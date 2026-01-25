أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لقيادة التسويق من أجل توسيع نطاق النمو

خلال المراجعة الفصلية، لاحظت شيئًا غريبًا. كان أداء الحملة يبدو قويًا على السطح؛ فقد ارتفع عدد الزيارات، وتضاعف إنتاج المحتوى، وكان الفريق مشغولًا. ولكن عندما ظهرت شريحة الإيرادات، لم يستطع أحد أن يشرح بوضوح أي الحملات أثرت بالفعل على خط الأنابيب، أو لماذا كان أداء الإطلاق ذي الأولوية العالية أقل من المتوقع.

كانت البيانات موجودة، ولكنها كانت موزعة على لوحات المعلومات وجداول البيانات والأدوات.

مع توسيع نطاق المحتوى والقنوات والتجارب، يصبح التحدي الذي يواجه قادة التسويق هو التنسيق والرؤية.

لهذا السبب، سنستكشف في هذا المنشور أدوات الذكاء الاصطناعي لقيادة التسويق التي تساعدك على ربط الأداء بالنتائج، وكشف المخاطر مبكرًا، وتوجيه الفرق نحو اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. 📊

لا تحتاج معظم فرق القيادة إلى المزيد من مخرجات الذكاء الاصطناعي. إنهم بحاجة إلى إجابات أوضح على سؤالين: ما الذي يدفع العملية، وما الذي يمثل خطرًا في المستقبل.

فيما يلي بعض الميزات التي توفرها أفضل أدوات التسويق القائمة على الذكاء الاصطناعي:

مساحة عمل موحدة ومركزية البيانات: قم بمركزية خطط الحملات وبيانات الأداء والأصول والمحادثات للقضاء على عزل التقارير وتشتت الأدوات.

رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي: حوّل بيانات الأداء إلى إجابات واضحة باستخدام أسئلة باللغة الطبيعية

التحليلات التنبؤية واكتشاف المخاطر: توقع التأخيرات وتجاوزات الميزانية والأداء الضعيف في وقت مبكر حتى تتمكن من التدخل قبل انخفاض النتائج.

تتبع الأهداف: قم بمواءمة استراتيجية التسويق مع التنفيذ باستخدام قم بمواءمة استراتيجية التسويق مع التنفيذ باستخدام تطبيقات تتبع الأهداف التي تربط بين أهداف التسويق الرقمي ومؤشرات الأداء الرئيسية والمهام، حتى يتمكن القادة من رؤية كيف يؤثر العمل اليومي على الإيرادات.

التقارير الآلية وملخصات الحالة: أتمتة تحديثات أتمتة تحديثات قيادة التسويق والتقارير الأسبوعية وملخصات الحملات لتقليل الوقت المستغرق في متابعة التحديثات

التخصيص: توسيع نطاق الاختبارات، وتنويع الرسائل، وتحسين القنوات دون إضافة أعباء تشغيلية إضافية.

دعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي: اتخذ قرارات أسرع وأكثر ثقة باستخدام لوحات المعلومات المباشرة والتوصيات التي يولدها الذكاء الاصطناعي بدلاً من جداول البيانات المجزأة.

📮 ClickUp Insight: يستخدم 10% فقط من المشاركين في استطلاعنا أدوات الأتمتة بانتظام ويبحثون بنشاط عن فرص جديدة للأتمتة. وهذا يسلط الضوء على أحد العوامل الرئيسية غير المستغلة لزيادة الإنتاجية: لا تزال معظم الفرق تعتمد على العمل اليدوي الذي يمكن تبسيطه أو إلغاؤه. تسهل وكالات الذكاء الاصطناعي في ClickUp إنشاء سير عمل آلي، حتى لو لم تكن قد استخدمت الأتمتة من قبل. بفضل القوالب الجاهزة للاستخدام والأوامر القائمة على اللغة الطبيعية، أصبحت أتمتة المهام في متناول الجميع في الفريق! 💫 نتائج حقيقية: قلصت QubicaAMF وقت إعداد التقارير بنسبة 40٪ باستخدام لوحات المعلومات الديناميكية والرسوم البيانية الآلية من ClickUp، مما حوّل ساعات من العمل اليدوي إلى رؤى في الوقت الفعلي.

فيما يلي لمحة موجزة عن كيفية عمل أدوات الذكاء الاصطناعي هذه لقيادة التسويق:

الأداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp تخطيط التسويق وتنفيذه وإعداد التقارير من البداية إلى النهاية حجم الفريق: فرق صغيرة إلى مؤسسات مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة، Super Agents، BrainGPT، ملخصات الحملات، رؤى لوحة المعلومات، الأتمتة، المستندات، السبورات البيضاء، النماذج، تخطيط عبء العمل مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات HubSpot Marketing Hub (AI) أتمتة التسويق الداخلي والحملات المرتبطة بـ CRM حجم الفريق: فرق متوسطة الحجم إلى مؤسسات كبيرة تقييم العملاء المحتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي، اقتراحات تحسين محركات البحث، تخصيص Breeze AI، مزامنة CRM، الإسناد، الدردشة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تحسين النماذج خطة مجانية أسعار مخصصة Salesforce Marketing Cloud + Einstein رحلات متعددة القنوات واسعة النطاق وتخصيص المؤسسات حجم الفريق: مؤسسة التقييم التنبئي، وتحسين وقت الإرسال، واختيار المحتوى، ومنشئ الرحلة، ونسبة الإسناد متعددة اللمسات، والرسائل النصية عبر الهاتف المحمول. ابتداءً من 25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا، يتم احتساب المستويات المتقدمة سنويًا Adobe Marketo Engage إدارة العملاء المحتملين B2B وأتمتة دورة الحياةحجم الفريق: الشركات المتوسطة والمؤسسات تقييم العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي، دردشة GenAI، ملخصات الندوات عبر الإنترنت، سير عمل الأتمتة، التربية متعددة القنوات، تكامل CRM أسعار مخصصة 6sense توقع النوايا، وتحديد الحسابات، وتوقعات خط الأنابيب حجم الفريق: فرق التسويق والمبيعات B2B تقييم نية المشتري، ووكلاء البريد الإلكتروني المدعومون بالذكاء الاصطناعي، وبيانات Signalverse، وتحديد الهوية، وتنسيق سير العمل. مستوى مجاني أسعار مخصصة Demandbase التسويق القائم على الحسابات ومواءمة المبيعات حجم الفريق: فرق GTM المؤسسية تحليلات الرحلة، تنسيق الجيل التالي، تقسيم الذكاء الاصطناعي، أتمتة قاعدة العملاء، إعلانات قائمة على بروتوكول الإنترنت أسعار مخصصة Dynamic Yield تخصيص في الوقت الفعلي للمواقع الإلكترونية ذات حركة المرور العالية والتجارةحجم الفريق: البيع بالتجزئة، الأسواق، فرق الويب المؤسسية توصيات AdaptML، اختبار A/B، تجارب متعددة المتغيرات، التقييم التنبئي، تنسيق التجارب أسعار مخصصة Braze التفاعل عبر القنوات والتسويق عبر الأجهزة المحمولة حجم الفريق: فرق النمو ودورة الحياة والاحتفاظ بالعملاء اتخاذ القرارات بالذكاء الاصطناعي، أداة إنشاء مسارات Canvas، الرسائل القصيرة، البريد الإلكتروني، الرسائل الفورية، WhatsApp، المشغلات بدون نسخ، السمات التنبؤية أسعار مخصصة Amplitude AI تحليلات المنتجات واستراتيجية النمو القائمة على السلوك حجم الفريق: المنتجات، النمو، التسويق الكشف عن الحالات الشاذة باستخدام الذكاء الاصطناعي، رؤى اللغة الطبيعية، التجريب، إعادة تشغيل الجلسات، التجزئة السلوكية مستوى مجاني، خطط مدفوعة تبدأ من 61 دولارًا شهريًا Canva Magic Studio إنشاء محتوى مرئي مدعوم بالذكاء الاصطناعي للحملات حجم الفريق: فرق التسويق والتصميم والشبكات الاجتماعية Magic Media، Magic Write، Magic Design، Magic Edit، Magic Animate، تغيير الحجم عبر القنوات مستوى مجاني Pro من 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

🔍 هل تعلم؟ كان مفهوم "الانتشار الفيروسي" موجودًا قبل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي بوقت طويل. في أوائل القرن العشرين، تمت دراسة نماذج انتشار الكلام الشفهي جنبًا إلى جنب مع علم الأوبئة، مما شكل طريقة فهم المسوقين لاحقًا لدورات الإحالة وتأثيرات الشبكات.

فيما يلي اختياراتنا لقادة التسويق الذين يحتاجون إلى وضوح في الأداء والمبيعات المحتملة:

1. ClickUp (الأفضل لعمليات التسويق الشاملة والتخطيط والتنفيذ)

حسّن مسار التسويق الخاص بك وحلل البيانات المجمعة في ثوانٍ عن طريق سؤال ClickUp Brain

أولاً على قائمتنا، لدينا ClickUp لفرق التسويق، الذي يجمع بين التخطيط والتعاون والتوثيق والتنفيذ في مساحة عمل متصلة، مما يقلل من انتشار العمل.

باعتباره أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، يمكنك الحصول على ذكاء اصطناعي مدمج في المستندات والدردشة واللوحات البيضاء والأتمتة والمزيد. لخص المناقشات، وقم بوضع الخطط، وانتقل من العناصر المرئية إلى العمل دون تغيير السياق.

دعونا نلقي نظرة على بعض ميزات التكامل الأساسية للذكاء الاصطناعي:

ذكاء اصطناعي سياقي داخل مساحة عملك

ClickUp Brain مدمج في عملك ويفهم سياق مهامك ووثائقك وتعليقاتك وبيانات مشروعك. وبهذه الطريقة، بدلاً من الردود العامة، يقدم إجابات واعية بالعمل، ويلخص النشاط، ويكتشف العوائق، وحتى يولد محتوى بناءً على بيانات عملك الحقيقية.

يمكنك استخدامها في حالات الاستخدام التسويقية التالية:

ملخصات الحملات التلقائية: اطلب "تلخيص مهام حملتنا الأخيرة في الربع الرابع، بما في ذلك التقدم المحرز والعوائق الرئيسية والخطوات التالية" وستظهر لك حالة المهام والتعليقات والمستندات.

رؤى حول التعليقات عبر القنوات: الصق تعليقات الحملة أو جداول بيانات الأداء ثم اطلب "تسليط الضوء على أهم اتجاهات آراء المستخدمين والإصلاحات الموصى بها". سيحول البيانات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى تحليل يدوي.

دعم فوري للمحتوى: استخدم ClickUp Brain لصياغة نصوص البريد الإلكتروني أو التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أو مخططات المدونات من خلال مطالبات مثل "إنشاء 5 سطور لموضوعات البريد الإلكتروني لمبيعات عيد الأم مخصصة لمعدلات الفتح السابقة".

مساعدون مستقلون لعمليات سير العمل لديك

ClickUp Super Agents هي زملاء فريق عمل يعملون بالذكاء الاصطناعي ويتكيفون مع التغييرات في مساحة العمل الخاصة بك ويتخذون الإجراءات بناءً على تعليماتك. يمكنهم مراقبة المساحات والرد على الاستفسارات وإنشاء المهام وتنظيم العمل بأقل قدر من الإشراف.

أدرج متخصصًا في الذكاء الاصطناعي في كل سير عمل تسويقي رئيسي باستخدام ClickUp Super Agents

على سبيل المثال، يمكنك استخدامها من أجل:

فرز الحملات: قم بإعداد وكيل فرز مع موجه مثل "عندما تذكر رسالة كلمة "إطلاق" أو "موعد نهائي"، قم بإنشاء مهمة ووضع علامة على قائد الحملة" .

وكيل الإجابات للأسئلة الشائعة: انشر وكيل الإجابات في الدردشة للتعامل مع الأسئلة الروتينية مثل "ما هي إرشادات صوت علامتنا التجارية؟"

تقارير الأداء: أنشئ وكيلًا مخصصًا يجمع المقاييس الأسبوعية وينشر الملخصات، مثل "إنشاء أداء أسبوعي لنقاط الاتصال عبر البريد الإلكتروني والقنوات الاجتماعية والقنوات المدفوعة. يعمل الوكلاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى يرى فريقك دائمًا أحدث المعلومات

تتكيف هذه الوكالات بمرور الوقت وتصبح أكثر توافقًا مع طريقة عمل فريقك.

اكتشف المزيد هنا:

سطح مكتب موحد يعمل بالذكاء الاصطناعي لجميع أعمالك

انقل قوة ClickUp Brain و ClickUp Agents خارج ClickUp إلى تطبيق سطح مكتب مخصص للذكاء الاصطناعي يوحد البحث ونماذج الذكاء الاصطناعي والسياق من جميع تطبيقاتك المتصلة باستخدام ClickUp BrainGPT. إنه يضع حدًا لتوسع الذكاء الاصطناعي وي ظهر سياق العمل أينما تحتاج إليه.

احصل على مركز ذكاء اصطناعي مركزي واستبدل العديد من الأدوات المخصصة للذكاء السياقي باستخدام ClickUp BrainGPT

ستحصل على:

بحث موحد عبر الأدوات: تجنب التبديل بين Figma و Google Drive و ClickUp

صياغة المهام الصوتية: استخدم استخدم ClickUp Talk-to-Text لإملاء ملاحظات الاجتماعات أو أفكار الحملات. سيحول BrainGPT الأفكار المنطوقة إلى عمل قابل للتنفيذ دون الحاجة إلى الكتابة.

رؤى عبر التطبيقات: اطلب "تلخيص الاتجاهات التنافسية من صفحات الويب الحديثة ومصادر الروابط"، وسيقدم لك BrainGPT أبحاثًا عن السوق مع اقتباسات مرتبطة بوثائق اطلب "تلخيص الاتجاهات التنافسية من صفحات الويب الحديثة ومصادر الروابط"، وسيقدم لك BrainGPT أبحاثًا عن السوق مع اقتباسات مرتبطة بوثائق استراتيجية التسويق الخاصة بك.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

يستغرق التعود على ميزاته المتقدمة بعض الوقت

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك ما قاله أحد المستخدمين:

...تعد مهام الذكاء الاصطناعي الداخلية مفيدة للغاية، حيث تساعد في إعداد الملخصات وإعادة التخصيص والعثور على المهام وتوفير الوقت بشكل عام في الأمور الصغيرة. كما أن الأتمتة قوية ويمكن أن تساعد في تقليل الكثير من المهام المتكررة لتخصيص الأولويات وما إلى ذلك، ويمكنك استبدال ذلك بوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهو في الأساس أتمتة على Steroids lol...أحب أن يكون لدي عرض القائمة واللوحة (على عكس asana التي تحتوي على قائمة فقط و Trello التي تحتوي على لوحة فقط). تشبه قنوات الدردشة تطبيق Slack، وهو أمر رائع، حيث لا أضطر إلى دفع ثمن برنامج آخر + إن القدرة على إنشاء مستندات داخل مهمة ما مفيدة للغاية، فلا داعي للذهاب إلى محرك الأقراص، وإنشاء مستند Google Doc، ثم ربطه داخل مهمة ما. يساعدك على الحفاظ على صحتك العقلية...

🚀 ميزة ClickUp: حوّل البيانات التسويقية المتفرقة إلى قرارات باستخدام لوحات معلومات ClickUp. ستحصل على بطاقات الذكاء الاصطناعي التي تمنحك رؤية فورية وجاهزة للتنفيذ لأداء الحملة وسرعة المحتوى وقدرة الفريق. بدلاً من سحب التحديثات يدويًا من المهام والمستندات والتعليقات، تقوم بطاقات الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتلخيص التقدم المحرز، والإبلاغ عن المخاطر، وعرض الرؤى في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك. أضف بطاقات الذكاء الاصطناعي إلى لوحة معلومات ClickUp للحصول على رؤى فورية حول استراتيجياتك التسويقية على سبيل المثال، يمكن لمسوق النمو إضافة بطاقة ذكاء اصطناعي مع الموجه "لخص حالة جميع حملات توليد الطلب في الربع الثالث وسلط الضوء على العوائق" ليرى على الفور ما هو على المسار الصحيح وما هو متأخر ولماذا. يمكن لمسؤولي المحتوى أن يسألوا "ما هي منشورات المدونة التي لا تزال قيد المراجعة ومدة ذلك؟" بينما يمكن لمسوقي الأداء مراقبة وتيرة الإنفاق أو جاهزية الإطلاق أو تبعيات الأصول.

2. HubSpot Marketing Hub (AI) (الأفضل لأتمتة التسويق الداخلي وتكامل CRM)

يستخدم HubSpot Marketing Hub الذكاء الاصطناعي لدعم المهام التسويقية اليومية مثل جذب العملاء المحتملين والتخصيص وتتبع الأداء. تم دمج ميزات الذكاء الاصطناعي مباشرة في المنصة، بحيث يمكن للفرق استخدام بيانات CRM لتوجيه الحملات. يساعد هذا الإعداد المسوقين على إدارة رسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة والمواقع الإلكترونية بشكل أكثر كفاءة، خاصة مع تزايد حجم الحملات.

بالنسبة لفرق التسويق التي تعمل بالفعل داخل HubSpot، يبدو الذكاء الاصطناعي امتدادًا طبيعيًا لعمليات سير العمل الحالية. تساعد أدوات Breeze AI الخاصة بالمنصة على أتمتة المهام التسويقية الشائعة. فهي توجه زوار الموقع إلى المحتوى ذي الصلة، وتكيف النماذج بناءً على سلوك الزوار، وتدعم خطط المحتوى باقتراحات لتحسين محركات البحث.

أفضل ميزات HubSpot Marketing Hub (AI)

افهم القنوات والرسائل التي تساهم في التحويلات باستخدام الإحالة متعددة اللمسات ورؤى رحلة العملاء.

اضبط محتوى الموقع الإلكتروني ورسائل البريد الإلكتروني ووصف المنتجات وعبارات الحث على اتخاذ إجراء بناءً على إشارات التفاعل.

أعط الأولوية للعملاء المحتملين الأكثر ملاءمة باستخدام نظام تقييم العملاء المحتملين المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يقسم العملاء المحتملين إلى شرائح بناءً على سلوكهم.

قم بتشجيع المحادثات باستخدام وكيل التسويق بالذكاء الاصطناعي (المعروف سابقًا باسم chatbot)، الذي يؤهل الزوار ذوي النوايا الجادة في الوقت الفعلي، ويوجههم إلى الموارد، ويقوم بمزامنة البيانات مباشرة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.

قيود HubSpot Marketing Hub (AI)

لا يمكنك تتبع المبيعات أو الصفقات المبرمة بناءً على حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، وهو ما يمثل تنازلاً كبيراً.

يشكو المستخدمون من محدودية خيارات التخصيص ( لقوالب خطط نمو البريد الإلكتروني) ومشكلات الأداء أثناء إدارة الحملات.

أسعار HubSpot Marketing Hub (AI)

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات HubSpot Marketing Hub (AI)

G2: 4. 5/5 (أكثر من 14,200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 6100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubSpot Marketing Hub (AI)؟

وفقًا لأحد مستخدمي Capterra:

واجهة المستخدم سهلة الاستخدام للغاية، لذا يمكن حتى لأعضاء الفريق الجدد التعرف عليها بسرعة. أجد التكامل السلس بين وظائف CRM والتسويق مفيدًا بشكل خاص، لأنه يحافظ على اتساق البيانات ويؤتمت العمليات. يوفر الكثير من الوقت لأنني لم أعد مضطرًا للتنقل بين أدوات مختلفة. أحب أداة البريد الإلكتروني، فهي سهلة الاستخدام للغاية وبديهية. يمكنك إنشاء وإرسال رسائل إخبارية رائعة بسرعة باستخدام السحب والإفلات... في بعض الحالات، تكون نماذج الاتصال وقوالب/وحدات البريد محدودة من حيث عدد القوائم المنسدلة وتذييلات الموافقة المختلفة.

🧠 حقيقة ممتعة: في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، استخدم الطابعون والتجار الفينيسيون بعضًا من أقدم أشكال تقسيم الجمهور. قام الطابعون بتخصيص محتوى الصحف الإخبارية، واستخدموا علامات خاصة بكل نوع على صفحات العناوين، وصاغوا رسائل لجذب مجموعات قراء محددة.

📖 اقرأ أيضًا: كيف يستخدم فريق التسويق في ClickUp تطبيق ClickUp

3. Salesforce Marketing Cloud + Einstein (الأفضل للرحلات المعقدة والواسعة النطاق متعددة القنوات والتخصيص)

يستخدم Salesforce Marketing Cloud Einstein AI لدعم التسويق القائم على البيانات عبر قنوات البريد الإلكتروني والهاتف المحمول والويب. تعمل أداة التسويق بالذكاء الاصطناعي من خلال Salesforce’s Data Cloud، والتي تتيح للفرق تحليل سلوك العملاء وتوقع التفاعل وتعديل الحملات في الوقت الفعلي.

تعد هذه المنصة خيارًا شائعًا للمؤسسات التي تدير كميات كبيرة من تفاعلات العملاء والرحلات المعقدة. يساعد Einstein في أتمتة القرارات مثل وقت إرسال الرسائل، وكيفية تقييم التفاعل، والجمهور الذي يجب إعطاؤه الأولوية، مما يسهل عمل مدير التسويق.

كما يدعم المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مثل سطور الموضوع ومسودات البريد الإلكتروني وشرائح الجمهور. على صعيد التحليلات، تحصل فرق التسويق على رؤية واضحة حول الإسناد متعدد اللمسات وأداء الرحلة، مع توصيات حول الأماكن التي يمكن تحسينها.

أفضل ميزات Salesforce Marketing Cloud + Einstein

توقع معدلات الفتح والنقر وإلغاء الاشتراك باستخدام Einstein Engagement Scoring لتحسين شرائح الجمهور من أجل عائد استثمار أفضل.

حقق أقصى قدر من الفتح باستخدام Einstein Send Time Optimization ، الذي يحلل سلوك المستلمين لجدولة رسائل البريد الإلكتروني ودفعها في أوقات الذروة.

قم بتقديم رسائل مخصصة عبر Einstein Content Selection ، الذي يختار مجموعات المحتوى الأكثر صلة بناءً على البيانات التاريخية.

تجنب الإرهاق باستخدام Einstein Engagement Frequency، الذي يوصي بإيقاعات اتصال مثالية للحفاظ على الاهتمام.

قيود Salesforce Marketing Cloud + Einstein

للاستفادة القصوى من المنصة (مثل استخدام استعلامات SQL)، يجب أن تكون لديك الخبرة التقنية ذات الصلة، مثل فهم AMPScript.

تفقد الواجهة السياق ويواجه المستخدمون انهيار هياكل المجلدات عند إعادة تحميل الصفحة.

أسعار Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Salesforce Starter: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

نمو Marketing Cloud: 1500 دولار شهريًا للمؤسسة بأكملها (يتم الفوترة سنويًا)

Marketing Cloud Advanced: 3250 دولارًا أمريكيًا شهريًا للمؤسسة بأكملها (يتم الدفع سنويًا)

تخصيص Salesforce: 8000 دولار شهريًا للمؤسسة بأكملها (يتم الفوترة سنويًا)

معلومات التسويق: 10,000 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

إدارة الولاء: 20,000 دولار شهريًا للمؤسسة بأكملها (يتم الفوترة سنويًا)

Account Engagement+: 1250 دولارًا أمريكيًا شهريًا للمؤسسة بأكملها (يتم الدفع سنويًا)

Engagement+: 2000 دولار شهريًا للمؤسسة بأكملها (يتم الدفع سنويًا)

Intelligence+: 11,000 دولار شهريًا للمؤسسة بأكملها (يتم الدفع سنويًا)

التخصيص+: 15,000 دولار شهريًا للمؤسسة بأكملها (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Salesforce Marketing Cloud + Einstein

G2: 4/5 (أكثر من 4400 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Salesforce Marketing Cloud + Einstein؟

وفقًا لمراجعة G2:

يتميز Salesforce Marketing Cloud Engagement ببرنامج Journey Builder القوي والقابل للتكيف بدرجة كبيرة، والذي يوفر ميزات أكثر تقدمًا بكثير من منصات مثل Pardot (MCAE) وHubSpot وMarketo. تتيح هذه الأداة للمسوقين إمكانية التخطيط البصري لأعمال العملاء المعقدة والمتعددة القنوات وأتمتتها، مع دمج اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي والتجارب المخصصة. تتمثل إحدى نقاط قوتها الرئيسية في دعمها المدمج لقنوات المراسلة عبر الهاتف المحمول مثل WhatsApp وSMS عبر MobileConnect والإشعارات الفورية، وهي إمكانات غالبًا ما تكون متاحة فقط كإضافات أو محدودة على منصات أخرى... عند دمجها مع قابليتها للتوسع على مستوى المؤسسة وميزات إدارة البيانات المتقدمة والتخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر Einstein، تبرز SFMC كمنصة شاملة وتقدمية لأتمتة التسويق.

🧠 حقيقة ممتعة: علم نفس الألوان له جذور عميقة في الحضارات القديمة. في مصر، كانت الأصباغ مثل الذهب والأزرق والأخضر تحمل معاني رمزية قوية — تشير إلى الألوهية والولادة الجديدة والخصوبة والسلطة. علم نفس ألوان العلامات التجارية الحديثة هو مجرد استمرار لهذه التقاليد القديمة، حيث يستخدم اللون للتأثير على الإدراك والسلوك.

4. Adobe Marketo Engage (الأفضل لإدارة العملاء المحتملين B2B وأتمتة التسويق)

عبر Adobe Marketo Engage

غالبًا ما تستخدم فرق B2B Adobe Marketo Engage لإدارة رحلات الشراء الطويلة والمعقدة عبر قنوات متعددة. تم تصميم ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لدعم التخصيص على نطاق واسع، سواء كان ذلك عبر البريد الإلكتروني أو الويب أو الإعلانات أو الهاتف المحمول.

على الصعيد اليومي، يساعد الذكاء الاصطناعي من Marketo لإدارة التنفيذ في أمور مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعلامة التجارية، وتعديل سطور الموضوع، وتخصيص المحتوى بناءً على السلوك. تتولى الأتمتة تقييم العملاء المحتملين، وخطوات الرحلة، وقرارات التوقيت، بينما توفر تحليلات التسويق رؤية واضحة لتأثير خط الأنابيب وأداء الحملة.

أفضل ميزات Adobe Marketo Engage

استخدم Adobe Dynamic Chat مع GenAI للحصول على أدلة إرشادية قائمة على المطالبات، وردود قائمة على المعرفة، وتوجيه في الوقت الفعلي لتحويل الزوار.

أنتج فصولًا وملخصات ورؤى أساسية من الندوات التفاعلية المسجلة عبر GenAI، مما يعزز إعادة استخدام المحتوى وإمكانية الوصول إليه.

قم بتنفيذ AI Marketing Agent لتقييم العملاء المحتملين بشكل مستمر، وتصنيف دورة الحياة، وملخصات جاهزة للبيع استنادًا إلى بيانات المشاركة.

قيود Adobe Marketo Engage

تتطلب المهام البسيطة، مثل تنظيف البيانات، دعمًا على مستوى الإدارة أو تكون مخفية وراء خطوات متعددة.

تفتقر إلى تحليلات أصلية متقدمة، مما يؤدي إلى القيام بأعمال يدوية للحصول على رؤى أعمق

أسعار Adobe Marketo Engage

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Adobe Marketo Engage

G2: 4. 1/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Adobe Marketo Engage؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

إنها أداة تغير قواعد اللعبة بفضل تكاملها السلس مع منتجات Adobe مثل Target لتحقيق الكفاءة في استهداف العملاء المحتملين للتركيز على العملاء المحتملين الذين من المرجح أن يصبحوا عملاء محتملين لدينا. أحبها لتكاملها مع CRM لمتابعة المبيعات. إنها متعددة الاستخدامات في إنشاء الحملات واستخدام القنوات المتعددة للتوزيع للوصول إلى جمهور أوسع. الأفضل عندما يتعلق الأمر بتنمية العملاء المحتملين وتقسيمهم... التخصيص ليس للضعفاء، فهو يتطلب وقتًا واهتمامًا.

🔍 هل تعلم؟ تُظهر نظرية الحمل المعرفي أنه عندما يثقل كاهل المسوقين عدد كبير جدًا من القرارات المتزامنة — النصوص الإعلانية، والإبداع، والقنوات، والميزانية — فإنهم يلجأون إلى الخيارات "الآمنة". وهذا يفسر سبب زيادة الإبداع بفضل الهيكلية، والموجزات، والأطر، والأتمتة.

5. 6sense (الأفضل لتحديد حسابات B2B وبيانات النوايا التنبؤية)

عبر 6sense

تم تصميم 6sense لمساعدة فرق الإيرادات B2B على فهم نية المشتري في مرحلة مبكرة من مسار التحويل. ويعد 6AI عنصراً أساسياً في هذا الصدد، حيث يحلل بيانات النية والبيانات الديموغرافية للشركات والبيانات التقنية والإشارات السلوكية عبر 6sense Signalverse للتنبؤ بمراحل الشراء قبل أن يحدد العملاء المحتملون هويتهم.

تُستخدم هذه المعلومات بشكل مباشر في تحديد أولويات الحسابات، مما يساعد فرق التسويق والمبيعات الحديثة على التركيز على الحسابات التي تُظهر نية شراء حقيقية.

تقوم أدوات القيادة مثل النمذجة التنبؤية وتقسيم مراحل الشراء بتقييم الحسابات ورسم خرائط لجان الشراء. بالإضافة إلى ذلك، يربط مخطط الهوية الأنشطة المجهولة على الموقع الإلكتروني بالحسابات المعروفة داخل أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce.

أفضل ميزات 6sense

أتمتة التواصل عبر الإعلانات والبريد الإلكتروني وتجارب الويب باستخدام وكلاء البريد الإلكتروني المدعومين بالذكاء الاصطناعي وسير العمل الذكي والتنسيق متعدد القنوات.

اكتشف الحسابات المتاحة في السوق ومخاطر خط الأنابيب وتوقيت المشاركة باستخدام لوحات معلومات التقارير الخاصة بها.

أطلق وكلاء البريد الإلكتروني المدعومين بالذكاء الاصطناعي عبر البريد الإلكتروني التخاطبي، مما يولد استجابات مدركة للسياق وصفقات متعددة الخيوط لتسريع سرعة خط الأنابيب.

قيود 6sense

يشكو المستخدمون من عدم وجود واجهة سهلة الاستخدام وارتفاع معدل الأخطاء البرمجية.

يستغرق إعداد عمليات التكامل، خاصة Salesforce، وقتًا طويلاً.

أسعار 6sense

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات 6sense

G2: 4. 3/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 6sense؟

إليك ما قاله أحد المستخدمين:

إن إزالة إخفاء الهوية على الويب وأدوات بناء الجمهور هي بالفعل عوامل تغيير جذرية. ثم، بفضل سير العمل المدمج وأدوات التنسيق، يمكنك الاستفادة من تلك البيانات وتحويلها بسهولة إلى إجراءات قابلة للتنفيذ. والأمر الرائع هو أنه يمكنك تغيير ذلك بحيث لا تركز فقط على الإجراءات السهلة، بل يمكنك أيضًا إنشاء تدفق معقد من التغييرات الديناميكية. وهو يناسب مستويات مهارة متنوعة. بشكل فعال، بمجرد إنشاء المحرك للقيام بما تحتاجه، يمكنك الوثوق في أن 6sense سيتولى الباقي. طوال استخدام 6sense، كان دعم العملاء من نظام التذاكر ومن CSM لدينا لا يقدر بثمن. إنهم سريعون في تقديم الدعم، ويشرحون لنا الميزات الجديدة ويقدمون رؤى

⚡ أرشيف القوالب: قالب خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp هو مجلد جاهز للاستخدام يساعدك على الانتقال من التفكير الاستراتيجي العام إلى التنفيذ العملي. احصل على نموذج مجاني حدد الفرص المتاحة في السوق وقم بتقييمها لوضع خطة قابلة للتنفيذ باستخدام نموذج خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp. يوفر لك نموذج الحملة التسويقية ما يلي: مخطط و مفتوح و ملغى و قيد التقدم و مكتمل ، على تتبع كل جزء من استراتيجيتك. تساعدك الحالات المخصصة في ClickUp، مثل، على تتبع كل جزء من استراتيجيتك.

انقر فوق الحقول المخصصة في ClickUp مثل القناة و نوع OKR و الربع لالتقاط السياق الاستراتيجي لكل مهمة. هذا يجعل من السهل تقسيم خطتك حسب القناة (على سبيل المثال، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدفوعة)، أو مجال التركيز، أو الربع الزمني.

صفحة الترحيب (لإدخال الجميع إلى الخطة) وعرض OKRs (لمراقبة التقدم المحرز في النتائج الرئيسية) عرض ClickUp، مثل(لإدخال الجميع إلى الخطة) و(لمراقبة التقدم المحرز في النتائج الرئيسية)

6. Demandbase (الأفضل للتسويق الشامل القائم على الحسابات ومواءمة المبيعات)

عبر Demandbase

Demandbase هي أداة لإدارة الحملات تم تصميمها خصيصًا لفرق التسويق القائمة على الحسابات التي تحتاج إلى إشارات أوضح حول الحسابات التي تستحق الاهتمام. يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بها بتحليل بيانات النوايا وأنشطة الحسابات في الوقت الفعلي للكشف عن الاستعداد للشراء، ومواءمة المبيعات والتسويق، وتوجيه جهود التواصل.

JourneyIQ يكيف الإعلانات والتفاعل مع تقدم الحسابات عبر مراحل الشراء. بالإضافة إلى ذلك، Demandbase GPT يتيح للفرق طرح أسئلة باللغة الطبيعية لإنشاء شرائح أو توصيات للحملات. على صعيد التنفيذ، Buying Group Setup Agents و Filter Agents يعملان على أتمتة تعيين الشخصيات وتحديد أولويات الحسابات.

أفضل ميزات Demandbase

قم بتشغيل الإجراءات عبر الإعلانات وتجارب المواقع الإلكترونية وسير عمل CRM باستخدام Next Gen Orchestration

تتبع تقدم الرحلة وسرعة خط الأنابيب وتأثير الإيرادات باستخدام Pipeline Influence ولوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

قدم إعلانات قائمة على عنوان IP بدون ملفات تعريف الارتباط إلى صانعي القرار عبر Demandbase One ، مع تحسين التحيز والإبداع باستخدام الذكاء الاصطناعي.

نفذ سير العمل من البداية إلى النهاية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المتصلين بـ Agentbase ، بدءًا من تحديد العملاء المحتملين وحتى عمليات التشغيل متعددة القنوات وتنبيهات المبيعات.

قيود Demandbase

محرك مطابقة العملاء المحتملين بالحسابات ليس بديهيًا، مما يجعل من الصعب ضمان جودة عالية للبيانات.

هناك مشكلات متكررة في المزامنة تؤدي إلى تأخير في تحديث بيانات العملاء، مما يؤثر على اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.

أسعار Demandbase

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Demandbase

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1900 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Demandbase؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أجد واجهة Demandbase One سهلة الاستخدام للغاية. لا تتطلب تدريبًا مكثفًا للبدء في استخدامها، مما يجعلها سهلة الوصول وسهلة الاستخدام للأفراد دون الحاجة إلى تخصيص وقت كبير لتعلم المنصة. أقدر أيضًا قدرتها في مجال الإعلان، خاصة في استهداف حسابات محددة في الإعلانات المصورة، وهو ما كان سيكون مستحيلًا بدون هذه الأداة... الإعداد الأولي لـ Demandbase One معقد للغاية ويتطلب فريقًا متخصصًا لإدارة جميع عمليات التكامل التقنية اللازمة. قد يمثل هذا التعقيد تحديًا لمن لا يمتلكون الخبرة التقنية. بالإضافة إلى ذلك، قد تتأثر عملية التكامل سلبًا إذا تعامل الفريق الداخلي معها بشكل سيئ، كما كان الحال في تجربتي.

🔍 هل تعلم؟ مصطلح "العلامة التجارية" مشتق من الكلمة الإسكندنافية القديمة brandr، التي تعني "حرق"، لأن مالكي الماشية كانوا يحرقون رموزًا على الماشية للتعرف عليها.

7. Dynamic Yield (الأفضل لتخصيص المواقع الإلكترونية وتحسينها في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Dynamic Yield

تركز Dynamic Yield، التي أصبحت الآن جزءًا من Mastercard، على التخصيص في الوقت الفعلي عبر نقاط الاتصال الإعلانية الرقمية. يستخدم نظام Experience OS الخاص بها الذكاء الاصطناعي الأصلي، بما في ذلك AdaptML، لتحديد المحتوى أو المنتجات أو العروض التي سيتم عرضها لكل مستخدم بناءً على السلوك والسياق.

تُستخدم هذه المنصة بشكل شائع من قبل الفرق التي تحتاج إلى تخصيص متسق عبر الويب والهواتف المحمولة والتطبيقات والبريد الإلكتروني والإعلانات، خاصة في البيئات عالية الحركة أو التي تعتمد بشكل كبير على التجارة.

يعتمد AdaptML على نماذج تنبؤية وبرمجة لغوية طبيعية ذاتية التدريب. وهكذا يعمل على تشغيل ميزات مثل توصيات المنتجات وتجارب سلة التسوق المهجورة ورحلات "استئناف من حيث توقفت". يجمع محرك التوصيات بين التعلم العميق والتعلم المعزز للتعامل مع كتالوجات المنتجات الكبيرة وتعديل التجارب في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Dynamic Yield

توقع واكتشف أفضل العناصر التالية باستخدام نماذج التدريب الذاتي NextML ، وأعد تركيز المستخدمين على المنتجات ذات الصلة من خلال تحليل السلوك ومنطق "استكمل من حيث توقفت".

قم بإجراء اختبارات A/B وتجارب متعددة المتغيرات مع التحسين التلقائي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لاختيار المتغيرات الفائزة بناءً على بيانات الأداء المباشر.

قم بإنشاء ملفات تعريف مستخدمين قابلة للتكيف كاستراتيجية قيادية باستخدام خوارزميات تقييم العملاء المحتملين التنبؤية، والجمع بين البيانات المؤسسية والتقنية والتفاعلات في الوقت الفعلي لاستهداف 1:1 على نطاق المؤسسة.

قيود العائد الديناميكي

يجب أن تكون لديك معرفة تقنية لتخصيص سير العمل والتحكم فيه.

يستغرق الاتصال بأدوات الجهات الخارجية وقتًا طويلاً نظرًا لأنك ستضطر إلى التكامل صفحة بصفحة.

أسعار Dynamic Yield

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Dynamic Yield

G2: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Dynamic Yield؟

اقتباس من أحد المستخدمين:

Dynamic Yield هي أفضل منصة تخصيص في فئتها، وقد ساهمت بشكل كبير في توسيع نطاق جهودنا في مجال التخصيص عبر العديد من العلامات التجارية. تتيح لنا أدواتها القوية للتجزئة والاستهداف تقديم حملات مؤثرة وقائمة على البيانات عبر الويب والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، مما يخلق تجربة متعددة القنوات سلسة. أنا أحب Dynamic Yield وأوصي به بشدة. لا يوجد ما لا يعجبني فيه، ولكن هناك بعض القيود البسيطة التي يمكن التغلب عليها، وهي: قدرات تحليلية مدمجة محدودة (حيث تتطلب التفاصيل الشاملة) – نحن نعمل على نقل البيانات الأولية إلى أدوات التحليل الداخلية لدينا للحصول على هذه الرؤية.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: في القرن التاسع عشر، قدمت صحيفة La Presse الفرنسية أول نموذج لتحويل المحتوى إلى نقود على نطاق واسع من خلال خفض أسعار الاشتراك واستخدام الإعلانات لتمويل العمليات. كان ذلك بمثابة درس مبكر في استراتيجية النمو وخفض تكلفة اكتساب العملاء وتنويع الإيرادات.

8. Braze (الأفضل لتفاعل العملاء عبر القنوات والتسويق عبر الهاتف المحمول)

عبر Braze

إذا كنت ترغب في إدارة رحلات عملاء مخصصة، فإن Braze هو خيار جيد. BrazeAI يقع في مركز المنصة ويساعد الفرق في اتخاذ قرارات قائمة على البيانات في الوقت الفعلي عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة ورسائل الدفع وWhatsApp والرسائل داخل التطبيق. وهو يجمع بين البيانات الأولية والذكاء الاصطناعي التنبئي والتوليدي لدعم الحملات التي تتكيف بناءً على سلوك المستخدم.

يتيح Canvas وCanvas Context تنسيق رحلة مرنة باستخدام متغيرات مؤقتة لتخصيص أعمق. بالإضافة إلى ذلك، تعمل محفزات Canvas بدون نسخ على تنشيط البيانات مباشرة من مستودعات السحابة.

أفضل ميزات Braze

حسّن جمهورك باستمرار باستخدام سمات محسوبة باستخدام Segment Builder

قم بتنشيط BrazeAI Decisioning Studio لاتخاذ الخيارات المثلى للقنوات والمحتوى والتوقيت لكل مستخدم، وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية مثل المشاركة والاحتفاظ تلقائيًا.

أطلق التخصيص بدون نسخ من مستودعات البيانات باستخدام Canvas Triggers ، مما يتيح تدفقات فورية بعد الشراء أو شرائح ديناميكية.

احسب سمات مثل متوسط قيمة الطلب وتكرار الشراء على الفور من أجل تقسيم أكثر ذكاءً ورسائل مخصصة عبر الحملات

قيود Braze

لا يمكنك إنشاء حملات في بيئة اختبار ونشرها مباشرةً.

تفتقر إلى ميزات التحليلات وإعداد التقارير التي تركز على العملاء

أسعار Braze

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Braze

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

Capterra: 4. 74/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Braze؟

قال أحد مستخدمي Capterra:

بالمقارنة مع المنتجات والشركات المماثلة، تتفوق Braze على البقية بفارق كبير. تتمتع Braze بمجموعة أكثر قوة من الميزات والقدرات، ويتم تحسينها وتحديثها باستمرار. بالإضافة إلى تزويدك بأداة عمل قوية، توفر لك المنظمة الكثير من المعلومات حول كيفية استخدامها بفعالية. تمكنا من التكيف بسرعة بفضل مساعدة موظفي التوجيه لديهم، كما أن خدمة العملاء لديهم ممتازة.

🧠 حقيقة ممتعة: غالبًا ما يدرس علماء الاجتماع ظاهرة "بيتل مانيا" التي اندلعت في المملكة المتحدة عام 1963 وبلغت ذروتها عالميًا عام 1964، باعتبارها مثالًا مبكرًا على الانتشار الثقافي السريع والمعدٍ. وقد كان الدافع وراءها وسائل الإعلام الجماهيري وشبكات المعجبين والعدوى العاطفية.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية بناء استراتيجيات تسويق قابلة للتطوير لشركات التكنولوجيا

9. Amplitude AI (الأفضل لتحليلات المنتجات والنمو الرقمي الموجه بالذكاء الاصطناعي)

عبر Amplitude AI

يستخدم Amplitude من قبل فرق المنتجات والتسويق والنمو التي ترغب في فهم سبب سلوك المستخدمين. فهو يحول البيانات السلوكية إلى رؤى واضحة من خلال تحليلات المنتجات وتحليلات الويب وإعادة تشغيل الجلسات، والتي تعمل جميعها معًا.

يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة الفرق على اكتشاف الأنماط وتشخيص المشكلات والتكرار بشكل أسرع، خاصة عند تتبع التغييرات في التنشيط أو الاحتفاظ أو التحويل.

تقوم ميزات مثل وكلاء الذكاء الاصطناعي بمراقبة البيانات باستمرار لتمييز الحالات الشاذة واقتراح الخطوات التالية. يمكنك طرح أسئلة باللغة الطبيعية مثل "لماذا انخفضت التحويلات الأسبوع الماضي؟" والحصول على إجابات مباشرة. تدعم الميزات والتجارب على الويب الاختبارات A/B والمتعددة المتغيرات بدون كود.

أفضل ميزات Amplitude AI

قم بتمكين التوجيه والتغذية الراجعة القائمة على السلوك داخل المنتج باستخدام الأدلة والاستطلاعات

راقب المقاييس على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لاكتشاف الارتفاعات أو الانخفاضات باستخدام خاصية الكشف عن الحالات الشاذة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحليل الأسباب الجذرية لتشخيص المشكلات.

قم بإنشاء تجارب ويب مستهدفة وأدلة داخل التطبيق من شرائح سلوكية، مع تحسين المسارات من خلال إعادة تشغيل الجلسات وخرائط الحرارة.

قيود الذكاء الاصطناعي Amplitude

يواجه المستخدمون صعوبة في التمييز بين التحليلات القائمة على الحسابات والتحليلات القائمة على المستخدمين.

يفتقر إلى عناصر تقييم نجاح العملاء وصحتهم المتوفرة في بدائل Amplitude.

أسعار Amplitude AI

المبتدئين: مجاني

بالإضافة إلى: 61 دولارًا شهريًا

النمو: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Amplitude AI

G2: 4. 5/5 (أكثر من 2600 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amplitude AI؟

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

أكثر ما يعجبني في Amplitude Analytics هو مزيجها المثالي من سهولة الاستخدام والسرعة والمرونة. المنصة سهلة التنفيذ للغاية وتتكامل بسلاسة مع مجموعة البيانات الحالية لدينا، مما جعل اعتمادها سلسًا عبر الفرق... أحد التحديات التي تواجه Amplitude Analytics هو القيود المفروضة على إنشاء تصورات لمدة تصل إلى عام واحد فقط في كل مرة. بالنسبة للفرق التي ترغب في تحليل الاتجاهات متعددة السنوات أو الأداء التاريخي في لمحة، قد يكون هذا الأمر مقيدًا. إن تمديد النطاق الزمني للرسوم البيانية سيجعل المنصة أكثر قوة للتحليل طويل الأجل.

⚡ أرشيف القوالب: تساعد قالب عمليات فريق التسويق في ClickUp * فرق التسويق على تنظيم العمل وتحسين الرؤية وتبسيط العمليات عبر المحتوى والحملات والتعاون وإعداد التقارير. احصل على نموذج مجاني انتقل من تخطيط الحملة إلى التنفيذ وتحليل الأداء باستخدام نموذج عمليات فريق التسويق من ClickUp. يمكنك: تتبع مكان كل مبادرة (سواء كانت مراجعة مسودة محتوى تسويقي أو مرحلة مهمة في تنفيذ حملة) باستخدام 17 حالة مخصصة محددة مسبقًا.

أضف سمات مهمة إلى المهام مثل الأولوية ونوع الحملة وشرائح الجمهور والروابط القابلة للتسليم والمزيد باستخدام الحقول المخصصة.

قلل وقت الإعداد وامنح كل عضو في الفريق مسارًا واضحًا للعمل من خلال ستة عروض مخصصة، بما في ذلك Marketing Wiki وOrganizational Chart وTeam Docs.

10. Canva Magic Studio (الأفضل لإنشاء وتصميم محتوى مرئي معزز بالذكاء الاصطناعي)

عبر Canva Magic Studio

يجلب Canva Magic Studio الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى سير عمل التصميم في Canva. تجمع هذه المجموعة بين إنشاء النصوص والصور ومقاطع الفيديو حتى تتمكن من إنشاء منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وعروض تقديمية ومرئيات للحملات من خلال مطالبات بسيطة.

تتولى أدوات مثل Magic Media وMagic Design مهام الإنشاء في المراحل المبكرة، بينما تدعم Magic Edit وMagic Grab وMagic Expand إجراء تعديلات تفصيلية دون الحاجة إلى مهارات تصميم متقدمة. تعمل Magic Switch على تكييف التصميمات مع القنوات المختلفة، وتساعد Magic Write على تحسين النصوص إلى جانب العناصر المرئية.

أفضل ميزات Canva Magic Studio

حوّل المطالبات إلى صور أو رسومات أو رسوم توضيحية مخصصة باستخدام Magic Media و Dream Lab .

قم بتطبيق تأثيرات الحركة والانتقالات ومقاطع الفيديو البارزة عبر Magic Animate و Beat Sync ، لتحويل المحتوى الثابت إلى عروض تقديمية جذابة ومقاطع فيديو اجتماعية.

قم بتكييف التصميمات الفردية عبر التنسيقات (Instagram و LinkedIn والبريد الإلكتروني) باستخدام Magic Switch، مع الحفاظ على الجودة أثناء الضبط التلقائي للتخطيطات والنصوص.

قيود Canva Magic Studio

تفتقر إلى خيارات المزج لكل طبقة، والتي تتوفر في البدائل الأخرى.

يشكو المستخدمون من أن إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي لا يرقى إلى المستوى المطلوب ويكبدهم تكاليف إضافية على الرغم من الخطط المدفوعة.

أسعار Canva

مجاني

المزايا: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Canva Magic Studio

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Canva Magic Studio؟

شارك أحد المستخدمين تجربته:

Canva متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق، وقد استخدمته على نطاق واسع خلال السنوات القليلة الماضية... أضاف Canva العديد من الميزات، لدرجة أنه أصبح معقدًا للغاية. تأثرت سهولة الاستخدام بشكل كبير، وقررت عدم تجديد اشتراكي، بمجرد انتهاء اشتراكي الحالي. ميزات الذكاء الاصطناعي ليست بالضبط ما أتوقعه، فالصور تكون غريبة جدًا في بعض الأحيان. تتكلف بعض ميزات الذكاء الاصطناعي تكلفة إضافية، وهو ما لا أتوقعه حقًا، عندما يكون لدي اشتراك مدفوع.

🔍 هل تعلم؟ في عشرينيات القرن الماضي، طور عالم النفس دانيال ستارش أحد أقدم نماذج فعالية الإعلانات، مؤكدًا على أن الإعلانات يجب أن تُرى وتُقرأ وتُصدق وتُتذكر. ويُعد عمله أساسًا لقياس الإبداع الحديث.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Canva AI للمصممين

ClickUp Knows It AI-L

يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي على الكتابة بشكل أسرع، والاختبار بشكل أكثر ذكاءً، والتخصيص بشكل أعمق، والتنبؤ بالنتائج في وقت أبكر. ولكن بالنسبة للتسويق، يجب أن يعرف أيضًا متى يتصرف، وماذا يتجاهل، وكيف يحافظ على تماسك الفرق. هذا هو المكان الذي تفشل فيه العديد من المجموعات – حيث توجد الرؤى في أداة واحدة والحملات في أداة أخرى.

باعتباره مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي، يجمع ClickUp التخطيط والتعاون والتوثيق والتنفيذ والذكاء الاصطناعي في نظام واحد. يلخص ClickUp Brain أداء الحملات، ويحول المناقشات إلى بنود عمل، ويضع خططًا دون فقدان السياق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ ClickUp Super Agents مراقبة سير العمل، وتحديد المخاطر، وأتمتة القرارات الروتينية. ومع ClickUp BrainGPT، تحصل الفرق على مساعدة أسرع وأعمق من الذكاء الاصطناعي في جميع الأعمال والوثائق ولوحات المعلومات والمهام. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅