كيفية بناء استراتيجيات تسويق قابلة للتطوير لشركات التكنولوجيا

أكثر من 70% من مشتري B2B يحددون احتياجاتهم بشكل كامل قبل الاتصال بأي بائع. ونحو نصفهم لديهم بالفعل قائمة مختصرة في أذهانهم.

في عالم تتشكل فيه الانطباعات الأولى قبل وقت طويل من إجراء محادثات المبيعات، لا يكفي أن تكون استراتيجية التسويق الخاصة بك جيدة فحسب، بل يجب أن تكون أكثر ذكاءً وسرعة وتركيزًا على تجربة العملاء أكثر من أي وقت مضى.

بالنسبة لشركات التكنولوجيا الرقمية التي تعمل في أسواق سريعة الخطى وتواجه رحلات شراء معقدة، لم تعد الأساليب التقليدية كافية.

في هذا المدونة، سوف نستكشف أكثر استراتيجيات التسويق الحديثة فعالية التي تساعد العلامات التجارية التكنولوجية ليس فقط على جذب الانتباه، بل أيضًا على الحفاظ على أهميتها والنمو بشكل مستدام في الاقتصاد الرقمي الحالي.

إذن، كيف يمكنك وضع خطة تسويق يمكنك توسيع نطاقها لتشمل الفرق والأسواق والمنصات؟ دعنا نبدأ.

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لماذا تحتاج شركات التكنولوجيا إلى استراتيجيات تسويق متخصصة؟

لا يقتصر تسويق شركة تقنية على الظهور على الإنترنت فحسب، بل يتعلق بربط المنتجات المعقدة بالمشكلات الواقعية، بلغة يفهمها جمهورك بالفعل.

النهج الموحد لا يجدي نفعًا. تحتاج العلامات التجارية التكنولوجية إلى استراتيجيات تسويق مخصصة تلبي احتياجاتها الفريدة من الابتكار والحجم والتكرار المستمر. وإليك الأسباب:

جمهورك ليس الجميع: غالبًا ما يكون المشترون في مجال التكنولوجيا خبراء أنفسهم. أنت بحاجة إلى سرد دقيق للقصة يلقى صدى لدى صانعي القرار والمطورين وجميع من بينهم

المنتج يتغير كثيرًا: مع التحديثات المنتظمة وإطلاق الميزات الجديدة والتغييرات الجذرية، يجب أن تكون مع التحديثات المنتظمة وإطلاق الميزات الجديدة والتغييرات الجذرية، يجب أن تكون استراتيجية تسويق منتجك مرنة. الحملات الثابتة لن تكون كافية — فأنت بحاجة إلى أنظمة تتطور في الوقت الفعلي

أطراف معنية متعددة، نقاط ضعف متعددة: شراء التكنولوجيا بين الشركات ليس عملاً فردياً. أنت تتحدث إلى مهندسين ومديري تقنية ومديري مالية، لكل منهم أولوياته الخاصة. رسالة واحدة لن ترضيهم جميعاً

يستغرق بناء الثقة وقتًا أطول: لا يمنح الناس ميزانياتهم لتكنولوجيا غير مجربة. تأتي المصداقية من الاتساق والوضوح والتثقيف طويل الأمد، وليس من الحملات الإعلانية المثيرة للانتباه

تختلف القنوات في مجال التكنولوجيا: ما ينجح في التجارة الإلكترونية لن ينجح هنا. غالبًا ما تقوم بالتسويق عبر منتديات متخصصة، وأنظمة شركاء، وعروض توضيحية محدودة، ومسارات محتوى موجهة بدقة

ما هي الاستراتيجيات التسويقية الأكثر فعالية لشركات التكنولوجيا؟

يتطلب التسويق لشركات التكنولوجيا والبرمجيات نهجًا دقيقًا يوازن بين العمق التقني وسرد القصص الجذابة.

فيما يلي عشر استراتيجيات تسويقية رئيسية مصممة خصيصًا لشركات التكنولوجيا B2C و B2B:

1. تسويق محتوى يثقف ولا يقتصر على البيع

بدلاً من الترويج للمنتجات، قم بتثقيف المستخدمين. يجب على المسوقين في مجال التكنولوجيا بناء ريادة فكرية من خلال المدونات والورقات البيضاء ومقاطع الفيديو ودراسات الحالة التي تشرح الموضوعات المعقدة.

أنشئ مراكز محتوى بناءً على مراحل رحلة المشتري، بما يتماشى مع مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق مثل وقت التواجد على الموقع ومعدل التحويل.

📌 مثال Ahrefs هو أحد أفضل الأمثلة على تسويق المحتوى للمنتجات التكنولوجية. تساعد منشورات المدونة التعليمية ودروس YouTube المستخدمين على فهم SEO قبل استكشاف أدواتهم. تساهم هذه الجهود في تحسين حركة المرور العضوية وتوليد العملاء المحتملين، مع مساعدة الشركات على بناء الثقة.

2. التسويق عبر المؤثرين مع خبراء في المجال

لا يقتصر التسويق عبر المؤثرين للشركات التقنية على نفوذ المشاهير، بل يتعلق بالثقة والخبرة. فالمشترون في مجال التكنولوجيا يتمتعون بقدرة تمييز عالية، خاصة في مجال الأعمال بين الشركات (B2B).

لهذا السبب تتعاون شركات التكنولوجيا والبرمجيات الناجحة مع خبراء التعليم في هذا المجال ومستشاري SaaS والمبدعين التقنيين الذين يتحدثون نفس لغة جمهورهم المستهدف.

يساعدهم ذلك على تعزيز اعتماد المنتجات، وجذب العملاء المحتملين، وترسيخ مكانة العلامة التجارية. لا يبدو المحتوى المقدم من الخبراء كإعلان، بل كأنه توصية من زميل.

📌 مثال خذ HubSpot على سبيل المثال. بدلاً من إطلاق حملات ضخمة مع المؤثرين، تتعاون الشركة مع متخصصين في المبيعات والتسويق عبر YouTube و LinkedIn. ينشر هؤلاء المبدعون دروسًا تعليمية حول CRM، وإرشادات حول استراتيجية الجذب، ومراجعات حول تقنيات التسويق التي تستهدف مباشرة المستخدمين المثاليين لـ HubSpot.

عبر Emailtooltester

3. تحسين محركات البحث (SEO) وحركة المرور العضوية كمحركات نمو طويلة الأجل

تحسين محركات البحث (SEO) ليس اختياريًا، بل أساسيًا. فالمحتوى عالي الجودة والتحسين التقني وبناء الروابط يعززون حركة المرور العضوية ويخفضون تكاليف الاكتساب ويحسنون مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق.

تساعد أدوات مثل Surfer SEO المسوقين في مجال التكنولوجيا على إجراء هندسة عكسية لمحتوى المنافسين والتصنيف السريع. تجمع هذه الأدوات بين الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات لمساعدة المسوقين في مجال التكنولوجيا على إنشاء محتوى

📌 مثال استخدمت Hostinger Surfer SEO لتوسيع نطاق إنتاج محتوى SEO بكفاءة، مما أدى إلى زيادة عدد الزيارات العضوية بأكثر من 200 ألف زائر شهريًا. بالاستفادة من أداة تحرير المحتوى وأداة التدقيق من Surfer، قام فريقهم بتحسين المحتوى على نطاق واسع، بما يتماشى مع أفضل ممارسات تحسين محركات البحث على الصفحة، وتحسين استهداف الكلمات الرئيسية، مما ساعدهم على الهيمنة على نتائج البحث التنافسية في مجال استضافة المواقع.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء خطة لإدارة تسويق المحتوى

4. التسويق عبر البريد الإلكتروني مع التجزئة والتخصيص

يعد تقسيم المستخدمين حسب السلوك أو مرحلة دورة الحياة أمرًا ضروريًا للتسويق الفعال عبر البريد الإلكتروني في شركات التكنولوجيا والبرمجيات.

تتيح هذه الاستراتيجيات لمسوقي التكنولوجيا تقديم رسائل مخصصة للغاية وفي الوقت المناسب لتوجيه المستخدمين نحو اعتماد المنتج.

عبر Really Good Emails

📌 مثال تتميز Canva في هذا المجال — حيث يتم تخصيص تدفقات البريد الإلكتروني وفقًا لمرحلة المستخدمين في رحلتهم. يحصل المستخدمون الجدد على تسلسلات ترحيبية مختارة بعناية لتحسين معدلات التنشيط، بينما يتلقى المستخدمون النشطون تحديثات حول القوالب أو الميزات الجديدة التي تتوافق مع أنماط استخدامهم. تعمل هذه الأتمتة القائمة على السلوك على تحسين مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل كبير، مثل التفاعل والاحتفاظ بالعملاء ورضاهم.

📮 ClickUp Insight: 10% فقط من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون أدوات الأتمتة بانتظام ويبحثون بنشاط عن فرص جديدة للأتمتة. هذا يسلط الضوء على أحد العوامل الرئيسية غير المستغلة لزيادة الإنتاجية — حيث لا تزال معظم الفرق تعتمد على الأعمال اليدوية التي يمكن تبسيطها أو إلغاؤها. تسهل وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp إنشاء سير عمل آلي، حتى إذا لم تكن قد استخدمت الأتمتة من قبل. بفضل القوالب الجاهزة للاستخدام والأوامر القائمة على اللغة الطبيعية، أصبحت أتمتة المهام في متناول الجميع في الفريق! 💫 نتائج حقيقية: قلصت QubicaAMF وقت إعداد التقارير بنسبة 40% باستخدام لوحات المعلومات الديناميكية والرسوم البيانية الآلية من ClickUp، مما حوّل ساعات من العمل اليدوي إلى رؤى في الوقت الفعلي.

5. النمو القائم على المنتج (PLG) مع إمكانية الانتشار الفيروسي المدمجة

تقلب PLG مسار التسويق، وتسمح للمنتج نفسه بقيادة جهود التسويق. يصبح منتجك هو المسوق النجم، ويلعب دورًا رائدًا في اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وإرضائهم.

تحول آلية المشاركة المدمجة في نهج PLG المستخدمين إلى قنوات توزيع، مما يقلل بشكل كبير من تكلفة اكتساب العملاء (CAC) ويحسن الاحتفاظ بهم.

📌 مثال تستخدم Figma نموذج PLG، وتقدم خدمة مجانية تشجع على المشاركة والتعاون، مما يولد حركة مرور عضوية هائلة. جعلت من السهل على المستخدمين دعوة زملائهم في الفريق أو العملاء أو أصحاب المصلحة مباشرة إلى عملية التصميم. هذه الحلقة الفيروسية، حيث يجذب كل مشروع جديد المزيد من المستخدمين بشكل طبيعي، خلقت حركة مرور عضوية ضخمة وسرعت من اعتماد المنتج دون الحاجة إلى الإنفاق على التسويق التقليدي.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تنفيذ استراتيجيات التسويق القائمة على نمو المنتجات

6. حملات مدفوعة موجهة مع اختبارات متكررة

يوفر التسويق المدفوع ظهورًا فوريًا، ولكن يجب على المسوقين في مجال التكنولوجيا اختبار رسائل الإعلانات والجمهور والإبداعات باستمرار.

استخدم أدوات مثل Meta Ads و LinkedIn Campaign Manager و Google Ads للتسويق القائم على الحسابات أو توليد العملاء المحتملين

استمر في إجراء اختبارات A/B على نصوص إعلاناتك وإبداعاتك وعبارات الدعوة إلى اتخاذ إجراء لتحسين الرسالة باستمرار

استخدم قوالب الحملات التسويقية لتسريع عمليات التكرار

ركز على المقاييس الرئيسية مثل تكلفة كل عميل محتمل (CPL) وعائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) وحجوزات العروض التوضيحية

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1477، ابتكر ويليام كاكستون، أول طابع في إنجلترا، ما يُعتبر أقدم إعلان مطبوع باللغة الإنجليزية. كان هذا المنشور الصغير يروج لطبعة كتابه Sarum Ordinal، وهو دليل للكهنة. عُرض الإعلان خارج متجره بالقرب من كنيسة وستمنستر، ودعا القراء إلى شراء الكتاب "بسعر جيد". لم يقتصر هذا الإعلان الذكي على الترويج للكتاب فحسب، بل أظهر أيضًا تقنية الطباعة التي كان كاكستون رائدًا فيها.

7. ندوات عبر الإنترنت وفعاليات افتراضية لبناء الموثوقية

تتيح الفعاليات المباشرة لشركات التكنولوجيا التفاعل مباشرة مع جمهورها المستهدف.

تعد هذه الجلسات أدوات تعليمية وأدوات لتوليد العملاء المحتملين، خاصةً عند إعادة استخدامها في المدونات أو مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أو سلسلة رسائل البريد الإلكتروني. قم بقياس الحضور والمشاركة والتحويلات بعد الحدث.

📌 مثال تنظم العديد من العلامات التجارية في مجال SaaS، بما في ذلك ClickUp، ندوات عبر الإنترنت بانتظام مع العملاء وخبراء المنتجات لعرض تطبيقات واقعية. اكتشف ندوات ClickUp عبر الإنترنت.

8. بناء مجتمع من أجل ولاء طويل الأمد

تقدم مجتمع المستخدمين القوي أكثر من مجرد الإجابة على أسئلة الدعم. فهو يصبح استراتيجية تسويقية قوية للشركات التكنولوجية التي تسعى إلى تعزيز الثقة والظهور والمشاركة.

في نهاية المطاف، يتطور بعض أعضاء المجتمع إلى سفراء للعلامة التجارية. فهم يقومون بتعليم ودعم الآخرين، ويساعدون في زيادة اعتماد المنتجات، وتقليل معدل التسرب، وتعزيز الولاء. وهذا يؤثر بشكل مباشر على مقاييس إنتاجية التسويق الرئيسية مثل الاحتفاظ بالعملاء والاستخدام النشط.

📌 مثال أنشأت منصات مثل Amazon Web Services برامج سفراء مزدهرة حيث يكتب المستخدمون المتحمسون مدونات تقنية، ويستضيفون ورش عمل، ويشاركون دروسًا تعليمية، ويروجون للمنتج بشكل طبيعي عبر القنوات الاجتماعية.

9. نجاح العملاء كقناة تسويقية

العملاء السعداء ليسوا مجرد دليل على فعالية منتجك، بل هم أحد أهم قنوات التسويق لديك.

يساعد مشاركة إنجازاتهم من خلال دراسات حالة مفصلة واقتباسات وقصص نجاح حقيقية في بناء الثقة مع المشترين المستقبليين.

📌 مثال تقوم Gong بذلك ببراعة. تسلط قصص عملائها الضوء على كيفية تحقيق فرق المبيعات أرقامًا قياسية باستخدام المنصة. تبدو كل قصة وكأنها دليل مصغر، مع نتائج ملموسة ورؤى الفريق واقتباسات مباشرة من المستخدمين. هذه ليست شهادات عامة؛ فهي توضح بالضبط كيف ساعدت Gong في حل مشكلات حقيقية وتحسين الأداء.

عبر Gong

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تنفيذ التكنولوجيا الجديدة في المؤسسة بنجاح

10. التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الموجهة للتكنولوجيا

تكافئ منصات مثل TikTok و LinkedIn و Instagram المحتوى الإبداعي الذي يمكن للجمهور التفاعل معه والذي يبدو إنسانيًا وليس مؤسسيًا.

يمكن للعلامات التجارية استخدام الصوتيات الشائعة والميمات والتعاون مع المبدعين لإثارة التفاعل والوصول إلى جماهير غير تقليدية قد لا تبحث بنشاط عن حلول تقنية ولكنها تكتشف منتجك بشكل طبيعي من خلال موجز الأخبار الخاص بها.

📌 مثال Canva هي مثال بارز على كيفية قيام شركة تقنية بتحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى محرك نمو قوي. على TikTok، تستخدم Canva مقاطع فيديو قصيرة وسريعة تعرض نصائح سريعة حول التصميم، وحيل للمستخدمين، ونظرة فكاهية على الصعوبات الإبداعية اليومية. لا تركز هذه المقاطع على البيع، بل على المساعدة والترفيه والحفاظ على الصلة بالموضوع.

إليك بعض النصائح حول التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فريق التسويق في ClickUp!

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كيف يدعم ClickUp فرق التسويق في شركات التكنولوجيا

يتضمن تسويق منتج تقني العديد من العناصر المتغيرة، بدءًا من تخطيط الحملة وإنشاء المحتوى وحتى صقل الرسائل وإدارة الجدول الزمني للتسويق. مع اشتداد المنافسة، لم يعد امتلاك الأدوات المناسبة أمرًا مفيدًا فحسب، بل أصبح ضروريًا.

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

كما تقول تشيلسي بينيت، مديرة التفاعل مع العلامة التجارية في Lulu Press:

تعد منصة إدارة المشاريع أساسية لفريق التسويق، ونحن نحب أنها تساعدنا على البقاء على اتصال مع الأقسام الأخرى. نحن نستخدم ClickUp كل يوم، في كل شيء. لقد كانت مفيدة جدًا لفريقنا الإبداعي وجعلت سير عملهم أفضل وأكثر كفاءة.

تعد منصة إدارة المشاريع أساسية لفريق التسويق، ونحن نحب أنها تساعدنا على البقاء على اتصال مع الأقسام الأخرى. نحن نستخدم ClickUp كل يوم، في كل شيء. لقد كانت مفيدة جدًا لفريقنا الإبداعي وجعلت سير عملهم أفضل وأكثر كفاءة.

يجمع ClickUp لفرق التسويق كل شيء في مكان واحد — المهام والأصول والتقويمات والموافقات والبيانات — بحيث لا يضطر أحد إلى البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو التنقل بين منصات متعددة.

إليك كيف يمكن لفرق التسويق التكنولوجي استخدام ClickUp لبناء علامة تجارية قوية وتحقيق أهدافها.

تخطيط تسويقي استراتيجي باستخدام قوالب قابلة للتخصيص

تحتاج الشركات التقنية التي تعمل في بيئات سريعة التغير إلى هيكل لتوسيع نطاق عملياتها التسويقية دون التضحية بالمرونة.

احصل على نموذج مجاني قم بمواءمة فريقك مع خارطة طريق واضحة — حدد الأهداف، ووزع المهام، وحقق النتائج باستخدام نموذج خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp

يوفر نموذج خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp لقادة التسويق إطارًا عمل لمواءمة الاستراتيجية مع التنفيذ.

حقق الوضوح من خلال تحديد أهداف الحملة وربطها بمؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق

قسّم المهام إلى مبادرات محددة عبر القنوات

زود فرق العمل بسياق من خلال الحقول المخصصة مثل الشخصية أو مرحلة مسار التحويل أو الأولوية

راقب التقدم بصريًا من التخطيط إلى تحليل ما بعد الحملة

بمجرد تحديد استراتيجيتك، يتطلب تنفيذ الحملة الوضوح والتحكم.

احصل على نموذج مجاني بسّط سير عمل حملتك التسويقية — تتبع الجداول الزمنية، وقم بإدارة الميزانيات، ومراقبة الأداء، كل ذلك في مكان واحد باستخدام نموذج إدارة الحملات التسويقية من ClickUp

تم تصميم نموذج إدارة حملات التسويق من ClickUp لفرق التسويق التكنولوجي التي تدير عمليات إطلاق متعددة أو حملات موسمية.

سهّل تتبع الحملات باستخدام جداول زمنية مرئية ومهام فرعية متداخلة

احصل على رؤية فورية للميزانيات ومقاييس الأداء الرئيسية مثل عائد الاستثمار (ROI) ومعدلات النقر (CTR)

وفر الوقت باستخدام أتمتة التسويق المدمجة للمهام المتكررة

حافظ على تماسك جهودك التسويقية وكفاءتها باستخدام عوامل التصفية حسب الجمهور المستهدف أو المنصة أو الهدف

إنشاء محتوى تعاوني

أنشئ مستندات ClickUp واربطها بمهامك لإضافة سياق إلى عملك

ClickUp Docs هو المكان الذي يعيش فيه عقلك التسويقي في مجال التكنولوجيا. من رسائل المنتجات إلى جداول الإطلاق، تم تصميمه للفرق التي تتعامل مع تحسين محركات البحث (SEO) وسير عمل البريد الإلكتروني واستراتيجيات النمو وغير ذلك الكثير.

حسّن التعاون بين أعضاء الفريق من خلال العمل معًا على الملخصات والمدونات وخطط GTM في الوقت الفعلي

اجعل الملاحظات قابلة للتنفيذ عن طريق تعيين عناصر العمل مباشرة داخل المستند

قدم السياق الكامل للفرق من خلال روابط المنتجات المدمجة ولوحات المعلومات والوسائط

حافظ على التحكم في جميع الإصدارات وسهولة مشاركتها بين الفرق

أنشئ صورًا مبتكرة لحملاتك التسويقية باستخدام ClickUp Brain داخل اللوحات البيضاء

ClickUp Whiteboards هي مساحة إبداعية مثالية لتصميم حلقات النمو ومسارات الحملات التسويقية ورحلات المستخدمين دون قيود.

خطط أفكار الحملات والشخصيات وتدفق المحتوى بصريًا، واربطها بالوثائق والمهام وسير العمل

قم بعقد جلسات عصف ذهني مباشرة مع فرق التصميم والتطوير والتسويق

حوّل الملاحظات اللاصقة إلى مهام بنقرة واحدة

أنشئ صورًا باستخدام المساعد الذكي المدمج

تساعد الوثائق واللوحات البيضاء معًا المسوقين في مجال التكنولوجيا على التفكير بشكل أكبر والبناء بسرعة.

📖 اقرأ أيضًا: النشرات الإخبارية التقنية الأساسية لتبقى على اطلاع

التسويق عبر البريد الإلكتروني بمساعدة الذكاء الاصطناعي

يساعد مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain المسوقين في مجال التكنولوجيا على تحويل الأفكار المتفرقة والأفكار غير المكتملة إلى محتوى بريد إلكتروني جيد التنظيم ومتوافق مع العلامة التجارية، دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات أو علامات التبويب

استخدم ClickUp Brain واحصل على نسخ مخصصة من البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي على الفور

صياغة نسخة أولية للبريد الإلكتروني في دقائق مع الحفاظ على نبرة صوت علامتك التجارية

حسّن التفاعل من خلال تخصيص الرسائل لقطاعات محددة من العملاء

جرب مختلف الأسلوب والزاوية والبنية لترى ما الذي يحقق النتائج المرجوة

توسع دون التضحية بالاتساق أو الجودة

إعداد التقارير والتصور باستخدام لوحات معلومات مخصصة

استخدم لوحة معلومات التسويق من ClickUp للتحقق من مقاييس الأداء في الوقت الفعلي وتحليل نجاح حملاتك

تساعدك لوحات معلومات ClickUp على مراقبة كل شيء بدءًا من منحنى اعتماد منتجك وحتى أداء الحملة.

على سبيل المثال، إذا كنت تدير حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك إعداد لوحة معلومات تعرض ما يلي:

معدلات المشاركة لكل منصة

معدلات النقر على الإعلانات

أرقام تحويل العملاء المحتملين

تكلفة الاكتساب

أفضل ما في الأمر؟ يتم تحديث هذه الأرقام تلقائيًا مع وصول البيانات الجديدة. لا مزيد من الإدخال اليدوي للبيانات أو جداول البيانات القديمة مع أكثر من 200 تكامل أصلي مع HubSpot و Miro و Notion و GSuite والمزيد.

👀 أهم مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق لشركات التكنولوجيا مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق على مستوى الشركة: معدلات التحويل، تكلفة اكتساب العملاء (CAC)، عائد الاستثمار في التسويق، قيمة العميل مدى الحياة، إلخ.

مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المنتجات: معدلات التبني والتوقف عن الاستخدام، ومعدل تنشيط المستخدمين، وما إلى ذلك.

مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى: عدد مرات ظهور المحتوى، متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدم على الصفحة، العمليات التي تأثرت بالمحتوى، إلخ.

مؤشرات الأداء الرئيسية لتحسين محركات البحث (SEO): تصنيفات الكلمات المفتاحية، وحركة المرور العضوية، وسلطة النطاق، وما

مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق المدفوع: معدل تحويل الإعلانات، نسبة النقر إلى الظهور (CTR)، تكلفة كل عميل محتمل (CPL)، إلخ.

مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق عبر البريد الإلكتروني: معدل تحويل البريد الإلكتروني، CTOR (معدل النقر لفتح البريد الإلكتروني)، معدل إلغاء الاشتراك

مؤشرات الأداء الرئيسية لوسائل التواصل الاجتماعي: حصة الصوت، معدل المشاركة، معدل نمو المتابعين، إلخ.

تتبع المهام بصريًا باستخدام لوحات Kanban

يمكنك الوصول إلى جميع مهامك وأهدافك في مكان واحد باستخدام عرض Kanban من ClickUp

تخيل ما يلي: أنت تدير ثلاثة عمليات إطلاق متوازية، واحدة لميزة جديدة في المنتج، وواحدة لشريك تكامل، وواحدة لندوة عبر الإنترنت حول الريادة الفكرية.

تمنحك طريقة عرض Kanban من ClickUp رؤية واضحة لكل مهمة يمكنك سحبها وإفلاتها. قم بإعداد أعمدة مثل:

تخطيط الحملات

إنشاء المحتوى

الموافقة على التصميم

التحضير للإطلاق

مراقبة ما بعد الإطلاق

يمكنك الآن تحديد المناطق التي تواجه مشكلات دون الحاجة إلى إجراء مكالمة للاطمئنان على الحالة. إذا لاحظت تراكم مهام التصميم في عمود واحد، فهذه إشارة. ربما يكون المصمم مشغولاً للغاية. ربما لم تكن التعليمات واضحة. في كلتا الحالتين، أنت تعرف أين تبدأ.

💡 نصيحة احترافية: إليك كيفية استخدام فريق التسويق في ClickUp لـ ClickUp!

📖 اقرأ أيضًا: استراتيجيات التسويق النمو لتوسيع نطاق أعمالك

التحديات التسويقية الشائعة التي تواجهها شركات التكنولوجيا

غالبًا ما تكون شركات التكنولوجيا في طليعة الابتكار، ولكن ماذا عن تسويق هذا الابتكار؟ هذه مسألة مختلفة تمامًا. فدورات المنتجات السريعة، وعروض القيمة المعقدة، واحتياجات العملاء المتغيرة باستمرار، كلها عوامل تخلق حقلًا مليئًا بالمخاطر من الرسائل الخاطئة والفرص الضائعة.

فيما يلي التحديات الأكثر شيوعًا التي يواجهها مسوقو التكنولوجيا وكيفية مواجهتها بشكل مباشر.

1. تكنولوجيا زائدة، ووضوح ناقص

غالبًا ما تكون المنتجات التقنية مزودة بميزات لا يتم الترويج لها بشكل كافٍ لحل المشكلات التي يواجهها الناس يوميًا.

🎯 ما الذي يساعد:

ترجم الميزات إلى مزايا يومية

استخدم القصص والتشبيهات وحالات الاستخدام الواقعية

اجمع بين المسوقين والمهندسين لتحقيق تناسق أفضل ورسائل أوضح

💡 نصيحة احترافية: يمكن أن يساعدك نموذج تحديد موقع المنتج من ClickUp في توصيل مزايا منتجك إلى جمهورك بشكل فعال.

2. الاندماج مع الجمهور

في الوقت الذي تصرخ فيه كل الشركات بالابتكار، من الصعب تحديد منحنى اعتماد الإنتاج.

🎯 ما الذي يساعد:

اعثر على مكانتك

لا تخاطب الجميع؛ تحدث إلى من يحتاج إلى منتجك

بناء سلطة في تلك المجتمعات الصغيرة من خلال المدونات المدروسة أو النشرات الإخبارية أو حتى البودكاست الذي يقوده المؤسس

💡 نصيحة احترافية: هل تريد بدء أول بودكاست لشركتك؟ احصل على قوالب البودكاست المجانية هذه لتقليل قائمة المهام المطلوبة

3. يستغرق تحويل العملاء المحتملين وقتًا طويلاً

تؤدي دورات الشراء الطويلة وتعدد صانعي القرار إلى إبطاء كل شيء.

🎯 ما الذي يساعد:

دعم كل مرحلة من مراحل رحلة العميل المحتمل بالمحتوى المناسب

استخدم مخططات المقارنة ودراسات الحالة والفيديوهات التوضيحية وأدوات عائد الاستثمار لمساعدة المشترين على الشعور بالثقة في كل خطوة

💡 نصيحة احترافية: جرب هذا الدليل لإنشاء محتوى فعال لتعزيز المبيعات

4. المبيعات والتسويق لا يتواصلان بشكل كافٍ

عندما لا تتوافق هذه الفرق، تضيع الرسائل وتفقد الفرص.

🎯 ما الذي يساعد:

حدد أهدافًا مشتركة واجمع الجميع على منصة واحدة

قم بإجراء مراجعات مشتركة حيث يمكن لكلا الفريقين تقييم أداء المحتوى وجودة العملاء المحتملين معًا

💡 نصيحة احترافية: يساعد نموذج خطة المبيعات والتسويق من ClickUp فرق التسويق والمبيعات على التنسيق حول الأهداف المشتركة

5. كل شيء في تغير مستمر

اليوم هو عصر الذكاء الاصطناعي، وغدًا سيكون عصر التسويق المجتمعي. مواكبة التطورات أمر مرهق.

🎯 ما الذي يساعد:

التزم بجوهر عملك. قم ببناء استراتيجيتك حول المشكلات الحقيقية التي تحلها

استخدم الاتجاهات كمصدر إلهام، وليس كاستراتيجية بحد ذاتها

💡 نصيحة احترافية: Reddit ليس مجرد موجز أخبار اجتماعي آخر، بل هو المكان الذي يتجمع فيه المستخدمون المتحمسون والخبراء. لا تعتبر العلامات التجارية الناجحة هذا الموقع قناة إعلانية، بل محادثة تستحق الاستماع إليها. يتميز مستخدمو Reddit بدرجة عالية من التفاعل والتشكيك في التسويق. يثق 90% من المستخدمين في هذه المنصة للتعرف على المنتجات والعلامات التجارية الجديدة.

استخدم استراتيجيات التسويق التكنولوجي الفعالة مع ClickUp

يتطلب بناء استراتيجيات تسويق رقمية قابلة للتطوير لشركات التكنولوجيا أساسًا متينًا. مكان مركزي حيث يمكن لفريقك تخطيط الحملات وإنشائها وتتبعها وتحسينها. وهنا يأتي دور مركز التسويق.

ClickUp هو مركز تسويق متكامل يمنح المسوقين في مجال التكنولوجيا ميزة حقيقية. تساعد ميزات التعاون البديهية التي يوفرها على تخطيط أولويات المشاريع وإنشاء عروض مفصلة للعملاء والتنسيق حول الأهداف المشتركة.

هل تريد قياس النجاح؟ تعرض لوحات المعلومات القابلة للتخصيص من ClickUp أداء الحملات في الوقت الفعلي مع أكثر من 40 خيارًا مختلفًا للعرض المرئي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض عملك بالطريقة التي تناسب سير عملك بشكل أفضل.

بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج ووكلاء Autopilot تحت تصرفك، ومئات القوالب لتوفير الوقت والجهد، يمكنك التركيز فقط على أن تكون مسوقًا مبدعًا واستراتيجيًا!

هل أنت مستعد لوضع استراتيجيات تسويقية فعالة؟ اشترك في ClickUp اليوم!