أفضل 10 برامج صندوق الوارد المشترك في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

ممتاز التواصل مع العملاء هو عنصر أساسي في أي عمل تجاري ناجح. في الواقع، يعتمد رضا العملاء - ومن ثم مبيعاتك - على الاستجابة لطلبات العملاء واستفساراتهم بأسرع وأدق ما يمكن. إدارة رسائل البريد الإلكتروني والاتصالات الأخرى من العملاء يضع الكثير من الضغط على فريق خدمة العملاء لديك، ولكن هناك طرق لتخفيف العبء وتحسين العمل الجماعي و إنتاجية البريد الإلكتروني -مثل برنامج صندوق الوارد المشترك، على سبيل المثال. 📫

تتيح أدوات صندوق الوارد المشترك لأعضاء الفريق المتعددين الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني للمجموعة والتعامل بشكل تعاوني مع الرسائل الواردة. هذا يجعل الأمر مركزياً ومبسطاً إدارة مهام البريد الإلكتروني بحيث يتم التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني للعملاء بسرعة وفعالية أكبر.

فيما يلي، سنستعرض فيما يلي ما يجب البحث عنه عندما تفكر في صندوق بريد تعاوني لتعزيز إنتاجية الفريق وتحسين تجربة العملاء. ثم سنقوم بمقارنة بعض أدوات البريد الوارد المشتركة الرائعة وخيارات الإنتاجية الرائعة، حتى تتمكن من العثور على أفضل ما يناسب عملك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج صندوق الوارد المشترك؟

تساعد أنواع عديدة من الميزات والوظائف على جعل إدارة البريد الإلكتروني سهلاً قد تكون أدوات البريد الوارد المشتركة المختلفة قادرة على تقديمها لك:

أدوات إدارة صندوق الوارد التي تقوم بتصفية رسائل البريد الإلكتروني الواردة وترتيب أولوياتها وفقًا لمعايير مثل الكلمات الرئيسية أو اسم المرسل

الأتمتة التي تقضي على المهام المتكررة حتى يتمكن فريق دعم العملاء لديك من التركيز على المجالات التي يحتاجون إليها حقًا - على سبيل المثال، روبوتات الدردشة التي تقدم ردودًا جاهزة على الأسئلة المتداولة 🤖

ميزات التعاون التي تخصص كل محادثة مع العميل لعضو الفريق الأكثر تأهيلاً للتعامل معها

أدوات كتابة البريد الإلكتروني مثل مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يوفر لك مطالبات ويحرر رسائلك الإلكترونية نيابة عنك 📝

برنامج إدارة مشروع البريد الإلكتروني يربط محادثات العملاء بالمهام القابلة للتتبع ويبسط عمليات المتابعة

التكامل مع الأدوات الأخرى، بحيث يعمل كل جزء من مجموعتك التقنية معًا

أفضل 10 برامج صندوق الوارد المشترك لاستخدامها في عام 2024

مع وضع كل هذه الاحتمالات في الاعتبار، من الجيد إنشاء قائمة مختصرة بوظائف برامج البريد الوارد المشتركة المثالية التي تريدها لعملك. ثم قارن ذلك بقائمتنا لأفضل أدوات صندوق الوارد المشترك لعام 2024.

1. انقر فوق

إدارة رسائل بريدك الإلكتروني والعمل في مكان واحد-إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني في أي مكان في ClickUp، وإنشاء مهام من رسائل البريد الإلكتروني، وإعداد الأتمتة، وإرفاق رسائل البريد الإلكتروني بأي مهمة، والمزيد

ClickUp عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع والإنتاجية تعمل على تحويل طريقة عملك مع رسائل البريد الإلكتروني. هذا النوع من برامج البريد الوارد المشتركة هو أحد برامج أفضل بدائل البريد الإلكتروني التقليدي في الخارج

إن انقر فوق صندوق الوارد مركزية جميع اتصالاتك على منصة واحدة سهلة الاستخدام - مما يبسط أيضًا إدارة مشروع البريد الإلكتروني سير العمل. قم بإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني من داخل منصة ClickUp، أو تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام، أو إرفاقها بسلاسل المهام الحالية.

هذا برنامج مجاني لإدارة المشاريع يبسّط إدارة المهام أيضًا، مما يسمح لك بتعيين رسائل البريد الإلكتروني لعدة مستخدمين مباشرةً على المنصة، وتضمين تواريخ الاستحقاق وأي تعليقات داخلية.

وفّر المزيد من الوقت عن طريق طلب انقر فوق الذكاء الاصطناعي مساعد كتابة لصياغة وتحرير رسائل البريد الإلكتروني الجذابة والموجهة لك. أو إنشاء قوالب البريد الإلكتروني الخاصة بك التي يمكنك إعادة استخدامها بشكل متكرر. أو قم بكلا الأمرين. ثم استخدم الأتمتة لإرسال رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا في الوقت المناسب تمامًا. 📨

أفضل ميزات ClickUp

عرض مهام البريد الإلكتروني الخاص بك بتنسيقات من اختيارك، بما في ذلك القائمة, جدول أو لوحة تشبه لوحة كانبان، أو التقويم ابقَ على المسار الصحيح فيما يتعلق بأهم أعمالك مع إشعارات التذكير الذكية والتلقائية التي تُعرض بجوار عملك مباشرةً

استفد من مجموعة من قوالب خطة التواصل لإنشاء استراتيجية تواصل شاملة

قم بتنسيق أنشطتك التسويقية وتبسيط الجدولة باستخدامقالب التسويق عبر البريد الإلكتروني ClickUp اطلع على جميع مقاييس مشروعك في الوقت الفعلي على موقعك القابل للتخصيص لوحة تحكم ClickUp التكامل مع منصات التواصل الشائعة الأخرى مثل Gmail, مايكروسوفت أوتلوك و Office 365 و سلاك قيود النقر فوق

لا يتوفر ClickUp AI إلا كإضافة على الباقات المدفوعة

لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن على جميع ميزات تطبيق سطح المكتب

ClickUp HubSpot التسعير

مجاني للأبد: مجانًا

مجانًا غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

2. مساعدة الكشافة

عبر مساعدة الكشافة تحافظ أدوات صندوق البريد الوارد المشترك في Help Scout على جميع تفاعلات العملاء - ومحادثات العملاء والشركاء والموردين أيضًا - على منصة مركزية واحدة. تم تصميمها مع وضع فرق خدمة العملاء في الاعتبار، حيث يمتلك المستخدمون عناوين بريد إلكتروني فردية، ويمكنهم أيضًا الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني التي تصل إلى عناوين البريد الوارد المشتركة للفريق مثل Help@ أو info@.

تقدم Help Scout أداة للمراسلة المباشرة عبر الدردشة أيضاً ويمكنها أيضاً أن تساعدك على البدء في استراتيجية دعم وسائل التواصل الاجتماعي. الأدلة والدورات التدريبية والموارد الأخرى تجعل فريقك يعمل بسرعة.

مساعدة الكشافة أفضل الميزات

تعزيز تعاون الفريق وتحسين وقت الاستجابة من خلال صندوق بريد إلكتروني مشترك

تجنّب الاتصالات المكررة (أو المتضاربة) مع ميزة اكتشاف التصادم، التي توقف الردود على البريد الإلكتروني مؤقتاً حتى تتمكن من عرض التحديثات التي يقوم بها أحد أعضاء الفريق 🚧

تقليل حجم البريد الإلكتروني عن طريق إنشاء قاعدة معارف الخدمة الذاتية الخاصة بك - لا حاجة إلى رمز

توفير الوقت مع أكثر من 75 اختصاراً للوحة المفاتيح

مساعدة الكشافة قيود

لا توجد مجموعة كبيرة ومتنوعة من القوالب المتاحة

ميزات تطبيق الهاتف المحمول أساسية إلى حد ما

Help Scout الأسعار

المعيار: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف: اتصل لمعرفة الأسعار

مساعدة الكشافة التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

3. رسالة

عبر رسالة يوفر حل البريد الوارد المشترك هذا وظيفة البريد الإلكتروني الجماعي والدردشة المباشرة ويمكنه أيضًا التعامل مع رسائل الوسائط الاجتماعية.

يسمح لك Missive بتعيين المحادثات من صندوق البريد الإلكتروني الوارد إلى فرق أو أعضاء فريق محددين وتطبيق التسميات لتسهيل عملية التصفية. كما أنه يقلل من التحميل الزائد على الرسائل من خلال دمج المحادثات ذات الصلة في سلسلة رسائل بريد إلكتروني واحدة. يمكن لفريقك التواصل في الوقت الفعلي باستخدام غرف دردشة الفريق الداخلية ويمكنه التعاون في الردود المشتركة عبر البريد الإلكتروني. 🙋‍♀️

مُتَسَمِّس أفضل الميزات

إرسال الردود المعلبة على الأسئلة الشائعة حتى يتمكن فريقك من قضاء الوقت في التعامل مع الاستفسارات الأكثر تعقيداً

تأكد من أن الجميع على اطلاع دائم بالملاحظات الداخلية المرفقة برسائل البريد الإلكتروني

احصل على تحديثات منتظمة للحالة حتى تعرف ما يحدث مع جميع مهام البريد الإلكتروني

إنشاء تدفقات عمل مخصصة إلى توفير الوقت وتحسين أداء الفريق

متساهل القيود القيود

لا يوفر برنامج صندوق الوارد المشترك هذا خيارًا لبناء منصة خدمة ذاتية

ستحتاج إلى خطة مدفوعة لـ أتمتة سير العمل والحصول على وصول إلى واجهة برمجة التطبيقات

متساهل تسعير التسعير

مجاني

مبتدئ: 14 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

14 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم إنتاجي: 18 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

18 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 26 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

مُتساهل التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 50 تقييم)

4. غمليوس

عبر غميليوس Gmelius هو إضافة لـ Gmail تتيح لك مشاركة صندوق بريد وارد تعاوني من Google أو مجموعة Google أو عنوان بريد إلكتروني مثل help@. يمكنك وضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني وتصنيفها وفقًا لمحتواها وتعيين التوقعات عن طريق إرسال رد تلقائي لإعلام العملاء باستلام بريدهم.

ابدأ تشغيل رسائل البريد الإلكتروني داخل أداة البريد الوارد المشتركة هذه باستخدام قالب Gmail أو مقتطف بريد إلكتروني. ثم أنشئ مكتبة من الردود المصنفة للبريد الإلكتروني واستخدمها لإرسال رسائل بريد إلكتروني للعملاء بسرعة دون البدء من الصفر في كل مرة، مما يسهل الوفاء بأي اتفاقيات مستوى خدمة (SLAs). ✅

جميليوس أفضل الميزات

تخصيص رسائل البريد الإلكتروني الواردة تلقائيًا وفقًا للقواعد - على سبيل المثال، عن طريق Round Robin أو موازن التحميل

التعاون في الردود والتواصل داخليًا باستخدام الملاحظات الخاصة

إعداد تسلسلات ذكية لتنظيم وأتمتة التواصل عبر البريد الإلكتروني وحملات التنقيط

التكامل داخل Google Workspace أو مع أدوات أخرى مثل Slack و Trello Gmelius Gmelius قيود

هناك منحنى تعليمي، ويشعر بعض المستخدمين أن المزيد من المواد التدريبية سيكون مفيدًا

تقدم خطة النمو نافذة تقارير مدتها ثلاثة أشهر فقط، مما يجعل من الصعب رؤية الاتجاهات طويلة الأجل

Gmelius التسعير

النمو: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترفين: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Gmelius التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 760 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 760 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

5. أخدود

عبر أخدود يتيح لك Groove إرسال بريد Gmail أو أي بريد آخر معاد توجيهه إلى صندوق بريد مركزي مشترك. ثم يمكنك إضافة علامات وتعيين المحادثات لأعضاء الفريق وإجراء محادثات داخلية خاصة حول رسائل بريد إلكتروني محددة.

وفّر الوقت باستخدام القواعد لأتمتة مهام سير العمل أو إعداد الردود الفورية على الأسئلة الشائعة. ثم تتبع أداء الفريق مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك على لوحة التحكم المركزية. 📈

أفضل الميزات

تجنب الخطوط المتقاطعة والردود المزدوجة مع ميزة اكتشاف التصادم المدمجة

إنشاء مجلدات مخصصة لأنواع محددة من المحادثات

أحضر أعضاء الفريق إلى الحلقة بسرعة باستخدام الإشارات @

دمج برنامج صندوق البريد الوارد المشترك مع أدوات مثل Shopify وStripe

قيود Groove

تمنحك الحزمة القياسية ستة أشهر فقط من سجل البحث

يرغب بعض المستخدمين في رؤية المزيد من التكامل مع أنظمة CRM الخاصة بهم

Groove التسعير

القياسية: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 45 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

45 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

6. المقدمة

عبر الواجهة بينما تشتهر HubSpot بحلول المبيعات والتسويق، فإنها تقدم أيضًا مركز خدمة لفرق دعم العملاء. 🎧

يشتمل مركز الخدمة على برنامج صندوق الوارد المشترك الأساسي والدردشة المباشرة لجميع أحجام الشركات - من الأفراد والفرق الصغيرة إلى الشركات. هذا مناسب بشكل خاص إذا كنت تستخدم HubSpot بالفعل.

أفضل ميزات HubSpot

إضفاء الطابع المركزي على جميع محادثات العملاء عبر فرق المبيعات والتسويق والخدمة لديك

الوصول إلى بيانات العملاء من خلال التكامل مع إدارة علاقات العملاء المجانية من HubSpot

استخدم القوالب لإعداد الردود المعلبة على الأسئلة الشائعة

استفد من صندوق البريد الوارد على الهاتف المحمول أثناء تنقلك

هوبسبوت القيود

ستحتاج إلى خطة مدفوعة لإزالة العلامة التجارية HubSpot من ميزة الدردشة المباشرة

قد تجد الشركات الصغيرة أن الأسعار باهظة بعض الشيء بالنسبة لها

HubSpot التسعير

مجاني

المبتدئين: من 30 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

من 30 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين احترافي: من 500 دولار شهرياً لخمسة مستخدمين

من 500 دولار شهرياً لخمسة مستخدمين المؤسسات: من 1,200 دولار شهرياً ل 10 مستخدمين

هوبسبوت التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 2100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2100 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 150 تقييم)

8. المساعدة

عبر المساعدة يدير Drag عناوين البريد الإلكتروني المشتركة مثل help@ أو support@ عبر صندوق وارد مركزي في Gmail. يتيح لك برنامج البريد الوارد المشترك المرئي التعاون عبر النطاقات مع المتعاقدين أو العملاء. يمكنك اختيار لوحات Drag الشبيهة بـ Trello التي يمكن لكل مستخدم الوصول إليها وما يمكنهم فعله بهذه اللوحات.

السحب أفضل الميزات

ربط مجموعات Google أو حسابات البريد الإلكتروني بمجموعات Google أو حسابات البريد الإلكتروني بلوحات Drag لمشاركتها مع فريقك 👪

عرض المهام المرتبطة برسائل البريد الإلكتروني كقائمة قابلة للتخصيص أو كلوحات

إنشاء قوائم مهام أو كتابة ملاحظات أو إرفاق ملفات، كل ذلك على منصة Drag

استفد من دعم Drag الحائز على جوائز لطرح أي أسئلة لديك حول النظام

دراج القيود

يتم تحميل Gmail بشكل أبطأ قليلاً عند استخدام Drag

لا تتوفر ميزات إعداد التقارير إلا في الخطط المدفوعة فقط

السحب التسعير

مجاني

البداية: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافة: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم محترف: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

دراجة تقييمات ومراجعات

G2: 4.5/5 (240+ تقييم)

4.5/5 (240+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 120 تقييم)

10. هيفر

عبر هيفر يسمح لك Hiver بتشغيل مكتب مساعدة متعدد القنوات - بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والاتصال الصوتي والدردشة المباشرة - باستخدام أدوات البريد الوارد المشتركة في Gmail. يمكنك أيضًا إعداد قاعدة معرفية لتقديم دعم الخدمة الذاتية لعملائك. 📚

أفضل ميزات هيفر

ابدأ العمل بسرعة مع الواجهة البديهية والمألوفة

اطلع على حالات الاستعلام وأعباء عمل الفريق في الوقت الفعلي

اكتب ملاحظة لزميل باستخدام الإشارات @ واربطها بموضوع بريد إلكتروني

استخدم نظام التذاكر لتوجيه الاستفسارات الفنية إلى قسم تكنولوجيا المعلومات لديك

قيود هيفر

يمكن تعيين رسائل البريد الإلكتروني لشخص واحد فقط

قد تكون الأسعار مرتفعة بعض الشيء بالنسبة للشركات الصغيرة

أسعار هيفر

لايت : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الصفوة: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات هيفر

G2: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ارتقِ بخدمة العملاء إلى المستوى التالي مع برنامج صندوق الوارد المشترك

تستغرق إدارة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الواردة الأخرى الكثير من الوقت، ولكن هناك أدوات متاحة للمساعدة. أدوات صندوق الوارد المشترك والبدائل الأخرى لأنظمة البريد الإلكتروني التقليدية تحسين تعاون الفريق وتقليل أوقات الاستجابة، مما يؤدي إلى المزيد من العملاء الراضين. 😊

للحصول على نتائج أفضل، اختر أداة تتضمن ميزات إدارة المشروع أيضًا - أداة مثل ClickUp، على سبيل المثال. ستعمل على تبسيط جميع عمليات سير العمل الخاصة بك، وتوفير الوقت، وتعزيز التعاون، والأهم من ذلك كله أن تكون قادرًا على تقديم خدمة عملاء من المستوى التالي. اشترك مجانًا مع ClickUp اليوم، واحصل على مكافأة مع المزيد من العملاء الراضين، وفريق عمل أكثر سعادة، وأرباح أفضل لشركتك. 💰