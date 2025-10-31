أفضل 11 بديلاً لـ Teambook لجدولة الموارد بشكل أكثر ذكاءً

هل سبق لك أن حاولت تخطيط مشروع دون رؤية واضحة لمن هو متاح ومتى؟ إنها وصفة للتأخير والإرهاق وفقدان الفرص. في الواقع، يقول 41٪ من مديري الموارد أن الافتقار إلى الرؤية الواضحة لقدرات الفريق هو أحد أكبر التحديات التي يواجهونها.

تهدف أدوات مثل Teambook إلى حل هذه المشكلة. لكن العديد من الفرق تجد نفسها تواجه واجهة غير سهلة الاستخدام، أو تكاملات محدودة، أو أسعارًا لا تتناسب مع احتياجاتها.

سواء كنت تعمل على جداول زمنية للعملاء أو موارد داخلية أو تبعيات متعددة الوظائف، فأنت بحاجة إلى أداة تمنحك التحكم والوضوح. أداة تجعل تخطيط الموارد أمرًا بديهيًا، وليس مهمة أخرى يجب إدارتها.

في هذا الدليل، سنرشدك إلى أفضل بدائل Teambook — وهي أدوات مصممة للفرق الحديثة التي تحتاج إلى رؤية في الوقت الفعلي وجدولة مرنة وتخطيط للمشاريع يتناسب فعليًا مع طريقة عملها.

أفضل بدائل Teambook في لمحة

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل الخيارات البديلة لـ Teambook لمساعدتك في اختيار الخيار المناسب بناءً على بعض الميزات الرئيسية (مثل التعاون في الوقت الفعلي وعرض المشاريع) والأسعار وتقييمات المستخدمين.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* التقييمات ClickUp إدارة عمل شاملة مع جدولة مرنة وتخطيط الموارد والذكاء الاصطناعي المحيطي والأتمتة عرض حجم العمل والجدول الزمني، الحقول المخصصة، تتبع الوقت المدمج، قوالب الجدولة، أكثر من 1000 تكامل خطط مجانية؛ تخصيصات للمؤسسات G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 6/5 Float رؤية مباشرة لاستخدام الموارد والقدرة والهوامش تخصيص المهام بالسحب والإفلات، ومطابقة المهارات، وتتبع الميزانية والأسعار، وتتبع الوقت المدمج، وإدارة الإجازات. خطط مدفوعة تبدأ من 8.50 دولار شهريًا لكل مستخدم G2 4. 3/5 Capterra 4. 5/5 Resource Guru جدولة سهلة الاستخدام مع إدارة الإجازات والتعارضات تقويم مشترك، وكشف التضارب، وتتبع الإجازات، ورسائل البريد الإلكتروني اليومية الخاصة بالجدول الزمني، وتقارير الاست خطط مدفوعة تبدأ من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم G2 4. 6/5 Capterra 4. 7/5 Calendly أتمتة جدولة العملاء وتقليل التردد روابط الحجز في الوقت الفعلي، والتذكيرات التلقائية، والاجتماعات الجماعية والدورية، وأكثر من 100 عملية تكامل، وتحصيل المدفوعات. خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2 4. 7/5 Capterra 4. 7/5 العمل الجماعي إدارة عمل العملاء باستخدام نظام الفوترة المدمج وتتبع الاستخدام مخطط عبء العمل، ساعات العمل القابلة للفوترة، اتصالات العملاء المركزية، أتمتة المهام، لوحات معلومات مخصصة خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2 4. 4/5 Capterra 4. 5/5 Wrike توسيع نطاق فرق المشاريع متعددة الوظائف سير عمل مخصص، نماذج طلب موارد أخرى، جدولة الموارد، تحليلات في الوقت الفعلي، عروض متعددة، أكثر من 400 تكامل خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2 4. 2/5 Capterra 4. 3/5 Trello تتبع المهام البصري البسيط لوحات Kanban وقوائم المراجعة وتواريخ الاستحقاق وأتمتة Butler وPower‑Ups وعروض التقويم والجدول الزمني خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم G2 4. 4/5 Capterra 4. 5/5 Deputy جدولة المناوبات وإدارة القوى العاملة جداول زمنية حسب الطلب، وتبديل نوبات العمل عبر الهاتف المحمول، وتنبيهات الامتثال، وساعة GPS، وتكامل كشوف المرتبات/نقاط البيع. خطط مدفوعة تبدأ من 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم G2 4. 6/5 Capterra 4. 6/5 Clockify تتبع بسيط للوقت عبر المشاريع والفرق مؤقتات يدوية وتلقائية، ووضع علامات على العملاء/المهام، ولوحات معلومات، وتقارير تحمل العلامة التجارية، وأكثر من 80 عملية تكامل. خطط مدفوعة تبدأ من 5.49 دولار شهريًا لكل مستخدم G2 4. 5/5 Capterra 4. 8/5 Keka إدارة الموارد والوقت المتمحورة حول الموارد البشرية تسجيل الدخول البيومتري وعبر الهاتف المحمول، ومزامنة الرواتب والإجازات، وجداول عمل المشاريع، وأهداف OKR والمراجعات، وسير عمل الموارد البشرية الموحد. خطط مدفوعة تبدأ من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم G2 4. 5/5 Capterra 4. 4/5 Hub Planner جدولة موارد متقدمة ووضوح خرائط الحرارة والتوافر، وجداول العمل المتكاملة، والتنبؤ في الوقت الفعلي، ومطابقة المهارات، وتتبع الميزانية خطط مدفوعة تبدأ من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم G2 4. 2/5 Capterra 4. 2/5

لماذا تختار بدائل Teambook؟

يحظى Teambook بالثناء لواجهته البسيطة وسهولة استخدامه وجدوله المرئي. ولكن حتى مستخدميه القدامى أعربوا عن قلق متكرر: إنه يركز على نطاق ضيق للغاية.

غالبًا ما تكون الأدوات التي لا توفر إدارة شاملة للموارد غير كافية لمديري المشاريع وقادة العمليات الذين يتنقلون باستمرار بين عدة مشاريع. وهذا يساهم في تشتت العمل، مما يستنزف الوقت والطاقة.

وقد أشارت إلى ذلك مراجعة Capterra:

لا يزال نطاق Teambook محدودًا إلى حد ما. كنا نود أن نرى توسعه ليصبح حل PSA كاملًا

لذا، إذا كنت تبحث عن بديل لـ Teambook، فمن المحتمل أنك تواجه واحدًا أو أكثر من هذه التحديات:

نطاق محدود يتجاوز الجدولة الأساسية للموارد والتخطيط المرئي

عدم وجود ميزات متكاملة مثل إعداد التقارير وتتبع الوقت أو سير عمل إدارة المشاريع المتقدم

تجربة استخدام الهاتف المحمول التي تجعل من الصعب الحصول على نظرة عامة واضحة أثناء التنقل

تسبب التحديثات ومشكلات المزامنة تضاربًا مع الأنظمة الداخلية أو أدوات الجهات الخارجية

أسعار مرتفعة بالنسبة للفرق الصغيرة التي تحتاج إلى مزيد من المرونة وقيود أقل

أفضل 11 بديلاً لـ Teambook للاستخدام

هل تبحث عن أداة لتخطيط الموارد تتجاوز مجرد الجدولة البسيطة؟

لقد جمعنا أفضل 11 بديلاً لـ Teambook يوفرون مرونة أكبر وقدرات أعمق لإدارة الموارد.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة العمل الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع جدولة مرنة وتخطيط الموارد والأتمتة)

على عكس Teambook، الذي يركز فقط على جدولة الموارد، ClickUp هو منصة إدارة موارد بشرية شاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجمع بين إدارة الموارد وتخطيط المشاريع وتتبع الوقت في مساحة عمل مرنة وقابلة للتخصيص بالكامل.

باعتباره مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي، فهو حقًا التطبيق الوحيد الذي تحتاجه فرق الموارد البشرية. دعونا نرى كيف يعمل.

تصور قدرات الفريق باستخدام ClickUp Views

أعد توازن أعباء العمل بسرعة من خلال تصور قدرة الفريق باستخدام ClickUp Workload و Timeline Views

بالنسبة لمديري المشاريع الذين يعملون في ظل ضيق الوقت، فإن التحدي الأكبر هو فهم من يقوم بماذا ومتى. يحل ClickUp هذه المشكلة باستخدام أدوات تخطيط الموارد مثل ClickUp Workload و ClickUp Timeline Views التي تعرض قدرات الفريق في الوقت الفعلي.

لنفترض أن فريق التصميم لديك لديه جدول زمني كامل لهذا الأسبوع. تستخدم طريقة عرض عبء العمل في ClickUp مؤشرات بسيطة باللون الأحمر والأصفر والأخضر لمساعدتك على اكتشاف الحمل الزائد في لمحة.

يمكنك التجميع حسب المكلف بالمهمة، وتعديل الجداول الزمنية مباشرةً، والتكبير لعرض التوافر اليومي. يتيح لك ذلك إعادة توازن العمل بسهولة قبل أن يبدأ الإرهاق.

💡 نصيحة احترافية: لرفع مستوى تخطيط مشاريعك وتخطيطك الفردي إلى المستوى التالي، جرب ClickUp Calendar. يقوم هذا التطبيق بجدولة يومك تلقائيًا بناءً على الأولويات والاجتماعات والتوافر، بحيث لا تضطر أبدًا إلى التخمين بشأن الخطوة التالية التي يجب اتخاذها. كما أنه يتزامن مع Google و Outlook للحفاظ على كل شيء في مكان واحد.

قم بتعيين الأدوار والتوافر باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

قم بتصفية أعضاء الفريق حسب المهارة أو الدور أو التوافر لتعيين الشخص المناسب في كل مرة باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

هل تحتاج إلى تخصيص المشاريع بناءً على أدوار الفريق أو توفره؟ هنا تبرز أهمية الحقول المخصصة في ClickUp. أضف حقولًا مثل القسم أو الموقع أو مجموعة المهارات، وقم بتصفية الموارد وفقًا لذلك.

📌 مثال: لنفترض أنك ستقوم بتسجيل عميل مؤسسي جديد الأسبوع المقبل. أنت بحاجة إلى شخص من فريق الحلول عمل مع حسابات مماثلة، وليس مشغولاً بالفعل، ومتاح من الأربعاء إلى الجمعة. من خلال تصفية الحقول المخصصة مثل القسم ونوع العميل والتوافر، يمكنك على الفور تحديد زميل الفريق المناسب.

تتبع الساعات وابقَ في حدود الميزانية مع ميزة تتبع الوقت من ClickUp

تتبع الوقت حتى مستوى المهمة وقم بتمييز تجاوزات الميزانية قبل أن تصبح مشكلة باستخدام ClickUp Time Tracking

بالنسبة للفرق التي تتقاضى أجرًا بالساعة أو تحتاج إلى سجلات تدقيق، فإن ميزة تتبع وقت المشروع وتقديرات الوقت في ClickUp هي بالضبط ما تحتاجه. قم بتقدير المدة التي ستستغرقها المهمة، وتتبع الوقت الفعلي المستغرق، وقم بالإبلاغ عن التجاوزات في وقت مبكر. وإذا كان فريقك يستخدم أدوات مثل Harvest أو Toggl، فإن ClickUp يتكامل معها أيضًا.

💡 نصيحة احترافية: يدعم ClickUp أيضًا التسميات والملاحظات داخل إدخالات الوقت — بحيث يمكن لفريقك تسجيل ما عملوا عليه بالضبط، وصولاً إلى تفاصيل المهمة. لا داعي للتخمين بعد الآن حول معنى "3 ساعات — إدارة".

استخدم ClickUp AI لتبسيط جميع عمليات العمل لديك

يوفر ClickUp Brain إمكانات متقدمة للذكاء الاصطناعي مباشرة في سير عملك. باستخدام ClickUp Brain، يمكنك أتمتة المهام المتكررة وإنشاء المحتوى وتلخيص المعلومات والحصول على إجابات فورية من مساحة العمل الخاصة بك — كل ذلك في مكان واحد.

وهذا يعني أنك تقضي وقتًا أقل في التبديل بين الأدوات وتركز أكثر على ما يهم. تساعد ميزات الذكاء الاصطناعي على تبسيط الاتصال وزيادة الإنتاجية وضمان حصولك دائمًا على المعلومات التي تحتاجها في متناول يدك. ما عليك سوى @mention Brain في ClickUp Chat أو Tasks أو التعليقات أو أي مكان آخر، وستحصل على السياق الكامل لنظام العمل المتصل الخاص بك.

حلل المخططات الدائرية (وغيرها) من لوحات معلومات ClickUp باستخدام ClickUp Brain

قم ببناء عمليات قابلة للتكرار باستخدام قوالب ClickUp

قد يكون تخطيط جداول الفريق من الصفر كل أسبوع أمرًا مرهقًا. يوفر ClickUp قوالب لتخطيط الموارد تعمل على تسريع العمليات المتكررة.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد معرفة من المتاح ومن يعاني من عبء عمل زائد وأين توجد الثغرات في المهارات، فإن نموذج إدارة الموارد البشرية من ClickUp يمنحك نظرة شاملة على القوى العاملة لديك حتى تتمكن من:

تتبع أعباء عمل الموظفين عبر المشاريع

حسّن تخصيص الموارد وتجنب الإرهاق

تصور الجداول الزمنية والمواعيد النهائية في مكان واحد

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة المهام والأشخاص ذوي النطاق الترددي المحدود عبر المشاريع سريعة الوتيرة باستخدام نموذج إدارة الموارد والأشخاص من ClickUp.

ومع ذلك، إذا كنت تواجه صعوبة في التأكد من أن الجميع يقومون بالأعمال الصحيحة في الوقت المناسب، فإن نموذج جدول الفريق من ClickUp يساعدك على مواءمة مهام الفريق مع توفر التقويم في العالم الواقعي.

🎥 إليك مقطع فيديو مفيد حول تخطيط السعة باستخدام ClickUp:

قلل من الأعمال الإدارية باستخدام تكاملات ClickUp

قم بمزامنة التقويمات وأتمتة التحديثات وحافظ على اتصال أدواتك المفضلة في مساحة عمل واحدة باستخدام تكاملات ClickUp

بالنسبة للفرق التي تدير بالفعل التقويمات أو عدد الموظفين في أدوات خارجية، يمكنك الاعتماد على تكاملات ClickUp. يمكنك مزامنة المهام مع تقويم Google، والاتصال ببرامج الموارد البشرية مثل Hubstaff أو Time Doctor أو Zoho People عبر Zoho Flow، والتكامل مع أكثر من 1000 أداة أخرى لتقليل التحديثات اليدوية عبر الأنظمة الأساسية.

أفضل ميزات ClickUp

تصور قدرة الفريق من خلال عرض حجم العمل والجدول الزمني لتحقيق التوازن بين أحمال العمل والالتزام بالمواعيد النهائية.

قم بتعيين الأدوار وتتبع التوافر باستخدام الحقول المخصصة مثل القسم والمهارات والموقع

تتبع الساعات القابلة للفوترة باستخدام ميزة تتبع الوقت المدمجة وتقديرات الوقت للحصول على تقارير دقيقة.

استخدم قوالب جدولة الفريق مثل قالب إدارة الموارد البشرية وقالب جدول الفريق لتبسيط خطط المشروع

قم بمزامنة المهام مع تقويم Google، واتصل ببرامج الموارد البشرية مثل Hubstaff أو Time Doctor أو Zoho People عبر Zoho Flow، وادمجها مع أكثر من 1000 أداة.

قيود ClickUp

تتطلب مجموعة الميزات الغنية منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

تطبيق الهاتف المحمول يفتقر إلى التكافؤ التام مع إصدار سطح المكتب

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp

أبرزت مراجعة G2 ما يلي:

يقدم Clickup مجموعة واسعة من الأدوات بدءًا من إدارة المهام وتتبع الوقت وحتى تحديد الأهداف، مما يجعله موردًا قابلًا للتكيف مع مختلف سير العمل وأحجام الفرق. تعد جداول الدوام ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص مفيدة بشكل خاص لرؤية تقدم المهام في لمحة والحصول على نظرة عامة على التقدم اليومي لكل عضو في الفريق.

Talk to Text لطرح الأسئلة أو تحديث مهام الموارد أو إدارة عملية التخطيط بصوتك دون استخدام اليدين ومن أي مكان. استخدملطرح الأسئلة أو تحديث مهام الموارد أو إدارة عملية التخطيط بصوتك دون استخدام اليدين ومن أي مكان.

استبدل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة واستفد من النماذج الخارجية المتميزة مثل ChatGPT وClaude وGemini من خلال حل واحد جاهز للاستخدام في المؤسسات يوفر السياق والذكاء لإدارة الموارد لديك. جرب ClickUp Brain MAX —التطبيق الفائق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. تخلص من أدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة، واستخدم صوتك لإنجاز العمل وإنشاء المستندات وتعيين المهام لأعضاء الفريق والمزيد.

2. Float (الأفضل لرؤية مباشرة لاستخدام الموارد والقدرة والهوامش)

عبر Float

تكمن القوة الحقيقية لـ Float، التي تميزه عن أدوات تخطيط المشاريع الأخرى، في أنه يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال عرض رؤى حية تساعدك على الحفاظ على الربحية أثناء إدارة السعة.

صُمم هذا البرنامج لفرق الخدمات المهنية، ويمنح مديري المشاريع وضوحًا بشأن تخصيص الموارد وتأثير التكلفة واستخدام الفريق دون الحاجة إلى التبديل بين جداول البيانات المالية وأدوات الجدولة.

أفضل ميزات Float

اعرض جداول الموارد الحية مع تخصيص الموارد بالسحب والإفلات

قم بمطابقة الأشخاص مع العمل بناءً على المهارات والأدوار والتوافر

توقع تأثير المشروع على الهوامش من خلال تتبع الميزانية والأسعار

قارن بين الساعات المخطط لها والساعات الفعلية باستخدام ميزة تتبع الوقت المدمجة.

تتبع الإجازات والعطلات وحدود السعة لتجنب الحجز الزائد

قيود التعويم

تكامل أقل مقارنة بأدوات إدارة المشاريع الأوسع نطاقًا

تخصيصات الواجهة وإعداد التقارير محدودة أكثر

قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتعرف المستخدمون الجدد على الميزات الكاملة.

أسعار متغيرة

المبتدئ : 8.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

Pro : 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Float

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 1600 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Float

أشارت مراجعة Capterra إلى ما يلي:

يوفر لنا Float منصة رائعة تساعدنا في جدولة مهام فريقنا وتخطيطها بناءً على توفر الموارد لدينا. كما يتيح لنا توزيع المهام فيما بيننا وجدولة الجداول الزمنية للمهام لمتابعة التقدم في الوقت المحدد.

3. Resource Guru (الأفضل للتخطيط السهل الاستخدام مع إدارة الإجازات والتضارب)

عبر Resource Guru

عندما تصبح الجداول الزمنية للمشاريع ضيقة، يمكن أن يؤدي وجود عضو واحد في الفريق مشغول للغاية إلى إفساد كل شيء. لا تمتلك معظم الفرق رؤية واضحة ومركزية حول من هو متاح ومتى، مما يجعل إعادة الجدولة في اللحظة الأخيرة وتفويت المواعيد النهائية أمرًا شائعًا للغاية.

وهنا يأتي دور Resource Guru. فهو يبسط عملية الجدولة بواجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، وتتبع التوافر في الوقت الفعلي، وإدارة الإجازات والتعارضات المدمجة.

أفضل ميزات Resource Guru

قم بجدولة الأشخاص والغرف والمعدات في تقويم مشترك يعمل بالسحب والإفلات.

استخدم إدارة التضارب لاكتشاف ومنع التخصيصات الزائدة تلقائيًا.

تتبع الإجازات والغياب المرضي والعطلات من خلال التخطيط المتكامل للإجازات.

أرسل رسائل بريد إلكتروني يومية بالجدول الزمني لإبقاء الجميع على اطلاع ومس

حلل الاستخدام والساعات القابلة للفوترة مقابل الساعات غير القابلة للفوترة واتجاهات الإجازات.

قيود Resource Guru

ميزات محدودة لإدارة المهام والتعاون

تكامل أقل مع الأطراف الثالثة مقارنة بالأدوات الأخرى

لا توجد خيارات مدمجة للاتصال أو مشاركة الملفات

أسعار Resource Guru

خطة Grasshopper : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Blackbelt Plan : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الخطة الرئيسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Resource Guru

G2 : 4. 6/5 (390+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 530 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Resource Guru

شارك هذا التقييم على G2:

يساعد Resource Guru فريقنا على التعاون في تخصيص الموارد، مما يسهل العثور على أفضل طريقة لتوزيع عبء العمل. يوفر مرونة في حجز الأشخاص ويوفر رؤية أفضل لقدراتنا الحالية، مما يساعدنا على التخطيط بشكل أكثر فعالية.

4. Calendly (الأفضل لأتمتة جدولة العملاء وتقليل التراسل المتبادل)

عبر Calendy

يمكن أن يتحول حجز اجتماع إلى لعبة عبر البريد الإلكتروني. دعونا لا نبدأ حتى في مناقشة تحديات العمل عبر الفرق أو المناطق الزمنية أو مع العملاء المشغولين. المشكلة هي أنه كلما طال وقت جدولة الاجتماع، زادت احتمالية فشله.

يحل Calendly هذه المشكلة من خلال السماح لك بمشاركة رابط جدولة مخصص يعكس توفر وقتك في الوقت الفعلي. سواء كنت تدير مكالمات استكشافية أو مقابلات أو مراجعات داخلية، يقوم Calendly بأتمتة عمليات التأكيد والتذكير ومزامنة التقويم.

أفضل ميزات Calendly

شارك روابط الجدولة المخصصة التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي بناءً على توفر وقتك.

أتمتة التذكيرات والمتابعات والتأكيدات لتقليل حالات عدم الحضور

قدم أنواع اجتماعات جماعية أو فردية أو بالتناوب مع توجيه متقدم

ادمج مع أدوات مثل Google Calendar وZoom وSalesforce وHubSpot وMarketo

اجمع المدفوعات عبر Stripe أو PayPal قبل تأكيد المواعيد

قم بتضمين صفحات الحجز في مواقع الويب أو توقيعات البريد الإلكتروني للوصول الفوري

قيود Calendly

التوجيه المتقدم وتكامل CRM متاحان فقط في الخطط الأعلى مستوى.

خيارات تخصيص محدودة لتصميم صفحة الحجز والعلامة التجارية في المستويات الأدنى

ليس مثاليًا لحالات استخدام الموارد المعقدة أو جدولة المشاريع

أسعار Calendly

مجاني : مجاني دائمًا

قياسي : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تبدأ من 15,000 دولار أمريكي في السنة

تقييمات ومراجعات Calendly

G2 : 4. 7/5 (2,390+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Calendly

تضمنت مراجعة Capterra ما يلي:

كان Calendly هو خياري المفضل عندما احتجت إلى برنامج جدولة لأول مرة؛ وهو أول ما يتبادر إلى ذهني عندما أفكر في التوصية بمنصة جدولة. إن قدرته على التكامل مع برامج أخرى تجعله كل ما تحتاجه.

5. Teamwork (الأفضل لإدارة عمل العملاء مع ميزة الفوترة المدمجة وتتبع الاستخدام)

عبر Teamwork

غالبًا ما تعني إدارة مشاريع العملاء التبديل بين أدوات متعددة: واحدة للمهام، وأخرى لتتبع الوقت، وأخرى مختلفة تمامًا لفوترة العملاء. يؤدي هذا التجزؤ إلى انخفاض الإنتاجية ويتيح مجالًا للخطأ عندما تكون الربحية على المحك.

يجمع Teamwork كل ذلك تحت سقف واحد. تم تصميم هذا البرنامج المجاني لإدارة المشاريع خصيصًا للوكالات والاستشارات وفرق الخدمات، وهو يجمع بين إدارة المشاريع وتخطيط الموارد والرؤية المالية في منصة واحدة.

أفضل ميزات العمل الجماعي

تتبع الساعات القابلة للفوترة والربحية واستخدام الموارد في منصة واحدة

استخدم مخطط حجم العمل لتوقع السعة وتوزيع العمل بشكل عادل.

قم بإدارة جميع اتصالات العملاء والملفات والموافقات في مكان مركزي

أتمتة إنشاء المهام والتحديثات والتذكيرات باستخدام TeamworkAI

أنشئ لوحات معلومات وتقارير مخصصة للميزانية والأداء وتتبع الوقت.

اختر من بين أكثر من 50 نموذج مشروع لتبدأ العمل على الفور.

قيود العمل الجماعي

قد يكون منحنى التعلم حادًا للمستخدمين الجدد غير المعتادين على منصات إدارة المشاريع.

قد تبدو الواجهة معقدة أو مربكة، مع وجود العديد من الميزات الممكّنة.

يفتقر التطبيق المحمول إلى بعض الوظائف مقارنةً بإصدار سطح المكتب.

أسعار Teamwork

مجاني

التسليم: 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Grow: 25.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النطاق: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات العمل الجماعي

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 1100 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Teamwork

اقتبس هذا التقييم من G2:

يسمح لنا Teamwork بسهولة بتقاسم عبء العمل بين الزملاء مع رؤية كاملة للتقدم المحرز حتى الآن. يتم تعيين المهام وتتبعها وأرشفتها بكل بساطة، مما يعني أن فريقنا بأكمله على دراية مستمرة بـ"الصورة الكبيرة".

6. Wrike (الأفضل لتوسيع نطاق فرق المشاريع متعددة الوظائف)

عبر Wrike

يستخدم أحد الفرق جداول البيانات، ويقسم فريق آخر بالبريد الإلكتروني، بينما يضيع فريق ثالث في الملاحظات اللاصقة. عندما تبدأ مؤسستك في التوسع، تزداد الفوضى أيضًا.

ولكن لا داعي للقلق مع Wrike. يجمع برنامج جدولة الموارد هذا الجميع في مساحة عمل مشتركة واحدة مع سير عمل قابل للتخصيص وتتبع الوقت المدمج وجدولة موارد قوية. بالنسبة للفرق الموزعة، يساعد نظام المجلدات في Wrike على تنظيم العمل حسب القسم أو العميل أو البرنامج.

أفضل ميزات Wrike

قم بإنشاء سير عمل قابل للتخصيص مع تبعيات المهام وأتمتة سير العمل

استخدم نماذج الطلبات الديناميكية لتلقي الأعمال وتوجيهها إلى الفرق المناسبة.

تصور حجم العمل والتوافر عبر الأقسام باستخدام أدوات جدولة الموارد

تتبع حالة المشروع والميزانية والأداء من خلال لوحات تحليلات في الوقت الفعلي.

قم بالتبديل بين طرق العرض القائمة واللوحة وجانت والتقويم والجدول.

تكامل مع أكثر من 400 تطبيق، بما في ذلك Salesforce وGoogle Drive وAdobe Creative Cloud

قيود Wrike

قد يستغرق الإعداد الأولي والتأهيل وقتًا طويلاً

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة مزدحمة أو أقل سهولة في الاستخدام.

الميزات المتقدمة متاحة فقط في مستويات الأسعار الأعلى.

أسعار Wrike

مجاني

الفريق : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وردود فعل Wrike

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 4400 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 2800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Wrike

أبرزت مراجعة Capterra ما يلي:

بصفتي شخصًا يدير عدة مشاريع مع جمهور مختلف وجداول زمنية واحتياجات متنوعة، فإن القدرة على استخدام نفس البرنامج وتكييف استخدامي له وفقًا لمستوى مهارات المجموعة التي أعمل معها كانت مفيدة للغاية في مساعدتي على تنظيم الأمور.

7. Trello (الأفضل لتتبع المهام البسيطة بصريًا)

عبر Trello

في بعض الأحيان، ليس حجم العمل هو ما يبطئك، بل الطريقة التي يتم بها توزيعه. فريق يستخدم الملاحظات اللاصقة، وآخر غارق في سلاسل الرسائل الإلكترونية، وأنت تتولى مهمة تجميع كل شيء معًا لمجرد البقاء على قيد الحياة.

يساعد Trello في تبسيط كل ذلك. بفضل لوحاته النظيفة وبطاقات السحب والإفلات، يمكنك تنظيم المهام بطريقة منطقية بالنسبة لك وللفريق. سواء كنت تخطط لمشروع أو تريد فقط متابعة أعمال الأسبوع، فإنه يجلب الهدوء والوضوح إلى الفوضى اليومية.

أفضل ميزات Trello

استخدم لوحات Kanban التي تعمل بالسحب والإفلات لإدارة حالة المهام وملكيتها.

أضف قوائم مراجعة وتواريخ استحقاق ومرفقات وتعليقات إلى البطاقات الفردية

أنشئ لوحات فريق مشتركة لضمان الرؤية والتعاون بين الوظائف المختلفة.

أتمتة سير العمل الروتيني باستخدام Butler (أداة الأتمتة المدمجة في Trello)

ادمج مع Slack وGoogle Drive وJira والمزيد عبر Power-Ups

قم بتخصيص العروض باستخدام خيارات التقويم والجدول الزمني والجدول في الخطط المدفوعة.

قيود Trello

يفتقر إلى أدوات مدمجة لتتبع الوقت أو أدوات متقدمة لإدارة الموارد

قد يبدو خفيفًا جدًا بالنسبة للمشاريع المعقدة أو التي تضم عدة فرق

الميزات الرئيسية مثل لوحات المعلومات والجداول الزمنية محدودة بالخطط المدفوعة.

أسعار Trello

مجاني

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بريميوم : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تقدير لـ 50 مستخدمًا)

تقييمات ومراجعات Trello

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Trello

كشفت مراجعة Capterra ما يلي:

يعمل Trello بشكل مثالي ومرن مع أنواع مشاريعنا. يتيح تنظيم المهام والمشاريع بسهولة في لوحات وقوائم وبطاقات. كما يسهل على الفريق العمل معًا في المشاريع.

8. Deputy (الأفضل لجدولة المناوبات وإدارة القوى العاملة)

عبر Deputy

مع وصول معدل الإرهاق الوظيفي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 66٪، فإن الجداول الزمنية الفوضوية والتغييرات في نوبات العمل في اللحظة الأخيرة لا تساعد في تحسين الوضع. بالنسبة للفرق العاملة في الخطوط الأمامية على وجه الخصوص، تؤدي ساعات العمل غير الواضحة وإعادة الجدولة المستمرة إلى الإحباط والتغيب عن العمل وارتفاع معدل دوران الموظفين.

يعيد Deputy الهيكلية إلى العمل القائم على النوبات. فهو يساعد فرق العمليات على إدارة الجداول الزمنية وتتبع الوقت وتبسيط الامتثال. سواء كنت تدير مطعمًا أو مركز اتصال أو عيادة رعاية صحية، فإنه يحافظ على تماسك فريقك وحيويته.

أفضل ميزات Deputy

قم بإنشاء جداول عمل الموظفين بناءً على التوافر والطلب والتكلفة

قم بتمكين تبادل المناوبات وطلبات الإجازات في الوقت الفعلي عبر تطبيق الهاتف المحمول.

استخدم التنبيهات الذكية لتجنب العمل الإضافي والتعارضات وانتهاكات الامتثال

تتبع الوقت والحضور باستخدام تحديد الموقع الجغرافي والتعرف على الوجه

ادمج مع أنظمة الرواتب ونقاط البيع مثل ADP و Gusto و Square

قيود Deputy

غير مصمم لإدارة المشاريع أو التخطيط طويل الأجل

تقارير التقرير قوية، ولكنها ليست قابلة للتخصيص مثل بعض المنافسين.

قد ترتفع الأسعار بسرعة بالنسبة للفرق الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة.

أسعار Deputy

الجدولة : 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

الوقت والحضور : 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

بريميوم : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Deputy

G2 : 4. 6/5 (490+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Deputy

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

أستخدم تطبيق Deputy في العمل، وقد سهّل عليّ تتبع نوبات العمل بشكل كبير. أحب سهولة تسجيل الدخول والخروج، كما أن القدرة على معرفة المدة التي قضيتها في العمل بالضبط تساعدني على البقاء منظمًا. يحتفظ التطبيق أيضًا بجميع جداولي في مكان واحد، لذلك لا داعي للقلق بشأن تفويت أي نوبة عمل.

9. Clockify (الأفضل لتتبع الوقت ببساطة عبر المشاريع والفرق)

عبر Clockify

إذا سبق لك أن وصلت إلى نهاية الأسبوع وفكرت، "أين ذهب كل هذا الوقت؟" فأنت لست وحدك. خاصة عند التعامل مع عدة عملاء أو مهام، يجد العديد من مديري المشاريع والفرق صعوبة في فهم أين يقضون ساعات عملهم.

وهنا يأتي دور Clockify. إنه برنامج بسيط وسهل الاستخدام لتتبع الوقت يمنحك رؤية واضحة لكيفية عمل فريقك. بفضل تقاريره المرئية الواضحة ولوحة التحكم البديهية، يمكنك تحقيق التوازن بين أعباء العمل وضمان الاستخدام الفعال لمواردك البشرية.

أفضل ميزات Clockify

تتبع الوقت يدويًا أو باستخدام مؤقتات تلقائية عبر عدد غير محدود من المشاريع والمستخدمين

صنف إدخالات الوقت حسب العميل أو المهمة أو العلامة للحصول على تقارير مفصلة.

استخدم لوحات المعلومات المدمجة لتحليل استخدام الوقت والساعات القابلة للفوترة مقابل الساعات غير القابلة للفوترة وأنشطة الفريق.

قم بإنشاء تقارير زمنية قابلة للمشاركة وتحمل علامتك التجارية للعملاء أو أصحاب المصلحة الداخليين.

ادمج مع أكثر من 80 أداة مثل Asana و Trello و Google Calendar و Slack لتتبع السياق.

قيود Clockify

يفتقر إلى جدولة الموارد المدمجة أو إدارة الموارد المتقدمة

تخصيصات التقارير محدودة في الخطة المجانية

قد تبدو واجهة المستخدم بسيطة للغاية بالنسبة للفرق التي تدير هياكل مشاريع معقدة.

أسعار Clockify

قياسي : 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

Pro : 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

حزمة Cake.com: 15.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Clockify

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 9200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Clockify

شارك هذا التقييم من Capterra:

لقد سهّل Clockify تتبع استخدامي للوقت ويقدم رؤى مستنيرة حول الوقت تساعدني على إدارة وقتي بشكل أكثر فعالية.

10. Keka (الأفضل لإدارة الموارد والوقت المرتكزة على الموارد البشرية)

عبر Keka

إن متابعة من هو حاضر ومن هو غائب ومن لديه حجوزات زائدة ومن لم يقدم سجلات الدوام هو لغز يومي لمسؤولي الموارد البشرية والعمليات. ولكن لا يمكنك أن تتوقع أن تسير الأمور بسلاسة عندما تكون بيانات الحضور في أداة واحدة وبيانات الرواتب في أداة أخرى.

يحل Keka هذه المشكلة من خلال دمج كامل عملية إدارة الموظفين في نظام مركزي واحد. ويتميز بميزات مثل تتبع الحضور الآلي، وجدولة المناوبات، وتحليلات القوى العاملة. في نهاية المطاف، تم تصميمه لتقليل النفقات الإدارية ومساعدة الفرق على التركيز على ما هو أهم: الموظفون.

أفضل ميزات Keka

أتمتة تتبع الوقت والحضور باستخدام المقاييس الحيوية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتسجيل الدخول عبر الهاتف المحمول.

قم بمزامنة بيانات الإجازات والورديات والحضور مباشرة مع معالجة كشوف المرتبات

استخدم جداول زمنية للمشاريع لتتبع الجهد وإدارة استخدام الموارد

قم بتعيين وإدارة OKRs ومراجعات الأداء وردود الفعل الشاملة من لوحة تحكم واحدة.

دعم عمليات التوظيف والتأهيل ومشاركة الموظفين تحت سقف واحد

قيود Keka

مرونة محدودة في تخصيص سياسات الرواتب أو النوبات لتلبية احتياجات المؤسسات المعقدة

قد تبدو التطبيقات المحمولة بطيئة أو أقل فاعلية مقارنة بتجربة استخدام أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

توفر لوحات معلومات التقارير تخصيصًا محدودًا ما لم يتم تصديرها إلى Excel.

أسعار Keka

الأساس : أسعار مخصصة

نقطة القوة : أسعار مخصصة

النمو: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Keka

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 1520 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (85+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Keka

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

توفر Keka واجهة سهلة الاستخدام وبديهية تبسط مهام الموارد البشرية مثل تتبع الحضور ومعالجة كشوف المرتبات وإدارة الأداء.

11. Hub Planner (الأفضل لجدولة الموارد المتقدمة والرؤية)

عبر Hub Planner

وفقًا لشركة McKinsey، يقضي المديرون أكثر من يوم كامل كل أسبوع في مهام غير إدارية، ويحصلون على وقت أقل للتركيز على الأنشطة الأساسية مثل إدارة المواهب وتطويرها.

يساعد Hub Planner في تغيير هذا التوازن. بفضل أدوات الجدولة المدمجة وتتبع الوقت وإدارة السعة ، يمنحك هذا البرنامج الرؤية التي تحتاجها لتعيين الأشخاص المناسبين للعمل المناسب.

يدعم إدارة الجداول الزمنية وتتبع الإجازات والعطلات وميزانية المشاريع والتوقعات وسير العمل القابل للتخصيص للموافقة. هذا يجعل من السهل موازنة أعباء العمل ومنع الحجز الزائد، وفي النهاية ضمان تزويد كل مشروع بالموظفين بكفاءة.

أفضل ميزات Hub Planner

دعم الجدولة المتقدمة للموارد باستخدام خرائط الحرارة وتتبع التوافر وفلاتر المجموعات الذكية

تتبع الوقت الفعلي مقابل الوقت المخطط باستخدام جداول العمل المدمجة

تمكّن من التنبؤ الدقيق بالمشاريع باستخدام التقارير في الوقت الفعلي ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص.

حسّن تخصيص الموارد من خلال مطابقة المهارات والفلاتر القائمة على الأدوار

قم بإدارة ميزانيات المشاريع والتكاليف الداخلية والربحية من لوحة تحكم واحدة.

قيود Hub Planner

منحنى تعلم أكثر حدة للمستخدمين الجدد غير المعتادين على أدوات الجدولة المتقدمة

أقل مرونة للفرق المرنة أو تلك التي تبحث عن عرض المهام على غرار Kanban

قد يكون مكلفًا للفرق الصغيرة التي لديها احتياجات تخطيط أقل

أسعار Hub Planner

التوصيل والتشغيل : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم (سعر سنوي)

بريميوم : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (سعر سنوي)

قائد الأعمال: 54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (سعر سنوي)

تقييمات ومراجعات Hub Planner

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Hub Planner

تضمنت مراجعة Capterra ما يلي:

سهولة تخطيط المشاريع وتتبعها طوال دورة حياتها. تساعد بنية إعداد التقارير في تخطيط الموارد وتكاليف المشاريع. كما تساعد التقارير في إعداد التقارير الأسبوعية والشهرية للأرقام إلى قسم الشؤون المالية.

فيما يلي ثلاثة بدائل إضافية لـ Teambook تتوافق مع الأدوات التي تمت مناقشتها بالفعل، وتوفر ميزات قوية لتخطيط الموارد:

Parallax : يوفر تنبؤات في الوقت الفعلي وتخطيطًا للقدرات ومواءمة بين المبيعات والتسليم.

Silverbucket : مصمم للمؤسسات التي تعتمد على المشاريع مع مخططات مرئية للتوافر وتتبع المهارات

Runn : يشمل التنبؤ المالي وتخطيط عبء العمل والتكامل مع Harvest و Clockify

ClickUp و Clock Out — الأمر بهذه البساطة

لقد رأيت الخيارات المتاحة. بعض الأدوات ممتازة للتخطيط، وبعضها الآخر أفضل في تتبع الوقت. وهناك القليل منها يحاول القيام بكلا الأمرين، ولكنه لا يزال يتطلب منك التنقل بين علامات التبويب والأدوات والتطبيقات. وهذا ما يُعرف بـ "تشتت العمل "، وهو يكلف المؤسسات ملايين الدولارات من حيث خسارة الإنتاجية والكفاءة.

ClickUp يجمع كل ذلك معًا.

يوفر لك مكانًا واحدًا واضحًا للتخطيط والتعيين والتعديل، سواء كنت تدير فريقًا سريع الحركة أو تتابع مشاريع طويلة الأجل. وهو مرن بما يكفي ليتناسب مع طريقة عمل فريقك الفعلية، وليس العكس.

إذا كنت تشعر أن أداتك الحالية تعيقك، فقد حان الوقت لتجربة شيء مصمم للعمل الجماعي الحقيقي.

هل أنت مستعد للاستمتاع بتخطيط الموارد بشكل أسهل بكثير؟ سجل في ClickUp مجانًا!