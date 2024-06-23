أفضل 10 بدائل لتطبيقات الحركة مع تقاويم الذكاء الاصطناعي في 2025

تخيل عالماً يتطور فيه التقويم الخاص بك معك، ويستوعب ما هو غير متوقع دون عناء مع الحفاظ على أولوياتك سليمة. 😊

لحسن الحظ، لقد ولّت منذ فترة طويلة أيام التلاعب بالمهام وإعادة ترتيب جدول الأعمال المزدحم يدويًا. لقد تبنينا المستقبل مع أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Motion التي تتوقع التغييرات والأحداث غير المتوقعة وتتكيف معها - خاصةً عند جدولة الاجتماعات أو عندما تحتاج إلى إضافة مهام أثناء التنقل.

بينما تقدم Motion خيارات جدولة ممتازة، إلا أنها قد لا تناسب الجميع. من الذكاء دائمًا اختبار إدارة الاجتماعات الأخرى و تطبيقات تقويم الذكاء الاصطناعي لذا قمنا بتجميع قائمة 10 بدائل للحركة قد تهمك.

ما هو Motion AI؟ تطبيق الحركة هو في المقام الأول تطبيق جدولة متعدد الاستخدامات يدمج بين مهام عملك ومهامك الشخصية وجميع تقويماتك. إنه غني بميزات للمشاريع و

إدارة المهام وجدولة الاجتماعات. تعتمد Motion على مفهوم "التقويم الشامل" المعروف، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لأتمتة عمليات الجدولة. 🗓️

عبر الحركة تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة من Motion على تمكين المستخدمين بالطرق التالية:

تحديد الأولويات والجدولة التلقائية بسلاسة: تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي في Motion بتحديد أولويات المهام والأحداث الأكثر أهمية، ومن ثم دمجها فيتقويم Motion دون الحاجة إلى إدخال يدوي تكييف التقويم الديناميكي: استجابةً للمهام أو الأحداث غير المتوقعة، تقوم Motion بإعادة تنظيم التقويم الخاص بك بذكاء، مما يلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي. هذا يغني عن نقل المهام يدويًا وتعديلات التقويم ### ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل الحركة؟

عند استكشاف بديل Motion، يجب عليك مراعاة الجوانب الحاسمة التالية:

الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي : ابحث عن بدائل ذات ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجدولة المهام وإدارة الجداول الزمنية المعقدة للمشروع عبر جميع التقويمات الخاصة بك

: ابحث عن بدائل ذات ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجدولة المهام وإدارة الجداول الزمنية المعقدة للمشروع عبر جميع التقويمات الخاصة بك أدوات إدارة المهام والمشاريع : تأكد من أن البديل يوفر أدوات قوية لتتبع المهام,تشغيل الحملات التسويقيةوأدوات الإنتاجية ومراقبة المشروع

: تأكد من أن البديل يوفر أدوات قوية لتتبع المهام,تشغيل الحملات التسويقيةوأدوات الإنتاجية ومراقبة المشروع واجهة سهلة الاستخدام : اختر البدائل ذات واجهة مستخدم بديهية وسهلة التنقل

: اختر البدائل ذات واجهة مستخدم بديهية وسهلة التنقل التكامل والتنقل : ابحث عن الخيارات التي تتكامل مع أدواتك المفضلة وتوفر إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول للجدولة أثناء التنقل

: ابحث عن الخيارات التي تتكامل مع أدواتك المفضلة وتوفر إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول للجدولة أثناء التنقل الأمان والخصوصية: إعطاء الأولوية للتطبيقات ذات تدابير أمان البيانات القوية وسياسات الخصوصية الشفافة

10 أفضل 10 بدائل ومنافسين للحركة

قل وداعًا لمتاعب الجدولة اليدوية ومرحبًا بالتشغيل الآلي السلس والواجهات سهلة الاستخدام والكفاءة غير المحدودة.

هذه 10 بدائل لـ Motion ليست مجرد أدوات، بل هي تذكرتك لغدٍ أكثر تنظيمًا وإنتاجية. ✌️

1. انقر فوق الذكاء الاصطناعي - جيد لإدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي

جرّب ClickUp

إدارة المشاريع وتنظيمها وجدولة المهام عبر طريقة عرض التقويم المرنة للحفاظ على مزامنة الفرق

تقديم انقر فوق هي المنصة المثالية لإدارة المهام التي تجمع بين الأتمتة والذكاء الاصطناعي (AI) ولوحة تحكم مركزية لزيادة إنتاجيتك وتعزيز التعاون السلس. مساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي للمنصة، ClickUp AI أصبح الحل المفضل للمهنيين الذين يبحثون عن الكفاءة في العمل.

أبقِ جداولك تحت السيطرة مع عرض التقويم . استخدم أداة السحب والإفلات لإنشاء مخططات يومية وأسبوعية وشهرية شاملة. اعرض المكلفين بالمهام في الوقت الفعلي واستخدم علامات الأولوية والترميز اللوني للبقاء على رأس التزاماتك.

قم بتضييق نطاق تركيزك على جداول زمنية محددة باستخدام مرشحات التقويم المفيدة. يقدم ClickUp العديد من قوالب المنظم الجاهزة لمساعدتك على البدء، مثل:

اكتشف وجهات نظر جديدة لجدولك الزمني مع أكثر من 15+ مشاهدة ClickUp لتصور المشروع وتتبعه. يمكنك الاطلاع على القائمة و اللوحة و الخط الزمني و عبء العمل و طريقة عرض مخطط جانت للعمل في المواعيد النهائية والموارد المحدودة.

يمكنك تحديد المهام الروتينية أو المتكررة (مثل إرسال الإشعارات وتحديث الحالات) في جدولك الزمني وإعداد أتمتة ClickUp بحيث تعمل في الخلفية وتوفر وقتك!

إذا كنا نتحدث عن توفير الوقت، فإن ClickUp Brain يدعمك ! يحتوي مساعد العمل الذي يمكن الاعتماد عليه على العشرات من المطالبات الخاصة بالأدوار لإنشاء عناصر تلقائيًا مثل الجداول الزمنية للمشروع، وموجزات المشاريع، وجداول أعمال الاجتماعات. يمكنك حتى استخدامه لـ تخطيط الأحداث، وأماكن العصف الذهني، وتلخيص الملاحظات!

جرّب ClickUp Brain

تلخيص ملاحظات الاجتماعات، والبحث عن معلومات محددة، وأتمتة المهام اليدوية باستخدام ClickUp Brain

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

طريقة عرض بديهية للتقويم لسهولة جدولة المهام وإدارة المواعيد النهائية

أكثر من 15 طريقة عرض ClickUp لرؤية المهام متعددة الزوايا (و عرض الدردشة لتواصل الفريق)

أتمتة مخصصة للتخلص من المهام المتكررة وتوفير الوقت

مساعد ذكاء اصطناعي أصلي لإنتاجية العمل

إدارة المهام والتعاون السلس

قوالب معدة مسبقًا للجدولة

تكامل مع أكثر من 1,000 أداة عمل (مثل جوجل درايف , إيفرهور و التقويمات الخارجية )

إمكانية الوصول إلى تطبيق الهاتف المحمول للإنتاجية أثناء التنقل

قيود ClickUp

مجموعة واسعة من الميزات وخيارات التخصيص تخلق منحنى تعليمي

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على ميزات محدودة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

قارن ClickUp مقابل الحركة !

2. استعادة الذكاء الاصطناعي - جيد لحظر الوقت وجدولة المهام

عبر استعادة الذكاء الاصطناعي استصلاح الذكاء الاصطناعي هو مبتكر أداة إنتاجية تساعدك أنت وفريقك على تحسين جدول أعمالك المزدحم. من خلال التكامل مع التقويم الخاص بك وتحليل عاداتك، تقترح أداة Reclaim AI تقترح تعديلات الجدولة وتؤتمت إجراءها لضمان توازن أفضل بين العمل والحياة وزيادة الإنتاجية.

باستخدام Reclaim AI، يمكنك تعيين تفضيلات التوافر وتحديد وقت التركيز وإنشاء مخازن مؤقتة للاجتماعات. تعمل الخوارزمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلف الكواليس لضبط جدولك الزمني تلقائيًا، وحجز وقت للعمل العميق، ووضع الاجتماعات بشكل استراتيجي لتقليل تبديل السياق وتعظيم الإنتاجية. 📈

تتمثل إحدى الميزات البارزة لبرنامج Reclaim AI في قدرته على التكيف مع التغييرات في التوافر والأولويات. إذا طرأ شيء غير متوقع أو احتجت إلى إعادة جدولة مواعيدك، فسيقوم Reclaim AI بتعديل تقويمك وفقًا لذلك، مع مراعاة تفضيلاتك والتزاماتك المحددة مسبقًا.

أفضل ميزات برنامج Reclaim AI

تعديلات ذكية للجدولة من أجل توازن أفضل بين العمل والحياة وإنتاجية أفضل

تفضيلات التوافر القابلة للتخصيص وإعدادات وقت التركيز

إعادة الجدولة التكيفية لاستيعاب التغييرات في التوافر والالتزامات

تحليلات ثاقبة وإعداد تقارير لتتبع الوقت وتحسين وقت التخصيص

استعادة قيود الذكاء الاصطناعي

قد يؤثر الاعتماد على تكامل التقويم على الدقة والفعالية

خيارات تخصيص محدودة مقارنة ببعض خيارات تطبيقات الإنتاجية في هذه القائمة

تسعير تطبيق Reclaim AI

مجاني للأبد

بداية : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Reclaim AI التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/109284/بدائل-استصلاح-بدائل-الذكاء-الاصطناعي/ استعادة بدائل الذكاء الاصطناعي* *%/%href/_

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3. Basecamp - جيد للتعاون

عبر Basecamp Basecamp عبارة عن منصة احترافية لإدارة المشاريع تجمع بين ميزات قوية وواجهة سهلة الاستخدام وبديهية. فهي تحتوي على أدوات شاملة للتعاون وتنظيم المهام وتبسيط سير العمل.

يتيح محور الاتصال المركزي لأعضاء الفريق مشاركة الرسائل والملفات والتحديثات في مكان واحد، مما يعزز الوضوح والشفافية في العمل التواصل المنظم . تُبقي إمكانات إدارة المهام القوية، بما في ذلك قوائم المهام وتواريخ الاستحقاق وتعيين المهام، المشاريع على المسار الصحيح وتضمن المساءلة.

تحتوي كل لوحة تحكم جديدة للمشروع على تقويم للمشروع يمكنك استخدامه لإعداد المعالم الرئيسية والمواعيد النهائية والأحداث القادمة حتى تكون دائمًا على المسار الصحيح.

باسيكامب الميزات الرئيسية

مركز اتصال مركزي لتعاون واضح ومنظم بين أعضاء الفريق

إدارة قوية للمهام مع قوائم المهام وتواريخ الاستحقاق وتخصيصات المهام

واجهة سهلة وبديهية

قيود برنامج Basecamp

خيارات تخصيص محدودة

لا توجد خطة مجانية

تسعير باسيكامب

خطة تجريبية مجانية

خطة شهرية: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Basecamp Basecamp

G2 : 4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

4. كاليندلي - جيد لجدولة الاجتماعات

عبر كاليندلي Calendly هو تقويم متعدد الاستخدامات تطبيق جدولة يساعدك على ترتيب الاجتماعات والمواعيد. فهو يتزامن دون عناء مع التقويم الخاص بك لضمان عرض الفترات الزمنية المفتوحة فقط للمدعوين. يمكنك تخصيص روابط الجدولة على Calendly للسماح للمدعوين بحجز الخانات الزمنية، أو يمكنك اختيار فترات الاجتماعات، واختيار التوافر المفضل لديك، وتغيير فئات الأحداث لتناسب احتياجاتك. سعة Calendly على الاستغناء عن البريد الإلكتروني المعتاد المرتبط بجدولة المواعيد هي إحدى ميزاته الفريدة. حيث يمكن للمدعوين حجز الاجتماع على الفور دون الحاجة إلى التنسيق اليدوي من خلال عرض مدى توفرك واختيار الفترة الزمنية المناسبة.

تتكامل الأداة مع تقويم Google و تقويم Google و Outlook و Microsoft 365، مما يتيح مزامنة الأحداث في الوقت الفعلي ويضمن أن يكون جدولك الزمني محدثًا على جميع الأجهزة. 💻

Calendly أفضل الميزات

روابط جدولة مخصصة لسهولة الحجز بناءً على مدى توافرك

تكامل سلس للتقويم لمزامنة الجداول الزمنية ومنع الحجوزات المزدوجة (مع ضمان احتفاظك أيضًا بمزامنة الجداول الزمنية عبر مناطق زمنية متعددة)

تذكيرات وإشعارات تلقائية للتخلص من الاجتماعات الفائتة وتضارب المواعيد

قيود كاليندلي

تحكم محدود في معلمات الاجتماعات وقواعد الجدولة المعقدة

قد يكون من الصعب حجز أكثر من مكالمة واحدة في كل مرة

على الرغم من أنه تطبيق تقويم رائع لحجز الوقت وجدولة الاجتماعات وإضافة أحداث التقويم، إلا أنه أداة إنتاجية محدودة للغاية وحل لإدارة المهام

تسعير #### كاليندلي

مجاني للأبد

الأساسيات : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم احترافي : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الفرق: 16 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Calendly

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/114030/بدائل-التقويم/ بدائلكاليندلي_* *%/%href/_

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5. nTask - جيد لتتبع الوقت

عبر: ن مهمة nTask عبارة عن أداة إدارة المشاريع صُممت لمساعدتك أنت وفريقك في تبسيط سير العمل وإنجاز المشاريع بنجاح. تساعدك أداة تتبع الوقت المدمجة في إدارة الموارد الفعالة ومراقبة الإنتاجية. وبفضل تصميم nTask البديهي وإمكانياته الواسعة، يمكن لفريقك العمل بشكل أكثر إنتاجية والتفاعل بفعالية وإنهاء المشاريع في الوقت المحدد. ⏰

يوفر nTask أيضًا ميزات إدارة الاجتماعات لجدولة المواعيد ودعوة أعضاء الفريق واستخدام جدول الأعمال المدمج. قم بدمجه مع برنامج الاجتماعات المفضل لديك لترتيب الاجتماع تلقائيًا هناك أيضًا.

nTask أفضل الميزات

إدارة المهام وترتيب الأولويات بكفاءة

تمكين السلاسةالتواصل بين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة

يساعد في مراقبة مدة المهمة لتحليل الإنتاجية وإعداد الفواتير بدقة

قيود المهام

يمكن أن تكون واجهة المستخدم مربكة

خدمة عملاء دون المستوى، وفقًا لبعض المستخدمين

تسعير #### nTask

أساسي : مجاني

: مجاني قسط : 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

nTask التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. سونساما - جيد لإدارة المهام الواعية

عن طريق: سونساماصَنْسما هي منصة مركزية حيث يمكنك تنظيم المهام وتبسيط سير العمل. تعمل هذه الأداة على تسهيل التعاون، مما يتيح لأعضاء فريقك مشاركة التحديثات والتعليقات والملفات في الوقت الفعلي. ويؤدي التكامل مع أدوات أخرى مثل تقويم Google و Slack و Trello إلى تعزيز الإنتاجية من خلال مزامنة المهام والأحداث عبر المنصات. 🙌

التركيز على إدارة الوقت المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Sunsama واضحة. يمكنك تخصيص مجموعات زمنية محددة لمهام مختلفة، مما يساعدك على الحفاظ على التركيز وتجنب تعدد المهام. وتوفر الأداة عرضًا مرئيًا للجدول الزمني للمهام المجدولة، مما يسهل التخطيط وتخصيص الوقت بفعالية.

أفضل ميزات #### Sunsama

التعاون في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات

التكامل مع أدوات العمل الشائعة

التركيز على إدارة الوقت مع مجموعات المهام المجدولة وعرض الجدول الزمني المرئي

ميزات التحليلات وإعداد التقارير للحصول على رؤى الإنتاجية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

قيود سونساما

لا يوجد خيار لعرض المهام المكتملة أو تصديرها

باهظة الثمن، وفقاً لبعض المستخدمين

تسعير #### تسعير Sunsama

تجربة مجانية

اشتراك سنوي: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Sunsama

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

مقارنة

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/168781/undefined/ سونساما ضد الحركة* %/%href/

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7. Notion - أداة عمل جيدة الكل في واحد

عبر فكرة Notion هي أداة مرنة كل في واحد تمكّنك من إنتاج أنواع مختلفة من المحتوى وترتيبها والتعاون بشأنها. فهو يجمع بين ميزات قاعدة البيانات، وأداة إدارة المشاريع، و تطبيق تدوين الملاحظات في منصة واحدة

إحدى ميزات Notion هي واجهته المرنة والقابلة للتخصيص. يمكنك إنشاء صفحات وصفحات فرعية وقواعد بيانات لتنظيم المعلومات بالطريقة التي تراها عملية. تجعل وظيفة السحب والإفلات من السهل إعادة الترتيب و تنظيم المحتوى دون عناء .

تقدم Notion العديد من كتل المحتوى، بما في ذلك النصوص والصور والجداول, قوائم المهام وغيرها. يتيح لك هذا التنوع إنشاء مستندات غنية وتفاعلية، وملاحظات الاجتماعات، ومذكرات الاجتماعات، ومواقع الويكي، وإدخالات قاعدة المعرفة. 📑

أفضل ميزات #### Notion

واجهة مرنة وقابلة للتخصيص لتنظيم المعلومات

التعاون في الوقت الحقيقي مع خيارات التحرير والتعليق

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Google Drive وSlack وTrillo

قيود مفهوم

قد يتطلب المزيد من التدريب مقارنةً بالتطبيقات الأبسط لتدوين الملاحظات

الإصدار المجاني محدود بشكل خاص

تسعير #### Notion

مجاني للأبد

بالإضافة إلى 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

مقارنة

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/117850/undefined/ الحركة مقابل الفكرة %/%href/_

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8. تودويست - جيد لمحبّي البساطة

عبر: تودويست يحتوي Todoist على واجهة سهلة الاستخدام تمكنك من إنشاء المهام وإدارتها وتحديد أولوياتها بفعالية. يمكنك بسهولة تصنيف وتتبع التقدم المحرز من خلال إنشاء المشاريع، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وتعيين التسميات، وإضافة التعليقات على المهام. توفر هذه الأداة مرونة في إدارة المشاريع المعقدة والمهام المتكررة من خلال دعم المهام الفرعية والمهام المتكررة

تشجع الأداة التعاون من خلال السماح لك بمشاركة المهام والمشاريع مع أعضاء الفريق. ويضمن استخدام المزامنة في الوقت الفعلي إطلاع الجميع على تحديثات حالة المهام. كما أنها توفر تكاملاً سلساً مع التطبيقات المعروفة مثل Dropbox وSlack وتقويم Google، مما يتيح من منصة إلى منصة مبسطة إدارة سير العمل .

تودويست أفضل الميزات

نظام تنظيم بديهي لإدارة المهام بكفاءة

التذكيرات والإشعارات وإحصائيات الإنتاجية لتعزيز الإنتاجية

إمكانية الوصول إليها عبر أجهزة ومنصات متعددة للمزامنة

قيود Todoist

يحتوي الإصدار المجاني على قيود على عدد المشاريع ومرفقات الملفات

خيارات تكامل محدودة

أسعار تودويست

مجاني للأبد

محترف : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Todoist

G2: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

9. Integrately - جيد لربط وأتمتة سير العمل

عبر بشكل متكامل Integrately عبارة عن منصة أتمتة مناسبة لـ ربط وأتمتة مهام سير العمل بين مختلف التطبيقات والخدمات. تعمل على تبسيط تكامل الأدوات والتطبيقات المختلفة، مما يسهل نقل البيانات وأتمتة المهام بسهولة. المكتبة الواسعة من عمليات التكامل المبنية مسبقًا هي إحدى الخصائص المميزة لمنصة Integrately.

يمكنك بسهولة تخصيص هذه القوالب المعدة مسبقًا وتفعيلها لأتمتة عمليات أو مهام معينة. توفر الواجهة سهلة الاستخدام منشئو السحب والإفلات لإنشاء عمليات الأتمتة الخاصة بك بيانياً.

لتخصيص الأتمتة حسب متطلباتك، يمكنك تصميم القواعد وتعيين حقول البيانات وإعداد المنطق الشرطي. 🧠

أفضل الميزات بشكل متكامل

مكتبة واسعة من عمليات التكامل المدمجة مسبقًا لسهولة الأتمتة

منشئ السحب والإفلات سهل الاستخدام لعرض سير العمل بشكل مرئي

التكامل مع التطبيقات والخدمات الشائعة

إمكانيات المراقبة في الوقت الحقيقي ومعالجة الأخطاء

قيود التكامل

باهظة الثمن مقارنةً بالمنافسين

يواجه المستخدمون مشكلات توافق أو تأخيرات في نقل البيانات بين التطبيقات من حين لآخر

أسعار إنتيغريتلي

مجاني للأبد

بداية 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم النمو : 99 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم

: 99 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم شركة: 239 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات متكاملة

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

10. أكيفلو - جيد لتوسيع نطاق عملك

عبر أكيفلو يمكنك تنظيم الأنشطة والتقويمات والاجتماعات وأتمتتها وتبسيطها باستخدام Akiflow، برنامج Akiflow، البرنامج النهائي لتوفير الوقت. من خلال أتمتة العمليات بنقرة واحدة، يمنحك Akiflow مزيدًا من الوقت للتركيز على ما هو أكثر أهمية - توسيع نطاق عملك.

سواء كنت تعمل على مشروع، أو تتصفح الويب أو تقرأ رسائل البريد الإلكتروني، يجعل Akiflow من السهل إنشاء المهام وتحديد تواريخ الاستحقاق ومراقبة التقدم. يمكنك إعداد تقويمات مختلفة بمناطق زمنية مختلفة، وإنشاء إرشادات محددة لإنجاز المهام، ومشاركة مدى تواجدك مع فريقك. 🛠️

Akiflow أيضًا يتصل ب ClickUp و Trello و Notion و IFTTT و Slack وبرامج أخرى.

أكيفلو أفضل الميزات

منشئ سير عمل مرئي بالسحب والإفلات لسهولة إعداد الأتمتة

التكامل مع التطبيقات والخدمات الشائعة

ميزات متقدمة مثل المنطق الشرطي ومعالجة الأخطاء لسير العمل المعقد

المراقبة والتحليلات في الوقت الفعلي للحصول على رؤى حول أداء سير العمل

قيود أكيفلو #### قيود أكيفلو

أدوات وضع العلامات والتوسيم المحدودة

يمكن أن تكون الإشعارات أكثر سهولة

تسعير أكيفلو

تجربة مجانية

شهرياً : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم سنوياً: 150 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات أكيفلو

G2 : 5/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

تحكم في جدولك الزمني مع بدائل الحركة

استفد من الأدوات والتطبيقات الموصى بها للحفاظ على تحديث تقويمك وجدولتك بسرعة وكفاءة. اشترك في ClickUp أو غيرها من التطبيقات المقترحة لتصبح نينجا إنتاجية في وقت قصير. 🥷