20 نشرة إخبارية تقنية أساسية لإبقائك على اطلاع دائم بالمستجدات

فمع وجود المعلومات في كل مكان ولكن الرؤى الحقيقية نادرة، فإن مواكبة التكنولوجيا قد تبدو وكأنها مطاردة هدف متحرك.

ولكن ماذا لو كانت الأداة الأكثر فاعلية لاختراق الضوضاء هي شيء بسيط مثل صندوق بريدك الإلكتروني؟

يمكن أن تكون النشرات الإخبارية التقنية المناسبة سلاحك السري للبقاء في الطليعة. تقدم لك هذه الملخصات المنسقة المحتوى الأكثر صلة بالموضوع والأكثر ثراءً مباشرةً إلى صندوق الوارد الخاص بك، مما يوفر عليك الوقت والجهد.

في هذه المقالة، سنستكشف 20 نشرة إخبارية تقنية أساسية ستساعدك على البقاء على اطلاع دائم.

لماذا يجب عليك الاشتراك في النشرات الإخبارية التقنية؟

إن الاشتراك في النشرات الإخبارية التقنية يشبه الحصول على مساعد شخصي يقدم لك أهم الأخبار والرؤى والمراجعات مباشرةً، وهي مصممة خصيصاً لتناسب اهتماماتك الخاصة.

يمكن أن تكون النشرات الإخبارية التقنية مصدرًا قيّمًا للمحتوى المخصص، مما يساعدك على البقاء على اطلاع على أحدث الاتجاهات والتطورات في مجالات اهتمامك.

بالإضافة إلى البقاء على اطلاع، يمكن أن تكون هذه النشرات الإخبارية أيضًا وسيلة رائعة للتواصل مع الأفراد ذوي التفكير المماثل وبناء شبكة علاقاتك المهنية. تحتوي العديد من النشرات الإخبارية على منتديات أو مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمكنك مناقشة وتبادل الأفكار والتعاون مع الآخرين.

تقدم بعض المدونات والنشرات الإخبارية التقنية أيضًا محتوى حصريًا أو وصولًا مبكرًا إلى المنتجات والخدمات الجديدة، مما يساعدك على البقاء على اطلاع دائم بالتطورات في هذا المجال.

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## أفضل 20 نشرة إخبارية تقنية للاشتراك فيها

1. تك كرانش

عبر: تك كرانش

سنة الإطلاق: 2005

2005 المشتركون: أكثر من 17 مليون مشترك

أكثر من 17 مليون مشترك جدول النشرة الإخبارية: يومية وأسبوعية

تقدم لك النشرة الإخبارية TechCrunch جرعة يومية من الابتكارات التقنية. بدءاً من الشركات الناشئة الرائدة إلى الاتجاهات التي تشكل الصناعة، تقدم لك النشرة الإخبارية أهم الأخبار والرؤى والإلهام مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني.

يقدم TechCrunch العديد من الرسائل الإخبارية المصممة خصيصًا لاهتمامات محددة، مثل ملخصات الأخبار اليومية، أو التعمق في الشركات الناشئة، أو التغطية المتعمقة لمواضيع مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وغيرها.

استمتع بمحتوى متنوع، بما في ذلك أخبار عن تمويل الشركات الناشئة، وإطلاق المنتجات، وتحليلات الصناعة، ومقالات الريادة الفكرية.

لماذا نحبها: يقدم جمهورها العالمي والمساهمون الخبراء نظرة شاملة عن عالم التكنولوجيا.

2. تيك ديلي

عبر: تيك ديلي

عام الإطلاق: غير متاح

غير متاح المشتركين: غير متاح

غير متاح جدول النشرة الإخبارية: يومية

تقدم Tech Daily جرعة يومية من أخبار التكنولوجيا الأساسية من تنسيق صحفيي بلومبرج. تقدم النشرة الإخبارية مجموعة مختارة من أهم الأخبار اليومية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تصل مباشرةً إلى صندوق بريدك.

تتميز النشرة الإخبارية بتحليلات متعمقة من مراسلي بلومبرج ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا، وتقدم رؤى ووجهات نظر قيمة. يستمتع القراء على وجه الخصوص بالنشرات الإخبارية "ثلاثة أشياء تحتاج إلى معرفتها اليوم" التي تطلعهم على أهم الأحداث الجارية في مجال التكنولوجيا.

سواء كنت مهتمًا بإطلاق المنتجات، أو استراتيجيات الشركات، أو سياسة التكنولوجيا، فإن هذه النشرة الإخبارية تقدم لك رؤى قيمة مباشرةً إلى صندوق الوارد الخاص بك، مما يجعلها نشرة لا بد من قراءتها لأي شخص جاد في مجال التكنولوجيا.

لماذا نحبها: تحليلات الخبراء لمساعدة القراء الأقل دراية بالتكنولوجيا على فهم ما يحدث في عالم التكنولوجيا بشكل أفضل.

3. بيزارو ديفيس

عن طريق: بيزارو ديفيس

عام الإطلاق: 2017

2017 المشتركون: أكثر من 10,000 مشترك

أكثر من 10,000 مشترك جدول النشرة الإخبارية: شهرياً

إذا كنت من محبي القصص التقنية الشاذة وتستمتع بمزيج من الحقائق غير العادية والأدوات العملية، فإن BizzaroDevs هي النشرة الإخبارية المثالية لك. تُقدَّم النشرة شهرياً، وتجمع أكثر الأخبار التقنية غرابة وروعة، وتسلط الضوء على عشرة قصص بارزة وتتعمق في ثلاثة منها لإضافة سياق إضافي.

بالإضافة إلى المحتوى الرئيسي، تحتوي النشرة الإخبارية على أقسام ممتعة تحتوي على حقائق مثيرة للاهتمام، واقتباسات لا تُنسى، وأدوات مفيدة يمكن أن تعزز سير عملك اليومي.

لماذا نحبها: نشرة إخبارية فريدة ومسلية لأي شخص يبحث عن نظرة جديدة على التكنولوجيا.

4. CIO

عن طريق: CIO

سنة الإطلاق: غير متاح

غير متاح المشتركين: غير متاح

غير متاح جدول النشرة الإخبارية: يومية وأسبوعية

تقدم CIO نصائح عملية ونصائح حول مواضيع مختلفة، من تطبيق التكنولوجيا إلى تطوير القيادة. وهي تحتوي على مساهمات من خبراء رائدين في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يوفر رؤى وتحليلات قيّمة.

تنظم النشرة الإخبارية أهم الأخبار والاتجاهات في مجال تكنولوجيا المعلومات مع تحديثات يومية وأسبوعية. وهي تحتوي على ثمانية عروض إخبارية منفصلة، يقدم كل منها أحدث الأخبار والاتجاهات والتحليلات حول الموضوعات الأكثر أهمية لقادة تكنولوجيا المعلومات.

لماذا نحبها: رؤى تم تنسيقها مع وضع مدراء تكنولوجيا المعلومات وقادة تكنولوجيا المعلومات في الاعتبار.

5. نشرة ليني الإخبارية

عن طريق: نشرة ليني الإخبارية

عام الإطلاق: 2018

2018 المشتركون: أكثر من 790,000 مشترك

أكثر من 790,000 مشترك جدول النشرة الإخبارية: أسبوعيًا وشهريًا

تقدم نشرة ليني الإخبارية التي صاغها ليني راشيتسكي، مدير المنتجات السابق في دروب بوكس، رؤى الخبراء من خبير متمرس في مجال التكنولوجيا. تقدم هذه النشرة الأسبوعية والشهرية نصائح واستراتيجيات عملية يمكنك تطبيقها في حياتك المهنية.

_نشرة ليني الإخبارية هي واحدة من أفضل النشرات الإخبارية التقنية على Substack. وهي تقدم وجهات نظر حول إدارة المنتجات واستراتيجيات النمو والتطوير الوظيفي.

💡نصيحة إضافية: يتم استضافة مثل هذه النشرات الإخبارية على Substack. إذا كنت تبحث عن أدوات مماثلة، ألقِ نظرة على قائمتنا من بدائل Substack .

كل أسبوع، يجيب ليني على أسئلة القراء حول مواضيع مثل ملاءمة المنتج للسوق، واستراتيجيات الانتقال إلى السوق، وتحديات القيادة.

يتلقى المشتركون الذين يدفعون رسومًا نشرة إخبارية أسبوعية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجتمع Slack المخصص للمشتركين فقط والذي يضم أكثر من 15,000 عضو وموارد حصرية مثل الخصومات والأدلة المنسقة.

لا يزال المشتركون غير المدفوعين يستفيدون من منشور شهري مجاني، مما يجعلها مورداً قيماً لأي شخص يتطلع إلى النمو في مجال التكنولوجيا.

لماذا نحبها: المورد المفضل لمديري المنتجات الصاعدين والعاملين في مجال التكنولوجيا لصقل معارفهم.

6. هانت المنتج

عبر: صيد المنتجات

سنة الإطلاق: 2013

2013 المشتركون: غير متاحين

غير متاحين جدول النشرة الإخبارية: يومية وأسبوعية

النشرات الإخبارية Product Hunt عبارة عن ملخصات يومية وأسبوعية تنتقي أفضل المنتجات التقنية الجديدة، مما يساعدك على اكتشاف الأدوات والبرامج والأدوات الأكثر ابتكاراً في هذا المجال.

يسلط كل إصدار الضوء على أهم المنتجات التي تم إطلاقها والاتجاهات الرئيسية في هذا المجال والأخبار من عالم التكنولوجيا. سواء أكنت من عشاق الشركات الناشئة أو مطوري المنتجات أو محبي التكنولوجيا، تضمن لك النشرات الإخبارية أن تكون دائمًا على اطلاع دائم بالتحديثات الجديدة التي تصلك مباشرةً إلى صندوق بريدك.

من خلال نهجها القائم على المجتمع، تربط النشرات الإخبارية Product Hunt القراء بأحدث الإنجازات والابتكارات، مما يجعلها موردًا مفضلاً لمحترفي التكنولوجيا والمتحمسين لها على حد سواء

لماذا نحبها: قراءة ضرورية لتتبع المنتجات والأدوات الجديدة.

7. نشرة هاكر الإخبارية

عن طريق: النشرة الإخبارية

سنة الإطلاق: 2010

2010 المشتركون: أكثر من 60,000 مشترك

أكثر من 60,000 مشترك جدول النشرة الإخبارية: أسبوعي

نشرة هاكر الإخبارية يشرف عليها شخصيًا المبرمج غزير الإنتاج كيل ديفيس. هذا البريد الإلكتروني الأسبوعي هو المفضل لدى عشاق التكنولوجيا والمطورين ومؤسسي الشركات الناشئة. وهي تحتوي على روابط منتقاة بعناية لأكثر المقالات والأخبار والموارد إثارة للاهتمام من أخبار هاكر_ وعبر الويب.

سواء كان الأمر يتعلق بالبرمجة، أو أخبار الشركات الناشئة، أو أهم الأخبار في مجال التكنولوجيا، فإن النشرة الإخبارية توفر مجموعة مختارة مختصرة وقيّمة من المحتوى، مما يجعلها موردًا رائعًا للتقنيين المشغولين.

يتم تسليمها مباشرةً إلى صندوق الوارد الخاص بك كل يوم جمعة، وهي طريقة بسيطة للبقاء على اطلاع على أحدث الاتجاهات والابتكارات في عالم التكنولوجيا.

لماذا نحبها: تصميمها الخالي من الضجة مع مواضيع مثل "التصميم" و"أخبار الشركات الناشئة" و"المرح" وغيرها.

8. TLDR

عبر TLDR

عام الإطلاق: 2018

2018 المشتركون: 1.2 مليون مشترك وأكثر

1.2 مليون مشترك وأكثر جدول النشرة الإخبارية: يومياً

تقدم TLDR نشرات إخبارية يومية تغطي مجموعة واسعة من الأخبار التقنية، بما في ذلك تحديثات عن الشركات الناشئة والأبحاث المتطورة وأحدث الاتجاهات في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والبرمجة وغيرها.

وهي مثالية للمحترفين المشغولين، حيث توفر ملخصًا يوميًا موجزًا موجزًا سريعًا لأهم الأخبار التقنية في خمس دقائق فقط.

تركز النشرة الإخبارية المجانية على موضوعات مثل تطوير الويب واتجاهات الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات و DevOps وإدارة المنتجات، ويقرأها أكثر من 1.2 مليون مشترك حول العالم.

إذا كنت تبحث عن قراءة سريعة وغنية بالمعلومات لمواكبة التطورات المهمة في عالم التكنولوجيا، فإن TLDR مصدر ممتاز.

لماذا نحبها: التنسيق - إنه يحترم وقتك!

9. التنزيل

عبر: التحميل

سنة الإطلاق: غير متاح

غير متاح المشتركون: غير متوفر

غير متوفر جدول النشرة الإخبارية: يومي

بدعم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المرموق، تستفيد النشرة من معرفة كبار الباحثين والخبراء. وتصدر النشرة كل يوم من أيام الأسبوع، وتوفر تقارير متعمقة حول الموضوعات المهمة الآن وتهيئ القراء لما هو قادم في عالم التكنولوجيا.

وسواء كان الأمر يتعلق بتطورات الذكاء الاصطناعي أو الإنجازات العلمية أو التغييرات في السياسات، فإن The Download تبقيك على اطلاع على الاتجاهات الرئيسية التي تشكل المستقبل.

إنها مصدر مفضل لأي شخص يتطلع إلى الاطلاع على آخر المستجدات في مجال التكنولوجيا من خلال صحافة مدروسة وموثوقة.

لماذا نحبها: رؤى الخبراء حول التقنيات الناشئة.

10. نكستدرافت

عبر: المسودة التالية

سنة الإطلاق: 2010

2010 المشتركون: أكثر من 128,000 مشترك

أكثر من 128,000 مشترك جدول النشرة الإخبارية: يومياً

NextDraft هي نشرة إخبارية يومية يشرف عليها ديف بيل، المعروف أيضًا باسم "مدير تحرير الإنترنت" فبدلاً من الاعتماد على الخوارزميات، يختار بيل شخصياً ويلخص أكثر الأخبار اليومية إثارة للاهتمام، مضيفاً روح الدعابة والرؤى الخاصة به.

سواء كنت تبحث عن أحدث الإنجازات التقنية أو المقالات المثيرة للتفكير حول القضايا الاجتماعية، فإن NextDraft يلخص كل ذلك في شكل سهل القراءة.

إنها طريقة منعشة لتنظيم الأخبار، حيث تقدم للقراء مزيجًا من الطرافة والتحليلات الحادة والترفيه - وكلها تصل مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك مجانًا.

لماذا نحبها: طرافة بيل الفريدة في تناول الأخبار التقنية.

11. هندسة مثيرة للاهتمام

عبر هندسة مثيرة للاهتمام

عام الإطلاق: غير متاح

غير متاح المشتركون: غير متوفر

غير متوفر جدول النشرة الإخبارية: يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا

تقدم النشرات الإخبارية الإخبارية الإثارة الهندسية_ مجموعة متنوعة من المحتوى تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة. وهي تغطي الابتكارات الرائدة والإنجازات الهندسية ومستقبل التكنولوجيا في قطاعات مثل الفضاء والاستدامة والذكاء الاصطناعي وغيرها.

يتم تنسيق الإصدارات اليومية المجانية والإصدارات الأسبوعية المجانية المخصصة للمشتركين فقط بعناية، حيث توفر للقراء مقالات متعمقة وآخر الأخبار والتعليقات الثاقبة حول أكثر التطورات الرائعة في هذه المجالات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاشتراك في النشرات الإخبارية الشهرية التي تتعمق في موضوعات محددة - الميكانيكا، والذكاء الاصطناعي، وهندسة الطيران، والمهن التقنية، وغيرها.

إن اتساع نطاق الموضوعات مثالي لعشاق التكنولوجيا والمحترفين على حد سواء. سواءً كنت مهتماً بأحدث ما توصلت إليه الهندسة، أو بأحدث الابتكارات التكنولوجية، أو كيف يشكل العلم مستقبلنا، فإن هذه النشرات الإخبارية هي مصدر مفضل للاطلاع على كل ما يتعلق بالتكنولوجيا.

لماذا نحبها: المجموعة الواسعة من الموضوعات التي يمكنك التعرف عليها.

12. نشرة نوتشي الأسبوعية للتحميل الأسبوعي

عن طريق: تحميل نوتشي الأسبوعي

سنة الإطلاق: غير متاح

غير متاح المشتركون: غير متوفر

غير متوفر جدول النشرة الإخبارية: أسبوعي

النشرة الأسبوعية KnowTechie's Weekly Download هي نشرة إخبارية تقنية لا بد من قراءتها تقدم ملخصاً لأهم الأخبار التقنية التي ربما فاتتك كل أسبوع. وهي مصممة لأولئك الذين يرغبون في البقاء على اطلاع دون أن تغرقهم الأخبار التي لا تنتهي.

تغطي النشرة الإخبارية النصائح التقنية والأخبار وأهم الاكتشافات والصفقات وحتى التوافه الممتعة، مما يجعلها مصدراً شاملاً للمعلومات لعشاق التكنولوجيا والقراء العاديين على حد سواء.

سواء كنت والداً أو طالباً أو محترفاً، فإن هذه النشرة الإخبارية تبسّط المواضيع التقنية المعقدة، بحيث يمكنك الاستمتاع بآخر الأخبار دون الحاجة إلى المصطلحات.

بالإضافة إلى ذلك، تمزج نشرة KnowTechie بين الهبات والأشياء المجانية، مما يضمن وجود شيء مثير دائماً في كل إصدار.

لماذا نحبها: لهجتها الودية والمحادثة - مثالية للقراء الذين يحبون التكنولوجيا ولكنهم لا يعيشون ويتنفسون التكنولوجيا.

13. استيراد الذكاء الاصطناعي

عن طريق: استيراد الذكاء الاصطناعي

عام الإطلاق: 2016

2016 المشتركون: أكثر من 58,000 مشترك

أكثر من 58,000 مشترك جدول النشرة الإخبارية: أسبوعي

يشرف عليها جاك كلارك، المؤسس المشارك لشركة أنثروبيك (شركة أبحاث وأمان الذكاء الاصطناعي)، تقدم النشرة الإخبارية استيراد الذكاء الاصطناعي رؤى من شخصية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

استيراد الذكاء الاصطناعي هو أحد أفضل النشرات الإخبارية للذكاء الاصطناعي اليوم، والتي تقدم محتوى ثاقبًا أسبوعيًا حتى تتمكن من البقاء على اطلاع بأحدث تطورات الذكاء الاصطناعي.

وهي تشجع على فهم أعمق ومناقشة أعمق حول الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤثر على الاتجاه المستقبلي للتكنولوجيا. تشتمل النشرة الإخبارية على ملخصات للأوراق البحثية ذات الصلة، مما يبقي القراء على اطلاع على أحدث التطورات.

لماذا نحبها: عمق خبرة كلارك في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

14. سي بي إنسايتس

عبر: رؤى البنك المركزي

عام الإطلاق: 2017

2017 المشتركون: أكثر من 1 مليون مشترك

أكثر من 1 مليون مشترك جدول النشرة الإخبارية: 4 مرات في الأسبوع

النشرة الإخبارية CB Insights هي مورد مفضل لأي شخص يتطلع إلى البقاء في طليعة اتجاهات الصناعة والابتكار والرؤى المستندة إلى البيانات. وهي مدعومة بتحليلات الخبراء والبيانات المستفيضة، وتوفر تغطية متعمقة لأحدث ما في رأس المال الاستثماري والشركات الناشئة والتقنيات الناشئة.

ما يميزه هو الرؤى القابلة للتنفيذ المدعومة بأبحاث شاملة وتحليلات للبيانات.

سواء كنت رائد أعمال أو مستثمرًا أو متخصصًا في مجال التكنولوجيا، فإن هذه النشرة الإخبارية تمنحك ميزة تنافسية من خلال تسليط الضوء على التحولات الرئيسية في الصناعة، ونماذج الأعمال الناشئة، والتطورات التكنولوجية الرائدة.

إحدى أفضل ميزات النشرة الإخبارية CB Insights هي قدرتها على استخلاص اتجاهات السوق المعقدة إلى رؤى سهلة الهضم يمكنك تطبيقها مباشرةً على استراتيجيات عملك أو استراتيجيات الاستثمار الخاصة بك.

لماذا نحبها: إنها مثالية لأولئك الذين يرغبون في البقاء على اطلاع على كيفية تشكيل التكنولوجيا للصناعات دون أن تغمرهم الكثير من المصطلحات التقنية.

15. نشرة بنديكت الإخبارية

عبر بينيديكت إيفانز

سنة الإطلاق: 1999

1999 المشتركون: أكثر من 175,000 مشترك

أكثر من 175,000 مشترك جدول النشرة الإخبارية: أسبوعي

نشرة بنديكت الإخبارية هي مصدرك المفضل للحصول على تحليلات الخبراء حول أهم التطورات التقنية في الأسبوع. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة، يحلل بنديكت إيفانز اتجاهات الصناعة المعقدة، ويقدم لك الرؤى المتعمقة ووجهات النظر اللازمة للبقاء في المقدمة.

النشرة الإخبارية متاحة بنسختين مجانية ومميزة. في حين أن النسخة المجانية تقدم عموده الأسبوعي الثاقب، يحصل المشتركون في النشرة الإخبارية المميزة على وصول حصري إلى أرشيف النشرة الإخبارية الكامل - وهو مورد لا يقدر بثمن لفهم الاتجاهات واكتساب ميزة تنافسية.

وسواء كنت من عشاق التكنولوجيا أو محترفاً أو ببساطة لديك فضول لمعرفة أحدث الابتكارات، فإن النشرة الإخبارية نشرة بنديكت تقدم لك تحليلات الخبراء التي تحتاجها لتبقى على اطلاع دائم ومواكبة لآخر المستجدات.

لماذا نحبها: لا تمنحك أخبار التكنولوجيا فحسب، بل تمنحك أيضًا السياق المحيط بها.

16. العامل الذكي

عبر: العامل الذكي

عام الإطلاق: غير متاح

غير متاح المشتركون: أكثر من 85,000 مشترك

أكثر من 85,000 مشترك جدول النشرة الإخبارية: نصف أسبوعي

تقدم النشرة الإخبارية العامل الذكي التي يكتبها ويديرها هنري حبيب، لمحة عن مستقبل العمل، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير طريقة عملنا. تركز النشرة الإخبارية العامل الذكي على مساعدة المهنيين على تعزيز الإنتاجية من خلال الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي والأتمتة والأدوات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية.

يتم إصدارها أسبوعيًا، وهي تقدم رؤى عملية وحالات استخدام واقعية وأدوات شائعة مصممة لتعزيز كفاءة مكان العمل.

سواء كنت تتطلع إلى توفير الوقت أو تحسين سير العمل، فإن هذه النشرة الإخبارية تقدم نصائح عملية دون زخرفة. إنها نشرة لا بد من قراءتها لأي شخص جاد في البقاء في صدارة المشهد التكنولوجي المتطور.

لماذا نحبها: واحدة من أفضل النشرات الإخبارية التقنية للمهنيين العصريين الذين يسعون إلى تسخير قوة التكنولوجيا في عملهم اليومي.

17. الإنترنت جميل

عن طريق: الإنترنت جميل

عام الإطلاق: 2016

2016 المشتركون: أكثر من 10,000 مشترك

أكثر من 10,000 مشترك جدول النشرة الإخبارية: أسبوعي

Internet is Beautiful هي مصدرك المفضل لاكتشاف أروع الاكتشافات وأكثرها إثارة للاهتمام من جميع أنحاء الويب. كل أسبوع، انضم إلى آلاف القراء الذين يتلقون قائمة منتقاة من أفضل المواقع الإلكترونية والأدوات التقنية والمنتجات الجديدة على الإنترنت

من المقالات الملهمة ومقاطع الفيديو الآسرة إلى التغريدات الجذابة والقراءات الثاقبة من النشرات الإخبارية التقنية الأخرى، يقدم لك الإنترنت جميل المحتوى الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر صلة بما يقدمه الإنترنت.

لماذا نحبها: تساعدك على البقاء على اطلاع دائم على اتجاهات تصميم وتطوير الويب مع استكشاف الجواهر الخفية وتوسيع آفاقك على الإنترنت.

18. المعلومات

عن طريق: المعلومات

سنة الإطلاق: 2013

2013 المشتركون: غير متاحين

غير متاحين جدول النشرة الإخبارية: يومية وأسبوعية

تُعتبر النشرة الإخبارية نشرة المعلومات واحدة من أفضل النشرات الإخبارية التقنية للمحترفين الذين يبحثون عن تقارير حصرية متعمقة وحصرية عن صناعة التكنولوجيا. تغطي كل شيء من رأس المال الاستثماري والشركات الناشئة إلى التحولات الرئيسية في الصناعة، وتوفر رؤى لا مثيل لها تتجاوز المستوى السطحي.

ومن خلال التركيز على المحتوى الأصلي المدروس جيدًا، تبقيك المعلومات على اطلاع على الاتجاهات الرئيسية وتقدم تحليلات قيّمة لن تجدها في أي مكان آخر.

تُعد النشرة الإخبارية مثالية للمديرين التنفيذيين والمستثمرين وعشاق التكنولوجيا الذين يحتاجون إلى مصدر موثوق به للحصول على أخبار موثوقة في الوقت المناسب وموثوقة بعمق.

لا يمنحك الاشتراك في النشرة الإخبارية إمكانية الوصول إلى تقاريرها الشاملة فحسب، بل يمنحك أيضًا النشرات الإخبارية الحصرية التي تغطي الذكاء الاصطناعي واقتصاد المبدعين وعقد الصفقات وغير ذلك الكثير.

إنها واحدة من أفضل النشرات الإخبارية التقنية التي يجب متابعتها إذا كنت جاداً في البقاء على اطلاع على الأعمال والابتكارات التي تقود صناعة التكنولوجيا.

لماذا نحبها: مقالات متعمقة ذات أسلوب تحريري ذات قيمة كبيرة.

19. اكتشاف كثيف

عبر: اكتشاف كثيف

عام الإطلاق: 2018

2018 المشتركون: أكثر من 37,000 مشترك

أكثر من 37,000 مشترك جدول النشرة الإخبارية: أسبوعي

Dense Discovery i واحدة من أكثر النشرات الإخبارية التقنية المدروسة والمنسقة بشكل جيد التي يمكنك الاشتراك فيها، خاصة إذا كنت مهتمًا بالتكنولوجيا والتصميم والثقافة

تُقدَّم النشرة أسبوعيًا، وهي تقدم مجموعة منتقاة بعناية من التطبيقات والأدوات والكتب المفيدة والقراءات المثيرة للتفكير. ما يميزها عن غيرها هو تركيزها على الاستدامة والعمران والتكنولوجيا، حيث تقدم منظورًا جديدًا يتجاوز العناوين الرئيسية التقليدية المليئة بالضجيج.

Dense Discovery، على حد تعبيرهم، "مستقل بفخر وخالٍ من الخوارزميات"، مما يضمن لك الحصول على تجربة فريدة وذات مغزى في كل عدد.

سواء كنت تتطلع إلى اكتشاف مشاريع ملهمة أو توسيع معرفتك بمحتوى عميق ومتأمل، فإن هذه النشرة الإخبارية تقدم مجموعة من الروابط المصممة بشكل جميل ومنسقة بعناية تستحق وقتك.

لماذا نحبها: برنامجهم لتعويض الكربون يزرع شجرة مقابل كل رسالة إخبارية يتم إرسالها.

20. تيديوم

عن طريق: تيديوم

سنة الإطلاق: 2015

2015 المشتركون: أكثر من 10,000 مشترك

أكثر من 10,000 مشترك جدول النشرة الإخبارية: نصف أسبوعي

Tedium هي نشرة إخبارية لأولئك الذين يقدرون الغوص العميق في الأمور الغريبة وغير الاعتيادية. بدلاً من ملاحقة الاتجاهات الشائعة، تسلط تيديوم الضوء على الأمور العادية والمهملة، وتستكشف القصص وراء التقنيات والأفكار اليومية التي نادراً ما تحظى بالاهتمام الذي تستحقه.

وقد صُمم كل مقال بعناية لتوفير السياق وسرد القصص حول القصص والموضوعات المثيرة للاهتمام التي تتطلب فحصاً دقيقاً للكشف عن أهميتها الحقيقية.

مع وجود أكثر من 12,000 قارئ منتظم، فإن تيديوم لا يقتصر على المعلومات فحسب، بل يتعلق بالفضول والاكتشاف. إذا كنت قد سئمت من نفس الأخبار التقنية القديمة وتريد شيئًا مختلفًا ومثيرًا للتفكير؛ فإن تيديوم هي النشرة الإخبارية المناسبة لك.

لماذا نحبها: إن أسلوبها الفريد من نوعه في تناول الأمور العادية، والمقدم بروح الدعابة والعمق، يجعلها واحدة من أفضل النشرات الإخبارية التقنية التي يمكن الاشتراك فيها لأي شخص يتطلع إلى تعلم شيء جديد وغير متوقع حقًا.

هل تشعر بالإلهام لإنشاء نشرتك الإخبارية الخاصة بك؟

هل ألهمك نهج تيديوم الفريد من نوعه أو تحليل البيانات الثاقبة الذي يقدمه بنديكت إيفانز؟ يمكنك إنشاء نشرتك الإخبارية الآسرة الخاصة بك أيضًا! ClickUp هو موقعك المتكامل النشرة الإخبارية سوفتوار e، الذي يقدم مجموعة قوية من الأدوات لتبسيط العملية من التخطيط إلى النشر.

ابدأ بوضع الأساس لرسالتك الإخبارية باستخدام ClickUp Docs.

مستندات ClickUp Docs

إنشاء المستندات والملاحظات والمشروعات وتنظيمها والتعاون فيها بسهولة باستخدام ClickUp Docs ClickUp Docs بمثابة منصة قوية مصممة لتبسيط عملية إنشاء الرسائل الإخبارية. وبفضل واجهته البديهية وميزاته المتنوعة، يمكّنك محرر المستندات من تخطيط محتوى نشرتك الإخبارية وتنظيمه والتعاون فيه دون عناء.

الميزات الرئيسية لإنشاء الرسائل الإخبارية:

التنظيم البصري: استخدم ClickUp Docs لإنشاء مخطط مرئي جذاب لنشرة الأخبار الخاصة بك، وتنظيم المحتوى الخاص بك في أقسام ومواضيع فرعية. يساعدك هذا في الحفاظ على هيكل واضح ويضمن لك تدفقًا سلسًا للمعلومات، متغلبًا على أفضل أدوات التدوين المتاحة اليوم في لعبتهم الخاصة التعاون في الوقت الفعلي: إذا كنت تعمل مع فريق، فإن ClickUp Docs تتيح التعاون في الوقت الفعلي، مما يسهل مشاركة الأفكار وتقديم الملاحظات وتتبع التقدم المحرز معًا تكامل إدارة المهام: دمج مهام نشرتك الإخبارية بسلاسة في مساحة عمل ClickUp، مما يضمن بقاء كل شيء منظمًا وعلى المسار الصحيح. قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق، وحدد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز لضمان تسليم رسالتك الإخبارية في الوقت المناسب محفوظات الإصدارات: لا تقلق أبدًا بشأن فقدان عملك مع ميزة محفوظات الإصدارات في ClickUp Docs. تتبع التغييرات التي أجريت على رسالتك الإخبارية بمرور الوقت، مما يسمح لك بالعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر قوالب المستندات: لبدء عملية التخطيط، استخدم قوالب المستندات المبنية مسبقًا قوالب النشرة الإخبارية مثلقالب لوحة النشرة الإخبارية ClickUp وقالب النشرة الإخبارية العقارية ClickUp. توفر هذه القوالب أساسًا متينًا لرسالتك الإخبارية، مما يوفر لك الوقت والجهد

قالب النشرة الإخبارية للنقر فوق النشرة الإخبارية

تم تصميم قالب ClickUp للنشرة الإخبارية على السبورة البيضاء لمساعدتك في إنشاء النشرات الإخبارية وتتبعها وتسليمها.

قالب لوحة النشرة الإخبارية ClickUp يجعل من السهل تبسيط عملية إنشاء الرسائل الإخبارية من البداية إلى النهاية. فهو يساعدك على تصور استراتيجية المحتوى الخاص بك، وتنظيم جميع مهامك في مكان واحد لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، وتتبع مقاييس الأداء لاكتساب رؤى حول ما يلقى صدى لدى قرائك.

سواء كنت تقوم بصياغة رسالة إخبارية واحدة أو تخطط لسلسلة كاملة، فإن هذا القالب مصمم لمساعدتك في إنشاء رسائل إخبارية مؤثرة وقائمة على النتائج بسهولة.

قم بتكييف القالب ليناسب متطلبات رسالتك الإخبارية المحددة. قم بإضافة أو إزالة أقسام، وتخصيص التسميات، وتعديل التصميم حسب الحاجة. استخدم قسم "العصف الذهني" لتدوين الموضوعات والعناوين وأفكار المحتوى المحتملة.

حدد تواريخ الاستحقاق لكل جزء من المحتوى باستخدام قسم "المواعيد النهائية". يساعد ذلك على إبقاء فريقك على المسار الصحيح ويضمن النشر في الوقت المناسب.

قالب النشرة الإخبارية العقارية

والآن، دعنا نستكشف بسرعة كيف أن قالب النشرة الإخبارية العقارية ClickUp يمكن أن يوفر لك الإلهام والهيكل للنشرة الإخبارية العقارية الخاصة بك.

صُمم قالب النشرة الإخبارية العقارية من ClickUp لمساعدتك في إنشاء وإرسال رسائل إخبارية للعملاء والمستثمرين.

قالب النشرة الإخبارية العقارية ClickUp هو قالب مصمم مسبقاً لتبسيط عملية إنشاء النشرة الإخبارية العقارية وضمان تقديم محتوى جذاب لجمهورك العقاري باستمرار. يوفر القالب إطارًا واضحًا لتنظيم محتوى رسالتك الإخبارية، مما يضمن لك تصميمًا احترافيًا وجذابًا بصريًا.

يمكنك تخصيص القالب وتعبئته ليعكس علامتك التجارية وجمهورك المستهدف. استخدم أدوات التعاون المدمجة لإشراك أعضاء الفريق وجمع التعليقات قبل جدولة النشرة الإخبارية.

راقب أداء نشراتك الإخبارية باستخدام ميزات التتبع والتحليلات المضمنة في ClickUp.

انقر فوق الدماغ

تصور أفكارك وحفز الإبداع وتنظيم المعلومات المعقدة بفعالية باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي القوي، الذي يتكامل بسلاسة مع ClickUp Docs لترقية عملية إنشاء الرسائل الإخبارية. يساعدك ClickUp AI على إنشاء محتوى عالي الجودة وتوفير الوقت وتحسين إنتاجيتك الإجمالية من خلال الاقتراحات القائمة على الذكاء الاصطناعي وقدرات الأتمتة.

توليد النص: هل تحتاج إلى إلهام لمقدمة رسالتك الإخبارية أو النسخة الأساسية؟ ما عليك سوى تمييز قسم داخل مستند ClickUp Doc الخاص بك، وسيقوم ClickUp AI بإنشاء اقتراحات نصية مصممة خصيصًا لموضوعك ونبرة صوتك

هل تحتاج إلى إلهام لمقدمة رسالتك الإخبارية أو النسخة الأساسية؟ ما عليك سوى تمييز قسم داخل مستند ClickUp Doc الخاص بك، وسيقوم ClickUp AI بإنشاء اقتراحات نصية مصممة خصيصًا لموضوعك ونبرة صوتك اقتراحات المحتوى: هل تواجه صعوبة في ابتكار عناوين أو عناوين فرعية جذابة؟ يمكن للذكاء الاصطناعي في ClickUp AI تقديم اقتراحات مبتكرة لمساعدتك في جذب انتباه جمهورك

هل تواجه صعوبة في ابتكار عناوين أو عناوين فرعية جذابة؟ يمكن للذكاء الاصطناعي في ClickUp AI تقديم اقتراحات مبتكرة لمساعدتك في جذب انتباه جمهورك توليد الأفكار: هل أنت عالق في فكرة محتوى؟ استخدم ClickUp AI لتبادل الأفكار حول الموضوعات والزوايا المحتملة لرسالتك الإخبارية، مما يوسع آفاقك الإبداعية

هل أنت عالق في فكرة محتوى؟ استخدم ClickUp AI لتبادل الأفكار حول الموضوعات والزوايا المحتملة لرسالتك الإخبارية، مما يوسع آفاقك الإبداعية التدقيق اللغوي والتحرير: احرص على أن تكون رسالتك الإخبارية خالية من الأخطاء اللغوية ومصقولة باستخدام إمكانيات التدقيق اللغوي والتحرير التي يوفرها ClickUp AI. يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد الأخطاء النحوية واقتراح التحسينات ومساعدتك في تحسين كتابتك

احرص على أن تكون رسالتك الإخبارية خالية من الأخطاء اللغوية ومصقولة باستخدام إمكانيات التدقيق اللغوي والتحرير التي يوفرها ClickUp AI. يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد الأخطاء النحوية واقتراح التحسينات ومساعدتك في تحسين كتابتك الترجمة: هل تريد الوصول إلى جمهور عالمي؟ يمكن للذكاء الاصطناعي ClickUp AI ترجمة محتوى رسالتك الإخبارية إلى لغات متعددة، مما يجعلها في متناول جمهور أوسع من القراء

كما يصادف أن ClickUp AI هي واحدة من أفضل أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتحسين جودة رسالتك الإخبارية.

🔗أرشيف القوالب: هل تحتاج إلى تبسيط استراتيجية التواصل الخاصة بك أو صياغة الإعلان المثالي لتحديثاتك التقنية؟ يحتوي أرشيف النماذج لدينا على كل ما تحتاجه لضمان أن تكون رسالتك واضحة وموجزة ومؤثرة.

من قوالب خطة التواصل إلى قوالب الإعلان و قوالب تقويم المحتوى ، فقد وفرنا لك حلولاً جاهزة للاستخدام مصممة خصيصاً لمحترفي التكنولوجيا.

ابدأ في إنشاء رسائل إخبارية مقنعة بصريًا مع ClickUp

لقد كشفنا في هذه المقالة عن المكونات الرئيسية التي تجعل النشرة الإخبارية ناجحة حقاً، وهي المحتوى الجذاب والتصميم اللافت للنظر والتوزيع الذكي. ولكن إنشاء نشرة إخبارية متميزة لا يقتصر على مجرد تحديد المربعات؛ بل يتعلق ببناء اتصال هادف مع جمهورك.

وهنا يأتي دور ClickUp.

فمع أدوات مثل ClickUp Docs لتنظيم المحتوى و ClickUp Brain لتوليد أفكار جديدة، يمكنك التعاون مع فريقك دون عناء، وتبسيط سير عملك، وضمان وصول رسائلك الإخبارية إلى البريد الوارد في الوقت المحدد.

هل أنت مستعد للارتقاء بمستوى رسائلك الإخبارية؟ اشترك في ClickUp اليوم وجرّب كيف تُغيّر هذه المنصة المتكاملة طريقة تخطيطك للمحتوى وإنشائه وتقديمه.