15 مقياسًا لإنتاجية التسويق لتحسين سير عملك

بصفتك مسوقًا، يمكنك قضاء ساعات أو حتى أيام في صياغة الحملة أو الموقع الإلكتروني المثالي. ولكن ما مدى فعالية ذلك في مساعدتك على تحقيق أهدافك التسويقية الفصلية أو السنوية؟

تُظهر مقاييس المدخلات، مثل الوقت المستغرق في حملة ما أو عدد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة، جانبًا واحدًا فقط من الصورة. لفهم مستوى "إنتاجيتك الحقيقية"، تحتاج إلى مقارنة هذه الجهود بالنتائج الفعلية، أي المخرجات.

يُظهر هذا الانتقال من التركيز على الإجراءات إلى الإنجازات فعالية استراتيجياتك في تحقيق أهدافك.

لنفترض أن هدفك هو تحسين حركة المرور على موقعك الإلكتروني بنسبة 20% شهريًا.

قد تقضي وقتًا في البحث عن الكلمات المفتاحية والترويج على وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى. قد يظهر ذلك جهدك، ولكنه ليس مؤشرًا دقيقًا على إنتاجيتك، لأنك لا تعرف كيف ساعدك ذلك في تحقيق أهدافك.

لهذا، تحتاج إلى قياس ناتجك. إذا زاد عدد الزيارات إلى موقعك بنسبة 15% فقط بعد شهر، فهذا يدل على وجود فجوة بين جهودك والنتائج المرجوة. لذا، يجب عليك إعادة النظر في استراتيجيتك وتغيير بعض الأمور في الشهر التالي.

في هذا المنشور على المدونة، سنتعرف على بعض مقاييس إنتاجية التسويق الرئيسية لمساعدتك على زيادة إنتاجيتك في العمل.

ما هي مقاييس إنتاجية التسويق؟

مقاييس إنتاجية التسويق هي مجموعة من القياسات القابلة للتحديد الكمي التي تتعقب فعالية وكفاءة جهودك التسويقية. تساعدك على فهم مدى نجاح حملاتك في تحقيق أهداف عملك.

يمكن أن تكون مقاييس تركز على المدخلات والمخرجات، مثل عدد المدونات التي تنشرها شهريًا وعدد مرات مشاهدة الصفحة التي تحصل عليها.

عندما توازن بين كلا النوعين من المقاييس، فإنك تقيس فعالية استراتيجية التسويق الشاملة وإنتاجية المسوق الفردية.

من خلال تتبع مجموعة المقاييس الصحيحة لإنتاجية التسويق، يمكنك الحصول على رؤى قيمة حول:

فعالية حملاتك التسويقية : هل تحقق النتائج المرجوة؟

كفاءة إنفاقك التسويقي : هل تحقق أقصى استفادة من ميزانيتك التسويقية؟

مجالات التحسين: أين يمكنك تحسين جهودك التسويقية لتحقيق نتائج أفضل؟

مثال لنفترض أنك تدير حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لإطلاق ميزة جديدة. إليك كيف يمكن أن يوفر تتبع مقاييس إنتاجية التسويق الصحيحة رؤى قيّمة: فعالية الحملة : معدل التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي (النقرات، ردود الفعل، التعليقات)

كفاءة الإنفاق التسويقي : التكلفة لكل نقرة

مجالات التحسين: معدل تحويل الموقع الإلكتروني من الحملات الاجتماعية

باستخدام هذه الرؤى، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتعظيم تأثير إطلاق منتجك.

15 مقياسًا لإنتاجية التسويق

تعتمد مقاييس إنتاجية التسويق التي تختارها على طبيعة عملك. على سبيل المثال، قد تتتبع الشركات الجديدة الوعي بالعلامة التجارية (الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي) والعملاء المحتملين، بينما قد تركز الشركات الأقدم على الاحتفاظ بالعملاء (القيمة مدى الحياة) وتحقيق أقصى استفادة من ميزانيتها (عائد الاستثمار).

وبالمثل، تختلف هذه المقاييس أيضًا اعتمادًا على الحملة أو قناة التسويق — حيث يركز التسويق عبر البريد الإلكتروني على معدلات الفتح والنقرات، بينما يركز التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإعجابات والمشاركات.

فيما يلي 15 مقياسًا للإنتاجية يمكن أن تساعدك في قياس إنتاجية التسويق في مختلف مراحل الأعمال.

1. قيمة العميل مدى الحياة

قيمة العميل مدى الحياة (CLV) هي مقياس يقيس إجمالي الربح الصافي الذي يمكن أن تتوقعه شركة ما من حساب عميل واحد طوال فترة الاشتراك.

وهي تأخذ في الاعتبار بيانات مثل:

متوسط قيمة الشراء

تكرار الشراء

مدة بقائهم كعملاء

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين معدل الاحتفاظ بالعملاء من خلال بناء علاقة قوية مع العملاء الحاليين بدلاً من إنفاق ميزانية التسويق على اكتساب عملاء جدد. وهذا يمثل توفيرًا جيدًا للمال، حيث أن اكتساب عميل جديد يكلف خمسة إلى سبعة أضعاف تكلفة الاحتفاظ بعميل حالي.

كيفية قياس CLV يتضمن ذلك نقطتين من البيانات: القيمة المتوسطة التي يولدها العميل خلال فترة محددة (على سبيل المثال، سنويًا): يمكنك حسابها بقسمة إجمالي الإيرادات من العملاء على عدد العملاء

متوسط المدة التي يقضيها العميل معك: يمكنك تقديرها من خلال تحليل بيانات العملاء السابقة بمجرد حصولك على هذه البيانات، يمكنك حساب CLV عن طريق ضرب متوسط القيمة في متوسط فترة الاشتراك. على سبيل المثال، يبلغ متوسط قيمة العميل لتطبيق قائمة المهام 20 دولارًا شهريًا، وعادةً ما يستمر العملاء في استخدامه لمدة 24 شهرًا. وبالتالي، تبلغ قيمة العميل مدى الحياة 480 دولارًا.

2. العائد على الاستثمار التسويقي

العائد على الاستثمار التسويقي (ROMI) — وهو شكل مختلف من العائد على الاستثمار الأكثر شيوعًا — يساعدك على قياس "الفعالية المالية" لجهودك التسويقية. ببساطة، يقارن إيراداتك بإنفاقك التسويقي.

فيما يلي بعض مزايا تتبع عائد الاستثمار في التسويق:

تساعدك على اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات حتى تتمكن من مضاعفة قنوات التسويق أو الحملات التي تجلب لك أعلى عائد

تتيح لك إثبات نجاح حملتك التسويقية للقيادة حتى تتمكن من الحصول على موافقة CXO على الحملات المستقبلية أو حتى ميزانية تسويقية أكبر

كيفية قياس ROMI لحساب عائد الاستثمار في التسويق، اطرح تكلفة التسويق من إجمالي الإيرادات. ثم اقسمها على تكلفة التسويق. على سبيل المثال، إذا أنفقت 5000 دولار على حملة على LinkedIn وحققت مبيعات إضافية بقيمة 15000 دولار، فإن عائد الاستثمار في التسويق (ROMI) هو (15000 دولار – 5000 دولار) / 5000 دولار = 10000 دولار / 5000 دولار = 2. هذا يعني أنك حصلت على عائد استثمار في التسويق (ROMI) ضعفين من الحملة.

3. مؤشر الترويج الصافي

يمكن أن تساعدك مقياس Net Promoter Score (NPS) الشائع في قياس ولاء العملاء. وهي تستند إلى سؤال واحد في الاستبيان: "على مقياس من 0 إلى 10، ما مدى احتمالية أن توصي [الشركة] إلى صديق أو زميل؟"

يبدو بسيطًا، أليس كذلك؟ ولكنه يمكن أن يكون فعالًا للغاية. يمكن للعملاء الإجابة بتقييم سريع (لا يستغرق سوى بضع ثوانٍ)، وهو يعمل مع أي منتج أو خدمة.

كيفية قياس NPS اطلب من العملاء تقييمك من 0 إلى 10 على السؤال أعلاه. الخطوة التالية هي تصنيفهم إلى ثلاث مجموعات بناءً على النتيجة: المروجون (9-10)

السلبيات (7–8)

المنتقدون (0-6) بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك طرح النسبة المئوية للمعارضين من النسبة المئوية للمروجين، لتحصل على درجة NPS. على سبيل المثال، إذا أعطتك استطلاع شمل 100 عميل النتائج التالية: المروجون (9-10): 35

السلبيات (7-8): 20

المعارضون (0-6): 45 تبلغ نسبة المروجين 35٪، ونسبة المنتقدين 45٪. عندما تطرح الأخيرة من الأولى، تحصل على NPS يبلغ -10. هذا يعني أنك بحاجة إلى العمل على تحسين جهودك في مجال رضا العملاء.

4. توليد العملاء المحتملين

مقياس أساسي لفرق التسويق، يساعدك على تحديد العدد الإجمالي للعملاء المحتملين الذين أبدوا اهتمامًا أوليًا بمنتجك أو خدمتك. على الرغم من أن هذا قد يبدو مقياسًا لفريق المبيعات، إلا أنه يمكن أن يساعدك أيضًا في قياس فعالية جهودك التسويقية في جذب العملاء المحتملين.

كيفية قياس عدد العملاء المحتملين على عكس مقاييس إنتاجية التسويق الثلاثة السابقة، لا يوجد معادلة محددة لهذا المقياس. بدلاً من ذلك، تحسب عدد العملاء المحتملين من الحملات المختلفة. على سبيل المثال، عدد التسجيلات في العروض التوضيحية من حملة على وسائل التواصل الاجتماعي

عدد التسجيلات من عناصر الدعوة إلى اتخاذ إجراء على صفحات الهبوط المختلفة

عدد المشتركين في النشرة الإخبارية الذين سجلوا للحصول على عرض توضيحي في حين أن عدد العملاء المحتملين هو مقياس مهم، فإنه من المهم بنفس القدر النظر إلى جودة العملاء المحتملين إلى جانب الكمية. وهذا يقودنا إلى مقياسين آخرين للتسويق، وهما العملاء المحتملون المؤهلون للتسويق والعملاء المحتملون المؤهلون للمبيعات.

5. العملاء المحتملون المؤهلون للتسويق

العميل المحتمل المؤهل للتسويق (MQL) هو عميل محتمل، وفقًا لفريق التسويق لديك، يُظهر اهتمامًا أكبر بمنتجك مقارنة بالعملاء المحتملين العاديين. يتمتع هؤلاء العملاء المحتملون بمعدل تحويل أعلى ويكونون أكثر انفتاحًا على جهود المبيعات.

من خلال التركيز على MQLs، يمكن لفريق المبيعات تحديد أولويات العملاء المحتملين الذين لديهم فرصة أكبر لإبرام الصفقات، مما يزيد من وقتهم ومواردهم.

كيفية تصنيف العملاء المحتملين كعملاء مؤهلين للتسويق (MQL) تستخدم معظم فرق التسويق طريقة التقييم لتقسيم العملاء المحتملين المؤهلين للتسويق (MQL). على سبيل المثال، يمكنك تقييم العملاء المحتملين بناءً على كيفية دخولهم إلى مسار التحويل وملفهم الشخصي قم بتنزيل ورقة بيضاء ( 10 نقاط )

حضور ندوة عبر الإنترنت ( 15 نقطة )

قم بزيارة صفحة الأسعار عدة مرات ( 30 نقطة )

احصل على لقب وظيفي يشير إلى سلطة الشراء (30 نقطة) يمكن اعتبار العملاء المحتملين الذين يصلون إلى عتبة درجات معينة (على سبيل المثال 60 نقطة) عملاء مؤهلين للتسويق (MQL) ويتم رعايتهم من قبل فريق المبيعات.

6. العملاء المحتملون المؤهلون للبيع

تُظهر العملاء المحتملون المؤهلون للمبيعات، وهي مجموعة فرعية من العملاء المحتملون المؤهلون للتسويق (MQLs)، نية شراء واضحة. عادةً ما يقوم فريق المبيعات بتقييم العملاء المحتملون المؤهلون للتسويق (MQL) بناءً على ملفهم الشخصي وبياناتهم الديموغرافية وتفاصيل أخرى. وإذا كانوا مؤهلين، يتم تصنيفهم على أنهم عملاء محتملون مؤهلون

على الرغم من أن هذه المقياس لا يتتبعه فريق التسويق في حد ذاته، إلا أنه يمكن أن يوضح لك مدى نجاح جهودك التسويقية — فكلما زاد عدد SQLs من حملة ما، زاد نجاحها.

7. معدل التحويل

يقيس معدل التحويل النسبة المئوية لزوار الموقع (أو العملاء المحتملين) الذين يقومون بالإجراء المطلوب. يمكن أن يختلف هذا حسب أهدافك التسويقية.

على سبيل المثال،

تحويل الموقع الإلكتروني: يقوم زائر الموقع بالتسجيل في النشرة الإخبارية أو تنزيل كتاب إلكتروني أو إجراء عملية شراء

تحويل العملاء المحتملين: يقوم العميل المحتمل بملء نموذج على موقعك الإلكتروني أو صفحتك المقصودة، معربًا عن اهتمامه بمنتجك أو خدمتك

تحويل العملاء: يقوم عميل محتمل أو عميل مجاني بشراء خطة، ليصبح في النهاية عميلاً مدفوع الأجر

كيفية قياس معدل التحويل صيغة معدل التحويل بسيطة. كل ما عليك فعله هو قسمة عدد الأشخاص الذين قاموا بالإجراء المطلوب على إجمالي عدد الأشخاص الذين زاروا صفحة الهبوط (أو فتحوا رسالتك الإلكترونية) ثم ضرب النتيجة في 100. على سبيل المثال، إذا زار 100 شخص صفحتك المقصودة وقام 20 شخصًا بتنزيل المستند التقني، فسيكون معدل التحويل 20٪.

8. حركة البحث العضوية

يشير مصطلح "حركة البحث العضوية" إلى الزوار الذين يزورون موقعك الإلكتروني بعد العثور عليك من خلال صفحة نتائج محرك البحث (SERP) دون أي إعلانات مدفوعة. يمكن أن تكون هذه الصفحات منشورات مدونتك أو صفحة مقصودة أو تقرير كتبته أو حتى بحثًا عن علامتك التجارية — فقد جاءوا لأنهم التقوا بك في أحد الأحداث.

بينما غالبًا ما يقتصر المسوقون على محرك بحث Google، فإن حركة البحث العضوية تشمل جميع محركات البحث، مثل Bing و DuckDuckGo.

تعد حركة البحث العضوية مقياسًا مهمًا لتقييم نجاح جهودك التسويقية طويلة المدى، حيث أن منشورات المدونات وحملات التوعية بالعلامة التجارية وتحسين الموقع الإلكتروني لها تأثير تراكمي.

كيفية قياس حركة البحث العضوية يمكنك القيام بذلك باستخدام أداة تحليل الويب مثل Google Analytics و Hotjar و Zoho PageSense. تحتوي معظم أدوات تحليل الويب على مقياس حركة البحث العضوية في علامة التبويب "القنوات" أو "مصادر حركة المرور". ستعرض لك علامة التبويب هذه مقدار حركة المرور العضوية التي تحصل عليها، إلى جانب بيانات مفيدة أخرى مثل التركيبة السكانية للزوار والصفحات التي تجلب لك أكبر عدد من الزيارات. يمنحك هذا صورة واضحة عن الأشخاص الذين يجدونك بشكل عضوي والمحتوى الأكثر تفاعلاً.

9. نسبة الترويج للعلامة التجارية

معدل الترويج للعلامة التجارية (BAR) هو مقياس قوي يُظهر مدى نجاحك في تحويل العملاء السعداء إلى دعاة "صريحين" أو مبشرين للعلامة التجارية. وهو يقيس فعالية برامج الترويج للعلامة التجارية، سواء تلك التي تركز على العملاء أو تلك التي يقودها المؤثرون.

لماذا هذا مهم

صورة أقوى للعلامة التجارية : ارتفاع مؤشر BAR يعني صورة إيجابية للعلامة التجارية، مما يجذب عملاء جدد ويعزز الثقة مع العملاء الحاليين

الاحتفاظ بالعملاء ونموهم: من المرجح أن يظل العملاء المخلصون معك ويوصوا بك للآخرين، مما يعزز قيمة العميل مدى الحياة (CLV) ويزيد النمو العضوي، مما يقلل بدوره من تكلفة اكتساب العملاء

كيفية قياس نسبة الترويج للعلامة التجارية على الرغم من عدم وجود طريقة واحدة لقياس نجاح برنامج الترويج لعلامتك التجارية، إليك بعض الطرق لتقييمه: أداء برنامج الإحالة: هل ينشر العملاء السعداء أخبارك؟ تتبع عدد العملاء المحتملين الجدد أو المبيعات التي تأتي من خلال برنامج الإحالة الخاص بك. يشير البرنامج المزدهر إلى قاعدة قوية من المؤيدين NPS: مؤشر صافي الترويج (NPS) هو طريقة أخرى رائعة لقياس مدى التأييد للعلامة التجارية. يشير ارتفاع مؤشر NPS إلى احتمال توصية المزيد من العملاء بك، مما يعكس فعالية برنامجك

10. تكلفة كل عميل محتمل

تقيس تكلفة العميل المحتمل (CPL) المبلغ المتوسط الذي تنفقه للحصول على عميل محتمل جديد. تتيح لك مقارنة تكلفة الحصول على عملاء محتملين عبر قنوات التسويق المختلفة — وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني والإعلانات المدفوعة — حتى تتمكن من تخصيص ميزانية التسويق الخاصة بك للقنوات التي تحقق أفضل عائد على الاستثمار في جذب العملاء المحتملين.

كيفية قياس CPL في صيغة بسيطة، تقسم ميزانية التسويق على عدد العملاء المحتملين. إذا أنفقت 1000 دولار على إعلانات LinkedIn وحصلت على 10 عملاء محتملين، فإن تكلفة العميل المحتمل (CPL) على LinkedIn هي 100 دولار. ولكن، إذا حصلت على 20 عميلاً محتملًا من Instagram بنفس الميزانية البالغة 1000 دولار، فإن تكلفة العميل المحتمل (CPL) هي 50 دولارًا. هذا يجعل Instagram قناة نمو أفضل لعملك، في هذا المثال.

11. تكلفة الاكتساب

تتعمق تكلفة الاكتساب (CPA) قليلاً أكثر من تكلفة العميل المحتمل. فهي تقيس التكلفة الإجمالية لاكتساب عميل يدفع، وليس مجرد عميل محتمل. من خلال حساب CPA مع CPL، يمكنك فهم القنوات التي توفر لك العملاء المحتملين "الأكثر قيمة"، وليس فقط أكبر عدد من العملاء المحتملين.

كيفية قياس تكلفة الاكتساب (CPA) للقيام بذلك، قسّم ميزانية التسويق على إجمالي عدد العملاء الجدد. استكمالاً للمثال أعلاه، لنفترض ما يلي: من بين 10 عملاء محتملين من LinkedIn، تحول 5 منهم إلى عملاء: 1000/5 = 200 دولار

من بين 20 عميلاً محتملاً من Instagram، تحول اثنان إلى عملاء: 1000/2 = 500 دولار هذا يعني أنه على الرغم من حصولك على عدد أكبر من العملاء المحتملين من Instagram، فإن جودة العملاء المحتملين من LinkedIn أفضل، حيث أن تكلفة اكتساب العميل (CPA) أقل.

إلى جانب حركة البحث العضوية، تعد الروابط الخلفية نقطة بيانات مهمة أخرى لقياس فعالية برنامج تحسين محركات البحث (SEO) وجهود التسويق العضوي الأخرى. يتم إنشاء الروابط الخلفية عندما يقوم موقع ويب آخر بإدراج ارتباط تشعبي يشير إلى صفحة على موقع الويب الخاص بك، مثل الارتباط بأحد مدوناتك أو كتبك الإلكترونية أو الارتباط بموقع الويب الخاص بك عند مراجعة مدونتك.

عبر Ahrefs

تعتبر محركات البحث مثل Google الروابط الخلفية علامة على أن موقعك الإلكتروني يقدم محتوى قيّماً. فكلما زاد عدد المواقع الإلكترونية عالية الجودة (تلك التي تتمتع بسلطة نطاق عالية) التي ترتبط بموقعك، زادت قوة الإشارة التي ترسلها إلى محركات البحث، مما يحسّن ترتيب موقعك الإلكتروني في نتائج SERP.

يمكنك استخدام أداة تحسين محركات البحث (SEO) للتحقق من عدد الروابط الخلفية التي لديك (أو حتى لدى منافسيك) في أي وقت. ومن النقاط المهمة التي يجب ملاحظتها هنا أن الروابط الخلفية التي تحتوي على علامات "do-follow" تخبر Google (أو أي محرك بحث) أنك ترتبط بموقع ويب آخر. ومع ذلك، تستخدم بعض مواقع الويب علامة "no-follow" عند الارتباط بمواقع ويب أخرى. وهذا يخبر Google بتجاهل الرابط، الذي لا يمثل قيمة تذكر بالنسبة لك. لذا، فإن الهدف هو زيادة عدد الروابط الخلفية "do-follow".

13. العائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS)

يعتبر العائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS)، وهو نوع آخر من العائد على الاستثمار، مقياسًا مهمًا لفريق التسويق الخاص بك ، لأنه يوضح مدى نجاح حملاتك المدفوعة، مثل إعلانات محركات البحث والأحداث وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي.

من خلال تتبع عائد الاستثمار في الإعلانات (ROAS) لمختلف الحملات والقنوات، يمكنك تحديد الحملات التي تحقق أكبر عائد على إنفاقك الإعلاني. وهذا يساعدك على تخصيص ميزانيتك الإعلانية بشكل أكثر فعالية للحملات التي تحقق عائدًا أعلى على الاستثمار في الإعلانات.

كيفية قياس عائد الاستثمار في الإعلانات صيغة قياس عائد الاستثمار في الإعلانات هي: [إجمالي الإيرادات المتولدة من الإعلانات / إجمالي الإنفاق على الإعلانات] لذا، إذا أنفقت 1000 دولار على إعلانات Facebook وحققت إيرادات بقيمة 4000 دولار، فإن عائد الاستثمار في الإعلانات (ROAS) يبلغ 4 أضعاف، أي أنك تحصل على 4 دولارات مقابل كل دولار تنفقه.

14. معدل فتح البريد الإلكتروني والنقر عليه

إذا كنت تدير حملة بريد إلكتروني أو لديك برنامج نشرة إخبارية نشط، فإن المقياسين التسويقيين المهمين بالنسبة لك هما معدلات الفتح والنقر.

معدل الفتح : يخبرك بعدد المستلمين الذين فتحوا رسالتك الإلكترونية. يشير معدل الفتح الجيد إلى أن عنوان الرسالة واسم المرسل يجذبان الانتباه ويحثان الناس على فتح رسالتك

معدل النقر: يوضح هذا المقياس عدد المستلمين الذين فتحوا رسالتك الإلكترونية ونقروا على رابط داخلها. يشير معدل النقر المرتفع إلى أن محتوى رسالتك الإلكترونية جذاب ويشجع المستلمين على اتخاذ الإجراء المطلوب

كيفية قياس معدلات الفتح والنقر يمكن أن توفر أداة التسويق عبر البريد الإلكتروني معلومات عن معدلات فتح رسائل البريد الإلكتروني وحملاتك ومعدلات النقر عليها. ولكن لفهم أدائك، من المهم مقارنة معدل الفتح بمعايير الصناعة. على سبيل المثال، يعتبر معدل الفتح بنسبة 25٪ رائعًا للأعمال التجارية بين الشركات (B2B)، بينما بالنسبة للأعمال التجارية بين الشركات والمستهلكين (B2C)، يجب أن تستهدف أكثر من 60٪.

15. التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي

تمامًا مثل معدلات الفتح والنقرات للبريد الإلكتروني، تعد مقاييس التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي — الإعجابات والتعليقات وإعادة النشر — طريقة فعالة لقياس نجاح استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. من خلال تتبع هذه المقاييس، يمكن لفريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك:

تحديد المحتوى الناجح: اكتشف المحتوى الذي يحظى بأكبر قدر من التفاعل. يساعدك ذلك على تخصيص منشوراتك المستقبلية لتتوافق بشكل أفضل مع جمهورك

قياس أداء الحملة: تتبع التفاعل مع حملات محددة لمعرفة ما ينجح وما يمكن تحسينه

كيفية قياس التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي لا توجد مقياس واحد لمشاركة وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن معظم المنصات الاجتماعية تتعقب مؤشرات الأداء الرئيسية الأساسية مثل الإعجابات والمشاركات والتعليقات وزيارات الملف الشخصي. يمكنك استخدام منصات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي مثل Buffer أو Hootsuite للحصول على مقاييس أكثر تفصيلاً.

كيفية تتبع مقاييس إنتاجية التسويق

الآن بعد أن استكشفنا مختلف مقاييس إنتاجية التسويق، دعنا نرى كيف يمكنك الاستفادة منها لتقييم أداء فريقك بشكل حقيقي واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات وتحسين إنتاجية التسويق.

إليك إطار عمل وبعض النصائح المفيدة لزيادة الإنتاجية لمساعدتك.

اختر المقاييس المناسبة

يكمن مفتاح التتبع الفعال في اختيار المقاييس الصحيحة التي تتوافق مباشرة مع خططك التسويقية والإنتاجية. لذا، فإن خطوتك الأولى هي تحديد أهدافك:

هل تهدف إلى:

زيادة الوعي بالعلامة التجارية؟

توليد عملاء محتملين؟

تعزيز تفاعل العملاء؟

تحسين معدلات التحويل؟

تحسين الإنفاق التسويقي؟

بمجرد فهم أهدافك، اختر المقاييس التي تظهر بوضوح التقدم الذي أحرزته. فيما يلي بعض الأمثلة:

الوعي بالعلامة التجارية: ركز على المقاييس مثل حركة المرور على الموقع الإلكتروني، والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، أو نسبة الترويج للعلامة التجارية

توليد العملاء المحتملين: تتبع المقاييس مثل عمليات إرسال النماذج عبر الموقع الإلكتروني، وتحويلات الصفحة المقصودة، و MQLs، و SQLs

تحسين الميزانية: قم بتحليل المقاييس مثل CPL أو CPA أو ROAS لفهم كفاءة إنفاقك التسويقي

مع تطور أهدافك التسويقية ، يمكنك إعادة النظر في المقاييس التي اخترتها بشكل دوري للتأكد من أنها لا تزال ملائمة ومتوافقة مع أحدث أهدافك.

إعداد طرق التتبع

الخطوة التالية هي إعداد طرق تتبع فعالة لكل مقياس إنتاجية — أي العمليات التي ستستخدمها للحصول على بياناتك. سيختلف هذا لكل حملة تسويقية ومقياس — ستحتاج على الأرجح إلى أداة تحليل ويب لمراقبة حركة الزوار، واستمارات استطلاع للحصول على ردود العملاء بشأن NPS، والمزيد.

نصيحة إضافية: استخدم أداة إنتاجية شخصية للحصول على مقاييس إنتاجية تركز على المدخلات ومقارنتها بالمقاييس المتعلقة بالمخرجات. يساعدك ذلك في تكوين فكرة عن كيفية مساهمة أعضاء الفريق المختلفين في مستوى الإنتاجية الإجمالي لفريقك.

قم بتنزيل هذا النموذج تتبع إنتاجية أفراد الفريق باستخدام نموذج الإنتاجية الشخصية من ClickUp

على سبيل المثال، يمكن لفريق تسويق المحتوى استخدام نموذج الإنتاجية الشخصية من ClickUp لتعيين المعالم والأهداف لكل فرد. يمكنك بعد ذلك مقارنة ذلك بإجمالي حركة المرور على الموقع الإلكتروني أو عدد مرات مشاهدة الصفحة لمعرفة ما إذا كان الوقت الذي يقضيه الموظف في إنشاء المحتوى فعالًا في تحقيق النتائج، أي زيادة حركة المرور العضوية.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

حدد أهدافًا ذكية وقم بتعيين مهام لكل عضو في الفريق

استخدم طرق العرض والحالات المخصصة لتنظيم المهام

أضف أيام الإجازة والعطلات إلى النموذج لتخطيط مواعيد عملك

استخدم أداة تتبع الوقت لمعرفة الوقت الذي تقضيه بالضبط في مهمة ما

وبهذه الطريقة، يمكن للمسوقين تحليل فعاليتهم في العمل نحو أهدافهم وقضاء المزيد من الوقت في المشاريع عالية التأثير.

مكافأة: اقرأ هذا الملخص السريع حول كيفية إعداد مساحة عمل ClickUp لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية.

الآن بعد أن قمت بإعداد أنظمة التتبع المختلفة — معلمات UTM أو أدوات تحليل الويب أو الاستطلاعات — فإن الخطوة التالية هي تجميعها معًا.

يمكنك القيام بذلك عن طريق دمج مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بك في منصة واحدة مشتركة، مثل أداة CRM أو أداة التحليلات. بهذه الطريقة، يمكنك تجنب عزل البيانات والحصول على رؤية شاملة لجميع المقاييس في مكان واحد.

اعرض جميع مقاييس إنتاجية التسويق في مكان واحد باستخدام لوحة معلومات التسويق من ClickUp

تحتوي بعض منصات إدارة العمل، مثل ClickUp Dashboards، على إمكانات إعداد تقارير افتراضية تتيح لك تضمين تقارير من تطبيقات مختلفة وعرضها على لوحة معلومات تسويق مخصصة.

علاوة على ذلك، بمجرد نقل جميع بياناتك إلى ClickUp، يمكنك استخدام ClickUp Brain، محرك genAI الخاص به، للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من تقاريرك.

حوّل البيانات التسويقية الأولية إلى جداول، وقم بإجراء التحليلات، وجمع رؤى ثرية باستخدام ClickUp Brain

ما عليك سوى طرح سؤال على ClickUp Brain مثل "ما هو عدد زيارات الموقع الإلكتروني الأسبوع الماضي؟" أو "قارن عدد مرات الظهور على منصات التواصل الاجتماعي"، وسيجيبك في غضون ثوانٍ.

سهل، أليس كذلك؟

إنشاء تقارير مخصصة

على الرغم من أن لوحة معلومات التسويق تعد طريقة رائعة للحصول على نظرة شاملة على إنتاجية التسويق، فقد تحتاج في بعض الأحيان إلى التعمق في التفاصيل الدقيقة، مثل التحقق من CPL و CPA لكل حملة أو مقارنة NPS لقطاعات العملاء المختلفة.

قم بتنزيل هذا النموذج قم بإنشاء تقارير مخصصة لحملات وقنوات مختلفة باستخدام نموذج تقرير التسويق من ClickUp

في هذه الحالات، من الأفضل إنشاء تقارير فردية لكل مقياس أو حملة. لهذا الغرض، يمكنك استخدام نموذج تقرير التسويق من ClickUp.

هذا النموذج المدمج في ClickUp Docs يتيح لك تصور تقاريرك باستخدام المخططات والرسوم البيانية والعناصر المرئية الأخرى، حتى تتمكن من تحديد القنوات أو الحملات ذات التأثير الكبير.

تشمل مزايا استخدام هذا النموذج ما يلي:

اكتساب فهم أفضل لجمهورك المستهدف

تتبع الأنشطة التسويقية والأداء

تحديد الفرص ذات التأثير الكبير للنمو

ضمان التوافق بين الاستراتيجية والتنفيذ

فائدة أخرى لإنشاء تقاريرك هنا؟ تكامل ClickUp. يتكامل ClickUp مع أكثر من ألف تطبيق للأعمال والإنتاجية، بحيث يمكنك مزامنة البيانات من أدوات التسويق المفضلة لديك بسهولة لإجراء تحليل متعمق.

تتبع تقدمك

الآن بعد أن قررت المقاييس التي تريد تتبعها وكيفية تتبعها، فإن الخطوة التالية هي قياس عملك مقابل أهدافك.

من المهم ألا تنتظر حتى نهاية الحملة أو الربع لتحليل بياناتك. حدد مواعيد مراجعات منتظمة (أسبوعية، شهرية، ربع سنوية) بناءً على أهدافك التسويقية والمقاييس التي اخترتها. يتيح لك ذلك ضمان توافق استراتيجيتك مع أهدافك وعدم الانحراف عن المسار الصحيح.

قم بتنزيل هذا النموذج راقب تقدم جميع أهدافك ومشاريعك التسويقية باستخدام نموذج تقويم التسويق من ClickUp

إحدى الطرق السهلة لتتبع تقدم أهدافك (ومهامك) هي استخدام نموذج تقويم التسويق من ClickUp.

يوفر إطار العمل رؤية موحدة لجميع أنشطة وأهداف التسويق الخاصة بك، ويمكنك تجنب التبديل بين الأدوات أو جداول البيانات المختلفة.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

احصل على صورة كاملة لجميع مبادراتك التسويقية

حدد أهدافًا رئيسية لضمان سير مهامك على الطريق الصحيح

تحديد العقبات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية

شجع التعاون بين أعضاء الفريق من خلال التعليقات والعلامات والمزيد

بهذه الطريقة، يمكنك توفير الوقت وتحسين التعاون بين أعضاء الفريق والحصول على صورة واضحة عن تقدمك في مجال التسويق، مما يتيح لك تحقيق أهدافك بشكل أسرع.

قياس أداء فريق التسويق لديك باستخدام مقاييس الإنتاجية

لا يقتصر قياس أداء فريق التسويق باستخدام مقاييس الإنتاجية على التقييم فحسب، بل يمكن أن يساعدك في إيجاد طرق جديدة للنمو وزيادة إيراداتك. يمكنك تحسين استراتيجيات التسويق من خلال الاستفادة من هذه الرؤى المستندة إلى البيانات وزيادة مستويات إنتاجية فريقك.

وهذا يترجم إلى تنفيذ أسرع وقرارات أكثر ذكاءً، وفي النهاية برنامج تسويق يحقق نتائج متسقة.

يمكنك استخدام برامج إدارة المشاريع مثل ClickUp لتتبع أداء فريق التسويق لديك، ودمج البيانات من الحملات والقنوات المختلفة، وتحقيق التوازن بين مقاييس المدخلات والمخرجات. سيمنحك ذلك رؤية شاملة لإنتاجية فريق التسويق لديك.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في ClickUp على تبسيط المهام المتكررة، مما يمنح فريقك مزيدًا من الوقت للتركيز على المشاريع عالية التأثير التي تحقق نتائج حقيقية.

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