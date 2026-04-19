Claude Code مقابل Copilot: أيهما يناسب سير عملك؟

يعد الاختيار بين Claude Code و Copilot أحد أهم القرارات التي سيتخذها فريقك هذا العام. تظهر الأبحاث أن كل زيادة بنسبة 25% في اعتماد الذكاء الاصطناعي ترتبط بانخفاض بنسبة 7.2% في استقرار التسليم، مما يكلف الفرق ساعات من العمل في كل سباق.

يغطي هذا التحليل أداء كل أداة في سياقات العمل الفعلية حتى تتمكن من اختيار الأداة المناسبة لفريقك. بالإضافة إلى ذلك، نلقي نظرة على كيفية قيام ClickUp بسد فجوة السياق عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل هذه. 🪄

نظرة عامة على Claude Code مقابل GitHub Copilot

Claude Code هو وكيل البرمجة القائم على المحطة الطرفية من Anthropic. ما عليك سوى وصف المهمة باللغة الإنجليزية البسيطة، وسيقوم الوكيل بقراءة قاعدة الكود بالكامل، ووضع خطة، وتقديم تغييرات في الكود جاهزة للدمج.

GitHub Copilot هو المبرمج المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي من GitHub والذي يعمل داخل محرر الكود الخاص بك، ويقترح أسطرًا ويكمل الوظائف أثناء الكتابة.

يتمثل الاختلاف الأساسي في ثلاثة أمور: مكان تشغيلهما، وكيفية عملهما، وما يبرعان فيه. 👀

الميزة Claude Code GitHub Copilot الواجهة الرئيسية واجهة سطر الأوامر (CLI) مدمج في IDE (VS Code، JetBrains، Neovim) نافذة السياق ما يصل إلى مليون توكن مع فهرسة كاملة للمستودع 32 ألف – 128 ألف رمز (حسب النموذج) الإكمال التلقائي المضمن لا نعم وضع الوكيل تنفيذ مستقل متعدد الخطوات يعتمد على المحطة الطرفية وضع الوكيل في VS Code مع حلقات الإصلاح الذاتي تغييرات متعددة الملفات التخطيط والتنفيذ عبر المستودع بالكامل توجيه المطور عبر وضع الوكيل التكامل مع GitHub أوامر Git عبر المحطة الطرفية طلبات السحب الأصلية، والمشكلات، والإجراءات، ووكيل البرمجة دعم MCP أكثر من 300 تكامل ملحقات نظام GitHub الأفضل لـ المهام المستقلة المعقدة، عمليات إعادة الهيكلة الكبيرة سرعة البرمجة اليومية، الفرق التي تركز على المحرر

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: أصبح البرمجة بالذكاء الاصطناعي هو القاعدة وليس الاستثناء. يستخدم حوالي 84% من المطورين أدوات الذكاء الاصطناعي أو يخططون لاستخدامها في سير عملهم، مما يدل على أن البرمجة بالذكاء الاصطناعي قد انتقلت من مرحلة التجريب إلى مرحلة الانتشار.

ما هو Claude Code؟

Claude Code هي أداة البرمجة التفاعلية من Anthropic التي تعمل على جهازك. ما عليك سوى إخبارها بما تريد القيام به بلغة طبيعية، وستقوم بقراءة مستودعك، وتحليل البنية، وتنفيذ التغييرات متعددة الخطوات بنفسها. وتطلب موافقتك قبل تنفيذ أي شيء.

المزايا

التنفيذ التلقائي: تقوم بتفويض مهمة كاملة. يقرأ Claude Code المستودع، ويضع خطة، ويجري التغييرات عبر الملفات، ويقدم لك الفروق لتوافق عليها

نافذة سياق تضم مليون رمز: يمكنها استيعاب طبقة المصادقة بالكامل، وبوابة واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومخطط قاعدة البيانات، ومجموعة الاختبارات في جلسة واحدة دون فقدان تتبع كيفية ارتباطها ببعضها البعض

فرق الوكلاء: يمكنك تشغيل وكلاء فرعيين متوازيين مع نوافذ سياق مخصصة للعمل على أجزاء مختلفة من عملية الترحيل في نفس الوقت

أداء SWE-bench: حصل على حصل على 80.86% في SWE-bench Verified مع Opus 4.6، الذي يقيس القدرة على حل مشكلات GitHub الحقيقية بشكل مستقل

دعم MCP: أكثر من 300 تكامل أكثر من 300 تكامل لبروتوكول سياق النموذج (Model Context Protocol ) تتيح له سحب البيانات المباشرة من Slack وSentry وLinear وPostgreSQL وأدوات أخرى أثناء التنفيذ

العيوب

لا يوجد إكمال تلقائي مدمج: لا توجد اقتراحات للكود في الوقت الفعلي في محررك

منحنى تعلم أكثر صعوبة: تنتقل من "كتابة الكود بمساعدة الذكاء الاصطناعي" إلى "تفويض مهمة إلى تنتقل من "كتابة الكود بمساعدة الذكاء الاصطناعي" إلى "تفويض مهمة إلى وكيل برمجة يعمل بالذكاء الاصطناعي

حدود السرعة في المستويات الأدنى: تتطلب سير العمل المكثف الذي يعتمد على الوكلاء خططًا من المستويات الأعلى

نماذج Claude فقط: لا يمكنك التبديل بين ChatGPT أو Gemini أو نماذج أخرى لا يمكنك التبديل بين ChatGPT أو Gemini أو نماذج أخرى

🔍 هل تعلم؟ أظهرت دراسة مفتوحة المصدر زيادة بنسبة 5.5% فقط في إنتاجية المطور الفردي، مما يدل على أن البرمجة اليومية أكثر تعقيدًا من المهام المعملية.

ما هو GitHub Copilot؟

GitHub Copilot هو مساعد البرمجة بالذكاء الاصطناعي من GitHub الذي يعمل داخل محرر الكود الخاص بك. يقترح الكود أثناء الكتابة، ويدعم نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي، ويتصل مباشرة بنظام GitHub لمراجعة طلبات السحب (PR) وأداء المهام في الخلفية.

المزايا

الإكمال التلقائي المدمج: اقتراحات في الوقت الفعلي أثناء الكتابة تستند إلى ملفك الحالي وأنماط البرمجة الخاصة بك

دعم متعدد النماذج: قم بالتبديل بين 21 نموذج دردشة بما في ذلك Claude Opus و ChatGPT و Gemini لكل مهمة دون مغادرة محررك

وضع الوكيل والوكلاء المتخصصون: أربعة وكلاء مصممون خصيصًا (Explore، Task، Code Review، Plan) بالإضافة إلى وكيل برمجة يعمل في الخلفية يمكنك تخصيص المشكلات له

التكامل مع نظام GitHub: مراجعة طلبات السحب (PR) الأصلية، وأوصاف عمليات الالتزام، والتصحيح التلقائي لفحص الكود، والتكامل مع Actions

دعم واسع لبيئات تطوير التطبيقات (IDE): يعمل مع VS Code و Visual Studio و JetBrains و Neovim و GitHub Mobile

العيوب

سياق فعال أصغر: تعمل معظم الإعدادات في نطاق 32 ألف إلى 128 ألف رمز، مما يحد من الاستدلال عبر مستودعات أحادية كبيرة

مصمم للمطورين من أجل المهام المعقدة: لا يزال وضع الوكيل يتطلب منك توجيه كل دورة للعمل على ملفات متعددة

لا توجد درجة SWE-bench مستقلة: تركز مقاييس الأداء على السرعة، وليس على إنجاز المهام بشكل مستقل

حدود الطلبات المميزة: تستهلك ميزات وضع الوكيل ومراجعة الكود طلبات مميزة تتراكم

مقارنة بين ميزات Claude Code و GitHub Copilot

الآن بعد أن عرفت وظيفة كل أداة، فإن السؤال التالي هو: أين تكمن الاختلافات التي تؤثر فعليًا على عملك اليومي؟ إليك مقارنة بينهما في ستة أبعاد. 🛠️

الميزة رقم 1: قدرات الذكاء الاصطناعي والقدرات التفاعلية

Claude Code

مدعومًا بالتفكير الوكيل، يقرأ Claude Code مستودعك، ويضع خطة تنفيذ، ويقدم الاختلافات، ثم ينتظر موافقتك قبل الالتزام. تتيح لك ميزة "فرق الوكلاء" تشغيل وكلاء فرعيين متوازيين على أجزاء مختلفة من مهمة كبيرة في نفس الوقت.

GitHub Copilot

يعمل وضع الوكيل في Copilot في VS Code على تكرار التغييرات في ملفات متعددة، وتشغيل أوامر المحطة الطرفية، وإصلاح الأخطاء تلقائيًا عند فشل الاختبارات.

يظل المطور على اطلاع دائم ويوجه كل دورة. يمكن تعيين مشكلة GitHub لوكيل الترميز الذي يعمل في الخلفية، والذي يعمل بشكل غير متزامن، ويقوم بإنشاء طلب سحب (PR) عند الانتهاء.

🏆 النتيجة: يتفوق Claude Code في إنجاز المهام بشكل مستقل، حيث تقوم بتسليم المهمة وتبتعد. يتفوق Copilot في المساعدة التفاعلية التي يظل فيها المطور في الصورة، حيث تظل أنت في مقعد القيادة.

الميزة رقم 2: نافذة السياق والوعي بقاعدة الكود

Claude Code

تتيح نافذة الرموز التي تبلغ سعتها مليون رمز في Claude Code استيعاب قاعدة الكود الكاملة الخاصة بك إلى جانب مستندات التصميم وسجلات الأخطاء في جلسة واحدة. ويستخدم ضغط السياق، أي تلخيص السياق الأقدم لإفساح المجال للمعلومات الجديدة، لإدارة الجلسات الطويلة دون فقدان الخيط.

GitHub Copilot

يعمل نطاق Copilot الذي يتراوح بين 32k و128k بشكل جيد مع البرمجة على مستوى الملفات والوظائف. إن كتابة وظيفة جديدة، أو إصلاح خطأ في ملف واحد، أو إنشاء اختبارات لوحدة نمطية، كل ذلك يتناسب بسهولة مع هذا النطاق.

🏆 النتيجة: يتمتع Claude Code بميزة هيكلية في التعامل مع مستودعات البرمجة الأحادية الكبيرة (monorepos) وتصحيح الأخطاء عبر الخدمات. بينما يغطي Copilot معظم مهام البرمجة اليومية التي تعمل فيها على ملف واحد أو ملفين.

الميزة رقم 3: التغييرات متعددة الملفات وعلى نطاق المستودع

Claude Code

يحدد Claude Code كل ملف يحتاج إلى تغيير، ويضع خطة تراعي التبعيات، ويطبق التغييرات بالتسلسل. استخدمت الفرق وكلاء متوازيين لمعالجة أجزاء مختلفة من عملية ترحيل إطار العمل في وقت واحد.

GitHub Copilot

يعمل وضع الوكيل في Copilot على تكرار العمليات عبر الملفات وإجراء الاختبارات، ولكنك عادةً ما تحدد نطاق المهمة وتراجع كل دورة. يتولى وكيل البرمجة المهام الأصغر نطاقًا عند تكليفه بمشكلة على GitHub.

🏆 النتيجة: تم تصميم Claude Code خصيصًا للتغييرات على نطاق المستودع التي تتطلب فهمًا كاملًا للبنية. يتعامل Copilot مع الأعمال متعددة الملفات ولكنه يحتاج إلى مزيد من التنسيق من جانب المطور.

الميزة رقم 4: تكامل IDE وتجربة المطور

Claude Code

يتطلب Claude Code فتح محطة طرفية ووصف المهام بلغة طبيعية. بالنسبة للمطورين الذين يستخدمون بالفعل git و Docker و make من سطر الأوامر، فإن هذا يبدو أمراً طبيعياً.

يضيف ملحق VS Code بعض الإمكانات إلى المحرر، لكن القوة الأساسية تظل في واجهة سطر الأوامر (CLI).

GitHub Copilot

إن وجود Copilot الأصلي عبر VS Code و Visual Studio و JetBrains و Neovim و GitHub Mobile يجعله غير مرئي في سير العمل الحالي. ما عليك سوى تثبيت الملحق وستبدأ في تلقي الاقتراحات. ولا حاجة لتغيير المحرر.

🏆 النتيجة: يفوز Copilot في سهولة اعتماد بيئة تطوير المتكاملة (IDE). يعد Claude Code الخيار الأمثل لمطوري الخلفية والمطوريين الذين يعملون على أجهزة طرفية والذين يفكرون من منظور تفويض المهام.

قصة عميل: Atrato يمكن لأدوات البرمجة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسريع عملية التنفيذ، ولكن لا يزال التسليم يعتمد على مدى كفاءة فريقك في إدارة المتطلبات وعمليات التسليم والرؤية حول الكود. استخدمت Atrato ClickUp لتركيز تطوير المنتجات وتحسين التعاون بين الوظائف المختلفة وإنشاء عملية تسليم أكثر موثوقية. النتيجة: زيادة بنسبة 30% في سرعة تطوير المنتج، وانخفاض بنسبة 20% في عبء العمل الزائد على المطورين، وتقليل متوسط وقت حل المشكلة (MTTR) بمقدار 24 ساعة. لا يتيح لي ClickUp فقط الحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح واكتشاف المخاطر مبكرًا، بل يساعدني أيضًا بصفتي مساهمًا فرديًا في مهامي اليومية. لا يتيح لي ClickUp فقط الحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح واكتشاف المخاطر مبكرًا، بل يساعدني أيضًا بصفتي مساهمًا فرديًا في مهامي اليومية.

كيف يسد ClickUp فجوة السياق لوكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي

يمكن لأداة البرمجة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أن تكتب كودًا رائعًا. ولكن عندما لا تعرف لماذا التغيير مهم — معايير القبول، والمواصفات المرتبطة، وتعليقات أصحاب المصلحة التي غيرت نطاق العمل — فإنها تعمل دون رؤية واضحة.

هذا الانفصال بين أدوات البرمجة وسياق المشروع يُعرف باسم " توسع السياق"، وهو ما يتسبب في إضاعة الوقت الذي تقضيه الفرق في ترجمة التذاكر إلى مطالبات.

يجمع ClickUp الوثائق والمهام وسير عمل التطوير في مساحة عمل واحدة. يظل سياقك الهندسي قريبًا من عملك على الكود، بحيث تنعكس التحديثات فورًا مع تطور المشاريع.

الآن، دعنا نحلل كيف يدعم ClickUp لفرق البرمجيات سير عمل البرمجة الفعلي. 👇

اسأل الذكاء الاصطناعي أي شيء عن عملك

اسأل ClickUp Brain عن العمليات الحالية في قسمك

ClickUp Brain هو طبقة الذكاء الاصطناعي السياقية لمساحة عملك، وهي تعمل في كل شيء. فهي تربط بين مهامك ووثائقك والدردشة والاجتماعات وتطبيقات الجهات الخارجية مثل GitHub، بحيث يمكنك طرح الأسئلة بلغة بسيطة والحصول على إجابات مستمدة من بيانات مساحة عملك الفعلية.

لنفترض أن مطورًا انضم إلى مشروع في منتصف مرحلة السبرينت.

بدلاً من البحث في خمسة مواضيع لفهم عملية النشر الحالية، يكتبون "@Brain ما هي عملية نشر تطبيقنا على الأجهزة المحمولة؟" ويحصلون على إجابة من مستنداتك وتعليقات المهام السابقة ومناقشات الفريق في ثوانٍ.

كما يتولى ClickUp Brain الكثير من الأعمال التشغيلية الإضافية التي لا يرغب أحد في القيام بها يدويًا:

يقوم بإنشاء تقارير موجزة باستخدام الذكاء الاصطناعي تلخص مهامك اليومية والعوائق التي واجهتك عند تسجيل الدخول

يُعيّن المهام تلقائيًا بناءً على حجم العمل والمهارات وسجل المشاريع السابقة

يتيح لك التبديل بين ChatGPT وClaude Opus وGemini وغيرها حسب متطلبات المهمة

يكتب الكود عند الطلب بناءً على سياق مساحة العمل

اطلب من ClickUp Brain كتابة كود لمشاريعك

أتمتة طلبات السحب باستخدام الوكلاء

قم بتعيين مهام تطوير البرامج مباشرةً إلى ClickUp Codegen Agent

العقل يجيب. Codegen ينفذ. Codegen Agent من ClickUp هو مطور يعمل بالذكاء الاصطناعي موجود داخل مساحة عملك. قم بتعيين مهمة له أو أشر إليه بعلامة @ في تعليق، وسيقوم بقراءة كل شيء يتعلق بتلك المهمة. ويشمل ذلك الوصف والمستندات المرتبطة والتعليقات السابقة قبل أن يكتب سطرًا واحدًا من الكود. ثم يفتح طلب سحب جاهز للإنتاج ويبقي الفريق على اطلاع دائم.

هذا هو الفرق الحقيقي عن أدوات البرمجة القائمة على الذكاء الاصطناعي المستقلة. تبدأ أدوات مثل Claude Code أو Copilot من الصفر. أما Codegen فهي تمتلك المتطلبات بالفعل لأنها تعمل ضمن المهمة نفسها التي تم تكليفها بها.

على سبيل المثال، لنفترض أن مهندس ضمان الجودة أبلغ عن خطأ يتعلق بفشل عملية الدفع على الهاتف المحمول. يقومون بتعيين المهمة إلى Codegen Agent، الذي يقرأ المواصفات الفنية المرتبطة، ويتتبع المشكلة، ويكتب الإصلاح، ويفتح طلب سحب (PR) دون الحاجة إلى قيام أي مهندس بنسخ ولصق السياق في أداة منفصلة.

حافظ على تحديث مواصفاتك

يؤدي وكلاء البرمجة عملًا أفضل عندما تكون الوثائق محدثة ومرتبطة بالمهام التي يقومون بتنفيذها.

حافظ على وثائق المنتج في ClickUp Docs

ClickUp Docs هو المكان الذي توجد فيه وثائق متطلبات المنتج (PRD) والمواصفات الفنية ومراجع واجهة برمجة التطبيقات (API) وملاحظات الهندسة. وهي مرتبطة مباشرة بالمهام ومرحلة التطوير التي تدعمها. لذلك، عندما تتغير المواصفات، تتغير في السياق. يلتقطها Codegen. ويجدها المهندسون. لا أحد يعمل من ملف PDF تم إرساله عبر البريد الإلكتروني منذ ثلاثة أسابيع.

بعض الأمور المهمة لفرق التطوير على وجه التحديد:

تعليقات مضمنة تتحول إلى مهام يمكن تتبعها بنقرة واحدة

يتم دعم كتل الكود والجداول والصفحات الفرعية المتداخلة والوسائط المدمجة

ClickUp Brain المدمج لكتابة أو تلخيص أو الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالوثائق

إليك ما قاله أحد المستخدمين الحقيقيين عن استخدام ClickUp:

أجد ClickUp قيّماً للغاية لأنه يدمج الوظائف في منصة واحدة، مما يضمن تجميع جميع الأعمال والتواصل في مكان واحد، مما يوفر لي سياقاً كاملاً. هذا التكامل يبسط إدارة المشاريع بالنسبة لي، ويعزز الكفاءة والوضوح. تعجبني بشكل خاص ميزة Brain AI، حيث تعمل كوكيل ذكاء اصطناعي ينفذ أوامري، ويؤدي المهام بفعالية نيابة عني. هذا الجانب التلقائي مفيد للغاية لأنه يبسط سير عملي ويقلل من الجهد اليدوي. بالإضافة إلى ذلك، كان الإعداد الأولي لـ ClickUp سهلًا للغاية، مما جعل الانتقال من الأدوات الأخرى سلسًا. كما أقدر أن ClickUp يتكامل مع الأدوات الأخرى التي أستخدمها، مثل Slack و Open AI و GitHub، مما يخلق بيئة عمل متماسكة. بشكل عام، لهذه الأسباب، أوصي بشدة باستخدام ClickUp للآخرين.

اربط طلبات السحب الخاصة بك بإدارة المشاريع

يتصل تكامل ClickUp مع GitHub بمستودعات GitHub الخاصة بك بحيث يتم ربط عمليات التسجيل والفروع وطلبات السحب تلقائيًا بالمهام عندما تقوم بتضمين معرف مهمة ClickUp في اسم الفرع أو رسالة التسجيل أو وصف طلب السحب.

من هذا المنطلق، يمكن لفريقك رؤية حالة طلب السحب (PR) وتعيينات المراجعين وتغييرات الأسطر وحالة الدمج مباشرةً داخل المهمة دون الحاجة إلى التبديل بين السياقات.

اعرض حالة طلب السحب (PR) على GitHub وتفاصيل المراجع داخل مهمة ClickUp مرتبطة

يمكنك أيضًا إنشاء أتمتة ClickUp بالإضافة إلى ذلك، على سبيل المثال:

انقل المهمة إلى "قيد المراجعة" فور فتح طلب سحب (PR) لها

ضع علامة "تم" تلقائيًا عند دمج PR في النسخة الرئيسية

أنشئ مشكلة على GitHub من خلال إرسال نموذج الأخطاء في ClickUp

ونظرًا لأن ClickUp Brain لديه رؤية لنشاطك على GitHub، يمكنك أن تسأله أسئلة مثل "ما هي عمليات الالتزام المرتبطة بهذه المهمة؟" وستحصل على إجابة حقيقية.

ما هي أداة البرمجة القائمة على الذكاء الاصطناعي التي يجب أن تختارها؟

إذا كنت ترغب في تسليم مهمة معقدة والعودة إلى نسخة مقارنة جاهزة للمراجعة، فإن Claude Code هو خيارك الأمثل.

وفي الوقت نفسه، إذا كنت ترغب في دمج اقتراحات الذكاء الاصطناعي في محررك دون تغيير أي شيء في سير عملك، فإن GitHub Copilot يتفوق من حيث سهولة الاستخدام والتبني.

ولكن أياً كانت الأداة التي تختارها، فإن جودة الكود تعتمد على السياق الذي يقف وراءه. يوفر ClickUp لوكلاء الذكاء الاصطناعي لديك كل ما ينقصهم: المواصفات والمتطلبات والقرارات وسجل المشروع الكامل، كل ذلك في مكان واحد.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل يمكنك استخدام Claude Code داخل GitHub Copilot؟

نعم. يتوفر Claude Code كوكيل تابع لجهة خارجية ضمن خطط Copilot Pro+ و Enterprise، على الرغم من أن العديد من الفرق تستكشف أيضًا بدائل Claude Code لسير عمل مختلف.

كيف يقارن Cursor بـ Claude Code و GitHub Copilot؟

Cursor هو محرر أكواد يعتمد على الذكاء الاصطناعي (نسخة معدلة من VS Code) يجمع بين الإكمال التلقائي داخل السطر والتحرير المتعدد للملفات، ويقع بين تكامل IDE في Copilot والعمق المستقل في Claude Code.

ما هو نموذج Copilot الأفضل لمهام البرمجة؟

بالنسبة للتفكير المعقد، يقدم Claude Opus داخل Copilot أداءً قويًا؛ أما بالنسبة للإكمالات السريعة المضمنة، فإن النماذج القائمة على GPT تميل إلى أن تكون أسرع، ويتيح لك Copilot التبديل بين النماذج حسب المهمة.

نعم، يعمل Copilot في بيئة تطوير التطبيقات (IDE) للبرمجة اليومية، بينما يتولى Claude Code المهام المعقدة في واجهة الأوامر، كما أن تخصيص المهام عبر وكيل Codegen في ClickUp يزود كلتا الأداتين بسياق المشروع الكامل تلقائيًا.