أفضل 11 وكيلًا للذكاء الاصطناعي في مجال البرمجة لعام 2025

هل تقوم بتصحيح رسالة الخطأ الغامضة للمرة الثالثة اليوم؟ لقد مررنا جميعًا بهذه التجربة: محاولات متعددة ومحبطة، وشكوك مزعجة بأنك تغفل عن خطأ واضح، وتضييع الكثير من الوقت.

ولكن هل يستحق ذلك إجهاد العقل؟

لا يجب أن يكون الترميز بمثابة لغز. يمكن لوكلاء الترميز بالذكاء الاصطناعي تقديم حلول محتملة، وتحديد المصدر المحتمل للخطأ، وحتى اقتراح تعديلات على الكود لإصلاحه. كما يمكنهم مساعدتك في فهم سبب حدوث الخطأ، بما يتجاوز الإصلاح السطحي.

تتناول هذه القائمة أفضل 11 وكيلًا من وكلاء الذكاء الاصطناعي للترميز وكتابة أكواد عالية الجودة. نأمل أن يساعدك هذا المدونة في اختيار الذكاء الاصطناعي المناسب لفرق البرمجة لديك، وبالتالي توفير الوقت!

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للبرمجة في لمحة سريعة

فيما يلي جدول موجز يلخص أفضل 11 وكيلًا من وكلاء الذكاء الاصطناعي للترميز:

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp إنشاء مقتطفات أكواد، وإدارة المشاريع، ومساعد الذكاء الاصطناعي (Brain)، والوكلاء المخصصون، والمستندات، ولوحات المعلومات، وتنسيق كتل الأكواد، وتكامل GitHub/GitLab إدارة الكود/المشاريع، الأتمتة؛ الشركات الناشئة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات خطة مجانية؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Auto-GPT تنفيذ المهام بشكل مستقل، دعم المكونات الإضافية، إدارة الملفات/الأكواد، إنشاء الأكواد، الوصول إلى الإنترنت أتمتة مهام البرمجة، مستخدمو Python؛ المطورون الأفراد، الشركات الناشئة مجاني (قد يترتب على استخدام واجهة برمجة التطبيقات تكاليف) GitHub Copilot دعم متعدد المحررين، وإصلاح الأخطاء، وإنشاء حالات الاختبار، والاستضافة الذاتية، والدردشة بالذكاء الاصطناعي إكمال الترميز، التعلم، تصحيح الأخطاء؛ مطورون أفراد، فرق صغيرة بدء مجاني بسعر 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم Codeium دعم متعدد المحررين، وإصلاح الأخطاء، وإنشاء حالات الاختبار، والاستضافة الذاتية، والدردشة بالذكاء الاصطناعي تعدد اللغات، الترميز الآمن، إصلاح الأخطاء؛ فرق صغيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة مجاني، يبدأ من 15 دولارًا شهريًا Tabnine لا احتفاظ بالبيانات، في الموقع/VPC/SaaS، إنشاء الوثائق، تطبيق معايير الترميز تأمين إنشاء الكود والامتثال؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة مجاني، يبدأ من 9 دولارات شهريًا Cursor AI تحرير الكود المدعوم بالذكاء الاصطناعي، واجهة محادثة، دعم امتداد VS Code، بيئات معزولة تحرير الكود، الأوامر باللغة الطبيعية؛ المطورون الأفراد، الفرق الصغيرة مجاني، يبدأ من 20 دولارًا شهريًا DeepCode AI فحص الأمان، وإصلاح الثغرات تلقائيًا، و SAST، وتكامل IDE، والتصحيحات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطنا الأمان وإصلاح الثغرات الأمنية؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة مجاني، يبدأ من 25 دولارًا شهريًا Amazon CodeWhisperer إكمال الترميز، الفحص الأمني، تكامل AWS/السحابة، ترحيل أعباء العمل التطوير السحابي الأصلي، والأمن؛ الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات مجاني، Pro: 19 دولارًا شهريًا Replit AI إنشاء تطبيقات بدون كود أو بكود قليل، تحويل لقطات الشاشة إلى تطبيقات، العمل الجماعي في الوقت الفعلي، الاستضافة النماذج الأولية السريعة، غير المبرمجين، التعاون؛ الفرق الصغيرة، الشركات الناشئة مجاني، يبدأ من 25 دولارًا شهريًا AskCodi أدوات تطوير متخصصة (SQL، Docker، Regex، CI/CD)، إعادة هيكلة الكود، اكتشاف الأخطاء دورة حياة التطوير الكاملة، والأتمتة؛ الفرق الصغيرة، والشركات الناشئة يبدأ من 14.99 دولارًا شهريًا Blackbox AI استخراج الكود من العناصر المرئية، ودعم النماذج المتعددة، والبحث عن الكود مفتوح المصدر استخراج الكود، حل المشكلات؛ مطورون فرديون، فرق صغيرة خطة مجانية (أسعار مخصصة للمستوى المتقدم)

ما هي وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

وكلاء الذكاء الاصطناعي هم برامج مستقلة أو شبه مستقلة تؤدي المهام وتتخذ القرارات وتتفاعل مع البيئات دون تدخل بشري مستمر. يمكنهم التفكير بشكل ديناميكي واتخاذ الإجراءات اللازمة للمهام المعقدة المتعلقة بأهدافك.

هناك أنواع مختلفة من وكلاء الذكاء الاصطناعي بمستويات متفاوتة من الذكاء والاستقلالية والقدرة على التكيف:

وكلاء الذكاء الاصطناعي التفاعليون : يستجيبون للمدخلات في الوقت الفعلي ولكنهم يفتقرون إلى الذاكرة (على سبيل المثال، روبوتات الدردشة التي تجيب على الأسئلة الشائعة)

وكلاء الذكاء الاصطناعي ذوو الذاكرة المحدودة : تعلم من التفاعلات السابقة لتحسين الأداء (على سبيل المثال، السيارات ذاتية القيادة)

وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون : يعملون بشكل مستقل، ويحسنون سير العمل بأقل قدر من الإشراف البشري (على سبيل المثال، مساعدو الترميز المدعومون بالذكاء الاصطناعي)

أنظمة الوكلاء المتعددين (MAS): تعاون مع عدة وكلاء لحل المشكلات المعقدة (على سبيل المثال، روبوتات التداول في مجال التمويل)

👀 هل تعلم: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكمل ويؤتمت اثنين من كل ثلاثة وظائف، وليس أن يحل محلها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في وكلاء الذكاء الاصطناعي للترميز؟

أنت بحاجة إلى أدوات الترميز بالذكاء الاصطناعي لأنها توفر عملية تطوير برمجيات محسّنة وموثوقة. فهي تعمل على أتمتة المهام المتكررة لزيادة إنتاجية المطورين وتحسين جودة الترميز من خلال الإشارة إلى الثغرات الأمنية.

وهذا مجرد غيض من فيض.

للاستفادة من مزايا هذه النماذج اللغوية الكبيرة، تأكد من أنها تستوفي المعايير المذكورة أدناه:

ابحث عن التوافق الواسع أو الوكلاء المتخصصين المصممين خصيصًا لتكنولوجيا مجموعتك المحددة — يجب أن يدعم مساعدو الذكاء الاصطناعي اللغات والأطر التي تستخدمها

اختر الوكلاء الذين يمكنهم إنشاء مقتطفات من الكود أو وظائف كاملة أو حتى وحدات أكبر بناءً على مواصفاتك، سواء كانت بلغة طبيعية أو موجهات أكثر تنظيماً

قم بتقييم نموذج اللغة الكبير لمعرفة قدراته مثل تحديد الأخطاء وإصلاحها، وتحليل رسائل الخطأ، واقتراح الحلول المحتملة، وتوقع المشكلات المحتملة قبل ظهورها

تأكد من أن مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك يمكنه التكامل مع بيئة التطوير المتكاملة (IDE) الحالية ونظام التحكم في الإصدارات وأدوات التطوير الأخرى

ادرس الأداة لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على آلية تعلم قوية لفهم أسلوبك في البرمجة وتفضيلاتك بمرور الوقت

📚 اقرأ أيضًا: يوم في حياة مطور برمجيات

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للبرمجة

هل أنت مستعد للعثور على أفضل أداة لتطوير البرمجيات لمشروعك القادم؟ إليك قائمة تضم 11 وكيلًا مستقلًا لكتابة الأكواد وتحليل ملاحظات المستخدمين والعمل باستخدام خوارزميات متقدمة.

يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في حل مهام التطوير الشائعة أو التعامل مع سير العمل المعقد. استكشف القائمة، واختر الأداة المناسبة، واتبع اتجاه هندسة البرمجيات!

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء مقتطفات من الأكواد وإدارة مشاريع البرمجيات)

أنجز المزيد مع وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp

ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، يمكن أن يكون خيارًا قويًا للمبرمجين ومطوري البرامج. إنه مساحة عمل سهلة الاستخدام للمطورين تتكامل مع أدواتك الحالية لإدارة مشاريع البرامج بشكل كامل.

على سبيل المثال، تتيح إدارة مشاريع فرق البرمجيات من ClickUp لفرق الهندسة إعداد عمليات سبرينت آلية تقوم بتحديث حالات الأعمال المتأخرة في الوقت الفعلي. يمكنهم أيضًا إنشاء سير عمل مرن ورشيق، مثل Kanban وScrum وغيرها، لإدارة عمليات السبرينت.

وكلاء ClickUp Custom Autopilot

يمكنك تبسيط عملية تسليم البرامج من خلال أتمتة المهام الروتينية باستخدام وكلاء ClickUp المخصصين — بدءًا من تحديثات المهام وحتى مراجعة الأكواد.

قم بتسريع تسليم البرامج باستخدام وكلاء ClickUp المخصصين، وأتمتة مراجعة الأكواد، وتتبع الأخطاء

إليك كيفية استخدامها وتخصيصها:

تعيين المهام وتحديثها تلقائيًا بناءً على حجم العمل أو المحفزات مثل طلبات السحب المدمجة

أنشئ ملخصات يومية وتقارير سريعة للفرق وأصحاب المصلحة

أجب عن الأسئلة الشائعة واطلع على المستندات ذات الصلة من المعرفة الداخلية

تتبع مراجعات الكود، وإخطار المراجعين، وإرسال تذكيرات المتابعة

ببساطة، يمكن لفريقك التركيز على البناء بينما يتولى ClickUp الأعمال الروتينية!

إليك فيديو تعليمي سريع حول كيفية إنشاء وكيل مخصص على Clickup من البداية!

ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain لكتابة الأكواد، والعثور على الأخطاء، وتحسينها دون بذل أي جهد يدوي

يمكن للفرق أيضًا استخدام ClickUp Brain، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بشكل استراتيجي لطرح الأسئلة المتعلقة بالبرمجة بدلاً من البحث يدويًا عن الحلول والحصول على إجابات تراعي السياق بناءً على تاريخ المشروع والوثائق الخاصة به.

يمكن لـ Brain أيضًا إنشاء مقتطفات من الكود عند الطلب، وشرح الخوارزميات المعقدة، واقتراح تحسينات لإعادة الهيكلة، مما يجعله مساعدًا لا يقدر بثمن لفرق البرمجيات.

✨ مكافأة: ارفع مستوى كفاءة مهام الترميز باستخدام ClickUp Brain MAX. ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة + الويب للحصول على وثائق المنتج والمواصفات وملخصات الاجتماعات اليومية والمزيد

استخدم ميزة "تحويل الكلام إلى نص" لطرح الأسئلة وإملاء المهام وتنفيذها بصوتك دون استخدام يديك وأينما كنت

استبدل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وGemini بحل واحد وسريع الاستخدام ومناسب للمؤسسات لدعم أي عدد من مهام الترميز ClickUp Brain MAX هو رفيق ذكي للكمبيوتر المكتبي يتمتع بقدرات فائقة ويفهمك حقًا لأنه يعرف عملك. لذا تخلص من أدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة، واستخدم صوتك لإنجاز العمل وإنشاء الوثائق وتعيين المهام لأعضاء الفريق والمزيد. التقط الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام 4 مرات أسرع مع Talk to Text في ClickUp Brain MAX

قالب تطوير البرمجيات ClickUp

يمكنك أيضًا البحث عن قوالب توثيق الكود والمزيد في ClickUp للحصول على حل بسيط.

على سبيل المثال، باستخدام منهجيات Scrum أو Kanban، يمكن أن يساعد قالب ClickUp لتطوير البرمجيات المطورين على تنظيم سير العمل لخطط تطوير المنتجات وتقديم الميزات وتتبع الأخطاء.

يمكن لفرق مختلفة، مثل فرق المنتج والتصميم والهندسة وضمان الجودة، التعاون في مساحة واحدة لضمان سلاسة دورات السباق السريع وكفاءة حل المشكلات.

أفضل ميزات ClickUp

قم بمزامنة الالتزامات والفروع وطلبات السحب مباشرةً داخل مهام ClickUp باستخدام تكامل ClickUp العميق مع GitHub و GitLab

أنشئ وثائق تقنية منظمة ومراجع API وإرشادات ترميز باستخدام التنسيق المدمج والقوالب والتعاون في الوقت الفعلي في ClickUp Docs

اجمع رؤى حول إنتاجية المطورين والمهام المكتملة وتتبع الوقت وسرعة السباق لاتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات باستخدام لوحات معلومات ClickUp

استخدم تمييز بناء الجملة لضمان الوضوح عند مناقشة أو مراجعة الكود، وتحسين قابلية القراءة والتعاون بمساعدة ClickUp Code Block Formatting

أنشئ مقتطفات من الكود، وتفسيرات للخوارزميات المعقدة، واقتراحات لتحسين إعادة البرمجة باستخدام ClickUp Brain

قيود ClickUp

قد يشعر المبتدئون بالارتباك بسبب الميزات الشاملة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

نحن نستخدم ClickUp لتتبع مشاريع تطوير البرمجيات داخل شركتنا؛ حيث يسهل عليّ إدارة المشاريع والفرق المتعددة، وهي واحدة من أفضل الأدوات التي استخدمتها حتى الآن للتعامل مع مشاريع سكرم ومشاريعي الحديثة السريعة.

نحن نستخدم ClickUp لتتبع مشاريع تطوير البرمجيات داخل شركتنا؛ حيث يسهل عليّ إدارة المشاريع والفرق المتعددة، وهي واحدة من أفضل الأدوات التي استخدمتها حتى الآن للتعامل مع مشاريع سكرم ومشاريعي الحديثة السريعة.

👀 هل تعلم: 84% من مطوري البرمجيات يستخدمون GitHub و GitLab و Bitbucket كأدوات للتعاون في كتابة الكود المصدري.

2. Auto-GPT (الأفضل للمستخدمين الذين يجيدون لغة Python)

عبر AutoGPT

هل تستخدم ChatGPT لكتابة الأكواد؟ إذا كانت الإجابة نعم، فقد حان الوقت للتوقف عن ذلك والتحول إلى AutoGPT. يحاول هذا البرنامج جعل GPT-4 و GPT-3. 5 يعملان بسرعة فائقة دون الحاجة إلى تدخل بشري مستمر.

على سبيل المثال، إذا حددت له هدفًا، فسيقوم الذكاء الاصطناعي المستقل بتقسيمه إلى أجزاء يمكن إدارتها. هذه الميزة مثالية للمستخدمين الذين لديهم خبرة في تطوير البرامج وإتقان لغة Python.

أفضل ميزات Auto-GPT

استخدم المكونات الإضافية والوصول إلى الإنترنت بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى لمعالجة المعلومات

أنشئ الملفات وحررها وقم بإدارتها للعمل مع الأكواد والمستندات والبيانات الأخرى

قلل المهام المتكررة عن طريق إنشاء مقتطفات من الكود أو وظائف أو حتى وحدات كاملة بناءً على أوصاف اللغة الطبيعية

قيود Auto-GPT

على الرغم من أن AutoGPT مجاني للتنزيل والتثبيت، إلا أنك تحتاج إلى شراء رموز API لاستخدامه

يجب أن تكون مسجلاً في قائمة الانتظار لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم في السحابة

أسعار Auto-GPT

مجاني

تقييمات ومراجعات Auto-GPT

G2: 4. 5/5 (20+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📚 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات تطوير البرمجيات

3. GitHub Copilot (الأفضل لإكمال الكود في الوقت الفعلي وتقديم الاقتراحات)

عبر GitHub Copilot

يتكامل GitHub Copilot بسهولة مع سير عمل المطورين. يقترح مساعد الترميز المدعوم بالذكاء الاصطناعي أسطر كاملة أو كتل من التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي، مما يزيد من الإنتاجية. يمكن للمبرمجين التركيز على مشاكل أخرى غير بناء الجمل أو التعليمات البرمجية النمطية.

سواء كان المطورون يبنون تطبيقات الويب أو يصححون الأخطاء في الكود أو يتعلمون لغة برمجة جديدة، يمكن لـ Copilot تقديم توصيات ذكية ومراعية للسياق.

أفضل ميزات GitHub Copilot

وفر إصلاحات وتحسينات ذكية للرموز لتحديد الأخطاء وحلها بشكل أسرع

تعرف على معاني مقتطفات الأكواد وأفضل الممارسات لمعايير الترميز

اعمل ضمن بيئات تطوير متكاملة شهيرة مثل Visual Studio Code وNeovim وJetBrains، مما يضمن تكامل سير العمل بسلاسة

ادخل إلى مجتمعات مطوري GitHub للاستفادة من المنتديات والمناقشات والتعاون مفتوح المصدر

قيود GitHub Copilot

يتطلب مراقبة مستمرة لأنه قد يولد استجابات خاطئة

لا يمكنك تحليل قاعدة كود كاملة في Visual Studio

قد يكون دعم العملاء غير مستجيب وغير موثوق

أسعار GitHub Copilot

مجاني إلى الأبد

الفريق: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 21 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات GitHub Copilot

G2: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن GitHub Copilot؟

تقول مراجعة G2*

يساعد في حل المشكلات المتكررة، مثل إضافة مستندات xml واختبارات الوحدات والأشياء التي تتكرر كثيرًا.

يساعد في حل المشكلات المتكررة، مثل إضافة مستندات xml واختبارات الوحدات والأشياء التي تتكرر كثيرًا.

4. Codeium (الأفضل لاستخدام تكاملات متعددة المحررات)

عبر Codeium

اشرح نيتك بلغة إنجليزية بسيطة وشاهد Codeium يترجمها إلى مقتطفات وظيفية. وهذا يجعله مفيدًا للنماذج الأولية السريعة ويقلل من الوقت المستغرق في كتابة الأكواد النمطية. وهو يدعم أكثر من 70 لغة برمجة ويتكامل مع أكثر من 40 من أفضل برامج تحرير الأكواد.

أفضل ميزات Codeium

استخدم خيارات الاستضافة الذاتية للمؤسسات، مما يضمن أمان الكود والامتثال للسياسات الداخلية

حدد الأخطاء وأصلحها من خلال الدردشة التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل عملية تصحيح الأخطاء أكثر سهولة

أنشئ حالات اختبار، وحسّن موثوقية الكود بأقل جهد يدوي

قيود Codeium

قد تكون الردود خاطئة أو تحتوي على أخطاء في بعض الأحيان

قد لا تستجيب الواجهة

أسعار Codeium

مجاني إلى الأبد

المحترف: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro Ultimate: 60 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (حتى 200 عضو)

Teams Ultimate: 90 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (حتى 200 عضو)

Enterprise SaaS: أسعار مخصصة

تقييمات Codeium ومراجعاته

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

⚡️أرشيف القوالب: قوالب مجانية لخطط تطوير البرمجيات للاستخدام

5. Tabnine (الأفضل لتوليد كود بدون الاحتفاظ بالبيانات)

عبر Tabnine

توفر Tabine دعمًا كاملًا لـ SLDC، ويغطي كل شيء بدءًا من التخطيط والترميز والاختبار والمراجعة وصيانة الكود. تضمن سياسة عدم الاحتفاظ بالبيانات أن يظل كودك آمنًا وسريًا؛ ومع ذلك، تعمل الأداة على ذاكرة قصيرة المدى.

أفضل ميزات Tabnine

امنع الوصول غير المصرح به من خلال خيارات النشر المحلي و VPC و SaaS الآمنة

حافظ على معايير الترميز وفرض أفضل الممارسات من خلال الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أنشئ وثائق إلى جانب الكود لتحسين قابلية الصيانة

تأكد من أن الكود الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي خالٍ من مصادر خارجية غير مرخصة أو خطرة

قيود Tabnine

قد يتسبب في مشكلات في الأداء والذاكرة عند استخدام مجموعات بيانات كبيرة

في بعض الأحيان، قد تحتاج إلى تشغيل الأداة يدويًا

أسعار Tabnine

أساسي: مجاني إلى الأبد

التطوير: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Tabnine

G2: 4. 2/5 (30+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tabnine؟

جاء في مراجعة G2:

يوفر اقتراحات للكود بناءً على لغة البرمجة التي نستخدمها. بصفتي مطورًا، أعمل مع العديد من اللغات، وأواجه صعوبة في فهم قواعد اللغة، ولكن هذا يساعدني كثيرًا.

يوفر اقتراحات للكود بناءً على لغة البرمجة التي نستخدمها. بصفتي مطورًا، أعمل مع العديد من اللغات، وأواجه صعوبة في فهم قواعد اللغة، ولكن هذا يساعدني كثيرًا.

🧠 حقيقة ممتعة: يعد مطورو البرمجيات في الولايات المتحدة من أصحاب الوظائف الأعلى أجراً، حيث يبلغ متوسط دخلهم 255 ألف دولار، وفقاً لبعض المصادر.

6. Cursor AI (الأفضل لدمج تحرير الكود المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمساعدة في المحادثة)

عبر Cursor AI

يتنبأ Cursor AI بالتعديلات ويفهم قاعدة كود المستخدم ويسمح للمطورين بتعديل الكود باستخدام أوامر اللغة الطبيعية. كما يوفر ميزات تركز على الخصوصية، مما يضمن أمان الكود الحساس.

لتقليل منحنى التعلم، تدعم الأداة الإضافات والسمات وارتباطات المفاتيح.

أفضل ميزات Cursor AI

الوصول إلى ملحقات VS Code الحالية والموضوعات والاختصارات

كرر الكود في بيئات معزولة دون التأثير على المشروع الرئيسي

قم بتعديل الوظائف بالكامل باستخدام أوامر باللغة الإنجليزية البسيطة بدلاً من التعديلات اليد

قيود Cursor AI

قد تؤدي قواعد البرمجة المعقدة والكبيرة إلى استجابات غير دقيقة

يمكن تخطي التعديلات التي يتم إجراؤها في الوقت الفعلي من قبل أعضاء الفريق الآخرين أثناء إنشاء الاقتراحات عند العمل في فريق كبير

أسعار Cursor AI

مجاني إلى الأبد

المحترف: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Cursor AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📮 ClickUp Insight: 33٪ من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى تطوير المهارات كأحد حالات الاستخدام التي يهتمون بها أكثر. على سبيل المثال، قد يرغب الموظفون غير التقنيين في تعلم كيفية إنشاء مقتطفات من الكود لصفحة ويب باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي. في مثل هذه الحالات، كلما زادت معرفة الذكاء الاصطناعي بسياق عملك، كانت استجاباته أفضل. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يتفوق ClickUp Brain في هذا المجال. فهو يعرف المشروع الذي تعمل عليه ويمكنه أن يوصي بخطوات محددة أو حتى يؤدي مهام مثل إنشاء مقتطفات من الكود بسهولة.

7. DeepCode AI (الأفضل لإصلاح الثغرات الأمنية تلقائيًا)

عبر DeepCode AI

DeepCode AI هو أداة تحليل أكواد مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومدمجة في منصة Snyk Code، وتضع الأمان في المقام الأول. وهي تستخدم نهجًا هجينًا للذكاء الاصطناعي يجمع بين الذكاء الاصطناعي الرمزي والذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي لتوفير فحص أمني عالي الدقة والحفاظ على أمان أكوادك.

بدلاً من بيانات العملاء، يستخدم إصلاحات مفتوحة المصدر وموثوقة للتدريب.

أفضل ميزات DeepCode AI

ركز على اختبار أمان التطبيقات الثابتة (SAST) وإصلاح الثغرات الأمنية تلقائيًا في الوقت الفعلي

وفر رؤى أمنية في الوقت الفعلي داخل IDE، مما يتيح إصلاحات فورية بنقرة واحدة

قم بتطبيق تصحيحات الأمان التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مباشرة

اعمل ضمن المكون الإضافي IDE من Snyk، الذي يوفر اكتشاف الثغرات الأمنية في الوقت الفعلي

قيود DeepCode AI

لا يساعد في إعادة هيكلة الكود أو تحسينات المنطق

يتطلب الاستفادة الكاملة من DeepCode AI التكامل مع Snyk Code، مما يحد من الاستخدام المستقل

أسعار DeepCode AI

مجاني إلى الأبد

الفريق: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات DeepCode AI

G2: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

⚡️أرشيف القوالب: قوالب ونماذج مجانية لتقرير الأخطاء لتتبع الأخطاء

8. Amazon CodeWhisperer (الأفضل لدمج فحص الأمان مباشرة في الكود)

عبر Amazon CodeWhisperer

أصبح Amazon CodeWhisperer الآن جزءًا من Amazon Q Developer، وهو مساعد ترميز توليدي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتسريع تطوير البرامج مع تحسين عمليات السحابة. وهو متكامل بشكل عميق مع AWS، مما يجعله متوافقًا مع التطوير السحابي الأصلي.

يقوم بإنشاء وإعادة هيكلة الكود ويوفر فحصًا أمنيًا في الوقت الفعلي وإرشادات حول البنية التحتية وتحويل أعباء العمل مدعومًا بالذكاء الاصطناعي (على سبيل المثال، ترحيل تطبيقات .NET من Windows إلى Linux).

أفضل ميزات Amazon CodeWhisperer

وفر إكمال الأكواد متعددة الأسطر بناءً على أنماط الترميز والتعليقات الخاصة بك

اعمل في Slack و Microsoft Teams و GitLab لتسهيل التطوير والتصحيح الجماعي

قم بترحيل أحمال العمل وترقية JavaScript وتحسين الرموز القديمة

قيود Amazon CodeWhisperer

لا يوفر دعمًا متعدد اللغات

يميل إلى إنتاج مخرجات خاطئة في بعض الأحيان

أسعار Amazon CodeWhisperer

Amazon Q Developer Free Tier: خطة مجانية

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Amazon CodeWhisperer

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amazon CodeWhisperer؟

جاء في مراجعة G2:

يعجبني شرحه للكود الذي يقدمه. يعجبني كيف يشرح كل خطوة من خطوات الحل وكيف أن حلوله واضحة.

يعجبني شرحه للكود الذي يقدمه. يعجبني كيف يشرح كل خطوة من خطوات الحل وكيف أن حلوله واضحة.

9. Replit AI (الأفضل لتطوير التطبيقات دون الحاجة إلى الترميز اليدوي)

عبر Replit AI

Replit AI هي منصة منخفضة الكود/بدون كود تتيح إنشاء التطبيقات وتكرارها ونشرها بسرعة. لا تحتاج إلى معرفة كيفية كتابة وثائق الكود باستخدام هذه الأداة. فهي تبني تطبيقات/مواقع ويب كاملة من مطالبات اللغة الطبيعية.

يمكن للمستخدمين وصف فكرة ما، وسيقوم Replit AI تلقائيًا بإنشاء التطبيق وتصحيحه ونشره. تدعم الأداة أيضًا غير المبرمجين والمطورين الذين يسعون إلى تسريع عملية إنشاء النماذج الأولية.

أفضل ميزات Replit AI

اجمع بين الترميز وتصحيح الأخطاء والاختبار والاستضافة في منصة واحدة متكاملة

قم بتحميل لقطات شاشة لتطبيق ما، وسيقوم Replit AI بإعادة إنشاء وظائفه

استفد من العمل الجماعي في الوقت الفعلي لتحرير المشاريع وتصحيحها وتحسينها

قيود Replit AI

لا يمكنك معاينة المشروع لأنه لا يوجد مخرج إلى متصفح خارجي

قد تبدو خيارات Python غير شاملة

أسعار Replit AI

مبتدئ: مجاني

Replit Core: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Replit AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

10. AskCodi (الأفضل للمساعدة بالذكاء الاصطناعي في دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها)

عبر AskCodi

بفضل مجموعة من الأدوات المتخصصة للمطورين تسمى Codi Apps، يعمل AskCodi على تبسيط مهام البرمجة مثل إنشاء وإعادة هيكلة الكود، واكتشاف الأخطاء، وترجمة اللغات. تم تصميم كل تطبيق لمعالجة تحدي معين، مما يجعل سير عملك أسرع وأكثر كفاءة.

أفضل ميزات AskCodi

قم بتكوين استعلامات SQL و NoSQL معقدة، وتحسين مهام معالجة البيانات واسترجاعها باستخدام Query Writer

أنشئ ملفات Dockerfiles مخصصة لمتطلبات مشروعك باستخدام Dockerfile Writer لإدارة عملية التعبئة في حاويات

استخدم أداة إعادة هيكلة الكود لإعادة هيكلة قواعد الكود الحالية لتحسين قابلية القراءة والصيانة والأداء

أنشئ تعبيرات منتظمة لمهام معالجة النصوص المتقدمة والتحقق من صحتها باستخدام Regex Generator

أتمتة إنشاء وتكوين خطوط أنابيب CI/CD بمساعدة CI/CD Pipeline Writer

قيود AskCodi

قد تشكل المجموعة الواسعة من الأدوات والميزات منحنى تعلم حاد للمطورين غير المعتادين على منصات الترميز المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قد يتوقف الذكاء الاصطناعي عن العمل إذا كانت المدخلات أو المخرجات طويلة جدًا

أسعار AskCodi

اشتراك مميز: 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

النسخة الكاملة: 34.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات AskCodi

G2: 4. 8/5 (70+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن AskCodi؟

تقول مراجعة G2:

يسهل العمل معها، كما أن واجهة المستخدم سهلة الفهم.

يسهل العمل معها، كما أن واجهة المستخدم سهلة الفهم.

👀 هل تعلم: 7% من المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بدأت في التوظيف لشغل وظائف هندسية سريعة.

11. Blackbox AI (الأفضل لاستخراج الكود من العناصر المرئية)

عبر Blackbox AI

يمكن لـ Blackbox AI استخراج الكود من مقاطع الفيديو وتحليل الكود من الصور وتوفير وصول فوري إلى أكثر من 100 مليون مستودع مفتوح المصدر، مما يجعله مناسبًا للمطورين الذين يعملون في مشاريع متنوعة.

بدلاً من الاقتصار على نظام ذكاء اصطناعي واحد، يمكن للمستخدمين التبديل بين نماذج مثل GPT-4 وClaude وغيرها لمقارنة النتائج وتحسين اقتراحات الترميز واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

ميزات Blackbox AI

التقط مقتطفات الكود التي تظهر على الشاشة من مقاطع الفيديو التعليمية وحوّلها إلى كود قابل للتحرير

امسح لقطات الشاشة أو صور الكود وحوّلها إلى نص قابل للاستخدام

اعثر على مقتطفات الكود ذات الصلة من قاعدة بيانات مفتوحة المصدر ضخمة في ثوانٍ معدودة

قيود Blackbox AI

قد تولد أداة الذكاء الاصطناعي أحيانًا معلومات غامضة

عملية تهيئة المستخدمين معقدة

أسعار Blackbox AI

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من أتمتة إنشاء الكود وإصلاح الأخطاء إلى معالجة البيانات وتتبع التقدم، تقلل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الجهد اليدوي وتحرر المطورين للتركيز على مهام أخرى. لهذا السبب يعد استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات مفتاح الاستعداد للمستقبل والتوسع.

يمكن دمجها في مساحة عمل المطور، ودعم التعاون في الوقت الفعلي، وتوفير رؤى ذكية، وأتمتة المهام المتكررة مع الحفاظ على الأمان والمرونة.

يتوافق ClickUp مع هذه الرؤية بفضل ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مقتطفات من الكود، وتكامل GitHub/GitLab للتحكم في الإصدارات، وتنسيق كتل الكود لتحسين قابلية القراءة، وتتبع تقدم المشروع.

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