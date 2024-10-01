كيفية الاستشهاد بالنص الذي أنشأته ChatGPT

منذ إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022، بدأ الناس يستخدمونه في مهام مختلفة، بدءاً من العصف الذهني للأفكار إلى صياغة المحتوى. أصبح من الشائع رؤية المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي في كل من البيئات الأكاديمية والمهنية.

ولكن هنا تكمن المشكلة: يقوم الأشخاص بتمرير محتوى OpenAI's ChaGPT على أنه محتوى خاص بهم. ومع ذلك، عليك أن تتعلم أن تعطي ChatGPT الفضل المناسب، خاصةً في بيئة أكاديمية.

تماماً مثلما تستشهد بكتاب أو مقال، هناك لحظات يكون فيها الاستشهاد ب ChatGPT ضرورياً، خاصة عندما يساعد في تشكيل عملك. إن معرفة كيفية القيام بذلك بالطريقة الصحيحة يبقي كل شيء شفافاً وأخلاقياً. هذه المقالة تعلمك كيف تفعل ذلك!

أهمية الاقتباس الصحيح

عند استخدام أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT في الكتابة الأكاديمية أو المهنية، فإن الاقتباس الصحيح ليس مجرد إجراء شكلي - إنه ضروري للحفاظ على الشفافية والمصداقية. إليك السبب:

الاعتماد عند الاستحقاق

تمامًا مثل الاقتباس من كتاب أو مقال أو موقع إلكتروني، فإن الاقتباس من ChatGPT يعترف بمصدر المعلومات أو يطالب الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه، مع إعطاء التقدير المناسب للأداة التي اعتمدت عليها.

الشفافية لجمهورك

يسمح الاستشهاد بـ ChatGPT للقراء بفهم كيفية إنشائك للمحتوى. من المهم أن توضح متى لعب الذكاء الاصطناعي دورًا، حتى يعرف جمهورك الفرق بين أفكارك الأصلية والمساعدة التي تلقيتها من الذكاء الاصطناعي.

الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي

من خلال الاقتباس من ChatGPT، فإنك تُظهر أنك تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. وهذا يساعدك على تجنب الانتحال وسوء السلوك الأكاديمي، مما يوضح أن الذكاء الاصطناعي قد استخدمته كأداة، وليس كمتعاون غير مرئي.

إمكانية التتبع والتحقق من الصحة

تسهل الاستشهادات على القراء تتبع مصدر المعلومات. مع الذكاء الاصطناعي أدوات مثل ChatGPT هذا أمر بالغ الأهمية، حيث أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي قد يتغير بمرور الوقت أو يختلف في الاستجابة لمطالبات مماثلة.

بناء الثقة

أن تكون صريحًا بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي يعزز الثقة مع قرائك. سيقدرون صراحتك، مما يعزز التزامك بالنزاهة الفكرية والأكاديمية في عالم يستخدم فيه الناس بشكل كبير ChatGPT للبحث والكتابة .

عبر OpenAI

فهم أنماط الاقتباس

الاستشهادات لها تنسيق محدد يجب اتباعه - لا يمكنك أن ترتجل في ذلك. وتتبع مختلف تخصصات الكتابة الأكاديمية والمنشورات الأكاديمية أنماط اقتباس محددة، ولكل منها قواعدها الخاصة حول كيفية تقديم المعلومات.

وعلى الرغم من أن المحتوى الذي تستشهد به قد يكون هو نفسه، إلا أن كيفية الاستشهاد به يمكن أن تتغير حسب الأسلوب.

فيما يلي تفصيل لكيفية الاقتباس من ChatGPT باستخدام أنماط الاقتباس الشائعة:

APA (الجمعية الأمريكية لعلم النفس): شائعة في العلوم الاجتماعية، تركز الجمعية الأمريكية لعلم النفس على المؤلف والتاريخ. عند الاقتباس من ChatGPT في APA، ستدرج الأداة على أنها "المؤلف" وسنة الوصول

شائعة في العلوم الاجتماعية، تركز الجمعية الأمريكية لعلم النفس على المؤلف والتاريخ. عند الاقتباس من ChatGPT في APA، ستدرج الأداة على أنها "المؤلف" وسنة الوصول MLA (جمعية اللغة الحديثة): يُستخدم أسلوب MLA بشكل أساسي في العلوم الإنسانية، ويركز على المؤلف ورقم الصفحة. نظرًا لأن ChatGPT لا يحتوي على أرقام صفحات، فإن اقتباسات MLA تدور أكثر حول النظام الأساسي وتاريخ الوصول إليه

يُستخدم أسلوب MLA بشكل أساسي في العلوم الإنسانية، ويركز على المؤلف ورقم الصفحة. نظرًا لأن ChatGPT لا يحتوي على أرقام صفحات، فإن اقتباسات MLA تدور أكثر حول النظام الأساسي وتاريخ الوصول إليه شيكاغو/الترابية: يشيع هذا النمط في التاريخ والفنون، ويوفر مرونة إما مع الحواشي السفلية أو الاقتباسات في النص. عند الاقتباس من ChatGPT بأسلوب شيكاغو، يمكنك تقديم ملاحظة مفصلة أو إدراجها في قائمة المراجع

يشيع هذا النمط في التاريخ والفنون، ويوفر مرونة إما مع الحواشي السفلية أو الاقتباسات في النص. عند الاقتباس من ChatGPT بأسلوب شيكاغو، يمكنك تقديم ملاحظة مفصلة أو إدراجها في قائمة المراجع IEEE (معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات): يستخدم معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) عادةً في المجالات التقنية، ويستخدم مراجع مرقمة بالترتيب الذي تظهر به. حالة استخدام مثل ChatGPT لتصحيح الأخطاء يمكن إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي. يتضمن الاستشهاد بـ ChatGPT هنا تعيين رقم لها وتوجيه القراء إلى مرجع كامل في نهاية ورقتك البحثية

متى تستشهد بـ ChatGPT

إن معرفة متى يجب الاستشهاد ب ChatGPT هو مفتاح استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. على الرغم من أنك لست بحاجة إلى الاستشهاد بكل تفاعل، إلا أن هناك حالات محددة يكون فيها الاستشهاد ضرورياً للحفاظ على الشفافية والمصداقية.

فيما يلي الحالات الرئيسية التي يجب أن تستشهد فيها بالتأكيد ب ChatGPT:

عند استخدامك لمحتوى مباشر من ChatGPT

إذا قمت بنسخ ولصق أي إجابة أو عبارة أو فقرة تقوم ChatGPT بإنشائها، فمن الضروري الاستشهاد بها. لنفترض أنك استخدمت ChatGPT لكتابة التعليمات البرمجية لمشروع مفتوح المصدر. استخدام الاقتباس الصحيح يوضح مصدر الكود بالضبط ويجنبك خطر الانتحال.

عندما يؤثر ChatGPT على أفكارك

حتى إذا كنت لا تستخدم كلمات ChatGPT حرفياً، إذا كانت ردودها تشكل أفكارك أو توفر الأساس لحجتك، يجب عليك الاستشهاد بها. الأمر مشابه للاستشهاد بمحادثة أو جلسة عصف ذهني تؤثر بشكل كبير على عملك.

عندما تساعدك ChatGPT في المحتوى التقني أو المستند إلى البيانات

إذا كنت تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT للترجمات أو الترميز، أو تقديم التفسيرات التقنية، وقمت بتضمين ذلك في عملك، فمن المهم أن تعطي الفضل. وينطبق هذا بشكل خاص في المجالات التقنية حيث يكون مصدر البيانات أو الحسابات مهمًا للشفافية.

عندما تكون ChatGPT بمثابة أداة بحثية

إذا كنت تستخدم ChatGPT لـ جمع معلومات عامة أو استكشاف موضوع ما، وكان هذا البحث يؤثر على استنتاجاتك أو تحليلك، فمن الضروري ذكر الاقتباس. على الرغم من أنها أداة ذكاء اصطناعي، إلا أنها لا تزال تعمل كمصدر للمعلومات، مثل محرك البحث أو قاعدة بيانات أكاديمية.

عندما يتطلب مجالك أو مؤسستك ذلك

قد يكون لدى بعض الإعدادات الأكاديمية أو المهنية إرشادات محددة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث أو الكتابة. إذا كنت في مجال يشدد على شفافية المصدر، فمن الأسلم أن تستشهد بـ ChatGPT كلما لعبت دورًا في عمليتك.

كيفية دمج اقتباسات ChatGPT في عملك

فيما يلي طرق مختلفة يمكن من خلالها دمج اقتباسات ChatGPT في عملك:

الاستشهادات داخل النص

تقدم الاقتباسات داخل النص إشارة موجزة إلى المصدر داخل نص عملك، وتوجه القراء إلى الاقتباس الكامل في قائمة المراجع أو قائمة المراجع. إليك كيفية تنسيق الاقتباسات في النص ل ChatGPT:

APA

في تنسيق APA، ستحتاج إلى تضمين المؤلف (في هذه الحالة، OpenAI) وسنة الوصول بين قوسين.

مثال: "يمكن أن توفر ChatGPT معلومات مفصلة حول مجموعة واسعة من الموضوعات." (OpenAI، 2023).

MLA

تنسيق MLA أبسط، يتطلب عادةً اسم المؤلف فقط. نظرًا لعدم وجود أرقام صفحات في ChatGPT، يمكنك حذف هذا الجزء.

مثال: _"يتم استخدام ChatGPT بشكل متزايد في الأبحاث الأكاديمية." (OpenAI)

شيكاغو

يتطلب أسلوب شيكاغو وضع كل من المؤلف والسنة بين قوسين، على غرار APA.

مثال: "يساعد ChatGPT المستخدمين في إنشاء محتوى في مختلف المجالات." (OpenAI، 2023) _.

اقرأ المزيد: كيفية استخدام ChatGPT لتعلم اللغة

إدخالات القائمة المرجعية

في القائمة المرجعية، توفر الاقتباسات الكاملة في القائمة المرجعية تفاصيل كاملة عن المصدر، مما يسمح للقراء بتحديد موقعه بسهولة. إليك كيفية تنسيق مراجع ChatGPT في أنماط الاقتباس المختلفة:

APA

في أسلوب APA، تبدأ بالمؤلف (OpenAI)، متبوعًا بالسنة بين قوسين. وتضع عنوان المصدر بخط مائل، وتحدد أنه "نموذج لغوي كبير" أخيرًا، قم بتضمين عنوان URL الكامل.

مثال: OpenAI. (2023). ChatGPT [نموذج لغة كبير] *[_https://www.openai.com/chatgpt]( https://www.openai.com/chatgpt)* .

MLA

في MLA، تبدأ بالمؤلف (OpenAI)، وتكتب العنوان بخط مائل، وتدرج سنة النشر والمؤسسة (OpenAI). يأتي عنوان URL في النهاية بدون الجزء "https://".

مثال: OpenAI. ChatGPT. OpenAI, 2023, www.openai.com/chatgpt .

شيكاغو

في أسلوب شيكاغو، يكون التنسيق مشابهًا لأسلوب APA، ولكن دون الحاجة إلى تحديد نوع المصدر (مثل "نموذج لغة الذكاء الاصطناعي"). العنوان مائل، ويتبعه التاريخ وعنوان URL.

مثال: OpenAI. ChatGPT. 2023. https://www.openai.com/chatgpt .

كل نمط له نهجه الخاص في كيفية الاستشهاد بالذكاء الاصطناعي، لكن العناصر الأساسية - المؤلف والسنة والعنوان وعنوان URL - تظل متسقة.

التنسيق والموضع

في كل نمط من أنماط الاقتباس، يعد التنسيق المناسب ووضع المراجع أمرًا بالغ الأهمية لضمان سهولة تحديد موقع المصادر التي استخدمتها.

APA

في تنسيق APA، يتم إدراج جميع المصادر، بما في ذلك ChatGPT، في قائمة المراجع في نهاية المستند. ويحمل هذا القسم عنوان "المراجع"، ويوفر تفاصيل كاملة عن جميع المصادر التي استشهدت بها في عملك.

MLA

بالنسبة ل MLA، يتم تجميع المصادر في صفحة الأعمال المقتبسة، الموجودة أيضًا في نهاية المستند. يسرد هذا القسم جميع الأعمال التي أشرت إليها، مع تفاصيل الاقتباس الكاملة لإرشاد القراء إلى مصادرك.

شيكاغو

في أسلوب شيكاغو، توضع جميع المصادر في ببليوغرافيا في نهاية المستند. يسرد هذا القسم كل المصادر التي استشهدت بها في عملك، وقد يتضمن أيضًا الأعمال الأخرى التي رجعت إليها ولكنك لم تستشهد بها مباشرة.

اقتباس أو إعادة إنتاج نص ChatGPT

فيما يلي بعض الإرشادات الأساسية التي يجب اتباعها عند الاقتباس أو إعادة إنتاج نص ChatGPT:

اقتباس مباشر : إذا قمت بنسخ ولصق رد من ChatGPT، فيجب وضعه بين علامتي اقتباس، متبوعًا باقتباس في النص الذي يشير إلى ChatGPT كمصدر

: إذا قمت بنسخ ولصق رد من ChatGPT، فيجب وضعه بين علامتي اقتباس، متبوعًا باقتباس في النص الذي يشير إلى ChatGPT كمصدر إعادة الصياغة : حتى إذا قمت بإعادة صياغة المعلومات من ChatGPT بكلماتك الخاصة، فلا يزال عليك الاستشهاد بها، لأن الفكرة الأساسية تأتي من أداة الذكاء الاصطناعي

: حتى إذا قمت بإعادة صياغة المعلومات من ChatGPT بكلماتك الخاصة، فلا يزال عليك الاستشهاد بها، لأن الفكرة الأساسية تأتي من أداة الذكاء الاصطناعي استنساخ النص الكامل: عند إعادة إنتاج مقاطع طويلة من مخرجات ChatGPT، من المهم أن تشير بوضوح إلى أن النص مأخوذ من ChatGPT، سواء في اقتباسات مجمعة (للمقتطفات الطويلة) أو داخل النص الرئيسي، مع الاقتباس المناسب

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اقرأ المزيد: ChatGPT مقابل ClickUp: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي الأفضل؟

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها أثناء الاستشهاد بـ ChatGPT

عند الاقتباس من ChatGPT، هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يميل الناس إلى ارتكابها والتي يمكن أن تقوض نزاهة عملهم. يضمن تجنب هذه الأخطاء أن يظل استخدامك للمحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي شفافاً وأخلاقياً.

فيما يلي أربعة أخطاء رئيسية يجب الحذر منها:

معاملة ChatGPT مثل المؤلف البشري

أحد الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس هو التعامل مع ChatGPT وكأنه مؤلف بشري له أوراق اعتماد تقليدية. لكن ChatGPT هو أداة وليس خبيراً، وعلى عكس الكتاب أو مقالات المجلات، ليس لديه خلفية مرجعية أو خبرة شخصية يمكن الرجوع إليها.

عندما تستشهد بـ ChatGPT، من المهم أن تتذكر أنه نموذج لغوي كبير تم إنشاؤه بواسطة OpenAI. المفتاح هو اعتماد الأداة نفسها دون الإيحاء بأنها تحمل نفس سلطة المصدر الخبير. هذا يبقي الخط الفاصل واضحًا بين المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي والأفكار البشرية.

نسيان تحديد الإصدار أو تاريخ الوصول نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT يتم تحديثها باستمرار، مما يعني أن استجاباتها يمكن أن تتغير بمرور الوقت. أحد الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها الناس هو عدم تضمين تاريخ الوصول إلى المعلومات.

على عكس الكتاب أو المقالة التي لها تاريخ نشر ثابت، يمكن أن تختلف إجابات ChatGPT تبعاً للتحديثات أو حتى المطالبات المختلفة. من خلال إضافة تاريخ الوصول، فإنك تسمح لقرائك بمعرفة تاريخ استخدامك للأداة ورقم الإصدار من نموذج اللغة الكبير الذي كنت تتفاعل معه.

هذا يضيف شفافية، خاصة وأن طرح نفس السؤال لاحقاً قد يعطيك إجابة مختلفة تماماً.

استخدام ChatGPT بدون التحقق المناسب

خطأ آخر يرتكبه الناس في كثير من الأحيان هو الاعتماد كلياً على ChatGPT للحصول على معلومات واقعية أو مفصلة دون التحقق منها مرة أخرى. على الرغم من أن ChatGPT يمكن أن يعطي إجابات ثاقبة، إلا أنه ليس مثاليًا ويمكن أن يقدم أحيانًا معلومات قديمة أو غير دقيقة.

بعض الأشخاص يستشهدون ب ChatGPT كمصدر رئيسي لهم دون التأكد من صحة المعلومات. لتجنب ذلك، من الجيد دائماً التحقق من أي حقائق أو بيانات مهمة من مصادر موثوقة. هذا لا يعزز مصداقية عملك فحسب، بل يساعدك أيضاً على تجنب نشر المعلومات الخاطئة.

عدم التفريق بين مساعدة الذكاء الاصطناعي والمدخلات الشخصية

من الأخطاء الخفية ولكن الشائعة مزج المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مع كتابتك الخاصة دون توضيح أين يبدأ أحدهما وينتهي الآخر. بعض الأشخاص يستخدمون ChatGPT للمساعدة في صياغة أفكارهم أو تنقيحها، لكنهم ينسون ذكر الأجزاء التي جاءت من الذكاء الاصطناعي.

قد يؤدي ذلك إلى طمس الخطوط الفاصلة ويجعل من الصعب على القراء معرفة أين تتوقف مدخلات الذكاء الاصطناعي وأين تبدأ أفكارك الأصلية. لتجنب ذلك، احرص على وضع علامة واضحة على أي أقسام تأثرت أو تم إنشاؤها بواسطة ChatGPT.

اقرأ المزيد: أفضل اختراقات ChatGPT لاستخدامها

بديل إدارة العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ ChatGPT ClickUp Brain

ما الأفضل من الحصول على مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع ChatGPT؟ الحصول على نفس الدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل أداة إدارة المشاريع، حتى لا تضطر إلى التبديل المستمر بين التطبيقات. وهنا يأتي دور ClickUp Brain يأتي في

ClickUp Brain هي ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مدمجة في منصة ClickUp، وهي ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر اقتراحات ذكية وتساعد على أتمتة المهام وتساعد على تبسيط سير العمل. تستخدم هذه الميزة معالجة اللغة الطبيعية للمساعدة في مهام مثل صياغة المستندات، وتلخيص المحتوى، وحتى إنشاء عناصر العمل من ملاحظات الاجتماعات.

الجزء الأفضل؟ إنه مدمج في مساحة العمل الخاصة بك ويمكنه إنشاء معلومات سياقية أكثر صلة بدورك والمشاريع المحددة التي تعمل عليها.

كتابة محتوى جذاب وتوليد الأفكار باستخدام ClickUp Brain

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لـ ClickUp Brain:

كاتب الذكاء الاصطناعي: أنشئ أنواعًا مختلفة من المحتوى، مثل رسائل البريد الإلكتروني وملاحظات الاجتماعات ومنشورات المدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. استخدمه لتبادل الأفكار وتحرير النصوص وتحسين أسلوبك في الكتابة

أنشئ أنواعًا مختلفة من المحتوى، مثل رسائل البريد الإلكتروني وملاحظات الاجتماعات ومنشورات المدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. استخدمه لتبادل الأفكار وتحرير النصوص وتحسين أسلوبك في الكتابة مدير مشروع الذكاء الاصطناعي: إنشاء المهام وتعيينها، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز باستخدام ClickUp Brain. يمكنك حتى أن تطلب من الأداة تقديم توصيات لتحسين سير العمل وتحسين إنتاجية الفريق

إنشاء المهام وتعيينها، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز باستخدام ClickUp Brain. يمكنك حتى أن تطلب من الأداة تقديم توصيات لتحسين سير العمل وتحسين إنتاجية الفريق مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي: يمكنك سحب المعلومات بسهولة من أي مكان في مساحة عملك، مثل المستندات والملاحظات والروابط. يمكن ل ClickUp Brain أيضًا البحث عن المعلومات واسترجاعها بناءً على استفساراتك

تم تصميم الذكاء الاصطناعي ليعمل عبر وظائف مختلفة داخل ClickUp، مما يسمح لك باستخدامه لإدارة المشروع وإنشاء المحتوى وأتمتة المهام - كل ذلك في مكان واحد.

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أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث ثورة في مكان العمل. لا شك في ذلك.

ومع ذلك، من المهم التعامل مع الذكاء الاصطناعي بعقلية مدروسة واستراتيجية. ويبدأ ذلك بإسناد الفضل للذكاء الاصطناعي حيثما كان مستحقاً. لقد تعلمنا للتو كيفية القيام بذلك. ماذا نفعل الآن؟

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