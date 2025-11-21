كيف يمكن لمديري الموارد البشرية استخدام ClickUp SyncUps للتأهيل

فشل الأسبوع الأول أمر حقيقي.

ينتظر الموظفون الجدد الحصول على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والوصول إلى التطبيقات بينما يحاولون فهم السياسات والأدوات، ويكافح المديرون لتدريبهم، وتسعى إدارة الموارد البشرية جاهدة لإنهاء جميع الأمور العالقة. 🏃🏻💨

في الوقت نفسه، تستثمر المؤسسات ما يصل إلى 62٪ من وقتها وأموالها في جهود التهيئة. وهذا يثبت أن إهدار الموارد على المشكلة ليس هو الحل.

أنت بحاجة إلى نظام موحد يضع الجميع على نفس الصفحة، ويحافظ على تنظيم جميع اتصالات التهيئة.

يبدو غير واقعي، أليس كذلك؟ ولكن هذا ما يفعله ClickUp.

في هذا المنشور على المدونة، سنوضح لك كيفية استخدام ClickUp SyncUps للتأهيل. سنلقي أيضًا نظرة على كيفية تجاوز ClickUp لمكالمات الفيديو لربط المهام والمستندات والفرق في مساحة عمل واحدة. 🧑‍💻

لماذا تعتبر عمليات مزامنة التهيئة أمرًا بالغ الأهمية للموظفين الجدد؟

تحدد الأسبوع الأول للموظف الجديد نغمة كل ما سيلي ذلك.

وسط الشاشات والجداول الزمنية والوجوه المتفرقة، يعد التزامن في عملية التهيئة نقطة اتصال أساسية حيث يبدأ الموظفون الجدد في الشعور بالدعم والاندماج.

علاوة على ذلك، وجدت دراسة أن عمليات التسجيل المنهجية والدعم الإداري المبكر يساعدان الموظفين الجدد على التكيف بشكل أسرع، مما يعزز الإنتاجية والرضا الوظيفي والاحتفاظ بهم. الموظفون الذين يشعرون بأنهم "مرئيون ومدعومون" أثناء التمهيد يكونون أكثر التزامًا على المدى الطويل، حيث أفاد 87٪ منهم بأنهم أقاموا علاقات اجتماعية أقوى من خلال التفاعلات المبكرة مع الفريق.

فيما يلي بعض المزايا الرئيسية للتسجيل المباشر في برنامج التوجيه باستخدام برامج التدريب:

بناء ثقافة الشركة: اعرض المعايير والقيم والطقوس غير الرسمية وديناميكيات الفريق في الوقت الفعلي.

توضيح التوقعات: استعرض أهداف الوظيفة ومقاييس الأداء والأولويات المبكرة

أجب على الأسئلة في وقت مبكر: اكتشف أوجه عدم اليقين أو سوء الفهم قبل أن تتفاقم.

راقب تقدم الفريق: احصل على تحديثات في الوقت الفعلي حول كيفية تأقلم الموظفين الجدد

تعزيز التواصل: شجع على بناء العلاقات بين قسم الموارد البشرية وقادة الفرق والزملاء

🔍 هل تعلم؟ وجدت دراسة نشرت في PubMed أن برامج التهيئة المنظمة تسهل كثيرًا حياة المهنيين الشباب الذين ينضمون إلى القوى العاملة. أولئك الذين خضعوا لبرامج تهيئة مناسبة استقروا بشكل أسرع وشعروا بثقة أكبر من أولئك الذين تركوا ليكتشفوا الأمور بأنفسهم.

التحديات الشائعة في مزامنة عملية التهيئة

حتى المزامنة الحسنة النية يمكن أن تواجه عقبات. فيما يلي بعض منها:

يمكن أن يصبح مواءمة التقويمات بين قسم الموارد البشرية ومدير التوظيف والموجهين والموظفين الجدد عملية صعبة بين مناطق زمنية متعددة.

قد يؤدي إثقال المعلومات في عمليات المزامنة الأولية (السياسات والأدوات وسير العمل وتقديم الفريق) دون خطة مرحلية أو منظمة إلى إرباك الموظفين الجدد.

فقدان السياق بين قسم الموارد البشرية والمديرين يمكن أن يؤدي إلى الارتباك إذا تناول كلا الجانبين موضوعات متداخلة أو غير متسقة مثل التوقعات أو الملاحظات أو الأهداف

التعامل مع المشكلات التقنية واللوجستية ، مثل تأخر وصول الأجهزة أو ضعف الاتصال أو فقدان بيانات الاعتماد، يمكن أن يعطل عملية التهيئة منذ اليوم الأول.

قد يكون تشجيع المشاركة في عمليات المزامنة عن بُعد أمرًا صعبًا عندما يتردد الموظفون الجدد في تشغيل الكاميرات أو طرح الأسئلة.

📮 ClickUp Insight: يفضل حوالي 41٪ من المهنيين استخدام الرسائل الفورية للتواصل مع الفريق. على الرغم من أنها توفر تبادلًا سريعًا وفعالًا للمعلومات، إلا أن الرسائل غالبًا ما تنتشر عبر قنوات متعددة أو سلاسل محادثات أو رسائل مباشرة، مما يجعل من الصعب استرداد المعلومات لاحقًا. بفضل حل متكامل مثل ClickUp Chat، يمكن ربط سلاسل المحادثات الخاصة بك بمشاريع ومهام محددة، مما يحافظ على سياق محادثاتك ويجعلها متاحة بسهولة.

ما هو ClickUp SyncUps وكيف يفيد فرق الموارد البشرية؟

قم بتنظيم تجارب تأهيل الموظفين عالية التأثير باستخدام ClickUp SyncUps

ClickUp SyncUps هي ميزة مدمجة لعقد اجتماعات بالفيديو والصوت داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك. وهي مصممة لجعل عمليات التهيئة أكثر سرعة وتعاونًا وغنية بالسياق.

وهو مثالي للشركات التي تحاول تقصير فترة التهيئة حتى يتمكن الموظفون الجدد من المساهمة في العمل بشكل أسرع.

بفضل كل عمليات المزامنة السريعة المركزة في نفس المنصة، يساعد ClickUp SyncUps في خلق تجربة انضمام أكثر ترابطًا وكفاءة وشفافية. وإليك كيف:

مركزية جميع اتصالات التهيئة: استضف جلسات تهيئة مباشرة داخل ClickUp، واحتفظ بالرسائل والمستندات ومهام التهيئة معًا في مساحة عمل واحدة.

تبسيط الجدولة والوصول: قم بتشغيل SyncUps مباشرة من قنوات قم بتشغيل SyncUps مباشرة من قنوات ClickUp Chat أو الرسائل المباشرة واربطها بأحداث التقويم لتسهيل الجدولة.

عزز التعاون في الوقت الفعلي: اسمح للموظفين الجدد بطرح الأسئلة ومشاركة الشاشات والتفاعل مع قسم الموارد البشرية والمديرين والزملاء دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات المختلفة.

التقاط السياق والحفاظ عليه: سجل المكالمات وقم بإنشاء نصوص تلقائيًا حتى لا تضيع المناقشات المهمة والتوقعات والخطوات التالية.

ابق على اتصال في أي مكان: حافظ على تفاعل فرق الموارد البشرية والموظفين الجدد من خلال الدعم عبر الأجهزة المحمولة والمشغل الصغير عند العمل عن بُعد أو تصفح حافظ على تفاعل فرق الموارد البشرية والموظفين الجدد من خلال الدعم عبر الأجهزة المحمولة والمشغل الصغير عند العمل عن بُعد أو تصفح المهام في ClickUp

اكتشف كيف يمكن لـ ClickUp تسريع سير عمل عملية التهيئة:

🧠 حقيقة ممتعة: بدأ قسم الموارد البشرية في الظهور بشكل رسمي في وقت مبكر جدًا. غالبًا ما يُنسب الفضل إلى شركة National Cash Register Company (NCR) في إنشاء أول قسم مخصص للموظفين حوالي عام 1901. كان هذا القسم يتولى شؤون السلامة والشكاوى وتدريب المشرفين وما إلى ذلك.

كيفية استخدام ClickUp SyncUps في عملية تأهيل الموظفين الجدد

يحول ClickUp SyncUps عملية تأهيل الموظفين إلى تجربة تفاعلية سلسة. إليك كيفية الترحيب بالموظفين الجدد باستخدام SyncUps:

الخطوة رقم 1: بدء مزامنة التهيئة بشكل أسرع

ابدأ بجدولة جلسة التهيئة في مكان عملك مباشرةً.

لبدء SyncUps على الفور من أي قناة دردشة:

1. افتح قناة الدردشة المطلوبة وانقر على أيقونة SyncUps في الزاوية العلوية اليمنى.

2. ستظهر رسالة تلقائيًا في القناة حتى يتمكن الآخرون من الانضمام

انقر على أيقونة المكالمة لبدء ClickUp SyncUps

لبدء SyncUps لإجراء محادثات التهيئة الفردية:

1. افتح مهمة التهيئة المرتبطة بقناة أو رسالة مباشرة مع عضو فريقك

2. انقر على أيقونة SyncUps

3. تبلغ رسالة القناة الفريق/الفرد بصوت رنين للانضمام على الفور

تواصل وجهًا لوجه مع الموظفين الجدد مباشرةً من سلسلة محادثات ClickUp Chat

🚀 ميزة ClickUp: حافظ على تواصل جميع المحادثات المتعلقة بالتأهيل في ClickUp Chat. قم بإعداد قناة مثل #new-hires-october لتجميع جميع محادثات الموارد البشرية والمديرين والموظفين الجدد في مكان واحد هنا، لا تنتهي المحادثات بعبارة غامضة مثل "سأتابع الأمر"، لأنه يمكنك تحويل الرسائل إلى مهام، ودعوة الأشخاص إلى SyncUps، وتعيين خطوات العمل. بالإضافة إلى ذلك، مع إمكانية الوصول إلى الدردشة عبر الهاتف المحمول، يمكن لفرق الموارد البشرية والموظفين الجدد البقاء على اتصال، حتى أثناء التنقل.

الخطوة رقم 2: قم بدعوة الموظفين الجدد وأعضاء فريق الموارد البشرية

بمجرد تشغيل SyncUps، قم بدعوة المشاركين ببضع نقرات:

1. استخدم زر دعوة أشخاص في المشغل المصغر أو وضع ملء الشاشة لإضافة مشاركين

2. ابحث عن الأعضاء (أو الموظفين الجدد) الذين تريد دعوتهم واخترهم. سيتلقون نافذة منبثقة مع رنين ويمكنهم الانضمام أو الرفض.

3. يمكنك أيضًا نسخ رابط المكالمة (عبر قائمة "…") ولصقه في دعوات التقويم أو سلاسل المحادثات.

أخبر المدعوين من خلال إشعار منبثق للانضمام على الفور

بمجرد دعوة الموظفين الجدد وفريق الموارد البشرية إلى SyncUp، فإن الخطوة التالية هي التأكد من استعدادهم التام قبل يومهم الأول.

احصل على نموذج مجاني وفر تجربة تهيئة متسقة للموظفين الجدد باستخدام نموذج تهيئة الموظفين الجدد من ClickUp.

يساعدك نموذج ClickUp New Hire Onboarding Template على تنظيم كل خطوة يحتاج عضو الفريق الجديد إلى إكمالها خلال الأسابيع القليلة الأولى. تم تصميمه لفرق الموارد البشرية التي تريد نظامًا واضحًا وتعاونيًا لإدارة مهام التهيئة عبر الأقسام.

يمنحك هذا النموذج المجاني للموارد البشرية المرونة في كيفية مراقبة تقدم عملية التهيئة. على سبيل المثال، تسرد قائمة مهام الموظفين الجدد جميع المهام المجمعة حسب مراحل التهيئة مثل قبل اليوم الأول واليوم الأول والأسبوع الأول والأسبوع الثاني، وتغطي الأساسيات مثل ملء الأوراق وإعداد المعدات والتدريب الخاص بالوظيفة وتقديم الموارد البشرية.

🔍 هل تعلم؟ تشير الأبحاث إلى أن مدى ترحيب الشركة بشخص ما - ليس فقط من خلال الوثائق المؤسسية، ولكن أيضًا من خلال ودية المديرين وزملاء العمل - له تأثير قوي على الرفاهية ويقلل من نية الاستقالة.

الخطوة رقم 3: شارك شاشتك لتوجيه الموظفين الجدد

تعد مشاركة الشاشة مثالية للعروض التوضيحية، سواء كنت تشرح سياسات الموارد البشرية أو توضح كيفية تسجيل إجازة مدفوعة الأجر أو تقدم مساحة عمل ClickUp الخاصة بالشركة.

لمشاركة شاشتك أثناء SyncUps، انقر على أيقونة الشاشة في أسفل المكالمة واختر مشاركة علامة تبويب أو نافذة أو الشاشة بأكملها.

قم بتمكين الصوت إذا كنت تشارك علامة تبويب متصفح داخل ClickUp SyncUps

⚡️ أرشيف القوالب: اجعل الموظفين الجدد يشعرون بالدعم من اليوم الأول باستخدام قالب ClickUp Employee Onboarding Template. يمكنك بسهولة تنظيم المهام وجدولة التدريبات والتحقق من كل خطوة أثناء تقدمك.

الخطوة رقم 4: التقاط الملاحظات تلقائيًا باستخدام النصوص والموجزات

حافظ على دقة ومتاحة مناقشات تأهيل الموظفين الجدد باستخدام ميزات التسجيل في SyncUp. فهي تلغي الحاجة إلى تدوين الملاحظات يدويًا وتضمن توثيق محادثات التأهيل وإمكانية البحث فيها ومشاركتها.

إليك كيفية إنشاء النصوص والموجزات:

1. ابدأ أو انضم إلى SyncUps من الدردشة أو مهمة

2. انقر على أيقونة التسجيل لبدء تسجيل الجلسة

التقط كل تفاصيل التهيئة خلال كل جلسة من جلسات ClickUp SyncUps

3. يظهر مؤشر التسجيل أثناء انعقاد الاجتماع، ليُعلم المشاركين بأن الجلسة يتم تسجيلها.

4. بعد الاجتماع، انتقل إلى علامة التبويب SyncUps في Clips Hub للوصول إلى الجلسة المسجلة.

5. في الشريط الجانبي الأيمن، حدد Transcript لعرض سجل مزود بختم زمني لكل ما تمت مناقشته.

6. انقر على Summarize (تلخيص) لإنشاء ملخص مدعوم بالذكاء الاصطناعي على الفور يسلط الضوء على النقاط الرئيسية والعناصر التي يجب اتخاذ إجراءات بشأنها والخطوات التالية.

شاهد تسجيلات ClickUp SyncUps للتأهيل في Clips Hub

🚀 ميزة ClickUp: هل فاتك من قبل تحديث مهم مخبأ في رسائل التهيئة؟ ClickUp Brain يساعدك في ذلك. تستخلص ملخصات الذكاء الاصطناعي النقاط الرئيسية من مستندات التهيئة أو SyncUps، بينما تساعد قوائم المراجعة والعناصر الإجرائية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا الموظفين الجدد على البقاء منظمين. على سبيل المثال، إذا سأل موظف تسويق جديد في منصة الدردشة، "أين يمكنني العثور على إرشادات العلامة التجارية الخاصة بنا؟" يمكن لـ ClickUp Brain عرض المستند الصحيح على الفور، وتلخيص النقاط الرئيسية، وحتى إنشاء مهمة متابعة مثل "مراجعة إرشادات العلامة التجارية قبل تدريب التصميم". أنشئ تحديثات التقدم أو أدلة التهيئة أو ملخصات الاجتماعات على الفور باستخدام ClickUp Brain

💡 نصيحة احترافية: استخدم نموذج خطة ClickUp لمدة 30-60-90 يومًا لتزويد الموظفين الجدد أو أعضاء الفريق الذين تمت ترقيتهم مؤخرًا بخطة واضحة للنجاح. حدد الأهداف والمعالم لكل مرحلة (30 و60 و90 يومًا) مع توثيق ملاحظات التقدم والعناصر الإجرائية من اليوم الأول.

الخطوة رقم 5: اربط المهام بـ SyncUps على الفور

اعرف بالضبط عدد المهام المرتبطة بـ SyncUps في ClickUp

اربط المهام بـ SyncUps الخاص بك دون مغادرة الدردشة. وإليك كيفية القيام بذلك:

1. أثناء وجودك في قناة أو رسالة مباشرة SyncUps، مرر مؤشر الماوس فوق رسالة SyncUps النشطة في الدردشة وانقر على أيقونة العلامة الثلاثية ... .

2. انقر على إضافة علاقة وحدد مهمة

3. لعرض المهام المتصلة أو تحديثها أو إدارتها دون مغادرة الدردشة، انقر فوق الرقم الموجود أعلى رسالة SyncUps في قناتك أو رسالتك المباشرة.

توجد مهام ClickUp في مساحة العمل الخاصة بك وهي مدمجة بالكامل مع أدوات إدارة المشاريع وسير عمل الموارد البشرية.

أضف تفاصيل مثل تواريخ الاستحقاق والملاحظات والمكلفين بالمهام حتى يعرف الجميع الخطوة التالية والمسؤول عنها. استخدم حالات ClickUp المخصصة ، مثل لم يبدأ وقيد التقدم واكتمل، لتتبع تقدم عملية التهيئة دون إرسال رسائل متابعة مستمرة.

بمجرد أن يتم ربط متابعات مناقشات SyncUps بمهام ClickUp، يمكنك المضي قدمًا في عملية التهيئة باستخدام نموذج قائمة مراجعة التهيئة من ClickUp.

احصل على نموذج مجاني تأكد من حصول كل موظف جديد على تجربة تأهيل منظمة باستخدام نموذج قائمة مراجعة التأهيل من ClickUp.

يحتوي هذا النموذج على قوائم مراجعة شاملة لكل دور، تغطي جميع المهام الأساسية، من الأعمال الورقية وإعداد تكنولوجيا المعلومات إلى التدريب على معرفة المنتج وتقديم الفريق. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك:

تتبع كل مهمة من مهام التهيئة باستخدام حالات مثل لم تبدأ ، قيد التقدم ، اكتملت ، أو تحتاج إلى مدخلات .

قم بتخزين التفاصيل المهمة مثل المسمى الوظيفي و القسم و البريد الإلكتروني الخاص بالعمل و تاريخ البدء الرسمي والمزيد.

قم بالتبديل بين قائمة وجانت وعبء العمل وعرض التقويم لإدارة الجداول الزمنية بفعالية.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب تأهيل الموظفين الجدد في Excel و ClickUp

كيف يمكن لمدير الموارد البشرية تتبع تقدم تأهيل الموظفين الجدد في ClickUp؟

يحتاج مديرو الموارد البشرية إلى رؤية شاملة لكل شيء بدءًا من تقديم المستندات وإعداد تكنولوجيا المعلومات وحتى إتمام التدريب وتسجيل الحضور في الأسبوع الأول.

منصة إدارة الموارد البشرية من ClickUp هي التطبيق الشامل للعمل، حيث تجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة — وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

باستخدام أدوات إدارة المشاريع من ClickUp، يمكن لمديري الموارد البشرية تنسيق المشاريع المشتركة بين الفرق وإدارة برامج التدريب المستمرة وتتبع أداء الموظفين، مع الحفاظ على مركزية المهام والاتصالات والرؤى.

احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول تقدم عملية التهيئة

للحصول على نظرة شاملة على كيفية سير عملية التهيئة في مؤسستك، استخدم ClickUp Dashboards. فهي توفر رؤية في الوقت الفعلي لتقدم عملية التهيئة، مما يلغي الحاجة إلى مراسلة كل موظف جديد على حدة.

احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول التقدم المحرز في التوظيف والتأهيل باستخدام لوحات معلومات ClickUp

يمكنك تخصيص لوحة التحكم الخاصة بك باستخدام بطاقات مختلفة مثل قوائم المهام أو الرسوم البيانية الدائرية أو الرسوم البيانية الشريطية أو بطاقات الحساب لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية. على سبيل المثال، يمكنك إضافة رسم بياني دائري لمعرفة عدد مهام التهيئة التي تم إكمالها مقابل تلك التي لا تزال قيد التنفيذ، أو رسم بياني شريطي لتتبع التقدم حسب القسم أو المدير.

إذا كنت تريد ميزة أكثر ذكاءً، أضف ClickUp AI Cards إلى لوحة التحكم الخاصة بك:

بطاقة تحديث مشروع AI للحصول على تحديث حالة عالي المستوى، مع الإشارة إلى المهام المكتملة، والعناصر قيد التنفيذ، والأعمال المتأخرة.

بطاقة ملخص تنفيذي بالذكاء الاصطناعي للحصول على لمحة عامة موجزة عن الحالة الصحية عبر الأقسام، مع تسليط الضوء على المخاطر أو العوائق.

AI Brain Card لكتابة موجه مخصص (على سبيل المثال، "اعرض لي العملاء المحتملين الذين لم يتواصلوا معنا منذ أكثر من 3 أيام ومستوى تفاعلهم منخفض") واحصل على ملخص مع اقتراحات للخطوة التالية.

تتبع مسارات التهيئة باستخدام بطاقات AI في لوحات معلومات ClickUp

شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن لوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

تخلص من المتابعة اليدوية

يمكنك أيضًا إعداد ClickUp Recurring Tasks لتنفيذ عمليات تسجيل دخول منتظمة (على سبيل المثال، مزامنة أسبوعية، مراجعة كل 90 يومًا).

يتيح لك ClickUp تخصيص التكرارات (يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا، "أيام بعد الانتهاء"، إلخ) واختيار ما إذا كنت تريد إنشاء مهمة جديدة أو إعادة فتح المهمة الحالية. وهذا يضمن عدم نسيان المتابعات المتسقة مع امتداد عملية التهيئة إلى الربع الأول (والثاني).

تخلص من المتابعة اليدوية والأعمال الورقية باستخدام ClickUp Recurring Tasks

📖 اقرأ أيضًا: كيف يستخدم فريق التهيئة لدينا ClickUp

أمثلة على حالات الاستخدام لفرق الموارد البشرية

إليك كيف يمكن لفرق الموارد البشرية الاستفادة من ClickUp في أكثر من مجرد تتبع الموظفين الجدد.

تدريب الموظفين وتطويرهم

يصبح تتبع تقدم التعلم وإدارة موارد التدريب أمرًا سهلاً عندما يكون كل شيء في مكان واحد. باستخدام ClickUp Docs، يمكن لفرق الموارد البشرية تجميع أدلة التهيئة وتحديثات السياسات ومحتوى تطوير المهارات في تنسيق منظم وسهل التصفح.

يمكنك تضمين نص منسق أو تضمين مقاطع فيديو أو إرفاق روابط لشهادات التدريب، مما يسهل على الموظفين متابعة المحتوى ويسهل على قسم الموارد البشرية تحديثه.

أنشئ ونظم الأسئلة الشائعة وأدلة التهيئة وسياسات الموارد البشرية في ClickUp Docs

🤩 مكافأة: هل تمنيت يومًا أن يكون لديك مساعد ذكي يمكنه العثور على وثائق الموارد البشرية الخاصة بك وكتابتها وتنظيمها نيابة عنك؟ حسنًا، لقد تحققت أمنيتك! يساعدك ClickUp Brain MAX في العثور على السياسات وأدلة التهيئة أو مستندات التدريب عبر ClickUp والتطبيقات المتصلة به مثل Google Drive أو SharePoint، كل ذلك من شريط بحث واحد. هل تحتاج إلى تدوين ملاحظات الاجتماع أو تحديث سياسة ما؟ ما عليك سوى نطقها بصوت عالٍ باستخدام ClickUp Talk to Text، وسيقوم Brain MAX بنسخها وصقلها لك. قم بتبسيط مستندات الموارد البشرية وأدلة التدريب وقوائم مراجعة التهيئة على الفور باستخدام ClickUp Brain MAX

إدارة الأداء

لا يتعين إجراء مراجعات الأداء وتتبع الأهداف وجمع التعليقات باستخدام أدوات منفصلة. باستخدام ClickUp Views، يمكن للفرق تصور دورات المراجعة وتصفية أهداف الأداء أو تجميع الموظفين حسب التقدم المحرز والقسم، كل ذلك في مساحة عمل واحدة.

ابق على اطلاع على كل تقييم للأداء وأهداف الموظفين باستخدام ClickUp List View

على سبيل المثال، يمكنك إضافة ClickUp List View لتقديم تقارير الأداء، وClickUp Board View لمراحل المراجعة، وClickUp Calendar View لتخطيط دورات التقييم الشهرية.

يتيح ذلك للمديرين ومسؤولي الموارد البشرية رؤية فورية لمن يحتاج إلى تقييم، ومن في منتصف التقييم، والأهداف التي لا تزال قيد التنفيذ.

🧠 حقيقة ممتعة: في منتصف القرن العشرين، كان اسم "قسم شؤون الموظفين" شائعًا. ولكن في عام 1948، تأسست الجمعية الأمريكية لإدارة شؤون الموظفين (التي أصبحت لاحقًا SHRM). وقد شكل ذلك تحولًا نحو الاعتراف بالموارد البشرية كمهنة، وليس مجرد عمل إداري.

التوظيف والتعيين

يمكن أن تسير عمليات التوظيف بسلاسة تامة في ClickUp.

استخدم إدارة المشاريع عبر البريد الإلكتروني في ClickUp لتبسيط سير عمل التوظيف

تتيح إدارة مشاريع البريد الإلكتروني في ClickUp للمسؤولين عن التوظيف التواصل مع المرشحين من داخل المنصة، وإرسال التحديثات، وجدولة المقابلات، أو متابعة المستندات دون الحاجة إلى التبديل إلى صندوق بريد خارجي.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة الأتمتة في ClickUp على تبسيط عمليات التواصل المتكررة. يمكن لمسؤولي التوظيف تعيين مشغلات لإرسال رسائل بريد إلكتروني تلقائية عندما ينتقل المرشح إلى مرحلة جديدة أو يقدم نموذجًا أو يكمل مهمة.

قم بإرسال دعوات المقابلات والمتابعات دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Automation

على سبيل المثال، عندما يتغير حالة المرشح إلى مقابلة مجدولة، يمكن لـ ClickUp إرسال بريد إلكتروني تأكيدي تلقائيًا يتضمن تفاصيل المقابلة وإرسال نسخة منه إلى مدير التوظيف. تظهر كل رسالة بريد إلكتروني ضمن مهام المرشح، مما يتيح لفريق التوظيف بأكمله البقاء على اطلاع على كل تفاعل.

💡 نصيحة احترافية: تجنب صداع الكتابة مع ClickUp Brain. الآن، يمكنك إنشاء محتوى البريد الإلكتروني بسرعة، وصياغة عناوين دقيقة، وتنظيم الأفكار دون البدء من الصفر.

قم بصياغة رسائل بريد إلكتروني جذابة للمرشحين أو رسائل متابعة أو رسائل حملات باستخدام ClickUp Brain

مشاركة الموظفين والاستطلاعات

أصبح جمع التعليقات وقياس المشاركة أمرًا سهلاً مع ClickUp Forms.

يمكن لفرق الموارد البشرية إنشاء نماذج قابلة للتخصيص لجمع ردود الاستبيانات أو ملاحظات الزملاء أو الآراء حول مبادرات المشاركة، والتي يتم إدخالها جميعًا مباشرةً في مهام ClickUp المنظمة.

استخدم ClickUp Forms لتوحيد سير عمل التوظيف وضمان أن يبدأ كل موظف جديد أو طلب جديد من نفس النقطة

هذا ما قاله سام مورغان، مدير عمليات الويب في The Nine، عن ClickUp:

لقد أحدث ClickUp تغييرًا جذريًا في فريقنا، وكان الدعم الذي قدموه لنا أثناء عملية التهيئة مذهلاً! لقد وفر لنا ذلك عددًا لا يحصى من الساعات، وزودنا بالبيانات اللازمة لتخصيص مواردنا بشكل أكثر فعالية، وحافظ على سير مشاريعنا وفقًا للجدول الزمني المحدد مع إبقاء عملائنا على اطلاع دائم.

لقد أحدث ClickUp تغييرًا جذريًا في فريقنا، وكان الدعم الذي قدموه لنا أثناء عملية التهيئة مذهلاً! لقد وفر لنا ذلك عددًا لا يحصى من الساعات، وزودنا بالبيانات اللازمة لتخصيص مواردنا بشكل أكثر فعالية، وحافظ على سير مشاريعنا وفقًا للجدول الزمني المحدد مع إبقاء عملائنا على اطلاع دائم.

🧠 حقيقة ممتعة: كان روبرت أوين أحد أوائل المفكرين الذين فكروا في تحسين ظروف العمال في القرن التاسع عشر. فقد بنى مساكن لائقة للعمال، وعارض عمالة الأطفال، ودفع من أجل تحسين ظروف العمل. أثرت فلسفته على ما أصبح لاحقًا مجال الموارد البشرية.

📖 اقرأ أيضًا: قمنا باختبار أفضل برامج الموارد البشرية لفرق العمل

مرحبًا بك مع SyncUps في ClickUp

يعد التهيئة السلسة أمرًا أساسيًا لمساعدة الموظفين الجدد على الانطلاق بسرعة والشعور بالدعم من اليوم الأول. ولكن من السهل أن تتشتت المهام والتدريب والمتابعة عبر رسائل البريد الإلكتروني والدردشات وجداول البيانات.

استخدام أداة مثل ClickUp يحافظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد.

باستخدام ClickUp SyncUps، يمكن لفرق الموارد البشرية جدولة جلسات التهيئة، وتتبع التقدم المحرز في المهام وقوائم المهام، وتسجيل ملاحظات الاجتماعات ومشاركتها، وربط عناصر العمل مباشرة بسير العمل.

هذا يجعل عملية التهيئة أكثر كفاءة، ويقلل من الارتباك، ويساعد الموظفين الجدد على المساهمة بشكل أسرع.

سجل في ClickUp مجانًا اليوم!

الأسئلة المتداولة (FAQs)

نعم، يمكن للموظفين الجدد الانضمام إلى SyncUps دون حساب ClickUp كامل. يمكنهم المشاركة كضيوف في القنوات أو الرسائل المباشرة حيث يتم بدء SyncUps.

يسهل ClickUp SyncUps التعاون في الوقت الفعلي أثناء عملية التهيئة من خلال السماح لقسم الموارد البشرية والمديرين بإجراء عمليات تسجيل دخول مباشرة ومشاركة الشاشات والإجابة على الأسئلة على الفور، كل ذلك من خلال منصة ClickUp.

يعمل ClickUp SyncUps على سد فجوة المسافة من خلال تمكين التفاعلات وجهًا لوجه، مما يجعل التهيئة عن بُعد أكثر جاذبية وفعالية. وهو يدعم مشاركة الشاشة وربط المهام والتغذية الراجعة الفورية، مما يضمن شعور الموظفين الجدد بالتواصل والدعم.

لا، لا يتم تسجيل ClickUp SyncUps تلقائيًا. يجب على المضيف بدء التسجيل يدويًا عن طريق النقر على أيقونة التسجيل أثناء الاجتماع.

نعم، يمكن لقسم الموارد البشرية استخدام الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من جلسات ClickUp SyncUps لتحديث وثائق التهيئة، مما يضمن أن جميع المناقشات والقرارات تنعكس بدقة في المواد الرسمية.

نعم، تم تصميم ClickUp SyncUps للتأهيل مع مراعاة الأمان. يوفر ميزات مثل الاتصالات المشفرة وضوابط الوصول القائمة على الأدوار لضمان بقاء المناقشات المتعلقة بالموارد البشرية سرية وآمنة.