أفضل 10 بدائل لـ Olovka AI في عام 2026

👀 هل تعلم؟ ارتفع استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي بشكل كبير إلى 92%، بعد أن كان 66% فقط قبل عام واحد.

ولكن مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى المعيار السائد، ارتفع مستوى الجودة المطلوب. لم يعد كافياً إنشاء مسودة سريعة. فأنت بحاجة الآن إلى إنتاج عمل يتم الاستشهاد فيه بدقة ويربط الأفكار بشكل جيد.

تعد Olovka AI نقطة انطلاق شائعة لكتابة المقالات السريعة. ومع ذلك، غالبًا ما تصل إلى حدودها القصوى عندما يتطلب العمل عمقًا أكاديميًا. بالنسبة للباحثين والطلاب، قد يمثل "روبوت كتابة المقالات" العام خطرًا. فأنت لا تريد أن تفوتك الفروق الدقيقة أو أن تقتبس من مصادر غير موثوقة.

يستعرض هذا الدليل أفضل بدائل Olovka AI للعام الدراسي 2026.

نظرة عامة على بدائل Olovka AI

فيما يلي نظرة سريعة مقارنة بين أفضل بدائل Olovka AI، ومن هي الفئة المستفيدة منها، والميزات البارزة، والأسعار.

الأداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تظل متصلة بالمهام والمستندات والمواعيد النهائية ClickUp Brain، Brain MAX، Docs، AI Notetaker، Super Agents، Automations، Clips، Notepad، Reminders مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للشركات Notion AI الكتابة بالذكاء الاصطناعي داخل قاعدة معرفية مرنة للملاحظات والأبحاث أسئلة وأجوبة على مستوى مساحة العمل، وإعادة كتابة/تلخيص مضمنة، وملء تلقائي لقاعدة البيانات تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا شهريًا الذكاء الاصطناعي الجيد إنشاء مقالات أكاديمية منظمة مع مخططات سريعة ومراجع تدفق العمل من مخطط المقال إلى المسودة، والأسلوب الأكاديمي، وتنسيق الاقتباسات تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 5 دولارات شهريًا EduWriter AI أوراق أكاديمية غنية بالمراجع مع دعم للكشف عن الانتحال الاقتباسات التلقائية متعددة الأنماط، وكشف الانتحال، وتصدير الأوراق المنسقة تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا شهريًا Samwell. ai كتابة أكاديمية مدعومة بالبحوث مع دعم المصادر البحث عن المصادر الأكاديمية، سير عمل مقالات موجه، مبدل أنماط الاقتباس تتوفر خطة مجانية؛ وتبدأ الخطط المدفوعة من 15.32 دولارًا شهريًا Writeless مسودات مقالات طويلة سريعة من مدخلات بسيطة مسودات طويلة، اقتراحات للمواضيع، تعقيد كتابة قابل للتعديل تتوفر خطة مجانية؛ وتبدأ الخطط المدفوعة من 24.99 دولارًا شهريًا MyEssayWriter AI إنشاء مخططات للمقالات ومسودات أطول مع مساعدة أساسية في المراجعة منشئ المخطط التفصيلي، إنشاء المقالات المطولة، اقتراحات المراجعة باقات مدفوعة تبدأ من 7.99 دولار شهريًا QuillBot AI إعادة صياغة النصوص، وتصحيح الأخطاء النحوية، وإعادة الكتابة السريعة أوضاع إعادة الصياغة، ومدقق النحو، وأداة التلخيص + أداة إنشاء الاقتباسات تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 4.17 دولار شهريًا EssayFlow AI كتابة أكاديمية تشبه الكتابة البشرية مع أدوات الكشف والاقتباس فحص الكشف عن الذكاء الاصطناعي، ودعم الاقتباس، وأدوات الكشف عن الانتحال، والكتابة متعددة اللغات خطط مدفوعة تبدأ من 27.98 دولارًا شهريًا Grammarly تصحيح القواعد النحوية والأسلوب في الوقت الفعلي عبر التطبيقات تكامل المتصفح والتطبيقات، واكتشاف نبرة النص، واقتراحات لتحسين الوضوح تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 30 دولارًا شهريًا

لماذا تختار بدائل Olovka AI

Olovka AI هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم للكتابة الأكاديمية وكتابة المقالات. إنه رائع في إنشاء مقالات منظمة والتعامل مع الاقتباسات. ولكن ماذا يحدث عندما تتجاوز مهام الكتابة حدود الفصل الدراسي؟

تتعامل العديد من الفرق يوميًا مع مجموعة واسعة من مهام الكتابة — بدءًا من رسائل البريد الإلكتروني للعملاء وتقارير المشاريع وصولًا إلى الوثائق الداخلية والنصوص التسويقية. ويؤدي استخدام أداة مخصصة لكتابة المقالات فقط في هذه المهام إلى حدوث تباينات.

تؤدي الحاجة المستمرة للتبديل بين أداة الكتابة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ومساحة العمل الفعلية إلى تشتت السياق. كما تدفع الفرق إلى البحث عن خيارات أفضل. في الواقع، لا يشعر سوى 23% من الموظفين بالرضا التام عن تطبيقات العمل الخاصة بهم، بسبب هذا التشتت.

فيما يلي الأسباب الرئيسية التي تدفع الفرق إلى البحث عن بدائل Olovka AI:

دعم أوسع للكتابة: أنت بحاجة إلى أداة يمكنها التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني المهنية والتقارير والنصوص التسويقية، وليس فقط المقالات

التعاون الجماعي: يجب أن يكون كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص بك مدمجًا في المكان الذي يجب أن يكون كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص بك مدمجًا في المكان الذي يعمل فيه فريقك بالفعل

تكامل سير العمل: تتصل أفضل أدوات الكتابة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مباشرة بمهامك ومشاريعك ووثائقك، لذا لن تضطر إلى التبديل بين التطبيقات

اقتراحات تراعي السياق: أنت بحاجة إلى ذكاء اصطناعي يفهم عملك ويستطيع تكييف نبرته وأسلوبه وفقًا لذلك

👀 هل تعلم؟ تأتي كلمة "essay" من الفعل الفرنسي "essayer"، الذي يعني حرفياً "محاولة" أو "السعي". ابتكر ميشيل دي مونتين هذا المصطلح في القرن السادس عشر لأنه كان ينظر إلى كتاباته على أنها "محاولات" لترتيب أفكاره.

أفضل بدائل Olovka AI للاستخدام

تقدم كل أداة من الأدوات أدناه ميزة مختلفة — مزيد من التخصيص، أو تكامل أقوى مع البحث، أو دعم لمجموعة أوسع من مهام الكتابة.

نبدأ بالأفضل:

1. ClickUp (الأفضل للكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدمجة في سير عملك بالكامل)

جربها بنفسك أنشئ مقالات بأسلوبك المفضل وبنبرة صوتك المفضلة باستخدام ClickUp Brain

تم تصميم Olovka AI لمساعدة الطلاب على كتابة المقالات بشكل أسرع. ولكن بمجرد أن يتجاوز عملك مرحلة المسودة الأولى، تبدأ في الحاجة إلى أكثر من مجرد كاتب يعمل بالذكاء الاصطناعي. فأنت بحاجة إلى أن تظل ملاحظاتك وأبحاثك وكتاباتك ومواعيدك النهائية مترابطة.

وهنا يتفوق ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم.

بادئ ذي بدء، هناك ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الأكثر ارتباطًا بالسياق، الذي يحل المشكلات القديمة المتمثلة في الهلوسة والعمل المتقطع.

حدد وأصلح الأخطاء الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في أي نص مكتوب باستخدام ClickUp Brain

يمكنك استخدامها من أجل:

صياغة محتوى أصلي

إعادة كتابة الأقسام

حسّن الوضوح

تلخيص المواد المكثفة

ترجمة النص

وغير ذلك الكثير

يمكن لـ Brain أيضًا إنشاء نصوص من موجه مباشرةً في ClickUp Docs أو حقول نصية أخرى. كما يعمل أيضًا على النص المحدد في Docs. وهذا يعني أنه عندما تشعر أن فقرة ما غير مناسبة، يمكنك إعادة صياغتها دون نسخ كل شيء إلى أداة أخرى.

استمر في تحسين المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp Brain في Docs

علاوة على ذلك، باستخدام ClickUp Docs، يمكنك صياغة وتخزين الأوراق والملاحظات الدراسية والمواد الدراسية في محرر تعاوني. وبمجرد الانتهاء، ما عليك سوى تنسيقها باستخدام العناوين، والإبرازات، والاقتباسات، وكتل الأكواد، والأزرار، والفواصل، والمزيد.

تدعم المستندات أيضًا التضمين والتعاون المباشر، بحيث يمكنك بسهولة التوفيق بين الكتابة الفردية والملاحظات المشتركة والواجبات الدراسية القائمة على المشاريع.

قم بصياغة الأوراق والملاحظات الدراسية بتنسيق مرن في ClickUp Docs

في Docs ومناطق النص الأخرى، تعرض أوامر /AI المساعدة في الكتابة بالذكاء الاصطناعي في المكان الذي تعمل فيه بالضبط. تساعدك على تبادل الأفكار أو صياغة مسودة أو إعادة الكتابة دون مقاطعة سير عملك.

بالنسبة للمحاضرات والدروس المباشرة، يبدأ ClickUp AI Notetaker من حيث يتوقف معظم برامج الكتابة بالذكاء الاصطناعي. يمكنه الانضمام إلى الاجتماعات وتسجيلها تلقائيًا على Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet.

بعد ذلك، يقدم لك ClickUp نظرة عامة، والنقاط الرئيسية، والخطوات التالية، والمواضيع الرئيسية، وقائمة الحضور، ونصًا كاملاً. كل ذلك في مستند يتم إضافتك إليه.

يتم تخزين كل هذه الملفات في مركز المستندات (Docs Hub)، ويمكنك حتى طرح أسئلة على الذكاء الاصطناعي بشأنها لاحقًا. لا داعي بعد الآن لإعادة مشاهدة المحاضرات الطويلة أو البحث في الطوابع الزمنية.

احصل على تسجيلات الاجتماعات والنصوص المكتوبة وبنود العمل في صندوق الوارد الخاص بك باستخدام أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

ترتقي "ClickUp Super Agents " بالأمور إلى مستوى أعلى. فهي وكلاء مستقلون يمكنك تهيئتهم للتعامل مع المهام الأساسية باستخدام سياق مساحة العمل. يمكنهم التعامل مع المهام، وتحديث الأولويات، وصياغة المحتوى، وإدارة سير العمل تلقائيًا، بينما يكون لك الكلمة الأخيرة.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام:

وكيل البحث بالذكاء الاصطناعي : يجمع المعلومات حول موضوعات محددة وينظمها. يحول الأبحاث الأولية إلى مادة يمكنك الكتابة عنها فعليًا : يجمع المعلومات حول موضوعات محددة وينظمها. يحول الأبحاث الأولية إلى مادة يمكنك الكتابة عنها فعليًا

وكيل استخراج بنود العمل : يقوم بمسح ملاحظات المحاضرات والنصوص والمناقشات الصفية لاستخراج بنود العمل. ويقوم بتعيين المسؤولين عنها، وتحديد مواعيد الاستحقاق، وإنشاء مهام ClickUp مرتبطة بها تلقائيًا : يقوم بمسح ملاحظات المحاضرات والنصوص والمناقشات الصفية لاستخراج بنود العمل. ويقوم بتعيين المسؤولين عنها، وتحديد مواعيد الاستحقاق، وإنشاء مهام ClickUp مرتبطة بها تلقائيًا

أفضل ميزات ClickUp

رفيق الدراسة بالذكاء الاصطناعي : استخدم : استخدم ClickUp Brain MAX (رفيق الذكاء الاصطناعي على سطح المكتب) لتتجاوز مرحلة الصياغة البسيطة. فهو يقرأ المناهج الدراسية وملاحظات المحاضرات والمقالات السابقة التي قمت بتحميلها لكتابة نصوص في سياقها الصحيح. كما يمكنه تحسين أسلوبك ومساعدتك في بناء حجج أقوى لمهامك الدراسية

مقاطع فيديو توضيحية سريعة : مشروع جماعي؟ سجل شاشتك باستخدام : مشروع جماعي؟ سجل شاشتك باستخدام ClickUp Clips لشرح الأفكار ومشاركة التعليقات دون الحاجة إلى سلاسل تعليقات طويلة

لا تفوت أي موعد نهائي : ابقَ على المسار الصحيح مع : ابقَ على المسار الصحيح مع تذكيرات ClickUp . قم بتعيين تنبيهات لجلسات الدراسة ومواعيد الامتحانات والمتابعات السريعة حتى لا تتأخر أبدًا في تسليم العمل

تخلص من العمل اليدوي : قم بإعداد : قم بإعداد أتمتة ClickUp للتعامل مع الأعمال الروتينية. على سبيل المثال، يمكن للأتمتة نقل المهمة إلى "تم" عند تحميل ورقتك البحثية أو تذكيرك عندما يقترب موعد التسليم

بناء الهيكل : نظم حياتك باستخدام : نظم حياتك باستخدام التسلسل الهرمي في ClickUp (المساحات → المجلدات → القوائم → المهام). يمكنك تخصيص أماكن منفصلة لكل فصل دراسي ومجلد وواجب. وهذا يحافظ على واجباتك المدرسية وملاحظاتك في مكان واحد

مساحة للتدوين السريع: استخدم : استخدم ClickUp Notepad لتدوين الأفكار أو المسودات أو ملاحظات الفصل الدراسي فور ظهورها. وعندما تكون مستعدًا لتنفيذها، حوّلها إلى مهام قابلة للتتبع

إيجابيات وسلبيات ClickUp

المزايا:

مساحة العمل الموحدة تقضي على تشتت الأدوات: تتواجد الكتابة والمهام والمستندات والدردشة في تتواجد الكتابة والمهام والمستندات والدردشة في منصة واحدة ، لذا لن تضطر إلى نسخ المحتوى بين التطبيقات أو تفقد السياق

اقتراحات الذكاء الاصطناعي التي تراعي السياق: يفهم ClickUp Brain بنية مساحة العمل الخاصة بك، وتكون اقتراحاته مخصصة لعملك الفعلي

تتناسب مع جميع المستويات من الفرد إلى المؤسسة: سواء كنت مستخدمًا فرديًا أو جزءًا من فريق كبير، ستحصل على نفس إمكانيات الكتابة بالذكاء الاصطناعي

العيوب:

قد يشكل العدد الهائل من الميزات تحديًا للمستخدمين الجدد على المنصات المتكاملة

للاستفادة القصوى من ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ستحتاج إلى قضاء بعض الوقت في استكشاف الوثائق

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

لقد جعلني ClickUp شخصًا أكثر تنظيمًا فيما يتعلق بمساحة عملي كطالب، إلى جانب التذكيرات اليومية لهواياتي الأخرى. كما يتيح التخصيص المتعمق باستخدام القوالب لجعل المساحة أكثر خصوصية.

📮 رؤية ClickUp: التسويف يثقل كاهل المرء. في الواقع، يشعر ما يقرب من نصف المشاركين في استطلاعنا بالذنب عندما لا يعملون. لكن في كثير من الأحيان، المشكلة ليست فيك، بل في طريقة تنظيمك. إذا كانت ملاحظاتك في حالة فوضى أو لم تكن تعرف ماذا تفعل بعد ذلك، فسيكون من الصعب عليك البدء. يساعدك ClickUp Brain MAX على اتخاذ تلك الخطوة الأولى السهلة. ما عليك سوى أن تسأله: "ما الذي يجب أن أعمل عليه اليوم؟" أو "ما الذي يعيقني؟" فهو يراجع مهامك ويقدم لك إجابة واضحة على الفور. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك ميزة "Talk-to-Text" على التعبير عن أفكارك بصوت عالٍ. لن تضطر إلى كتابة العبارة المثالية أو إرسال رسائل نصية إلى ثلاثة أصدقاء مختلفين. ما عليك سوى التعبير عن أفكارك والبدء في العمل دون أي ضغوط.

2. Notion AI (الأفضل للكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن قواعد معرفية مرنة)

عبر Notion

Notion AI هو مساعد مدمج مباشرة في مساحة عمل Notion. وهو مفيد للطلاب والباحثين الذين يخزنون كميات كبيرة من الملاحظات وملفات PDF ونصوص المحاضرات في مكان واحد. وعلى عكس أدوات الدردشة المستقلة، فإنه يستخدم بيانات محددة داخل صفحاتك الخاصة للإجابة على الأسئلة أو تنظيم ملفاتك.

تستخدم الأداة منطق بحث "على نطاق مساحة العمل". لنفترض أنك تطلب من الذكاء الاصطناعي العثور على نظرية معينة مدفونة في ملاحظات فصل دراسي كامل. يقوم المساعد بمسح قاعدة البيانات بالكامل لاستخراج الإجابة الدقيقة مع روابط إلى المصدر.

كما يمكنها تحويل قائمة فوضوية من النقاط إلى جدول منظم. ستجد أيضًا بيانات مثل "التاريخ" أو "المفهوم الرئيسي" تُملأ تلقائيًا بناءً على محتوى الصفحة.

أفضل ميزات Notion AI

الأسئلة والأجوبة السياقية عبر مساحة العمل: اطرح أسئلة على Notion AI، وسيقوم بالبحث في مساحة العمل بأكملها لتقديم الإجابات

صياغة المحتوى وتحسينه مباشرةً: قم بتمييز أي نص في مستند واطلب من الذكاء الاصطناعي إعادة كتابته أو توسيعه أو تلخيصه مباشرةً

ملء خصائص قاعدة البيانات تلقائيًا: يمكن لـ Notion AI ملء حقول قاعدة البيانات تلقائيًا بناءً على محتوى الصفحة، مما يقلل من الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا

إيجابيات وسلبيات Notion AI

المزايا:

تتكيف بنية مساحة العمل المرنة مع أي حالة استخدام تقريبًا

تتفهم الذكاء الاصطناعي سياق مساحة عملك، مما يجعل الاقتراحات أكثر ملاءمة

تساعدك مجموعة القوالب الكبيرة على البدء بشكل أسرع

العيوب:

تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي اشتراكًا إضافيًا بخلاف خطة Notion الأساسية

قد يتباطأ الأداء مع مساحات العمل الكبيرة جدًا

أسعار Notion AI

مجانًا : (نسخة تجريبية محدودة من Notion AI)

بالإضافة إلى : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (نسخة تجريبية محدودة من Notion AI)

الأعمال : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion AI

G2: 4.7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Notion AI؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أحب نظام الكتل، والقدرة على تحويل ملاحظة بسيطة إلى قاعدة بيانات علائقية معقدة. أحب ملخصات سلاسل المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، و Slack Huddles، و Workflow Builder، وميزات Lists و Canvas الجديدة.

3. The Good AI (الأفضل لإنشاء المقالات الأكاديمية المنظمة)

عبر The Good AI

The Good AI هو مساعد كتابة مصمم خصيصًا لمقالات الطلاب. يساعد أولئك الذين يعانون من مشكلة "الصفحة الفارغة".

يمكنك استخدام هذه الأداة لإنتاج مسودات مزودة بمراجع كاملة في غضون دقائق. وعلى عكس روبوتات الدردشة العامة، تحافظ هذه الأداة على الأسلوب الأكاديمي والاستشهادات الصحيحة منذ البداية.

اكتب موضوع مقالتك واختر الطول الذي تريده للورقة. يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء مخطط كامل لك — فكر في المقدمة والمتن والخاتمة.

بمجرد الانتهاء من المسودة، قم بتمييز أي جملة لتقوم الذكاء الاصطناعي بكتابة الجزء التالي نيابة عنك. يمكنك أيضًا استخدام الأدوات المدمجة لتصحيح الأخطاء النحوية والتحقق من الذكاء الاصطناعي. يساعدك هذا على صقل عملك قبل تسليمه.

أفضل ميزات Good AI

مقالات منظمة: قم بإنشاء مقال كامل يتضمن مقدمة وفقرات رئيسية وخاتمة للموضوع الذي اخترته

دعم أنواع متعددة من المقالات: قم بإنشاء مقالات جدلية أو تفسيرية أو وصفية أو سردية حسب الحاجة

الاقتباسات التلقائية: يمكن للأداة تضمين الاقتباسات بتنسيقات مثل APA أو MLA أو Chicago

إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي الجيد

المزايا:

تقوم بإنشاء مقالات منظمة بسرعة، مما يوفر الوقت في كتابة المسودات الأولية

يساعد دعم الاقتباس في تلبية متطلبات التنسيق الأكاديمي

تتطلب واجهتها البسيطة وقتًا قصيرًا للتعلم

العيوب:

إنها مقتصرة على المقالات الأكاديمية وليست مناسبة للكتابة الاحترافية

قد يحتاج المحتوى الذي تم إنشاؤه إلى تعديل كبير ليتناسب مع أسلوبك الشخصي

لا تحتوي على ميزات تعاونية لمشاريع الكتابة الجماعية

أسعار Good AI

مجانًا

الخدمة المميزة: 5 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات Good AI

G2 : عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

💟 بغض النظر عما تقوم بإنشائه — مقالات أو أوراق بحثية أو أي محتوى — فإن ClickUp Super Agents تجعل الحياة أسهل. إليك كيف نستخدمها في ClickUp لإدارة عملية المحتوى بأكملها. إذا نجحت معنا، فستنجح معك أيضًا:

4. EduWriter AI (الأفضل للأوراق الأكاديمية التي تحتوي على الكثير من الاقتباسات)

عبر EduWriter AI

EduWriter AI هو مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي مخصص للطلاب والباحثين الذين يواجهون ضغوط المواعيد النهائية. فهو ينتج أوراقًا أكاديمية منسقة بالكامل في أقل من 20 ثانية.

على عكس الذكاء الاصطناعي العام، تم تصميم هذه الأداة خصيصًا لتتوافق مع قواعد المؤسسات التعليمية. وهي تتضمن أداة لتصحيح المقالات وأداة لإنشاء المراجع وفقًا لأسلوب APA 7 الصحيح.

للبدء، ما عليك سوى كتابة موضوعك. ثم اختر مستواك، من المرحلة الثانوية إلى الدكتوراه. ستقوم الأداة بإنشاء مسودة واضحة تتضمن مقدمة، وبيان أطروحة، وملخص ختامي.

يمكنك تنزيل المحتوى كملف Word. سيكون الملف مزودًا بالفعل بصفحة عنوان وقائمة مراجع وتباعد مناسب. بالإضافة إلى ذلك، يتم ربط جميع المصادر المستخدمة بنصك.

أفضل ميزات EduWriter AI

الاقتباس التلقائي بتنسيقات متعددة: قم بإنشاء اقتباسات بتنسيقات APA و MLA و Chicago و Harvard وغيرها

كشف الانتحال المدمج: تحقق من أصالة المحتوى الخاص بك قبل إرساله

دمج الأبحاث: يمكن للذكاء الاصطناعي استخراج المعلومات ذات الصلة من المصادر الأكاديمية لدعم حججك

إيجابيات وسلبيات EduWriter AI

المزايا:

يقلل الدعم القوي للاقتباسات من أعمال التنسيق اليدوية

تمنحك ميزة فحص الانتحال راحة البال قبل الإرسال

يساعدك تكامل البحث في العثور على الأدلة الداعمة بسرعة

العيوب:

تركز بشكل حصري على الكتابة الأكاديمية ولا تناسب أنواع المحتوى الأخرى

قد تختلف جودة النتائج اعتمادًا على مدى تعقيد الموضوع

لا يمكنك تخصيص أسلوب الكتابة أو نبرتها

أسعار EduWriter AI

مجانًا

الخدمة المميزة: 19 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات EduWriter AI

G2 : عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن EduWriter AI؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

كانت تجربتي العامة مع EduWriter.ai إيجابية. فهي سهلة الاستخدام، وتوفر الكثير من الوقت، وتنتج محتوى أكاديميًا جيد التنظيم. ورغم الحاجة إلى إجراء تعديلات من حين لآخر، إلا أنها أداة موثوقة تدعم الإنتاجية وتلبي معظم احتياجات الكتابة بفعالية.

5. Samwell.ai (الأفضل للكتابة الأكاديمية المدعومة بالبحوث)

قد يستغرق العثور على مصادر موثوقة لورقة بحثية ساعات من البحث اليدوي. وهذا أمر غير فعال للغاية، ويجعل من الصعب بناء حجة قوية تستند إلى الأدلة.

Samwell.ai هو مساعد بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعدك في ذلك. فهو يبحث عن المصادر الأكاديمية لإضافتها إلى كتاباتك. يمكنه العثور على المصادر، وتلخيص محتواها، وإدراج الاقتباسات مباشرة في مسودتك.

تستخدم الأداة مجموعة كبيرة تضم أكثر من 20 مكتبة أكاديمية. وهذا يضمن أن مراجعك حقيقية وخاضعة لمراجعة الأقران. وبمجرد أن تصبح المسودة جاهزة، استخدم "Power Editor" لإدراج جداول ورسوم بيانية ومراجع فيديو مخصصة.

أفضل ميزات Samwell.ai

مساعد البحث بالذكاء الاصطناعي: تبحث الأداة عن المصادر الأكاديمية ذات الصلة بناءً على موضوعك. كما تقترح طرقًا لدمجها

سير عمل مقالات موجه: يساعدك الشريك المنطقي خطوة بخطوة على صقل أطروحتك ووضع خطة عمل منظمة

مبدل أنماط الاقتباس: قم بالتبديل بين أنماط MLA و APA و Chicago و IEEE وغيرها بنقرة واحدة لتتناسب مع متطلباتك

إيجابيات وسلبيات Samwell.ai

المزايا:

يضمن نهج "البحث أولاً" أن يكون المحتوى الخاص بك مدعومًا بمصادر موثوقة

يوفر التنسيق التلقائي للاقتباسات الوقت عند إنشاء قائمة المراجع

إنها مفيدة للطلاب الجدد في مجال البحث الأكاديمي

العيوب:

إنها مقتصرة على الكتابة الأكاديمية وليست مناسبة للمحتوى التجاري أو الإبداعي

تعتمد جودة المصدر على قواعد البيانات المتاحة وقد لا تغطي جميع الموضوعات

قد يحتاج المحتوى الذي تم إنشاؤه إلى مراجعة ليتوافق مع متطلباتك

أسعار Samwell.ai

مجانًا

أكاديمي: 15.32 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Samwell.ai

G2 : عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Samwell.ai؟

يقول أحد مستخدمي Reddit:

شخصيًا، وجدتُها مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بكتابة الأوراق البحثية العلمية.

🧠 حقيقة ممتعة: كانت جيل واتسون، أول مساعدة تدريس تعمل بالذكاء الاصطناعي في التاريخ، بارعة في عملها. لدرجة أن طلابها في جامعة جورجيا للتكنولوجيا لم يكونوا على علم بأنها ليست بشرية. على مدى أشهر في عام 2016، أدارت منشورات المنتدى وتولت استفسارات الطلاب بشكل مثالي. ولم يتم "الكشف" الكبير إلا في نهاية الفصل الدراسي. إنه مثال كلاسيكي على مدى قوة الذكاء الاصطناعي عندما يتم تزويده بـ"السياق" الصحيح.

6. Writeless (الأفضل لكتابة مسودات المقالات بسرعة وبأقل قدر من المدخلات)

في بعض الأحيان، يكون أصعب جزء في الكتابة هو البدء. قد يجعلك عجز الكاتب تحدق في صفحة فارغة دون أي أفكار. وهذا أمر مرهق عندما تكون لديك مهلة زمنية ضيقة.

تركز Writeless على السرعة، حيث تقوم بصياغة المقالات بسرعة وبأقل قدر من المدخلات من المستخدم. وهي مصممة للطلاب الذين يحتاجون إلى بداية سريعة ويخططون لإنهاء العمل بأنفسهم. ما عليك سوى إدخال موضوع والحصول على مسودة في ثوانٍ معدودة، دون الحاجة إلى إدارة إعدادات معقدة.

أفضل ميزات Writeless

الأوراق البحثية الطويلة: أنتج أوراقًا بحثية تصل إلى 20,000 كلمة (حوالي 40 صفحة) دفعة واحدة

اقتراحات للمواضيع: إذا كنت عالقًا، يمكن لـ Writeless اقتراح مواضيع أو زوايا يمكنك استكشافها

قابلة للتخصيص: اضبط درجة الرسمية والأسلوب ومستوى القراءة وفقًا لأسلوبك أو احتياجاتك

إيجابيات وسلبيات Writeless

المزايا:

توفر نتائج سريعة للغاية للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مسودات بسرعة

الواجهة البسيطة لا تتطلب أي فترة تعلم

إنها مفيدة لتبادل الأفكار والتغلب على عائق الكتابة

العيوب:

التحكم محدود في هيكل الناتج أو نبرته أو عمقه

غالبًا ما يتطلب المحتوى الذي يتم إنشاؤه تعديلات جوهرية

لا يدعم الاقتباس أو فحص الانتحال

أسعار Writeless

مجانًا

شهريًا: 30 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Writeless

G2 : عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

7. MyEssayWriter AI (الأفضل لإنشاء هياكل مقالات منطقية)

عبر MyEssayWriter AI

تساعد MyEssayWriter AI طلاب المدارس الثانوية والجامعات الذين لا يعرفون من أين يبدأون. إنها ليست أداة بحث معقدة. بل هي سهلة الاستخدام وتقوم بإنشاء مسودة واضحة بسرعة.

للبدء، ما عليك سوى كتابة موضوعك. ثم اختر أسلوبًا، مثل مقال "جدلي" أو "وصفي". يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء فكرة رئيسية ومخطط كامل. يمكنك بعد ذلك استخدام أداة "Humanizer" لمطابقة الناتج مع أسلوبك في الكتابة.

أفضل ميزات MyEssayWriter AI

المقالات المطولة: قم بإنشاء مقالات طويلة للأوراق البحثية أو المهام المطولة

منشئ المخطط التفصيلي: ابدأ بمخطط تفصيلي مخصص لضمان تغطية المحتوى لجميع النقاط المطلوبة

اقتراحات المراجعة: تقدم الأداة اقتراحات لتحسين المحتوى

إيجابيات وسلبيات MyEssayWriter AI

المزايا:

تتعامل بشكل جيد مع متطلبات المحتوى الطويل

يوفر منشئ المخطط التحكم في الهيكل قبل الإنشاء

تساعد اقتراحات المراجعة على تحسين المسودات الأولية

العيوب:

قد تحتوي النصوص الطويلة على تكرار أو عدم اتساق

لا تزال تتطلب تعديلات كبيرة لتقديم أعمال ذات جودة أكاديمية

يقتصر على تنسيقات المقالات

أسعار MyEssayWriter AI

الأساسي : 7.99 دولار شهريًا

Pro : 14.99 دولارًا شهريًا

الخدمة المميزة: 19.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات MyEssayWriter AI

G2 : 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MyEssayWriter AI؟

يقول أحد مستخدمي G2:

توفر ميزة البحث والاستشهاد الخاصة به الكثير من الوقت، ويقدم الذكاء الاصطناعي نصًا جيد التنظيم وطبيعي الصوت يبدو وكأنه من تأليفي.

8. QuillBot AI (الأفضل لإعادة صياغة النصوص وتحسين القواعد النحوية)

عبر QuillBot AI

لقد انتهيت من مسودتك الأولى، لكنها تبدو غير منظمة. أنت قلق من وجود أخطاء فيها، أو أن أسلوبها ليس مناسبًا تمامًا. في الحقيقة، قد يكون صقل المسودة أمرًا صعبًا بقدر صعوبة كتابتها.

يساعدك QuillBot على إعادة صياغة مسودتك لتصحيح الأخطاء النحوية وتحسين الوضوح. يوفر أداة إعادة الصياغة أوضاعًا متعددة، مثل "الطلاقة" أو "الرسمية". وهذا يتيح لك تعديل النبرة والأسلوب حسب الحاجة.

أفضل ميزات QuillBot AI

التبديل بين أكثر من 10 أوضاع لإعادة الصياغة: اختر من بين أنماط مثل "قياسي" أو "سلس" أو "رسمي" أو "أكاديمي" لتتناسب كتابتك مع متطلباتك

مدقق النحو: اكتشف الأخطاء النحوية ومشاكل علامات الترقيم والصياغة غير الملائمة

أداة تلخيص ومولد الاقتباسات: قم بتلخيص النصوص الطويلة إلى نقاط رئيسية أو إنشاء اقتباسات بتنسيقات شائعة

إيجابيات وسلبيات QuillBot AI

المزايا:

تقوم بإعادة صياغة النصوص بشكل جيد للغاية، مع أوضاع أسلوب متعددة

يشرح مدقق القواعد النحوية التصحيحات حتى تتعلم أيضًا

يعمل ملحق المتصفح الخاص به عبر العديد من المواقع الإلكترونية والتطبيقات

العيوب:

لم يتم تصميمه لإنشاء محتوى من الصفر

تحتوي النسخة المجانية على حدود لعدد الكلمات قد تكون مزعجة للمستخدمين الكثيفين

قد لا يزال المحتوى المعاد صياغته بحاجة إلى مراجعة للتأكد من دقته وأسلوبه

أسعار QuillBot AI

مجانًا

الخدمة المميزة : 4.17 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا

خطة Teams: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات QuillBot AI

G2 : 4.4/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن QuillBot AI؟

يقول أحد مستخدمي G2:

هذا برنامج رائع وسهل الاستخدام، مليء بالميزات مثل إعادة الصياغة ومدقق الذكاء الاصطناعي. كما أن ملحقات التطبيق والتكامل مفيدة أيضًا، وهناك خيارات مميزة. ولا يحتاج الأمر إلى أي تدريب تقريبًا.

💡 نصيحة للمحترفين: يتولى فريق وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصص في ClickUp إدارة مسار المحتوى بالكامل — بدءًا من صياغة المخططات الأولية وحتى صقل العمل النهائي. سواء كنت بحاجة إلى تعديل بسيط في الأسلوب أو دعم شامل في الكتابة، فهناك وكيل جاهز لمساعدتك. تعامل مع عمليات التدقيق النحوي وسير عمل المحتوى بالكامل باستخدام ClickUp Super Agents

9. EssayFlow AI (الأفضل للكتابة الأكاديمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تشبه أسلوب الكتابة البشرية)

عبر EssayFlow AI

غالبًا ما يشعر الطلاب بالقلق من أن تبدو كتابات الذكاء الاصطناعي آلية أو أن يتم الكشف عنها بواسطة أدوات الكشف عن الذكاء الاصطناعي. قد يجعل هذا الخوف من الصعب استخدام الذكاء الاصطناعي، حتى عندما تكون في حاجة ماسة إلى المساعدة للبدء.

تركز EssayFlow AI على المحتوى الذي يقرأ بشكل طبيعي ويجتاز اختبار الكشف عن الذكاء الاصطناعي. وهذا يساعد الطلاب القلقين من أن يتم الإبلاغ عن أعمالهم باعتبارها محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. تهدف الأداة إلى المزج بين الكتابة التي تشبه أسلوب البشر وسرعة الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات EssayFlow AI

ترجمة إلى أكثر من 50 لغة: اكتب بعشرات اللغات مع الحفاظ على نبرة "شبيهة بالبشر"

كشف الذكاء الاصطناعي المدمج: راجع المحتوى الخاص بك باستخدام أدوات كشف الذكاء الاصطناعي قبل إرساله

دعم الاقتباس والانتحال: قم بإنشاء الاقتباسات والتحقق من الانتحال حتى يتوافق المحتوى الخاص بك مع معايير النزاهة الأكاديمية

EssayFlow AI ومزاياه وعيوبه

المزايا:

التركيز على الصياغة الطبيعية قد ينتج عنه مقالات أكثر قابلية للقراءة

يوفر الكشف المدمج عن الذكاء الاصطناعي الشفافية

يساعد دعم الاقتباس في تلبية المتطلبات الأكاديمية

العيوب:

قد لا يتوافق التركيز على تجنب الكشف مع جميع السياسات المؤسسية

تختلف جودة المخرجات بشكل كبير وتتطلب مراجعة دقيقة

يقتصر على تنسيقات المقالات الأكاديمية

أسعار EssayFlow AI

الأساسي : 27.98 دولارًا شهريًا

Pro : 34.98 دولارًا شهريًا

غير محدود: 84.98 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات EssayFlow AI

G2 : عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. Grammarly (الأفضل لتصحيح القواعد النحوية والأسلوب في الوقت الفعلي عبر المنصات المختلفة)

عبر Grammarly

قد يمثل الكتابة عبر منصات مختلفة — مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمستندات — تحديًا. فمن السهل أن تمر أخطاء نحوية صغيرة أو نبرة غير متسقة دون أن تلاحظها، مما يقوض مظهرك المهني.

Grammarly هو مساعد كتابة واسع الاستخدام يوفر تصحيحًا للنحو والإملاء وعلامات الترقيم في الوقت الفعلي أينما كتبت. تكمن قوته في انتشاره الواسع. باختصار، تضمن ملحقات المتصفح والتكاملات دعمًا متسقًا عبر جميع تطبيقاتك. كما تساعدك ميزة الكشف عن النبرة على تعديل أسلوبك الكتابي وفقًا للسياقات المختلفة، من الأسلوب غير الرسمي إلى الرسمي.

أفضل ميزات Grammarly

ملحقات المتصفح والتكاملات: يعمل Grammarly عبر المتصفحات وتطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة لتوفير دعم متسق للكتابة

الكشف عن نبرة النص وتعديلها: تحلل الأداة نبرة كتاباتك وتقترح تعديلات لتتناسب مع جمهورك المستهدف

اقتراحات الوضوح والتفاعل: بالإضافة إلى القواعد النحوية، يقترح Grammarly طرقًا لجعل كتاباتك أكثر وضوحًا وتفاعلية

إيجابيات وسلبيات Grammarly

المزايا:

تعمل في أي مكان تكتب فيه، وتوفر دعمًا متسقًا عبر جميع المنصات

يساعدك اكتشاف نبرة النص على مواءمة كتاباتك مع السياقات والجمهور المختلفين

تساعدك التفسيرات الواضحة على التعلم وتحسين كتاباتك بمرور الوقت

العيوب:

إنها في المقام الأول أداة تحرير ذات قدرات محدودة في إنشاء المحتوى

قد لا تتوافق بعض الاقتراحات مع أدلة الأسلوب أو التفضيلات المحددة

تتطلب بعض الميزات الأساسية اشتراكًا للحصول على وصول كامل

أسعار Grammarly

مجانًا

شهريًا: 30 دولارًا أمريكيًا لكل عضو في الشهر

تقييمات ومراجعات Grammarly

G2 : 4.7/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Grammarly؟

يقول أحد مستخدمي G2:

Grammarly سهل الاستخدام للغاية ويتكامل بسلاسة مع المتصفحات والأدوات التي أستخدمها يوميًا. يقدم اقتراحات فورية بشأن القواعد النحوية والوضوح ونبرة النص، مما يساعدني على الكتابة بشكل أكثر احترافية وثقة. الواجهة بسيطة، ولا يتطلب استخدامه سوى إعدادات بسيطة. يعجبني بشكل خاص ميزة الكشف عن نبرة النص واقتراحات إعادة الصياغة، التي تحسن جودة التواصل بشكل ملحوظ.

توقف عن التنقل بين التطبيقات. ابدأ الكتابة مع Context.

إن العثور على بديل رائع لـ Olovka AI لا يقتصر فقط على العثور على منشئ نصوص أفضل. بل يتعلق الأمر أكثر بالعثور على طريقة أفضل للعمل.

يكون الذكاء الاصطناعي فعالاً عندما يكون لديه صورة كاملة عن عملك. مع مساحة عمل متكاملة مثل ClickUp، ستحصل على ذلك. نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي الخاص بك موجود حيث توجد أبحاثك ومهامك، فإنه يمكنه الكتابة بشكل أفضل. كما أنه يحافظ على ارتباط عملك بأهدافك بشكل أكبر.

توقف عن الكتابة في فراغ. ابدأ في استخدام نظام يفهم قصتك بالكامل.

ابدأ مجانًا مع ClickUp ✨ وحوّل أفكارك إلى نتائج.

الأسئلة الشائعة

نعم، تعمل بعض أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل منصات إدارة المشاريع. على سبيل المثال، يمكنك الحصول على مساعدة في الكتابة بالذكاء الاصطناعي في المكان الذي تعمل فيه مع فريقك. يعمل ClickUp Brain في كل مكان داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك. وهو مرتبط بمهام ClickUp ووثائق ClickUp ودردشة ClickUp، بحيث تظل الكتابة والتنفيذ متصلين ببعضهما.

ما الذي يجعل أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي آمنة وموثوقة للاستخدام الاحترافي؟

اختر الأدوات التي لديها قواعد خصوصية واضحة. ابحث عن شارات الأمان الرائدة مثل SOC 2 أو ISO. من المهم أيضًا معرفة كيفية تدريب الذكاء الاصطناعي. تعد الأدوات المدمجة في المنصات الكبيرة مثل ClickUp أكثر أمانًا من التطبيقات الصغيرة المستقلة. يستخدم ClickUp أمانًا عالي المستوى للحفاظ على أمان وخصوصية عملك.

كيف يمكن للفرق استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكتابة والتواصل المهني؟

يمكن للفرق استخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة تحديثات الحالة، وتلخيص ملاحظات الاجتماعات، وتعديل النبرة، والحفاظ على اتساق المستندات. أفضل طريقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي هي دمجه مباشرة في العمل الذي تقوم به بالفعل. لا ينبغي أن تضطر إلى إضافة أداة جديدة لمجرد إدارة كتاباتك.