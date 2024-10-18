أفضل 10 بدائل للسعة لتحليل المنتجات في عام 2025

التحليلات القائمة على الأحداث هي أفضل طريقة ل تصور رحلة العميل من الألف إلى الياء. يعد Amplitude خيارًا شائعًا للتحليلات القائمة على الأحداث، لكنك لا تحتاج إلى تحليلات Amplitude لفهم سلوك العملاء. أنت تحتاج فقط إلى الأداة المناسبة لجمع البيانات وتتبع الأحداث في ركنك. ⚒️

لمساعدتك، سنقوم بتفصيل ما يجب البحث عنه في بديل قوي ل Amplitude ومشاركة قائمتنا لأفضل بدائل Amplitude. بالإضافة إلى ذلك، ستجد منافسًا إضافيًا من شأنه تبسيط سير عملك بشكل جدي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل السعة؟

يقوم Amplitude بعمل جيد جدًا في التسجيل الاحتفاظ بالعملاء مقاييس وبيانات تجربة المستخدم، ولكنه ليس الحل الوحيد لمساعدتك في زيادة معدلات التحويل. إذا كنت تبحث عن بديل Amplitude، فابحث عن وظائف ذات قيمة مضافة مثل:

تحليلات في الوقت الفعلي: توفر أداة تحليلات قوية رؤى في الوقت الفعلي حتى تتمكن من مديري المنتجات اتخاذ قرارات قائمة على البيانات في وقت أقل ⏱️

توفر أداة تحليلات قوية رؤى في الوقت الفعلي حتى تتمكن من مديري المنتجات اتخاذ قرارات قائمة على البيانات في وقت أقل ⏱️ سلوك المستخدم و الاحتفاظ مقاييس : سلوك المستخدم هو كل شيء في تصميم المنتج. ابحث عن أدوات مثل خرائط الحرارة وتصورات رحلة المستخدم لفهم تجربة المستخدم بشكل أفضل

: سلوك المستخدم هو كل شيء في تصميم المنتج. ابحث عن أدوات مثل خرائط الحرارة وتصورات رحلة المستخدم لفهم تجربة المستخدم بشكل أفضل تقسيم و تقسيم : لا تريد أن ترى جميع بيانات جمهورك في وقت واحد، لذا ابحث عن بديل Amplitude مع إمكانات تقسيم قوية. والأفضل من ذلك، ابحث عن خيار مع مسارات التحويل التي تحدد بالضبط أين ينزل المستخدمون 📌

: لا تريد أن ترى جميع بيانات جمهورك في وقت واحد، لذا ابحث عن بديل Amplitude مع إمكانات تقسيم قوية. والأفضل من ذلك، ابحث عن خيار مع مسارات التحويل التي تحدد بالضبط أين ينزل المستخدمون 📌 التجارة الإلكترونية و تطبيق الهاتف المحمول التكاملات: للتجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول اعتبارات خاصة، لذا لا تقصر في استخدام برنامج تحليلات يناسب نموذج عملك

للتجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول اعتبارات خاصة، لذا لا تقصر في استخدام برنامج تحليلات يناسب نموذج عملك قابلية التوسع: قد تكون شركة صغيرة اليوم، ولكن النمو في مستقبلك. احصل على منصة مع مجموعة من الميزات المطورة التي يمكنك إضافتها مع نمو قاعدة المستخدمين لديك 🌱

## أفضل 10 بدائل لـ Amplitude لاستخدامها في 2024

الرؤى المستندة إلى البيانات هي أفضل صديق لك سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة. إذا كنت تبحث في السوق عن حل تحليلات قائم على الأحداث، فهذه هي البدائل المفضلة لدينا ل Amplitude. 🛠️

1. تحليلات جوجل

عبر تحليلات جوجل يُعد Google Analytics خيارًا مفضلاً لأي شخص مبتدئ في تحليلات رحلة العميل - أو يحتاج فقط إلى حل تحليلات بأسعار معقولة. هذه الأداة التحليلية ليست مجانية فحسب، بل إنها تقدم أيضاً مجموعة قوية بشكل مدهش من الميزات للمستخدمين المتقدمين. إذا كنت بدأت للتو في تحليلات المواقع الإلكترونية، نوصي بتجربة حل جوجل أولاً.

أفضل ميزات Google Analytics

يحتوي Google على أتمتة مدمجة للنمذجة التنبؤية والرؤى القابلة للتنفيذ

سحب تقارير عن الاستحواذ، ومشاركة العملاء، وتحقيق الدخل، وغير ذلك الكثير

التعمق في الإنفاق الإعلاني من خلال تقارير الإحالة 💸

دمج Google Analytics مع Google Search Console للحصول على تحليلات سلوكية شاملة

قيود Google Analytics

تحليلات Google Analytics معقدة بشكل مدهش بالنسبة لأداة مجانية للمبتدئين

يتمنى العديد من المستخدمين لو أنها تتكامل مع Salesforce و HubSpot وغيرها من الأدوات الشائعة

تسعير Google Analytics

مجانًا

تقييمات ومراجعات Google Analytics

G2: 4.5/5 (أكثر من 6,200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 6,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,700 تقييم)

2. القصة الكاملة

عبر القصة الكاملة FullStory هي منصة ذكاء التجربة الرقمية. وهي تعمل في ثلاثة أجزاء: التقاط البيانات، وتحليلات المنتج، ورؤى الجلسات. تمنحك هذه الخطوات الثلاث معًا فكرة شاملة عن التجربة الرقمية الحالية وكيفية الارتقاء بها. 🔥

أفضل ميزات FullStory

استخدام الخرائط الحرارية وإعادة عرض الجلسات للاطلاع على بيانات المستخدم في الوقت الفعلي

إنشاء خرائط رحلة المستخدم المخصصة

تحديد الأشخاص الذين تستهدفهم باستخدام التجزئة الذكية

التكامل مع Google Tag Manager وAdobe Analytics ومنصات أخرى

قيود FullStory

يقول بعض الأشخاص أن تجربة المستخدم مربكة في البداية

ويقول آخرون إن نتائج تقسيم الجلسات ليست سهلة الاستخدام

تسعير FullStory

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات FullStory

G2: 4.5/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.6/5 (65 تقييم)

3. تحليلات أدوبي

عبر تحليلات أدوبي هل أنت من عشاق Adobe؟ إذا كانت شركتك تعمل بالفعل على منصة Adobe، فمن المنطقي أن تجرب Adobe Analytics من أجل قياس حجمها. يتضمن بديل Amplitude هذا البديل المتعمق تخطيط رحلة العميل والذكاء التنبؤي إلى تتبع أهداف فريقك الكبيرة . 🎯

أفضل ميزات Adobe Analytics

تتبع الأداء عبر موقعك الإلكتروني والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد

تحسين دقة الإسناد عبر القنوات المدفوعة والمملوكة والمكتسبة

التكامل مع Adobe Target لاختبار A/B

إنشاء تصورات البيانات في الوقت الفعلي

قيود Adobe Analytics

أبلغ العديد من المستخدمين عن وجود مشكلات في Adobe في دمج نقاط البيانات غير ذات الصلة، مما يضر بالدقة الإجمالية

يقول آخرون إن ميزة التتبع المخصص تحتاج إلى عمل

تسعير #### Adobe Analytics

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Adobe Analytics

G2: 4.1/5 (أكثر من 990 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 990 تقييم) Capterra: 4.5/5 (220 مراجعة)

4. كيسميتريكس

عبر كيسميتريكس هل سمعت من قبل بعبارة "اجعل الأمر بسيطًا وغبيًا" (KISS)؟ حسنًا، هذا ما تقدمه Kissmetrics. إنهم يعلمون أن منصات التحليلات يمكن أن تصبح معقدة، لذا فهم يبسطون تتبع العملاء . 🖲️

لا يقتصر الأمر على إنشاء تقارير سلوكية رائعة، ولكن Kissmetrics متخصصة أيضًا في تحليلات التجارة الإلكترونية و B2B والتكنولوجيا المالية وغيرها.

أفضل ميزات Kissmetrics

عرض أهم المقاييس في لوحة معلومات المقاييس الرئيسية

تتبع المشاركة عبر المواقع والمنتجات

مراقبة نقاط الانقطاع ونقاط الاحتكاك عبر مسارات متعددة

قياس استخدام الميزة والمستخدمين النشطين ومشاهدات الصفحة ونقاط البيانات المهمة الأخرى

قيود كيسميتريكس

المنصة باهظة الثمن

يقول بعض المستخدمين أن عمليات تكامل CRM لا تعمل بشكل جيد

تسعير Kissmetrics

الفضي: 199 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين

199 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين الذهبي: 499 دولاراً شهرياً ل 10 مستخدمين

499 دولاراً شهرياً ل 10 مستخدمين مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Kissmetrics

G2: 4.1/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.3/5 (18 مراجعة)

5. جلاس بوكس

عبر الصندوق الزجاجي هذا البديل لـ Amplitude يجعل سلوك العميل واضح وضوح الشمس. استخدم Glassbox لإنشاء منتجات رقمية وإصلاح المشكلات الفنية في الحال والتصرف بناءً على ملاحظات العملاء. فهو يلتقط 100% من الأحداث الرقمية الخاصة بك من خلال التقاط البيانات بدون علامات، مما يساعدك على تحقيق التوازن بين الخصوصية (والامتثال) والرؤى القابلة للتنفيذ. 🔎

أفضل ميزات #### Glassbox

تتبع أداء تطبيق الجوال الأصلي

مشاهدة سلوك العملاء عبر إعادة تشغيل الجلسة

استخدام تحليل الصراع والأخطاء لإزالة نقاط الاحتكاك

استخدم حفظ السجلات الرقمية في Glassbox للاحتفاظ ببيانات الامتثال في مكان واحد

قيود Glassbox

يقول بعض المستخدمين أن بيانات Glassbox ليست دقيقة للغاية

أبلغ مستخدمون آخرون عن بطء أوقات استجابة دعم العملاء

تسعير #### تسعير غلاس بوكس

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الصندوق الزجاجي

G2: 4.9/5 (570+ تقييم)

4.9/5 (570+ تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. ذكي

عبر CleverTap عادةً ما تعود قيمة عمر العميل (CLV) إلى مدى جودة إشراك العملاء - وهنا يأتي دور CleverTap. إنه يجعل القطع في هذه القائمة من بدائل Amplitude لأنه يساعدك على تصميم تجارب مخصصة ومراقبتها لتحسينها. ✨

CleverTap أفضل الميزات

استخدم Clever.AI لتقسيم الجماهير، وتخصيص التوصيات، وإنشاء استراتيجيات حملات تعتمد على البيانات

راقب التفاعل عبر الإشعارات الفورية ورسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات والرسائل النصية القصيرة والمكالمات والمزيد

يقدم CleverTap التخصيص الفردي بناءً على الخصائص الديموغرافية للجمهور وسمات البيانات الأخرى

قم بإجراء اختبارات A/B باستمرار على النسخ وعبارات الحث على الشراء والحث على اتخاذ إجراء والإعلانات الإبداعية وغيرها للعثور على أفضل المجموعات الممكنة

قيود CleverTap

أبلغ بعض المستخدمين عن تجارب دعم عملاء أقل من ممتازة

يقول آخرون أن المنصة لا تقدم ميزات كافية مقابل المال الذي يدفعونه

تسعير CleverTap

الأساسي: 75 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5,000 مستخدم نشط شهريًا (MAU)

75 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5,000 مستخدم نشط شهريًا (MAU) متقدم: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المتقدمة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات CleverTap: تقييمات ومراجعات CleverTap

G2: 4.6/5 (420+ تقييم)

4.6/5 (420+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

7. ميكسبانيل

عبر ميكسبانيل هل لديك فكرة كبيرة وطموحة؟ استخدم بيانات Mixpanel للتحقق من صحة فرضيتك استنادًا إلى تحليلات المستخدم الحقيقية وقم بعمل قرارات قائمة على البيانات . تعرّف على كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجاتك الرقمية من خلال تقارير بسيطة وقوية في الوقت نفسه عن الأحداث والمستخدمين والخصائص.

أفضل ميزات Mixpanel

دمج منصة بيانات العملاء (CDP) مع Mixpanel للحصول على رؤى أفضل للبيانات

يدعم Mixpanel التعاون من خلال مشاركة ملكية تقارير البيانات عبر فريقك

هل تحتاج إلى مشاركة رؤى البيانات بسرعة؟ أنشئ صورة GIF أو فيديو لمشاركة سريعة ⚡

يتكامل Mixpanel مع العديد من الأدوات، بما في ذلك Google Cloud وFigma وZapier

قيود Mixpanel

أبلغ بعض المستخدمين عن أخطاء متكررة

يقول آخرون أن عدم وجود وثائق تجعل من الصعب التنقل في المنصة

تسعير Mixpanel

البداية: مجاناً

مجاناً النمو: 20 دولاراً في الشهر

20 دولاراً في الشهر المؤسسات: 833 دولاراً شهرياً

Mixpanel التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (1,080+ تقييم)

4.6/5 (1,080+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم)

8. سمارت لوك

عبر سمارت لوك المقاييس الكمية أمر لا بد منه، ولكن الرؤى النوعية تساعدك أيضًا على اتخاذ القرارات، ولهذا السبب تستخدم العديد من فرق المنتجات Smartlook. يحلل هذا البديل ل Amplitude مسارات المستخدم، ويتتبع الأداء عبر منصات متعددة، ويصور تفاعل المستخدم عبر خرائط الحرارة. 🗺️

أفضل ميزات Smartlook

تكامل Smartlook مع Salesforce وSlack وZendesk والمزيد

شاهد تسجيلات الجلسات المعطلة لمعرفة الخطأ الذي حدث

هل لديك تطبيق جوال؟ استخدم Smartlook لعرض سلوك المستخدم داخل التطبيق

تتبّع الأحداث الصغيرة مثل النقرات على الأزرار وزيارات الصفحات والمزيد في الوقت الفعلي

قيود Smartlook

باقة Pro باهظة الثمن بعض الشيء بالنسبة لخطة Pro

يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب التنقل في المنصة

تسعير Smartlook

الخطة المجانية

الخطة الاحترافية: 55 دولارًا شهريًا

55 دولارًا شهريًا خطة المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Smartlook الذكية

G2: 4.6/5 (أكثر من 860 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 860 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 130 تقييم)

9. كومة

عبر كومة يصف موقع Heap نفسه بأنه منصة تحليلات فائقة الدقة تساعد الشركات على التخلص من النقاط العمياء وإصلاح مشكلات تجربة المستخدم بسرعة. وهي تقدم عمليات إعادة تشغيل نوعية للجلسات وتجمعها مع البيانات الكمية لتمنحك صورة أكثر تفصيلاً لما يحدث. 👀

هيب أفضل الميزات

حافظ على نظافة بياناتك وتوافقها مع حوكمة بيانات Heap

من السهل إرسال بيانات الكومة إلى مستودع بياناتك (إذا كان لديك مستودع بيانات)

إنشاء قوالب التوصيل والتشغيل والتحليلات بناءً على سلوك المستخدم

تصور جميع رحلات المستخدم في لوحة تحكم واحدة

قيود كومة البيانات

يقول العديد من المستخدمين إن هناك نقصاً في المساعدة والوثائق الخاصة بالتأهيل

ويقول آخرون إن "هيب" يتعطل أحياناً

تسعير كومة

مجاني

النمو: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار محترف: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الممتاز: اتصل لمعرفة الأسعار

هيب التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (1,070+ تقييم)

4.4/5 (1,070+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30+ تقييم)

10. المحتويات

عبر المحتويات يجعل Contentsquare قائمتنا لبدائل Amplitude لأنه يتتبع سلوك المستخدم وصولاً إلى النقرة. وهي متخصصة في تحليلات وسائط البيع بالتجزئة، لذا فهي مثالية للعلامات التجارية للتجارة الإلكترونية. إذا كنت تريد مساعدة إضافية، تقدم Contentsquare أيضًا برنامجًا عمليًا لنجاح العميل لإرشادك خلال تنفيذ رؤى المنصة. 🙌

أفضل ميزات محتوياتكوير

قياس الأداء مقارنةً بمنافسيك

تصور البيانات من خلال الخرائط الحرارية المستندة إلى المنطقة

احصل على نصائح قابلة للتنفيذ من بياناتك باستخدام الذكاء الاصطناعي من محتوياتك

انظر كيف يتم تحويل النماذج الخاصة بك باستخدام تحليل النماذج

قيود محتوياتك

يتمنى بعض المستخدمين أن تحتوي الأداة على لوحات معلومات أفضل

ويقول آخرون إن المنصة تتعطل أحيانًا

تسعير المحتويات

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات محتويات سكوير

G2: 4.7/5 (440+ تقييم)

4.7/5 (440+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 110 تقييمات)

بدائل التحليلات الأخرى

ستوصلك بدائل Amplitude المذكورة أعلاه إلى حيث تريد، ولكن هناك مشكلة صغيرة واحدة فقط: لا تزال هذه البدائل تعزل عملك وتحليلاتك. يعمل ClickUp على تغيير طريقة إدارتك للمشاريع والأشخاص والبيانات من خلال جلب جميع أعمالك - ونعني كلها إلى منصة واحدة. 🤩

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استكشف ClickUp لإدارة مشاريعك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

ClickUp هو المفضل في العالم أداة إدارة المشاريع التي تجمع مهامك ومستنداتك وبياناتك ومؤشرات الأداء الرئيسية في لوحة تحكم واحدة أنيقة. تعتمد فرق إدارة المنتجات على ClickUp للتوافق على رؤية مشتركة من خلال بناء خرائط طريق، وجمع ملاحظات المستخدمين، وتصور دورة المنتج بأكملها.

هل تحتاج إلى متابعة نتائج رضا العملاء؟ ClickUp CRM هو عدم وجود رمز قاعدة بيانات العملاء لتتبع معلومات العميل إلى جانب مواصفات منتجك ومقاييسه والمزيد.

لكننا نعلم أن أوراق البيانات التي لا نهاية لها ليست ممتعة. 📈

إدارة بيانات العملاء والمهام الشخصية والتواصل مع العملاء في ClickUp من أي جهاز

استخدم قوالب ClickUp لإضفاء لمسة جمالية على تقاريرك وتوفير الوقت في التنسيق. قالب تقرير تحليلات ClickUp للتحليلات ضروري لإنشاء تقارير منتجات مخصصة بسرعة لفريقك (أو رئيسك في العمل).

إذا كنت تحاول فهم ما تعنيه هذه التحليلات، يمكنك الحصول على قالب تقرير تحليل بيانات ClickUp لإبلاغ الفريق بالنتائج التي توصلت إليها بسرعة. 🏆

انقر فوق أفضل الميزات

تبادل الأفكار حول رحلات المستخدم والميزات الجديدة مع فريقك في ClickUp Whiteboards دمج ClickUp مع Slack و HubSpot و Google Drive والمزيد

استخدم ClickUp AI (المساعد الوحيد المدعوم بالذكاء الاصطناعي المصمم خصيصًا لدورك) لتلخيص المهام والتقارير، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني، وحالات الاستخدام الأخرى

احصل على عرض عالي المستوى لمقاييس أدائك من خلال مساعد مخصص بنسبة 100% لوحة معلومات ClickUp هل تريد البقاء على اتصال مع طاقمك؟ أرسل لهم دردشة ClickUp في الوقت الفعلي قيود #### ClickUp

ClickUp AI متاح فقط على الباقات المدفوعة

هناك الكثير من الميزات في ClickUp، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعرف على المنصة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,130 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,130 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

عزز تجربة الموظف والعميل مع ClickUp ## تعزيز تجربة الموظف والعميل مع ClickUp

Amplitude ليس مناسبًا للجميع، ولكن أدوات التحليلات في هذا الدليل ستساعد فرق التسويق على فهم التحليلات القائمة على الأحداث في وقت أقل. على الرغم من أن منصة تحليلات المنتج النموذجية قوية جداً، إلا أنها قد تتطلب منك التنقل بين منصات مختلفة للقيام بعملك.

أين المتعة في ذلك؟ 🤷

قل وداعًا للتنقل بين المنصات المختلفة وتبنَّ طريقة أبسط للعمل مع ClickUp. نحن نقدم لك مقاييس الأداء والتحليلات المتقدمة والقوالب والذكاء الاصطناعي وغير ذلك الكثير في مساحة العمل الرقمية المتكاملة.

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