10 استراتيجيات قيادية فعالة لتحسين أداء الفريق

بصفتك قائدًا أو مديرًا جيدًا، فإن أحد أهم أهدافك هو بناء فريق عمل عالي الأداء يقدم أداءً متسقًا. هذا الفريق لا يحتاج إلى متابعة، وهو ملتزم بالعمل، والجميع يتعلم ويتحسن باستمرار لرفع المستوى.

تتعلق القيادة الجيدة بامتلاك السلوك الصحيح أكثر من المهارات الفنية. يمكن تعليم المهارات الجيدة - بينما يتم تطوير السلوك على مدى فترة من الزمن.

ومع ذلك, دراسة أجرتها مؤسسة غالوب أن 1 فقط من بين كل 10 أشخاص يمتلكون الموهبة الكامنة في الإدارة الجيدة. بالنسبة لمعظم المديرين، يتطلب أن تكون قائدًا فعالًا تحسينًا مستمرًا لمهارات واستراتيجيات القيادة من أجل تحسين الأداء والتعاون.

تُحدث القيادة الفعالة الفرق بين المنظمة التي تكافح بسبب الافتقار إلى التخطيط، والمنظمة التي تزدهر بسبب التخطيط الاستراتيجي من قبل القادة.

يناقش هذا المنشور 10 استراتيجيات قيادية فعالة للتأثير على أعضاء فريقك لتحسين الأداء وتجاوز التوقعات في كل مرة.

ما هي استراتيجية القيادة؟

استراتيجية القيادة هي مجموعة من الأساليب والتكتيكات والمواقف التي يستخدمها القادة لتوجيه وتحفيز فرقهم ومواءمتها مع الأهداف التنظيمية.

وهي تسمح لثقافة المنظمة ونظام القيم فيها بالمواءمة مع الأفكار والتأثير، مما يخلق تأثيرًا ذهنيًا وعاطفيًا له عواقب بعيدة المدى.

توفر استراتيجية القيادة الفعالة رؤية منظمة تضع أعضاء الفريق والإدارة العليا على طريق النجاح والإنتاجية.

## أهمية وجود استراتيجية للقيادة

تخيل أنك تقود سيارتك على طريق غير مألوف بدون خريطة. فبدون توجيهات أو إرشادات، قد ينتهي بك الأمر إلى الضياع.

وبدون الرؤية والمعرفة والتغذية الراجعة، سيكون من المستحيل تحقيق النجاح على المدى الطويل في المؤسسة.

مع وجود استراتيجية قيادة قوية، ستجد أنه من الأسهل قيادة الفرق، وتفويض المسؤولية، وتعزيز ثقافة الابتكار في مكان العمل. بدءًا من إدارة التوقعات وإشراك الموظفين إلى جعلهم أكثر إنتاجية، ستعمل قيادتك على تمكين التغييرات النوعية في الفرق وأعضاء الفريق.

دعنا نلقي نظرة على فوائد مهارات القيادة الاستراتيجية لمساعدتك على أن تكون مديراً أفضل.

التأثير على السلوك

سيقوم القادة الاستراتيجيون بتوقع اتجاهات السوق والصناعة وتفضيلات العملاء والتأثير عليها وإشراكها ودعمها وتمكين أعضاء الفريق من الاستجابة لتوجهات السوق والصناعة وتفضيلات العملاء. في أي عمل تجاري، تؤثر استراتيجية القيادة إلى حد كبير على السلوك.

سيقوم القائد الفعال بتصور المستقبل، واتخاذ القرارات النهائية، والتعاون مع الأقران وقادة الصناعة، وتوجيه الفريق لوضع استراتيجيات لتحقيق أهداف العمل.

يجذب المواهب ويديرها

إحدى الصفات الرئيسية للمدير الناجح هي جذب المواهب والاحتفاظ بها. ستحدد استراتيجية القيادة الصحيحة أفضل المواهب وتحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم من مواهب أفضل أداء . يمكن تعريف المديرين الجيدين من خلال قدرتهم على بناء وقيادة فرق عالية الأداء.

يقود النتائج

استراتيجية القيادة الفعالة أمر بالغ الأهمية لتنفيذ الاستراتيجيات التنظيمية المتعددة.

يتمتع القادة الجيدون بالقدرة على تهيئة البيئة المناسبة لأعضاء فريقهم لتحقيق الأهداف التنظيمية وتجاوزها. فهم يقودون بنشاط لتحقيق النتائج، ويتتبعون التقدم، ويخلقون بيئة لأعضاء الفريق لتحسين الأداء حسب الحاجة.

تسهيل التغييرات في استراتيجية العمل

يستغرق وضع استراتيجيات العمل وتنفيذها وقتًا طويلاً. والأصعب من ذلك هو تغيير الاتجاه عند الحاجة والحصول على موافقة الفريق. خلال هذه المرحلة، يتمتع القادة الأقوياء بالقدرة على تشجيع الفريق ومواءمة الجميع على الرؤية، وتحفيزهم على العمل نحو استراتيجية العمل الجديدة والهدف والغاية.

باختصار، مع وجود استراتيجية للقيادة في مكانها الصحيح، ستكون مؤسستك في وضع أفضل لتحقيق خططها المستقبلية.

آثار استراتيجية القيادة الفعالة

فيما يلي بعض الطرق التي يعمل من خلالها القادة العظماء واستراتيجيات القيادة الفعالة على تشكيل المنظمة.

اكتشف المزيد من الفرص

يتطلع القادة ذوو الرؤية الكبيرة إلى المستقبل بدلاً من التركيز فقط على العمليات اليومية، مما يجعلهم في صدارة المنافسة.

تساعدك القيادة ذات الرؤية المستقبلية على تحديد الفرص المتاحة لإنشاء عمليات ومنتجات ونماذج أعمال أكثر كفاءة قبل أن يلحق بك منافسوك.

تدريب القادة الآخرين

يتمثل أحد الآثار المهمة لاستراتيجية القيادة في رؤية القادة العظماء ينقلون مهاراتهم إلى الجيل التالي. ففي نهاية المطاف، يفهم القادة الجيدون بفطرتهم مشهد الأعمال ويختبرون السعادة في مشاهدة زملائهم وهم ينمون وينجحون.

بناء ثقافة تنظيمية أقوى

القيادة العظيمة هي نهج من أعلى إلى أسفل الذي يحسن ثقافة المنظمة. يعكس الفريق دائمًا معتقدات القائد ومواقفه. مع وجود قادة ملهمين، تصبح المنظمة أكثر شفافية وابتكارًا، مما يوجه سلوك كل عضو من أعضاء الفريق تجاه بعضهم البعض وتجاه العملاء.

الوصول إلى إيرادات أعلى

القادة العظماء يحفزون الموظفين على العمل الجاد والتوقف عن إضاعة الوقت, تحسين سير العمل والتفاعل أكثر مع ما يقومون به، وتحسين إنتاجيتهم وجودة عملهم. تعمل القيادة الاستراتيجية على تطوير ثقافة الشغف حيث يسعى كل عضو من أعضاء الفريق إلى إنتاج أفضل ما لديه من عمل لصالح الجميع.

10 استراتيجيات للقيادة لتحسين أداء الفريق

يمكن للقيادة الاستراتيجية أن تحوّل منظمة عادية إلى فريق عمل عالي الأداء، مما يولد تأثيرًا أكبر ويحقق نتائج أفضل. إليك 10 استراتيجيات قيادية يمكنك تنفيذها لإشراك فريقك ودعمه على النحو الأمثل.

1. تحديد رؤيتك وتوضيحها

تتمثل المهمة الرئيسية للقيادة في فهم الصورة الكبيرة وتحليل الموقف من جميع الزوايا وتوضيح استراتيجية الشركة.

ويتعلق الأمر أكثر من مجرد وضع خطة مفصلة أو تحديد الأهداف، بل يتعلق الأمر أكثر من مجرد مشاركة سرد مقنع حول المستقبل والرؤية التي سيقتنع بها أصحاب المصلحة والموظفون.

تمتع برؤية واضحة تشرح أهداف الشركة على المدى الطويل وتلهم وتحفز القوى العاملة لديك نحو الأهداف الأوسع نطاقًا.

إذا آمن فريقك برؤيتك، فسيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيقها. قم بتطوير ثقافة الفريق حيث يمكن للجميع رؤية رؤيتك على أرض الواقع. امنح أعضاء الفريق الفرصة لتصور الفرق الذي يصنعونه.

_إذا كانت أفعالك تلهم الآخرين ليحلموا أكثر ويتعلموا أكثر ويفعلوا أكثر ويصبحوا أكثر من ذلك، فأنت قائد

جون كوينسي آدمز

2. اعترف بإنجازات الجميع

التقدير يجعل الشخص يشعر بالتقدير والتقدير. في كل مرة يتجاوز فيها شخص ما في فريقك التوقعات لتحقيق أهدافه، احتفل به واعترف بالتزامه برسالة شركتك.

غالبًا ما يتجاهل المديرون المبدأ البسيط القائل "ما يكافأ عليه يتكرر". لا تغفل تأثير التعزيز الإيجابي.

على سبيل المثال، عندما تتحدث إلى ممثلي خدمة العملاء، أخبرهم بالعمل الرائع الذي يقومون به وكيف يساعدون في دفع الشركة إلى الأمام. إذا تلقيت ملاحظة من أحد العملاء حول كيفية مساعدة ممثل الدعم له، شارك ذلك مع الفريق.

دع فريقك يعرف مدى أهميتهم بالنسبة لعملك وسبب حاجة الشركة إليهم. سيساعدهم ذلك على العمل بطاقة وحماس متجددين.

_الناس يعملون من أجل المال ولكنهم يبذلون جهدًا إضافيًا للحصول على التقدير والثناء والمكافآت

ديل كارنيجي

3. التواصل بفعالية

يعد التواصل مهارة بالغة الأهمية ليس فقط للقادة والمديرين ولكن لأي شخص يرغب في تحقيق النجاح. يجب أن تكون قادرًا على توصيل رؤيتك، واستراتيجية العمل للوصول إلى هناك، وكيف سيساهم كل شخص في تحقيق أهداف الشركة.

في الواقع، تتمتع أفضل المؤسسات بثقافة التواصل النشط ثنائي الاتجاه. وهذا يشجع على التبادل المفتوح للأفكار ويعزز التعاون بشكل أكبر.

ستشهد المؤسسة التي تتواصل بشكل جيد مع قوتها العاملة نتائج إيجابية في مستويات مشاركة الموظفين. ويرتبط هذا المحفز القوي بمهارات التواصل لدى القائد.

_القادة العظماء يتواصلون والقادة العظماء يتواصلون ويقودون

سيمون سينك

4. توقع ما يمكن أن يحدث

بمجرد أن تعرف كيفية التعبير عن رؤيتك، انظر إليها من منظور أوسع وحدد التحديات والابتكارات المحتملة التي قد تواجهها شركتك قريبًا.

ثم فكر في كيفية الاستعداد لهذه العوائق ومعالجتها أو الاستفادة من الفرص المحتملة التي تنتظر تركيزك.

إذا تمكنت من توقع الفرص والعوائق بنجاح، فستكون مستعدًا بشكل أفضل من منافسيك للإبحار في المشهد المستقبلي.

_ المتشائم يشكو من الرياح. أما المتفائل فيتوقع تغيرها. والقائد يضبط الأشرعة

جون ماكسويل

5. القيادة بالقدوة

يضع القائد سابقة لما هو مقبول أو غير مقبول داخل المنظمة - ولا توجد قواعد أو سياسات أكثر قوة من ذلك. ولكي تكون قائدًا أفضل، كن على دراية بمدى تأثير سلوكك، وتصرف بالطريقة التي تريد أن يتصرف بها الآخرون.

فعلى سبيل المثال، يتخذ القائد الجيد قراراته بالطريقة التي يريد من المديرين التنفيذيين الآخرين في الشركة أن يحذو حذوه.

ترتبط مشاركة الموظفين ورضاهم ومعنوياتهم ارتباطاً مباشراً بالتجربة التي يخوضها الموظفون مع مديريهم المباشرين. فالقادة الجيدون يجعلون الموظفين يشعرون بالأمان والاندماج والرضا عن عملهم.

_ القائد يقود بالقدوة وليس بالقوة

صن تزو

6. بناء فريق متماسك

القائد الجيد يبني فريقاً متماسكاً.

يجب أن تعرف كيف تتعامل مع النزاع، ومتى تسمح للفريق بالتغلب على العاصفة، ومتى تساعدهم على إيجاد طريقهم. ويتطلب بناء فريق متماسك معرفة نقاط القوة والضعف لدى كل فرد، وتطوير الثقة، وتشجيع التعاون

يعمل الفريق المتماسك معًا، ويتمثل دور القيادة في تسهيل بناء هذا الفريق.

_الشخص العظيم يجذب الأشخاص العظماء ويعرف كيف يجمعهم معًا

جوته

7. لا تغفل أبدًا عن الابتكار والإبداع

يعد الابتكار والأفكار الجديدة وطرق التفكير الجديدة لإبقاء عملائك متحمسين أمرًا ضروريًا للقيادة الجيدة.

وكقائد، فإن أفضل طريقة لبناء ثقافة الابتكار والإبداع هي تشجيع التواصل المفتوح ومشاركة الأفكار. ركز على التركيز على العملاء، وادعم فريقك لإيجاد طرق مبتكرة لحل المشاكل، وكافئ الأساليب غير التقليدية.

يستخدم العديد من القادة ميزانيات التدريب وتطوير القيادة لتعزيز مثل هذه البيئة في مكان العمل.

_ الابتكار يميز بين القائد والتابع

ستيف جوبز

8. كن على استعداد للتغيير واتخاذ قرارات صعبة

في أوائل عام 2010، أدركت سلسلة دومينوز أنها فشلت في الارتقاء إلى مستوى توقعات الناس. فقد انخفضت المبيعات، وانخفض سعر السهم، واحتلت السلسلة المركز الأخير في "تصنيفات ذوق المستهلكين"

ماذا فعلوا لحل هذه المشكلة؟ قررت سلسلة البيتزا معالجة المشكلة وجهاً لوجه. قامت سلسلة دومينوز بتشغيل سلسلة مبتكرة حملات تسويقية مبتكرة على مدار السنوات القليلة التالية، وإضافة مواقع جديدة، وبث مراجعات العملاء على الهواء مباشرة، وتوسيع نطاق قدرات الطلب عبر الإنترنت.

والأكثر من ذلك، قاموا حتى بتغيير وصفة البيتزا الخاصة بهم!

بين عامي 2010 و2022، ارتفع سعر السهم من 11 دولارًا إلى 260 دولارًا.

تُعد شركة Dominos مثالاً ممتازاً للقادة الذين يتخذون قرارات صعبة ويتبنون التغيير لمساعدة الشركة على تحقيق تحول.

يمكنك أن تفعل الشيء نفسه كقائد. اعرف أهدافك وأنشئ استراتيجيات مفصلة وطوّر أنظمة وعمليات يمكن لموظفيك اتباعها. عندما ترى حاجة للتغيير أو لاتخاذ قرارات صعبة، قم بتبنيها.

_التحسين هو التغيير، والكمال هو التغيير في كثير من الأحيان

ونستون تشرشل

9. التعلم المستمر

يتفق العديد من القادة على أن القيادة هي رحلة مليئة بالتحديات الجديدة والتعلم المستمر. فالقادة العظماء لا يتوقفون أبدًا عن التعلم - من خلال التطبيق العملي، والتواصل، والتطوير المهني والتعليم المستمر.

خلال رحلتك في النمو كقائد، شارك معرفتك وخبرتك مع الآخرين. اضطلع بدور المدرب والموجه، والتزم بتطوير مهارات القيادة في فريقك، وستجد الرضا في إرساء أسس خط قيادة قوي.

_القيادة والتعلم لا غنى لأحدهما عن الآخر

جون كينيدي

10. مكّن فريقك

كقائد، تتمثل إحدى واجباتك الأساسية في توجيه فريقك لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. وللقيام بذلك، يجب عليك تفويض المسؤولية ومنحهم الدعم الذي يحتاجونه لتحقيق النجاح.

امنحهم أهدافًا واضحة وملكية كاملة للنتائج؛ وراجعهم كثيرًا للتأكد من حصولهم على المساعدة عند الحاجة، وشجعهم على العمل الجماعي. وللقيام بذلك بشكل جيد، يجب عليك أيضًا أن تعرف نقاط قوتهم وضعفهم، وأن تكون مستعدًا للثقة بهم تمامًا.

أنت تنمو من خلال انعكاس مجد موظفيك. _

جاك ويلش

أخطاء القيادة الشائعة التي يجب تجنبها

في الحقيقة، القيادة مجزية ومرهقة في نفس الوقت. يجب عليك إدارة شخصيات مختلفة، ومواءمتها مع رؤية مؤسستك، واتخاذ خيارات صعبة، ومواجهة المشاكل قبل أن تصبح مشاكل كبيرة.

إليك بعض الأخطاء الشائعة التي يجب عليك تجنبها.

1. عدم التفويض

أخطر فكرة يجب أن تتجنبها هي-إذا كنت تريد إنجاز شيء ما بشكل صحيح، فقم به بنفسك.

فالقائد الجيد هو الذي يثق بفريقه لإتمام مهمته على أعلى مستوى، ويتوقع منك الفريق أن تقوم بتوجيههم. يجب على كل موظف أن يفهم أنك تثق به، وأن يكون متحمسًا للارتقاء إلى مستوى توقعاتك، وأن يتعلم ويتحسن باستمرار. البحث يُظهر أن تفويض المهام يعزز قدرتك على طلب ملاحظات الموظفين، وهذا بدوره يساعدك على النمو كقائد.

ومع ذلك، هذا لا يعني فقدان المساءلة. حمّل فريقك المسؤولية عن كل ما يملكه. ولكن عندما يعجز الموظفون عن المواكبة، تواصل معهم بشكل فردي بدلاً من اجتماع الفريق. قبل أن تقرر الانفصال، فكر في توفير تدريب إضافي.

2. تجنب النزاع

في حين أن النزاع يمكن أن يضر بالفريق، إلا أن تجنب المواجهة يزيد الأمور سوءاً.

فبدلاً من تجنب كل النزاعات، واجه المشكلات عندما تراها تنشأ. إذا سُمح لها بالنمو، فقد تشتت انتباهك لاحقًا وتلحق الضرر بفريقك بشكل لا رجعة فيه.

إن أفضل طريقة لحل النزاع هو إخراجه من دائرة النزاع من خلال معالجته مباشرة وجعل الأطراف تعمل على التوصل إلى حل وسط.

3. التشكيك في نفسك

من المؤكد أن جرعة صحية من الشك الذاتي تجعلك أكثر حذرًا. ولكن تذكر أن تثق في حكمك لأنك إذا لم تفعل ذلك، فمن سيفعل ذلك غيرك؟

في حين أن الاستماع إلى آراء الآخرين أمر ضروري، وفي الوقت نفسه، ثق بنفسك عند اتخاذ القرارات. وفي الوقت نفسه، حافظ على وعيك الذاتي حتى لا تصبح متغطرسًا أو أعمى عن النقد البناء.

القيادة بفعالية مع كليك أب

كقائد، من المحتمل أنك تقوم بأنشطة متعددة في أقسام مختلفة. كيف يمكنك تتبع تقدم فريقك؟ إن إضاعة الوقت على جداول البيانات للحفاظ على هذه التفاصيل أمر غير فعال.

بدلاً من ذلك، استخدم أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp لمساعدتك على تتبع أنشطة الفريق ونجاحاته وإخفاقاته بشكل أفضل.

اعتمد على ميزات إدارة المشروع في ClickUp لضمان الرؤية الكاملة لمشاريع البرمجيات مع تثبيط المخاطرة وتعزيز الثقة في الفريق أهداف ClickUp تسمح لك بتقسيم المهام بناءً على مدى إلحاحها, مستويات الأولوية والتأثير. ضع أهدافًا قابلة للتتبع وقم بتقسيمها إلى مهام قابلة للإدارة على أساس يومي وأسبوعي وشهري وربع سنوي.

تصور التقدم المحرز في مجلد أهداف ClickUp

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نرى قادة العصر الجديد يستخدمون برنامج إدارة المشاريع و تطبيقات بناء الفريق لتعزيز العلاقات الحقيقية مع فرقهم في الموقع وفرقهم الافتراضية، وتسهيل التواصل السلس، وغرس الشعور المشترك بالهدف في كل عضو من أعضاء الفريق.

استراتيجيات القيادة تتغير باستمرار، وأفضل القادة يحافظون على مرونتهم

لكي تكون قائداً أفضل، قم بمراجعة استراتيجياتك بشكل متكرر وقم بقياس التقدم المحرز لمعرفة ما إذا كنت تحصل على النتائج التي حددتها لتحقيقها.

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