أفضل 12 قالبًا من Smartsheet لتبسيط عملك

في بداية كل مشروع جديد، غالبًا ما تقضي الفرق وقتًا أطول في البحث عن البيانات وإعداد الجداول وتحسين سير العمل أكثر من الوقت الذي تقضيه في إنجاز العمل فعليًا. هذا هو ما يُعرف بـ "تشتت العمل" ، وهو ما يكلفك ساعات لا حصر لها من الإنتاجية المفقودة. يمكن لقوالب Smartsheet تغيير ذلك إلى حد ما. تخيل أنك تفتح خطة مشروع منظمة بالفعل — مع جداول زمنية محددة وقوائم مهام جاهزة للعمل ولوحات معلومات مصممة لتسهيل التتبع.

بالنسبة لمديري المشاريع وفرق العمليات وقادة الأعمال، توفر هذه القوالب طريقة بسيطة لتوحيد العمليات وتحسين الرؤية وتوفير ساعات من وقت الإعداد.

في هذه المقالة، سنرشدك إلى أفضل قوالب Smartsheet لتبسيط عملياتك وتحسين الرؤية عبر الفرق.

نظرة عامة على قوالب Smartsheet

إليك نظرة سريعة على أفضل قوالب Smartsheet وإذا كنت تبحث عن شيء أكثر مرونة وتريد توفير الوقت، فقد قمنا أيضًا بتضمين أفضل قوالب ClickUp التي قد تناسب سير عملك بشكل أفضل.

ما الذي يجعل قالب Smartsheet جيدًا؟

لا تقتصر أفضل قوالب Smartsheet على تنظيم البيانات فحسب، بل تساعدك أيضًا بشكل فعال في اتخاذ القرارات. إليك ما يميز القالب المفيد عن القالب الذي لا يستخدم:

يحل مشكلة معينة ويخفف عنك عبء العمل، مثل مساعدتك في تتبع التقدم وإدارة الجداول الزمنية أو أتمتة المهام المتكررة.

يمكن تخصيصها لتناسب سير عمل فريقك ، بحيث يمكنك تعديل الأعمدة أو إضافة الأتمتة أو ضبط طرق العرض دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

يتضمن صيغًا أو عمليات أتمتة مدمجة للعمليات الحسابية الأساسية وتحديثات الحالة والتذكيرات وما إلى ذلك.

يمكن توسيع نطاقه ليتجاوز مشروعًا واحدًا وينمو مع مشاريعك وفرقك واحتياجاتك من التقارير بمرور الوقت

يوفر رؤية شاملة للمهام والمسؤولين والمواعيد النهائية لتوضيح مسؤوليات الفريق في لمحة سريعة.

👀 هل تعلم؟ إدارة المشاريع هي واحدة من أسرع المهن نموًا على مستوى العالم. يصنفها المنتدى الاقتصادي العالمي في المرتبة 12 بين أسرع الوظائف نموًا، مع توقع ارتفاع الطلب على 16 مليون متخصص جديد في مجال المشاريع خلال العقد المقبل. وفي الوقت نفسه، يشغل ما يقرب من 40 مليون شخص بالفعل مناصب تركز على المشاريع في أكثر من 170 وظيفة، من مدربي Agile ومالكي المنتجات إلى مديري المحافظ.

قوالب Smartsheet

تم اختيار هذه القوالب بعناية لكونها عملية وتتميز بالأتمتة وحالات الاستخدام الواقعية، وقد تم تصميم معرض قوالب Smartsheet هذا لتبسيط سير العمل وتحسين كفاءة المشاريع.

1. قالب هيكل تقسيم العمل (WBS)

عندما تدير مشروعًا كبيرًا، فإن آخر ما تحتاجه هو قائمة مهام فوضوية تخفي أكثر مما تساعد. هنا يمكنك استخدام WBS، وهي طريقة لتقسيم العمل بصريًا إلى مكونات متعددة. يمنحك قالب WBS هذا رؤية واضحة تمامًا لتسلسل هرمي للمشروع بأكمله بدءًا من المخرجات عالية المستوى وصولاً إلى عناصر العمل الفردية. يتيح لك تخطيط العمل في أجزاء سهلة الفهم وتحديد من يقوم بماذا ومتى.

لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتعيين مالكي المهام والمواعيد النهائية والحالة منذ البداية

اكتشف حالات التباطؤ مبكرًا باستخدام المؤشرات المرئية المدمجة

اربط المهام بالتبعيات لتبقى متوافقًا عبر المراحل

✅ مثالي لـ: مديري المشاريع الذين يتعاملون مع مشاريع متعددة المراحل أو متعددة الوظائف والذين يحتاجون إلى الوضوح في كل مستوى

2. خريطة طريق مع قالب Waterline

هل تحاول تحقيق التوازن بين توقعات أصحاب المصلحة والموارد المحدودة؟ تتيح لك ميزة "خط الماء" في قالب Smartsheet Roadmap with Waterline Template رسم خط واضح بين ما يتم إعطاؤه الأولوية حاليًا وما هو معلق. يساعدك هذا في توضيح المفاضلات بصريًا.

وهي مفيدة بشكل خاص أثناء جلسات التخطيط عندما يبدو كل شيء "ضروريًا"، مما يساعد على الحفاظ على الأمور واقعية.

لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بمواءمة أصحاب المصلحة من خلال جعل القرارات الصعبة شفافة ومدعومة بالبيانات

قم بتحديث الجداول الزمنية والنتائج المطلوبة بسرعة من خلال سهولة السحب والإفلات.

استخدم الأشرطة المرمزة بالألوان لتصنيف العمل حسب الفريق أو الوظيفة أو التأثير.

✅ مثالي لـ: فرق العمليات والمنتجات التي تخطط لخرائط الطريق في ظل جداول زمنية ضيقة وأولويات متغيرة

🔍 هل تعلم؟ طور خبير البرمجيات Dai Clegg في عام 1994 أثناء عمله في Oracle، طريقة MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) لمساعدة الفرق على تبسيط الأولويات أثناء التطوير السريع للتطبيقات (RAD) من خلال تصنيف ما يجب فعله بالفعل مقابل ما يمكن تأجيله.

3. نموذج خطة مشروع حملة البريد الإلكتروني

يعد إطلاق حملات البريد الإلكتروني سلسلة من المهام والمواعيد النهائية والتبعيات والموافقات. يساعدك هذا النموذج على تنظيم كل جزء متحرك من حملتك، بدءًا من إنشاء المحتوى وتقسيم الجمهور إلى الاختبار والنشر النهائي. يتضمن أقسامًا لكل مرحلة من مراحل حملة البريد الإلكتروني، مما يضمن ألا تنسى أي شيء مهم (مثل اختبار A/B أو خطوة الموافقة الحاسمة!).

لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتعيين المسؤوليات للكتاب والمصممين والموافقين في مكان واحد

تتبع الجداول الزمنية والتبعيات وتحديثات الحالة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

حافظ على سير كل مهمة على المسار الصحيح بفضل تواريخ الاستحقاق التلقائية والتذكيرات في الوقت المناسب.

✅ مثالي لـ: فرق التسويق التي تدير حملات بريد إلكتروني متكررة تضم عدة أعضاء من الفريق أو أصحاب المصلحة

📮 ClickUp Insight: يتعين على العامل المعرفي النموذجي التواصل مع 6 أشخاص في المتوسط لإنجاز العمل. وهذا يعني التواصل مع 6 جهات اتصال أساسية يوميًا لجمع المعلومات الأساسية، والتنسيق بشأن الأولويات، والمضي قدمًا في المشاريع. المشكلة حقيقية — المتابعة المستمرة والارتباك بشأن الإصدارات والثغرات في الرؤية تقلل من إنتاجية الفريق. تعالج منصة مركزية مثل ClickUp، مع Enterprise Search و A I Knowledge Manager، هذه المشكلة من خلال إتاحة السياق على الفور في متناول يدك.

4. نموذج خطة التسويق الرقمي المتكامل

يمكن أن يصبح التسويق الرقمي معقدًا بسرعة مع الإعلانات وتحسين محركات البحث والمحتوى والبريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية، التي تعمل جميعها وفقًا لجداول زمنية مختلفة. يساعدك قالب خطة التسويق الرقمي المتكامل من Smartsheet على جمع كل شيء تحت سقف واحد من خلال خطة مركزية.

يمكنك تخطيط الأهداف عبر القنوات، وتتبع حالات الحملات، وإدارة الميزانيات، والالتزام بالمواعيد النهائية دون الفوضى المعتادة.

لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بمواءمة الحملات مع الأهداف الاستراتيجية عبر الوسائط المدفوعة والمكتسبة والمملوكة

راقب التقدم المحرز عبر الفرق باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية وحقول الحالة الواضحة

قم بإدارة الجداول الزمنية والإنفاق دون الحاجة إلى التنقل بين المستندات أو الأوراق.

✅ مثالي لـ: مسؤولي التسويق الذين يديرون حملات رقمية متعددة عبر المنصات والفرق

⭐ مكافأة: قم بتبسيط تخطيط مشروعك باستخدام ClickUp Brain: ClickUp Brain هو مساعد عمل كامل يعمل بالذكاء الاصطناعي ويفهم مشاريعك وأولوياتك وأدواتك. بدلاً من التبديل بين أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة، مما يؤدي إلى مزيد من انتشار الأدوات، يقوم ClickUp Brain بتركيز سياق عملك (المهام والمستندات والتقويمات والدردشات وحتى التطبيقات المتصلة) في نظام ذكي واحد يعمل ضمن سير عملك، مع بياناتك، ويقدم لك ما تحتاجه في الوقت المناسب. إليك كيف يساعدك ذلك على العمل بشكل أكثر ذكاءً: يلغي الأعمال اليدوية المجهدة مثل كتابة التقارير اليومية أو تخصيص المهام أو إنشاء التقارير

يسد فجوات الاتصال من خلال توفير ملخصات فورية وتحديثات وسياق للمهام

يقلل من عبء الأدوات من خلال توحيد الذكاء الاصطناعي والبحث والأتمتة عبر كل تطبيق عمل تستخدمه عادةً ما تقضي ساعة في البحث عن المهام وكتابة تحديث الحالة والتحقق من المواعيد النهائية عبر أدوات مختلفة. ولكن مع ClickUp Brain، تحصل على تحديثات فورية من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

5. قالب خطة وسائل التواصل الاجتماعي

إذا كان تخطيطك لوسائل التواصل الاجتماعي لا يزال موجودًا في مستندات متفرقة ومواضيع Slack في اللحظة الأخيرة، فإن قالب خطة وسائل التواصل الاجتماعي هذا يعد ترقية مهمة. فهو يوفر لك تقويمًا منظمًا لتخطيط المنشورات وتعيين الملكية وتتبع أهداف الحملة والحفاظ على اتساق المحتوى عبر المنصات بتصميم أسبوعي/شهري واضح.

لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتعيين المهام للكتاب والمصممين والموافقين مع تحديد مواعيد نهائية واضحة

تتبع أهداف الحملة ومقاييس المشاركة وأداء المنصة

حافظ على الاتساق عبر القنوات باستخدام علامات الفئات والموضوعات المرمزة بالألوان

✅ مثالي لـ: مديري وسائل التواصل الاجتماعي وفرق المحتوى الذين يديرون تقاويم متعددة المنصات وموافقات العملاء

🎥 نصيحة مفيدة: إذا كنت تعتقد أنك على دراية بإدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي، فكر مرة أخرى. تعرف على الأسرار التي لا يخبرك بها أحد — من الجدولة الذكية إلى إعداد التقارير الآلي. 🎯 في هذا الفيديو، نكشف عن استراتيجيات داخلية ونصائح مفيدة تم تجاهلها لتعزيز سير عملك.

6. نموذج خطة الحملة التسويقية

يقسم قالب خطة الحملة التسويقية من Smartsheet حملتك إلى مراحل رئيسية، مثل التخطيط والتنفيذ والتحليل بعد الحملة، ويتتبع جميع المهام في كل مرحلة.

بفضل المساحة المخصصة للجداول الزمنية والنتائج المتوقعة والمسؤوليات، يضمن القالب أيضًا مراعاة كل جانب من جوانب الحملة، بدءًا من العصف الذهني الأولي وحتى النتائج النهائية.

لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد "سبب" الحملة وقم بمواءمة فريقك حول النتائج المشتركة

قم بتجميع الملفات الإبداعية والموجزات ودورات التغذية الراجعة في مكان واحد لتجنب التكرار.

تصور دورة حياة الحملة بالكامل لاكتشاف الثغرات أو التداخلات في وقت مبكر

✅ مثالي لـ: فرق التسويق التي تدير حملات عالية المخاطر حيث يؤثر التوقيت والوضوح والتعاون بشكل كبير على النتائج

7. قالب ميزانية التسويق

لا يمكنك توسيع نطاق التسويق دون معرفة أين تذهب أموالك. تم تصميم قالب الميزانية هذا للمسوقين الذين يحتاجون إلى تتبع الإنفاق عبر الحملات والقنوات والموردين.

بفضل الفئات المخصصة لأنواع النفقات المختلفة (مثل الإعلانات وإنشاء المحتوى والفعاليات وغيرها)، ستحصل على صورة واضحة عن كيفية استخدام ميزانية التسويق الخاصة بك والمجالات التي تحتاج إلى التركيز عليها.

لماذا ستحب هذا النموذج:

تتبع الإنفاق المخطط مقابل الإنفاق الفعلي عبر الفئات والقنوات

نظم التكاليف المتكررة والمرة الواحدة والتكاليف الخاصة بالموردين لتحقيق تحكم أفضل.

اكتشف الإنفاق الزائد مبكرًا باستخدام صيغ التباين المدمجة

اتخذ قرارات أسرع باستخدام ملخصات الميزانية والتفاصيل الفصلية

✅ مثالي لـ: مديري التسويق الذين يرغبون في الحصول على رؤية في الوقت الفعلي لإنفاق الحملات والأداء المالي

8. قالب قائمة المهام الأسبوعية

عندما تكون أسبوعك مليئًا بالاجتماعات والمهام والأولويات المتغيرة، يساعدك هذا النموذج على التمهل والتفكير بوضوح. إنه أداة تتبع مهام بسيطة تساعدك على تخطيط ما يجب القيام به كل يوم. إنه رائع لتسجيل المهام والمواعيد النهائية والأولويات باستخدام مربعات الاختيار والملاحظات وتواريخ الاستحقاق، مما يمنحك نظرة عامة على حجم العمل في أسبوعك.

لماذا ستحب هذا النموذج:

خطط لأسبوعك بتفاصيل يومية واضحة من الاثنين إلى الجمعة

حدد أولويات المهام الرئيسية مع مراقبة المهام الثانوية

قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق وتتبع تقدمهم في مكان واحد

✅ مثالي لـ: قادة الفرق والمهنيين الذين يرغبون فقط في الحصول على نظرة واضحة وخالية من التوتر على أسبوعهم

📊 تحقق من صحة المعلومات: أفاد أكثر من ثلثي الموظفين (68٪) بأنهم يقضون جزءًا كبيرًا من وقت عملهم في مهام منخفضة القيمة مثل البريد الإلكتروني أو الإدارة أو الأنشطة المتكررة. تساعدك مراجعة مهامك أسبوعيًا على تحديد أوجه القصور المتكررة، حتى تتمكن من التخلص منها. خصص 10-15 دقيقة كل أسبوع لتدقيق ما يملأ جدولك الزمني، وتوجيه إنتاجيتك إلى ما يهم حقًا.

9. جدول أسبوعي، قالب بفاصل زمني 30 دقيقة من الأحد إلى السبت

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون وفقًا لتقويماتهم، يوفر لك قالب الجدول الأسبوعي (الأحد - السبت، بفاصل 30 دقيقة) تقويمًا أسبوعيًا بتنسيق Smartsheet، مقسمًا إلى فترات زمنية مدتها 30 دقيقة لكل يوم. وهذا مثالي لتخصيص الوقت وإدارة الطاقة وبناء هيكل للأيام المزدحمة.

لماذا ستحب هذا النموذج:

خطط لأسبوعك على مدار الأيام السبعة مع رؤية شاملة لجميع الأيام

قم بترميز الأنشطة بالألوان حسب النوع لاكتشاف التداخلات أو الأوقات المتاحة على الفور

قلل من الضغط عن طريق تخطيط جدولك الزمني قبل بدء الأسبوع.

✅ مثالي لـ: المهنيين الذين يديرون جداول أعمال مزدحمة أو جلسات تدريب أو مواعيد مع العملاء في أطر زمنية ضيقة

10. قالب لوحة مهام مشروع الفريق

عندما يعمل عدة أشخاص على نفس المشروع، تصبح الرؤية أمرًا بالغ الأهمية. يوفر قالب لوحة المهام هذا لفريقك مساحة مشتركة لتتبع ما هو قيد التقدم وما هو معطل وما تم إنجازه، كل ذلك دون الحاجة إلى السؤال المستمر "ما هو الوضع؟".

إنه تصميم أنيق على غرار كانبان يساعد الفرق على البقاء متزامنة دون الحاجة إلى الإدارة التفصيلية.

لماذا ستحب هذا النموذج:

نظم المهام حسب الحالة في تخطيط لوحة مرئي لوضوح أفضل

حدد العوائق مبكرًا من خلال الكشف عن المهام المتوقفة بنقرة واحدة

قم بتكييف اللوحة لتناسب أي سير عمل، مثل Agile أو Waterfall أو Hybrid.

✅ مثالي لـ: الفرق التي تدير مشاريع تعاونية حيث الشفافية وتدفق المهام أكثر أهمية من التقارير الطويلة

👀 هل تعلم؟ طريقة عمل لوحة مهام فريقك هي مثال واقعي على الستيجمرجيا. وهو مفهوم قدمه عالم الأحياء بيير بول غراسيه في عام 1959، حيث تعمل الإشارات غير المباشرة على الحفاظ على تزامن المجموعات. كل حركة مهمة أو تعليق أو تغيير في الحالة يعمل كإشارة، مما يساعد زملاء الفريق على التنسيق بسلاسة دون الحاجة إلى التحقق المستمر.

11. إطلاق الحدث والميزانية باستخدام قالب الجدول الزمني Gantt

يتطلب تنظيم حدث أو إطلاق كبير توقيتًا دقيقًا وميزانية مدروسة بعناية، ويساعدك قالب "إطلاق الحدث والميزانية مع جدول زمني Gantt" على التعامل مع كلا الأمرين. باستخدام عرض Gantt المدمج، يمكنك تتبع كل التفاصيل بدءًا من التحضيرات قبل الإطلاق وحتى الملخصات بعد الحدث، مع الحفاظ على توافق ميزانيتك.

لماذا ستحب هذا النموذج:

تتبع بنود الميزانية جنبًا إلى جنب مع المخرجات الرئيسية في ورقة واحدة

قم بتعيين المهام والمواعيد النهائية للفرق الداخلية والموردين الخارجيين

حافظ على المرونة من خلال تعديلات السحب والإفلات السهلة عندما تتغير الأمور

✅ مثالي لـ: مديري الفعاليات الذين ينسقون بين عدة موردين ومواعيد نهائية وفرق عمل في ظل جداول زمنية ضيقة

12. قالب لوحة تخطيط السباق

يعرف أي شخص يدير سباقات السرعة أن الأمر لا يقتصر على نقل المهام عبر الأعمدة؛ بل يتعلق بخلق التركيز والزخم والتوافق بين أعضاء الفريق كل أسبوع. لا يقتصر دور هذا النموذج على تتبع العمل الجاري فحسب.

يساعدك على تقسيم الميزات والأخطاء والعناصر المتراكمة إلى أجزاء قابلة للإدارة وواضحة يمكن لفريقك بأكمله العمل عليها. إنه مثالي للحفاظ على تماسك المنتج والهندسة وضمان الجودة دون الوقوع في الفوضى بحلول اليوم الثالث.

لماذا ستحب هذا النموذج:

خطط للسبرينتات باستخدام مسارات قابلة للتخصيص للمهام أو الأخطاء أو الميزات

تتبع التقدم باستخدام بطاقات السحب والإفلات وأعمدة الحالة

قم بتعيين أعضاء الفريق ونقاط القصة ومواعيد الاستحقاق دون أي صعوبات.

قم بالتفكير بعد السباق باستخدام مساحة مدمجة للملاحظات والمدخلات الاستعادية

✅ مثالي لـ: فرق التطوير السريع أو تطوير البرمجيات التي تدير سباقات السرعة لمدة أسبوعين ودورات تطوير سريعة الحركة

💡 نصيحة احترافية: نظم كل مهمة سريعة في عرض واحد منظم باستخدام قوائم ClickUp. قم بتعيين المالكين، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وإرفاق الملفات، وتجميع المهام في مجلدات خاصة بالمهام السريعة للرجوع إليها بسرعة. يمكنك الفرز أو التصفية بسهولة حسب الأولوية أو الحالة أو المكلف بالمهمة، وسحب المهام وإفلاتها مع تغير التقدم المحرز. تضمن التحديثات في الوقت الفعلي أن تعكس لوحة السباق دائمًا أحدث خطة، مما يحافظ على تماسك فريقك ومضيه قدمًا.

قيود Smartsheet

إذا كنت قد بدأت للتو في استخدام Smartsheet لإدارة المشاريع، فإليك بعض القيود التي تحتاج إلى معرفتها. تستند هذه القيود إلى ما لاحظه المستخدمون الحقيقيون عند استخدام Smartsheet في مشاريع تتجاوز المشاريع البسيطة:

يبدو مربكًا للمستخدمين الجدد نظرًا لأن الواجهة، بما في ذلك التنقل والميزات المتقدمة، تتطلب الكثير من الوقت للتعلم.

يفتقر إلى خيارات أساسية ، مثل التنسيق المتقدم وعروض التقويم القوية

يتباطأ عند التوسع، حيث تصبح الأوراق الكبيرة أو الأوراق المحملة بصيغ ثقيلة بطيئة

تفتقر إلى المرونة لأن عمليات الأتمتة تعمل بترتيب من أعلى إلى أسفل فقط، دون جدولة أو تحديد أولويات على مستوى الدقائق.

لا توفر رؤية مع عرض المهام بملء الشاشة، مما يجعل من الصعب رؤية سلاسل المناقشات الطويلة أو التحديثات في لمحة واحدة

قوالب Smartsheet البديلة

مع تزايد تعقيد سير العمل وتعدد الأدوات، فإن أفضل القوالب لا يمكنها أن تفي بالغرض. تحتاج الفرق إلى أكثر من مجرد هيكل، فهي بحاجة إلى التواصل. لذا، إذا كنت تشعر أن Smartsheet محدود أو صارم بعض الشيء، فقد حان الوقت للبحث عن بدائل Smartsheet.

وهنا يأتي دور ClickUp لإعادة تعريف كيفية إنجاز العمل. ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تجمع جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل في مكان واحد.

بفضل ميزات تتجاوز بكثير القوالب الثابتة، توفر منصة ClickUp قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة تساعد الفرق من أي حجم على تخطيط أعمالها وتتبعها وإدارتها دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات أو إنشاء حلول بديلة معقدة.

وبالتالي، يزيل ClickUp جميع أشكال توسع العمل لتوفير سياق كامل ومكان واحد للعمل المشترك بين البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي.

لتسهيل الأمور، يقدم ClickUp أيضًا مجموعة واسعة من القوالب الجاهزة المصممة خصيصًا لسير العمل الفعلي. دعنا نلقي نظرة على القوالب التي يمكنها بالفعل تبسيط عمليتك.

1. قالب إدارة المشاريع ClickUp

يعمل قالب إدارة المشاريع ClickUp كغرفة قيادة لمشروعك. فهو يضع المراحل والمهام والتبعيات والأدوار في متناول يدك. من القوائم إلى اللوحات إلى عروض Gantt، يمكنك أنت وفريقك التبديل بين العرض الأكثر ملاءمة.

وأفضل ما في الأمر هو أنك تحصل على مالكي المهام وتواريخ الاستحقاق والتبعيات وتتبع الوقت وتكامل البريد الإلكتروني مدمجة في سير العمل دون الحاجة إلى إعدادات إضافية أو ترقيات باهظة الثمن.

لماذا ستحب هذا النموذج:

انتقل بسلاسة بين طرق العرض "قائمة" أو "لوحة" أو "جانت"، أيًا كان ما يساعدك على التفكير بشكل أفضل.

تتبع الوقت، وقم بتطبيق الحالات المخصصة ، وقم بإدارة عدة أشخاص مكلفين بالمهام دون مغادرة شاشة المهام.

قم بالمزامنة عبر العلامات والأولويات وClickApps والبريد الإلكتروني، حتى لا يتم تجاهل أي شيء.

✅ مثالي لـ: الفرق التي تريد نظام مشاريع منظمًا ومرنًا في الوقت نفسه، ومثاليًا للمبادرات المعقدة التي تتطلب الوضوح والتوافق والأدوات التي تعمل معًا بشكل جيد.

💡 نصيحة احترافية: إدارة المشاريع اليوم تعني التعامل مع عدد لا يحصى من الملفات والمحادثات والأدوات، مما يؤدي غالبًا إلى فقدان السياق وإضاعة الوقت. وهنا يأتي دور Brain MAX، الذي يغير إدارة المشاريع بفضل البساطة والسرعة التي توفرها تقنية الذكاء الاصطناعي: ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة، بالإضافة إلى الويب للعثور على الملفات والمستندات والمرفقات.

استخدم ميزة "Talk to Text" لطرح الأسئلة أو إملاء التحديثات أو إصدار الأوامر بصوتك في أي مكان وفي أي وقت. هذه الميزة مثالية لمديري المشاريع المشغولين الذين يرغبون في تسجيل الأفكار أو تخصيص المهام أو التحقق من حالة المشروع دون التوقف عن الكتابة.

استفد من نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية المتميزة مثل ChatGPT وClaude وGemini، حيث يقدم Brain MAX حلاً واحدًا وسياقيًا ومناسبًا للمؤسسات. جرب ClickUp Brain MAX — التطبيق الفائق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. تخلص من انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي واحصل على إجابات ذات صلة واقتراحات ذكية وأتمتة سلسة، كل ذلك في مكان واحد.

2. قالب ClickUp Simple Gantt

إذا كانت الجداول الزمنية تبدو مشتتة وكنت تعود باستمرار إلى الوراء لمعرفة من يتولى ماذا، فإن قالب ClickUp Simple Gantt يوفر لك ما تحتاجه.

من مزامنة التبعيات إلى سحب المهام دون الإخلال بالجداول الزمنية، يساعدك هذا النموذج على تجنب فوضى المواعيد النهائية قبل أن تبدأ. ستحب أيضًا السرعة التي يسحب بها المهام من قوائمك ويتيح لك تصور التقدم باستخدام أشرطة ملونة للأعمال المفتوحة أو الجارية أو المكتملة.

لماذا ستحب هذا النموذج:

اعرض الجدول الزمني الكامل للمشروع وقم بتحديث المهام بنقرة واحدة

اربط المهام التابعة لتصور سير العمل وتجنب التأخير

قم بترميز الحقول المخصصة بالألوان لتحديد ما يسير على ما يرام (وما لا يسير على ما يرام) بسرعة.

اضبط المدد الزمنية والمالكين وتواريخ البدء عن طريق سحب المهام مباشرة على المخطط.

✅ مثالي لـ: الفرق التي تدير مشاريع طويلة الأجل أو خطط إطلاق أو جداول زمنية للمحتوى أو أي شخص يحتاج إلى مخطط جانت واضح ومرن دون فوضى

👀 هل تعلم: على مدى ثلاث سنوات، حققت المؤسسات التي تستخدم ClickUp عائدًا على الاستثمار (ROI) يقدر بـ 384٪ ، وفقًا لـ Forrester Research. حققت هذه المؤسسات إيرادات إضافية تبلغ حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي من خلال المشاريع التي تم تمكينها أو تحسينها بواسطة ClickUp.

3. قالب متتبع المشاريع ClickUp

إذا كان عمل فريقك موزعًا على جداول بيانات وسلسلة رسائل بريد إلكتروني والعديد من الاجتماعات، فإن قالب ClickUp Project Tracker يجمع كل ذلك في مكان واحد. يساعدك هذا القالب على مراقبة عدة مشاريع من البداية حتى النهاية مع التحكم الكامل في الجداول الزمنية والموارد وحالة المهام. وهو مثالي للمديرين الذين يحتاجون إلى إجابات سريعة عن "ما تم إنجازه" و"ما هو معرض للخطر" و"من يقف وراء ذلك".

يمكنك التبديل بين طرق العرض "قائمة" و"لوحة" و"جانت" لتتناسب مع طريقة عمل فريقك. أضف مؤشرات الحالة RAG (أحمر، كهرماني، أخضر) ، واطلع على توزيع عبء العمل حسب المكلفين، وقم بتخصيصها حتى أدق التفاصيل.

لماذا ستحب هذا النموذج:

تتبع عدة مشاريع ومراحل في مكان واحد دون تكرار فوضوي

استخدم الإشارات المرئية مثل مؤشرات RAG والعلامات المخصصة لاكتشاف المخاطر بسرعة.

قم بتعيين المالكين والمواعيد النهائية والتبعيات عبر المشاريع من لوحة تحكم واحدة

✅ مثالي لـ: مديري المشاريع أو قادة الفرق أو رؤساء الأقسام الذين يديرون عدة مشاريع متزامنة ويحتاجون إلى رؤية واضحة تمامًا في جميع الأوقات

⚡ أرشيف القوالب: لا تساعدك أفضل قوالب تتبع المشاريع في تسجيل المهام فحسب، بل تساعدك أيضًا في إدارة الزخم. باستخدام ميزات مثل تحديثات الحالة والمواعيد النهائية ومالكي المهام ومؤشرات التقدم المرمزة بالألوان، يمكنك اكتشاف التأخيرات قبل أن تتسبب في مشاكل كبيرة.

4. قالب إدارة الموارد البشرية من ClickUp

تنفيذ خطة تسويقية معقدة يعني تنسيق الأشخاص الذين يقفون وراءها، ونموذج ClickUp لإدارة الموارد (الأشخاص) يركز على ذلك بالضبط. يوفر لك عدة طرق عرض مدمجة لتتبع من يقوم بماذا، ومن يعاني من عبء عمل زائد، وأين يتم استنزاف الموارد، دون الحاجة إلى أداة موارد بشرية منفصلة.

وهو مفيد بشكل خاص عند توسيع نطاق المشاريع أو ضم أعضاء جدد إلى الفريق. من عرض الجدول الزمني إلى النظرة العامة القائمة على الأدوار وتتبع المشاريع المباشر، يضمن هذا النموذج تماشي الجميع مع بعضهم البعض ووضوح رؤيتهم ودعمهم.

لماذا ستحب هذا النموذج:

تصور أحمال عمل الفريق في الوقت الفعلي لمنع الإرهاق والمشاكل.

تتبع مراحل المراجعة وحالة التهيئة وتعيين الأدوار عبر الفرق

نظم الموارد في مكان واحد باستخدام حقول مخصصة للموظفين والأدوات

راقب سير المهام من خلال التحديثات المباشرة وعلامات التقدم ومتابعة المراجعة

✅ مثالي لـ: فرق عمليات الموارد البشرية أو قادة الموارد البشرية أو مديري المشاريع المسؤولين عن توزيع الموارد البشرية عبر مسارات عمل متعددة

5. قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

إذا كان يومك يمر بسرعة ومهامك مبعثرة على ملصقات لاصقة، فقد يكون قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp هو أفضل صديق لك. فهو يساعدك على تقسيم يومك إلى روتين صباحي وروتين بعد الظهر وروتين مسائي، وتخصيص فترات زمنية، والالتزام بالجدول الزمني فعليًا.

إنها ليست مجرد قائمة مرجعية، بل نظام خفيف الوزن يساعدك على تحقيق الاتساق. ونعم، إنها قابلة للتخصيص بالكامل. هل تريد إضافة متتبع السعادة؟ عداد التسلسل؟ فئة لـ "الانتصارات التي تتطلب جهدًا قليلًا"؟ يمكنك القيام بكل ذلك، بحيث تعكس قائمتك الطريقة التي تعمل بها بشكل أفضل.

لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد أولويات مهامك الشخصية وقم بإدارتها حسب مدى إلحاحها أو أهميتها أو حتى تكرارها.

قم بالتخصيص باستخدام حقول مثل الموقع أو الفئة أو الملاحظات أو مؤشرات الأداء الرئيسية الشخصية.

قم بالتبديل بين طرق العرض "قائمة" أو "كانبان" أو "جدول" لتناسب أسلوبك.

✅ مثالي لـ: المهنيين المشغولين أو المبدعين أو الفرق التي ترغب في مزيد من التحكم في يومها دون ضغوط نظام إنتاجية معقد

🎁 مكافأة: قوائم المهام هي أدوات فعالة لاتخاذ القرارات عند استخدامها بالشكل الصحيح. من خلال دراسة أمثلة قوائم المهام المدروسة، ستلاحظ ما يلي: أفضل القوائم هي تلك التي تركز على التأثير أكثر من الكمية؛ فهي تساعدك على رفض ما لا يهم.

تقوم القوائم الرائعة بتجميع المهام حسب مستوى الطاقة أو الأولوية أو منطقة التركيز؛ وليس فقط حسب الفئات.

تظهر التنسيقات الذكية الأنماط، مثل المهام المتكررة غير المكتملة التي تشير إلى مشاكل أعمق. لذا، لا تكتفِ بالنظر إلى أمثلة قوائم المهام من أجل الهيكل، بل انظر إلى كيفية مساعدتها لك على التفكير بشكل أفضل. فهناك تكمن القيمة الحقيقية.

6. قالب إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp

يوفر لك قالب ClickUp Agile Project Management Template كل شيء في مكان واحد، بما في ذلك اللوحات، والسباقات السريعة، والاجتماعات اليومية، والأعمال المتراكمة، والمراجعات دون الحاجة إلى إعدادات معقدة.

والأمر الرائع هو أنك لست مضطرًا إلى إضاعة ساعات في إنشاء نظام من الصفر. يأتي القالب مزودًا بمجلدات مسبقة الإنشاء مثل Scrum Management و Epics و Roadmaps و Backlog، بحيث يمكنك فقط إدراج مهامك والبدء في العمل.

لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بإدارة الأعمال المتأخرة ولوحة السباق والمراجعات باستخدام نماذج ClickUp والحقول المخصصة

عقد الاجتماعات (الاجتماعات الوقوفية والعروض التوضيحية والاجتماعات الاستعادية) داخل مساحة العمل مباشرةً

تصور التقدم المحرز من خلال عروض في الوقت الفعلي عبر القائمة واللوحة والتقويم وجانت.

✅ مثالي لـ: الفرق المرنة التي تريد نظامًا جاهزًا للتشغيل يتعامل مع السباقات والتخطيط والتسليم المتكرر دون الحاجة إلى بناء الهيكل بنفسها

📚 اقرأ المزيد: كيفية إنشاء خطة مشروع مرنة

7. قالب لوحة بيضاء لجدول زمني للمشروع من ClickUp

إذا كانت خطة مشروعك لا تزال عالقة في مخططات جانت المملة أو الملاحظات اللاصقة العشوائية، فهذا هو الحل المناسب لك. يوفر لك قالب ClickUp Project Timeline Whiteboard Template تخطيطًا مرئيًا واضحًا لتخطيط السباقات السريعة أو الحملات التسويقية أو عمليات الإطلاق متعددة الوظائف.

يوفر قالب الجدول الزمني للمشروع هذا لفريقك مساحة مرئية مشتركة لتخطيط المراحل الرئيسية وتعيين المسؤولين وتتبع التبعيات ومراقبة المواعيد النهائية في الوقت الفعلي.

لماذا ستحب هذا النموذج:

تصور كل مرحلة من مراحل مشروعك باستخدام مسارات مرمزة بالألوان

بسّط عمليات تسجيل وصول أصحاب المصلحة من خلال عرض عام يسهل على الجميع فهمه.

وحّد جهود الفريق عبر الأقسام من خلال جمع الجميع على نفس خارطة الطريق المرئية.

✅ مثالي لـ: قادة الفرق ومديري المشاريع الذين يتعاملون مع جداول زمنية متعددة ويرغبون في الاحتفاظ بخطط مرئية تعاونية ومحدثة دائمًا

نصيحة احترافية: بالإضافة إلى تتبع الجداول الزمنية، تعد لوحات ClickUp Whiteboards مساحة شاملة للعصف الذهني ووضع الاستراتيجيات والتعاون المباشر. يمكنك ربط المهام الحالية وإنشاء مهام جديدة مباشرة من اللوحة ورسم الروابط لإظهار التبعيات بصريًا. وهذا يجعلها مثالية لتخطيط ما قبل المشروع وورش عمل العملاء واستعراضات السباق. إليك ما يمكنك القيام به في ClickUp Whiteboards:

8. قالب خطة التسويق ClickUp

قالب خطة التسويق ClickUp هو نظام منظم يساعدك على تخطيط الحملات الكبيرة مع تتبع الأجزاء الصغيرة المتحركة. يمكنك تجميع جهود التسويق حسب الهدف أو الجمهور أو القناة، وتقسيمها إلى جداول زمنية قابلة للتنفيذ مع المالكين والموجزات والمواعيد النهائية.

من تبادل الأفكار إلى مراقبة النتائج، يدعم هذا النموذج كل مرحلة من مراحل التنفيذ حتى يتمكن فريقك من التحرك بشكل أسرع والتعاون بشكل أفضل وتحقيق الأهداف الحقيقية.

لماذا ستحب هذا النموذج:

خطط لحملات متعددة القنوات مع مهام مجمعة حسب الهدف أو الفريق أو الجدول الزمني

قم بتعيين المالكين وإرفاق الملخصات وتحديد الأولويات لكل مهمة تسويقية على حدة.

تتبع الحالة في الوقت الفعلي باستخدام حقول مخصصة واضحة وعلامات وعروض مرئية.

قم بتركيز تخطيط الحملات والمحتوى والأداء في مساحة عمل واحدة

✅ مثالي لـ: فرق التسويق التي تريد مركزًا شاملاً لتنظيم الحملات والمحتوى والأحداث والنتائج دون فوضى

📚 اقرأ المزيد: كيفية إنشاء خطة إدارة تسويق المحتوى

9. قالب تقويم محتوى ClickUp

يعد قالب تقويم المحتوى ClickUp أداة رائعة تساعدك على جدولة المدونات ومقاطع الفيديو ومنشورات الوسائط الاجتماعية أو أي محتوى على التقويم حتى تتمكن من رؤية مسار النشر الخاص بك.

يمكنك تخطيط محتوى أسابيع (أو أشهر)، وتعيين تاريخ نشر لكل جزء، وإدارة عملية الإنشاء، والتأكد من عدم تفويت أي موعد نهائي للنشر، والحفاظ على إيقاع محتوى متسق.

لماذا ستحب هذا النموذج:

اسحب المهام وأفلتها في التقويم الخاص بك لتخطيط المحتوى عبر الأنظمة الأساسية

قم بإعداد حقول مخصصة لأنواع المنشورات والقنوات ومالكي المحتوى

تصور المواعيد النهائية والتقدم وأحمال العمل من خلال عروض مرمزة بالألوان

أرفق الملخصات والصور والروابط والتعليقات مباشرة داخل المهمة

✅ مثالي لـ: فرق المحتوى والوسائط الاجتماعية التي تحتاج إلى نظام منظم لتخطيط ومتابعة إنتاج المحتوى، والتأكد من أن كل شيء في قائمة الانتظار يتم إصداره في الموعد المحدد

🎁 مكافأة: هل تريد معرفة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى؟ يمكنك تبادل الأفكار حول مدونة، وإنشاء مخططات، وإعادة استخدام المحتوى في تنسيقات مختلفة، وصياغة نصوص إعلانية، وتحليل بيانات الأداء. يعمل ذلك على تسريع العملية حتى تتمكن من التركيز أكثر على الاستراتيجية الإبداعية وصوت العلامة التجارية.

10. قالب ClickUp CRM

يحول قالب ClickUp CRM بيانات العملاء المحتملين المتفرقة إلى مسار واضح ومرئي يمكنك العمل عليه بالفعل. من العملاء المحتملين غير المهتمين إلى الصفقات المبرمة، يتم تخطيط كل مرحلة بصريًا باستخدام حالات ذكية مثل "محاولة التفاعل" و"غير مؤهل - متابعة".

ستعرف بالضبط مكان كل عميل محتمل من خلال طرق عرض متعددة (لوحة، قائمة، تقويم، مستندات). هناك حتى مستند دليل مبيعات مدمج للحفاظ على أهدافك وخطة التواصل وإيقاع المتابعة جاهزة ومستعدة.

لماذا ستحب هذا النموذج:

نظم جميع العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات في مكان مركزي واحد

تتبع مراحل المشاركة بوضوح حتى لا تفقد أبدًا متابعة المهام.

أتمتة المهام المتكررة في CRM حتى تتمكن من التركيز على إبرام الصفقات

✅ مثالي لـ: فرق المبيعات وأصحاب الأعمال والفرق التي تتعامل مع العملاء والذين يرغبون في طريقة أكثر ذكاءً ووضوحًا ومرئية لإدارة علاقات العملاء

11. قالب الميزانية الشخصية من ClickUp

يعمل قالب الميزانية الشخصية من ClickUp كصديق مالي يساعدك على تحمل المسؤولية، ويوضح لك بالضبط أين تذهب أموالك، ويجعل تتبع أهدافك أقل صعوبة وأكثر عادة.

أفضل ما في الأمر هو أنه يأتي مع لوحات معلومات وعروض مسبقة الصنع لتتبع كل شيء بدءًا من الاشتراكات الشهرية إلى تقدم المدخرات إلى مصادر الدخل. يمكنك وضع علامات على المعاملات وتصنيفها، ومراجعة رصيدك في لمحة، وحتى التفكير في سلوكك في الإنفاق. إنه بسيط وقابل للتخصيص بشكل كبير ويجعل إدارة الأموال أمرًا ممتعًا.

لماذا ستحب هذا النموذج:

تتبع الدخل والمصروفات والمدخرات والديون عبر فئات متعددة

قم بتخصيص فئات الميزانية بناءً على أهدافك الشخصية أو نمط حياتك

تصور أنماط الإنفاق الخاصة بك باستخدام لوحات معلومات ClickUp المعدة مسبقًا والرسوم البيانية

حدد أهدافًا شهرية وكن مسؤولاً عن تحقيقها من خلال عروض واضحة ومميزة بالألوان.

✅ مثالي لـ: مديري المشاريع والمهنيين في مجال الأعمال الذين يرغبون في التحكم في شؤونهم المالية الشخصية بطريقة منظمة ومرنة في الوقت نفسه.

🎉 حقيقة ممتعة: يقضي الأمريكيون ما يقرب من أربع ساعات يوميًا في التفكير في المال، حيث يتصدر جيل Z وجيل الألفية القائمة بـ 4.8 و 4.7 ساعة على التوالي.

12. قالب إطار عمل OKR من ClickUp

قالب إطار عمل OKR من ClickUp هو نظامك المفضل لمواءمة الأهداف العامة مع العمل اليومي. تم تصميمه بناءً على طريقة OKR الشهيرة (الأهداف والنتائج الرئيسية)، بحيث يمكنك بثقة تحديد أهداف طموحة وتعلم كيفية تنفيذ OKRs بطريقة تحقق نتائج قابلة للقياس.

ونظرًا لأن كل شيء مرئي، من النظرة العامة على لوحة المعلومات إلى الحقول المخصصة والفلاتر، يمكنك الحصول على رؤية فورية لما يسير على ما يرام، وما يتأخر، وما يحتاج إلى اهتمام اليوم.

لماذا ستحب هذا النموذج:

قسّم الأهداف عالية المستوى إلى نتائج رئيسية قابلة للتتبع والقياس

راقب تقدم الأهداف باستخدام عروض وفلاتر وجداول زمنية مرمزة بالألوان.

قم بتجميع جميع المهام والتحديثات المتعلقة بالأهداف في لوحة تحكم ديناميكية واحدة

قم بتجميع الأهداف حسب الفريق أو الربع أو التقدم المحرز باستخدام طرق العرض المفلترة والفرز التلقائي.

✅ مثالي لـ: قادة الفرق، ومديري المنتجات، والمديرين التنفيذيين، أو أي شخص ينفذ OKRs لوضع الأهداف وتتبعها لفريقه أو شركته

حقق أهدافك بشكل أسرع مع ClickUp

يمكن أن يؤدي عدم الالتزام بالمواعيد النهائية وتشتت الأدوات وعدم وضوح الأولويات والإفراط في التتبع اليدوي إلى إبطاء حتى أفضل الفرق.

بفضل ميزات إدارة المشاريع القوية والقوالب سهلة الاستخدام، يساعدك ClickUp على تخطيط كل شيء وتنظيمه وتتبعه من مكان واحد. يمكنك الحصول على عروض قابلة للتخصيص وأتمتة ذكية ووثائق مدمجة مصممة لسير العمل الفعلي.

لذا، إذا كنت مستعدًا لتبسيط يوم عملك والتركيز على الإنتاجية، فإن ClickUp هو مكان رائع للبدء.

