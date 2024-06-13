Motion مقابل ClickUp: ما هي أداة جدولة الذكاء الاصطناعي الأفضل؟

هل تقوم في كثير من الأحيان بالتوفيق بين اجتماعات لا نهاية لها تميل إلى التداخل؟ هل تريد تخصيص وقت لإكمال المهام الحاسمة في جدولك المزدحم؟ هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعدك فيه أداة الجدولة بالذكاء الاصطناعي.

تقوم أدوات الجدولة بالذكاء الاصطناعي بتحليل التقويم الخاص بك وتحسينه - مما يوفر عليك عناء إدارة جدول اجتماعاتك يدوياً.

سيُظهر لك البحث السريع على Google عن "أفضل أدوات جدولة الذكاء الاصطناعي" العديد من الخيارات. ومع ذلك، قد يكون اختيار الأداة التي تلبي متطلباتك وتناسب ميزانيتك أمراً صعباً.

هناك عدد قليل من الأدوات المختارة، وسوف نقارن بين اثنين من الأدوات الشائعة لمساعدتك في تضييق نطاق الاختيار الأفضل. دعنا نقارن بين Motion و ClickUp ونرى ما تقدمه كل أداة من حيث الميزات والإمكانيات والأسعار.

ما هو ClickUp؟

ClickUp هو برنامج شامل لإدارة المشاريع. وهو يوفر ميزات غنية لتمكين إدارة المشاريع، وتطوير المنتجات، والتعاون بين فريق العمل، وتتبع المهام في مكان واحد.

يستفيد مكتب إدارة المشاريع، والتسويق، والمنتجات، وفرق الهندسة، والوكالات، ومختلف الأقسام الأخرى من واجهة ClickUp سهلة الاستخدام و أدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع المعقدة وتنفيذها بشكل سليم، والعصف الذهني بشأن استراتيجيات التسويق، وضمان التخطيط الفعال للمهام.

يمكن لأعضاء الفريق مشاركة المعلومات والأفكار والاقتراحات في الوقت الفعلي، مما يتيح لهم الجمع بين أفضل أفكارهم وتبسيط التواصل بين أعضاء الفريق. يتمتع الجميع برؤية واضحة للمشاريع الموكلة إليهم ويمكنهم تتبع تقدم المشاريع، وتحديد أولويات المهام العاجلة، وعرض المعالم الرئيسية حتى لا يفلت أي شيء من بين أيديهم.

الميزات

سواء كنت صاحب مشروع منفرد، أو مستشاراً، أو مستقلاً، أو صاحب عمل، فإن ClickUp هو أداة شاملة لجدولة الاجتماعات. فيما يلي نظرة سريعة على ميزات ClickUp الأساسية، والتي تجعله أحد أفضل بدائل Motion.

لوحات التحكم

بصفتك مدير مشروع يعمل على مشاريع متعددة في وقت واحد، يمكنك الحصول على تحديثات المشروع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر ClickUp Dashboards .

قم ببناء مركز تحكم مثالي لأي مشروع باستخدام ClickUp Dashboards

للفرق البعيدة، حيث يصبح التواصل معقداً أو عندما تكون التفاعلات المتزامنة محدودة. تضمن التقارير الآلية سهولة الوصول إلى المعلومات المهمة.

المهام

الاستخدام مهام النقر فوق المهام لتخطيط وتنظيم مهامك المتعلقة بالمشروع. قسّم المهام إلى مهام فرعية وقم بتعيينها لزملائك في الفريق.

نظّم أي مشروع وتعاون في أي مشروع مع إدارة المهام التي يمكن تخصيصها لكل الاحتياجات باستخدام مهام ClickUp Tasks

عرض التقويم

بصفتك استشارياً أو مستقلاً، فأنت تعرف أهمية أداة التقويم في تنظيم مهامك وجداولك الزمنية وأحداثك. عرض التقويم في ClickUp يسمح لك بترتيب الاجتماعات باستخدام تقويم متزامن ثنائي الاتجاه، وإنشاء المهام، وتحسين جدولك اليومي داخل برنامج إدارة المشاريع. استخدم تطبيق ClickUp على الهاتف المحمول لجدولة مهامك، وتعيين تذكيرات متكررة، وإنشاء أحداث التقويم أثناء التنقل - للمواعيد الشخصية ومشاريع الفريق.

تصور عملك وخطط الجداول الزمنية للمشروع من خلال عرض تقويم ClickUp Calendar View

ClickUp Brain

قد يجعل الجدول الزمني المزدحم من الصعب عليك كتابة ملخصات الاجتماعات وتجميع تقارير الحالة وتقديم تحديثات المشروع بعد مقابلة أصحاب المصلحة. ClickUp Brain وهو مساعد ذكاء اصطناعي، يقوم بكل شيء نيابةً عنك داخل منصة إدارة مشروعك. يقوم بإنشاء مهام فرعية بناءً على ملاحظات الاجتماعات، والتي يمكنك تعيينها مباشرةً لأعضاء فريقك داخل ClickUp.

أنشئ ملاحظات دقيقة للاجتماعات دون عناء باستخدام ClickUp Brain

التسعير

مجاني للأبد

غير محدود 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ما هي الحركة؟

يستخدم تطبيق Motion الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تخطيط يومك من خلال تحسين تقويمك تلقائيًا بناءً على مشاريعك ومهامك.

يساعدك تطبيق Motion على توفير الوقت من خلال تنظيم جدولك الزمني ويقدم ميزات لتبسيط إدارة المشاريع والمهام.

يتميز تطبيق Motion بواجهة بسيطة نسبيًا. فهو يجمع بين قوائم مهامك ومشاريعك وتقويماتك في تطبيق واحد، لذا لن تضطر إلى التبديل بين علامات التبويب المتعددة وأدوات إدارة المشاريع لإكمال عملك.

الميزات

فيما يلي تفصيل لميزات Motion لمساعدتك في إدارة جدولك الزمني وتخطيط مهامك المهنية والشخصية.

التقويم

يأخذ التقويم الذكي من Motion اجتماعاتك ومهامك وقوائم مهامك وأنشطتك وينشئ جدولاً زمنياً لمساعدتك على الإنتاجية دون قضاء الوقت في التخطيط يدوياً.

مدير المشروع

يمكن لمديري المشاريع تقسيم المخرجات المعقدة إلى مهام وإضافتها إلى Motion. حيث يقومون بتعيين مالك لكل مهمة وإضافة حالة، ومستوى أولوية، ومدة الإنجاز. تضيف Motion هذه المهام إلى تقويمات زملائهم في الفريق حتى يعرف الجميع ما يجب القيام به ومتى يتم الانتهاء منه.

مدير المهام

تقوم Motion بتحليل كل مهمة وإضافتها إلى التقويم الخاص بك بين الاجتماعات. تتم إضافة المهام وفقًا للأولوية، وتقوم Motion بحجز الوقت في التقويم الخاص بك حتى تتمكن من إكمالها في الوقت المحدد.

مساعد الاجتماعات

استخدم مساعد الاجتماعات في Motion لجدولة المواعيد في الوقت الذي تفضله حتى لا يكون تقويمك مزدحمًا دائمًا بالاجتماعات. تسمح لك ميزة الجدولة التلقائية هذه بتحديد الفترات الزمنية التي تناسبك بشكل أفضل، ويشاركها مساعد الاجتماعات مع الآخرين.

عبر مساعد اجتماع الحركة

التسعير

فرد 19 دولارًا شهريًا

19 دولارًا شهريًا الفريق: 12 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

Motion مقابل ClickUp: مقارنة الميزات

دعنا نقارن بين Motion و ClickUp لفهم ميزاتهما البارزة.

تشتهر ClickUp بما يلي

إدارة المشاريع والمهام : تتضمن أدوات وميزات الإنتاجية الشاملة مساحة لإدارة المشاريع، وعروض التقويم، والمزيد لمساعدتك على إدارة المهام والمشاريع بسهولة من منصة واحدة

: تتضمن أدوات وميزات الإنتاجية الشاملة مساحة لإدارة المشاريع، وعروض التقويم، والمزيد لمساعدتك على إدارة المهام والمشاريع بسهولة من منصة واحدة تعاون الفريق: يمكن لفرقك التواصل دون عناء باستخدام مستندات ClickUp واللوحات البيضاء وميزات المحادثة

أنشئ مستندات بالتعاون مع فريقك باستخدام ClickUp Docs

عمليات التكامل : أكثر من 1000 عملية تكامل مع تطبيقات الإنتاجية وأدوات إدارة علاقات العملاء وحلول التطوير لتبسيط عمليات سير العمل المعقدة وتحسين الكفاءة

: أكثر من 1000 عملية تكامل مع تطبيقات الإنتاجية وأدوات إدارة علاقات العملاء وحلول التطوير لتبسيط عمليات سير العمل المعقدة وتحسين الكفاءة التسعير: خطة مجانية إلى الأبد للاستخدام الشخصي وثلاث خطط تسعير مختلفة للفرق والشركات والمؤسسات

خطة مجانية إلى الأبد للاستخدام الشخصي وثلاث خطط تسعير مختلفة للفرق والشركات والمؤسسات أداة الذكاء الاصطناعي: ClickUp Brain هو مساعد ذكاء اصطناعي يساعدك في الرد على رسائل البريد الإلكتروني، وتوحيد ملاحظات الاجتماعات، وتخصيص المهام، والمساعدة في الحفاظ على سير مشاريعك على المسار الصحيح

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.3 من أصل 5 (أكثر من 9,400 تقييم)

: 4.3 من أصل 5 (أكثر من 9,400 تقييم) Capterra: 4.5 من أصل 5 (أكثر من 12,000 تقييم)

تشتهر الحركة بـ

إدارة التقويم: تشتهر Motion بميزات جدولة الاجتماعات وإدارة الوقت. يمكنك عرض جميع اجتماعاتك المجدولة والمهام المستحقة في تقويم واحد

تشتهر Motion بميزات جدولة الاجتماعات وإدارة الوقت. يمكنك عرض جميع اجتماعاتك المجدولة والمهام المستحقة في تقويم واحد برنامج جدولة الاجتماعات الآلي: مساعد ذكاء اصطناعي يمكنه مساعدتك في تتبع أحداث التقويم الخاص بك وجدولة الاجتماعات في الأوقات التي تناسبك

مساعد ذكاء اصطناعي يمكنه مساعدتك في تتبع أحداث التقويم الخاص بك وجدولة الاجتماعات في الأوقات التي تناسبك عمليات التكامل: تواصل مع التطبيقات التي تستخدمها يومياً لتحسين الإنتاجية والكفاءة

تواصل مع التطبيقات التي تستخدمها يومياً لتحسين الإنتاجية والكفاءة الأسعار: تقدم Motion خطط تسعير معقولة للأفراد والفرق الصغيرة على حد سواء

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.2 من 5 (86 تقييمًا)

: 4.2 من 5 (86 تقييمًا) Capterra: 4.3 من 5 (أكثر من 43 تقييم)

يتمتع كل من Motion و ClickUp بنقاط قوة مختلفة عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع والتقويم. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كيفية المقارنة بينهما.

نظرة عامة على ClickUp للجدولة الزمنية

تقويم مرن لتنظيم المشاريع، وتخطيط الجداول الزمنية، وتصور التقدم الذي يحرزه فريقك

تقدير احتياجات الوقت، وتقسيم الوقت بين أعضاء الفريق، وتحديد التوقعات باستخدام ميزة إدارة الوقت في ClickUp

أداة جدولة التقويم ClickUp للجدولة

من المرجح أنك ستدير العديد من المهام والمواعيد النهائية والمشاريع وأحداث التقويم الأخرى بصفتك مدير مشروع.

استخدم طريقة عرض التقويم في ClickUp لتتبع مشاريعك من عرض رفيع المستوى، ثم انتقل إلى التفاصيل الدقيقة، وشارك التقويم مع زملائك في الفريق.

يمكنك جدولة المهام الجديدة، وإنشاء اجتماعات جديدة عن طريق سحبها وإفلاتها في التقويم الخاص بك وتغيير التواريخ، وتخصيص المهام وتصنيفها بناءً على الأولوية والاستعجال - لتخطيط يومك وأسبوعك وشهرك مسبقًا.

قم بإدارة قوائم المهام الشخصية والمشروعات المعقدة وكل شيء بينهما باستخدام تقويم ClickUp Calendar

أفضل جزء هو أنه يمكنك مزامنة تقويم Google الخاص بك مع ClickUp وبدء الاجتماعات مباشرةً من ClickUp، ودمج جميع المهام في مكان واحد.

قم بتوصيل ClickUp بتقويم Google لعرض مواعيد الاجتماعات المجدولة بسهولة في ClickUp

نصيحة احترافية💡: تمكين الإدارة المستندة إلى الأدوار وتحديد مستويات الأذونات للتحكم في من يمكنه عرض المستند أو تحريره أو التعليق عليه.

إدارة الوقت في ClickUp

آخر شيء تريد القيام به عند إدارة فريق هو التنقل بين جداول بيانات متعددة لإنشاء المهام وتنظيمها وتحديد أولوياتها.

تخيّل إضافة تواريخ البدء والاستحقاق لكل مهمة، وتغييرها عندما يتم تأجيل المواعيد النهائية، والتأكد من عدم نسيان الأشخاص تسجيل ساعات عملهم وأخطاء إدخال البيانات (التي سيتعين عليك تصحيحها لاحقًا).

هذا هو المكان الذي ميزة إدارة الوقت في ClickUp تأتي لإنقاذك. فهي تساعد على تجنب كل هذه الأخطاء. يمكنك تتبع وقتك من أي مكان، والسماح للموظفين ببدء وقتهم وإيقافه، والانتقال بين المهام، وإضافة المزيد من التفاصيل حول كيفية قضاء الوقت.

يجعل متتبع الوقت المدمج العالمي المدمج إعداد التقارير عن الوقت أمرًا سهلاً.

سجل الوقت أثناء التنقل أو أدخله يدويًا باستخدام تتبع الوقت في ClickUp

نظرة عامة على ClickUp لإدارة المشاريع والمهام

إنشاء وتعيين المهام للمشاريع سريعة التتبع

تصنيف المهام وفقًا لأنواع العناصر لتحسين الرؤية

أكثر من 15 طريقة عرض مختلفة لتصور مهامك

لوحات معلومات للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول تقدم المشروع

إدارة المهام في ClickUp

أنشئ المهام والمهام الفرعية لكل مشروع باستخدام مهام ClickUp Tasks، وأضف الأوصاف والمكلفين بالمهام لزملائك في الفريق ليكون لديهم سياق كافٍ، وحدد الأولويات من الأقل إلى العاجل لضمان معرفة الجميع بمدى إلحاح المهمة.

إنشاء قنوات اتصال واضحة من خلال التعليقات المعينة على مهام ClickUp Tasks

خصص المهام واحصل على نظرة عامة على تقدم مشروعك. لتبسيط الأمر، يمكنك إضافة علامات مخصصة إلى أي مهمة لتصنيف المهام.

على سبيل المثال، يمكن وضع علامة "تسويق" أو "تصميم" على إحدى المهام. يمكنك تصفية العلامات لرؤية جميع المهام تحت علامة "التسويق" هذا يجعل من السهل سحب المهام التي تنتمي إلى معايير محددة والعمل عليها.

يتيح لك ClickUp أيضًا إضافة حقول مخصصة إلى أي مهمة لالتقاط المعلومات المهمة. يمكنك إنشاء حقول لتسجيل تفاصيل مثل معرّفات البريد الإلكتروني للعميل وأرقام الهواتف والمواقع الإلكترونية المرتبطة بالمهام وغيرها من السمات الهامة.

يوفر ClickUp أيضًا قوالب إدارة المهام التي تمنحك إطار عمل لتخطيط المهام وتحديد أولوياتها. كل ما عليك فعله هو إدخال التفاصيل حيثما كان ذلك مطلوبًا ومشاركتها مع فريقك.

هذه الميزات الشاملة تجعل إدارة المشروع سهلة للغاية مع ClickUp.

شفافية المشروع في ClickUp

يوفر ClickUp أكثر من 15 طريقة عرض مختلفة لمهامك الأساسية ومواعيدها النهائية. وتشمل هذه القائمة واللوحة وجانت والتقويم والمربع والجدول الزمني.

قم بتخطيط الجداول الزمنية لمشروعك وتتبعها وإدارتها، مما يضمن التنسيق السلس للمهام والمواعيد النهائية لتسليم المشروع بنجاح من خلال عرض مخطط جانتت البياني من ClickUp عرض لوحة ClickUp خيارًا ممتازًا لتصور مراحل سير العمل (المهام، العمل قيد التنفيذ، العمل الجاري، المكتمل، إلخ). يمكنك معرفة المهام في أي مراحل تقدم العمل.

إن عرض الخريطة الذهنية ClickUp هي طريقة أخرى مثيرة للاهتمام لتنظيم المهام وتمثيل مهامك وأفكارك وعلاقاتك بتنسيق هرمي داخل ClickUp.

إنشاء المهام أو تحريرها أو حذفها مباشرةً من ClickUp Mind Maps دون الحاجة إلى التبديل إلى طرق عرض أخرى

تتبع التقدم في ClickUp

تمنحك لوحات معلومات ClickUp صورة كاملة لتقدم مشروعك، بما في ذلك الأولويات، والمواعيد النهائية، وحالة المشروع، وما إلى ذلك.

استخدم المخططات لتصور كيفية تقدم عملك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام مخطط دائري لعرض المشاريع حسب حالتها.

يمكنك أيضًا استخدام لوحات المعلومات لقياس قدرة فريقك. حدد المُعيَّن لرؤية العدد الإجمالي للمهام المعينة والحصول على تفصيل لمن يعمل على ماذا.

قم بتبسيط إدارة السعة وتخصيص عبء العمل باستخدام أداة عبء العمل في ClickUp Dashboards

يمكن لـ ClickUp إنشاء تقارير بناءً على مقدار الوقت الذي يستغرقه كل مشروع بحيث يمكنك الحصول على رؤى حول المكان الذي تقضي فيه وقتك لمراقبة وإدارة وقتك بفعالية.

نظرة عامة على الحركة للجدولة

يتعامل التقويم الذكي مع تخطيط المهام وجدولة الاجتماعات وتحديد أولويات المهام نيابةً عنك

استخدم أداة جدولة الاجتماعات لجدولة الاجتماعات تلقائياً في الوقت الذي تفضله

جدولة التقويم الخاص بـ Motion

يمكنك إنشاء التقويم يدويًا أو السماح للذكاء الاصطناعي بالنيابة عنك. أدخل المهام التي يجب إكمالها، بما في ذلك الأولويات، والمواعيد النهائية، ووقت الإنجاز المتوقع، وستقوم الخوارزمية بتحديد أولوياتها نيابةً عنك.

عبر الحركة بالإضافة إلى ذلك، يستعرض التقويم الذكي من Motion التقويم الذكي مدى توفر فريقك بالكامل ويحجز اجتماعات الفريق دون مناقشات ذهابًا وإيابًا.

برنامج جدولة الاجتماعات الخاص بـ Motion

اجعل من السهل على الجميع الحجز معك، من خلال مساعد الاجتماعات الذكي من Motion.

عبر الحركة تشمل الميزات البارزة لمساعد الاجتماعات في Motion ما يلي:

إنشاء رابط لمرة واحدة أو اجتماع متكرر لعمليات تسجيل الوصول المنتظمة

أداة الجدولة بالذكاء الاصطناعي خلال فترات زمنية تناسبك (يمكنك تعيين المعلمات)

تعيين حدود الاجتماعات اليومية

تخصيص عرض التقويم

تخصيص قوالب الجداول الزمنية المعدة مسبقاً للمكالمات مع فريقك أو عملائك أو عملائك المحتملين

نظرة عامة على ميزات الحركة لإدارة المهام والمشروعات

مدير المشروع لإنشاء المهام وإضافتها وتتبعها

تحديد أولويات المهام وجدولتها

تذكير بالموعد النهائي

عرض اللوحة والقائمة لرؤية أفضل

التعليقات والمرفقات لتوفير سياق أفضل في المهام

إدارة المهام أثناء الحركة

يمكنك بسهولة إنشاء المهام وإضافتها إلى التقويم الخاص بك. تحتوي كل مهمة على ملاحظة حيث يمكنك إضافة جميع المعلومات ذات الصلة للوصول السريع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد نوافذ زمنية مخصصة تريد تخصيصها حصريًا للمهام. سوف تقوم Motion بجدولة المشاريع المهمة ضمن هذه النوافذ لتوفر عليك عناء الذهاب والإياب للوصول إلى الملفات في مواقع مختلفة.

شفافية المشروع في Motion

يقوم مدير مشروع Motion بتحليل المهام المختلفة والمكلفين بها وإضافتها إلى التقويمات الفردية. نظرًا لأن الأشخاص يتفقدون التقويمات الخاصة بهم بشكل متكرر، فإنهم يعرفون جميع المهام المجدولة التي عليهم العمل عليها.

استخدم مدير مشروع Motion لفحص تقويم Motion الخاص بالأشخاص وتعيين المهام لهم

تتبع التقدم المحرز في Motion

تتيح لك Motion إضافة المكلفين بالمهام، وتواريخ الاستحقاق، والحالات إلى مهامك. يمنحك ذلك فكرة دقيقة عمن يعمل على ماذا ومتى من المتوقع أن تكتمل المهمة.

يتحقق الذكاء الاصطناعي في Motion باستمرار من جدولك الزمني لتحديد أولويات المهام وفقًا لتقويمك. على سبيل المثال، إذا تمت جدولة اجتماع في اللحظة الأخيرة، ستقوم Motion بإعادة ترتيب أولويات المهام في تقويمك.

هل تطبيق ClickUp أو Motion هو الأنسب لإدارة المشاريع؟

بالنظر إلى جميع الجوانب، يمكنك استنتاج أن ClickUp هو الأنسب لإدارة المشاريع أكثر من Motion.

في حين أن Motion تقدم ميزات إدارة المشاريع والمهام و تقويم الذكاء الاصطناعي فهي أساسية وتقتصر على تحديد أولويات المهام وجدولتها.

من ناحية أخرى، يقدم ClickUp ميزات أكثر تقدمًا وقابلية للتخصيص و أدوات الذكاء الاصطناعي التي تسمح لك بتخصيص مهام سير عملك وطرق عرض المهام وفقًا لاحتياجاتك الخاصة. مع Motion، لا توجد طريقة لتصنيف مهامك أو الحصول على رؤى حول تقدم مشروعك.

يوفر ClickUp خيارات تصنيف مرنة، مثل الحقول والعلامات المخصصة، لمساعدتك على تقسيم مهامك بناءً على معايير مختلفة.

تسمح لك لوحات معلومات ClickUp بتصور التقدم المحرز في المشروع باستخدام المخططات والرسوم البيانية ومعرفة ما إذا كنت على المسار الصحيح مع أهداف إدارة المشروع .

التعاون والتواصل

المقارنة التالية هي كيفية اختلاف Motion و ClickUp في قدرات التعاون والتواصل.

الميزات الحاسمة لـ ClickUp للتعاون

إنشاء ومشاركة والتعاون مع الزملاء في الفريق باستخدام المستندات

سبورة بيضاء افتراضية لتحويل الأفكار إلى إجراءات

التواصل في الوقت الفعلي باستخدام الدردشة

صندوق وارد واحد لجميع اتصالاتك

إنشاء المستندات في ClickUp

استخدم ClickUp Docs لتحديد المعلومات المهمة المتعلقة بعمليات المشروع وتبعيات المهام وسير العمل. يمكنك الإشارة إلى زملائك في الفريق وتعيين عناصر العمل لهم ووضع علامات في التعليقات والتعاون في الوقت الفعلي.

يمكنك أيضًا ربط كل مستند بالمهام ذات الصلة وإضافة ملفات PDF وجداول بيانات وروابط PPT لاسترداد المعلومات المهمة بسرعة.

التعاون المرئي في ClickUp سبورات ClickUp البيضاء طريقة رائعة لتبادل الأفكار والعمل معًا سواء كان فريقك في الموقع أو عن بُعد.

عزز التعاون الإبداعي وتصور المشروع باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

قم بتجميع الأفكار وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ مباشرةً من اللوحات البيضاء. يمكنك أيضًا جعل المهام أكثر سياقًا من خلال إضافة الروابط والمستندات والملفات وغيرها من المعلومات المهمة.

تواصل الفريق في ClickUp دردشة ClickUp يتيح لجميع أعضاء فريقك التواصل ومشاركة التحديثات عبر قنوات خاصة أو عامة.

يمكن العثور على طريقة عرض الدردشة إلى جانب مشاريعك وهي الطريقة المثلى للتعاون في المهام. وهذا يُلغي الحاجة إلى الاعتماد على عدد لا نهائي من الرسائل النصية القصيرة وإعادة التوجيه للتواصل مع فريقك.

مشاركة التحديثات وربط الموارد ومخاطبة أعضاء الفريق الرشيق باستخدام ClickUp Chat View

تحكم في من يمكنه الوصول إلى كل دردشة، واحصل على إشعار فوري عندما يرسل لك أحد أعضاء الفريق رسالة.

مركز الاتصال المركزي في ClickUp

قم بإدارة الإشعارات والمهام والتحديثات داخل محور مركزي واحد باستخدام صندوق الوارد في ClickUp . وبهذه الطريقة، لن تفوتك الاتصالات أبدًا وستبقى على رأس المهام المهمة.

أضف عوامل التصفية لتمييز الإشعارات الأكثر إلحاحًا لتحديد أولويات العمل. على سبيل المثال، يمكنك تصفية الإشعارات استناداً إلى البيانات والمشروع ونوع الإشعارات والمزيد من أجل عمل مركّز.

الميزات الرئيسية لـ Motion للتعاون

مركز مركزي لإدارة مشاريع فريقك

إنشاء ملاحظات ومرفقات وتعليقات وإضافتها إلى المهام

محور مركزي لإدارة المشاريع في Motion

يتيح لك مدير المشاريع في Motion عرض جميع مشاريع فريقك، ومهامه، وجداوله الزمنية في مكان واحد. تتبع كل شيء بدءًا من حالة المشاريع إلى المكلفين بها والمواعيد النهائية.

يمكن لكل فرد في فريقك الوصول إلى هذا المركز، ويتم إخطارهم عند اقتراب الموعد النهائي للمهام والمهام المتكررة. تمنحك أدوات إدارة المشاريع في Motion نظرة عامة سريعة على مدى توفر فريقك وتتيح لك جدولة الاجتماعات دون الحاجة إلى الكثير من التنقل بين المهام.

تواصل الفريق في Motion

أضف الملاحظات والتعليقات مقابل كل مهمة لمنح أعضاء فريقك سياقًا أفضل للمهام الموكلة إليهم. يمكنك مشاركة المستندات ذات الصلة مع أعضاء الفريق ومطالبتهم بالتعاون في المناقشات المتعلقة بالمهام، مثل التحديثات داخل Motion.

يمكن لأعضاء الفريق التواصل مع بعضهم البعض حول تقدم المشروع ومشاركة التحديثات مع فريق المشروع بأكمله بشكل مركزي

هل يوفر ClickUp أو Motion إمكانات تعاون أفضل؟

تقدم Motion إمكانيات تعاون محدودة. يمكنك مشاركة الملاحظات والتعليقات والمعلومات مع أعضاء الفريق في المشاريع وعرض جميع المشاريع والمكلفين بها من مساحة واحدة.

ومع ذلك، تنتهي إمكانيات التعاون في Motion هنا.

مع خاصية ClickUp أداة إدارة المشروع ، يمكن لأعضاء الفريق التواصل على المستندات والدردشة في الوقت الفعلي. لا يتعين عليهم الاعتماد على تطبيقات خارجية أو التبديل بين علامات التبويب للحصول على مدخلات من زميل أو زميل في الفريق.

يمكن لأعضاء الفريق أيضًا التعاون في إنشاء المستندات ومشاركة المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية للفرق للعمل معًا بكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة.

يتضح من ذلك أن Motion لا يمكنها منافسة ميزات التعاون المتقدمة في ClickUp.

التكاملات

دعونا نلقي نظرة على Motion مقابل ClickUp للتكاملات.

ميزات ClickUp الرئيسية لعمليات التكامل

تتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 أداة لتحسين الإنتاجية

يمكنك إنشاء عمليات تكامل مخصصة وتطبيقات ClickUp بمساعدة تكامل ClickUp وواجهة برمجة التطبيقات

يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 أداة خارجية لمساعدتك في بناء مساحة عمل متماسكة ذات إمكانيات مهمة. على سبيل المثال، يتيح لك تكامل Slack إنشاء مهام ClickUp مباشرةً من محادثاتك.

إنشاء المهام وإدارتها على ClickUp من خلال تكامل Slack الخاص به

وبالمثل، يتيح لك تكامل Toggl تتبع الوقت المستغرق في المهام بدقة دون مغادرة ClickUp.

يتكامل ClickUp أيضًا مع تطبيقات مثل HubSpot وZendesk وDropBox وWebhooks وغيرها الكثير لتبسيط سير العمل وإدارة المشاريع بكفاءة.

ميزات الحركة الرئيسية للتكاملات

تتكامل Motion مع تطبيقات مثل تقويم Google، وZoom، وZapier، وMicrosoft Teams لتبسيط جدولك الزمني وتحسين الإنتاجية.

هل تقدم ClickUp أو Motion إمكانيات تكامل أفضل؟

هذه إجابة سهلة.

يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك أدوات للإنتاجية، وإدارة علاقات العملاء، وتتبع الوقت, تطوير المشاريع والأتمتة

يناسب ClickUp الفرق من جميع الأحجام، خاصةً تلك التي تعمل مع العديد من الأدوات الأخرى في مجموعتها التقنية.

تقدم Motion الحد الأدنى من عمليات التكامل، مما قد يحد من قابليتها للتشغيل مع نمو الفرق.

ميزة أخرى لـ ClickUp هي واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها، والتي تتيح للمطورين إنشاء تطبيقات وتكاملات مخصصة. وهذا من شأنه تمكين الشركات من إنشاء عمليات تكامل مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها وسير العمل لإدارة المهام.

ما هي أداة جدولة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي التي تسود؟

عند المقارنة بين Motion و ClickUp، وجدنا فائزًا واضحًا فيما يتعلق بالميزات والوظائف.

ClickUp، أداة بديل الحركة ، هو الخيار الأفضل لبرنامج إدارة المشاريع للمشاريع المعقدة وجدولة الاجتماعات.

يتمتع Motion بنقاط قوته، خاصةً كأداة لإدارة المهام والجدولة الزمنية. إن مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به أمر بالغ الأهمية للحفاظ على جدولك منظمًا وخاليًا من الفوضى. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى أي قدرات أخرى تتجاوز جدولة المهام الأساسية وتحديد الأولويات.

تتميز أداة إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp بواجهة سهلة الاستخدام، وميزات إدارة المشاريع، ومُعدَّة مسبقًا قوالب إدارة المشاريع مناسبة للفرق وسير العمل المتنوعة.

مع ClickUp، لن تحصل مع ClickUp على مجرد أداة لجدولة يومك. بل تحصل بدلاً من ذلك على حل شامل يساعدك على إدارة مشاريعك بكفاءة، والتعاون بسهولة، والعمل بشكل متماسك، وتحقيق الأهداف التنظيمية بفعالية. اشترك للحصول على نسخة تجريبية مجانية إذا كنت ترغب في اختبار ClickUp لتحسين إنتاجيتك.