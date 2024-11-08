كيفية تنفيذ استراتيجيات تسويق النمو القائم على المنتج

هل أنت مستعد لتحويل التروس نحو نموذج نمو فعال حقاً؟ حسناً، أنت في صحبة جيدة.

استلهم من شركة دروب بوكس، وهي شركة قائمة بالفعل على المنتج وواحدة من أوائل من تبنوا النمو القائم على المنتج (PLG). تقدم دروب بوكس نموذجاً مجانياً يتيح للمستخدمين تجربة المنتج بشكل مباشر. وقد عززت نموها الهائل بأقل قدر من الاعتماد على التسويق التقليدي.

دروب بوكس ليست الوحيدة. فقد بدأ تطور نموذج نمو المنتج PLG في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث سعت شركات البرمجيات كخدمة إلى إيجاد طرق مبتكرة للتوسع. واليوم, تستخدم أكثر من 90% من شركات البرمجيات كخدمة الأفضل أداءً نهجًا قائمًا على المنتجات .

النتائج لا يمكن إنكارها - وفقًا للأبحاث, تنمو شركات PLG بشكل أسرع ولديها هوامش إجمالية أعلى، مما يثبت أن هذه الاستراتيجية بعيدة كل البعد عن كونها مجرد اتجاه.

وكما هو الحال دائمًا، نحن هنا لإرشادك خلال هذه العملية. دعنا نتعمق في تسويق النمو الذي يقوده المنتج ونستكشف كيف يمكن أن يصبح محرك النمو المهيمن لديك.

ما هو تسويق النمو القائم على المنتج؟

تسويق النمو الذي يقوده المنتج هو استراتيجية عمل يلعب فيها المنتج نفسه دورًا محوريًا في اكتساب قاعدة العملاء والاحتفاظ بها وتوسيعها. يحتل المنتج مركز الصدارة ويتولى مهمة اكتساب قاعدة العملاء والاحتفاظ بهم وتوسيع قاعدتهم.

على عكس استراتيجيات التسويق التقليدية، حيث تقود جهود المبيعات النمو، تعتمد استراتيجية نمو المنتج على القيمة الكامنة في المنتج للتسويق.

في هذا استراتيجية تسويق النمو ، المنتج هو نجم العرض، يجذب المستخدمين ويحولهم إلى عملاء مخلصين يدفعون مقابلًا ماديًا

ما الذي يجعل تسويق النمو الذي يقوده المنتج متميزًا؟

يقدم نموذج النمو الذي يقوده المنتج حلًا قويًا للشركات التي تبحث عن طرق للتوسع دون إهدار الموارد. هذه الاستراتيجية ضرورية ل شركات برمجيات B2B SaaS التي تهدف إلى التنافس مع المؤسسات الكبيرة التي تقودها المبيعات.

والآن، دعنا نستكشف ما الذي يميز النمو الذي يقوده المنتج حقًا.

هذه الخصائص الفريدة تميزه عن نماذج النمو التقليدية بطريقة جديدة تمامًا.

المنتج في الصميم : في تسويق PLG، المنتج هو المحرك الأساسي للنمو. فهو بمثابة أداة الاستحواذ الرئيسية ومحور التركيز الرئيسي لتقديم القيمة

: في تسويق PLG، المنتج هو المحرك الأساسي للنمو. فهو بمثابة أداة الاستحواذ الرئيسية ومحور التركيز الرئيسي لتقديم القيمة التفاعل الذي يحركه العميل : يركز تسويق PLG على تجربة المستخدم، مما يشجع العملاء الجدد والحاليين على استكشاف المنتج والتفاعل معه بحرية، مما يسمح لهم باكتشاف قيمته بشكل طبيعي دون دفع كبير من فرق المبيعات

: يركز تسويق PLG على تجربة المستخدم، مما يشجع العملاء الجدد والحاليين على استكشاف المنتج والتفاعل معه بحرية، مما يسمح لهم باكتشاف قيمته بشكل طبيعي دون دفع كبير من فرق المبيعات الأنظمة المجانية والتجريبية: بفضل أنظمة الفريميوم أو الأنظمة التجريبية المجانية، يمكن للعملاء المؤهلين للتسويق (MQLs) التفاعل مع المنتج قبل تحقيق الدخل، مما يسمح لهم بمعرفة قيمته بشكل مباشر

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الاختلافات بين تسويق النمو بقيادة المنتج والنمو بقيادة المبيعات

PLG هو الخيار الأمثل للشركات التي لديها منتجات بديهية ذاتية الخدمة. بينما يتألق النمو الذي تقوده المبيعات للشركات ذات الحلول المعقدة حيث يكون النهج العملي هو المفتاح لإتمام الصفقة.

يقارن هذا الجدول بين الجوانب الرئيسية بينهما لتسليط الضوء على هذه الاختلافات وتعزيز فهمك.

الجوانب تسويق النمو بقيادة المنتج النمو بقيادة المبيعات التعريف استراتيجية تعتمد على القيمة الكامنة في المنتج لجذب المستخدمين وتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استراتيجية تركز على تكتيكات المبيعات القوية وجهود التسويق لزيادة اكتساب العملاء. التركيز تركز على تجربة المستخدم ووظائف المنتج لتعزيز التبني الطبيعي. إعطاء الأولوية لفرق المبيعات والحملات التسويقية لدفع العملاء عبر مسار المبيعات. الاستخدام الأساسي إشراك المستخدمين من خلال التجارب المجانية والعروض التوضيحية للمنتج لعرض القيمة قبل الشراء. بناء العلاقات من خلال التواصل المباشر وعروض المبيعات المصممة خصيصًا لإتمام الصفقات. الأساليب المستخدمة الاستفادة من ميزات المنتج وتعليقات المستخدمين وتحليلات البيانات لتعزيز مشاركة المستخدمين. توظيف مكالمات المبيعات وحملات البريد الإلكتروني والتواصل مع العملاء المحتملين لتوليد عملاء محتملين وتحويل العملاء المحتملين. النتائج يولد نموًا عضويًا من خلال المستخدمين الراضين والإحالات الشفهية. تحقيق النمو من خلال جهود المبيعات المستهدفة واستراتيجيات التسويق، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى دورة مبيعات أطول.

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تنفيذ استراتيجيات النمو القائمة على المنتجات كشف استطلاع أجرته مؤسسة جارتنر أن 71% من مديري التسويق في عام 2023 شعروا أن ميزانياتهم لم تكن كافية لتنفيذ استراتيجياتهم بالكامل. مع تشديد الميزانيات، يصبح اعتماد أساليب فعالة من حيث التكلفة أكثر أهمية لتجنب الإنفاق الزائد.

ومع ذلك، من خلال إعطاء الأولوية للمنتج باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، يمكن للشركات تقليل الاعتماد على الحملات التسويقية المكثفة وتكاليف اكتساب العملاء المرتفعة.

فيما يلي العديد من الاستراتيجيات الفعّالة لتنفيذ مجموعة التسويق الموفرة للتكاليف، مدعومة بإحصائيات وأمثلة لشركات ناجحة.

الإستراتيجية 1: استخدام المنتج لتحويل المستخدمين التجريبيين المجانيين إلى عملاء يدفعون

يعتبر تقديم نسخة تجريبية مجانية طريقة ممتازة للعملاء المحتملين لتجربة قيمة المنتج بشكل مباشر. تتيح التجارب المجانية أو المجانية للعملاء المحتملين رؤية فوائد المنتج قبل الشراء.

مثال على ذلك: من الأمثلة البارزة على ذلك دروب بوكس، التي اشتهرت باستخدام نموذج فريميوم المجاني لتسريع نموها. يوفر للمستخدمين 2 جيجابايت من التخزين المجاني . شجعت هذه الاستراتيجية المستخدمين على الاشتراك دون أي التزام مالي.

وقد قام العديد منهم بالترقية إلى خطط مدفوعة للحصول على مساحة تخزين إضافية حيث قام المستخدمون بتخزين ملفاتهم واختبروا وظائف المنصة السلسة. في غضون سنوات قليلة، وصل عدد مستخدمي Dropbox إلى أكثر من 500 مليون مستخدم، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى عرضها التجريبي المجاني المقنع.

عبر دروب بوكس

الإستراتيجية 2: عرض الدليل الاجتماعي لاكتساب ثقة المستهلكين دراسة برايت لوكال وجدت أن 77% من المستهلكين يثقون في المراجعات عبر الإنترنت بقدر ثقتهم في التوصيات الشخصية.

يمكن أن يؤثر الدليل الاجتماعي - مثل شهادات العملاء ودراسات الحالة ومراجعات المستخدمين - بشكل كبير على قرارات الشراء.

على سبيل المثال, تستخدم Airbnb بفعالية الدليل الاجتماعي من خلال تسليط الضوء على مراجعات المستخدمين وتقييماتهم وملاحظاتهم التفصيلية على صفحة قائمة كل عقار. تصبح القوائم التي تحتوي على 5 مراجعات حديثة أو أكثر مؤهلة للحصول على شارات مثل "الضيف المفضل" أو "أفضل المنازل" أو علامة الترتيب المئوي، والتي تضيف طبقة إضافية من المصداقية.

عبر Airbnb تساعد هذه العلامات على بناء الثقة وجذب المزيد من الضيوف المحتملين. فهي تسلط الضوء على العقارات المشهورة وذات التقييم العالي وتشجع العملاء الجدد على الحجز بثقة.

الاستراتيجية 3: تبسيط عملية التسجيل وفقًا ل Forrester فإن ثلاثة من كل أربعة مشترين من بين أربعة مشترين من الشركات يفضلون التثقيف الذاتي والشراء من خلال تطبيق ما بدلاً من التعامل مع مندوب مبيعات للتعرف على المنتج. هذا التفضيل يعني أن عملية التسجيل المعقدة يمكن أن تردع هؤلاء العملاء المحتملين.

تستخدم Canva استراتيجية تأهيل ذاتي للخدمة الذاتية التي تتيح للمستخدمين إنشاء حساب بسرعة والبدء في التصميم على الفور. من خلال التسجيل عبر البريد الإلكتروني فقط، يحصل المستخدمون على وصول فوري إلى مجموعة واسعة من القوالب والأدوات، مما يعزز تجربة المستخدم الإيجابية مع تقليل معدلات التخلي عن الموقع.

عبر كانفا

الإستراتيجية 4: تنفيذ قوائم المراجعة الخاصة بالإعداد تقرير إحصائيات تأهيل العملاء من قبل Wyzowl أن 8 من كل 10 مستخدمين حذفوا تطبيقًا لمجرد أنهم لم يعرفوا كيفية استخدامه. من الواضح أن التأهيل الفعال ضروري لاكتساب المستخدمين

يشير التقرير نفسه أيضًا إلى أن 86% من الأفراد من المرجح أن يظلوا أكثر ولاءً للشركة التي تستثمر في محتوى تأهيل مصمم للترحيب بهم وتثقيفهم بعد الشراء.

وتستخدم Notion قوائم المراجعة الخاصة بالتأهيل لإرشاد المستخدمين الجدد خلال ميزاتها ومساعدتهم على فهم كيفية استخدام المنتج بفعالية. ويؤدي ذلك إلى زيادة الالتصاق والانتقال السلس من مستخدمين جدد إلى مشاركين نشطين في نظام Notion البيئي.

عبر فكرة لتكرار نجاح نوتيون في التأهيل، يمكنك:

تطوير قوائم مراجعة واضحة ومفصّلة خطوة بخطوة لتوجيه المستخدمين خلال الميزات والوظائف الرئيسية

استخدام الأدلة التفاعلية أو تلميحات الأدوات التفاعلية التي توفر المساعدة في الوقت الفعلي أثناء تنقل المستخدمين في المنتج

إنشاء مركز موارد مخصص مع البرامج التعليمية والأسئلة الشائعة والمنتديات المجتمعية

الاستراتيجية 5: تحديد العملاء المحتملين المؤهلين للمنتج وتحديد أولوياتهم

يعد تحديد العملاء المحتملين المؤهلين - المستخدمين الذين تفاعلوا مع المنتج بطريقة تشير إلى احتمال تحويلهم - أمرًا ضروريًا لنجاح استراتيجية مجموعة التسويق العامة. وفقًا لتوماش تونغوز، الشريك في شركة ريدبوينت فنتشرز يغلق العملاء المحتملين المؤهلين للمبيعات (SQLs) بمعدل أعلى بست مرات من العملاء المحتملين المؤهلين للمبيعات (SQLs). تحدد Airtable عملاء PQLs من خلال فحص سلوك المستخدم ضمن خطة البيع المجاني الخاصة بهم . ويركز على الميزات التي تحظى بأكبر قدر من المشاركة. يتتبع هذا التحليل مقاييس مثل الوقت المستغرق في الميزات، وتكرار الاستخدام، ومقاييس التعاون لفهم اهتمام المستخدم وأنماط التحويل.

تقوم Airtable بتكييف تواصلها من خلال تحديد المجالات التي تحظى بأعلى نسبة تفاعل، باستخدام هذه الميزات كنقاط بيع مقنعة لتحويل العملاء المحتملين.

يمكنك تنفيذ استراتيجية مماثلة من خلال:

تحليل تفاعلات المستخدمين مع منتجك

تقسيم المستخدمين بناءً على مستوى التفاعل

تطوير حملات تسويقية مستهدفة تسلط الضوء على الميزات الشائعة

... كل ذلك أثناء جمع تعليقات المستخدمين بانتظام لتحسين عروضك.

عبر الجدول الجوي

الإستراتيجية 6: دمج التخصيص في رحلة العميل

يعزز التخصيص من تجربة المستخدم ويزيد من تفاعله. تقرير تأثير تجربة العملاء من Oracle يشير إلى أن 86% من المستهلكين مستعدون لدفع المزيد من المال مقابل الحصول على تجربة أفضل للعملاء

تتفوق Spotify في هذا النهج. فقد ضربت مثالاً على التخصيص باستخدام الخوارزميات لتقديم توصيات موسيقية مخصصة بناءً على سلوك المستخدم.

عبر سبوتيفاييرتقي Spotify بميزة التخصيص إلى مستوى جديد كلياً مع ميزة Blend. تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء قوائم تشغيل مشتركة تجمع بين أذواقهم الموسيقية. تُحدَّث هذه التجربة التعاونية يومياً، وتوفر مزيجاً فريداً من الأغاني بناءً على عادات الاستماع الخاصة بكل مستخدم، مما يجعل اكتشاف الموسيقى أكثر متعة مع الأصدقاء.

ألا يغريك هذا بتجربة هذا المنتج؟

لتنفيذ استراتيجية تخصيص مشابهة لـ Spotify، يمكنك:

جمع وتحليل سلوك المستخدم لإنشاء تجارب مخصصة وتوصيات ذات صلة

تقديم وظائف تسمح للمستخدمين بالتفاعل ومشاركة التفضيلات، مما يعزز مشاركة المجتمع

تنفيذ خوارزميات تحلل تفضيلات المستخدمين باستمرار، مما يضمن تطور التوصيات حسب اهتماماتهم

أدوات لتسويق النمو القائم على المنتج

لتنفيذ النمو القائم على المنتج بنجاح، فإن الأدوات المناسبة ضرورية لأتمتة العمليات الرئيسية وزيادة مشاركة العملاء. استبيان Rocketlane عن حالة التأهيل في Rocketlane أن 60٪ من الشركات تستخدم من 4 إلى 6 أدوات لإعداد العملاء فقط، مما يجعلها واحدة من أكثر الاستراتيجيات تأثيرًا في تسويق مجموعة شركات التسويق عبر الإنترنت.

فيما يلي بعض أنواع الأدوات التي يجب أخذها في الاعتبار في رحلة مجموعة شركات التسويق عبر الإنترنت:

أدوات تأهيل العملاء للإعداد السلس وتفعيل المستخدم

للإعداد السلس وتفعيل المستخدم أدوات جمع التعليقات لجمع الأفكار وتحديد العملاء المحتملين المؤهلين للمنتج (PQLs)

لجمع الأفكار وتحديد العملاء المحتملين المؤهلين للمنتج (PQLs) منصات تحليلات المستخدم لتتبع التفاعل وتحسين تجربة المنتج

لتتبع التفاعل وتحسين تجربة المنتج أدوات التواصل للتفاعل والدعم المستمر مع العملاء

أدوات مثل انقر فوق تبسيط هذه الجهود من خلال تقديم حلول شاملة لمساعدتك في تسريع استراتيجية PLG الخاصة بك.

برنامج ClickUp لتسويق المنتجات #### برنامج تسويق المنتجات ClickUp يعزز تعاون الفريق وإنتاجيته. تعمل ميزاته، مثل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، وأتمتة المهام، وتتبع الأهداف، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، على تمكين المؤسسات من تحسين سير العمل. وهذا يجعل من ClickUp خيارًا مثاليًا لتنفيذ نموذج النمو الذي يقوده المنتج.

يرتقي ClickUp أيضًا باستراتيجيات تسويق مجموعة التخطيط والإدارة إلى المستوى التالي من خلال ميزاته الغنية مثل:

أتمتة ClickUp : تبسيط سير العمل وتقليل المهام المتكررة، مما يوفر وقتًا ثمينًا لفريقك. تعمل الأتمتة على تحسين تجربة العميل من خلال تقليل العمل اليدوي والسماح للموظفين بالتركيز على الأنشطة عالية التأثير

استخدم وصفات الأتمتة الجاهزة من ClickUp أو قم بتخصيصها لتناسب احتياجاتك، مما يضمن تركيز فريقك على ما يهمك حقًا

مهام ClickUp : إدارة المهام المختلفة وتنظيمها عبر مشاريع مختلفة باستخدام أكثر من 35 تطبيق ClickUp للتخصيص. تسمح هذه المرونة بالتعاون السلس وتمكين فريقك من دعم استراتيجية النمو التي يقودها منتجك بفعالية

عزز الكفاءة مع مهام ClickUp Tasks - قم بتنسيق المشاريع وتتبع التقدم المحرز وتعزيز تعاون الفريق لتحقيق نتائج أسرع

ClickUp Brain : استفد من أكثر من 100 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع مهام مثل كتابة وتلخيص وتحسين عملية تطوير منتجك. تساعدك هذه الإمكانية على إنشاء مستندات متطلبات المنتج (PRDs)، والمحتوى المقنع، وخطط الاختبار بكفاءة أكبر

استفد من أكثر من 100 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام لتحسين سير عمل تطوير منتجاتك باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Views : قم بمواءمة عملك مع استراتيجية النمو التي يقودها المنتج من خلال تقديم خيارات عرض متنوعة - القائمة واللوحة والتقويم والمزيد. تعمل طرق العرض هذه على تعزيز مشاركة المستخدم، مما يسمح بتصور سهل للمشاريع وإدارة المهام بشكل مبسط

قم بتنظيم مهامك باستخدام طرق عرض ClickUp View - اختر من القائمة أو الجدول أو اللوحة لتصور مشاريعك بوضوح وتبقى على رأس كل شيء

هناك المزيد. إن برنامج إدارة المشاريع التسويقية ClickUp للتسويق يحتوي الجناح على حيل أخرى في جعبته. اعتبر القوالب التالية بمثابة أطر عمل معدة مسبقًا لمساعدتك على الانطلاق عند تجربة استراتيجيات تسويق المنتجات الجديدة.

قالب خارطة طريق المنتج ClickUp

هل استراتيجية تسويق PLG جديدة بالنسبة لك؟ من أين تبدأ؟ إن قالب خارطة طريق منتج ClickUp يدعمك! يمكنك دمج خارطة طريق استراتيجية التسويق في خارطة طريق المنتج، مع ضمان توافق كل خطوة مع أهداف تطوير المنتج ونموه.

نموذج خارطة طريق منتج ClickUp

إليك كيفية تعزيز التخطيط الخاص بك:

تصور إصدارات المنتج : قم بإنشاء جدول زمني واضح لإصدارات المنتج وتحديثاته للحفاظ على توافق الفريق على المعالم الرئيسية

: قم بإنشاء جدول زمني واضح لإصدارات المنتج وتحديثاته للحفاظ على توافق الفريق على المعالم الرئيسية التعاون بين الفرق : عزز التعاون بين فرق المنتج والتسويق والمبيعات من خلال التعليقات وتخصيص المهام للحفاظ على التماسك

: عزز التعاون بين فرق المنتج والتسويق والمبيعات من خلال التعليقات وتخصيص المهام للحفاظ على التماسك جمع الملاحظات : من خلال هذا القالب، يعمل ClickUp بمثابة برنامج نجاح العملاء الذي يساعد في جمع الرؤى من أصحاب المصلحة والعملاء لضمان وضع استراتيجية تسويق ومنتج يركز على المستخدم

: من خلال هذا القالب، يعمل ClickUp بمثابة برنامج نجاح العملاء الذي يساعد في جمع الرؤى من أصحاب المصلحة والعملاء لضمان وضع استراتيجية تسويق ومنتج يركز على المستخدم حالات مخصصة: إنشاء مهام مع ما يصل إلى 15 حالة، مثل التخطيط والتطوير والاختبار والإطلاق، لتتبع التقدم المحرز في تطوير المنتج ومبادرات التسويق

قالب استراتيجية منتج كليك أب #### قالب استراتيجية المنتج ClickUp يحتوي على ميزات أساسية مثل طرق العرض المخصصة وأولويات المهام والجداول الزمنية، مما يجعله الأداة المثالية لتعزيز استراتيجية النمو التي يقودها منتجك.

قالب استراتيجية المنتج من ClickUp

هذا القالب يجعل من ClickUp قالبًا سهل الاستخدام برنامج تسويق المنتجات يمكّنك من:

تحديد أهداف وغايات واضحة للمنتج تتماشى مع مبادرات مجموعة تسويق المنتجات، مما يضمن توافق استراتيجيات التسويق الخاصة بك مع احتياجات المستخدم

مواءمة الفرق متعددة الوظائف حول الأولويات والجداول الزمنية المشتركة لإنشاء نهج متماسك لاكتساب المستخدمين والاحتفاظ بهم

إدارة المهام والمشاريع في موقع مركزي واحد، مما يعزز التعاون بين فرق المنتج والتسويق والمبيعات من أجل التنفيذ السلس

باستخدام هذا القالب، يمكن لفريقك الحفاظ على التركيز على جهود التسويق الاستراتيجي لمجموعة التخطيط الاستراتيجي، وتحسين التنسيق بين الأقسام، وتبسيط عملية التخطيط.

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مقاييس لقياس النجاح في النمو القائم على المنتجات

تهدف PLG إلى اكتساب المستخدمين والحفاظ على تفاعلهم ورضاهم لتحقيق النمو المستدام.

فيما يلي مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي توفر رؤى قيمة لاستراتيجياتك:

معدل الزبد يتتبع النسبة المئوية للمستخدمين الذين يغادرون مع مرور الوقت. يشير معدل الزبد المرتفع إلى عدم الرضا أو مشاكل في المنتج، ويمكن أن يؤدي تقليل معدل الانقطاع بنسبة 5% فقط إلى زيادة الأرباح بنسبة 25% إلى 95% تُظهر قيمة عمر العميل (CLV) إجمالي الإيرادات التي يمكن أن تتوقعها من العميل على مدى حياته. شركات PLG غالبًا ما تكون القيمة السوقية المجمّعة أعلى بسبب انخفاض تكاليف الاستحواذ وجهود الاحتفاظ القوية

يتتبع النسبة المئوية للمستخدمين الذين يغادرون مع مرور الوقت. يشير معدل الزبد المرتفع إلى عدم الرضا أو مشاكل في المنتج، ويمكن أن يؤدي تقليل معدل الانقطاع بنسبة 5% فقط إلى زيادة الأرباح بنسبة 25% إلى 95% متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) يقيس الإيرادات المحققة لكل مستخدم، مما يساعد على تقييم إمكانية تحقيق الدخل وفعالية البيع الإضافي أو البيع المتبادل

بالإضافة إلى ذلك، يساعد تتبع معدلات مشاركة المستخدم ومعدلات التفعيل على فهم مدى تبني المستخدمين لمنتجك واستفادتهم منه، مما يوفر المزيد من الفرص للتحسين.

أمثلة على دراسات الشركات الناجحة التي يقودها المنتج

بالإضافة إلى الأمثلة التي تمت مناقشتها أعلاه، سنلقي نظرة على بعض الشركات الأخرى التي توضح كيفية الاستفادة الفعالة من منتجاتها لتقليل التكاليف وإنشاء حلقة نمو فيروسية.

1. سلاك

تتفوق شركات مثل Slack في نهج PLG.

على سبيل المثال يتضمن الإصدار المجاني من Slack الوظائف الأساسية التي تؤدي إلى تكوين عادة لدى مستخدميه، مما يؤدي إلى معدل تحويل حوالي 23% من الخطط المجانية إلى المدفوعة.

عبر سلاك لقد أثبت Slack أن جعل منتجك مركزياً في جميع أنشطة مكان العمل هو المفتاح لخلق التمسك. يبلغ معدل الاحتفاظ بالمستخدمين نسبة مذهلة تبلغ 93% .

يتمثل نجاح سلاك في خلق مشاركة اعتيادية من خلال دورة "الخطاف" - المشغّل، والفعل، والمكافأة، والاستثمار. من خلال قيادة المستخدمين باستمرار خلال هذه الحلقة، يدفع سلاك إلى الاحتفاظ بالعملاء بشكل كبير ويعزز ولاءهم، مما يحول المستخدمين إلى مناصرين للمنتج.

2. ميرو

لقد نمت Miro بشكل كبير من خلال منح المستخدمين قيمة فورية من خلال نموذجها المجاني، مما يتيح للأشخاص تجربة المنتج على الفور. يستخدمه أكثر من 50 مليون شخص كما أن قدرته على الاتصال بأدوات مثل Slack وGoogle Drive تجعله ضروريًا لتعاون الفريق.

عبر ميرو ما يميز Miro هو تركيزها على العميل. للبقاء على صلة ومفيدة، تقوم Miro بتحديث منتجها باستمرار بناءً على احتياجات المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Miro مجموعة واسعة من القوالب الجاهزة، مما يسهل على المستخدمين الغوص والبدء في العمل بدلاً من التحديق في لوحة فارغة.

3. كاليندلي

يبرز Calendly كأداة نمو يقودها المنتج الذي يبسط جدولة الاجتماعات. تعالج ملاءمتها القوية بين المنتج والسوق نقطة الألم الشائعة المتمثلة في جدولة الاجتماعات، وتجذب قاعدة متنوعة من المستخدمين.

عبر كاليندلي في كل مرة يرسل فيها المستخدم دعوة إلى Calendly، فإنه يقدم مستخدمين محتملين جدد إلى المنصة، مما يخلق حلقة فيروسية. هذه المشاركة الطبيعية والقيمة الواضحة توضح كيف تستخدم Calendly منتجها بفعالية للنمو.

مزايا وعيوب تسويق النمو الذي يقوده المنتج

في عام 2019، كانت جميع الاكتتابات العامة الأولية الرائدة في مجال البرمجيات كخدمة هي شركات يقودها المنتج، وهو ما يرتبط على الأرجح بما يلي ارتفاع قيمة الشركات التي تقودها المنتجات بنسبة تزيد عن 30% من صندوق مؤشر SaaS في السوق العامة.

يفيد نموذج النمو القائم على المنتجات الشركات بالطرق التالية:

يقلل من تكاليف اكتساب العملاء من خلال السماح للمنتج بقيادة النمو بدلاً من الاعتماد على تسويق دورة حياة العميل الحملات

بدلاً من الاعتماد على تسويق دورة حياة العميل الحملات يتبنى المستخدمون المنتج بشكل طبيعي ويروجون له ، مما يؤدي إلى نمو عضوي وانخفاض تكلفة اكتساب العملاء

، مما يؤدي إلى نمو عضوي وانخفاض تكلفة اكتساب العملاء دورة المبيعات أسرع من الشركات التي تقودها المبيعات حيث يمكن للعملاء تجربة المنتج مباشرةً واتخاذ القرارات بسرعة

تجربة المنتج الرائعة تزيد من الاحتفاظ بالعملاء وولائهم

تزيد من الاحتفاظ بالعملاء وولائهم النمو قابل للتوسع لأنه يعتمد على قيمة المنتج بدلاً من تنمية فريق المبيعات أو فريق نجاح العملاء

لأنه يعتمد على قيمة المنتج بدلاً من تنمية فريق المبيعات أو فريق نجاح العملاء توفر البيانات المستمدة من سلوك المستخدم رؤى لتحسين كل من المنتج وجهود التسويق

في حين أن استراتيجية النمو التي يقودها المنتج تقدم العديد من الفوائد، إلا أنها تأتي أيضًا مع تحدياتها:

التركيز المتوازن: قد تحتاج الشركات إلى إعطاء الأولوية لتطوير المنتج على حساب استراتيجيات التسويق الفعالة، مما يعيق اكتساب المستخدمين ومشاركتهم. من الضروري مواءمة تحسينات المنتج مع أهداف التسويق

قد تحتاج الشركات إلى إعطاء الأولوية لتطوير المنتج على حساب استراتيجيات التسويق الفعالة، مما يعيق اكتساب المستخدمين ومشاركتهم. من الضروري مواءمة تحسينات المنتج مع أهداف التسويق تجربة العميل: يمكن أن يؤدي النمو السريع إلى إضعاف عمليات الدعم والتأهيل، مما يؤدي إلى إحباط المستخدم وارتفاع معدلات الزبد. يجب على الشركات إعطاء الأولوية لتعليقات المستخدمين والاستثمار في التأهيل الشامل ودعم العملاء لتعزيز رضاهم

يمكن أن يؤدي النمو السريع إلى إضعاف عمليات الدعم والتأهيل، مما يؤدي إلى إحباط المستخدم وارتفاع معدلات الزبد. يجب على الشركات إعطاء الأولوية لتعليقات المستخدمين والاستثمار في التأهيل الشامل ودعم العملاء لتعزيز رضاهم التحسين المستمر: يمكن أن يؤدي الاعتماد فقط على ميزات المنتج إلى الركود. يجب على المؤسسات الاستمرار في صقل مهارات فريق التسويق لديها وتكييف عروضها بناءً على اتجاهات السوق واحتياجات العملاء للحفاظ على قدرتها التنافسية

يمكن للشركات تقليل العوائق المحتملة من خلال الاعتراف بهذه التحديات ومعالجتها بشكل استباقي.

تبنّي نموذج النمو القائم على المنتج مع ClickUp

_ أفضل تسويق لا يبدو وكأنه تسويق

توم فيشبورن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Marketoonist

هذا هو جوهر تسويق PLG.

تثبت شركات مثل Figma وCalendly وGrammarly أن تحقيق التوازن بين تطوير المنتجات وجهود التسويق أمر حيوي لجذب العملاء والاحتفاظ بهم وإرساء أسس النمو المستدام.

بينما نتطلع إلى المستقبل، يبدو مسار التسويق الذي يقوده المنتج واعدًا، خاصةً بالنسبة إلى أدوات SaaS . إن الشركات التي تعطي الأولوية لتعليقات المستخدمين وتعزز عروضها باستمرار ستلبي توقعات العملاء وتعزز ولاءهم على المدى الطويل.

يمكن أن تساعدك ClickUp في تنفيذ استراتيجية قائمة على المنتجات بسرعة. ابدأ رحلتك اليوم واجعل مؤسستك تتماشى مع نجاحات الشركات الرائدة في العصر الرقمي. ابدأ مع ClickUp اليوم!