كيفية بناء حزمة تقنية تسويق ناجحة (مع أمثلة)

إذًا، لقد قمت أخيرًا ببناء عملك التجاري. إنه يقف بقوة بل وينمو. لقد بذلتَ سنوات من العمل الشاق لتوسيع نطاقه، وبدأت النتائج تظهر.

ما هي الخطوة التالية؟ للحفاظ على النمو الحالي، يجب على فريق التسويق لديك مواكبة النمو الحالي. سيحتاجون إلى التعامل مع كميات كبيرة من البيانات، وإنشاء خرائط العمليات والتنقل في دورات حياة المشترين المعقدة، وكل ذلك يتطلب مجموعة موثوقة من الأدوات، المعروفة أيضًا باسم حزمة تقنيات التسويق.

تخيل أن مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بك (أو مجموعة تقنيات التسويق) هي منبع علامتك التجارية، وهي مزيج من الأدوات القوية، لكل منها قدرات فريدة لمساعدتك على توسيع نطاق عملك مع التغلب على التحديات.

إذا كنت تتساءل عن كيفية بناء ترسانة تكنولوجيا التسويق مدعومة بالبيانات والأتمتة والإبداع، فنحن هنا لإرشادك. سنوضح لك كيفية بناء أفضل حزمة تقنية تسويقية لأعمالك وبعض الأمثلة التي تجعل المهمة أسهل.

ما هي حزمة تكنولوجيا التسويق؟

مكدس تكنولوجيا التسويق هو مزيج استراتيجي من الأدوات التي تمكّن الشركات من تخطيط أنشطتها التسويقية وتنفيذها وتحليلها بكفاءة.

تعمل مجموعة تقنيات التسويق القوية على تعزيز نمو أعمالك بطرق متعددة:

الأساس الاستراتيجي: إنها بمثابة أساس لمواءمة أهدافك التسويقية مع القدرات التكنولوجية. توفر مجموعة MarTech Stack خارطة طريق واضحة لدمج الأدوات التي ستساعدك على تحقيق أهداف أعمال محددة

إنها بمثابة أساس لمواءمة أهدافك التسويقية مع القدرات التكنولوجية. توفر مجموعة MarTech Stack خارطة طريق واضحة لدمج الأدوات التي ستساعدك على تحقيق أهداف أعمال محددة الفعالية والأتمتة: مكدس تكنولوجيا التسويق تبسط سير العمل التسويقي لديك من خلال الأتمتة. فهو يقلل من المهام المتكررة واليدوية، ويزيد من الكفاءة، ويسمح لفريقك بالتركيز على الأشياء المهمة، أي الجوانب الاستراتيجية للحملات التسويقية

مكدس تكنولوجيا التسويق تبسط سير العمل التسويقي لديك من خلال الأتمتة. فهو يقلل من المهام المتكررة واليدوية، ويزيد من الكفاءة، ويسمح لفريقك بالتركيز على الأشياء المهمة، أي الجوانب الاستراتيجية للحملات التسويقية تكامل البيانات والتحليلات: تدمج حزمة MarTech البيانات من مختلف نقاط الاتصال، مما يتيح لك الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء الأعمال. من خلال النهج القائم على البيانات، يمكن للمسوقين اتخاذ قرارات أفضل وفهم سلوك العملاء وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية لحملاتهم التسويقية بدقة

تدمج حزمة MarTech البيانات من مختلف نقاط الاتصال، مما يتيح لك الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء الأعمال. من خلال النهج القائم على البيانات، يمكن للمسوقين اتخاذ قرارات أفضل وفهم سلوك العملاء وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية لحملاتهم التسويقية بدقة التنسيق عبر القنوات المختلفة: باستخدام حزمة MarTech، يمكنك ضمان التنسيق السلس عبر قنوات التسويق المختلفة، بدءًا من وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني إلى الإعلانات المدفوعة وما بعدها. فهي تساعد في الحفاظ على الاتساق في رسائل العلامة التجارية وتوفر تجربة موحدة للعملاء

باستخدام حزمة MarTech، يمكنك ضمان التنسيق السلس عبر قنوات التسويق المختلفة، بدءًا من وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني إلى الإعلانات المدفوعة وما بعدها. فهي تساعد في الحفاظ على الاتساق في رسائل العلامة التجارية وتوفر تجربة موحدة للعملاء ميزة تنافسية: إن عالم التسويق في حالة تغيّر مستمر، والحفاظ على المرونة هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا. ومع وجود حزمة تقنية تسويقية قوية في مكانها الصحيح، يمكن للشركات مواكبة سلوك العملاء المتطور والابتكار باستخدام تقنية جديدة والبقاء في صدارة المنافسين

تطور حزم تقنيات التسويق: نظرة عامة سريعة

في عام 1999, أحدثت "سيلز فورس" تغييرًا في الأمور عندما طرحت نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS)، مما أعطى صناعة تكنولوجيا التسويق تغييرًا جذريًا. لم يعد هناك نادٍ حصري للشركات العملاقة ذات أنظمة إدارة علاقات العملاء المطورة خصيصًا بعد الآن - فقد أصبحت البرمجيات ديمقراطية للغاية. وقد بدأ هذا الأمر حركة للأدوات الأخرى لتبني طريقة SaaS.

أصبح بإمكان الشركات الآن الانتقال من رزم تقنية بسيطة من الأدوات الأساسية إلى منصات أتمتة تسويق شاملة ومتطورة لأتمتة عمليات مثل رعاية العملاء المحتملين وإدارة الحملات ورحلات العملاء.

ومع نمو القنوات الرقمية ومصادر البيانات، بدأت الحلول النقطية المتخصصة في الانتشار. وأُضيفت أدوات لتحسين محركات البحث وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى والإعلانات والتحليلات إلى هذه المجموعة.

ومع تزايد عدد الأدوات، أصبح التكامل تحديًا كبيرًا. كافح المسوقون لربط الأنظمة المتباينة وإنشاء رؤية موحدة لبيانات العملاء وأداء الحملات.

واستجابةً لذلك، قدَّم كبار البائعين مثل Adobe وOracle وSalesforce وغيرهم حلول "سحابة التسويق" المتكاملة، بهدف توفير مجموعة شاملة من الأدوات تحت مظلة واحدة. ظهرت أيضًا منصات بيانات العملاء (CDPs) كوسيلة لتوحيد بيانات العملاء من مصادر متعددة.

وفي الآونة الأخيرة، تحوّل التركيز نحو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مهام مثل التحليلات التنبؤية وتخصيص المحتوى والتحسين الآلي للحملات.

وتتبع العديد من المؤسسات نهجًا هجينًا يجمع بين أفضل الحلول النقطية مع أتمتة التسويق الأساسية أو منصة بيانات العملاء مع إعطاء الأولوية للتكامل وتوحيد البيانات عبر الحزمة.

يوجد اليوم أكثر من 11,000 حل من حلول MarTech ! مع وجود العديد من الخيارات، أصبح إنشاء حزمة التكنولوجيا المثالية التي تناسبك أصعب من أي وقت مضى. إذا كنت تخطط لإعادة تصميم مجموعة حلول MarTech الخاصة بك أو بناء واحدة من الصفر، فعليك أولاً فهم الأجزاء الأساسية لمشهد تكنولوجيا التسويق ثم تحديد الأدوات التي ستكون مناسبة لك.

مكونات حزمة تكنولوجيا التسويق الناجحة ## مكونات حزمة تكنولوجيا التسويق الناجحة

ما الذي يتطلبه الأمر لبناء مكدس تسويقي مليء بالطاقة؟ تلك التي تبحر بمركب عملياتك التسويقية نحو النجاح، تاركةً المنافسين وراءك؟

دعنا نلقي نظرة على مكوناتها الرئيسية:

إدارة علاقات العملاء (CRM)

إدارة علاقات العملاء هي منصة مركزية تدير بيانات العملاء وتساعدك على تخصيص تفاعلات العملاء. كما أنه يسهل المواءمة بين المبيعات والتسويق، ويتكامل مع أدوات الأتمتة، ويوفر رؤى قائمة على البيانات لاتخاذ قرارات أكثر فعالية.

| لماذا تحتاجه في حزمة التكنولوجيا الخاصة بك: يمكّنك نظام إدارة علاقات العملاء من مراقبة تجربة العميل وتحسينها طوال دورة حياته، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة المبيعات من خلال الاستفادة من بيانات العملاء بفعالية. |

أتمتة التسويق

تعمل أدوات أتمتة التسويق على أتمتة المهام المتكررة في عمليات التسويق حتى تتمكن من التركيز على العمل الاستراتيجي والإبداعي. فهي تساعد في رعاية العملاء المحتملين، وتحسين الكفاءة، وتعزيز تسجيل العملاء المحتملين وتقسيمهم وتخصيص التواصل لتوفير الوقت وتحسين التحويلات.

| لماذا تحتاج إليها في مجموعتك التقنية: /href//blog/?p=66890تساعدك برامج أتمتة التسويق/%href/ على الحفاظ على التركيز على العملاء الحاليين مع الحفاظ على جهود التسويق لتنمية قاعدة عملائك. |

التسويق عبر البريد الإلكتروني

تهدف أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني إلى التواصل المستهدف ورعاية العملاء المحتملين من خلال حملات البريد الإلكتروني الاستراتيجية. فهي أدوات تواصل مباشرة وفعالة.

| لماذا تحتاج إليها في مجموعتك التقنية: تعمل هذه الأدوات على تعزيز /href//blog?p=75371inbound marketing/%href/، وتحفز المشاركة، وتعزز الاحتفاظ بالعملاء من خلال تقديم محتوى مخصص لشرائح محددة من العملاء وتتبع مقاييس المشاركة. |

تحسين محركات البحث (SEO)

تعمل أدوات تحسين محركات البحث (SEO) على تحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بشركتك وظهورها على الإنترنت. فهي تعزز استهداف الكلمات الرئيسية العضوية، والتحسين على الصفحة، وإدارة الروابط الخلفية.

| لماذا تحتاج إليها في مجموعتك التقنية: تساعدك هذه الأدوات على تصميم استراتيجية فعالة لتسويق المحتوى وتحسين مصداقية موقعك الإلكتروني حتى يتمكن موقعك الإلكتروني من جذب المزيد من الزوار (حركة مرور عضوية) الذين سيتحولون إلى عملاء محتملين. |

الإعلان عبر الإنترنت

تعمل أدوات التسويق هذه على زيادة عدد الزيارات والتحويلات المستهدفة من خلال القنوات المدفوعة. الأداة الإعلانية الأكثر شيوعًا عبر الإنترنت هي إعلانات Google، والتي تقدم إعلانات مستهدفة لجمهور محدد.

| لماذا تحتاج إليها في مجموعتك التقنية: توفر هذه الأدوات استهدافًا دقيقًا وحملات إعلانية تعتمد على البيانات، وتحقق نتائج قابلة للقياس، ومع الإنفاق الإعلاني الأمثل، تحقق لك عائدًا مرتفعًا على الاستثمار. |

منشئو المواقع الإلكترونية والصفحات المقصودة

تعمل أدوات إنشاء المواقع الإلكترونية على إنشاء صفحات ويب وصفحات الهبوط الوظيفية بسرعة من الصفر. فهي تتيح لك تخصيص الصفحات واختبارها. يمكنك حتى إجراء اختبارات A/B للتحقق من الإصدار الذي يحقق أداءً أفضل.

| لماذا تحتاج إليها في مجموعتك التقنية: تساعدك هذه الأدوات على إنشاء صفحات هبوط خاصة بالحملات الإعلانية وتوفر تخصيصات للحفاظ على العلامة التجارية للموقع الإلكتروني وضمان تجربة صفحات سريعة وسريعة الاستجابة. |

برنامج إدارة المحتوى (CMS)

تساعد أدوات إدارة المحتوى في إنشاء المحتوى الرقمي ونشره وتحديثه بسلاسة. فهي تدير المحتوى من الإنشاء إلى النشر.

| لماذا تحتاج إليها في مجموعتك التقنية: توفر هذه الأدوات إنشاء محتوى تعاوني، وتتيح لك نشر محتوى الموقع الإلكتروني دون أي خبرة تقنية، وتوفر تحليلات قوية لتتبع نتائج المحتوى المنشور. |

لوحات المعلومات وتصور البيانات

تقدم هذه الأدوات رؤى حول أداء الموقع الإلكتروني والحملة. معظم المسوقين من عشاق Google Analytics و Google Data Studio. فالأولى تقدم رؤى حول أداء الموقع الإلكتروني، بينما تعرض الثانية البيانات لإعداد التقارير.

| لماذا تحتاج إليها في مجموعتك التقنية: تعزز أدوات لوحة المعلومات وتصور البيانات عملية اتخاذ القرارات المستنيرة المدعومة بالبيانات وتمثل مؤشرات الأداء الرئيسية بصريًا لإجراء تحليل سريع. |

أدوات مشاركة العملاء وتجربة العملاء

تهدف هذه الأدوات إلى تعزيز تفاعلات العملاء وتجاربهم. تتضمن بعض الأمثلة على أدوات إشراك العملاء وتجاربهم روبوتات الدردشة الآلية، واستطلاعات الرأي، وآليات التغذية الراجعة.

| لماذا تحتاج إليها في مجموعتك التقنية: تعمل أدوات تجربة العملاء ومشاركة العملاء على خلق تجربة إيجابية للعلامة التجارية وتساعد على تحسين فهمك لسلوك العملاء. فهي تعزز المشاركة في الوقت الفعلي ورضا العملاء وولائهم. |

أدوات مواءمة المبيعات والتسويق

تؤسس هذه الأدوات للتنسيق بين فريقي التسويق والمبيعات. تعمل أدوات مثل Outreach على تحسين تواصل المبيعات والتواصل مع المبيعات.

| لماذا تحتاج إليها في مجموعتك التقنية: أدوات مواءمة التسويق والمبيعات تمكّنك من التنقيب المخصص، وتعزز الانتقال السلس للعملاء المحتملين عبر مسار المبيعات، وتنسيق الأهداف بين الفرق، وتساعد الفرق متعددة الوظائف على التواصل بشكل أفضل، وأتمتة عمليات المتابعة، وتعزيز كفاءة المبيعات، وتحسين توليد الإيرادات. |

إلى جانب هذه الأدوات الخاصة بالتسويق، قد تحتاج أيضًا إلى بعض البرامج العامة لتبسيط كيفية عمل المسوقين والتعامل مع المهام. وما الذي يمكن أن يكون خيارًا أفضل من برنامج موثوق به برنامج موثوق لإدارة المشاريع ?

سوف يمكّن فريق التسويق لديك من تخطيط وتنظيم وتتبع المهام بكفاءة وإفساح المجال للتعاون الخالي من المتاعب مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

ما الذي يجب تضمينه في حزمة تقنيات التسويق (مثال على حزمة التقنيات)

يمكن لمجموعتك التقنية أن تنجح جهودك التسويقية أو تفسدها. لذا، أثناء اختيار أدوات التسويق الرقمي لبناء مجموعتك، والتأكد من أنها تلبي احتياجات عملك الفريدة وتضيف قيمة لفريقك.

إليك مثال على مجموعة الأدوات التقنية التي يمكنك استخدامها كدليل إرشادي:

CRM: ClickUp

تم تصنيفه على أنه #1 CRM في جميع أنحاء العالم بواسطة G2 ، يساعد ClickUp في إدارة جميع بيانات عملائك في مكان واحد، مما يسهل عليك تحليل فرص المبيعات وتصميم حملة تسويقية وفقًا لذلك.

إليك كيف يمكنك تبسيط سير العمل مع العملاء وبناء علاقات دائمة مع العملاء باستخدام ClickUp CRM :

احتفظ بعلامة تبويب على خطوط أنابيب المبيعات ومشاركة العملاء مع أكثر من 15 مشاهدة ل ClickUp (عرض القائمة وكانبان وطريقة عرض الجدول، على سبيل المثال لا الحصر)

تصور جميع رؤى العملاء باستخدام لوحات معلومات ClickUp من القيمة الدائمة للعميل إلى متوسط حجم الصفقة

دمج رسائل البريد الإلكتروني مع ClickUp والتعاون في الصفقات، وإرسال التحديثات إلى أصحاب المصلحة، وإعداد العملاء دون مغادرة المنصة

إنشاء مستودع لبيانات العملاء مع تفاصيل الاتصال بالعميل وتفاصيل المشروع. تحديد المهام والأهداف لكل عميل، مع تتبع التقدم المحرز

إدارة الحسابات بسلاسة على ClickUp CRM وتصورها بأكثر من 10 طرق عرض مخصصة

عندما تستخدم ClickUp CRM كجزء من مجموعتك التقنية، ستبقى على اطلاع دائم على إدارة الحسابات، وتبقي العملاء على اطلاع دائم بتحديثات المشروع، وتقدم تجربة سلسة للعملاء، وتحقق في النهاية المزيد من المبيعات.

إنه برنامج إدارة المشاريع التسويقية المثالي الذي يشمل جميع أنشطة التسويق والمبيعات، بما في ذلك إدارة الحملات والمحتوى عبر الإنترنت ومسارات عمل التسويق المشترك والتعاون بين الفرق.

البدائل: Salesforce، وMonday.com

أتمتة التسويق: HubSpot

عبر هب سبوت أنت بحاجة إلى أداة أتمتة التسويق مثل HubSpot لإنشاء حملات تسويقية فعالة على نطاق واسع.

مع هذا برنامج وكالة التسويق باستخدام بيانات CRM، يمكنك أتمتة جزء كبير من المهام التسويقية المتكررة، مثل رعاية العملاء المحتملين من خلال حملات البريد الإلكتروني بالتنقيط وتسجيل العملاء المحتملين والمتابعة. يمكنك أيضًا الحصول على تحليلات مفصلة لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات وجعل الحملات المستقبلية أكثر تأثيرًا.

البدائل: ClickUp، Marketo، Marketo

التسويق عبر البريد الإلكتروني: Mailchimp

عبر Mailchimp باستخدام Mailchimp، يمكنك إنشاء رسائل بريد إلكتروني ذات مظهر احترافي وإرسالها كجزء من حملتك التسويقية عبر البريد الإلكتروني.

لا تحتاج إلى خبرة في التصميم لاستخدام هذا البرنامج. يتيح لك محرر السحب والإفلات الخاص به إضافة الصور والرسائل المخصصة على الفور وإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة.

كما أنه يأتي مع ميزة التحليلات وإعداد التقارير الموثوقة. استخدمه لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق عبر البريد الإلكتروني، مثل معدلات الفتح ونسب النقر إلى الظهور (CTRs) ومشاركة المشتركين.

البدائل: Drip, Zoho Campaigns

تحسين محركات البحث: سيمروش

عبر سمروش Semrush هي أداة شهيرة لتحسين محركات البحث تساعدك على قياس جهودك التسويقية.

يقدم برنامج تسويق المنتجات هذا رؤية متعمقة لتحسين ظهور عملك على الإنترنت، بدءًا من البحث عن الكلمات المفتاحية وتدقيق الموقع وتحليل الروابط الخلفية إلى تتبع المنافسين.

بالإضافة إلى تحسين محركات البحث، فإن Semrush مفيد أيضًا في إدارة إعلانات الدفع بالنقرة (PPC) والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

البدائل: Ahrefs وMoz

الإعلان عبر الإنترنت: إعلانات جوجل

عبر إعلانات جوجل إعلانات Google هي أداة إعلانية قوية عبر الإنترنت تتيح للمعلنين إنشاء إعلانات وعرضها على نتائج بحث Google والمواقع الإلكترونية الشريكة الأخرى.

يمكنك تخصيص حملاتك الإعلانية استنادًا إلى البحث عن الكلمات المفتاحية والتركيبة السكانية وسلوك المستخدم، مما يضمن وصول الإعلانات إلى جمهورك المستهدف.

يجعل نموذج الدفع لكل نقرة (PPC) هذه الأداة فعالة من حيث التكلفة. يمكنك استخدام أدوات التحليل والتتبع التي توفرها إعلانات Google لقياس أداء الحملات التسويقية وتحسين استراتيجياتك.

البدائل: إعلانات بنج، إعلانات بحث آبل

أداة إنشاء المواقع الإلكترونية والصفحات المقصودة ووردبريس

يمكّنك WordPress من إنشاء موقع إلكتروني متكامل أو صفحة هبوط مصممة خصيصًا لحملة معينة، حتى لو لم تكن خبيرًا في البرمجة.

واجهة سهلة الاستخدام، ومكتبة واسعة من القوالب، ومئات الإضافات تجعل من WordPress أداة مفضلة لإنشاء صفحات ويب جذابة بصرياً تعكس هوية علامتك التجارية.

أداة مثل هذه الأداة ضرورية في مجموعة أدوات MarTech الخاصة بك لأنها توفر الوقت، وتوفر إمكانية الوصول إلى تحليلات الموقع الإلكتروني، وتساعد في الحفاظ على وجود مصقول على الإنترنت.

البدائل: Wix، Squarespace، Webflow

برنامج إدارة المحتوى: كليك أب

يظهر ClickUp مرة أخرى كأداة شاملة لإدارة المشاريع. يمكنك تهيئته ليناسب احتياجات عملك واستخدامه كنظام لإدارة المحتوى.

إليك كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في إدارة كل ما يتعلق بالمحتوى:

تصور خطط المحتوى باستخدام ClickUp Whiteboards وتعاون مع فريق المحتوى الخاص بك باستخدام مستندات ClickUp عرض الملاحظات من خلال التدقيق والتعقب السريع لعملية الموافقة من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين على حد سواء

أنشئ تقويم المحتوى الخاص بك وتتبع التقدم المحرز باستخدام الحقول المخصصة والحالات وطرق عرض المشروع

استخدم كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp Brain للعمل لتسريع عملية التفكير والكتابة

دمج المفضل لديك برنامج تسويق المحتوى وأدوات تحسين محركات البحث مع ClickUp وقيادة خط إنتاج المحتوى الخاص بك من منصة واحدة

قم بالعصف الذهني وإضافة الملاحظات والتعاون في الأفكار وسير العمل باستخدام ClickUp Whiteboards

إذا كنت مسوق محتوى تتطلع إلى البقاء منظماً وفعالاً، فإن ClickUp هو أداة لا غنى عنها في مجموعة تقنيات التسويق لديك.

البدائل: ووردبريس، دروبال

لوحات المعلومات وتصور البيانات: تحليلات جوجل أناليتكس واستوديو بيانات جوجل

عبر حساب جوجل التجريبي تحليلات جوجل أناليتكس هو مصدر قوة للبيانات. فهو يبقيك على اطلاع دائم بأداء موقعك الإلكتروني وتطبيقك، بما في ذلك سلوك المستخدم ومصادر الزيارات ومقاييس التحويل.

من ناحية أخرى، يساعدك Google Data Studio على تصور هذه البيانات الأولية بمساعدة لوحات المعلومات الجذابة. استخدم ميزة السحب والإفلات لإنشاء تقارير مخصصة ودمج المخططات والجداول والرسوم البيانية لتفسيرها بسهولة.

من خلال دمج Google Data Studio مع Google Analytics، يمكنك فهم البيانات وتقديمها بطريقة جذابة بصريًا.

البدائل: Semrush، Clicky

مشاركة العملاء وتجربتهم: زندسك

يوفر Zendesk اتصالاً سلسًا عبر فرق مختلفة، مثل الدعم والمبيعات وتفاعلات العملاء.

وبفضل ميزات مثل نظام التذاكر والدردشة المباشرة والتحليلات، تتيح الأداة للشركات الاستجابة السريعة للعملاء عبر نقاط اتصال مختلفة وحل المشكلات في أوقات استجابة قصيرة. تساعد إمكانات التحليلات وإعداد التقارير في استخلاص رؤى قيمة من تفاعلات العملاء.

البدائل: ConvertKit، Intercom

مواءمة التسويق والمبيعات: ClickUp

لا يمكن لفرق المبيعات والتسويق العمل في صوامع. لتوسيع نطاق عملك بشكل أسرع، تحتاج إلى أداة تعمل على مواءمة كلا الفريقين.

تتعامل فرق التسويق في العصر الحديث مع العديد من نقاط البيانات ومؤشرات الأداء الرئيسية وسير العمل المعقدة، مما يجعل من الصعب نقل كل ذلك إلى فريق المبيعات.

باستخدام ClickUp، يمكنك وضع أهداف مشتركة لفرق التسويق والمبيعات، والحصول على رؤية موحدة لتفاعلات العملاء، وتعزيز التواصل السلس بين الفرق، والحفاظ على مواءمة كلا الفريقين.

البدائل: HubSpot، Salesforce

اجمع مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بك معًا باستخدام أداة إدارة مشاريع التسويق المتكاملة

يتمثل الجانب الأساسي في بناء حزمة تقنيات التسويق في اختيار الأدوات الأفضل في ما تقوم به وتلبي الاحتياجات الفريدة لفريقك.

ولكن لنكن واقعيين. مع وجود الكثير من الأدوات، يمكن أن يصبح سير عملك معقدًا، وقد تفقد بيانات قيّمة عند نقلها من منصة إلى أخرى.

لتجنب هذه التحديات، أنت بحاجة إلى أداة شاملة لإدارة المشاريع التسويقية مثل ClickUp التي توحد جميع أعمالك التسويقية تحت سقف واحد.

دعنا نفهم كيف يمكن للمسوّقين الاستفادة من برنامج ClickUp لإدارة المشاريع التسويقية :

تسريع إنشاء الحملات والمحتوى: باستخدام ClickUp Brain، يمكن لفرق التسويق طرح أفكار الحملات وإنشاء ملخصات المحتوى والمدونات ورسائل البريد الإلكتروني ودراسات الحالة بشكل أسرع

استخدم ClickUp Brain لجعل عمليات التفكير والكتابة أكثر كفاءة

تقديم التعاون بين أعضاء الفريق: باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards و ClickUp Docs، يمكن لفريقك تبادل الأفكار والتصور والتعاون في المهام التي تدفع استراتيجية التسويق الخاصة بك إلى الأمام وإبقاء الفريق بأكمله على نفس الصفحة

تعاون مع فريق التسويق الخاص بك في الوقت الفعلي، وقم بالإشارة إلى الآخرين بالتعليقات، وحوّل النصوص إلى مهام قابلة للتتبع، كل ذلك من خلال ClickUp Docs

تحديد الاختناقات: استخدم أهداف ClickUp Goals و ClickUp Views لتتبع التقدم المحرز نحو هدف معين، والاطلاع على الجداول الزمنية، وتحديد الاختناقات التي قد تؤثر على سير عملك

احصل على رؤية واضحة للتقدم المحرز في مشروع التسويق واكتشف الاختناقات باستخدام ClickUp

تحليل التقدم المحرز: تحليل التقدم المحرز في المشروع باستخدام لوحة معلومات ClickUp الرشيقة وتحويلها إلى مؤشرات مرئية بحيث يبقى كل عضو في الفريق على اطلاع دائم بحالة المهام

حوِّل تقدم المشروع إلى مؤشرات مرئية باستخدام لوحة معلومات ClickUp المرنة

ابدأ باستخدام القوالب: قم بزيادة كفاءة فريق التسويق لديك إلى أقصى حد باستخدامقالب عمليات فريق التسويق ClickUp. يمكن أن تساعدك القوالب الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص في إنشاء الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs)، ودعم التطوير الوظيفي لأعضاء الفريق، وإعداد عمليات تأهيل الموظفين، وإنشاء إجراءات تشغيل قياسية (SOPs).

حدد الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) وتتبعها، وصمم مصفوفة مهنية، وقم بإعداد مهام التأهيل، وأنشئ إجراءات التشغيل الموحدة باستخدام قالب عمليات فريق التسويق ClickUp

إذا كنت تبحث عن المزيد من الموارد، فإن ClickUp لديه العديد من الموارد المجانية قوالب أبحاث السوق و قوالب خطة التسويق في المتجر. هذه النماذج القابلة للتخصيص ستجعل عملك أسهل وتساعدك على تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق بشكل أسرع.

مزايا وعيوب مكدس تكنولوجيا التسويق

توفر مجموعة تقنيات التسويق المبنية جيدًا عددًا من المزايا:

تحسين تجربة العملاء ورضاهم: تساعدك حزمة تكنولوجيا التسويق الصحيحة على تصميم استراتيجيات تسويق مستهدفة يجدها العملاء ذات صلة، وتوفر تفاعلات مخصصة بناءً على البيانات، وتدعم التكامل مع أدوات الطرف الثالث لتقديم رحلة سلسة للعملاء عبر القنوات

تساعدك حزمة تكنولوجيا التسويق الصحيحة على تصميم استراتيجيات تسويق مستهدفة يجدها العملاء ذات صلة، وتوفر تفاعلات مخصصة بناءً على البيانات، وتدعم التكامل مع أدوات الطرف الثالث لتقديم رحلة سلسة للعملاء عبر القنوات زيادة مرونة الأعمال والابتكار: مع وجود تقنيات جديدة، يمكن لشركتك أن تتكيف بسرعة مع التغييرات التسويقية. نظرًا لأن الأدوات أصبحت أكثر دقة في قدراتها التحليلية، يمكنك اتخاذ قرارات سريعة وذات مغزى وإنشاء حملات ذات صلة بناءً على بيانات دقيقة

مثل كل شيء جيد، فإن بناء مجموعة من التقنيات له أيضًا بعض الجوانب السلبية:

منحنى التعلم: تأتي بعض الأدوات مصحوبة بمنحنى تعلم. قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعتاد الفرق غير التقنية على الحزمة التقنية الجديدة وتستخدمها بأقصى إمكاناتها

تأتي بعض الأدوات مصحوبة بمنحنى تعلم. قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعتاد الفرق غير التقنية على الحزمة التقنية الجديدة وتستخدمها بأقصى إمكاناتها التكلفة الأولية: يتطلب بناء حزمة تقنية تكلفة عالية مقدماً. عليك أيضًا تحمل التكاليف المستمرة، مثل تكاليف الاشتراك والترخيص

ومع ذلك، فإن هذه العوائق ليست مفسدة للصفقات. تعامل معها على أنها مضايقات بسيطة يجب أن تتحملها لتحصل على شيء قيّم في المقابل.

احتضان التكنولوجيا الجديدة مع ClickUp

أصبحت الأتمتة جزءًا حيويًا من حزم تكنولوجيا التسويق في الوقت الحاضر، على الرغم من أننا لم نعرف إمكانياتها إلا قبل بضع سنوات. كما يعد دمج أدوات التسويق مع التقنيات الناشئة، مثل البحث الصوتي، إضافة جديدة نسبيًا. ستستمر التكنولوجيا في التطور، وستظل الشركات التي تحافظ على عقلية منفتحة وتظل قادرة على التكيف في الطليعة.

من الواضح أن وقت التفوق مع التكنولوجيا قد حان الآن! يمكنك أن تبدأ رحلتك مع كومة MarTech مع ClickUp وتبدأ من هناك. تتكامل الأداة مع أكثر من 1000 أداة حديثة، بما في ذلك HubSpot وZendesk وSalesforce وLoom وZoom وGoogle Drive وSlack وGitHub وAmazon Alexa وغيرها. يمكنك أيضًا إنشاء عمليات تكامل مخصصة مع واجهة برمجة تطبيقات ClickUp .

ضع قائمة بالأدوات التي تريدها، وقم بدمجها مع ClickUp، وستصبح مجموعتك التقنية جاهزة للاستخدام. يمكنك إدارة سير عملك التسويقي من منصة واحدة - لا مزيد من إضاعة الوقت في التنقل بين التطبيقات. ابدأ مع ClickUp وقم ببناء مجموعة تقنيات تسويق ناجحة!

الأسئلة الشائعة

1. ما هي حزم تقنيات التسويق؟

حزم تقنيات التسويق هي مزيج من الأدوات الرقمية التي تساعد المسوقين على تبسيط عملية فهم سلوك العملاء، وإنشاء حملات تسويقية، وتحليل تأثير جهودهم التسويقية.

2. ما هي حزمة التكنولوجيا للمسوق الرقمي؟

المكدس التكنولوجي للمسوق الرقمي هو مجموعة موثوقة من الأدوات التي تلبي مختلف مكونات التسويق، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء، وأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتحسين محركات البحث، وبناء المواقع الإلكترونية، وإدارة المشاريع التسويقية.

تعمل هذه الأدوات على تبسيط سير العمل التسويقي اليومي، وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق، والمساعدة في قياس مؤشرات الأداء الرئيسية للحملات التسويقية.

3. ما هي كومة التسويق مع مثال؟

مكدس تقنيات التسويق هو مجموعة من البرامج التي تساعدك على إدارة العلاقات مع العملاء، وتصميم الحملات التسويقية، وتتبع أداء الحملات، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتعزيز مؤشرات الأداء الرئيسية.

إليك مثال على مجموعة تقنيات التسويق:

CRM: ClickUp

أتمتة التسويق: HubSpot

التسويق عبر البريد الإلكتروني: ClickUp/MailChimp

إدارة المحتوى: كليك أب/ ووردبريس

منشئ مواقع الويب: ووردبريس

تحسين محركات البحث: Semrush/Ahrefs

الإعلانات المدفوعة: إعلانات جوجل

تصوير البيانات: استوديو بيانات جوجل

تجربة العميل: تجربة العميل: Zendesk

إدارة المشاريع التسويقية: ClickUp