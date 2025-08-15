Microsoft Project مقابل Primavera: أي أداة إدارة المشاريع هي الأفضل؟

أظهرت بيانات استطلاعنا أن 92% من الموظفين يستخدمون أساليب غير متسقة لتتبع بنود العمل، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة وتأخير التنفيذ.

Microsoft Project و Oracle Primavera هما نظامان متكاملان لإدارة المشاريع يمكنهما حل هذه المشكلة. كلاهما شائع الاستخدام بين الفرق التي تدير مشاريع معقدة تتطلب موارد كثيرة، ولكن أيهما أفضل لاحتياجاتك الخاصة؟

في هذا المنشور، سنقارن بين Microsoft Project و Primavera P6 من حيث الميزات وإمكانيات التعاون وتكامل قواعد البيانات والمزيد لمساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح.

وإذا لم تجد أيًا منهما مناسبًا لك، فلدينا أيضًا ClickUp، التطبيق الشامل للعمل الذي يتفوق على كليهما!

نظرة عامة على Microsoft Project و Primavera

فيما يلي مقارنة مباشرة بين الأدوات ومقارنتها بالقدرات الشاملة لـ ClickUp:

الميزات Microsoft Project Oracle Primavera ⭐️ مكافأة: ClickUp تجربة المستخدم والواجهة واجهة مألوفة على شكل شريط تشبه Excel و Word. سهولة التنقل بفضل مخططات جانت القابلة للتخصيص ومخطط الجدول الزمني واجهة أكثر تقنية وعملية تركز على التحكم في المشاريع الكبيرة والمعقدة. منحنى تعلم حاد، خاصة للمبتدئين واجهة مستخدم نظيفة وحديثة وسهلة الاستخدام للغاية. ميزات السحب والإفلات، وعروض مرنة (Gantt، Kanban، قائمة، جدول زمني) مناسبة لفرق العمل من جميع الأحجام الأفضل لـ المشاريع المتوسطة أو الصغيرة والمستخدمون في مختلف القطاعات، ضمن نظام Microsoft البيئي الشركات التي تتعامل مع العديد من المشاريع الكبيرة في مجالات البناء والهندسة والصناعات التقنية الأخرى الفرق الصغيرة والمؤسسات التي ترغب في إدارة المهام والمشاريع والوثائق والمعرفة في منصة واحدة قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ميزات قاعدة البيانات يتكامل مع Microsoft SQL Server عبر Project Online أو Project Server يتصل بسلاسة بقاعدة بيانات Oracle و SQL ويوفر تحكمًا متعدد المشاريع في البيئات المعقدة يتصل بقواعد البيانات عبر عمليات التكامل (على سبيل المثال، Zapier و Make و API). ليس قاعدة بيانات تقليدية، ولكنه مرن للفرق المرنة التعاون يعمل بشكل أساسي مع تطبيقات Microsoft 365 مثل Microsoft SharePoint و Teams و Excel و Power BI. يدعم التعاون وتقديم التقارير بشكل مبسط دون الحاجة إلى تبديل الأنظمة الأساسية يوفر وصولاً متعدد المستخدمين ولكن ميزات التعاون محدودة. يتطلب عملية تثبيت معقدة مصمم للتعاون في الوقت الفعلي. التعليقات وتعيين المهام والدردشة واللوحات البيضاء والمستندات في منصة واحدة. تكامل أصلي مع Slack وZoom وGoogle Drive والمزيد التكامل يوفر تتبعًا أساسيًا للتكاليف ويتكامل مع لوحات التحليل، ولكنه يفتقر إلى أدوات أصلية لمعالجة التكاليف والمدفوعات المتقدمة يوفر تخطيطًا متقدمًا للتكاليف والتوقعات وتحليل القيمة المكتسبة. يتضمن أدوات مخصصة لإدارة المدفوعات والامتثال يوفر تتبع الوقت وحقول الميزانية ولوحات المعلومات المخصصة. يدعم التكامل مع أدوات مثل QuickBooks و Harvest والمزيد لتتبع الشؤون المالية

ما هو Microsoft Project؟

عبر Microsoft Project

Microsoft Project هي منصة لإدارة المشاريع تتيح تخطيط الجداول الزمنية والمشاريع وتخصيص الموارد للمهام وتتبع تقدم المشاريع. كما توفر إدارة ميزانية المشاريع وتحليل أحمال العمل من أجل تخصيص الموارد وتوزيع المهام بشكل أفضل.

الميزة البارزة في Microsoft Project هي قدرته الفائقة على الجدولة. يمكنك تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام من أجل اتباع نهج جدولة تصاعدي، وتعيين التبعيات، وتخصيص الموارد، وتصور كل شيء باستخدام عرض الشبكة أو اللوحة أو الجدول أو المخططات.

يوفر برنامج الجدولة أيضًا قوالب أساسية ومتقدمة لمساعدتك على بدء تخطيط المشروع. كما يتوفر أيضًا تقرير تتبع الوقت لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك الوصول إلى أهداف المشروع والمهام المتأخرة والمرحلة السريعة. نظرًا لأنه جزء من أدوات Microsoft 365، فهو خيار جيد إذا كان فريقك يستخدم بالفعل هذه المجموعة من التقنيات.

ميزات Microsoft Project

تم تصميم Microsoft Project لدعم تخطيط المشاريع المنظمة والواسعة النطاق لفرق المنتجات ومكاتب إدارة المشاريع وفرق المؤسسات. يساعدك على إدارة الجداول الزمنية والموارد والتبعيات، سواء كنت تركز على مشروع واحد أو تدير عدة مشاريع.

فيما يلي تفصيل لميزاته الأساسية:

الميزة رقم 1: مخططات جانت وعروض الجدول الزمني

عبر Microsoft Project

تتمثل إحدى الميزات البارزة في Microsoft Project في عرض مخطط جانت وعرض الجدول الزمني التفصيليين. احصل على جدول زمني واضح ومرئي لمشروعك من البداية إلى النهاية.

يمكنك استخدام هذه العروض من أجل:

خطط لجميع المهام والمراحل والتبعيات في مكان واحد

اسحب المهام وأفلتها لتعديل التواريخ أو الجداول الزمنية

تعرف على من يعمل على ماذا ومدة إنجاز المهمة

أنشئ جداول زمنية متعددة لتتبع مسارات العمل المختلفة

قم بتمييز العبارات الرئيسية وتقسيم المخرجات ذات الأولوية العالية

أبلغ أصحاب المصلحة عن التقدم المحرز من خلال لقطات زمنية

يتيح لك MS Project أيضًا تغيير لون ومuster وشكل وارتفاع مخطط جانت وإنشاء أشرطة جانت متعددة لعرض الأعمال المتأخرة والمشاريع غير المخصصة والمزيد.

💡 نصيحة للمحترفين: انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان في جزء المخطط من مخطط جانت في MS Project، ثم انقر فوق "خطوط الشبكة". سيُظهر لك المكان الذي يجب أن تكون فيه مهامك للتاريخ الحالي وفقًا للجدول الزمني، ويمكنك سحبها وإفلاتها وفقًا لذلك لضبط الجدول الزمني في مخطط جانت.

الميزة رقم 2: ألواح الكتابة البيضاء

عبر Microsoft Project

قد يكون MS Project في المقام الأول أداة برمجية لإدارة المهام ، ولكنه يوفر أيضًا إمكانية التعاون المرئي في سير عمل مشروعك. سواء كنت تقوم بتخطيط الأفكار أو التخطيط السريع أو استضافة اجتماع بدء العمل، يحصل فريقك على لوحة رقمية مشتركة للعمل في الوقت الفعلي.

يمكنك استخدام السبورات البيضاء المدمجة لرسم الأفكار أو سير العمل أو إضافة ملاحظات لاصقة لتنظيم أفكارك. تتيح لك هذه الميزة التعاون المباشر مع أعضاء الفريق عبر الأجهزة وإدراج المستندات أو الصور أو الروابط لمزيد من السياق. باختصار، إنها مساحة مرنة وخالية من القواعد حيث يمكن لفريقك التفكير بشكل إبداعي وحل المشكلات معًا.

الميزة رقم 3: إدارة المحفظة

عبر Microsoft Project

يوفر Microsoft Project إدارة المحافظ لمساعدتك في تخطيط الصورة الكبيرة. يمكنك استخدام سيناريوهات محافظ مختلفة لتحديد أفضل مسار استراتيجي لتنفيذ المشروع وإدارة الموارد وصحة الأعمال بشكل عام.

يقارن برنامج إدارة المشاريع أيضًا مقترحات المشاريع مع المحركات الاستراتيجية للأعمال لتصور قيود التكلفة والموارد.

تتيح لك ميزة إدارة المحفظة ما يلي:

قم بتجميع المشاريع ذات الصلة في خارطة طريق مرئية وتفاعلية للحصول على رؤية أوسع

استخدم إمكانات تحليل المحفظة لوضع نماذج لسيناريوهات مختلفة وفقًا لعوامل مثل قيود الميزانية وتوافر الموارد

أعط الأولوية للمشاريع ذات التأثير الكبير وأخر المشاريع الأقل إلحاحًا

أنشئ مخططات إنجاز المهام ولوحات معلومات Power BI باستخدام Native OData لتجميع بيانات المحفظة ومشاركتها مع أصحاب المصلحة لضمان تماشي الجميع مع نفس الهدف

👀 هل تعلم؟ 28% من مديري المشاريع يقولون إنهم ما زالوا يستخدمون جداول البيانات لجدولة المشاريع.

عبر Microsoft Project

بدلاً من البدء في كل مشروع من الصفر، يوفر MS Project قوالب لإدارة المشاريع مصممة خصيصًا لتناسب مختلف سير العمل. من تطوير البرامج إلى الحملات التسويقية، يمكنك استخدام هذه القوالب لتوجيه فريق المشروع وتوفير الوقت أثناء المشاريع عالية المخاطر.

تتيح لك قوالب تحديد الأهداف تقسيم مشروع كبير إلى أهداف أصغر ورسم معالم ومهام. هذه الميزة فعالة بشكل خاص لحملات إطلاق المنتجات.

يمكنك أيضًا الحصول على قوالب لمساعدتك في إعداد المهام والتبعيات والمواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز وتدوين الملاحظات في التقويم. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام الجدولة التلقائية لضبط الجداول الزمنية بناءً على تغييرات المهام. وتوقع تواريخ إتمام المشروع بناءً على التحديثات في الوقت الفعلي باستخدام قوالب إدارة محفظة المشاريع.

الميزة رقم 5: التكامل مع Microsoft 365

عبر Microsoft 365

إذا كان فريقك يستخدم بالفعل أدوات مثل Teams أو Excel أو Power BI، فإن Microsoft Project يتكامل بسلاسة مع سير عملك. يتكامل بشكل أساسي مع Microsoft 365، بحيث يمكنك ربط مهام المشروع بقنوات Teams وتصور الجداول الزمنية في Power BI وتحديث قوائم المهام مباشرة من Excel.

يمكنك مشاركة خطط المشاريع مباشرة في Microsoft Teams وتصدير التقارير ولوحات المعلومات إلى Power BI. قم بمزامنة المهام مع Outlook لتتبعها باستخدام التقويم واستخدم Power Automate لإنشاء سير عمل يربط المهام عبر التطبيقات. علاوة على ذلك، يتيح لك تخزين بيانات المشروع بأمان في قاعدة بيانات SQL Server على Microsoft Project Server.

الميزة رقم 6: مدير مشاريع مدعوم بالذكاء الاصطناعي

عبر Microsoft Project

يساعدك مدير المشاريع المدعوم بالذكاء الاصطناعي في MS Project على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن المشاريع بشكل أسرع. فهو يحلل بيانات مشروعك لتحقيق إدارة مثالية للمخاطر ويقدم اقتراحات للتحسين. كما أنه يقوم بإعداد تسلسلات لأتمتة سير العمل لتوفير الوقت.

باستخدام هذه الميزة، يمكنك تقييم المخاطر المحتملة والوصول إلى اقتراحات بشأن خطط التخفيف وتتبع المشكلات المحتملة والجارية داخل مشاريعك. سيقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بإنشاء خطة مشروع مع المدد الزمنية المقترحة والجهد اللازم لكل مهمة.

👀 هل تعلم؟ 84% من الشركات تعترف بأن هناك مجالًا للتحسين في استعدادها لمواجهة المخاطر لضمان مرونة الأعمال.

أسعار Microsoft Project

Planner في Microsoft 365: مجاني إلى الأبد

خطة Planner 1: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

Planner و Project Plan 3: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Planner و Project Plan 5: 55 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

ما هو Primavera؟

عبر Primavera

Primavera هي مجموعة برامج عالية الأداء لإدارة المشاريع مصممة لإدارة المشاريع الكبيرة والمعقدة في مختلف القطاعات مثل الهندسة والعمليات في القطاع العام. وهي مثالية بشكل خاص لجدولة أعمال البناء. يمكنك الحصول على ميزات مثل جدولة المهام وإدارة الموارد ومراقبة التكاليف وإدارة المخاطر وتحليل الأداء.

تتميز Primavera P6 بقدرتها على معالجة كميات هائلة من بيانات المشاريع دون إبطاء. يمكن لفرقك جدولة المهام وتخصيص الموارد وتتبع الميزانيات وتقليل المخاطر أثناء إدارة مشاريع متعددة، كل ذلك من خلال منصة مركزية واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك أدوات التحليل والتنبؤ المدمجة على اكتشاف التأخيرات وتجاوز التكاليف، مما يجعلها الخيار الأفضل بين بدائل Microsoft Project.

📮 ClickUp Insight: يرسل العاملون في مجال المعرفة ما معدله 25 رسالة يوميًا بحثًا عن المعلومات والسياق. وهذا يشير إلى إهدار قدر كبير من الوقت في التمرير والبحث وفك رموز المحادثات المجزأة عبر رسائل البريد الإلكتروني والدردشات. 😱 لو كان لديك منصة ذكية تربط المهام والمشاريع والدردشة والبريد الإلكتروني (بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي!) في مكان واحد. لكنك تمتلكها بالفعل!

ميزات Primavera

تكمن قوة Primavera في قدرتها على التعامل مع تخطيط المشاريع واسعة النطاق بدقة وتحكم. من الجدولة التفصيلية إلى التخفيف من المخاطر، تم تصميمها لدعم المشاريع المعقدة من البداية إلى النهاية.

الميزة رقم 1: جدولة المشاريع وإدارة المهام

عبر Primavera

يتيح لك Primavera P6 تقسيم المشاريع الضخمة إلى مراحل ومهام ومهام فرعية يمكن إدارتها. يمكنك تعيين المسؤوليات وتحديد المواعيد النهائية لكل منها، وتأمين وصول متعدد المستخدمين إلى الجداول الزمنية، ومراقبة تقدم كل مهمة من لوحة تحكم مركزية.

يمكنك أيضًا:

أنشئ هياكل تفصيلية لتقسيم العمل (WBS) لتنظيم جميع مراحل المشروع

قم بتعيين تبعيات المهام وضبط الجداول الزمنية باستخدام الجدولة بالسحب والإفلات

خصص العمالة والمعدات والموارد المادية لأنشطة محددة

حسّن ندرة الموارد والاختناقات باستخدام الرسوم البيانية وأوراق العمل والملفات الشخصية

تصور الجداول الزمنية باستخدام المخططات الشريطية ومخططات الشبكات

تعاون في الجداول الزمنية من خلال وصول متعدد المستخدمين

📖 اقرأ أيضًا: قوالب تخطيط الموارد المجانية في Excel و ClickUp

الميزة رقم 2: تحليل التقدم في الوقت الفعلي

عبر Primavera

تتبع تقدم مشروعك دون الحاجة إلى البحث في تقارير متعددة. يوفر Primavera P6 لوحات معلومات مرئية وأدوات إعداد تقارير لمساعدتك على البقاء على اطلاع على التأخيرات وتجاوزات التكاليف الثابتة واختناقات الموارد.

يمكنك مراقبة تحديثات التقدم المباشرة للمهام والمراحل المهمة. يتيح لك نظام إدارة المهام أيضًا إنشاء تقارير عن استخدام الموارد والتكاليف والتغييرات في الجدول الزمني.

هل تريد ضمان أن يقدم فريقك أفضل ما لديه؟

حدد عتبات الأداء وتلقى تنبيهات عند خروج المقاييس عن المسار الصحيح. علاوة على ذلك، يتيح لك مشاركة لوحات معلومات المشروع في الوقت الفعلي مع أصحاب المصلحة لإجراء عمليات تحقق سريعة وتحديثات مبسطة للحالة.

عبر Primavera

تنطوي المشاريع الكبيرة على مخاطر لا يمكن تجنبها. يساعدك Primavera P6 على الاستعداد من خلال تحديد المخاطر وتحليلها وتخفيفها قبل أن تؤثر على الجدول الزمني أو الميزانية.

يمكنك الوصول إلى سجل مركزي للمخاطر ووحدة إدارة المخاطر ، حيث يمكنك إنشاء نماذج للمخاطر المتعلقة بتأخير الجدول الزمني أو تقلبات الميزانية أو نقص الموارد. يتيح لك Primavera P6 أيضًا تشغيل محاكاة مونت كارلو لتقييم النتائج المحتملة.

قم بتعيين خطط لتخفيف المخاطر لأعضاء الفريق مع تحديد مسؤولياتهم بوضوح، وتتبع حالة المخاطر والتحديثات عبر المحفظة بأكملها.

الميزة رقم 4: إدارة الدفع والامتثال

عبر Primavera

مع Primavera P6، يمكنك الوصول إلى Oracle Textura Payment Management. وهو يبسط عمليات الدفع لمشاريع البناء من خلال أتمتة الفواتير وتحصيل التنازل عن الحقوق الضمانية وتتبع الامتثال. يضمن هذا الحل المستند إلى السحابة سداد المدفوعات في الوقت المحدد ويقلل الأعباء الإدارية لجميع أصحاب المصلحة في المشروع.

يمكنك تجميع جميع فواتيرك وعقودك واستخدام عوامل تصفية متقدمة للعثور على سحب معين. يساعدك ذلك على دفع مستحقات المقاولين من الباطن والموردين في الوقت المحدد من خلال الدفع الإلكتروني الآلي مع الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

يمكنك إعداد سير عمل آلي للامتثال، وتأمين وثائق المشروع، وجمع إعفاءات الرهن لكل سحب مسجل. علاوة على ذلك، يتزامن نظام الدفع في Primavera P6 مع برنامج المحاسبة الخاص بك للحفاظ على تكامل البيانات.

أسعار Primavera

أسعار مخصصة

Microsoft Project مقابل Primavera: مقارنة الميزات

إذا كنت لا تزال غير متأكد من الاختيار بين Primavera P6 و MS Project، فسنشرح لك أدناه الفروق الرئيسية بين هاتين الأداتين لإدارة المشاريع.

1. تجربة المستخدم والواجهة

يوفر Microsoft Project واجهة مألوفة بتصميمها الشبيه بشريط الأدوات، على غرار Excel وWord. وهذا يجعل التنقل سهلاً لمستخدمي Microsoft. كما أن عرض مخطط جانت ومخطط الجدول الزمني سهل الفهم والتخصيص.

من ناحية أخرى، يعتبر Primavera أكثر تقنية. وهو أفضل إذا كنت تدير مشاريع بناء وهندسة وبنية تحتية واسعة النطاق. تمنح الواجهة الأولوية للوظائف وحقول الإدخال التفصيلية على التصميم وسهولة الاستخدام، لذا فإن تعلمها يتطلب وقتًا طويلاً.

🏆 الفائز: Microsoft Project إذا كانت سهولة الاستخدام وواجهة المستخدم الأكثر سهولة من أولوياتك، فإن Microsoft Project هو الخيار الأفضل.

2. تكامل قواعد البيانات

يخزن Microsoft Project بيانات المشروع محليًا أو في السحابة باستخدام خدمات Microsoft 365. بالنسبة للمشاريع الصغيرة والفرق المتوسطة الحجم، يعد هذا الإعداد فعالاً وسهل الاستخدام، ولكنه قد لا يكون كافياً في البيئات الكبيرة التي تحتوي على بيانات ضخمة مثل البناء والهندسة.

يتكامل Primavera P6 بسلاسة مع قاعدة بيانات Oracle أو SQL، وهو مستوى من المرونة لن تجده في MS Projects. وهذا يجعله مثاليًا للتعامل مع مجموعات البيانات الضخمة عبر المشاريع المعقدة والمنظمة للغاية.

🏆 الفائز: Primavera تتصدر Primavera الشركات التي تحتاج إلى ميزات متقدمة مثل تكامل قواعد البيانات المرنة ومعالجة البيانات بكميات كبيرة.

3. التعاون

🧠 حقيقة ممتعة: كشفت دراسة أجرتها KPMG أن استخدام أدوات التعاون زاد بشكل ملحوظ بنسبة 43% بين المستجيبين بين عامي 2021 و2022، مع تفضيل أدوات Microsoft بشكل أكبر.

يتكامل MS Project بسلاسة مع أدوات التعاون في إدارة المشاريع مثل Teams و Excel و Power BI و SharePoint. يمكنك تضمين بيانات المشروع في اجتماعات Teams ومشاركة التحديثات عبر Excel وإنشاء التقارير من خلال Power BI، كل ذلك دون الحاجة إلى التبديل إلى تطبيقات تابعة لجهات خارجية. وهذا يجعل إدارة المشاريع أسهل للفرق متعددة الوظائف.

بينما يتيح لك Primavera P6 منح حق الوصول لعدة مستخدمين، فإن ميزات التعاون ليست واسعة النطاق، وسيحتاج فريقك إلى وقت للتعود على الميزات المتقدمة لإدارة المشاريع. ستحتاج إلى دعم تقني مكثف لإعداده. إنه قوي بمجرد تكوينه، ولكنه قد يبدو أقل مرونة للتعاون اليومي.

🏆 الفائز: Microsoft Project إذا كنت تتعاون بشكل متكرر وتستخدم Microsoft 360 كمجموعة تقنيات أساسية، فإن MS Project هو الخيار الأفضل من حيث التكامل والتعاون في مقارنة Primavera و MS Project.

4. إدارة التكاليف والدفع

يوفر MS Project تتبعًا أساسيًا للتكاليف من خلال أسعار ثابتة ومتغيرة، مما يجعله مناسبًا لإدارة الميزانيات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يساعدك تكامله مع Excel على تحليل بيانات الموارد بشكل أعمق، ولكنه يفتقر إلى قدرات التخطيط المالي الأكثر تعمقًا.

يتميز Primavera P6 في إدارة التكاليف والمدفوعات، خاصةً لاحتياجات المؤسسات. يتيح لك إنشاء رموز تكلفة مخصصة، وتشغيل التوقعات، ومراقبة الإنفاق الفعلي مقابل الإنفاق المخطط في الوقت الفعلي. كما يوفر أداة مخصصة لإدارة المدفوعات مع هياكل أسعار معقدة، وإدارة العقود والامتثال، وتحليل القيمة المكتسبة.

🏆 الفائز: Primavera يعد Primavera الخيار الأقوى إذا كنت بحاجة إلى ضوابط مالية قوية وأنواع أسعار متعددة ومراقبة صارمة لتخصيص الموارد.

Microsoft Project مقابل Primavera على Reddit

تتباين آراء مستخدمي Reddit حول Primavera P6 و MS Project. يثني بعض المستخدمين على سهولة الوصول إلى Microsoft Project وتكاملاته، بينما يفضل آخرون Primavera لميزاته المتقدمة التي تناسب إدارة المشاريع الكبيرة والمعقدة.

على سبيل المثال، يقول أحد مستخدمي Reddit على r/Construction أنه يفضل Project على Primavera P6 :

Project. فقط لأن هذا هو البرنامج الذي بدأت به. لم أستخدم Primavera من قبل. Project يعمل بشكل جيد، هناك بعض الأشياء التي أتمنى أن يتم تحسينها، وهناك الكثير من الميزات التي لم أبدأ في اكتشافها بعد.

Project. فقط لأن هذا هو البرنامج الذي بدأت به. لم أستخدم Primavera من قبل. Project يعمل بشكل جيد، هناك بعض الأشياء التي أتمنى أن تكون أفضل، وهناك الكثير من الميزات التي لم أبدأ في اكتشافها بعد.

ومع ذلك، فضل أحد مستخدمي Reddit برنامج Primavera P6 على MS Project على r/civilengineering:

يعد MS Project رائعًا لمشروع واحد. لا تحاول استخدامه لتنسيق عدة مشاريع معًا؛ فهو غير مصمم لهذا الغرض. للقيام بذلك، تحتاج إلى P6. بالنسبة لمعظم الأماكن، يكفي مشروع واحد في MS Project. ولكن عندما يتعلق الأمر بمشاريع كبيرة ومتعددة التخصصات، حيث يكون كل مجال عمليًا مشروعًا مختلفًا، فإن P6 يكون أكثر قوة ومصممًا للتعامل مع مثل هذه المشاريع.

يعد MS Project رائعًا لمشروع واحد. لا تحاول استخدامه لتنسيق عدة مشاريع معًا؛ فهو غير مصمم لهذا الغرض.

للقيام بذلك، تحتاج إلى P6.

بالنسبة لمعظم الأماكن، يكفي مشروع واحد في MS Project. ولكن عندما يتعلق الأمر بمشاريع كبيرة ومتعددة التخصصات، حيث يكون كل مجال عمليًا مشروعًا مختلفًا، فإن P6 يكون أكثر قوة ومصممًا للتعامل مع مثل هذه المشاريع.

أشار أحد مستخدمي Reddit إلى مزايا كلتا الأداتين على r/pmp:

يعد Project مناسبًا للمشاريع الفردية. أما Primavera فهو مخصص للبرامج أو المحافظ المليئة بالمشاريع والمصممة للوصول المتزامن المتعدد. إذا كنت تقوم ببناء منزل، فقد تستخدم Project. أما إذا كنت مسؤولاً عن بناء جميع المساحات والملاعب لاستضافة الألعاب الأولمبية، فقد تستخدم Primavera.

يعد Project مناسبًا للمشاريع الفردية. أما Primavera فهو مخصص للبرامج أو المحافظ المليئة بالمشاريع والمصممة للوصول المتعدد في وقت واحد. إذا كنت تبني منزلًا، فقد تستخدم Project. أما إذا كنت مسؤولاً عن بناء جميع المساحات والملاعب لاستضافة الألعاب الأولمبية، فقد تستخدم Primavera.

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر أدواتها على 9 منصات أو أقل.

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Microsoft Project مقابل Primavera

يحتوي كل من MS Project و Primavera P6 على عيوب ومزايا. هل ترغب في سد هذه الفجوات مع الاستمتاع بواجهة Microsoft Project البسيطة وإدارة المشاريع المعقدة في Primavera؟ اختر ClickUp، التطبيق الشامل للعمل.

كما تقول جودي هيلين، مديرة الدعم الإداري في مؤسسة Brighten A Soul Foundation:

أصبح تتبع مشاريع الشركة وتنظيمها أمرًا سهلاً وفعالاً للغاية باستخدام برنامج ClickUp. من القوائم البسيطة إلى المشاريع المعقدة، يتم استخدام برنامج ClickUp لإنجاز المهام كما هو متوقع. إنه برنامج فعال للغاية عند معالجة مشكلات إدارة المهام وتتبع تقدم المهام والمشاريع الجارية في المؤسسة.

أصبح تتبع مشاريع الشركة وتنظيمها أمرًا سهلاً وفعالاً للغاية باستخدام برنامج ClickUp. من القوائم البسيطة إلى المشاريع المعقدة، يتم استخدام برنامج ClickUp لإنجاز المهام كما هو متوقع. إنه برنامج فعال للغاية عند معالجة مشكلات إدارة المهام وتتبع تقدم المهام والمشاريع الجارية في المؤسسة.

ClickUp’s One Up #1: منصة ClickUp لإدارة المشاريع

تعامل مع المهام الصغيرة والمشاريع متعددة المستويات في مساحة تعاونية واحدة باستخدام ClickUp Project Management

يعد كل من Primavera و Microsoft Project أدوات قوية، ولكنها غالبًا ما تتطلب وقتًا طويلاً للتعلم، وتتميز بسير عمل منفصل، ومرونة محدودة للفرق سريعة الحركة. تعمل منصة إدارة المشاريع ClickUp على سد هذه الفجوة من خلال مساحة عمل مركزية وقابلة للتخصيص مع تحكم مفصل.

فهي تجمع مشاريعك ومعارفك واتصالاتك تحت سقف واحد، مدعومة بأقوى تقنية ذكاء اصطناعي في العالم، والتي تدرك السياق (وسنناقشها بالتفصيل قريبًا!).

مع منصة إدارة المشاريع من ClickUp، يمكنك:

تصور العمل بالطريقة التي تريدها، مع أكثر من 15 عرضًا من ClickUp ، بما في ذلك عروض القائمة وجانت والتقويم وكانبان

نظم المهام باستخدام المهام الفرعية المتداخلة وقوائم المراجعة والتبعيات مع تحكم مرن في الأنشطة

قم بتعيين زملائك في الفريق بسهولة إلى مهام محددة وإدارة السعة باستخدام عرض حجم العمل ولوحات معلومات المشروع المخصصة

تتبع التقدم المحرز مقارنةً بخطوط أساس متعددة باستخدام ClickUp Goals لتبقى على اطلاع على المخرجات

أتمتة سير العمل المتكرر لتوفير يوم واحد على الأقل كل أسبوع باستخدام أتمتة بسيطة لا تتطلب كتابة أي كود في ClickUp

أنشئ قاعدة معرفية يمكن الوصول إليها مركزيًا وحافظ على تنظيم جميع وثائق مشروعك باستخدام ClickUp Docs

استخدم ClickUp Chat للبقاء على اتصال والتعاون مع زملائك في الفريق في تخطيط المشاريع — دون الحاجة إلى الاستثمار في تطبيق اتصال منفصل

على عكس تصميم Microsoft Project الذي يشبه Excel أو واجهة المستخدم التقنية للغاية في Primavera، ستحصل على واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام مع ClickUp Project Management.

على الرغم من أنه يوفر بعض القوالب، إلا أن MS Project يفتقر إلى القوالب التفصيلية والمنظمة اللازمة للمشاريع المعقدة. يجب عليك استخدام قوالب منفصلة لتخطيط الأهداف وجدولة المهام وإدارة الموارد. يتفوق ClickUp على ذلك من خلال السماح لك بالاختيار من بين قوالب تفصيلية لإدارة المشاريع وقوائم المهام.

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة جميع مشاريعك وحالاتها وجداولها الزمنية في مكان واحد باستخدام نموذج إدارة المشاريع من ClickUp

على سبيل المثال، تم تصميم قالب ClickUp لإدارة المشاريع لمديري المشاريع والبرامج والمحافظ لإدارة المبادرات من التخطيط إلى التنفيذ مع تقليل العزلة والزحام.

يعمل على تجميع جميع مكونات المشروع — المهام والمستندات والأهداف والجداول الزمنية ولوحات المعلومات — في منصة موحدة. وهذا يجعله مثاليًا لما يلي:

الفرق التي تدير مبادرات متعددة الوظائف أو متعددة المراحل

مديرو المشاريع الباحثون عن سير عمل منظم وقابل للتطوير

المؤسسات التي تحتاج إلى رؤية واضحة وترابط وتتبّع للمهام عبر عدة مساهمين

🧠 حقيقة ممتعة: الفرق التي تتحول إلى ClickUp تنتهي باستبدال 3 أدوات أو أكثر وتوفير 3 ساعات أو أكثر كل أسبوع!

ميزة ClickUp رقم 2: ClickUp Brain

استخرج رؤى وملخصات المهام من مساحة العمل الخاصة بك، وحدد سير العمل المعقدة، وأنشئ خطط المشاريع باستخدام ClickUp Brain

تتطلب إدارة وتحليل كميات كبيرة من بيانات المشاريع في Primavera وقتًا ومعرفة فنية وإدخالًا يدويًا. بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين، من السهل أن يضيعوا في التقارير المعقدة ولوحات المعلومات القديمة.

ClickUp Brain يبسط ذلك من خلال المساعدة في الوقت الفعلي من الذكاء الاصطناعي الأكثر تماسكًا في العالم. إنه مدمج مباشرة في سير عملك، لذا فهو يعمل في مكان عملك مباشرةً، مما يزيل انتشار الذكاء الاصطناعي والتبديل بين السياقات الذي يصاحبه.

يمكنك استخدامه من أجل:

لخص تقدم المهام والتحديثات ، وتقارير الاجتماعات اليومية، وملاحظات المشروع، ومحاضر الاجتماعات

قم بإنشاء ملخصات المشاريع وخطط العمل والوثائق في ثوانٍ قبل البدء في التنفيذ

اطرح أسئلة على الذكاء الاصطناعي حول أي مهمة أو مستند أو سلسلة تعليقات من مساحة العمل الخاصة بك واحصل على إجابات فورية

إنشاء المهام الفرعية والجداول الزمنية وقوائم المراجعة تلقائيًا للمهام من مطالبات نصية بسيطة

استخدم أوامر اللغة الطبيعية لأتمتة سير العمل وتسريع تنسيق الفريق

لا تحتاج إلى دعم تقني لفهم الأداة. كل ما عليك فعله هو السؤال، وسيعرض لك ClickUp Brain كل ما هو مهم بشأن مشاريعك المعقدة أو الصغيرة في ثوانٍ معدودة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزة Talk to Text في ClickUp Brain MAX لتحويل صوتك على الفور إلى مهام مشروع منظمة أو تحديثات الحالة أو ملخصات الاجتماعات. ما عليك سوى التعبير عن أفكارك، مثل "إنشاء مهمة لإطلاق الحملة يوم الجمعة المقبل وتعيينها إلى أليكس"، وسيقوم Brain MAX، مساعد الذكاء الاصطناعي على سطح المكتب، ليس فقط بتدوينها، بل أيضًا بتنظيمها تلقائيًا في مساحة العمل الخاصة بك باستخدام علامات سياق ذكية ومواعيد نهائية ومسؤولين. سجل الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام 4 مرات أسرع باستخدام Talk to Text في ClickUp Brain MAX إنه مثالي لتدوين الأفكار في لحظتها، وإدارة المهام أثناء التنقل، والحفاظ على سرعة فائقة دون الحاجة إلى لمس لوحة المفاتيح. ✨

ميزة ClickUp رقم 3: محافظ ClickUp

قم بتصور وتتبع جميع مشاريعك في مكان واحد باستخدام ClickUp Portfolios

غالبًا ما يعني تتبع ومقارنة مشاريع متعددة في Microsoft Project التنقل بين الملفات أو طرق العرض أو أدوات Microsoft الأخرى. مع Primavera P6، قد تحتاج إلى تكوينات متقدمة أو دعم تكنولوجيا المعلومات لمجرد الحصول على نظرة عامة موحدة. بالنسبة للفرق سريعة الحركة، يمثل ذلك عائقًا كبيرًا.

تمنحك ClickUp Portfolios عرضًا مركزيًا في الوقت الفعلي لجميع مشاريعك في مكان واحد دون تعقيدات. وهي تتيح لك:

راقب حالة العديد من المشاريع وجدولها الزمني وحالتها في لوحة تحكم واحدة

قم بتجميع المشاريع ذات الصلة في مجموعات مخصصة بناءً على الفرق أو العملاء أو الأهداف

تعمق في كل مشروع للحصول على تفاصيل حول التقدم المحرز والمراحل والمهام

أضف حقولًا مخصصة مثل الميزانية أو المالكين أو الأولوية لتتبع ما يهمك أكثر

شارك عروض المحفظة المباشرة مع أصحاب المصلحة للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى عقد اجتماعات

احصل على نموذج مجاني تصور تقدم المهام والأهداف لمبادرات متعددة في مكان واحد باستخدام نموذج إدارة المحفظة من ClickUp

يمكنك أيضًا استخدام نموذج إدارة المحفظة من ClickUp لتتبع جميع البيانات والأجزاء المتحركة عبر مشاريعك. يتيح لك إدارة الموارد والمهام والأهداف وتصور التقدم المحرز وأداء الفريق وتكاليف المواد المدرجة في الميزانية. تحصل على أربعة عروض مختلفة، مثل قائمة المحفظة الرئيسية وإجراءات التشغيل القياسية للمشروع ودليل البدء، بحيث تكون جميع المعلومات منظمة ويسهل الوصول إليها.

قم بإدارة المشاريع في مساحة عمل مخصصة لفريقك باستخدام ClickUp

يوفر Microsoft Project واجهة مستخدم مألوفة وتكاملًا وثيقًا مع Microsoft 365، بينما يوفر Oracle Primavera P6 تخطيطًا قويًا على مستوى المؤسسات وأداءً عاليًا لقاعدة البيانات. لكن كلاهما يتطلب تعلمًا صعبًا وتعاونًا محدودًا وتنفيذًا أبطأ.

لا تريد التنازل عن أي شيء؟ تجاوز أدوات إدارة المشاريع التقليدية مع ClickUp. فهو يجمع بين التعاون في الوقت الفعلي والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقارير الديناميكية وعروض المشاريع المرنة في مكان واحد.

يمكنك تحويل الأفكار إلى عناصر عمل، والمحادثات إلى مهام، والمحافظ إلى لقطات للتقدم المحرز، دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات أو تصدير جداول البيانات. يقوم ClickUp Brain حتى بتلخيص تحديثات المشروع والاجتماعات وسلاسل التعليقات تلقائيًا.

سجل في ClickUp مجانًا اليوم، وامنح فريقك الوضوح والسرعة والهيكلية التي يحتاجونها لتحقيق كل إنجاز.