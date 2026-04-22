أفضل 10 بدائل لـ Fyntrix AI في عام 2026

تتخلى معظم الفرق عن Fyntrix AI لنفس السبب: فهي تسرع البريد الإلكتروني دون إصلاح الأنظمة غير المتصلة التي تسبب في الأصل في إثقال البريد الإلكتروني.

يقدم هذا الدليل تحليلاً لـ 10 بدائل لـ Fyntrix AI، بدءًا من برامج البريد الإلكتروني الأسرع وصولاً إلى مساحات العمل المتكاملة التي تقلل من الحاجة إلى التعامل مع البريد الإلكتروني باعتباره مركزك الرئيسي.

لنبدأ! 🚀

نظرة عامة على بدائل Fyntrix AI

إليك نظرة سريعة على أفضل ما تقدمه أقوى بدائل Fyntrix AI. 👀

الأداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp إدارة العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي للفرق التي تحتاج إلى توحيد البريد الإلكتروني والمهام والمستندات والاتصالات في مساحة عمل واحدة سياقية ClickUp Brain للذكاء الاصطناعي الذي يراعي السياق عبر المهام والمستندات والدردشات، وSuper Agents لتنفيذ سير العمل بدون كتابة أكواد برمجية مع زملاء الفريق المدعومين بالذكاء الاصطناعي، وصندوق الوارد الموحد لترتيب الإشعارات حسب الأولوية وتحويلها إلى مهام مجاني إلى الأبد؛ تتوفر خيارات التخصيص للمؤسسات Notion الموظفون المعرفيون والفرق التي تحتاج إلى وثائق مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومواقع ويكي، وتتبع مشاريع خفيف الوزن Notion AI للكتابة والتلخيص واستخراج بنود العمل، وتكامل Notion Calendar للتخطيط، وNotion Mail للبريد الإلكتروني في مساحة العمل مجاني؛ يبدأ من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Motion المحترفون والفرق الصغيرة التي ترغب في جدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتخطيط تلقائي للتقويم جدولة تلقائية ذكية بناءً على الأولويات والمواعيد النهائية، وإعادة جدولة ديناميكية عند تغيير الخطط، وحجز أوقات مخصصة للتركيز لتقليل عوامل التشتيت تجربة مجانية؛ تبدأ من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Superhuman المستخدمون المتمرسون الذين يركزون على سير عمل البريد الإلكتروني عالي السرعة والإنتاجية التي تعتمد على لوحة المفاتيح صياغة البريد الإلكتروني وتلخيصه بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والتنقل باستخدام لوحة المفاتيح أولاً لإدارة سريع لصندوق الوارد، وتقسيم صندوق الوارد لتحديد الأولويات تبدأ الأسعار من 30 دولارًا شهريًا Shortwave مستخدمو Gmail الباحثون عن تنظيم صندوق الوارد باستخدام الذكاء الاصطناعي والبحث الدلالي البحث في البريد الإلكتروني باللغة الطبيعية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتجميع التلقائي للرسائل ذات الأولوية المنخفضة، واقتراحات الرد الفوري مجاني؛ يبدأ من 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Missive الفرق التي تحتاج إلى التعاون عبر صندوق الوارد المشترك والتواصل في الوقت الفعلي حول رسائل البريد الإلكتروني مسودات مشتركة لكتابة رسائل البريد الإلكتروني بشكل تعاوني، ودردشة داخلية للفريق إلى جانب سلاسل رسائل البريد الإلكتروني، وقواعد تخصيص وتوجيه المحادثات تجربة مجانية؛ تبدأ من 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Spike الأفراد والفرق الصغيرة الذين يفضلون واجهة بريد إلكتروني على غرار الدردشة مع أدوات إنتاجية مدمجة واجهة بريد إلكتروني تفاعلية تزيل الفوضى، وMagic Message AI لصياغة الردود، وصندوق الوارد ذو الأولوية لتصفية الرسائل المهمة مجاني؛ يبدأ من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم Fyxer AI الأفراد الذين يبحثون عن صياغة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا، وتحديد أولويات البريد الوارد، والتحضير للاجتماعات بمساعدة الذكاء الاصطناعي ردود مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي ومُصمَّمة خصيصًا لتناسب أسلوب كتابة المستخدم، وتصنيف تلقائي للبريد الوارد حسب الأولوية، وإنشاء موجزات للاجتماعات تلخص المحادثات ذات الصلة تجربة مجانية؛ تبدأ من 30 دولارًا شهريًا SaneBox المحترفون الذين يغمرهم حجم البريد الإلكتروني ويحتاجون إلى تصفية وترتيب أولويات ذكي مجلد SaneLater لفصل رسائل البريد الإلكتروني غير العاجلة، ووضع "عدم الإزعاج" لفترات العمل التي تتطلب التركيز، وتذكيرات المتابعة للرسائل الإلكترونية التي لم يتم الرد عليها تجربة مجانية؛ تبدأ من 3.49 دولار شهريًا Clean Email يركز المستخدمون على تنظيف صندوق الوارد بشكل جماعي وتنظيم البريد الإلكتروني على المدى الطويل Smart Views لتجميع رسائل البريد الإلكتروني المتشابهة، وأداة Unsubscriber لإدارة الاشتراكات، وقواعد Auto Clean لصيانة صندوق الوارد بشكل مستمر تجربة مجانية؛ تبدأ من 9.99 دولار شهريًا

لماذا تبحث عن بدائل Fyntrix AI

قد تكون تبحث عن بديل إذا كنت تواجه مشاكل مثل هذه:

نطاق محدود للذكاء الاصطناعي: لا يرى Fyntrix AI سوى صندوق الوارد الخاص بك، لذا لا يمكنه الإجابة عن أسئلة تتعلق بحالة المشروع أو تلخيص الأعمال التي تتم خارج نطاق البريد الإلكتروني

عدم وجود رؤية للفريق: تم تصميم Fyntrix AI للأفراد، مما يترك الفرق في حيرة بشأن من يتولى معالجة طلب العميل أو فرصة المبيعات

سير العمل المعطل: لا يزال يتعين تحويل طلبات البريد الإلكتروني إلى مهام يدويًا، مما يخلق ثغرات قد يؤدي فيها العمل إلى الضياع

تحل البدائل أدناه هذه المشكلات بطرق مختلفة. يركز بعضها بشكل كبير على تحسين البريد الإلكتروني، بينما يهدف البعض الآخر، مثل ClickUp، إلى القضاء على تشتت الأدوات الذي يجعل البريد الإلكتروني مشكلة في المقام الأول.

أفضل بدائل Fyntrix AI التي يمكنك استخدامها

هذه هي أفضل اختياراتنا لأفضل بدائل Fyntrix AI. 👇

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي ترغب في إدارة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتجاوز البريد الإلكتروني)

قم بإنشاء إجابات تراعي السياق باستخدام ClickUp Brain

تساعدك Fyntrix AI على العمل بسرعة أكبر داخل البريد الإلكتروني. أما ClickUp فتتبع نهجًا مختلفًا: فهي تساعد في تقليل حجم العمل الذي يجب إنجازه عبر البريد الإلكتروني في المقام الأول.

هذا التمييز مهم. بالنسبة للعديد من الفرق، لا يمثل عبء البريد الإلكتروني الزائد مشكلة تتعلق بالبريد الإلكتروني في الحقيقة. إنه أحد أعراض العمل غير المترابط. توجد الطلبات في صناديق البريد الوارد، والتحديثات في الدردشة، والقرارات في المستندات، ويتم نسخ بنود العمل يدويًا إلى أداة مشروع منفصلة. وبحلول الوقت الذي ترد فيه على البريد الإلكتروني، تكون قد بدأت بالفعل في تجميع السياق من ثلاثة أو أربعة أماكن.

ClickUp هو مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي مصممة لحل هذه المشكلة. فهو يجمع المهام والمستندات والدردشة والأتمتة والذكاء الاصطناعي في نظام واحد، بحيث يمكن للفرق إدارة العمل في المكان الذي يحدث فيه فعليًا بدلاً من التعامل مع البريد الإلكتروني باعتباره مركز كل شيء. وهذا يجعله بديلاً أقوى بكثير لـ Fyntrix AI للفرق التي تحتاج إلى الرؤية والتنسيق والمتابعة، وليس مجرد ردود أسرع.

يجمع ClickUp عناصر مختلفة من مساحة عملك في عرض واحد

بدلاً من مساعدتك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني فقط، يساعدك ClickUp في تحويل العمل الوارد إلى تنفيذ يمكن تتبعه. يمكن أن يتحول الطلب إلى مهمة، ويمكن أن تظل المناقشة مرتبطة بالمشروع الذي تنتمي إليه، ويمكن للذكاء الاصطناعي استخراج السياق من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك بدلاً من صندوق الوارد الخاص بك فقط. بالنسبة للفرق التي تحاول تقليل التبديل بين الأدوات والتوقف عن فقدان العمل بين الأنظمة، يعد ذلك تحسناً أكبر بكثير من مجرد مساعد بريد إلكتروني أكثر ذكاءً.

📌 جرب هذه المطالبة: قم بإنشاء تحديث موجز للعميل بناءً على هذه المهمة. قم بتضمين التقدم المحرز والحالة الحالية وأي تبعيات أو تأخيرات بلغة بسيطة.

حوّل الكلام إلى عمل منظم باستخدام ميزة Talk to Text في ClickUp Brain MAX

أفضل ميزات ClickUp

أتمتة سير العمل ووكلاء الذكاء الاصطناعي: استخدم استخدم ClickUp Automations Super Agents لتوجيه العمل، وتشغيل الخطوات التالية، وتقليل التنسيق المتكرر

الذكاء الاصطناعي المراعي للسياق مع ClickUp Brain: اطرح الأسئلة، وصغ التحديثات، ولخص العمل، وأنشئ المحتوى باستخدام السياق من مهامك ووثائقك ومحادثاتك اطرح الأسئلة، وصغ التحديثات، ولخص العمل، وأنشئ المحتوى باستخدام السياق من مهامك ووثائقك ومحادثاتك

إدارة العمل المتصلة: اجمع المهام والمستندات والدردشة والإشعارات في مساحة عمل واحدة حتى لا تضيع الطلبات بين الأدوات

إيجابيات وسلبيات ClickUp

المزايا

يحل مشكلة سير العمل الأكبر: يقلل ClickUp من عبء البريد الإلكتروني الزائد من خلال ربط المهام والمستندات والتواصل والذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة بدلاً من التعامل مع البريد الإلكتروني كطبقة منفصلة

تحسين رؤية الفريق: يمكن للفرق معرفة من يمتلك ماذا، وما الذي تم حظره، وما الذي يجب القيام به بعد ذلك دون الحاجة إلى البحث في صناديق البريد الوارد أو التبديل بين الأدوات

يقلل من تشتت الأدوات: من خلال الجمع بين إدارة العمل والتواصل والأتمتة في مكان واحد، يقلل ClickUp من التنقل بين التطبيقات غير المتصلة ببعضها البعض من خلال الجمع بين إدارة العمل والتواصل والأتمتة في مكان واحد، يقلل ClickUp من التنقل بين التطبيقات غير المتصلة ببعضها البعض

العيوب

ليس عميل بريد إلكتروني مخصصًا: يدعم ClickUp البريد الإلكتروني داخل سير العمل، ولكنه ليس مصممًا ليحل محل أداة صندوق الوارد المستقلة للأشخاص الذين يرغبون في تجربة تركز على البريد الإلكتروني بشكل كامل

قد يبدو أكثر شمولاً مما هو مطلوب: قد يجد المستخدمون الفرديون أو الفرق التي تبحث فقط عن مساعدة بسيطة في إدارة البريد الوارد أن ClickUp أكثر شمولاً مما يحتاجونه للاستخدام اليومي

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 11,480 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,565 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي ClickUp الراضين:

أحب حقًا كيف يوفر لي ClickUp ساعات لا حصر لها بفضل ميزات الأتمتة وكيف يجعل عملية الحجز سلسة. تعتبر ميزات الأتمتة ذات قيمة لا تقدر بثمن بالنسبة لي، وأحب إمكانيات SuperAgent التي اكتشفتها مؤخرًا. يتولى SuperAgents و Automations التفاصيل الدقيقة نيابة عني، مما يتيح لي التركيز على المهام الأكثر أهمية. […] ميزة رائعة أخرى هي اتصال Google Mail الذي يتيح لي إرسال رسائل البريد الإلكتروني عبر الأتمتة أو من خلال ClickUp، مما يلغي الحاجة إلى إبقاء مئات رسائل البريد الإلكتروني مفتوحة.

2. Notion (الأفضل للعاملين في مجال المعرفة الذين يحتاجون إلى مستندات وويكي وإدارة مهام بسيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Notion

Notion هي مساحة عمل متصلة مبنية على التوثيق وإدارة المعرفة وتنظيم المشاريع بشكل بسيط. وهي تعمل بشكل جيد بشكل خاص كمحور مركزي للويكي والملاحظات وقواعد البيانات العلائقية.

تم دمج الذكاء الاصطناعي الخاص بها في كل صفحة، مما يتيح لك تلخيص المستندات الطويلة، واستخراج بنود العمل من ملاحظات الاجتماعات، أو إنشاء مسودات أولية لموجزات المشاريع. كما توسعت المنصة لتشمل Notion Calendar وNotion Mail لدمج الجدولة والبريد الإلكتروني في نفس البيئة.

أفضل ميزات Notion

Notion AI: يساعدك المساعد الذكي المدمج على كتابة المحتوى وتحريره وتلخيصه مباشرةً داخل مستنداتك وقواعد بياناتك

قواعد البيانات العلائقية: يمكنك إنشاء قواعد بيانات قوية لتتبع المشاريع أو المهام أو جهات الاتصال وربطها معًا لإنشاء أنظمة مخصصة

التقويم والبريد الإلكتروني المتصلان: يتزامن تقويم Notion مع تقويم Google، ويجلب Notion Mail البريد الإلكتروني إلى مساحة العمل الخاصة بك، على الرغم من أنها ميزة حديثة

إيجابيات وسلبيات Notion

المزايا:

مرونة عالية: يمكنك إنشاء أي نوع من أنظمة سير العمل أو التوثيق التي تحتاجها تقريبًا

ممتاز لإدارة المعرفة: يتفوق في إنشاء وتنظيم المحتوى الطويل مثل مواقع الويكي الخاصة بالفريق يتفوق في إنشاء وتنظيم المحتوى الطويل مثل مواقع الويكي الخاصة بالفريق وخطط المشاريع

العيوب:

قد تكون بطيئة: قد تواجه مساحات العمل التي تحتوي على آلاف الصفحات أو قواعد البيانات المعقدة مشكلات في الأداء

منحنى تعلم حاد: يتطلب إنشاء الإعدادات المتقدمة استثمارًا كبيرًا في الوقت

أسعار Notion

مجانًا

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4.6/5 (أكثر من 10,215 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,685 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

يقول أحد مستخدمي Reddit:

لقد جربت النسخة التجريبية فقط. كانت جيدة لإعادة صياغة النصوص، وأعجبتني كثيرًا في إنشاء قواعد البيانات، خاصةً تلك التي تحتوي على علاقات وصيغ. فهي أسرع بكثير من محاولتي لتصحيح الصيغة النحوية. لم أجدها مثيرة للإعجاب بشكل كبير بالنسبة للمحتوى الطويل، وسأستمر في استخدام [كما ورد] الأدوات الرئيسية لذلك

3. Motion (الأفضل للمحترفين الذين يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لجدولة المهام والاجتماعات تلقائيًا)

عبر Motion

Motion هي أداة جدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعالج جزءًا مختلفًا من المشكلة: الوقت، وليس البريد الإلكتروني. بدلاً من مجرد مساعدتك في كتابة رسائل البريد الإلكتروني، تقوم الأداة تلقائيًا بجدولة مهامك واجتماعاتك في تقويمك. أنت تحدد المهام والمواعيد النهائية؛ وتقوم Motion بوضع خطة واقعية ليومك.

عندما يتغير جدولك الزمني، يعيد الذكاء الاصطناعي تنظيم مهامك تلقائيًا لتتناسب مع التغييرات. يمنع هذا الجدولة الديناميكية الإفراط في الالتزامات الذي يؤدي إلى الإرهاق وتأخير المواعيد النهائية.

أفضل ميزات Motion

الجدولة التلقائية الذكية: يحدد Motion أفضل وقت للعمل على مهامك بناءً على الأولوية والمواعيد النهائية واجتماعاتك الحالية

إعادة الجدولة التلقائية: إذا تم حجز اجتماع أو استغرقت مهمة وقتًا أطول من المتوقع، يقوم Motion بتعديل تقويمك على الفور

مجدول الاجتماعات: يتضمن روابط حجز لمشاركة توفرك، مما يقلل من تبادل الرسائل الإلكترونية المتكرر الذي يتطلبه عادةً تحديد موعد للاجتماع

إيجابيات وسلبيات Motion

المزايا:

يقلل إجهاد اتخاذ القرار : لن تضطر إلى بذل جهد ذهني في تحديد المهمة التالية التي ستعمل عليها لن تضطر إلى بذل جهد ذهني في تحديد المهمة التالية التي ستعمل عليها

يضع جدولاً واقعياً: يمنعك من تحميل نفسك بأكثر من طاقتك من خلال جدولة المهام التي يتسع لها وقتك فقط

يعزز التركيز: يساعدك على تجنب التشتيت من خلال يساعدك على تجنب التشتيت من خلال تخصيص فترات زمنية محددة للمهام

العيوب:

لا تدير البريد الإلكتروني: إنها أداة لإدارة الوقت، وليست مساعدًا للبريد الإلكتروني. ستحتاج إلى أداة أخرى للحصول على ميزات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بصندوق الوارد

يتطلب الثقة في الذكاء الاصطناعي: يشعر بعض المستخدمين بعدم الارتياح تجاه السماح لخوارزمية بالتحكم في جدولهم الزمني

ميزات الفريق محدودة: إنها مخصصة للاستخدام الفردي في المقام الأول وتفتقر إلى قدرات تعاون قوية

أسعار Motion

تجربة مجانية

للأفراد

Pro AI: 49 دولارًا شهريًا

Business AI: 69 دولارًا شهريًا

للفرق

Pro AI: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Business AI: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Motion

G2: 4. 1/5 (أكثر من 155 تقييمًا)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 85 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Motion؟

كما تم نشره على G2:

أحب استخدام ميزة الذكاء الاصطناعي في Motion لطرح أسئلة حول كيفية قضاء وقتي وما إذا كانت هناك طريقة أفضل لتنفيذ المهام. إنها مفيدة حقًا في تحديد ما إذا كنت قد فاتني شيء ما. كما أحب الميزة التي تتيح لي إرسال المهام مباشرةً من بريدي الإلكتروني. أستخدم جدول أعمال الذكاء الاصطناعي يوميًا لأنه ينظم مهامي وفقًا لأولوياتي، مما يساعدني على إدارة كل شيء بفعالية.

4. Superhuman (الأفضل للمستخدمين المحترفين الذين يركزون على سرعة البريد الإلكتروني وسير العمل الذي يعتمد على لوحة المفاتيح)

عبر Superhuman

تم تصميم Superhuman لتوفير السرعة، ولا يزال أحد أكثر الخيارات تركيزًا على البريد الإلكتروني في هذه القائمة. ويحقق ذلك من خلال تصميم يعتمد على لوحة المفاتيح في المقام الأول، حيث يوجد اختصار لكل إجراء تقريبًا. يمكن للمستخدمين المتمرسين تصفح صندوق الوارد بسرعة دون الحاجة إلى لمس الماوس مطلقًا.

يتم دمج الذكاء الاصطناعي الخاص به بسلاسة لمساعدتك في صياغة الردود وتلخيص سلاسل المحادثات وتعديل نبرة الكلام على الفور. علاوة على ذلك، يقوم Split Inbox أيضًا بفرز رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا، بحيث لا ترى سوى ما هو مهم.

أفضل ميزات Superhuman

Superhuman AI: مساعد ذكاء اصطناعي متكامل لصياغة رسائل البريد الإلكتروني وإعادة صياغتها وتلخيصها

تصميم يركز على لوحة المفاتيح: يتيح لك إدارة صندوق الوارد بسرعة فائقة باستخدام اختصارات لكل إجراء

قراءة الحالات: تُظهر لك متى تم فتح رسائلك الإلكترونية، وهو أمر مفيد للمبيعات والمتابعة

إيجابيات وسلبيات Superhuman

المزايا:

سريع للغاية: يذكر المستخدمون باستمرار أنه أسرع عميل بريد إلكتروني استخدموه على الإطلاق

تكامل سلس للذكاء الاصطناعي: تم دمج ميزات الذكاء الاصطناعي مباشرةً في نافذة الكتابة، مما يجعلها سهلة الاستخدام

سير عمل ذو رؤية محددة: يرشدك التصميم نحو يرشدك التصميم نحو تحقيق صندوق بريد خالٍ من الرسائل ، مما يساعد على تكوين عادات جيدة في استخدام البريد الإلكتروني

العيوب:

البريد الإلكتروني فقط: لا تدير المهام أو المشاريع أو أنواع العمل الأخرى

دعم محدود من المزود: يعمل فقط مع حسابات Gmail وOutlook

لا توجد ميزات خاصة بالفريق: إنها أداة فردية لا تحتوي على صناديق بريد مشتركة أو إنها أداة فردية لا تحتوي على صناديق بريد مشتركة أو ميزات تعاون جماعي

أسعار Superhuman

البدء: 30 دولارًا شهريًا

الأعمال: 40 دولارًا شهريًا

الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Superhuman

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,195 تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Superhuman؟

وفقًا لمراجعة G2:

أحب ميزة تقسيم صندوق الوارد وميزات المتابعة التلقائية والمجدولة. استخدام اختصارات لوحة المفاتيح المختلفة مفيد جدًا ويوفر الوقت. كما أجد ميزة البحث أقوى من منصات البريد الإلكتروني الأخرى التي أستخدمها، وهو أمر رائع!

5. Shortwave (الأفضل لمستخدمي Gmail الذين يبحثون عن إدارة صندوق الوارد باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Shortwave

Shortwave هو عميل بريد إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لجعل Gmail يبدو أكثر نظافة وسرعة وسهولة في البحث. وتتمثل ميزته البارزة في البحث باللغة الطبيعية الذي يتيح لك طرح أسئلة حول صندوق الوارد الخاص بك. على سبيل المثال، يمكنك أن تسأل: "ماذا قال مديري عن ميزانية الربع الثالث من العام الماضي؟" وسيقوم الذكاء الاصطناعي بالعثور على رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة.

بالإضافة إلى ميزة البحث، يقوم Shortwave تلقائيًا بتجميع رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة (مثل النشرات الإخبارية والإشعارات) للحفاظ على نظافة صندوق الوارد الخاص بك. كما يقدم اقتراحات للرد باستخدام الذكاء الاصطناعي وخدمة تلخيص الرسائل، مما يجعله بديلاً عصريًا لـ Fyntrix لأي شخص منغمس في نظام Google البيئي.

أفضل ميزات Shortwave

التجميع التلقائي: يقوم بتجميع رسائل البريد الإلكتروني غير العاجلة معًا للحفاظ على تركيز صندوق الوارد الرئيسي

اقتراحات الرد الفوري: يمكنك الاختيار من بين خيارات الرد السريع بناءً على محتوى البريد الإلكتروني

واجهة حديثة: توفر تجربة أكثر سلاسة وسرعة مقارنة بتطبيق الويب القياسي لـ Gmail

إيجابيات وسلبيات Shortwave

المزايا:

بحث دلالي قوي: توفر القدرة على العثور على رسائل البريد الإلكتروني القديمة من خلال وصفها توفيرًا كبيرًا للوقت

يعزز Gmail: يعمل على حساب Gmail الحالي الخاص بك، لذا لا داعي للترحيل

توازن جيد بين الميزات: يضيف ميزات ذكاء اصطناعي مفيدة دون أن يجعل الواجهة تبدو مزدحمة

العيوب:

Gmail فقط: لا يدعم Outlook أو مزودي خدمات البريد الإلكتروني الآخرين

لا توجد ميزات لإدارة المشاريع: إنها مجرد أداة بريد إلكتروني بحتة

قد تكون عملية التجميع غير دقيقة: أفاد بعض المستخدمين بأن الذكاء الاصطناعي يخطئ أحيانًا في تصنيف رسائل البريد الإلكتروني

أسعار Shortwave

الأفراد

مجانًا

المزايا: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Premier: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الحد الأقصى: 120 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Shortwave

G2: 4. 4/5 (أكثر من 65 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Shortwave؟

يشارك أحد المستخدمين على G2 ما يلي:

تساعد Shortwave في إدارة رسائل البريد الإلكتروني بفضل ميزات مثل التخصيص وتحديد الأولويات وأمن البيانات. واجهتها سهلة الاستخدام دفعتني إلى استخدامها يوميًا وحتى التخلي عن Gmail. ميزة التثبيت رائعة للغاية، حيث تتيح الوصول بسهولة إلى الرسائل المهمة.

📮 ClickUp Insight: يقضي 1 من كل 5 محترفين أكثر من 3 ساعات يوميًا في البحث عن الملفات أو الرسائل أو سياق إضافي لمهامهم. وهذا يمثل ما يقرب من 40% من أسبوع العمل الكامل يُهدر في شيء لا ينبغي أن يستغرق سوى ثوانٍ! تعمل ميزة "البحث المتصل" في ClickUp على توحيد جميع أعمالك — عبر المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني والدردشات — حتى تتمكن من العثور على ما تحتاجه بالضبط عندما تحتاج إليه دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

6. Missive (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى صناديق بريد مشتركة مع إمكانية التعاون في الوقت الفعلي)

عبر Missive

Missive هو عميل بريد إلكتروني للفريق يوفر ميزات الرؤية والتعاون لصناديق البريد الوارد المشتركة. يمكنك تخصيص المحادثات لأعضاء معينين في الفريق، بحيث يعرف الجميع من المسؤول عن ماذا.

تتيح لك المنصة أيضًا الدردشة مع زملائك في الفريق بجوار سلسلة رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً، مما يحافظ على المحادثات المتعلقة بعميل أو مشكلة ما في مكان واحد. يمكنك حتى التعاون في كتابة رسالة بريد إلكتروني في الوقت الفعلي باستخدام المسودات المشتركة.

أفضل ميزات Missive

المسودات المشتركة: اكتبوا وعدّلوا رسائل البريد الإلكتروني معًا في الوقت الفعلي قبل إرسالها

الدردشة الجماعية: ناقش رسائل البريد الإلكتروني مع فريقك في دردشة جانبية دون الحاجة إلى إعادة توجيه سلاسل الرسائل

قواعد الأتمتة: قم بتوجيه رسائل البريد الإلكتروني أو تخصيصها أو تصنيفها تلقائيًا وفقًا لقواعدك الخاصة

إيجابيات وسلبيات Missive

المزايا:

مصممة لسير عمل الفرق: تم تصميم الميزات من الألف إلى الياء لتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق حول البريد الإلكتروني

يقلل من المحادثات الداخلية: يمكنك الاطلاع على حالة أي محادثة مباشرةً في Missive

يدعم العديد من مزودي خدمات البريد الإلكتروني: يعمل مع Gmail وOutlook وحسابات IMAP الأخرى

العيوب:

ميزات الذكاء الاصطناعي محدودة: ينصب التركيز على التعاون، وليس على الكتابة أو التلخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي

قد تكون مبالغة بالنسبة للفرق الصغيرة: قد تكون الميزات معقدة للغاية بالنسبة للمستخدمين الفرديين أو الفرق الصغيرة جدًا

لا يتكامل مع إدارة المشاريع: ستحتاج إلى نقل المعلومات يدويًا بين Missive ستحتاج إلى نقل المعلومات يدويًا بين Missive وأداة إدارة المهام الخاصة بك

أسعار Missive

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

البدء: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Productive: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Missive

G2: 4.8/5 (795+ تقييم)

Capterra: 4.9/5 (أكثر من 145 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Missive؟

تقول إحدى المراجعات على Capterra:

القدرة على امتلاك عدة صناديق بريد وارد (الدعم، والفواتير، والاستفسارات العامة) في مكان واحد هي بالضبط ما كنا بحاجة إليه. تجعل الإشارات @mentions في التعليقات الداخلية من السهل جدًا إشراك الشخص المناسب دون الحاجة إلى إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا.

عبر Spike

تحول Spike بريدك الإلكتروني إلى محادثة تشبه الدردشة. فهي تزيل العناوين والفوضى، وتعرض رسائلك الإلكترونية على شكل فقاعات رسائل بسيطة. وهذا يجعل المحادثات أسهل في المتابعة وأسرع بكثير في القراءة.

بالإضافة إلى واجهته الفريدة، يتضمن Spike ملاحظات ومهام واجتماعات فيديو مدمجة. ورغم أن هذه الميزات أكثر بساطة من الأدوات المخصصة، إلا أنها تتيح لك إدارة سير العمل البسيط دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بك. كما يساعدك الذكاء الاصطناعي في Spike، المسمى Magic Message، في صياغة الردود وتعديل نبرة صوتك.

أفضل ميزات Spike

أدوات إنتاجية مدمجة: تتضمن الملاحظات الأساسية والمهام واجتماعات الفيديو داخل التطبيق

Magic Message AI: مساعد ذكاء اصطناعي متكامل لكتابة وتحرير رسائل البريد الإلكتروني

صندوق الوارد ذو الأولوية: يقوم بديل Fyntrix بتصفية الرسائل الأقل أهمية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم

إيجابيات وسلبيات Spike

المزايا:

يقلل من تبديل السياقات: يعد وجود يعد وجود أدوات الإنتاجية الأساسية في تطبيق واحد أمرًا مريحًا لحالات الاستخدام البسيطة

يدعم جميع مزودي خدمات البريد الإلكتروني الرئيسيين: يعمل مع Gmail وOutlook وYahoo وحسابات IMAP الأخرى

العيوب:

واجهة الدردشة لا تناسب الجميع: قد تكون مربكة في سلاسل الرسائل الإلكترونية الأطول والأكثر رسمية

الميزات ليست متعمقة للغاية: الملاحظات والمهام المدمجة ليست بنفس قوة الأدوات المخصصة

قد يبدو أسلوبًا غير رسمي للغاية: قد لا يكون التصميم مناسبًا لجميع أشكال التواصل المهني أو مع العملاء

أسعار Spike

تطبيق البريد الإلكتروني

المزايا: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Ultimate: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Teamspace

مجانًا

الفريق: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتعليقات Spike

G2: 4.6/5 (أكثر من 260 تقييمًا)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 45 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Spike؟

تعليقات على G2 تشير إلى:

أحب استخدام Spike لأنه يجعل البريد الإلكتروني يشبه الدردشة، وهو سريع وسهل الإدارة. تساعد الواجهة البسيطة والميزات المدمجة مثل الملاحظات والمهام على تحسين الإنتاجية والحفاظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد. لقد جعلت اتصالاتي اليومية أكثر كفاءة بكثير.

8. Fyxer AI (الأفضل للأفراد الذين يرغبون في صياغة رسائل البريد الإلكتروني وتنظيم صندوق الوارد تلقائيًا)

عبر Fyxer AI

Fyxer AI هو بديل مباشر لـ Fyntrix AI يعمل كمساعد بريد إلكتروني شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي. يتعلم أسلوبك في الكتابة ويقوم بصياغة الردود نيابة عنك، والتي يمكنك بعد ذلك تعديلها وإرسالها. بالنسبة للرسائل الروتينية، يمكنك حتى تهيئته لإرسال الردود تلقائيًا.

كما أنها تعمل كأداة للتحضير للاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء ملخصات قبل أحداث التقويم الخاصة بك. تلخص هذه الملخصات المحادثات ذات الصلة عبر البريد الإلكتروني، بحيث تدخل كل اجتماع وأنت على دراية بالسياق الصحيح. تم تصميم Fyxer للأفراد الذين يرغبون في أتمتة أكبر قدر ممكن من سير عمل البريد الإلكتروني الخاص بهم.

أفضل ميزات Fyxer AI

الردود التي يولدها الذكاء الاصطناعي: تقوم بصياغة ردود البريد الإلكتروني بناءً على سجل المحادثات وأسلوبك الشخصي

تنظيم البريد الوارد: يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتصنيف رسائل البريد الإلكتروني حسب الأولوية لمساعدتك على التركيز

إنشاء ملخصات الاجتماعات: تقوم بتجميع ملخصات للرسائل الإلكترونية ذات الصلة قبل اجتماعاتك

إيجابيات وسلبيات Fyxer AI

المزايا:

توفر وقتًا كبيرًا في الكتابة: يمكن للردود التي تمت صياغتها بواسطة الذكاء الاصطناعي أن تتولى جزءًا كبيرًا من عبء العمل المتعلق بالبريد الإلكتروني

تتكيف مع أسلوبك: يتعلم الذكاء الاصطناعي منك، لذا تصبح اقتراحاته أكثر طبيعية بمرور الوقت

التحضير الآلي للاجتماعات: تعد الملخصات وسيلة مفيدة للاطلاع على آخر المستجدات بسرعة

العيوب:

للأفراد فقط: لا تتوفر ميزات التعاون الجماعي أو صندوق الوارد المشترك

تكاملات محدودة: لا يتصل بأدوات العمل الأخرى لديك مثل برامج إدارة المشاريع أو أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)

يتطلب الثقة: السماح للذكاء الاصطناعي بإرسال رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا يتطلب درجة عالية من الثقة في دقته

أسعار Fyxer AI

تجربة مجانية لمدة 7 أيام

البدء: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الإصدار الاحترافي: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Fyxer AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

9. SaneBox (الأفضل لمن يغمرهم حجم البريد الإلكتروني ويحتاجون إلى تصفية ذكية)

عبر SaneBox

يعمل SaneBox كمرشح ذكي أكثر منه كمساعد بريد إلكتروني متكامل. فهو يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل عاداتك في استخدام البريد الإلكتروني، ويقوم تلقائيًا بفرز الرسائل غير العاجلة في مجلد SaneLater منفصل. وبذلك، لا يتبقى في صندوق الوارد الرئيسي سوى الرسائل التي تعلم الذكاء الاصطناعي أنها مهمة بالنسبة لك.

نظرًا لأنها تعمل على الخادم، فلن تضطر إلى تغيير برنامج البريد الإلكتروني الذي تستخدمه. يتضمن بديل Fyntrix أيضًا ميزات مثل SaneBlackHole لحظر المرسلين على الفور وتذكيرات لمتابعة رسائل البريد الإلكتروني التي لم تتلق ردًا.

أفضل ميزات SaneBox

مجلد SaneLater: ينقل تلقائيًا رسائل البريد الإلكتروني غير العاجلة من صندوق الوارد الخاص بك حتى تتمكن من معالجتها لاحقًا

"لا تزعج": تعمل هذه الميزة على إيقاف تسليم رسائل البريد الإلكتروني غير العاجلة خلال الأوقات التي تحددها للتركيز على العمل

تذكيرات المتابعة: تُعلمك إذا لم تتلقَ ردًا على رسالة بريد إلكتروني أرسلتها خلال فترة زمنية معينة

إيجابيات وسلبيات SaneBox

المزايا:

يعمل مع أي برنامج بريد إلكتروني: يمكنك الاستمرار في استخدام تطبيق البريد الإلكتروني الذي تعرفه وتحبه

سهلة الإعداد: بعد فترة تدريب قصيرة، تعمل تلقائيًا في الخلفية

يقلل من القلق بشأن البريد الوارد: يجعل حجم بريدك الإلكتروني يبدو سهل الإدارة من خلال فصل المعلومات المهمة عن الضوضاء

العيوب:

لا توجد ميزات كتابة بالذكاء الاصطناعي: تقوم فقط بالتصفية والتنظيم؛ ولا تساعدك في كتابة رسائل البريد الإلكتروني

يتطلب فحص مجلد ثانٍ: عليك أن تعتاد على فحص مجلد SaneLater الخاص بك

الخوارزمية ليست مثالية: في بعض الأحيان، قد يتم تصفية رسالة بريد إلكتروني مهمة عن طريق الخطأ

أسعار SaneBox

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

Snack: ابتداءً من 3.49 دولار شهريًا

Lunch: ابتداءً من 5.99 دولار شهريًا

Dinner: ابتداءً من 16.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات SaneBox

G2: 4.9/5 (أكثر من 185 تقييمًا)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SaneBox؟

يبرز أحد المستخدمين على G2 ما يلي:

أحب سهولة الاستخدام وقدرة SaneBox على تنظيف بريدي الإلكتروني. فهي تساعد في منع صندوق الوارد الخاص بي من أن يغمره البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية من الموردين، الأمر الذي كان يتسبب في تفويتي لمعلومات مهمة. تضفي SaneBox التنظيم على تلك الحالة. سهولة الاستخدام تجعلني أشعر بضغط أقل لتحقيق صندوق وارد خالٍ من الرسائل وتمنعني من الشعور بالذنب لعدم متابعتي لرسائلي الإلكترونية. كان الإعداد الأولي سهلاً للغاية.

10. Clean Email (الأفضل للمستخدمين الذين يركزون على التنظيف الشامل لصندوق الوارد والحفاظ المستمر على نظافته)

عبر Clean Email

تركز Clean Email على تنظيف صندوق الوارد بشكل جماعي، مما يساعدك على أرشفة وحذف وتنظيم كميات كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني بشكل أسرع بكثير. تقوم بتجميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في طرق عرض ذكية، مثل رسائل البريد الإلكتروني من الشبكات الاجتماعية أو إشعارات التسوق عبر الإنترنت، حتى تتمكن من إدارتها على دفعات.

يمكنك أيضًا إعداد قواعد التنظيف التلقائي للحفاظ على صندوق الوارد الخاص بك منظمًا في المستقبل. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء قاعدة لأرشفة النشرات الإخبارية تلقائيًا بعد 30 يومًا. إنها أداة صيانة تساعدك على التحكم في صندوق الوارد الخاص بك والحفاظ عليه منظمًا.

أفضل ميزات Clean Email

Smart Views: تجمع أنواع البريد الإلكتروني المتشابهة معًا لتسهيل المعالجة الجماعية

إلغاء الاشتراك: يحدد جميع اشتراكاتك ويتيح لك إلغاء الاشتراك منها في مكان واحد

تركز على الخصوصية: تقوم الأداة بتحليل رؤوس رسائل البريد الإلكتروني والبيانات الوصفية، وليس محتوى رسائلك

إيجابيات وسلبيات Clean Email

المزايا:

ممتازة لتنظيف البريد الوارد بكميات كبيرة: يمكنها مساعدتك في تنظيف صندوق البريد الوارد المزدحم في جزء بسيط من الوقت الذي يستغرقه ذلك يدويًا

أتمتة تنظيم البريد الوارد: تساعد قواعد التنظيف التلقائي على منع تراكم الفوضى مرة أخرى

يدعم جميع مزودي خدمات البريد الإلكتروني الرئيسيين: يعمل مع Gmail وOutlook وYahoo وحسابات IMAP الأخرى

العيوب:

ليست أداة بريد إلكتروني يومية: إنها أداة مساعدة للتنظيف، وليست لقراءة الرسائل الإلكترونية والرد عليها

يتطلب الاستخدام الدوري: للحصول على أقصى استفادة، عليك استخدامه بانتظام للحفاظ على صندوق الوارد الخاص بك

لا توجد ميزات كتابة بالذكاء الاصطناعي: تركز بشكل كامل على التنظيم والتنظيف

أسعار Clean Email

تجربة مجانية

حساب واحد: 9.99 دولار شهريًا

خمسة حسابات: 19.99 دولارًا شهريًا

10 حسابات: 29.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Clean Email

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Clean Email؟

استنادًا إلى تقييم Capterra:

بالتأكيد ساعدني هذا البرنامج كثيرًا في إدارة صندوق بريدي. إن محاولة تنظيم حياتي الشخصية والمهنية عبر البريد الإلكتروني قد تكون صعبة بسبب الكم الهائل من الرسائل التي أتلقىها يوميًا. هذا البرنامج رائع لتنظيم كمية كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني بطريقة فعالة للغاية.

البديل المناسب لـ Fyntrix AI لسير عملك

يعتمد اختيار الأداة المناسبة على تحديد المصدر الحقيقي للمشكلة. هل تحاول تحسين البريد الإلكتروني نفسه، أم إصلاح سير العمل غير المترابط الذي يجعل البريد الإلكتروني أمرًا مربكًا للغاية؟

إذا كان تراكم رسائل البريد الإلكتروني هو بالفعل أحد أعراض عدم ترابط الأدوات وتشتت المعلومات، فإن استخدام عميل بريد وارد أفضل لن يحل سوى جزء من المشكلة. فستظل تضطر إلى التبديل بين التطبيقات وإعادة بناء السياق يدويًا. وهنا يصبح ClickUp هو الحل الأقوى.

من خلال تجميع مهامك ووثائقك واتصالاتك في مكان واحد، يمكنك التخلص من تشتت العمل الذي يؤدي إلى إثقال كاهل البريد الإلكتروني. الذكاء الاصطناعي الخاص بك يفهم طبيعة عملك، وفريقك يتمتع برؤية كاملة، وسير العمل لديك متصل من البداية إلى النهاية.

الأسئلة الشائعة

ما الذي يجب أن أبحث عنه في بديل Fyntrix AI؟

ابحث عن أداة لا تقتصر على تسريع الردود على رسائل البريد الإلكتروني فحسب. تعمل أفضل بدائل Fyntrix AI أيضًا على تحسين الرؤية وتقليل عمليات التسليم اليدوية وربط البريد الإلكتروني ببقية أعمالك، مثل المهام والمستندات والتواصل مع الفريق.

ما هو البديل الأفضل لـ Fyntrix AI للفرق، وليس للأفراد فقط؟

يعد ClickUp أحد أفضل الخيارات للفرق لأنه يتجاوز مجرد المساعدة في إدارة البريد الوارد. فهو يربط البريد الإلكتروني والمهام والمستندات والدردشة وسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة، بحيث يمكن للفرق إدارة الطلبات وتنفيذها معًا بدلاً من العمل عبر أدوات منفصلة.

هل توجد بدائل لـ Fyntrix AI تعمل بشكل جيد مع Gmail أو Outlook؟

نعم. تم تصميم أدوات مثل Shortwave خصيصًا لمستخدمي Gmail، بينما تدعم Superhuman وMissive وSpike وSaneBox وClean Email كل من Gmail وOutlook. يعتمد الاختيار الصحيح على ما إذا كنت تريد تجربة صندوق بريد وارد أسرع أم نظامًا أوسع نطاقًا لإدارة الأعمال المتعلقة بالبريد الإلكتروني.

هل يمكن لبديل Fyntrix AI المساعدة في تقليل عبء البريد الإلكتروني الزائد، وليس مجرد تنظيمه؟

نعم، ولكن بعض الأدوات فقط تقوم بذلك. تساعد الأدوات التي تركز على صندوق الوارد مثل SaneBox و Clean Email في تنظيم الرسائل الواردة وتصفيتها. تساعد منصات مثل ClickUp في تقليل عبء البريد الإلكتروني بشكل جذري عن طريق نقل المهام والتحديثات والتواصل بين أعضاء الفريق إلى مساحة عمل مشتركة، وبالتالي تقل الحاجة إلى إجراء أي أمور عبر البريد الإلكتروني.

ما الفرق بين مساعد البريد الإلكتروني الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومساحة العمل المتكاملة مثل ClickUp؟

يساعدك مساعد البريد الإلكتروني الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي على كتابة الرسائل وتلخيصها وتنظيمها داخل صندوق الوارد الخاص بك. تتولى مساحة العمل المتكاملة مثل ClickUp إدارة سير العمل الأكبر من خلال ربط المهام والمستندات والدردشة والأتمتة والذكاء الاصطناعي في مكان واحد. وهذا يعني أن فريقك يمكنه تحويل الطلبات إلى إجراءات دون الحاجة إلى إعادة بناء السياق يدويًا عبر الأدوات المختلفة.