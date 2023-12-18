11 أمثلة على أهداف إدارة المشاريع لعام 2025

قد يبدو أن شهر يناير يبدو وكأنه شهر يناير يستحوذ على كل مجد تحديد الأهداف وسط إثارة العام الجديد، لكن الكثير منا في عالم العمل محظوظون بما يكفي ليعيشوا هذه الإثارة _ثلاث مرات إضافية في بداية كل ربع سنة مالية. 🎉

وباعتراف الجميع، يبدو هذا الأمر مثيرًا للقلق على الورق، _ولكن هل هناك شخص آخر يحب سرًا التخطيط لأهدافه الجديدة؟

إذا كانت إجابتك بنعم على هذا السؤال، فنحن من نفس النوع الغريب. 🥲💜

يمكن أن يكون فعل وضع أهداف جديدة تجربة مثيرة للتحقق من صحة الأهداف. حتى لو لم يكن لديك بعد عملية تحديد الأهداف، فمن المحتمل أنك كنت تعمل على الأرجح من خلال قائمة أمنيات غير رسمية من الأهداف لمعظم حياتك المهنية.

كيف أعرف ذلك؟ لأن هذه الأهداف هي التي شكلت العادات التي أوصلتك إلى وظيفة أحلامك، أو خلقت لديك إحساسًا بالإنجاز في روتينك اليومي، أو ربما ساعدتك على أن تصبح الشخص الذي لطالما عرفك كلبك.

باختصار، هناك شيء ما يتعلق بتحديد الأهداف وتحقيقها يجعلك تشعر بأنك طبيعي بطبيعتك و جيد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع مزيج من الأهداف الشخصية والمهنية أمر ضروري أيضًا لتحقيق النجاح في الوظائف، مثل إدارة المشاريع التي تبتكر باستمرار

لدينا الأدوات والنصائح التي تحتاجها لتحديد أهداف إدارة مشروعك القادم والالتزام بها. ناهيك عن أحد عشر هدفًا تفصيليًا خاصًا بمدير المشروع لـ ابدأ ربع السنة الخاص بك ببداية قوية

لماذا يجب عليك تحديد أهداف وغايات إدارة المشروع؟

لديك خارطة طريق مشروعك. يجب أن يكون ذلك كافياً، أليس كذلك؟ _ ليس تماماً

قد ترسم خارطة الطريق الخاصة بك رحلة إطلاق مشروعك بنجاح، ولكن المعايير على طول الطريق هي المكان الذي يحدث فيه السحر الحقيقي، خاصة عندما يتعلق الأمر ب أهداف التطوير المهني .

قبل أن نتعمق في الموضوع، لدينا تنويه بسيط: في هذا المقال، سنستخدم كلمتي "الأهداف" و"الغايات" بالتبادل. من خلال خبرتك المهنية، ربما تكون قد احتفظت سابقًا بتعريفات منفصلة لهاتين الكلمتين، ولكن في سياق هذه المقالة، فهما مترادفتان.

أخي، سعيد لأننا انتهينا من هذا الأمر. الآن إلى الأشياء الجيدة. 🤓 إدارة المشاريع مثيرة لأنها تنمو دائمًا وتسمح لمديري المشاريع بتعلم شيء جديد كل يوم تقريبًا مع تطور مشاريعهم. الإعداد الأهداف يساعدك على مواكبة تلك الاتجاهات المتغيرة وتقديم منتج يجلب لأصحاب المصلحة (السعداء) في نهاية المطاف.

نظرًا لأن تحديد الأهداف في إدارة المشاريع هو وسيلة رائعة لتحسين جودة مشاريعك، فهي أيضًا وسيلة ممتازة لتحسين نفسك! من خلال مواءمة أهدافك في إدارة المشاريع مع الاتجاه العام لشركتك، فإنك تلتزم بنجاحك الذاتي المستقبلي - وهذه العلاقة تأتي دائمًا في المقام الأول. 🥰

بصرف النظر عن تحسين نفسك، فإن التخطيط للأهداف الرئيسية التي تريد تحقيقها في كل مشروع قادم هو طريقة رائعة للبقاء متحمسًا ومتميزًا وقياس نموك والاستعداد للمستقبل. ولكن هذا ليس كل شيء!

هناك سبب آخر (خطير جدًا!) يجعلك تستثمر بعض الوقت الإضافي في أهداف إدارة المشاريع. 😳

يواجه مديرو المشاريع أيضًا تحديات جديدة مع ظهور العمل عن بُعد و العمل الحر التي تجعل الحاجة إلى أهداف واضحة وقابلة للقياس وذات أهداف محددة وذكية أكثر أهمية للبقاء على رأس التغييرات المحتملة التي قد تطرأ في المستقبل..

"قالت ناتاشا مور، الشريكة المسؤولة عن التحوّلات التحويلية: "لقد اختبرت تأثيرات فيروس كورونا (كوفيد-19) قدرة المؤسسات على تنفيذ المشاريع والبرامج بفعالية إدارة البرامج في KPMG أستراليا "بعض المشاريع والبرامج تكيّفت بسرعة وفعالية... في حين أن البعض الآخر شهد تأخيرات أو إلغاءات كبيرة."

ووفقًا لمور، فإن الفرق الأكثر قدرة على مواجهة التأخيرات كانت الأكثر استعدادًا للتكيف وتحديد الأهداف الرئيسية لمشروعها منذ البداية.

في حين أنك قد تميل إلى خربشة كلمة "محور" على ملاحظة لاصقة وعرضها على شاشتك لسهولة قراءتها، هناك حاجة إلى المزيد من الأمور الأخرى اللازمة لتطبيق هذه الممارسة وخلق عادات عمل صحية. ولكن لحسن الحظ، فإن ClickUp يوفر لك ذلك 🙂

مقومات هدف إدارة المشروع الرائع

في ClickUp، نحن من كبار المعجبين بـ الأهداف الذكية ، والأهداف الأكثر تأثيرًا في إدارة المشاريع تشترك في هذه الخاصية!

خلاصة سريعة: يجب أن تكون الأهداف الذكية هي النجم الشمالي لرحلة تحديد أهدافك وتُعرف بأنها s محددة، مقابلة للتحقيق، أقابلة للتوقيع، صذات صلة، و مستندة إلى الوقت.

ولكي تكون محددًا، سيجيب هدفك عن ماذا، ومن، ومتى، وأين، وأين، ولماذا، وأيهما المتضمنة في خطة عمل مفصلة. سيكون لديك مجموعة محددة من المقاييس لقياس التقدم المحرز ومعرفة المهارات أو الأدوات اللازمة لتحقيقه. سيكون هدفك أيضًا ذا صلة بك! بمعنى أنه يتماشى مع تطورك الوظيفي أو أهدافك الشخصية طويلة المدى. وأخيرًا وليس آخرًا، سيكون محددًا بوقت محدد مع تحديد موعد نهائي للتخلص من عادات التسويف.

الأمر الرائع في وضع أهداف SMART هو مدى شموليتها، ولكن لا تدع نفسك تتورط في محاولة إنشاء أكبر هدف ربع سنوي جديد في المجموعة. الأهداف الذكية يمكن أن تكون أهداف إدارة المشروع قصيرة المدى أو طويلة المدى ، ويمكن تقسيم العديد من الأهداف طويلة الأجل إلى مراحل أكثر قابلية للإدارة على طول الطريق.

لحسن الحظ، سنشارك أمثلة على كليهما وكل ما بينهما! بما في ذلك بعض الإضافات عادات العمل الصحية التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير في طريقك للوصول إلى آفاق جديدة.

8 أهداف قوية لمديري المشاريع

هذه القائمة عبارة عن مزيج من الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل، ولكن قد تلاحظ أيضًا أن هذه أهداف يمكنك وضعها لنفسك مرارًا وتكرارًا. مع كل مشروع جديد، استخدم نفس منطق SMART لقياس تقدمك على مدى فترة زمنية طويلة باستخدام هذه الأهداف كخط أساس لك.

... شيء آخر فقط قبل أن ننتقل إلى اللحم والبطاطا. 🍽

يمكنك العمل على كل هذه الأهداف جنبًا إلى جنب! القصد من ترتيب القائمة هو أن يبني كل هدف على الهدف الذي سبقه، ولكن إذا كنت مدير مشروع متمرسًا، فتفضل وتخطى ما يحلو لك. 🚀

1. تحسين التواصل والتعاون

قد يكون هذا هدفاً قصير المدى، لكنه موجود على المدى الطويل. حتى لو لم نقترح تحسين التواصل والتعاون كأولوية قصوى، فمن المحتمل أن يظل لهذا الهدف مكان في مجموعتك لأن التواصل الجيد يتطلب جهدًا مستمرًا!

والآن، إذا كنت جالسًا حاليًا على كرسيك الدوار وتسأل نفسك: _لكن إذا كنت سأضطر دائمًا إلى العمل على التواصل، أليس الهدف غير محدد زمنيًا وبالتالي ليس هدفًا ذكيًا؟

لا، فهو لا يزال هدفًا ذكيًا.

كن واضحًا ومدروسًا في كيفية تعريفك لـ "التحسين" في هذا المجال من خلال النظر إلى المشاريع السابقة أو التحديات الأخيرة. إن الإدراك المتأخر هو 20/20، هل يمكنك الآن تتبع خطوط سوء التواصل إلى أسبابها الجذرية؟

ربما يأتي هذا في شكل قنوات اتصال كثيرة جداً، على سبيل المثال، سوزان تحب البريد الإلكتروني ولكن جيمي يفضل Slack، وأنت تفضل وضع دبوس في ذلك حتى يتمكن الجميع من مناقشة الأمر عبر Zoom يوم الاثنين؟

أتمنى بصدق ألا يكون هذا هو وضعك الحالي. 👀

ولكن لم يفت الأوان بعد لوضع عملية نهائية في مكانها الصحيح. حدد نقاط الألم وابدأ في وضع حل مكتوب لفريق المشروع ليتبعه فريق المشروع ويرجع إليه.

إذا كان هناك شكل واحد من أشكال التواصل لا يجدي نفعًا مع أي شخص، فقم بإلغائه تمامًا من سير العمل اليومي، ولكن إذا كانت هناك بعض الآلام المتزايدة أثناء التكيف مع العملية الجديدة، فقم بالالتزام بها لمدة شهر أو شهرين قبل تغيير العملية مرة أخرى. هناك ما يسمى بالإفراط في التواصل، ويمكن أن تكون المحاور المستمرة مربكة وتؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية.

والآن بعد أن أصبح فريقك يعرف متى وأين وكيف يتحدثون مع بعضهم البعض، تأكد من أنهم يعلمون أنه أمر مشجع بنسبة 100%.

أثناء إدارة الفريق، قم بتوجيه المحادثة من خلال تشجيع التواصل المفتوح و تعاون الفريق . خاصة بالنسبة لفرق المشاريع عن بُعد، تأكد من عدم شعور أي شخص وكأنه يعمل في صومعة ووضع سياسة "الباب المفتوح" عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأسئلة والاحتياجات والملاحظات.

نصيحة احترافية لمدير المشروع: إذا كنت ستشجع الفريق على التواصل ومشاركة الأفكار الجديدة، فتأكد من أنك على استعداد للاستماع أيضًا.

2. تحسين الإنتاجية والأداء

يتضاعف هدف إدارة المشروع هذا كهدف قصير المدى وطويل المدى!

تعتمد الطريقة التي تتبعها في وضع هذا الهدف موضع التنفيذ على الممارسات الحالية لشركتك ولكنها تتلخص في كيفية قياس الإنتاجية والأداء في المقام الأول.

انظر إلى المشاريع والمهام والمراحل الرئيسية والجداول الزمنية السابقة - هل تلتزم بمواعيدك النهائية باستمرار؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، هل يمكنك العثور على سبب احتمالية مجالات الأداء المنخفض ? تكون الاختناقات والعوائق أحيانًا خارجة عن سيطرتك تمامًا، ولكن إجراء تدقيق كامل لـ عبء عمل فريقك ووتيرة مشاريعك ليست فكرة سيئة أبدًا. على الرغم من أنها قد تتطلب التزامًا بالوقت، إلا أنها قد تفسح المجال لمجالات جديدة للتحسين لم ترها من قبل.

نصيحتنا؟ استثمر في أداة إنتاجية يمكنها التعامل مع تتبع الوقت وإعداد التقارير في الوقت الفعلي والمواعيد النهائية وسير عمل الفريق!

استخدمهذه_ قوالب مراجعة الأداء !

على سبيل المثال... 👀 👀 ميزات مرنة لتتبع الوقت في ClickUp تساعدك على التركيز على عملك من خلال مؤقِّت عام وتقديرات للوقت وتقارير تقسم وقتك حسب المهمة. بالإضافة إلى ذلك، مع ملحق كروم الخاص بـ ClickUp يمكنك حتى تتبُّع الوقت الذي تقضيه خارج ClickUp، مما يتيح لك الحصول على صورة كاملة عن عبء العمل الخاص بك من أي مكان على الويب.

من هناك، يمكنك أن تأخذ إدارة وقتك خطوةً إلى الأمام من خلال عرض عبء العمل الفريد من ClickUp لمعرفة كيف تقيس تقديرات الوقت لمهامك مقابل الوقت المتاح لك في الأسبوع.

بالنسبة لزملائي المتعلمين المرئيين، هذه طريقة ممتازة للمساعدة في تنظيم أيامك والتأكد من أن الجميع يعرف ما يجب العمل عليه.

ارتقِ بإدارة الوقت خطوة إلى الأمام مع طريقة عرض عبء العمل في ClickUp وشاهد كيف يقيس وقتك المقدر لكل مهمة مقابل الوقت الإجمالي في الأسبوع.

وإذا كنت تحب طريقة عرض عبء العمل، انتظر حتى تحصل على لوحات معلومات ClickUp .

فكّر في لوحات المعلومات كقاعدة رئيسية رفيعة المستوى لتطوير سباقات السرعة, تسوية الموارد ومراقبة التقدم. ولكن الأمر الرائع حقًا في لوحات المعلومات هو أنه يمكنك إنشاء واحدة لأي سيناريو تقريبًا. على الفور سحب التقدم بناءً على الأهداف والمعالم والمهام والوقت والنشاط والمزيد.

مع وجود أكثر من 50 أداة لتخصيص كيفية عرض انتصاراتك، تُعد لوحات معلومات ClickUp Dashboards من الأشياء الممتازة التي يمكن أن تكون في متناول اليد لتقديمها لأصحاب المصلحة.

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لكنني أستطرد. نعود إلى أهداف إدارة المشروع! 🤪

3. تحقيق أهداف المشروع في إطار القيود المحددة

على الرغم من أن وضع أهداف جديدة قد يكون مثيرًا وأحيانًا يتطلب بعض العناية الإضافية لوضع أهداف جديدة، تأكد من أنك لا تغفل أبدًا عن الصورة الكبيرة! أنت هدف المشروع ويجب الالتزام بالنطاق والوقت والجودة والميزانية.

تسليم المشاريع الخاصة بك في الوقت المحدد والميزانية المحددة هما أهم متطلباتك كمدير مشروع . إن تفويت المواعيد النهائية والتقصير وتجاوز الميزانية لا يؤثر فقط على سمعتك كمدير مشروع، بل من المحتمل أن يؤثر أيضًا على ربحية منتجك وشركتك في نهاية المطاف.

المكافأة: مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المشاريع !

4. كن استباقيًا للتخفيف من المخاطر مسبقًا

المعروف أيضًا بـ لديك خطة طوارئ .

قد يكون التأخر في إنجاز مشروع ما خارجًا عن إرادتك في بعض الأحيان، ويحدث ذلك في النهاية للجميع. حافظ على الميزة التنافسية وأثبت نفسك كقائد استباقي من خلال وجود عملية للمضي قدمًا عندما لا تسير الأمور في طريقك. قد لا يكون الأمر مثاليًا، لكنه شيء ما، وهذا أمر مهم!

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون السوق المتنامي لمديري المشاريع سوقًا متقلبًا أيضًا، ولكن تأكد من أن لديك خطط طوارئ في مكانها الصحيح لإدارة المخاطر غير المتوقعة يمكن أن تساعدك على البقاء على المسار الصحيح على المدى الطويل، حتى مع وجود بعض المطبات هنا وهناك. قم بتبادل الأفكار مع الفريق حول أنواع المخاطر والعقبات والنتائج التي قد تواجهها في خارطة طريق مشروعك وعدّلها حسب الحاجة في مرحلة التخطيط حتى تبقى في المقدمة وتتجنب العثرات المحتملة.

لتخطيط مشروع الهدف على المدى الطويل، احتفظ بوثيقة أو قالب أو مهمة لتقييم المخاطر للنظر في كيفية التعامل مع المخاطر في المشاريع الأخيرة للتعلم منها في المستقبل.

ذات صلة: تعرّف على الـ

_/مرجع/ مدونة؟ ص=37971_ أفضل أدوات إدارة المخاطر *%/href/_

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5. اكتساب فهم استراتيجي لأهداف الشركة وتنفيذ مبادرات مماثلة

يمكن أن يساعدك تنفيذ هذا الهدف طويل الأجل على تنفيذ مشاريع ذات تأثير كبير ولعب دور أكبر في انتصارات الشركة في المستقبل، لذا خذ هذه إشارة للخروج من فقاعتك المعتادة وخلق مبادرات تساهم في تحقيق هدف الشركة الأكبر!

يجب أن يكون المشروع دائمًا مدفوعًا بالأعمال ويلبي متطلبات معينة يحددها مستخدمو الأعمال أو المدراء، ولكن حاول البحث والتواصل مع الأقسام الأخرى في الشركة لمعرفة ما يعملون عليه أيضًا - فلا ضرر في اكتساب فهم أفضل لكيفية عمل الشركة.

يمكن أن تساعدك معرفة الأهداف الأكبر لشركتك و لماذا هي مهمة في توجيه أهداف إدارة المشاريع الخاصة بك وتساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استراتيجية بشأن مشاريعك. وقد وجد أن 30% من الفوائد المتوقعة للأعمال التجارية تتحقق من تنفيذ مشروع جديد، وحوالي 70% من تلك الفوائد ستأتي من وضع عملية لمحاسبة الأشخاص ووجود نظام لإظهار الفوائد طويلة الأجل للمشروع.

في الأساس، سيساعدك ذلك على رسم خط واضح لكيفية تأثير نجاح مشروعك على نجاح الشركة ككل.

6. إدارة توقعات أصحاب المصلحة

أصحاب المصلحة هم النظام الداعم لمؤسستك؛ بل يمكنك اعتبارهم بمثابة رعاة مشروعك.

وكمدير للمشروع، سيُطلب منك كمدير للمشروع أن تبقيهم على اطلاع على المشروع في كل مرحلة من مراحله، وأن تدمج ملاحظاتهم لأنه صدق أو لا تصدق، فلديهم أهدافهم الشخصية أيضًا! للنجاح في تحقيق هذا الهدف، ستحتاج إلى زيادة الشفافية في تقدم مشروعك والاطلاع على جهود الفريق، واجعل الجميع على نفس الصفحة في أسرع وقت ممكن.

نقترح البدء بنموذج مراجعة! قم بتضمين ملخص للصورة الكبيرة والتحديثات منذ المراجعة الأخيرة وأي أسئلة واحتياجات إضافية وما إلى ذلك. وجود أداة إدارة المشروع (مثل Clickup!) مع القدرة على إنشاء لوحات معلومات وسحب رؤى محدثة عن مشروعك على الفور في أي لحظة ستساعدك بشكل كبير.

بالإضافة إلى الشفافية، ستحتاج أيضًا إلى إنشاء عملية موحدة لـ الحصول على موافقة أصحاب المصلحة لديك والتغذية الراجعة والتواصل 🙂

7. طوِّر مهاراتك وشهاداتك، ووسِّع نطاق معرفتك في إدارة المشاريع

إحدى الطرق الرائعة للبقاء في طليعة مجال عملك هي أن تتذكر أننا لا ننتهي من التعلم أبدًا!

حول 51% من المؤسسات تطلب الآن من مديري المشاريع أن يكونوا حاصلين على شهادة ونحن لا نقترح أن تسعى للحصول على شهادة جديدة أو أن تتعلم مهارة جديدة كل عام، ربما عليك التفكير في الاستثمار في تحسين أدوات إدارة المشاريع التي لديك بالفعل - حتى لو كنت تستخدمها في مجال عملك خلال العقد الماضي.

استخدم هذا الهدف كفرصة للتوسع والإبداع. ما هي الكفاءات الأخرى التي تمتلكها وما هي الكفاءات الأخرى التي ترغب في تعلم الجديد منها؟

يمكن أن يبدأ تطوير مهاراتك في إدارة المشاريع بشيء صغير مثل قراءة كتاب أو مدونة. 🙌🏼

هناك أيضًا الكثير من الدورات التدريبية التي تتيح لك التعلم بالسرعة التي تناسبك واختيار الخيار الذي يتناسب مع قيود وقتك الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، هذه طريقة رائعة لإظهار أنك تأخذ زمام المبادرة للابتكار وتحميل نفسك المسؤولية من خلال الرغبة في التحسين.

تحقق من هذه *قوالب تحديد الأهداف* !

8. تعظيم مساهماتك

هذا هدف طويل الأمد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الأمر يستغرق وقتًا وتجربة وخطأ ومهارة لتتعلم كيفية تحقيق أقصى ما يمكنك تحقيقه في الدور الذي تقوم به حاليًا دون أن تحرق نفسك تمامًا.

وسّع تأثيرك خطوة بخطوة وفكر فيما يتجاوز مسؤولياتك الحالية. ربما تبدأ في الاهتمام بشكل أكبر بتدريب أعضاء الفريق الجدد والاحتفاظ بهم! أو ربما تعمل مع الإدارة لإنشاء أهداف جديدة للفريق، أو البحث عن منافسيك، أو النظر في تقارير الأداء لإنشاء استراتيجيات تحسين جديدة

أنت لست مهرًا وحيدًا، لذا أظهر لهم 🙂

أهداف إدارة المشاريع التي قد لا تكون ذكية لكنها ذكية

على الرغم من أن هذه الأهداف الثلاثة لإدارة المشاريع قد لا تكون أهدافًا ذكية كما تم تعريفها سابقًا في هذا المنشور، إلا أنها عادات رائعة يجب أن تضعها في اعتبارك وستأخذك بعيدًا في طريق القيادة!

1. اعمل على مهاراتك الشخصية

من المهم أن تكون متمكنًا من مهاراتك الشخصية. تمتع بمزيج صحي من المعرفة التقنية والمعرفة التجارية والمعرفة العملية بكيفية التواصل مع فريقك والعملاء وأصحاب المصلحة وما إلى ذلك. ويرتبط ذلك أيضًا بمهارات التفاوض ومعرفة كيفية إنجاز الأمور دون حرق أي جسور.

يمكن أن يساعدك ذلك على تجنب النزاعات وتعزيز ثقافة العمل التعاونية والوظيفية!

2. تحقيق التوازن بين الأهداف الاستراتيجية واحتياجات الموظفين

تذكر: كن إنساناً أولاً.

لقد ذكرنا أن أحد الأهداف الرئيسية لمدير المشروع الجيد هو البقاء على ميزانية المشروع والتي تتضمن ضمان عدم اضطرار شركتك إلى توظيف بدلاء باستمرار. 👀

بدون فريق العمل، لن يكون لديك مشروع أو منتج. رضا الموظفين مهم لإبقاء الفريق منخرطاً في المشروع لأنه ليس من مصلحة الموظف أن تكون احتياجاته في الاعتبار فحسب، بل من مصلحة المنتج أيضاً.

تواصل بشفافية مع فريقك واعقد جلسات فردية منتظمة لتطبيع تقديم الملاحظات وخلق علاقة بينك وبين أعضاء فريقك. اهتم بأهدافهم الخاصة وقم بإجراء مراجعات لمساعدتهم على الاحتفال بالمعايير التي وصلوا إليها مع تحديد المجالات التي يجب أن ينمو فيها.

تحقق من هذه

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3. القيادة بالقدوة

إذا كنت ستضع سابقة بين فريقك بأن عليهم أن يحاسبوا أنفسهم على أفعالهم، فعليك أن تكون مستعدًا كقائد لمحاسبة نفسك أيضًا!

في الأوقات العصيبة، حاول أن تسأل نفسك عن نوع القائد الذي ترغب في أن تكون عليه إذا كانت الأدوار معكوسة وانظر إلى كل موقف على أنه حادث منفرد. حاول ألا تدع مشاعرك الشخصية أو التأثيرات الخارجية تغير نظرتك لسلسلة من الأحداث، وتذكر أن تنظر إلى كل موقف من جميع الجوانب لقياس نوع القائد المطلوب في تلك اللحظة.

اعرف متى تفوض، ومتى تتدخل، ومتى يكون من الأفضل أن تستمع فقط.

أنت جاهز!

يكمن سحر هذه القائمة في أنه يمكنك الاستمرار في تطبيق هذه الأهداف مع كل مشروع جديد أو في بداية كل ربع سنة مالية. في حين أنه قد تكون هناك أهداف أخرى لإدارة المشاريع خاصة بفريقك أو شركتك، استخدم هذه الأهداف كنقطة انطلاق لتطلق العنان لأحلامك!

تذكر: الاستثمار في تحسين جودة مشاريعك يعني أنك تستثمر في نفسك أيضًا.

السماء هي الحد الأقصى، ولكن عندما تكون في شك، فكّر في الأهداف الذكية. وعندما تكون مستعدًا للارتقاء بأهداف إدارة مشروعك خطوة إلى الأمام، قم بتنزيل ClickUp . 🥳