أفضل 10 برامج لأتمتة التسويق للمؤسسات في عام 2025

بصفتك مسوقًا، فإن جدولك اليومي مليء بالمهام من إدارة الحملات الإعلانية إلى التعاون في إنشاء المحتوى. أنت تبحث في التحليلات لإبلاغ المشاريع الجديدة - سواء كانت حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني، أو رعاية العملاء المحتملين، أو أنشطة رسائل العلامة التجارية.

إلى تبسيط سير عملك وتوفير الوقت للمهام الأكثر أهمية في متناول اليد، فأنت بحاجة إلى برنامج تسويق مؤسسي. تتيح لك هذه الأدوات إنشاء عملية على مستوى المؤسسة لجميع مهام التسويق وإدارة علاقات العملاء من البداية إلى النهاية.

سنقوم هنا بمشاركة أفضل 10 أدوات تسويق مؤسسية لتعظيم جهودك التسويقية. 🙌

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة التسويق المؤسسي؟

إدارة التعقيدات عمليات التسويق أسهل من أي وقت مضى، بفضل برامج التسويق المؤسسي. فباستخدام المنصة المناسبة، ستتعاون بشكل أفضل، وستتمتع برؤية أكبر للحملات، وستعمل بكفاءة أكبر كفريق واحد لتحقيق أهدافك. ✨

ابحث عن ما يلي في برنامج التسويق المؤسسي الخاص بك:

التسويق حلول الأتمتة : نشر منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو جدولة المهام على الفور مع إدارة علاقات العملاء (CRM) أتمتة (CRM)

: نشر منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو جدولة المهام على الفور مع إدارة علاقات العملاء (CRM) أتمتة (CRM) إدارة العلامة التجارية : إدارة علامتك التجارية بوظيفة تخزين الأصول الرقمية, إرشادات العلامة التجارية و مواد العلامة التجارية بيانات العملاء : احصل على رؤى حول رحلات المستخدمين باستخدام أداة توفر تقسيم العملاء بناءً على احتياجاتهم واهتماماتهم المختلفة

: إدارة علامتك التجارية بوظيفة تخزين الأصول الرقمية, إرشادات العلامة التجارية و مواد العلامة التجارية توليد العملاء المحتملين : اختر برنامجًا مزودًا بأداة مدمجة لتوليد العملاء المحتملين لاستهداف جماهير جديدة

: اختر برنامجًا مزودًا بأداة مدمجة لتوليد العملاء المحتملين لاستهداف جماهير جديدة إدارة الميزانية والموارد : اختر برنامج إدارة المشاريع المؤسسية مع ميزات الميزانية لمساعدتك في إدارة الموارد والبقاء على المسار الصحيح

: اختر برنامج إدارة المشاريع المؤسسية مع ميزات الميزانية لمساعدتك في إدارة الموارد والبقاء على المسار الصحيح التحليلات وإعداد التقارير : بصفتك مسوقًا، فأنت بحاجة إلى أرقام لتوجيه قراراتك. اكتشف ما الذي يحقق أداءً جيدًا وما لا يحقق أداءً جيدًا من خلال اختيار برنامج يقدم تحليلات

: بصفتك مسوقًا، فأنت بحاجة إلى أرقام لتوجيه قراراتك. اكتشف ما الذي يحقق أداءً جيدًا وما لا يحقق أداءً جيدًا من خلال اختيار برنامج يقدم تحليلات سهل الاستخدام واجهة سهلة الاستخدام و تكامل : قلل منحنى التعلّم وانطلق بسرعة أكبر باستخدام أداة سهلة الاستخدام

: قلل منحنى التعلّم وانطلق بسرعة أكبر باستخدام أداة سهلة الاستخدام التعاون في الوقت الحقيقي: أدوات التعاون المؤسسي تجعل العمل مع الفريق بأكمله أسهل، مما يجعل الجميع على نفس الصفحة

أفضل 10 برامج تسويق للمؤسسات لاستخدامها في عام 2024

سواء كنت تبحث عن طرق تتبع رحلة العميل أو تعزيز التحويلات من خلال اختبار A / B، أو مراقبة جهود التسويق متعدد القنوات، يمكن أن يساعدك البرنامج المناسب في إنجاز المهمة. إليك 10 حلول برمجيات تسويقية للمؤسسات يمكنك تجربتها.

1. ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية متكاملة مصممة للفرق والصناعات من جميع الأحجام للاستفادة من أدوات فريق التسويق . من العصف الذهني للأفكار الجديدة إلى تنفيذ حملات وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، كل أعمالك في مكان واحد!

يمكنك التعاون بسلاسة مع جميع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي بفضل مستندات ClickUp ولوحات المعلومات. أدخل أفكاراً جديدة أو مستندات عناصر العمل من الاجتماعات الرئيسية ومشاركتها على الفور.

من خلال لوحات المعلومات المختلفة، يمكنك تصور التقدم المحرز بسرعة، سواء كنت تتبع تجربة العميل أو عملية إنشاء المحتوى . توفر طرق العرض هذه رؤى حول تواريخ الاستحقاق والجداول الزمنية حتى تتمكن من التنفيذ والتكيف مع العوائق قبل أن تعرقل المشروع.

علاوة على ذلك، فإن ClickUp AI سيوفر لك مساعد الكتابة الكثير من الوقت في إنشاء مستندات تسويقية ضرورية مثل دراسات الحالة.

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

آلاف القوالب - بما في ذلك قوالب خطة التسويق و قوالب تقويم المحتوى -تجعل من السهل إنشاء خريطة طريق لأهدافك. يتميز كل منها بمناظر ولوحات معلومات مختلفة للبقاء على اطلاع دائم. قالب إدارة الحملات التسويقية من ClickUp يساعدك على إدارة الحملات من التخطيط إلى التنفيذ. يمكنك الغوص في سبعة أنواع مختلفة من طرق العرض للحصول على لمحات عامة مرئية لكل شيء بدءًا من ميزانيتك إلى تقويم المحتوى وأجهزة تتبع الفريق.

ClickUp أفضل الميزات:

تحسين الأداء بفضل المهام التلقائية التي تقوم على الفور بتعيين تواريخ الاستحقاق لخطوات المشروع المختلفة لأعضاء الفريق المناسبين

مساحة العمل الشاملة تعني أنك لست مضطرًا للتبديل بين البرامج لإنجاز جميع أعمالك

يعمل مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي ClickUp AI Assistant على جعل صياغة المحتوى أسرع من خلال توليد أفكار جديدة، وتنظيف النص، وتخصيصه لقنوات مختلفة

التكامل مع Slack وDropBox وHubSpot وHarvest يجعل إدارة فريق التسويق لديك أكثر كفاءة

قيود ClickUp:

أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي متاحة فقط في الخطط المدفوعة ولا يمكن استخدامها إلا في مساحة عمل واحدة

قد يكون هناك منحنى تعليمي أعلى بسبب العدد الهائل من الميزات

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

: الاتصال لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. بريفو

عبر بريفو Brevo هي منصة تسويق تركز على بناء علاقات مع العملاء عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك الرسائل النصية والدردشة والبريد الإلكتروني. استخدم المنصة لصياغة حملات التسويق عبر واتساب والرسائل النصية القصيرة بالإضافة إلى إعلانات فيسبوك وعمليات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

مدمجة في أدوات توليد العملاء المحتملين مثل نماذج الاشتراك تعني أنك تستمع إلى العملاء بشكل أكثر كفاءة. يمكن أن تساعدك هذه الرؤى على تعزيز التحويلات وتوفير تجربة أفضل للعملاء. 🌻

أفضل ميزات بريفو:

يجعل مركز التسويق من السهل الترويج لعلامتك التجارية، والتواصل مع العملاء، وزيادة معدلات التحويل على كل شيء بدءًا من رسائل البريد الإلكتروني وحتى الصفحات المقصودة

يتيح لك التجزئة المتقدمة والرسائل المخصصة تعديل استراتيجيتك التسويقية لمختلف الجماهير المستهدفة

يمكن للقوالب تحسين دعم العملاء برسائل تتراوح من رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية إلى رسائل متابعة سلة التسوق المتروكة

قيود بريفو:

وجد بعض المستخدمين أن أداة إعداد التقارير أساسية ويحتاجون إلى استكمال تحليلاتهم بموارد خارجية

لا توجد دردشة مباشرة لدعم العملاء، لذلك ستحتاج إلى إرسال بريد إلكتروني (أو الاتصال إذا كنت في فئة الأعمال أو أعلى) للحصول على المساعدة

أسعار بريفو:

مجانًا

للمبتدئين: 25 دولارًا شهريًا

الأعمال: 65 دولارًا شهريًا

بريفو بلس: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات بريفو:

G2 : 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1700 تقييم)

3. براندواتش

عبر براندواتش Brandwatch عبارة عن منصة أتمتة تسويق على مستوى المؤسسات لربط الشركات بعملائها على وسائل التواصل الاجتماعي. تُستخدم من قبل بعض أكبر العلامات التجارية على هذا الكوكب، بما في ذلك تويوتا وتوي، فليس من المستغرب أن يكون هذا البرنامج ضمن قائمتنا لأفضل برامج التسويق للمؤسسات.

استخدم المنصة لإجراء بحث عن جمهورك المستهدف لتطوير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم. راقب الإشارات إلى العلامة التجارية لمعرفة ما يقوله المستهلكون عن نشاطك التجاري. أنشئ محتوى يعتمد على البيانات باستخدام قوالب وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع المشاركة لمعرفة ما يحقق أداءً جيدًا وما يحتاج إلى تحسين.

أفضل ميزات #### Brandwatch:

استخدام الاتجاهات البارزة لإنشاء محتوى يحافظ على علامتك التجارية في المقدمة في بيئة سريعة الإيقاع

قم بتحسين جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تقويم المحتوى لجدولة المحتوى ومراقبته والموافقة عليه أثناء مروره عبر خط الأنابيب

استخدم ميزة التهديدات لمراقبة المخاطر التي قد تؤثر على علامتك التجارية

يعمل صندوق الوارد الاجتماعي الشامل على تغذية الرسائل من قنوات متعددة في مساحة واحدة سهلة الاستجابة

قيود براند ووتش:

لا توجد أدوات نشر، مما يعني أنه سيتعين عليك استخدام منصة مختلفة لنشر المحتوى الخاص بك

بعض الميزات معقدة الفهم في البداية، مما يؤدي إلى منحنى تعليمي حاد عند البدء

وجد بعض المستخدمين أن تصنيف المشاعر للعملاء لم يكن دقيقاً أو كاملاً دائماً

تسعير براندواتش:

ذكاء المستهلك : التسعير المخصص

: التسعير المخصص الوسائط الاجتماعية الإدارة : تسعير مخصص

: تسعير مخصص التسويق عبر المؤثرين: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات العلامة التجارية:

G2 : 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

4. مدير حملة جوجل 360

عبر منصة جوجل للتسويق تقدم Google Campaign Manager 360 رؤى حول الإعلانات المدفوعة عبر مختلف المنصات. تتكامل هذه المنصة التسويقية من Google مع أدوات التتبع والتحليلات الأخرى من Google لتكوين مورد إدارة شامل.

استخدم القنوات المتعددة إدارة الإعلانات أداة لتتبع الإعلانات وتبسيط سير عملك وعرض التقارير. اشترك لتحصل على رؤى تسويقية تصل مباشرةً إلى صندوق الوارد الخاص بك حتى تكون دائمًا في قمة نشاطك. 💪

أفضل ميزات مدير حملة Google Campaign Manager 360:

توفر التحليلات العميقة وميزات إعداد التقارير رؤى حول جميع الحملات الإعلانية المدفوعة عبر القنوات في مكان واحد

من خلال جمع البيانات بشكل أسرع، والتفاعل بسرعة مع البيئات المتغيرة وتقييم المخاطر التي تتعرض لها العلامة التجارية بناءً على الاتجاهات الشائعة

قيود Google Campaign Manager 360:

يعتقد بعض المستخدمين أن لوحة التحكم كانت ثقيلة بعض الشيء، مما يجعل استخدامها أكثر صعوبة

هناك تحديثات مستمرة للنظام الأساسي، مما قد يؤدي إلى تغيير التخطيط، مما يجعل التنقل فيه أكثر صعوبة

تسعير Google Campaign Manager 360:

تحدث إلى فريق المبيعات للحصول على أسعار مخصصة لاحتياجاتك

تقييمات ومراجعات Google Campaign Manager 360:

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.4/5 (أكثر من 4 تقييمات)

5. موسيند

عبر موسيند يوفر Moosend برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة لتعزيز التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية الرقمية. استخدمه لإنشاء رسائل بريد إلكتروني جذابة بصريًا مع محتوى مخصص لتعزيز معدلات الفتح وزيادة التحويلات. تعمل القوالب القابلة للتخصيص بالكامل على تقليل الوقت المستغرق في إنشاء رسائل بريد إلكتروني مذهلة دون التضحية بالجودة.

استخدم اختبار أ/ب للمحتوى لعرض مقاييس حملات البريد الإلكتروني المختلفة عبر التركيبة السكانية. توفر منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني أيضاً إمكانية تقسيم القوائم لتقسيمها حسب نوع العميل.

أفضل ميزات Moosend:

يتيح لك محرر النشرة الإخبارية بالسحب والإفلات إنشاء محتوى البريد الإلكتروني بسرعة

قوالب أتمتة معدة مسبقًا وأكثر من 100 مشغّل تضمن أن يسمع عملاؤك منك عندما يحتاجون إلى ذلك

تحفيز عمليات الاشتراك في البريد الإلكتروني باستخدام 6 أنواع من النماذج القابلة للتحرير واستهداف العملاء في أماكنهم في مسار التحويل

تسجيل نقاط العملاء المحتملين ومقاييس أخرى تعطي رؤى حول العملاء المستعدين للشراء وأولئك الذين قد يحتاجون إلى مزيد من التواصل لإجراء تحويل

قيود موسيند:

على الرغم من إعجاب المستخدمين بقوالب نماذج التسجيل، إلا أن البعض وجدها بسيطة بعض الشيء

في بعض الأحيان، وجد المستخدمون أن المنصة بطيئة وعربات التي تجرها الدواب

تسعير Moosend:

تجربة مجانية : جميع الميزات مجانية لمدة 30 يومًا

: جميع الميزات مجانية لمدة 30 يومًا محترف : 9 دولارات شهريًا

: 9 دولارات شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة للشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة

تقييمات ومراجعات موسيند

G2 : 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. إمبروفادو

عبر إمبروفادو Improvado هو حل أتمتة التسويق لتبسيط إعداد التقارير وإعطاء رؤى أعمق حول مقاييس العملاء. إدارة موارد المشروع من خلال الاستفادة من هذه البيانات لتحديد الحملات التي ذات العائد الاستثماري الأفضل . يمكنك بعد ذلك تخصيص الموارد لتعزيز الأداء.

تسهل قوالب لوحة المعلومات رؤية ما يفعله المستخدمون لديك. كل لوحة تحكم قابلة للتخصيص، بحيث يمكنك تتبع المعلومات التي تحتاجها وتجاهل الباقي. 📈

أفضل ميزات Improvado:

أكثر من 33,000 بُعد من أبعاد البيانات تعطي رؤية دقيقة لرحلة العميل

سهولة إدراج التقارير الآلية في العروض التقديمية لمشاركة التفاصيل مع الفريق بأكمله

العشرات من عمليات التكامل، بما في ذلك Salesforce و Shopify و Microsoft Advertising و Google Ads

قيود Improvado:

وجد بعض المستخدمين أن خيارات التخصيص محدودة، خاصة للشركات الكبيرة مثل وكالات تحسين محركات البحث يمكن أن تكون الأسعار باهظة، خاصة للشركات الصغيرة



تسعير Improvado:

احجز مكالمة لمدة 30 دقيقة مع قسم المبيعات للحصول على أسعار مخصصة للميزات التي تحتاجها

تقييمات ومراجعات Improvado:

G2 : 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

7. زوهو CRM

عبر زوهو Zoho هي واحدة من أكبر مزودي بيانات العملاء على هذا الكوكب. تُستخدم برمجياتها القائمة على السحابة في كل شيء بدءًا من المبيعات والتمويل إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات القانونية والأمنية. منصات التسويق للمؤسسات مثل Zoho Marketing Plus هي الحل لـ سير العمل الآلي والأنشطة التسويقية الموحدة.

تفاعل بسهولة مع جمهورك عبر المنصات، واحصل على إشعارات فورية عندما يتواصل العملاء، وصمم حملات البريد الإلكتروني في دقائق. استخدم التحليلات للعثور على الحملات التي تحقق أفضل عائد على الاستثمار واحصل على رؤى ديناميكية حول كيفية تفاعل العملاء مع علامتك التجارية.

أفضل ميزات Zoho CRM:

توفر منصة Zoho سهولة الاستخدام، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الجدد الوصول إلى السرعة المطلوبة بسرعة كبيرة

تعمل قوالب البريد الإلكتروني على تحسين إمكانية التسليم وتقليل الوقت المستغرق لإنتاج محتوى رائع

تخزين أصول التسويق ومشاركتها مثل إرشادات التحرير أو أوراق الأسعار أو العروض التقديمية

توفر لوحة معلومات العائد على الاستثمار التسويقي نظرة ثاقبة على مشاركة العملاء وأي من حملاتك هي الأكثر إثماراً

يعمل تكامل إدارة علاقات العملاء مع أدوات مثل مواقع استضافة الصور وخدمات التخزين السحابي وتطبيقات الوسائط الاجتماعية

قيود Zoho CRM:

بالمقارنة مع أدوات أتمتة التسويق الأخرى في هذه القائمة، فإن الأسعار أعلى، ولكن هناك أيضًا الكثير من الميزات

تسعير Zoho CRM:

يبدأ من 30 دولارًا شهريًا مع رسوم وأسعار مخصصة للوظائف الإضافية والميزات الإضافية

تقييمات ومراجعات Zoho CRM:

G2 : 4/5 (أكثر من 2400 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 2400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,300 تقييم)

8. حملة أدوبي

عبر حملة أدوبي Adobe Campaign هي عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات تدعم أتمتة البريد الإلكتروني ورؤى بيانات العملاء عبر القنوات المختلفة. استخدم أداة التسويق عبر البريد الإلكتروني لأتمتة المهام المتكررة، ومراقبة حملات المعاملات، وإنشاء مهام سير عمل العملاء. 👩‍💻

أفضل ميزات Adobe Campaign:

تتنبأ ميزات الذكاء الاصطناعي، المدعومة من Adobe Sensei، بأفضل وقت لتفاعل عملائك مع علامتك التجارية حتى تتمكن من تخصيص الحملات

تكامل أصلي مع أدوات Adobe الأخرى لإنشاء مجموعة تسويقية لمحتوى جذاب بصريًا

استهداف العملاء في جميع أجزاء مسار المبيعات من خلال التخصيص و أتمتة المهام قيود حملة Adobe:

تمنى بعض المستخدمين وجود المزيد من البرامج التعليمية للميزات والتكاملات المختلفة

يمكن أن تؤدي الصور عالية الجودة أحيانًا إلى إبطاء النظام الأساسي وعملية الإنشاء

تسعير Adobe Campaign:

الملفات الشخصية النشطة : الدفع بناءً على عدد الملفات الشخصية النشطة للعملاء خلال فترة 12 شهرًا

: الدفع بناءً على عدد الملفات الشخصية النشطة للعملاء خلال فترة 12 شهرًا القنوات : اختر القنوات التي تحتاج إليها وادفع مقابلها فقط

: اختر القنوات التي تحتاج إليها وادفع مقابلها فقط الإضافات: حل مصمم خصيصًا للمؤسسات

تقييمات ومراجعات حملة Adobe Campaign:

G2 : 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. كاب

عبر كيب Keap هو نظام إدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة مصمم لمساعدتك على التسويق بشكل أفضل في وقت أقل. اجمع عملاء محتملين جدد، واعرض عدد المبيعات، وراقب عمليات البث في لوحة تحكم واحدة مريحة. استخدم الأداة لتخزين جهات اتصال عملائك واستخدام رسائل البريد الإلكتروني الآلية للمتابعة الذكية للعملاء المحتملين الواردين.

Keap أفضل الميزات:

تقوم الأتمتة بجمع العملاء المحتملين وتشغيل الخطوات التالية حتى تتمكن من التركيز على النتائج بدلاً من الانشغال بالعمل

اللمسات الشخصية في رسائل البريد الإلكتروني تجعلها تبدو وكأنك أنت من كتبها، حتى لو كانت الأداة قد قامت بالعمل نيابة عنك

القوالب المنسقة تجعل من السهل إرسال رسائل بريد إلكتروني مستهدفة إلى قوائم العملاء المجزأة

قيود #### قيود كيب:

يعتمد السعر على جهات الاتصال، مما قد يجعل من الصعب التنبؤ بميزانيات التسويق أو الالتزام بها

لا يوجد العديد من عمليات التكامل المجانية مثل الأدوات الأخرى

تسعير كيب:

إيجابي : 199 دولارًا شهريًا

: 199 دولارًا شهريًا الحد الأقصى: 289 دولارًا شهريًا

التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1400 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,200+ تقييم)

مكافأة: اطلع على قائمتنا لـ أفضل البدائل لـ Keap

10. ActiveCampaign

عبر ActiveCampaign تقدم ActiveCampaign أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني و مزايا إدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة والكبيرة. استخدم الأداة لأتمتة حملات البريد الإلكتروني، وتوجيه العملاء المحتملين إلى عضو الفريق المناسب. تتيح لك القوالب القابلة للتخصيص تخصيص اتصالاتك مع توفير الوقت في صياغة المحتوى الفعلي. ✍️

أفضل ميزات ActiveCampaign:

تساعدك ميزات المبيعات على زيادة العملاء المحتملين المؤهلين وتوليد عملاء محتملين جدد بجهد أقل

ربط البيانات عبر المنصات مع أكثر من 900 عملية تكامل

النماذج وقوالب الصفحات المقصودة تسهل على العملاء العثور على علامتك التجارية والمعلومات التي يحتاجون إليها لإجراء عملية شراء

قيود ActiveCampaign:

لا يوفر تطبيق الهاتف المحمول وظائف كاملة، لذا قد لا تتمكن من القيام بكل ما تحتاج إليه إذا كنت بعيدًا عن مكتبك

واجهة المستخدم ليست بديهية دائمًا، مما قد يؤدي إلى إبطاء الأمور

تسعير ActiveCampaign:

بالإضافة : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا احترافي : 149 دولارًا في الشهر

: 149 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ActiveCampaign:

G2 : 4.5/5 (أكثر من 10,300 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 10,300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

قم بتبسيط جهودك التسويقية باستخدام ClickUp

أفضل برنامج تسويق للمؤسسات هو البرنامج الذي يناسب احتياجات عملك الخاصة. سواء كنت تريد الأتمتة، أو التكامل، أو القوالب، أو أي شيء آخر، اختر منصة تعمل على تحسين عمليات علامتك التجارية.

وعلى الرغم من أن الأدوات الموجودة في هذه القائمة هي خيارات قوية، فإن ClickUp تقدم منصة واحدة للتسويق وإدارة علاقات العملاء وغيرها.

مع ميزات مثل مساحة العمل المتكاملة، وأتمتة المهام، و التعاون في الوقت الحقيقي لديك كل ما تحتاجه لإنجاح جهودك التسويقية. اشترك في ClickUp وابدأ في تبسيط سير العمل التسويقي اليوم. 🤩