAX سجل التقدم بشكل أسرع باستخدام Talk to Text : بعد اجتماع قصير أو مزامنة سريعة بين المطورين، قم بإملاء تحديث واضح مثل "الحالة، العائق، الخطوة التالية، المالك، تاريخ الاستحقاق". يقوم Talk to Text بتحويله إلى تحديث مهمة منظم، حتى تحافظ على الزخم دون الحاجة إلى كتابة ملاحظات طويلة يدويًا. بعد اجتماع قصير أو مزامنة سريعة بين المطورين، قم بإملاء تحديث واضح مثل "الحالة، العائق، الخطوة التالية، المالك، تاريخ الاستحقاق". يقوم Talk to Text بتحويله إلى تحديث مهمة منظم، حتى تحافظ على الزخم دون الحاجة إلى كتابة ملاحظات طويلة يدويًا.

احصل على وضوح في مسار عملك: اطرح أسئلة على ClickUp Brain MAX مثل "ما المهام المعرضة للخطر في هذا السباق ولماذا؟" أو "لخص الأخطاء المفتوحة ومن المسؤول عن الإجراء التالي. " ستحصل على رؤية واضحة دون الحاجة إلى فحص كل قائمة.

اعثر على مصدر القرار باستخدام ClickUp Enterprise AI Search : عندما يسأل أحدهم "لماذا نغير هذا؟" استخدم Enterprise Search لسحب المواصفات الأصلية أو سلسلة التعليقات أو المستند الذي أدى إلى هذا العمل، لتتجنب التخمينات وتجري المراجعات بشكل أسرع. عندما يسأل أحدهم "لماذا نغير هذا؟" استخدم Enterprise Search لسحب المواصفات الأصلية أو سلسلة التعليقات أو المستند الذي أدى إلى هذا العمل، لتتجنب التخمينات وتجري المراجعات بشكل أسرع.

اختر نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب للمهمة: قم بتبديل النماذج واختر من بين ChatGPT أو Gemini أو Claude بناءً على احتياجات المخرجات. استخدم أحدها للحصول على ملخصات واضحة للحالة، وآخر للتحليل الأعمق، وثالث لإعادة كتابة ملاحظات المراجعين.

أتمتة المهام المتكررة عبر عملية التطوير باستخدام ClickUp Automations

قم بتغيير أي حقل مخصص للمكلفين أو الأشخاص إلى مجموعة ديناميكية مثل جميع المراقبين أو منشئي المهام أو أي شخص آخر باستخدام ClickUp Automations

يعمل ClickUp Automations على حل هذه المشكلة من خلال أتمتة المهام من المشغلات والإجراءات، مع شروط اختيارية لمزيد من التحكم.

إليك كيف يمكن لفريقك استخدام ClickUp Automations لتحسين سير عمل تطوير البرامج:

قم بتعيين المهام تلقائيًا باستخدام المكلفين الديناميكيين (منشئ المهمة أو المراقبون أو الشخص الذي أطلق الأتمتة)، بحيث تظل التوجيهات دقيقة مع تغير الفرق.

أضف الدقة باستخدام الشروط بحيث تعمل الأتمتة فقط عندما يكون ذلك ضروريًا، مثل "فقط في حالة وجود أخطاء" أو "فقط عندما تكون الأولوية P0" أو "فقط عندما يتغير حقل ما".

قم بتعيين الحقول المخصصة تلقائيًا عند إنشاء مهمة أو انتقالها بين المراحل، بحيث تظل التقارير وعمليات التسليم متسقة عبر عدة مشاريع.

ابدأ من الأتمتة أو القوالب المقترحة، ثم قم بتخصيص القواعد لتدفق السباق أو خطوات قائمة مراجعة الإصدار.

خطط وتتبع تسليم البرامج باستخدام ClickUp لفرق البرامج

إذا كان الشيء الوحيد الذي تحسنه هو سرعة إنشاء الكود، فستظل تواجه تأخيرات في نفس الأماكن: أولويات غير واضحة، وتبعيات مفقودة، وعمليات تسليم بطيئة بين الأعمال المتراكمة والأخطاء والإصدارات. يركز ClickUp for Software Teams على جمع سير العمل هذا في مكان واحد حتى تتمكن من إدارة التسليم، وليس المهام فقط.

إليك كيف يوفر طريقة منظمة لإدارة دورة حياة الهندسة الكاملة:

قم بتشغيل السباقات السريعة والمهام المتأخرة والأخطاء وخرائط الطريق في نظام واحد حتى لا تتشتت أعمال التسليم عبر الأدوات المختلفة.

قلل من تتبع الأخطاء يدويًا وتسليم المهام عن طريق الحفاظ على اتساق سير العمل عبر دورة السبرينت.

حسّن الرؤية في حجم العمل والتبعيات بحيث يصبح العمل "المعطل" واضحًا قبل أن يصبح مفاجأة في مرحلة متأخرة من الدورة.

استخدم هياكل موجهة نحو الإصدار مثل قوائم مراجعة التشغيل وسلسلة الإصدارات للحفاظ على اتساق خطوات الإطلاق عبر الفريق.

أفضل ميزات ClickUp

أسعار ClickUp:

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4. 7/5 (11,030+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,530+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

قال مطور برامج على G2:

بصفتي مهندس برمجيات، أكثر ما أقدره في ClickUp هو منصته الشاملة التي تجمع بين إدارة المهام والتوثيق والتواصل بطريقة سلسة. تتيح لي القدرة على تخصيص سير العمل، إلى جانب الأتمتة والتكامل القويين، البقاء منظمًا وتقليل تبديل السياق وضمان بقاء فريق التطوير بأكمله على نفس الصفحة. تسهل أدوات مثل ClickUp Docs وعروض المهام الموجهة نحو Agile كل من التخطيط وتتبع التقدم. بشكل عام، يساعدني ClickUp على توفير الوقت وتحسين إنتاجيتي.

بصفتي مهندس برمجيات، أكثر ما أقدره في ClickUp هو منصته الشاملة التي تجمع بين إدارة المهام والتوثيق والتواصل بطريقة سلسة. تتيح لي القدرة على تخصيص سير العمل، إلى جانب الأتمتة والتكامل القويين، البقاء منظمًا وتقليل تبديل السياق وضمان بقاء فريق التطوير بأكمله على نفس الصفحة. تسهل أدوات مثل ClickUp Docs وعروض المهام الموجهة نحو Agile كل من التخطيط وتتبع التقدم. بشكل عام، يساعدني ClickUp على توفير الوقت وتحسين إنتاجيتي.

📖 اقرأ أيضًا: إطلاق العنان لقوة ClickUp AI لفرق البرمجيات

📮ClickUp Insight: 33٪ من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى تطوير المهارات كأحد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي يهتمون بها أكثر. على سبيل المثال، قد يرغب الموظفون غير التقنيين في تعلم كيفية إنشاء مقتطفات كود لصفحة ويب باستخدام أداة ذكاء اصطناعي. في مثل هذه الحالات، كلما زاد سياق الذكاء الاصطناعي حول عملك، كلما كانت استجاباته أفضل. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يتفوق الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp في هذا المجال. فهو يعرف المشروع الذي تعمل عليه ويمكنه أن يوصي بخطوات محددة أو حتى يؤدي مهام مثل إنشاء مقتطفات كود بسهولة.

2. GitHub Copilot (الأفضل لاقتراحات الترميز المراعية للسياق داخل VS Code وبيئات التطوير المتكاملة الشائعة الأخرى)

عبر GitHub Copilot

إذا كنت تريد بديلاً لـ Zencoder AI يمكنه العمل في الخلفية أثناء عملك، فإن Copilot مصمم خصيصًا لتلك الحلقة "داخل المحرر". يمكنك كتابة الكود في VS Code (أو أي IDE آخر مدعوم)، ويقترح Copilot إكمالات ومقتطفات كود أثناء عملك. يساعدك هذا عند الانتقال بسرعة بين المهام المتكررة أو محاولة الحفاظ على الزخم أثناء البرمجة المعقدة.

يصبح أكثر فائدة عندما يمتد عملك إلى عدة ملفات. يوفر GitHub طرقًا لمنح Copilot المزيد من سياق المستودع (بما في ذلك تعليمات على مستوى المستودع)، مما يمكّنه من تقديم اقتراحات أكثر وعيًا بالسياق بدلاً من الإكمال التلقائي العام.

وإذا كانت مراجعة الكود تستغرق وقتًا طويلاً، فيمكن طلب مراجعة كود Copilot على طلبات السحب لإظهار المشكلات والاقتراحات التي يمكنك تطبيقها مباشرةً. وهذا يجعلها مفيدة بشكل خاص للفرق التي تحاول حماية جودة الكود مع تحول الترميز بالذكاء الاصطناعي إلى روتين.

أفضل ميزات GitHub Copilot

احصل على اقتراحات كود مدركة للسياق في VS Code وبيئات تطوير متكاملة (IDE) شائعة أخرى أثناء كتابة الكود.

قم بإنشاء مقتطفات كود وكود جديد للأنماط الشائعة عبر لغات برمجة متعددة.

احصل على مساعدة AI قائمة على الدردشة لتصحيح الأخطاء وتقديم التفسيرات والتخطيط للتغييرات عبر ملفات متعددة.

اقترح إصلاحات وتحسينات باستخدام مراجعة الكود GitHub Copilot لتعزيز جودة الكود أثناء مراجعات طلبات السحب.

تكيف مع أسلوب الترميز الخاص بك باستخدام سياق الترميز المحيط وإشارات المستودع للحصول على اقتراحات ترميز أكثر صلة.

قيود GitHub Copilot

يقدم اقتراحات موثوقة لا تزال بحاجة إلى مراجعة للحالات الاستثنائية ومشكلات الأمان ومعايير الترميز، خاصة في الترميز المعقد.

يفوت المقصد الأعمق في قواعد البرمجة الكبيرة الحالية دون سياق كافٍ، مما قد يؤدي إلى مزيد من التردد أثناء مراجعة البرمجة.

يعتمد على الخطط المدفوعة للاستخدام الأوسع والميزات المتقدمة التي غالبًا ما تحتاجها فرق المؤسسات

أسعار GitHub Copilot

مجاني

Copilot Pro: 10 دولارات شهريًا

Copilot Pro+ : 39 دولارًا شهريًا

الأعمال: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات GitHub Copilot

G2: 4. 5/5 (أكثر من 220 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن GitHub Copilot؟

يشارك أحد المراجعين في G2:

"أثبت GitHub Copilot أنه أداة رائعة لأنشطة الترميز اليومية. التنفيذ بسيط للغاية ولا يتطلب إعدادات معقدة. تكامل بيئة التطوير سلس وسريع للغاية."

"أثبت GitHub Copilot أنه أداة رائعة لأنشطة الترميز اليومية. التنفيذ بسيط للغاية ولا يتطلب إعدادات معقدة. تكامل بيئة التطوير سلس وسريع للغاية."

🤔 هل تعلم: اكتشف GitHub أن Copilot يساعد المطورين على البقاء "في حالة انسيابية" (حوالي 73٪) ويقلل الجهد الذهني في المهام المتكررة بنسبة 87٪ تقريبًا.

3. Amazon Q Developer (الأفضل لمساعدة الترميز AI الأصلية لـ AWS عبر IDE و CLI)

عبر Amazon Q Developer

يعد Amazon Q Developer الخيار الأفضل كبديل لـ Zencoder AI عندما تكون عملية التطوير الخاصة بك مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بـ AWS.

استخدمه لإنشاء وتحديث الكود، والبحث عن مشكلات الأمان، والمساعدة في التحسين وإعادة الهيكلة.

كما يوفر اقتراحات مضمنة، ودردشة، ومسح للثغرات الأمنية عبر بيئات تطوير البرامج الشائعة، بالإضافة إلى دعم المحطة الطرفية لإكمال CLI تلقائيًا والدردشة أثناء العمل على إعداد السحابة وخطوات النشر.

أفضل ميزات Amazon Q Developer

قدم ملحقات IDE ودعم CLI حتى تتمكن من استخدام نفس مساعد الترميز AI في محررك ومحطتك الطرفية.

دعم طلبات الترميز الوكيلة للأعمال المعقدة التي تشمل التخطيط والتنفيذ

ساعد في أتمتة المهام المتكررة مثل صياغة النصوص النمطية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والإصلاحات السريعة لتسريع عملية التطوير.

وفر عناصر تحكم في الأمان والخصوصية، مثل تتبع المراجع ومنع اقتراحات الكود العامة، من أجل ترميز آمن.

ادعم حدود تحويل الكود والترقيات لسيناريوهات Java و. NET عندما تحتاج إلى تحديث موجه.

قيود مطوري Amazon Q

يقدم إجابات عامة حول البنى الخاصة بالمجالات، لذا قد لا تزال بحاجة إلى التحقق اليدوي أثناء مراجعة الكود.

يستغرق وقتًا لإعداده للفرق الجديدة على بيانات اعتماد AWS وسير عمل Identity Center

يبدو أبطأ في قواعد البرمجة الكبيرة، خاصةً عندما تحتاج إلى فهم عميق لقاعدة البرمجة بأكملها.

أسعار Amazon Q Developer

مستوى مجاني

المستوى الاحترافي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مطوري Amazon Q

G2: 4. 6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amazon Q Developer؟

رأي أحد المراجعين في G2:

"أكثر ما يعجبني هو كيف يساعدني في كتابة الكود وتصحيحه بشكل أسرع. اقتراحات الذكاء الاصطناعي عادة ما تكون دقيقة وتوفر الكثير من الوقت، خاصة عندما أعمل على مهام متكررة."

"أكثر ما يعجبني هو كيف يساعدني في كتابة الكود وتصحيحه بشكل أسرع. اقتراحات الذكاء الاصطناعي عادة ما تكون دقيقة وتوفر الكثير من الوقت، خاصة عندما أعمل على مهام متكررة."

📖 اقرأ أيضًا: أهم تحديات تطوير البرمجيات وكيفية إدارتها

🎥 شاهد مقطع فيديو: كيف تحافظ على جودة الترميز مع تولي الذكاء الاصطناعي مهمة إنشاء الترميز؟ أشرك البشر في العملية وزودهم بقائمة مراجعة الترميز! إليك كيفية إنشاء واحدة:

4. Tabnine (الأفضل للترميز الآمن بالذكاء الاصطناعي في فرق المؤسسات التي تحتاج إلى ضوابط خصوصية الترميز)

عبر Tabnine

Tabnine هو خيار جيد عندما تريد مساعدة الترميز بالذكاء الاصطناعي ولكنك تحتاج أيضًا إلى ضوابط قوية لخصوصية الكود والامتثال. يمكن نشره في بيئات السحابة أو المحلية أو المعزولة، وهو أمر مهم لفرق المؤسسات التي تتعامل مع مستودعات حساسة أو بيانات خاضعة للتنظيم.

تنص وثائق الخصوصية الخاصة بـ Tabnine على سياسة عدم التدريب وعدم الاحتفاظ بغض النظر عن النموذج المستخدم. في الممارسة العملية، هذا يجعل Tabnine أسهل في التقييم للفرق التي تحتاج إلى مساعدة الذكاء الاصطناعي عبر لغات برمجة متعددة ولكنها تريد حوكمة أكثر وضوحًا وحواجز حماية لخصوصية البيانات.

أفضل ميزات Tabnine

دعم لغات برمجة متعددة والعمل عبر بيئات تطوير متكاملة رئيسية للبرمجة اليومية بالذكاء الاصطناعي

قدم خيارات نشر ذاتية الاستضافة للفرق التي لديها متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بخصوصية الكود.

قم بتطبيق سياق على مستوى المؤسسة لتحسين اقتراحات الترميز المراعية للسياق وتقليل اقتراحات الترميز غير ذات الصلة.

ساعد في إنشاء الكود وإعادة هيكلته داخل المحرر الخاص بك، حتى تقضي وقتًا أقل في المهام المتكررة.

قم بتغطية مجموعة واسعة من لغات البرمجة للفرق التي تعمل عبر مجموعات مختلطة

قيود Tabnine

يتطلب مراجعة دقيقة للترميز المعقد، خاصة عند العمل داخل قواعد برمجية كبيرة موجودة بالفعل.

يبدو أقل اتساقًا حتى تقوم بضبط الإعدادات لتتناسب مع أسلوب الترميز الخاص بك وقواعد فريقك

يستغرق تقييمه في سير عمل الإنتاج وقتًا طويلاً، نظرًا لأن اقتراحات الذكاء الاصطناعي قد تختلف حسب سياق المشروع.

أسعار Tabnine

منصة Tabnine Agentic: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (اشتراك سنوي)

تقييمات ومراجعات Tabnine

G2: 4. 1/5 (45+ تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tabnine؟

مباشرة من مراجعة G2:

"أنا أعمل كمطور وأستخدم Tabnine في عدة جوانب أجدها مفيدة للغاية. ميزة Boilerplate Reduction رائعة لأتمتة إنشاء هياكل الكود المتكررة مثل أطر اختبار الوحدات وتكوينات API القياسية."

"أنا أعمل كمطور وأستخدم Tabnine في عدة جوانب أجدها مفيدة للغاية. ميزة Boilerplate Reduction رائعة لأتمتة إنشاء هياكل الكود المتكررة مثل أطر اختبار الوحدات وتكوينات API القياسية."

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لخطط تطوير البرامج للاستخدام

5. Cursor (الأفضل لفهم قاعدة الكود بعمق وتحرير ملفات متعددة باستخدام مساعد ترميز AI)

عبر Cursor

تم تصميم Cursor للمواقف التي تتغير فيها أكوادك عبر عدة ملفات. تم تصميم أوضاع وكيل Cursor لاستكشاف قاعدة أكوادك وتحرير عدة ملفات وتشغيل الأوامر وإصلاح الأخطاء لإكمال الطلب.

وهذا مفيد ليس فقط لإنشاء الكود، ولكن أيضًا لإعادة هيكلة الكود أو التنسيق بين التحديثات عبر قاعدة الكود الحالية.

يدعم Cursor أيضًا أسلوب سير العمل "الوكلاء المتعددين"، حيث يمكن لوكلاء مختلفين العمل على مناطق مختلفة من قاعدة الكود بشكل متوازٍ. وهو مناسب تمامًا عندما تريد تقسيم العمل: يقوم أحد الوكلاء بإضافة الاختبارات بينما يتولى آخر إعادة هيكلة صغيرة، ثم تقوم بمراجعة النتيجة المجمعة.

أفضل ميزات Cursor

قم بتحرير وتطبيق التغييرات عبر ملفات متعددة باستخدام طلبات الوكيل للحصول على تحديثات أكبر.

قدم اقتراحات كود تراعي السياق من خلال إكمال علامات التبويب وسير العمل الأصلي لـ IDE.

دعم نماذج AI متعددة، بما في ذلك الخيارات التي يمكن أن تناسب أنماط ومهام الترميز المختلفة

أنشئ كودًا جديدًا ومقتطفات كود مع الحفاظ على العمل داخل محررك

قدم وكلاء خلفية في الخطط المدفوعة لأعمال الترميز المعقدة وطويلة الأمد.

قيود المؤشر

يتطلب مراجعة دقيقة للرموز لأن الاقتراحات قد تكون معقدة للغاية أو تفتقد المقصود في الحالات الاستثنائية.

يبدو أنه يستهلك موارد كثيرة عند تشغيل سير عمل الوكلاء في المشاريع الأكثر تعقيدًا.

يصل إلى حدود الاستخدام بسرعة ما لم تنتقل إلى خطط مدفوعة

أسعار Cursor

الهواية: مجانية

الفرق: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Cursor

G2: 4. 5/5 (أكثر من 25 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cursor؟

تشير مراجعة إيجابية على G2 إلى ما يلي:

"يعمل Cursor على تحسين إنتاجية المطورين بشكل كبير من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بشكل وثيق في محرر الكود. تعمل ميزات مثل اقتراحات الكود التي تراعي السياق، وإنشاء الكود المضمن، والقدرة على طرح أسئلة حول قاعدة الكود الحالية على تسريع عملية تصحيح الأخطاء والتطوير بشكل كبير."

"يعمل Cursor على تحسين إنتاجية المطورين بشكل كبير من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بشكل وثيق في محرر الكود. تعمل ميزات مثل اقتراحات الكود التي تراعي السياق، وإنشاء الكود المضمن، والقدرة على طرح أسئلة حول قاعدة الكود الحالية على تسريع عملية تصحيح الأخطاء والتطوير بشكل كبير."

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج تحرير الكود للمطورين

6. Replit AI (الأفضل لبناء ونشر التطبيقات بسرعة باستخدام وكيل ترميز AI في المتصفح)

عبر Replit AI

تم تصميم Replit AI من أجل حلقة بناء ضيقة في المتصفح: المطالبة، الإنشاء، التشغيل، التكرار والمشاركة. يمكن لـ Replit Agent إعداد وإنشاء تطبيقات من الصفر باستخدام لغة يومية، حيث تصف ما تريده، ويقوم الوكيل بإنشاء تطبيق فعال.

وهذا يجعل Replit مفيدًا عندما يكون هدفك هو السرعة ودورة التغذية الراجعة السريعة. يمكنك استخدامه لإنشاء مشاريع، وإنشاء مقتطفات من الكود، وبناء نموذج أولي عملي دون قضاء الوقت في إعداد بيئة محلية.

وهذا مفيد بشكل خاص عندما تريد اختبار فكرة ما، أو إنشاء أداة داخلية، أو التحقق من تجربة المستخدم بسرعة قبل استثمار المزيد من الوقت في الهندسة.

أفضل ميزات Replit AI

أنشئ تطبيقات فعالة من مطالبات اللغة الطبيعية باستخدام Replit Agent

قم بإنشاء وتشغيل الكود في المتصفح دون إعداد محلي، وهو أمر مفيد لتطوير البرامج بسرعة.

انشر التطبيقات وشاركها مباشرة من المنصة، حتى لا تظل النماذج الأولية عالقة في مرحلة العروض التوضيحية.

استخدم أرصدة الاستخدام والوصول إلى أحدث النماذج في الخطط المدفوعة للحصول على إصدارات أكثر قوة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تعاون مع عناصر التحكم في الفريق مثل الوصول القائم على الأدوار في خطط Teams و Enterprise.

قيود Replit AI

يستهلك الائتمانات بسرعة في عمليات البناء الكبيرة، لذا قد تكون التكاليف أقل قابلية للتنبؤ في المهام الطويلة والمعقدة

يتطلب مراجعة دقيقة لأن الوكيل يمكن أن يكرر الأخطاء ولا يزال بحاجة إلى تصحيح يدوي للمسار

يبدو أقل ملاءمة لقاعدة البرمجة الحالية واسعة النطاق حيث يكون الفهم العميق لقاعدة البرمجة أكثر أهمية من السرعة.

أسعار Replit AI

المبتدئ: مجاني

Replit Core: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Replit AI

G2: 4. 5/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Replit AI؟

يشارك أحد المستخدمين على Capterra:

من السهل جدًا البدء. مع ما أقوم به بين Replit و AWS، سيكلفني الأمر بسهولة آلاف الدولارات لدفع أجر مطورين محترفين لإنشاء تطبيقي. بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين ربما يقومون بإنشاء شيء بسيط، هذه أداة رائعة.

من السهل جدًا البدء. مع ما أقوم به بين Replit و AWS، سيكلفني الأمر بسهولة آلاف الدولارات لدفع أجر مطورين محترفين لإنشاء تطبيقي. بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين ربما يقومون بإنشاء شيء بسيط، هذه أداة رائعة.

7. Windsurf (الأفضل لوكيل ترميز AI يمكنه التعامل مع ملفات متعددة داخل IDE وكيل)

عبر Windsurf

يركز Windsurf على Cascade، وهو مساعد وكيل مصمم للعمل في وضعي Code و Chat مع استدعاء الأدوات وتكامل linter. الفكرة هي أنه يمكنك طلب تغيير متعدد الخطوات، والسماح للوكيل بإجراء التعديلات، ثم فحص التقدم في نقاط التحقق بدلاً من قبول إكمال واحد.

يعد التعامل مع السياق جزءًا أساسيًا من عرض Windsurf. يأتي Windsurf مزودًا بـ "Fast Context"، وهو وكيل فرعي متخصص يسترجع الكود ذي الصلة من قاعدة الكود الخاصة بك بشكل أسرع بكثير من البحث التقليدي بالوكلاء. وهذا يساعد الوكيل على البقاء على أرض الواقع في المستودعات الكبيرة.

إذا كان فريقك لا يرغب في التحول بالكامل إلى IDE جديد، فإن Windsurf يوفر أيضًا مكونات إضافية لمحررات و IDE متعددة. وهذا يجعل من السهل تجربة المساعدة بالذكاء الاصطناعي على غرار Windsurf مع تغيير بسيط في سير عملك، خاصة إذا كانت حاجتك الرئيسية هي تحرير ملفات متعددة وسياق مستودع أفضل أثناء المهام المعقدة.

أفضل ميزات Windsurf

أنجز المهام المعقدة باستخدام وكيل الترميز Cascade، بما في ذلك التعديلات عبر ملفات متعددة.

استخدم محرر Windsurf لتجربة IDE وكيلة على أنظمة Mac وWindows وLinux.

احصل على نماذج متميزة وأنماط سياق أعلى في الخطط المدفوعة لتوليد أكواد أكثر تعقيدًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تتبع وإدارة رصيد المطالبات الفورية من خلال عناصر تحكم واضحة في الاستخدام وإعادة تعبئة الرصيد الاختيارية.

قم بالتوسع من الاستخدام الفردي إلى الفرق مع الفوترة المركزية وعناصر التحكم الإدارية

قيود Windsurf

يتطلب مراجعة دقيقة للرموز لأن مخرجات الوكيل قد تتضمن أخطاء محتملة في الحالات الاستثنائية.

تصل إلى حدود الاستخدام في الخطة المجانية بسرعة إذا كنت تعتمد عليها في أعمال الترميز بالذكاء الاصطناعي اليومية

يتطلب بعض التعديل إذا كان فريقك يفضل البقاء داخل VS Code بدلاً من التبديل إلى محرر جديد.

أسعار Windsurf

مجاني

المزايا: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وردود فعل Windsurf

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 25 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Windsurf؟

قال أحد المراجعين في G2:

ميزة المساعدة بالذكاء الاصطناعي هي أفضل ما في Windsurf وتتفوق حقًا على أي أداة IDE أخرى بالذكاء الاصطناعي استخدمتها حتى الآن. إنها ذكية بما يكفي لفهم قاعدة الكود الخاصة بك وهيكل المجلدات ونواياك، وستقوم حتى بإرشادك في حل المشكلات وما إلى ذلك. ما عليك سوى فتحها واختيار النموذج الذي تريده وستكون جاهزًا للبدء.

ميزة المساعدة بالذكاء الاصطناعي هي أفضل ما في Windsurf وتتفوق حقًا على أي أداة IDE أخرى بالذكاء الاصطناعي استخدمتها حتى الآن. إنها ذكية بما يكفي لفهم قاعدة الكود الخاصة بك وهيكل المجلدات ونواياك، وستقوم حتى بإرشادك في حل المشكلات وما إلى ذلك. ما عليك سوى فتحها واختيار النموذج الذي تريده وستكون جاهزًا للبدء.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للمطورين لتعزيز كفاءة الترميز

8. Codacy (الأفضل لمراجعات الكود الآلية التي تحمي جودة الكود في طلبات السحب)

عبر Codacy

Codacy هو بديل Zencoder للفرق التي ترغب في الحفاظ على جودة الكود وفحوصات الأمان مع زيادة حجم PR (طلب السحب)، بما في ذلك عندما يزيد إنتاج الكود AI من الناتج. تم بناء منصة Codacy على أساس التحليل الثابت الآلي وفرض أنماط الكود، بحيث يتم تقييم الكود قبل وصوله إلى مرحلة الإنتاج.

يمكن لـ Codacy Guardrails مسح الرموز التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والرموز المكتوبة بواسطة البشر محليًا من خلال امتداد IDE. كما يمكنه اكتشاف عيوب الأمان والجودة وتطبيق إصلاحات تلقائية قبل طباعة الرموز. على جانب العلاقات العامة، يوفر Codacy رؤية لطلبات السحب ومقاييس جودة الرموز لكل طلب علاقات عامة، بحيث يمكنك مراقبة جودة العمل الجاري، وليس فقط بعد الدمج.

أفضل ميزات Codacy

قم بفرض فحص طلبات السحب ودمج البوابات لحماية جودة الترميز قبل إجراء التغييرات.

ادعم التعليقات على طلبات السحب المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمراعية للسياق لتسريع دورات المراجعة.

قم بتغطية عمليات الفحص الأمني مثل SAST، والأسرار، وفحوصات التبعية إلى جانب إشارات مراجعة الكود.

ادعم لغات برمجة متعددة من خلال عمليات مسح لعشرات اللغات والأطر.

وفر حواجز حماية IDE للرموز التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم اكتشاف المشكلات أثناء كتابة الرموز.

قيود Codacy

يستغرق وقتًا لضبط القواعد والحدود حتى لا تغرق الفرق في تنبيهات قليلة القيمة

يبدو أقل فائدة إذا كانت مستودعاتك لا تستخدم سير عمل طلبات السحب بشكل متسق

أسعار Codacy

المطور: مجاني

الفريق: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: أسعار مخصصة

التدقيق: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Codacy

G2: 4. 6/5 (25+ تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Codacy؟

قال أحد المراجعين في G2:

"أستخدم Codacy منذ حوالي عام ويمكنني القول إنها كانت تجربة رائعة حتى الآن. لقد تحقق الهدف المقصود من استخدام Codacy كأداة لتحليل جودة الكود وأمنه."

"أستخدم Codacy منذ حوالي عام ويمكنني القول إنها كانت تجربة رائعة حتى الآن. لقد تحقق الهدف المقصود من استخدام Codacy كأداة لتحليل جودة الكود وأمنه."

9. DeepCode AI (الأفضل لمراجعة الكود المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تكتشف مشكلات الأمان وتحسن جودة الكود)

عبر Synk

تم تصميم DeepCode AI للمراجعة التي تركز على الأمان أولاً بدلاً من المساعدة العامة في الترميز. وهذا أمر مهم عندما يزيد الترميز بالذكاء الاصطناعي من كمية الكود الجديد الذي يدخل إلى PRs.

يمكنك استخدام DeepCode AI من خلال تحليل الكود الخاص بـ Snyk لاكتشاف المشكلات الأمنية في وقت مبكر، وتحديد أولويات الأمور المهمة، وتقليل الضوضاء من خلال تحليل يراعي تدفق البيانات بدلاً من مجرد مطابقة الأنماط.

إذا كان أكبر خطر تواجهه هو شحن الثغرات الأمنية بسبب عدم قدرة عرض النطاق الترددي للمراجعة على مواكبة ذلك، فإن DeepCode AI يعد بديلاً قوياً لـ Zencoder AI في فئة "مراجعات الكود الآلية"، خاصةً لفرق المؤسسات التي ترغب في تضمين تغطية AppSec (أمن التطبيقات) في سير عمل المطورين.

أفضل ميزات DeepCode AI

حلل الكود باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يركز على الأمان والمدرب على اكتشاف الثغرات الأمنية، وليس على إخراج الدردشة العامة.

استخدم أكثر من 19 لغة برمجة وفهمًا واسع النطاق لتدفق البيانات لتقليل النتائج غير الدقيقة.

حدد أولويات الإصلاحات باستخدام التقييم القائم على المخاطر والسياق القائم على إمكانية الوصول، حتى تركز الفرق على الأمور المهمة أولاً.

حماية خصوصية البيانات عن طريق إبعاد بيانات العملاء عن التدريب، باستخدام مشاريع مفتوحة المصدر مرخصة بشكل متساهل مع إصلاحات تم التحقق منها.

ساعد الفرق على إنشاء قواعد مخصصة وإدارتها بشكل أسرع باستخدام DeepCode AI ابحث عن معايير ترميز متسقة

قيود DeepCode AI

يؤدي إلى ظهور نتائج إيجابية خاطئة بمرور الوقت في بعض المستودعات، لذا لا تزال بحاجة إلى التحقق البشري أثناء مراجعة الكود.

يتطلب ضبط القواعد والحدود القصوى لتتناسب مع عملية التطوير الخاصة بك وتجنب إرهاق التنبيهات

أسعار DeepCode AI

مجاني

الفريق: يبدأ من 25 دولارًا شهريًا لكل مطور مساهم

Ignite: 1260 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مطور مساهم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات DeepCode AI

G2: 4. 5/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن DeepCode AI؟

من مراجعة G2:

"يتميز منتج Snyk بواجهة مستخدم رسومية بديهية للغاية، مما يجعل من السهل تحديد الثغرات الأمنية ومعالجتها. تتيح لك المنصة تنظيم المطورين في مجموعات، مما يساعد على ضمان أن فرق التطوير المحددة فقط هي التي يمكنها عرض الثغرات الأمنية المتعلقة بمنتجاتها."

"يتميز منتج Snyk بواجهة مستخدم رسومية بديهية للغاية، مما يجعل من السهل تحديد الثغرات الأمنية ومعالجتها. تتيح لك المنصة تنظيم المطورين في مجموعات، مما يساعد على ضمان أن فرق التطوير المحددة فقط هي التي يمكنها عرض الثغرات الأمنية المتعلقة بمنتجاتها."

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات ومساعدات الترميز بالذكاء الاصطناعي

إذا كنت لا تزال تقارن بين الخيارات بخلاف البدائل الرئيسية لـ Zencoder AI، فإن هذه الأدوات يمكن أن تسد الثغرات الشائعة بمجرد أن يبدأ الذكاء الاصطناعي في كتابة كود أكثر مما يمكن لفريقك مراجعته بسهولة. وهي مفيدة عندما تريد حواجز حماية أكثر صرامة ومفاجآت أقل في مراجعات طلبات السحب:

SonarQube (Sonar AI Code Assurance) : أداة مفيدة عندما تريد بوابات جودة أكثر صرامة للرموز التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، حتى تتمكن من اكتشاف المشكلات مبكرًا والحفاظ على جودة الرموز متسقة مع تحول الترميز بالذكاء الاصطناعي إلى روتين.

Semgrep Assistant : أداة مفيدة عندما تكون أولويتك هي الترميز الآمن وإرشادات الإصلاح القابلة للتنفيذ، مع توصيات الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على فرز النتائج وإصلاح المشكلات بشكل أسرع.

CodeRabbit : إضافة عملية عندما يكون نطاق المراجعة ضيقًا، وتريد مراجعًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يعلق على طلبات السحب ويساعد في تقليل الوقت المستغرق في التعليقات المتكررة على المراجعة.

Sourcegraph Cody أو Amp : يستحق الاطلاع عليه عندما تحتاج إلى سياق أقوى لقاعدة الكود ومساعدة على غرار الوكيل للتنقل بين المستودعات الكبيرة وفهم التغييرات عبر قاعدة الكود بأكملها.

📖 اقرأ أيضًا: دليل من 9 خطوات حول كيفية كتابة وثائق للكود

ClickUp: زر "Ship It" لجميع مهام سير العمل الخاصة بالتطوير

إذا اخترت موضوعًا واحدًا من هذه القائمة، فسيكون هذا هو. الترميز بالذكاء الاصطناعي سهل البدء وصعب التوسع. يمكن أن يساعدك إنشاء الكود في كتابة الكود بشكل أسرع، ولكنك لا تزال بحاجة إلى مراجعة الكود وتوثيق واضح وعملية تطوير ثابتة للحفاظ على جودة الكود.

وهنا يكمن دور ClickUp كبديل لـ Zencoder AI. ✨️

يوفر لك ClickUp منصة واحدة متصلة لعمليات تطوير البرامج، بحيث لا يتشتت العمل بين الأدوات المختلفة، ولا يصبح "ناتج الذكاء الاصطناعي" مسألة معلقة أخرى. عندما يظل فريقك متفقًا على ماذا، ولماذا، والخطوة التالية، يصبح من السهل إصلاح الأخطاء وإرسال كود جديد مع مفاجآت أقل.

احتفظ بعملك وسياقك وتنفيذك في مكان واحد مع ClickUp. سجل الآن!