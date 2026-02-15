أفضل 10 بدائل لـ Fyxer AI لعام 2026

لا تدرك معظم الفرق أن مساعد البريد الإلكتروني الخاص بهم يؤدي في الواقع إلى تفاقم سير العمل لديهم، وذلك من خلال إبقاء الرسائل محصورة في تطبيق واحد بينما توجد المهام والمستندات وسياق المشروع في مكان آخر تمامًا. تظهر أبحاث Microsoft أن الموظفين يتنقلون بين التطبيقات ما يقرب من 1200 مرة في اليوم، مما يؤدي إلى إهدار خمسة أسابيع عمل كاملة في السنة فقط لإعادة توجيه أنفسهم.

يقدم لك هذا الدليل 10 بدائل لـ Fyxer AI، من أدوات البريد الإلكتروني فقط مثل Shortwave و Superhuman إلى مساحات العمل الموحدة مثل ClickUp التي تربط صندوق الوارد الخاص بك مباشرة بالعمل القابل للتنفيذ.

لماذا تبحث عن بدائل Fyxer AI

قد يبدو استخدام مساعد بريد إلكتروني مستقل أمرًا منتجًا في البداية، ولكنه غالبًا ما يخلق مشكلة جديدة: سير عمل مجزأ. يوجد بريدك الإلكتروني في أداة واحدة، ومهامك في أداة أخرى، وملاحظات اجتماعاتك في مكان آخر تمامًا. أنت تتنقل باستمرار بين التطبيقات لمجرد متابعة محادثة واحدة، مما يؤدي إلى توسع السياق — وهي مشكلة حيث تضيع الفرق ساعات في البحث عن المعلومات، والتبديل بين التطبيقات، والبحث عن الملفات عبر منصات متعددة — مما يجعل من السهل تفويت التفاصيل المهمة. وجدت أبحاث Gartner أن 47٪ من العاملين في المجال الرقمي يجدون صعوبة في العثور على المعلومات اللازمة لأداء وظائفهم بفعالية.

هذا الانفصال هو السبب الذي يدفع العديد من الفرق إلى البحث عن بدائل Fyxer AI. عادةً ما تتلخص المشكلات الأساسية في بعض الإحباطات الرئيسية:

قيود التخصيص: قد تبدو الردود التي تمت صياغتها بواسطة الذكاء الاصطناعي عامة وتفتقر إلى الفروق الدقيقة في أسلوبك الفريد في التواصل، مما يجعلك تضطر إلى قضاء وقت إضافي في تحريرها.

مخاوف تتعلق بالموثوقية: قد تجد أن تصنيف البريد الإلكتروني وجودة المسودات غير متسقين، مما يجعل من الصعب الوثوق بالذكاء الاصطناعي تمامًا.

عدم وجود سياق العمل: لا يمكن لمساعد البريد الإلكتروني الذي يرى صندوق الوارد الخاص بك فقط أن يفهم كيفية ارتباط الرسالة بمشروع أو مهمة أو هدف فريق معين. لا يزال عليك ربط النقاط يدويًا.

ثغرات التكامل: إذا كان عمل فريقك لا يقتصر على Gmail أو Outlook فقط، فلن يتناسب مساعد البريد الإلكتروني المخصص مع مجموعة التقنيات الأكبر لديك.

الحل الأفضل ليس دائمًا أداة أخرى مخصصة للبريد الإلكتروني فقط. تجد العديد من الفرق قيمة أكبر في مساحة عمل متقاربة تجمع بين البريد الإلكتروني والمهام والمستندات والذكاء الاصطناعي. وهذا يسمح للسياق بالتدفق بشكل طبيعي من صندوق الوارد الخاص بك مباشرة إلى العمل القابل للتنفيذ.

📮 ClickUp Insight: 92٪ من العاملين في مجال المعرفة معرضون لخطر فقدان القرارات المهمة المنتشرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. بدون نظام موحد لالتقاط القرارات وتتبعها، تضيع الرؤى التجارية المهمة في الضوضاء الرقمية. مع إمكانات إدارة المهام في ClickUp، لن تقلق أبدًا بشأن هذا الأمر. أنشئ مهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات والبريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

قبل استكشاف البدائل المحددة، من المفيد فهم المشهد الأوسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الإنتاجية وسير العمل. يقدم هذا الفيديو نظرة عامة على حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المختلفة التي يمكن أن تساعدك في تقييم الميزات الأكثر أهمية لاحتياجات فريقك المحددة.

نظرة عامة على بدائل Fyxer AI

الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp الفرق التي ترغب في إدارة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط البريد الإلكتروني بالعمل ClickUp Brain، ملخصات الذكاء الاصطناعي، البريد الإلكتروني داخل المهام، الأتمتة، المستندات، لوحات المعلومات مجاني إلى الأبد، تتوفر خطط مدفوعة للفرق؛ تخصيص للمؤسسات Shortwave مستخدمو Gmail المتمرسون الذين يرغبون في صندوق وارد مزود بذكاء اصطناعي تجميع الذكاء الاصطناعي، ملخصات سلاسل المحادثات، البحث باللغة الطبيعية مستوى مجاني؛ Pro ~8.50 دولار/مستخدم/شهر، Business ~18 دولار/مستخدم/شهر، Premier مخصص Superhuman المديرون التنفيذيون ومستخدمو البريد الإلكتروني بكثافة الذين يفضلون السرعة صندوق الوارد المقسم، الرد الفوري بالذكاء الاصطناعي، سير العمل الذي يعتمد على لوحة المفاتيح أولاً مبتدئ 30 دولارًا/مستخدم/شهر، أعمال 40 دولارًا/مستخدم/شهر، مؤسسة مخصصة Missive الفرق التي تحتاج إلى تعاون مشترك في البريد الوارد مع دردشة مدمجة مهام البريد الإلكتروني، الدردشة الداخلية، الصياغة التعاونية مبتدئ 14 دولارًا/مستخدم/شهر، منتج 18 دولارًا/مستخدم/شهر، أعمال 26 دولارًا/مستخدم/شهر، مخصص للمؤسسات Microsoft Copilot المؤسسات التي تستخدم Microsoft 365 للبريد الإلكتروني والمستندات والاجتماعات ملخصات Outlook، المساعدة في صياغة المسودات، الذكاء عبر التطبيقات إضافة بقيمة 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Gemini (Google Workspace) مستخدمو Google Workspace الذين يرغبون في الحصول على الذكاء الاصطناعي الأصلي في Gmail و Docs مساعدة في صياغة المسودات، ملخصات سلاسل البريد الإلكتروني، سياق على نطاق مساحة العمل Gemini Business 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا، Enterprise 30 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Hiver الفرق التي تدير صناديق بريد Gmail المشتركة للدعم أو العمليات المهام، وكشف التضارب، واتفاقيات مستوى الخدمة، والتحليلات Lite 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا، Pro 49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا، Elite 79 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Gmelius الفرق التي ترغب في سير عمل البريد الإلكتروني على غرار Kanban في Gmail لوحات Kanban، التسلسلات، أتمتة سير العمل Meli 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا، Growth 25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا، Pro 40 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا، Enterprise حسب الطلب Spike المستخدمون الذين يفضلون واجهة بريد إلكتروني تفاعلية عرض المحادثة، صندوق الوارد ذو الأولوية، الملاحظات المدمجة والفيديو مستوى مجاني؛ فريق ~7.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر، أعمال ~12.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر، مخصص للمؤسسات SaneBox الأفراد الذين يرغبون في تصفية البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي دون تغيير العملاء تصفية ذكية، SaneBlackHole، ملخص يومي وجبة خفيفة ~7 دولارات شهريًا، غداء ~12 دولارًا شهريًا، عشاء ~36 دولارًا شهريًا

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل بدائل Fyxer AI للاستخدام

ليست كل أدوات البريد الإلكتروني التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة للتنفيذ الفعلي. تساعدك العديد منها في صياغة الرسائل أو تنظيمها، ولكن في اللحظة التي يتطلب فيها العمل ملكية ومتابعة ووضوحًا، تبدأ الثغرات في الظهور. تتجاوز الأدوات أدناه مساعدة البريد الوارد لتدعم كيفية انتقال العمل فعليًا بين الفرق.

ليست كل أدوات البريد الإلكتروني التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة للتنفيذ الفعلي. تساعدك العديد منها في صياغة الرسائل أو تنظيمها، ولكن في اللحظة التي يتطلب فيها العمل ملكية ومتابعة ووضوحًا، تبدأ الثغرات في الظهور. تتجاوز الأدوات أدناه مساعدة البريد الوارد لتدعم كيفية انتقال العمل فعليًا بين الفرق.

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي ترغب في إدارة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط البريد الإلكتروني بالعمل)

قم بإنشاء المهام تلقائيًا من الدردشات والمستندات والمزيد عبر ClickUp AI

تقوم معظم أدوات المساعدة في البريد الإلكتروني بتحسين شيء واحد: إنجاز مهام صندوق الوارد بشكل أسرع. ولكن عادةً ما يحدث أكبر انخفاض في الإنتاجية بعد قراءة البريد الإلكتروني، عندما يتم المتابعة باستخدام أداة مختلفة، ويتم تسجيل القرار في مستند لا يربطه أحد، ويتم تتبع العمل في لوحة مشروع لا علاقة لها بالمحادثة الأصلية.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال التعامل مع البريد الإلكتروني كنقطة انطلاق للتنفيذ، وليس كنهاية للتواصل.

في مساحة العمل Converged AI Workspace من ClickUp، لا يظل صندوق الوارد الخاص بك "بجانب" عملك. بل يتصل مباشرة بالمهام والمستندات والجداول الزمنية والتقارير، بحيث يظل السياق المهم مرتبطًا بالنتائج المطلوبة. وهذا يعني تقليل عمليات النسخ واللصق، وتقليل العناصر المنسية، وتقليل لحظات "انتظر، أين قررنا ذلك؟".

ابحث في مهامك ووثائقك ومحادثاتك في ClickUp واطرح أسئلة باللغة الطبيعية باستخدام ClickUp Brain.

بدلاً من استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج ردود عامة بشكل منفصل، يمكن أن يساعدك ClickUp Brain على الانتقال من سلسلة الرسائل إلى العمل مع الوعي بالمشروع. يمكنك تلخيص سلسلة طويلة من رسائل البريد الإلكتروني في قرارات رئيسية، واستخراج الخطوات التالية، وإنشاء مهام مع مالكيها ومواعيدها النهائية، وصياغة رد يعكس ما يحدث بالفعل في المشروع، وليس فقط ما هو مكتوب في آخر رسالة.

اتخذ قرارات أكثر ذكاءً ومرتبطة بالسياق بشأن الحملات ClickUp Brain

ونظرًا لأن الاجتماعات تتطلب متابعة بنفس القدر الذي تتطلبه رسائل البريد الإلكتروني، يمكن لـ ClickUp AI Notetaker الانضمام تلقائيًا إلى المكالمات وتسجيل المحاضر وإنشاء ملخصات وعناصر عمل تظهر بجوار العمل مباشرةً، حتى لا تظل "الأمور المهمة" عالقة في تطبيق آخر.

احصل على ملاحظات وملخصات آلية باستخدام ClickUp AI Notetaker

أفضل ميزات ClickUp

أرسل واستقبل رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً داخل المهام بحيث تظل المحادثات مرتبطة بالعمل الذي تشير إليه، مع تسجيل الردود تلقائيًا في سلسلة المهام.

حوّل البريد الإلكتروني إلى مهمة أو تعليق قابل للتنفيذ عن طريق إعادة توجيهه، بحيث تصبح المتابعات مهام قابلة للتتبع في غضون ثوانٍ.

لخص سلاسل رسائل البريد الإلكتروني، واستخرج عناصر العمل، وصغ الردود باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يعمل في سياق مساحة العمل الخاصة بك، وليس فقط في صندوق الوارد الخاص بك.

سجل الاجتماعات تلقائيًا وأنشئ نصوصًا قابلة للبحث وملخصات ذكية وعناصر عمل ترتبط مباشرة بالمهام والمشاريع.

ابحث في سجل بريد Gmail الأخير مباشرة من ClickUp حتى تتمكن من العثور على السياق المهم دون التنقل بين الأدوات.

قم بتشغيل سير العمل من المهام التي يتم تنفيذها عبر البريد الإلكتروني، مثل التعيين التلقائي للمهام أو تحديث الحالات أو توجيه الطلبات فور وصولها.

إيجابيات وسلبيات ClickUp

المزايا:

سياق موحد: كل شيء موجود في مساحة عمل واحدة، مما يعني أن اقتراحات الذكاء الاصطناعي تستند إلى سجل عملك الكامل، وليس فقط إلى صندوق الوارد الخاص بك.

الذكاء الاصطناعي المدرك للسياق: يربط ClickUp Brain المحادثات بالمشاريع، ويظهر المهام ذات الصلة، ويصوغ الردود في سياق المشروع الفعلي.

مرونة سير العمل: يتكيف ClickUp مع عمليات فريقك، سواء كنت تدير اتصالات العملاء أو المشاريع الداخلية أو يتكيف ClickUp مع عمليات فريقك، سواء كنت تدير اتصالات العملاء أو المشاريع الداخلية أو المبادرات متعددة الوظائف

العيوب:

قد تشكل عمق الميزات منحنى تعليميًا للمستخدمين الجدد

تختلف تجربة التطبيق على الهاتف المحمول بعض الشيء عن الإصدار المخصص لأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

قد تتطلب الميزات المتقدمة بعض الوقت في البداية لتكوينها وفقًا لسير عملك المحدد.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

📮 ClickUp Insight: بينما يعمل 34٪ من المستخدمين بثقة تامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإن مجموعة أكبر قليلاً (38٪) تتبنى نهج "الثقة مع التحقق". غالبًا ما تنطوي الأدوات المستقلة غير المألوفة لسياق عملك على مخاطر أعلى في توليد استجابات غير دقيقة أو غير مرضية. لهذا السبب أنشأنا ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الذي يربط بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والتعاون عبر مساحة العمل وأدوات الطرف الثالث المدمجة. احصل على ردود سياقية دون الحاجة إلى التبديل بين المهام واستمتع بزيادة في كفاءة العمل بنسبة 2-3 أضعاف، تمامًا مثل عملائنا في Seequent.

2. Shortwave (الأفضل لمستخدمي Gmail المتمرسين الذين يرغبون في إدارة البريد الوارد باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Shortwave

إذا كان مصدر إحباطك الرئيسي هو صندوق بريد Gmail المزدحم، فقد يكون Shortwave هو الحل. إنه بديل كامل لواجهة Gmail، أعيد بناؤه من الألف إلى الياء مع التركيز على الذكاء الاصطناعي. إنه ليس مجرد مكون إضافي؛ إنه طريقة جديدة تمامًا لتجربة البريد الإلكتروني.

ميزة هذا البرنامج البارزة هي "التجميع"، التي تجمع تلقائيًا رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة معًا. يتم تجميع النشرات الإخبارية ودعوات التقويم والإشعارات في حزم مرتبة، تاركة محادثاتك المهمة في المقدمة والمركز. هذا يقلل بشكل كبير من الفوضى البصرية ويساعدك على التركيز على ما يهم، وهو هدف رئيسي لإدارة البريد الإلكتروني الفعالة.

يتميز Shortwave أيضًا بالبحث باللغة الطبيعية، مما يتيح لك طرح أسئلة مثل "أرني رسائل البريد الإلكتروني من سارة حول ميزانية الربع الثالث". بالنسبة للأفراد والفرق الصغيرة التي تستخدم Gmail وترغب في الحصول على صندوق بريد وارد أكثر ذكاءً دون اعتماد منصة عمل كاملة، فهو حل مركّز وقوي.

أفضل ميزات Shortwave

التجميع المدعوم بالذكاء الاصطناعي: يجمع تلقائيًا رسائل البريد الإلكتروني المتشابهة، مما يقلل من ازدحام صندوق الوارد دون الحاجة إلى إعداد فلاتر معقدة.

ملخصات سلاسل الرسائل: توفر ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي لسلاسل البريد الإلكتروني الطويلة حتى تتمكن من متابعة آخر المستجدات بسرعة.

البحث باللغة الطبيعية: يتيح لك العثور على رسائل البريد الإلكتروني عن طريق طرح أسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة بدلاً من تخمين الكلمات الرئيسية.

إيجابيات وسلبيات Shortwave

المزايا:

متكامل بشكل عميق مع Gmail لسير عمل سلس

تساعدك الحزم الذكية والملخصات على معالجة البريد الإلكتروني بشكل أسرع

مصممة للسرعة بواجهة سهلة الاستخدام للوحة المفاتيح

العيوب:

يعمل فقط مع Gmail، وليس مع Outlook أو مزودي خدمات آخرين.

ميزات التعاون الجماعي محدودة

تتطلب وظائف الذكاء الاصطناعي الكاملة اشتراكًا مدفوعًا

أسعار Shortwave

خطة مجانية Pro: 8.50 دولار/مستخدم/شهر (يتم الدفع سنويًا) Business: 18 دولار/مستخدم/شهر (يتم الدفع سنويًا) Premier: مخصص

تقييمات ومراجعات Shortwave

G2: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: غير مدرج

3. Superhuman (الأفضل للمديرين التنفيذيين ومستخدمي البريد الإلكتروني ذوي الحجم الكبير الذين يفضلون السرعة)

عبر Superhuman

تم تصميم Superhuman لغرض واحد: السرعة. إنه عميل بريد إلكتروني متميز بتصميم يركز على لوحة المفاتيح، مما يتيح لك التنقل بسرعة عبر صندوق الوارد دون الحاجة إلى لمس الماوس. إذا كنت مديرًا تنفيذيًا أو مؤسسًا تتلقى مئات الرسائل الإلكترونية يوميًا، فقد يوفر لك هذا الوقتًا كبيرًا.

تقوم ميزة Split Inbox (صندوق الوارد المقسم) بتصنيف رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى مجموعات قابلة للتخصيص، مثل VIPs (كبار الشخصيات) أو رسائل الفريق أو النشرات الإخبارية. يتيح لك ذلك معالجة كل فئة بالقدر المناسب من الاهتمام. تقترح ميزة AI Instant Reply (الرد الفوري بالذكاء الاصطناعي) أيضًا ردودًا كاملة يمكنك إرسالها بضغطة زر واحدة.

يعمل Superhuman مع كل من Gmail و Outlook، مما يجعله أكثر مرونة من بعض البدائل الأخرى. إنه استثمار، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعتبرون الوقت أكثر أصولهم قيمة، فإن مكاسب الإنتاجية يمكن أن تبرر التكلفة.

أفضل ميزات Superhuman

Split Inbox: يقسم صندوق الوارد الخاص بك إلى مجموعات حتى تتمكن من التركيز على ما هو مهم دون تشتيت الانتباه.

الرد الفوري بالذكاء الاصطناعي: يقترح ردودًا كاملة على البريد الإلكتروني تتعلم أسلوبك في الكتابة بمرور الوقت

تصميم يركز على لوحة المفاتيح: كل إجراء تقريبًا له اختصار على لوحة المفاتيح، مما يحسن الواجهة لتحقيق أقصى سرعة

إيجابيات وسلبيات Superhuman

المزايا:

أبلغ المستخدمون عن تحسينات كبيرة في وقت معالجة البريد الإلكتروني

يدعم حسابات Gmail و Outlook

يتضمن ميزات مثل تتبع حالة القراءة وتذكيرات المتابعة

العيوب:

يتطلب جلسة تدريب فردية للبدء

لا يوجد مستوى مجاني متاح للتقييم

ميزات التعاون محدودة، حيث إنها مصممة للاستخدام الفردي.

أسعار خارقة

المبتدئين: 30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا الأعمال: 40 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا المؤسسات: حسب الطلب

تقييمات ومراجعات فائقة

G2: 4. 7/5 (أكثر من 14000 تقييم) Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4. Missive (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى تعاون مشترك في البريد الوارد مع دردشة مدمجة)

عبر Missive

تم تصميم Missive للفرق التي تتعاون في مجال اتصالات العملاء. فهو يجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة وإدارة المهام الأساسية في واجهة واحدة، بحيث يمكنك مناقشة البريد الإلكتروني وتوزيعه دون مغادرة سلسلة الرسائل.

بدلاً من إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني أو إرسال نسخة منها إلى زملائك في الفريق، يمكنك استخدام التعليقات الداخلية التي لا يراها العملاء أبدًا. هذا يزيل المشكلة الكلاسيكية "هل رد أحد على هذا؟" التي تعاني منها الفرق التي تستخدم البريد الإلكتروني التقليدي لصناديق البريد المشتركة مثل support@ أو sales@.

يتيح Missive أيضًا إمكانية الصياغة التعاونية، حيث يمكن لعدة أشخاص العمل على نفس الرد عبر البريد الإلكتروني في نفس الوقت. بالنسبة للفرق التي تدير أي نوع من سير عمل الاتصالات المشتركة، فإنه يسد الفجوة بين البريد الإلكتروني والتعاون الجماعي بشكل فعال.

أفضل ميزات Missive

صناديق البريد الوارد المشتركة مع المهام: قم بتعيين رسائل البريد الإلكتروني لأعضاء الفريق كمهام وتتبع حالتهم

الدردشة الداخلية إلى جانب البريد الإلكتروني: ناقش رسائل البريد الإلكتروني مع زملائك في الفريق في محادثة جانبية تظل مرفقة بالسلسلة

الصياغة التعاونية: اعملوا معًا على الردود على البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي

إيجابيات وسلبيات Missive

المزايا:

يحافظ على إمكانية تتبع المحادثات وينظف صناديق البريد الوارد من خلال القضاء على إعادة توجيه البريد الإلكتروني الداخلي

يدمج البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية في أداة واحدة

يوفر تنظيمًا على غرار مكتب المساعدة لأي صندوق بريد مشترك

العيوب:

يقدم منحنى تعليمي للفرق التي اعتادت على البريد الإلكتروني التقليدي

تطبيق الهاتف المحمول له وظائف محدودة أكثر من إصدار سطح المكتب.

بعض عمليات الدمج متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى

أسعار Missive

مبتدئ: 14 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا منتج: 18 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا أعمال: 26 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا مؤسسة: مخصص

تقييمات ومراجعات Missive

G2: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. Microsoft Copilot (الأفضل للمؤسسات المدمجة في Microsoft 365)

عبر Microsoft Copilot

بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم بالفعل نظام Microsoft، يوفر Copilot المساعدة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إضافة مورد آخر. يعمل الذكاء الاصطناعي داخل الأدوات التي تستخدمها بالفعل، مثل Outlook وTeams وWord.

في Outlook، يمكن لـ Copilot تلخيص سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة وصياغة الردود ومساعدتك في التحضير للاجتماعات من خلال سحب المستندات ذات الصلة. وتكمن قوته الحقيقية في ذكائه عبر التطبيقات. يمكنه الرجوع إلى التقويم الخاص بك، وسحب البيانات من جدول Excel، أو دمج محتوى من مستند Word عند مساعدتك في كتابة بريد إلكتروني.

هذا التكامل العميق يجعل Copilot خيارًا قويًا لفرق المؤسسات التي تستخدم Microsoft 365 كمعيار. ومع ذلك، فإنه يتطلب اشتراكًا في Microsoft 365 وترخيصًا إضافيًا لـ Copilot.

أفضل ميزات Microsoft Copilot

تلخيص البريد الإلكتروني في Outlook: يوفر ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي للسلسلة الطويلة من الرسائل، مع إبراز النقاط الرئيسية والإجراءات المطلوبة.

مساعدة في صياغة المسودات مع السياق: صياغة مسودات ردود البريد الإلكتروني استنادًا إلى تقويمك والمستندات الحديثة والمراسلات السابقة

ذكاء عبر التطبيقات: يستخرج المعلومات ذات الصلة من Teams و SharePoint و Excel عند كتابة رسائل البريد الإلكتروني

إيجابيات وسلبيات Microsoft Copilot

المزايا:

التكامل الأصلي يعني عدم الحاجة إلى تثبيت أو تعلم تطبيقات جديدة

يوفر أمانًا وامتثالًا على مستوى المؤسسات ضمن نظام Microsoft البيئي

يوفر إمكانات واسعة للذكاء الاصطناعي تتجاوز مجرد إدارة البريد الإلكتروني

العيوب:

يتطلب اشتراكًا في Microsoft 365 بالإضافة إلى ترخيص Copilot إضافي

تقتصر إمكانات الذكاء الاصطناعي على نظام Microsoft البيئي

قد تختلف توفر الميزات حسب خطة Microsoft 365

أسعار Microsoft Copilot

Copilot لـ Microsoft 365: 30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر (إضافة)

تقييمات ومراجعات Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: غير مدرج

6. Gemini (الأفضل لمستخدمي Google Workspace الذين يرغبون في الحصول على مساعدة AI أصلية)

عبر Gemini

على غرار Microsoft Copilot، يتكامل Gemini AI من Google مباشرةً مع Gmail ومساحة عمل Google الأوسع نطاقًا. بالنسبة للفرق التي تعتمد على نظام Google البيئي، يوفر المساعدة في البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى مغادرة الأدوات التي تستخدمها يوميًا.

في Gmail، يمكن أن يساعدك Gemini في صياغة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص سلاسل المحادثات واقتراح الردود. يمتد التكامل إلى تطبيقات Google الأخرى، مثل Google Meet لتلخيص الاجتماعات وGoogle Docs للكتابة التعاونية. وهذا يخلق تجربة AI متماسكة عبر جميع أدوات Google الخاصة بك.

يفهم الذكاء الاصطناعي ملفات Google Drive وأحداث التقويم وسجل الاتصالات، مما يجعل اقتراحاته أكثر صلة بالسياق مما يمكن أن تقدمه أداة مستقلة.

أفضل ميزات Gemini

مساعدة مسودة Gmail: تقترح إكمالات أثناء الكتابة أو تنشئ مسودة كاملة بناءً على موجه بسيط

تلخيص سلسلة المحادثات: يلخص المحادثات الطويلة عبر البريد الإلكتروني إلى نقاط رئيسية لمساعدتك على متابعة الأحداث بسرعة.

ذكاء عبر مساحات العمل: يشير إلى مستندات Google Drive وأحداث التقويم الخاصة بك عند مساعدتك في كتابة الرسائل

إيجابيات وسلبيات Gemini

المزايا:

تظهر مباشرة في تطبيقات Google التي تستخدمها بالفعل، دون الحاجة إلى تثبيت إضافي

غالبًا ما يتم تضمينها في خطط Google Workspace، اعتمادًا على مستوى اشتراكك

يوفر تجربة ذكاء اصطناعي متسقة عبر البريد الإلكتروني والمستندات والاجتماعات

العيوب:

يقتصر على نظام Google Workspace البيئي

تختلف قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير حسب خطتك

لا تزال بعض الميزات قيد الطرح وقد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين

أسعار Gemini (Google Workspace)

Gemini Business: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر (إضافة) Gemini Enterprise: 30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر (إضافة)

تقييمات ومراجعات Gemini

G2: غير مدرج كمنتج مستقل باسم "Gemini for Workspace" Capterra: غير مدرج

7. Hiver (الأفضل لفرق الدعم التي تدير صناديق بريد Gmail المشتركة)

عبر Hiver

يحول Hiver صندوق بريد Gmail الخاص بك إلى مكتب مساعدة دون إجبار فريقك على تعلم واجهة جديدة. وهو مصمم للفرق التي تدير صناديق بريد مشتركة مثل support@ أو sales@ والتي تحتاج إلى تخصيص رسائل البريد الإلكتروني وتتبعها والتعاون بشأنها.

يضيف Hiver ميزات مثل تخصيص البريد الإلكتروني وتتبع الحالة واكتشاف التضارب مباشرة في Gmail. يعد اكتشاف التضارب مفيدًا بشكل خاص، حيث ينبهك إذا كان أحد زملائك في الفريق يرد بالفعل على بريد إلكتروني، مما يمنع تكرار الردود.

بالنسبة لفرق الدعم والعمليات التي ترغب في مزيد من التنظيم دون تعقيد نظام التذاكر الكامل، يعد Hiver خيارًا عمليًا.

أفضل ميزات Hiver

تعيين البريد الإلكتروني والحالة: قم بتعيين رسائل البريد الإلكتروني لأعضاء الفريق وتتبع حالتهم (مفتوحة، معلقة، مغلقة) داخل Gmail

كشف التضارب: ينبهك عندما يقوم أحد زملائك في الفريق بعرض أو الرد على نفس البريد الإلكتروني

تتبع وتحليلات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA): حدد أهداف زمن الاستجابة وراقب أداء فريقك

إيجابيات وسلبيات Hiver

المزايا:

يعمل داخل Gmail، مما يقلل من منحنى التعلم لفريقك

يوفر ميزات مكتب المساعدة دون تعقيد نظام التذاكر الكامل

سريع وسهل الإعداد

العيوب:

يعمل فقط مع Gmail

أقل ملاءمة لعمليات سير العمل المعقدة التي تتطلب توجيهًا متقدمًا

بعض الميزات المتقدمة مقتصرة على الخطط الأعلى مستوى

أسعار Hiver

Lite: 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا) Pro: 49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا) Elite: 79 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Hiver

G2: 4. 6/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. Gmelius (الأفضل للفرق التي ترغب في إدارة البريد الإلكتروني بأسلوب Kanban في Gmail)

عبر Gmelius

يجلب Gmelius مفاهيم إدارة المشاريع مباشرة إلى صندوق بريد Gmail الخاص بك. يتيح لك تصور رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك على لوحة Kanban، وإنشاء تسلسلات تواصل آلية، وإنشاء سير عمل للتعامل مع المهام المتكررة.

تعد طريقة عرض Kanban الميزة البارزة، وهي شكل من أشكال تصور سير العمل الذي يحول رسائل البريد الإلكتروني إلى بطاقات يمكنك سحبها بين الأعمدة. وهذا مثالي لخطوط المبيعات أو قوائم انتظار الدعم، حيث تمثل كل رسالة بريد إلكتروني مرحلة في العملية.

بالنسبة للفرق التي تفكر بصريًا وترغب في تطبيق مبادئ إدارة المشاريع على صندوق الوارد الخاص بها، يقدم Gmelius نهجًا فريدًا وقويًا.

أفضل ميزات Gmelius

لوحات Kanban للبريد الإلكتروني: تصور وإدارة سير عمل البريد الإلكتروني عن طريق سحب بطاقات البريد الإلكتروني بين الأعمدة القابلة للتخصيص

تسلسلات البريد الإلكتروني: أنشئ تسلسلات متابعة آلية لحملات التوعية

أتمتة سير العمل: أنشئ قواعد لتعيين البريد الإلكتروني أو تصنيفه أو نقله تلقائيًا بناءً على المعايير التي حددتها.

إيجابيات وسلبيات Gmelius

المزايا:

تسهل لوحة Kanban المرئية رؤية حالة سير العمل بنظرة واحدة.

يجمع بين إدارة البريد الوارد والتواصل في أداة واحدة

يعمل بشكل أصلي داخل واجهة Gmail

العيوب:

يدعم Gmail فقط

قد يبدو نهج Kanban غير مألوف لبعض المستخدمين

ميزات الأتمتة المتقدمة محدودة في الخطط ذات المستوى الأدنى

أسعار Gmelius

Meli: 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا) Growth: 25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا) Pro: 40 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا) Enterprise: حسب الطلب

تقييمات ومراجعات Gmelius

G2: 4. 4/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

9. Spike (الأفضل للمستخدمين الذين يفضلون البريد الإلكتروني التخاطبي على سلاسل الرسائل التقليدية)

عبر Spike

يعيد Spike تصور البريد الإلكتروني على أنه محادثة دردشة. يعرض رسائلك في شكل محادثة، مما يجعل التواصل أكثر فورية وأقل رسمية.

يستخدم صندوق الوارد ذو الأولوية الذكاء الاصطناعي لإبراز الرسائل المهمة مع تصفية الرسائل غير المهمة مثل النشرات الإخبارية والإشعارات. يتضمن Spike أيضًا ميزات مدمجة مثل الملاحظات التعاونية ومكالمات الفيديو، مما يقلل من الحاجة إلى أدوات منفصلة.

يعمل Spike مع العديد من مزودي خدمات البريد الإلكتروني، مما يجعله أكثر مرونة من البدائل التي تعمل مع Gmail فقط. بالنسبة لأولئك الذين يجدون واجهات البريد الإلكتروني التقليدية مزدحمة، فإنه يوفر تجربة مختلفة تمامًا.

أفضل ميزات Spike

عرض البريد الإلكتروني التخاطبي: يعرض الرسائل على شكل فقاعات دردشة لتسهيل التواصل وتسريعه.

البريد الوارد ذو الأولوية: يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف تلقائيًا على رسائلك الأكثر أهمية وإبرازها.

أدوات تعاون مدمجة: تتضمن ملاحظات ومهام ومكالمات فيديو داخل التطبيق

إيجابيات وسلبيات Spike

المزايا:

يمكن أن تقلل الواجهة الشبيهة بالدردشة من القلق بشأن البريد الإلكتروني وتزيد من سرعة الاستجابة.

يدعم حسابات بريد إلكتروني متنوعة، وليس فقط Gmail

يدمج الاتصالات والتعاون الأساسي في أداة واحدة

العيوب:

قد تكون طريقة العرض التخاطبية مربكة للمستخدمين الذين اعتادوا على البريد الإلكتروني التقليدي.

أقل ملاءمة للمراسلات التجارية الرسمية

بعض الميزات تعمل بشكل أفضل على تطبيق الهاتف المحمول مقارنةً بالكمبيوتر المكتبي.

ارتفاع الأسعار

الخطة المجانية الفريق: 7.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا) الأعمال: 12.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا) المؤسسة: حسب الطلب

تقييمات وتصنيفات Spike

G2: 4. 6/5 (70+ تقييم) Capterra: 4. 4/5 (70+ تقييم)

10. Sanebox (الأفضل للأفراد الذين يرغبون في تصفية البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي دون تغيير العملاء)

عبر Sanebox

يعمل Sanebox بهدوء في الخلفية مع عميل البريد الإلكتروني الحالي لديك لتصفية رسائلك وتنظيمها. يقوم بتحليل سلوكك في استخدام البريد الإلكتروني لمعرفة ما هو مهم بالنسبة لك ويقوم تلقائيًا بنقل الرسائل الأقل أهمية إلى مجلدات منفصلة.

أشهر ميزاته هي SaneBlackHole، التي تتيح لك حظر مرسل بضغطة واحدة. ما عليك سوى سحب البريد الإلكتروني إلى مجلد BlackHole، ولن ترى أي رسالة من هذا المرسل مرة أخرى.

بالنسبة للأفراد الذين يرغبون في إدارة البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي دون اعتماد عميل بريد إلكتروني جديد تمامًا، فإن Sanebox هو حل خفيف الوزن وفعال.

أفضل ميزات Sanebox

تصفية البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي: يتعلم عاداتك في استخدام البريد الإلكتروني لفرز الرسائل الأقل أهمية تلقائيًا في مجلدات منفصلة.

SaneBlackHole: ميزة إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة تعمل بالفعل

ملخص يومي: يجمع رسائل البريد الإلكتروني الأقل أهمية في ملخص يومي واحد

إيجابيات وسلبيات Sanebox

المزايا:

يعمل مع أي عميل بريد إلكتروني، بما في ذلك Gmail وOutlook وApple Mail

تعمل تلقائيًا في الخلفية مع الحد الأدنى من التفاعل اليومي

يقلل بشكل فعال من فوضى البريد الوارد والضوضاء

العيوب:

يوفر فقط التصفية ولا يساعد في صياغة أو تلخيص رسائل البريد الإلكتروني

يتطلب منح خدمة طرف ثالث حق الوصول إلى بريدك الإلكتروني

قد يخطئ الذكاء الاصطناعي أحيانًا في تصنيف بريد إلكتروني مهم

أسعار SaneBox

وجبة خفيفة: ~7 دولارات شهريًا وجبة غداء: ~12 دولارًا شهريًا وجبة عشاء: ~36 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات SaneBox

G2: 4. 6/5 (أكثر من 150 تقييمًا) Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 500 تقييم)

اختر سير العمل المناسب، وليس فقط الأداة المناسبة

يعتمد أفضل بديل لـ Fyxer AI بالنسبة لك على ما تحاول حله. إذا كنت تريد فقط صندوق وارد أسرع أو أنظف، فقد يكون عميل بريد إلكتروني مخصص مثل Shortwave أو Superhuman كافياً. إذا كان فريقك مدمجاً بالفعل في نظام Microsoft أو Google، فإن Copilot أو Gemini هما الخياران المنطقيان.

ومع ذلك، فإن أكبر مكاسب في الإنتاجية لا تأتي فقط من إدارة البريد الإلكتروني بشكل أسرع. بل تأتي من القضاء على الانفصال بين بريدك الإلكتروني وعملك الفعلي. عندما تكون اتصالاتك ومهامك ووثائقك ومشاريعك كلها في مكان واحد، يصبح الذكاء الاصطناعي الخاص بك ذكيًا حقًا — وهي ميزة أساسية للذكاء الاصطناعي السياقي.

الهدف ليس مجرد صندوق بريد فارغ. إنه ضمان أن كل بريد إلكتروني مهم يؤدي إلى الإجراء الصحيح، ويتم تتبعه في المكان الصحيح، مع كل السياق الصحيح - جوهر أتمتة سير العمل. لإنشاء سير عمل متصل حقًا، ابدأ مجانًا مع ClickUp. ✨

الأسئلة المتداولة

Fyxer AI هو مساعد بريد إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ Gmail و Outlook يساعدك في إدارة صندوق الوارد الخاص بك. يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعامل مع فرز البريد الإلكتروني، وصياغة الردود تلقائيًا، وتسجيل ملاحظات الاجتماعات.

Fyxer AI هو مساعد بريد إلكتروني متخصص، بينما Microsoft Copilot هو طبقة ذكاء اصطناعي عبر مجموعة Microsoft 365 بأكملها. يوفر Copilot سياقًا أوسع من خلال ربط البريد الإلكتروني بالتقويم والمستندات وفرق العمل.

نعم، تحل مساحة العمل المتقاربة مثل ClickUp محل المساعد المستقل من خلال التعامل مع البريد الإلكتروني في سياق عملك. توفر ClickUp Task Management و ClickUp Brain مساعدة الذكاء الاصطناعي المستندة إلى سجل مشروعك الكامل.

تشمل القيود الشائعة الردود العامة التي تمت صياغتها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتصنيف البريد الإلكتروني غير المتسق، ونقص التكامل مع سياق عملك الأوسع. هذا يعني أنه لا يزال عليك ربط رسائل البريد الإلكتروني يدويًا بمشاريعك ومهامك.