10 أمثلة على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لإلهامك

يواجه المسوقون صعوبة حقيقية: إنتاج منشورات مدونة جذابة وتحديثات على وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل بريد إلكتروني في وقت يتناقص فيه مدى الانتباه وتزداد فيه المعلومات. ما هو الجزء الأصعب؟ الحفاظ على الإبداع والجودة مع وجود العديد من المهام والجداول الزمنية الضيقة.

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي ضرورية للتغلب على هذه العقبات.

48% من قادة التسويق قد اعتمدوا بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة فرقهم. إذا لم تكن أحدهم، فمن المحتمل أنك تفتقد حلاً لإنتاج محتوى متسق على نطاق واسع.

من توليد الأفكار إلى تحسين محركات البحث (SEO) وحتى تخصيص كتاباتك، يساعد الذكاء الاصطناعي المسوقين على توفير الوقت وتقليل الأعمال المتكررة وإنشاء محتوى يتواصل مع جمهورهم.

للتعرف على كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لقواعد اللعبة، دعنا نستكشف بعض الأمثلة على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي أعاد تشكيل طريقة قيام المسوقين بإنشاء المحتوى

ما هو المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي؟

يشير المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى النصوص أو الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي استجابةً لمد

يتم تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي هذه (التي غالبًا ما تعمل بنماذج لغوية كبيرة مثل GPT-4) على مجموعات بيانات ضخمة وخوارزميات التعلم الآلي. وهذا يساعدها على فهم الأنماط في اللغة والصور والأصوات حتى تتمكن من إنشاء محتوى عالي الجودة بشكل مستقل.

❌ ما هو المحتوى الذي لا يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي؟ مدفوع عاطفيًا : يفتقر إلى عمق ودقة المشاعر البشرية

أصلي تمامًا : يقوم الذكاء الاصطناعي بتجميع البيانات الموجودة، وليس الأفكار الجديدة والأصلية

الوعي الثقافي : قد يفوتك بعض الفروق الثقافية الدقيقة أو السياق

خالٍ من الأخطاء : لا يزال عرضة للأخطاء وتقديم معلومات غير صحيحة، خاصةً في الموضوعات المعقدة

بديل إبداعي للإنسان: يختلف المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي عن المحتوى الذي ينتجه الإنسان — فهو فعال وقابل للتطوير، ولكنه غالبًا ما يفتقر إلى الإبداع واللمسة الشخصية التي تضفيها القصص التي يرويها الإنسان

لماذا تستخدم الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى؟

إليك الأسباب التي تجعل المحتوى التسويقي الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يستحق الاستثمار:

السرعة والحجم: ما يستغرق ساعات أو أيامًا لكاتب بشري، يمكن للذكاء الاصطناعي القيام به في دقائق. في الواقع، انتقل أحد المواقع من صفر إلى ما يستغرق ساعات أو أيامًا لكاتب بشري، يمكن للذكاء الاصطناعي القيام به في دقائق. في الواقع، انتقل أحد المواقع من صفر إلى 750,000 زائر في عام واحد من خلال نشر 7,000 مقال بمساعدة خوارزميات الذكاء الاصطناعي والمطالبات

خفض التكاليف وزيادة الكفاءة: بفضل المسودات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكن للكتاب تحويل تركيزهم من البدء من الصفر إلى صقل المحتوى، وأحيانًا في غضون ساعة واحدة فقط. وهذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يقلل أيضًا من تكاليف إنتاج المحتوى

التخصيص على نطاق واسع: من الضروري الوصول إلى الشخص المناسب بالرسالة المناسبة في الوقت المناسب، ولكن توسيع نطاق ذلك يدويًا يكاد يكون مستحيلًا. يتولى الذكاء الاصطناعي هذه المهمة من خلال تخصيص المحتوى وتوصيات المنتجات والرسائل لكل فرد على حدة، وبسرعة أكبر

الخوف من التخلف عن الركب: 81% من مسوقي B2B يستخدمون بالفعل الذكاء الاصطناعي. قد يساعدهم الذكاء الاصطناعي في السيطرة على محركات البحث، وتحقيق تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل بريد إلكتروني يتم فتحها والنقر عليها بالفعل

ترجمة المحتوى بسهولة: يعمل الذكاء الاصطناعي على تكييف المحتوى الخاص بك بسهولة مع مختلف اللغات والمناطق، مما يضمن تخصيصه لكل سوق دون بذل جهد إضافي

🚨 تذكر: قد يثير المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان مخاوف أخلاقية وقانونية تتعلق بحقوق النشر والتحيز والمعلومات المضللة وخصوصية البيانات. لذا، من الضروري توفير الرقابة والشفافية المناسبتين.

📚 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مستندات Word لتبسيط إنشاء المحتوى

أفضل 10 أمثلة على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصط

دعونا نلقي نظرة على كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتغيير تسويق المحتوى، إلى جانب بعض الأمثلة على كيفية ملاءمة ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp، لهذا المجال.

1. مقالات مدونة مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي

يرغب كل مسوق محتوى في النقر على زر "نشر" بشكل متكرر دون أن يشعر بالإرهاق. الذكاء الاصطناعي يجعل ذلك ممكنًا. في الواقع، يستخدم 31% من المسوقين الذكاء الاصطناعي بالفعل في صياغة المنشورات أو طرح الأفكار أو وضع الخطوط العريضة. ما هي الفوائد؟ محتوى أسرع، وتحسين محركات البحث، وزيادة عدد الزيارات.

ومن بين العلامات التجارية التي تتفوق في هذا المجال:

📌 Bankrate

يستخدم موقع Bankrate، وهو موقع مشهور لتقديم المشورة المالية، الذكاء الاصطناعي منذ فترة طويلة، خاصة للإجابة على الأسئلة المالية الشائعة مثل "ما هو هامش المساهمة؟" أو "ما هي السيولة المالية؟"

يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الأساسية، ثم يتدخل المحررون البشريون للتحقق من صحة المعلومات وصقلها وضمان دقة المحتوى وقابليته للقراءة. يساعد هذا المزيج من السرعة والتدخل التحريري Bankrate على الحفاظ على اتساقها وموثوقيتها.

منشور مدونة Bankrate، تم إنشاؤه بمساعدة الذكاء الاصطناعي

📌 Workfellow

Workfellow، شركة ناشئة في مجال أتمتة العمليات، كانت بحاجة إلى النمو بموارد محدودة. في عام 2023، استخدمت الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج منشورات مدونة SEO وصفحات مقارنة المنتجات.

اختاروا كلمات رئيسية ذات إمكانات عالية ولكن منافسة منخفضة، ثم استخدموا ChatGPT لصياغة المحتوى بسرعة. بعد ذلك، قام فريقهم بإضفاء الطابع الإنساني على المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي، وتحققوا من صحة المعلومات، وعدلوا النبرة، وأعدوه للنشر.

النتائج؟ نشرت Workfellow حوالي 150 مقالًا بمساعدة الذكاء الاصطناعي وزادت حركة المرور العضوية بمقدار 22 ضعفًا.

منشور مدونة تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بواسطة Workfellow

🧠 كيف يمكن لـ ClickUp Brain مساعدتك في تحقيق ذلك أيضًا؟ ClickUp Brain يشبه وجود كاتب محتوى ومساعد SEO مدمجين في مساحة العمل متعددة الأغراض ClickUp. إنها أداة ذكاء اصطناعي متعددة الأغراض ومدركة للسياق يمكنك استخدامها من أجل: ابتكر أفكارًا جديدة للمحتوى

أنشئ مخططات منظمة باستخدام H2 و H3

قم بتمييز عناوين الأقسام وطلب المحتوى مع إرشادات حول النبرة

حسّن ترتيب المحتوى من خلال طلب اقتراحات بشأن الكلمات الرئيسية LSI والمواضيع الفرعية

2. تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطنا

كتابة تعليقات جذابة على مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم أمر مرهق، حتى بالنسبة للمحترفين. لا عجب أن 63% من مسوقي وسائل التواصل الاجتماعي يشعرون بالإرهاق.

يعمل الذكاء الاصطناعي كشريك في العصف الذهني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يساعدك على إنشاء منشورات سريعة الجذب للانتباه ومتوافقة مع العلامة التجارية والاستجابة للاتجاهات في الوقت الفعلي.

فيما يلي بعض الأمثلة على المحتوى الاجتماعي الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي:

📌 ماستركارد

تمتلك Mastercard ذكاءً اصطناعيًا مخصصًا يعمل كـ "رادار للاتجاهات"، حيث يقوم بمسح منصات التواصل الاجتماعي باستمرار للكشف عن آخر الأخبار. عندما يتوافق موضوع شائع مع علامة Mastercard التجارية، على سبيل المثال، هاشتاج شائع عن التسوق المحلي، يقوم الذكاء الاصطناعي بسرعة بإنشاء منشورات أو إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

كل ما يتعين على فريق Mastercard فعله هو المراجعة والتعديل والنشر. والنتيجة؟ يمكن لـ Mastercard الدخول في المحادثات ذات الصلة على الفور، والحفاظ على محتواها الاجتماعي محدثًا ومناسبًا.

منشور ماستركارد على إنستغرام الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الا

🧠 كيف يمكن لـ ClickUp Brain مساعدتك في تحقيق ذلك أيضًا؟ لست بارعًا في الكتابة في الساعة 8 صباحًا؟ دع ClickUp Brain يتولى كتابة تعليقاتك على وسائل التواصل الاجتماعي: أنشئ تعليقات خاصة بالمنصات (Instagram و LinkedIn و X وغيرها)

اضبط النبرة والطول والشكل على الفور لتناسب جمهورك المستهدف ونوع المنشور

أعد كتابة النصوص الحالية لجعلها أكثر تأثيرًا وودية أو أكثر توافقًا مع العلامة التجارية

احصل على أفكار وعلامات تصنيف تزيد من مدى الوصول والتفاعل

استخدم ClickUp Brain لإنشاء تعليقات للوسائط الاجتماعية

3. نصوص البريد الإلكتروني المدعومة بالذكاء الاصطناعي

كتابة رسائل البريد الإلكتروني التسويقية الرائعة هي فن كتابة النصوص الجذابة وعلم اختبار ما يحقق النقرات.

إليك كيف تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذه النتيجة:

📌 دومينوز بيتزا

أرادت Domino's أن يفتح المزيد من الأشخاص رسائل البريد الإلكتروني التسويقية دون أن تفقد طابعها الممتع والمميز.

لقد تعاونوا مع أداة ذكاء اصطناعي لكتابة سطور الموضوع. قامت الأداة بتحليل ما نجح من قبل، وتعلمت أسلوب Domino، وابتكرت خيارات جديدة. بعد إجراء اختبارات A/B، كانت النتائج واضحة: حصلت سطور الموضوع المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي على نسبة فتح أعلى بنسبة 26% من تلك المكتوبة بواسطة البشر.

بالنسبة إلى Domino’s، كان ذلك يعني المزيد من النقرات والمزيد من طلبات البيتزا والمزيد من الإيرادات من العروض الترويجية عبر البريد الإلكتروني.

عناوين رسائل البريد الإلكتروني من Domino

🧠 كيف يمكن لـ ClickUp Brain مساعدتك في تحقيق ذلك أيضًا؟ يعمل ClickUp Brain كمساعد بريد إلكتروني حسب الطلب. وإليك كيفية استخدامه: اكتب رسائل بريد إلكتروني كاملة للتسويق أو الترحيب

إنشاء متغيرات لسطر الموضوع لاختبار A/B

لخص المحتوى الطويل في نصوص بريد إلكتروني قصيرة وواضحة

ترجم أو قم بتوطين محتوى البريد الإلكتروني لمناطق مختلفة

استخدم ClickUp Brain لصياغة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعلامة التجارية

4. أوصاف المنتجات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الا

كتابة أوصاف المنتجات مهمة شاقة، خاصةً عندما يكون لديك الآلاف منها. يجب أن تكون كل وصف دقيقة وفريدة وملائمة لمحركات البحث. لا عجب أن الشركات تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لملء كتالوجات منتجاتها بنصوص جذابة.

إليك مثال يستحق المشاهدة:

📌 وول مارت

استخدمت Walmart الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين أكثر من 850 مليون قائمة منتجات. قام الذكاء الاصطناعي بملء التفاصيل المفقودة وإعادة كتابة الأوصاف وجعل القوائم أكثر اتساقًا عبر الموقع والمتاجر.

ساعد ذلك Walmart على مطابقة نتائج البحث مع نية البحث للعملاء. إذا كتب شخص ما كلمة عامة مثل "حفلة مشاهدة كرة القدم"، فإن النظام يعرض الوجبات الخفيفة ومكبرات الصوت والديكورات، أي كل ما يناسب البحث.

🧠 كيف يمكن لـ ClickUp Brain مساعدتك في تحقيق ذلك أيضًا؟ بالإضافة إلى كتابة أوصاف المنتجات من البداية، يمكنك استخدام ClickUp Brain للقيام بما يلي: أعد كتابة نصوص المنتجات لتوضيحها أو لتحسين محركات البحث (SEO)

أنشئ أشكالًا مختلفة لاختبار A/B

اختصر أو وسّع الأوصاف لمختلف المنصات

ترجمها أو قم بتوطينها لمناطق وجماهير محددة

استخدم ClickUp Brain لكتابة أوصاف المنتجات بأي طول

5. نصوص إعلانية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاص

نصوص الإعلانات هي عامل حاسم في نجاح الحملة أو فشلها. بضع كلمات تحدد عدد النقرات أو التمريرات. الآن، يمكن للذكاء الاصطناعي كتابة هذه الكلمات بشكل أسرع وأفضل وعلى نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن إنشاء متغيرات واختبار الزوايا العاطفية والتحسين في الوقت الفعلي لإعلانات Google وFacebook والإعلانات المصورة.

إليك كيف تحقق النصوص الإعلانية المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي نتائج حقيقية:

📌 JPMorgan Chase

تعاونت JPMorgan Chase مع منصة نصوص إعلانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاختبار النصوص الإعلانية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مقارنة

في اختبار لإعلان قرض عقاري، حققت النسخة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي — "هذا صحيح — يمكنك الحصول على نقود من قيمة منزلك" — زيادة في عدد العملاء المحتملين بنسبة 88% مقارنة بالنسخة التي كتبها الإنسان.

في الحملات الأوسع نطاقًا، حققت العناوين الرئيسية وعبارات الحث على اتخاذ إجراء التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي معدلات نقر أعلى بنسبة تصل إلى 450٪. كما جربت أيضًا استخدام النبرة والعاطفة والصياغة لتحسين الأداء.

📌 Klarna

قامت Klarna، العلامة التجارية في مجال التكنولوجيا المالية التي تتيح خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، بتطوير أداة الذكاء الاصطناعي الداخلية الخاصة بها، Copy Assistant، والتي تكتب حوالي 80% من جميع النصوص التسويقية. ويشمل ذلك عناوين الإعلانات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وحملات البريد الإلكتروني ووصف المنتجات.

كما أنه يتعامل بسرعة مع المهام النسخية المتكررة، ويلتزم بنبرة العلامة التجارية Klarna، ويتيح للفريق التركيز على استراتيجية التسويق والتحرير النهائي.

سمح هذا التحول لشركة Klarna بتنفيذ المزيد من الحملات التسويقية مع إنفاق أقل. في الربع الأول من عام 2024 وحده، خفضت الشركة تكاليف التسويق بنسبة 11٪، وساهمت النصوص المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحقيق 37٪ من هذه الوفورات.

🧠 كيف يمكن لـ ClickUp Brain مساعدتك في تحقيق ذلك أيضًا؟ عندما تحتاج إلى صياغة نص إعلاني قوي، اجعل ClickUp Brain مختبرك للنصوص. يمكنه مساعدتك في: أنشئ نسخًا متعددة من نصوص الإعلانات لـ Google وFacebook وLinkedIn وغيرها.

أعد كتابة نص الإعلانات لتناسب مختلف الأسلوب والجمهور المستهدف (على سبيل المثال، جيل Z، المهتمون بالبيئة)

قم بتوطين أو ترجمة نصوص الإعلانات لمختلف الأسواق

6. نصوص فيديو مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي

الفيديو يجذب الانتباه، ولكن كيف تكتب نصه؟ هذا هو المكان الذي يتعثر فيه معظم الفريق.

بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات إدخال بعض النقاط الرئيسية والحصول على نصوص كاملة أو مخططات للمشاهد أو حوارات تبدو وكأنها من صنع الإنسان.

يستخدم واحد من كل خمسة منشئي محتوى أمريكيين بالفعل الذكاء الاصطناعي لكتابة أو تحرير محتوى الفيدي

فيما يلي بعض الأمثلة التي تولى فيها الذكاء الاصطناعي دور كاتب السيناريو:

📌 Mint Mobile (رايان رينولدز)

أراد رايان رينولدز اختبار مدى جودة الذكاء الاصطناعي، لذلك سمح لـ ChatGPT بكتابة إعلان ل ـ Mint Mobile.

المهمة: اكتب نصًا إعلانيًا لشركة Mint Mobile بصوت رايان رينولدز. أدرج نكتة وكلمة بذيئة واذكر العرض الترويجي للعطلة.

ChatGPT حققت النتيجة المرجوة. كان النص مضحكًا ومتوافقًا مع العلامة التجارية ودقيقًا بشكل مدهش. حتى أن رايان وصفه بأنه "مخيف قليلاً" *لأنه كان قريبًا جدًا من أسلوبه المعتاد. انتهى به الأمر بقراءة النص الذي كتبته الذكاء الاصطناعي أمام الكاميرا، وأصبح هذا النص الإعلان الفعلي.

📌 Serpstat

احتاجت Serpstat، وهي منصة SEO شاملة، إلى طريقة أسرع وأكثر قابلية للتطوير لإدخال مستخدمين جدد. كان هدفهم إنشاء مقاطع فيديو سريعة وواضحة ترشد المستخدمين خلال المنتج دون الاعتماد على إرشادات يدوية تستغرق وقتًا طويلاً أو مستندات مطولة.

بدلاً من كتابة النصوص من الصفر، زود الفريق ChatGPT بالنقاط الرئيسية حول الميزات والفوائد وما يجب على المستخدمين القيام به أولاً. أنتج ChatGPT نصوص فيديو كاملة في دقائق، مكتوبة بلغة واضحة وسهلة الاستخدام.

نص فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بواسطة Chat

🧠 كيف يمكن لـ ClickUp Brain مساعدتك في تحقيق ذلك أيضًا؟ يساعدك ClickUp Brain في كتابة نصوص الفيديوهات مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك أن تطلب منه: أنشئ نصوصًا ترويجية كاملة، ونصوصًا توضيحية للفيديو، ومشاهد قصيرة لـ TikTok، و Reels مع تعليق صوتي وتوجيهات بصرية

ضع مخططًا عامًا للندوات عبر الإنترنت أو مقدمات العروض التوضيحية، بما في ذلك العناصر الجذابة والنقاط الرئيسية والانتقالات

قم بعصف ذهني لسيناريوهات إعلانات تجارية أو إعلانات

استخدم ClickUp Brain لصياغة النصوص والمسرحيات القصيرة والمزيد من أصول المحتوى المتعلقة بالفيديو

7. روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي واستجابات دعم العملاء

تتميز روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي اليوم بأنها ذكية وسريعة ومدهشة في شبهها بالبشر. فهي تساعد الشركات على الإجابة عن الأسئلة وحل المشكلات ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون إجهاد فريق الدعم.

إليك مثال بارز:

📌 Fin من Intercom

Fin من Intercom هو روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي (مدعوم بـ GPT-4) يستخدم مقالات مركز المساعدة والأسئلة الشائعة ومحتوى الدعم السابق للإجابة على أسئلة العملاء على الفور عبر الدردشة والبريد الإلكتروني والقنوات الاجتماعية.

كما يمكنه اتخاذ إجراءات نيابة عن العملاء، والتكيف مع احتياجاتهم في الوقت الفعلي.

وإذا كان السؤال معقدًا للغاية، يقوم Fin بتحويله إلى وكيل بشري دون مقاطعة المحادثة.

عبر Intercom

📚 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في اقتصاد المبدعين لتحقيق النمو والمشاركة

كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى؟

نحن نسمعك. الأمثلة رائعة. لكن السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى بطريقة عملية وفعالة؟

إليك خارطة طريق بسيطة من أربع خطوات للبدء:

الخطوة 1: اختر أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة

مع توفر العديد من أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي ، لم يعد إنشاء المحتوى التسويقي باستخدام الذكاء الاصطناعي أمرًا صعبًا، فكل الأدوات تقريبًا قادرة على القيام بذلك. ولكن أي أداة تساعدك على إنشاء محتوى أفضل وأسرع دون تعقيد سير عملك؟

هذا هو ClickUp Brain.

✨ Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يدرك السياق ويساعدك على تخطيط المحتوى وكتابته وتحريره وإدارته، مباشرةً داخل مساحة عمل ClickUp. فهو يربط المستندات والمهام والأشخاص والأدوات، بحيث يتم كل شيء في السياق المناسب، في المكان الذي تعمل فيه بالفعل.

أفضل ما في الأمر؟ إنه يجمع قوة جميع أنظمة LLM الرئيسية — من أحدث نماذج GPT إلى أحدث نماذج Claude وGemini — في منصة واحدة.

استخدم نماذج أخف مثل o3‑mini و Gemini Flash لإنشاء محتوى سريع واستجابات أسرع، وانتقل إلى نماذج أكثر قوة (GPT‑4o و Claude 3. 7) لمهام التفكير والكتابة المعقدة للحصول على نتائج أفضل.

توقف عن دفع تكاليف أدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة عندما يمكنك الوصول إليها جميعًا في مكان واحد — ClickUp Brain

يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain ما يلي:

توليد الأفكار: احصل على موضوعات المدونات والمخططات والزوايا في ثوانٍ معدودة

اكتب بشكل أكثر ذكاءً: قم بصياغة المحتوى مباشرة في قم بصياغة المحتوى مباشرة في مهام ClickUp أو مستندات ClickUp ، وقم بتغيير النبرة وصقل اللغة، واحصل على العديد من الصيغ المختلفة في ثوانٍ معدودة

استخدم سياقًا حقيقيًا: استخرج رؤى من المستندات الموجودة أو ملاحظات الاجتماعات داخل مساحة عمل ClickUp لتثري المحتوى وتعزز قيمته

حافظ على تنظيمك: أنشئ مهام الكتابة وقم بتوزيعها باستخدام الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء

التحرير الفوري: قم بتصحيح الأخطاء النحوية والإملائية ونبرة الصوت على الفور وفقًا لإرشادات ومتطلبات العلامة التجارية

اعمل بشكل أسرع: قم بإنشاء الردود تلقائيًا في قم بإنشاء الردود تلقائيًا في ClickUp Chat والقوالب وكتل المحتوى في ClickUp Docs

مهما كانت حالة استخدامك للذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن لـ Brain مساعدتك في ذلك.

هذا المستخدم على Reddit يوافق على ذلك:

أستخدمه طوال الوقت لبدء العمل. هل تحتاج إلى كتابة مدونة؟ ابدأ باستخدام Brain. هل تحتاج إلى إنشاء مصفوفة مهارات لتطوير معرفتك؟ ابدأ باستخدام Brain. هل تحتاج إلى إنشاء نموذج بريد إلكتروني للتواصل مع العملاء؟ ابدأ باستخدام Brain! إنه فعال للغاية في مساعدتك على بدء المشاريع أو مجرد البدء في كتابة مسودة أولية للمحتوى.

أستخدمه طوال الوقت لبدء العمل. هل تحتاج إلى كتابة مدونة؟ ابدأ باستخدام Brain. هل تحتاج إلى إنشاء مصفوفة مهارات لتطوير معرفتك؟ ابدأ باستخدام Brain. هل تحتاج إلى إنشاء نموذج بريد إلكتروني للتواصل مع العملاء؟ ابدأ باستخدام Brain! إنه فعال للغاية في مساعدتك على بدء المشاريع أو مجرد البدء في كتابة مسودة أولية للمحتوى.

علاوة على ذلك، تم تصميم ClickUp Brain لكل من الفرق والمبدعين الأفراد.

📌 على سبيل المثال: 🧑‍💼 يمكن لمديري التسويق استخدامه لتلخيص موجز مدونة ومشاركته على الفور مع كاتب مستقل

✍️ يمكن لمحتوى المحتوى إنشاء تعليقات اجتماعية من روابط المدونات داخل تعليقات المهام

🔍 يمكن لمتخصصي تحسين محركات البحث (SEO) إعادة كتابة الفقرات باستخدام الكلمات المفتاحية المستهدفة مباشرة في مسودة المدونة الرئيسية

📮ClickUp Insight: 37% من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى ، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، تتطلب هذه العملية عادةً التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد، مع الحفاظ على السياق من مساحة العمل بأكملها.

الخطوة 2: تقديم توجيهات واضحة

تؤدي موجهات الكتابة الضعيفة للذكاء الاصطناعي إلى محتوى باهت وغامض. أما الموجهات الواضحة والمفصلة فتؤدي إلى محتوى مركّز وقابل للاستخدام يتوافق مع أ

📌 على سبيل المثال:

❌ اكتب لي منشورًا على المدونة حول الإنتاجية. ✅ اكتب منشورًا مدونًا من 600 كلمة لمديري الفرق عن بُعد حول خمس حيل لزيادة الإنتاجية باستخدام ClickUp Brain. احرص على أن يكون أسلوبك ودودًا وعمليًا، وتضمّن أمثلة حقيقية

شاهد الفرق بنفسك:

⭐ بعض النصائح لكتابة مطالبات أفضل: كن محددًا: أدرج تفاصيل مثل الجمهور المستهدف، والنبرة، والشكل، والطول، والزاوية

أعطِ توجيهات بشأن الأسلوب: بدلاً من القول، "اجعله جذابًا"، قل، "اجعل المقدمة تبدو كمنشور قصير على LinkedIn مع جملة جذابة"

استخدم سياق ClickUp: اذكر مهام أو مستندات أو تعليقات محددة. على سبيل المثال، "لخص ملاحظات الاجتماع من مستند "تخطيط محتوى الربع الثاني" وحوّلها إلى مخطط مدونة."

اختبر وقم بالتعديل: راجع الموجهات الخاصة بك إذا لزم الأمر. تعامل معها على أنها محادثة، وليس أمرًا يتم تنفيذه مرة واحدة

إليك دورة تدريبية سريعة مدتها 3 دقائق حول هندسة الموجهات التي قد تكون مفيدة لك:

قد يكون كتابة مطالبات فعالة للذكاء الاصطناعي غير متسقًا، حيث يحصل شخص ما على نتائج رائعة، بينما لا يحصل آخر على نفس النتائج، مما يؤدي إلى إضاعة الوقت والتجربة والخطأ والمحتوى غير المتكافئ.

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك إنشاء "مكتبة مطالبات" مشتركة لتخزين وتنظيم جميع المطالبات الأفضل أداءً. ثم قم بتنظيمها حسب نوع المحتوى (المدونات، المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، رسائل البريد الإلكتروني)، أو حالة الاستخدام (تحسين محركات البحث، المخططات، نصوص المنتجات)، أو النبرة والجمهور.

أنشئ ونظم المطالبات في ClickUp Docs لتوليد محتوى متسق باستخدام الذكاء الاصطناعي

علاوة على ذلك، يمكن لفريقك تحرير المطالبات أو تحسينها في الوقت الفعلي، بحيث تتطور المكتبة مع تعلم فريقك لما يصلح. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ترك تعليقات أو ملاحظات بجانب المطالبات تشرح متى ولماذا تعمل بشكل أفضل.

أحد مستخدمي Reddit يحب مجموعة Brain-Docs (ولسبب وجيه!) 🤩

ClickUp Brain يوفر عليّ الكثير من الوقت في التنقل بين الصفحات بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي تقدم خدمات مجانية فعالة للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب يؤثر سلبًا على إنتاجي. وبصراحة، عندما أكون في مرحلة العمل المكثف، هذا آخر شيء أريد القيام به. أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في الكتابة لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (مذهل!). شيء آخر يساعدني حقًا هو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. إنها لطيفة جدًا!

ClickUp Brain يوفر عليّ الكثير من الوقت في التنقل بين الصفحات بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي تقدم خدمات مجانية فعالة للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب يؤثر سلبًا على إنتاجي. وبصراحة، عندما أكون في مرحلة العمل المكثف، هذا آخر شيء أريد القيام به. أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في الكتابة لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (مذهل!). شيء آخر يساعدني حقًا هو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. إنها لطيفة جدًا!

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت وتوحيد عملية إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الخطوة 3: تحرير المحتوى وتحسينه

بمجرد أن يقدم ClickUp Brain المسودة الأولى، تحتاج إلى تحرير محتوى الذكاء الاصطناعي من أجل:

تنظيف النص: إزالة التكرار والحشو، والحفاظ على بنية النص متماسكة ومركزة

أضف خبرتك: أدخل أمثلة حقيقية وبيانات ودراسات حالة لا يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاؤها

تناسب نبرة علامتك التجارية: تعكس صوتك الفريد، سواء كان غير رسمي أو احترافي

تحقق من صحة المعلومات: تحقق جيدًا من الادعاءات والإحصاءات والأمثلة — قد يستخدم الذكاء الاصطناعي عناصر نائبة أو تخمينات

صقل المحتوى باستخدام أدوات موثوقة: قم بفحصه باستخدام أدوات الكشف عن الانتحال وأدوات قابلية القراءة وقائمة مراجعة SEO/العلامة التجارية قبل النشر

بمجرد أن تكون راضيًا عن التعديلات، قم بإسقاطها في مستند ClickUp مشترك حيث يمكن لفريقك:

قم بتمييز الأقسام التي تحتاج إلى تغييرات

قم بالتعليق مباشرة على أسطر محددة

قم بتمييز زملائك في الفريق لإدخال تعليقات

استخدم قوائم المراجعة لتتبع ما تمت مراجعته أو الموافقة عليه

تعاون في تعديل المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في ClickUp Docs

إذا كان هناك قسم يحتاج إلى إعادة كتابة أو التحقق من صحة المعلومات، فما عليك سوى تحويل التعليق إلى مهمة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك سجل الإصدارات تتبع التعديلات أو العودة إلى مسودة سابقة إذا لزم الأمر.

الخطوة 4: استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار للمحتوى

غالبًا ما يكون إنشاء أفكار جديدة وملائمة للمحتوى أصعب من عملية الكتابة نفسها. يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain ما يلي:

اقترح موضوعات للمدونة بناءً على منتجك أو جمهورك أو مجال تخصصك

أعد استخدام المحتوى في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو رسائل إخبارية أو نصوص فيديو

حوّل أسئلة العملاء أو الأسئلة الشائعة إلى زوايا لمدونتك

أنشئ جداول زمنية للمحتوى حول عمليات الإطلاق أو الاتجاهات

اكتشف الموضوعات المتخصصة أو الكلمات الرئيسية التي يفوتها منافسوك

📌 جرب مطالبات مثل: حوّل هذه الأسئلة الشائعة الخمسة من مستند الدعم الخاص بنا إلى عناوين منشورات مدونة مفصلة لقاعدة المعرفة الخاصة بنا

بناءً على وثيقة إطلاق هذا المنتج، اقترح خمسة أفكار جذابة لمنشورات LinkedIn تسلط الضوء على الميزة الجديدة ومزاياها

أنشئ تقويمًا أسبوعيًا للمحتوى لشهر مايو يركز على نصائح تحسين محركات البحث (SEO) لمسوقي التجارة الإلكترونية باستخدام ClickUp

استخدم ClickUp Brain لإنشاء موضوعات للمدونات ومقاطع الفيديو على الفور

📚 اقرأ المزيد: أفضل برامج وأدوات إدارة المحتوى

احتضن مستقبل محتوى الذكاء الاصطناعي مع ClickUp

لم يعد المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مجرد خيال علمي، بل أصبح حقيقة واقعة، ويعمل على تغيير الطريقة التي نتخيل بها المحتوى ونبتكره ونوزعه، بحيث يصبح وسيلة لتثقيف الناس وترفيههم وحثهم على العمل.

من منشورات المدونات التي تجذب الزوار إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والتعليقات المكتوبة في ثوانٍ معدودة، ومن رسائل البريد الإلكتروني التي تعزز قيمة العملاء على المدى الطويل إلى الإعلانات التي ترفع متوسط قيمة الطلبات، ودعم الدردشات التي تضاهي معايير التواصل البشري، فإن أمثلة تسويق المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي هذه تتحدث

أفضل ما في الأمر؟ لا تحتاج إلى أدوات ذكاء اصطناعي متعددة لإنجاز المهمة. يتيح لك ClickUp Brain الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتلبية جميع احتياجاتك من المحتوى، مباشرة من مساحة عمل ClickUp. يتكيف مع تدفق المحتوى الخاص بك، ويقدم اقتراحات محددة حسب السياق، ويقوم بأتمتة المهام الروتينية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا.

لماذا تكبد عناء إنتاج المحتوى بينما يمكن للشراكة بين الذكاء الاصطناعي والبشر أن تجعل العملية أقل صعوبة وأكثر فائدة؟ اشترك في ClickUp اليوم! 🙌