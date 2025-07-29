أفضل 10 بدائل لـ Amplenote لتدوين الملاحظات والمهام والإنتاجية

هل تبحث عن بدائل Amplenote لأن ملاحظاتك تستحق لمسة إضافية، أو لأنك ترغب في الحصول على المزيد؟ نحن نتفهم ذلك.

على الرغم من أن Amplenote رائع في إدارة المهام والملاحظات المترابطة والأفكار في مكان واحد، إلا أنه لا يناسب الجميع. ربما تريد شيئًا أكثر أناقة أو بساطة أو أقل... Amplenote-y.

سواء كنت خبيرًا في الإنتاجية أو من محبي البساطة أو مدمنًا على دفاتر الملاحظات الرقمية، فهناك تطبيق لتدوين الملاحظات يناسبك تمامًا.

في هذا الملخص، سنستكشف أفضل بدائل Amplenote التي ستسرق قلب منظمك — أو على الأقل علاماتك المرجعية. هيا بنا!

ما هو Amplenote؟

يجمع Amplenote بين تطبيق تدوين الملاحظات وإدارة المهام في تطبيق واحد، مما يتيح لك إنشاء روابط خلفية وتضمين قوائم المهام داخل ملاحظاتك ومزامنة أحداث التقويم الأساسية. ومع ذلك، يجد العديد من المستخدمين أنه لا يتناسب مع سير عملهم بالسلاسة التي كانوا يأملونها.

على Reddit، يشيد المستخدمون بمرونته، لكنهم يعترفون بأن الأمر يستغرق بضعة أسابيع — وأحيانًا شهورًا — حتى يبدأ في إظهار كفاءته الحقيقية، لذا يبحثون عن بدائل Amplenote. قد يبدو محدودًا لمن يفضلون التفكير غير الخطي — أولئك الذين يفضلون العصف الذهني أو رسم الخرائط الذهنية أو ربط الأفكار المجردة بحرية.

لماذا تختار بدائل Amplenote؟

إذا شعرت يومًا أن إعداد Amplenote يعوقك أو رغبت في الحصول على ميزات أكثر تطورًا، فإليك الأسباب الرئيسية لاستكشاف بدائل Amplenote:

تعاون محدود في الوقت الفعلي : يفتقر Amplenote إلى ميزة التحرير السلس لعدة مستخدمين، مما يجعل العمل الجماعي أكثر صعوبة

ميزات الذكاء الاصطناعي الأساسية أو المفقودة : الأدوات المستخدمة في تلخيص أو تنظيم أو الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي إما محدودة أو غير موجودة

تقويم صارم وهيكل ملاحظات : قد تؤدي العروض المحدودة والقوالب والتخصيصات المحدودة إلى إبطاء عملك

تكامل أضعف مع تطبيقات الطرف الثالث : إذا كنت تدير مشاريع معقدة تتضمن جداول زمنية أو تعاونًا بين فرق العمل أو عمليات تسليم بين أقسام مختلفة، فقد تجد نفسك تتنقل بين Amplenote وأدوات أخرى لسد الثغرات، مثل : إذا كنت تدير مشاريع معقدة تتضمن جداول زمنية أو تعاونًا بين فرق العمل أو عمليات تسليم بين أقسام مختلفة، فقد تجد نفسك تتنقل بين Amplenote وأدوات أخرى لسد الثغرات، مثل برامج إدارة المشاريع

منحنى تعلم حاد : على الرغم من قوة Amplenote، إلا أنه يتطلب وقتًا وجهدًا لإعداده واستخدامه بالكامل

واجهة قديمة: قد تبدو واجهة المستخدم غير سهلة الاستخدام عند التعامل مع الملاحظات الطويلة أو إدارة قوائم المهام الكبيرة والمعقدة داخل حساب Amplenote الخاص بك. يعتقد بعض مستخدمي Reddit أن التطبيق المحمول يحتاج إلى تحسين، وأن عرض التقويم لا يوفر صورة كاملة

بعد ذلك، دعنا نستكشف بعض بدائل Amplenote ذات الميزات القوية التي تساعدك على التغلب على هذه التحديات.

👀 هل تعلم؟ ​​لطالما كانت تدوين الملاحظات جزءًا أساسيًا من تاريخ البشرية. فقد طور الإغريق القدماء hypomnema، وهو سجل شخصي للمواضيع المهمة. وعند ترجمته إلى الإنجليزية، يعني هذا المصطلح اليوناني تذكيرًا أو ملاحظة أو سجلًا عامًا أو تعليقًا أو سجلًا قصصيًا أو مسودة أو نسخة.

بدائل Amplenote في لمحة سريعة

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ستجد في هذه القائمة أداة تناسب سير عملك أو متطلبات تدوين الملاحظات:

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp أداة تدوين مزودة بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة تدوين الملاحظات خلال الاجتماعات، ومستندات لتدوين الملاحظات السريعة، وعلامات ملونة، وتحويل الكلام إلى نص لنسخ المذكرات الصوتية الفرق التي تحتاج إلى مساحة عمل شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمهام والملاحظات والمشاريع خطة مجانية إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Microsoft OneNote لوحة قماشية حرة الشكل، دفاتر مقسمة إلى أقسام، دعم القلم، تكامل مع Microsoft 365 أدوات تدوين الملاحظات المرئية في نظام Microsoft يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9.99 دولارًا شهريًا Google Keep يحتاج العاملون في مجال المعرفة والباحثون إلى الخصوصية ومساحة عمل قائمة على الروابط المستخدمون العاديون الذين يحتاجون إلى تطبيق بسيط وسريع لتدوين الملاحظات والتذكيرات السريعة تتوفر خطة مجانية Apple Notes مزامنة iCloud، المجلدات والعلامات، ماسح ضوئي للمستندات، قفل Face ID/Touch ID تدوين الملاحظات بأسلوب بسيط عبر أجهزة Apple يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 0.99 دولار شهريًا Obsidian ملاحظات Markdown، روابط ثنائية الاتجاه، عرض بياني، تخزين محلي، وضع Canvas يرغب المستخدمون في إمكانية البحث في الملاحظات وتتبع المهام عبر الأجهزة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم Evernote Web Clipper، البحث باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، التحرير والبحث باستخدام الذكاء الاصطناعي، المهام المدمجة، الوصول دون اتصال بالإن المستخدمون الذين يرغبون في الحصول على ملاحظات قابلة للبحث وتتبع المهام عبر الأجهزة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14.99 دولارًا شهريًا Tana الإدخال الصوتي بالذكاء الاصطناعي، Supertags، الملاحظات المنظمة، الخلاصات المخصصة، النصوص مستخدمو الذكاء الاصطناعي الذين يحتاجون إلى أنظمة ملاحظات منظمة وقابلة للاستعلام يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا Nimbus Note (FuseBase) مساحات العمل، وكلاء الذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات في الملاحظات، ولقطات الشاشة، وبوابات العملاء الفرق التي تحتاج إلى تعاون منظم ووثائق تحمل العلامة التجارية أسعار مخصصة متاحة Workflowy تداخل غير محدود، مخططات قابلة للطي، عرض كانبان، عناصر معكوسة المخططون والمبسطون الذين ينظمون في قوائم يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8.99 دولارًا شهريًا Supernotes تنسيق بطاقات الملاحظات، الروابط الخلفية، التعاون، عرض الرسوم البيانية ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد الطلاب والمفكرون الذين يحتاجون إلى إدارة ملاحظات مرئية ومفصلة يتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة

أفضل بدائل Amplenote للاستخدام

دعنا نستعرض أفضل البدائل التي تقدم نفس ميزات Amplenote — بالإضافة إلى بعض الميزات التي لا توفرها — بدءًا من البديل المفضل لدينا.

1. ClickUp (أفضل مساحة عمل شاملة للإنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

دع الذكاء الاصطناعي يسجل محادثاتك باستخدام ClickUp AI Notetaker ويحولها إلى مهام وإجراءات

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل، وهو بديل جذاب لـ Amplenote. إذا كنت تبحث عن توسيع نطاق إنتاجيتك الشخصية لتشمل التعاون الجماعي وإدارة المهام والتذكيرات التلقائية وتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp هو الحل الأمثل لك.

دع الذكاء الاصطناعي يدون ملاحظاتك أثناء التنقل

يقوم AI Notetaker من ClickUp تلقائيًا بنسخ جميع اجتماعاتك الافتراضية وتلخيصها لك. يمكنك تحويل هذه الملاحظات إلى مهام قابلة للتنفيذ يمكن تتبعها في أي مكان وفي أي وقت.

نسخ ملاحظات الاجتماعات وأتمتتها باستخدام ClickUp AI Notetaker

يقدم هذا الفيديو لمحة عامة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تدوين محاضر الاجتماعات:

قم بتدوين ملاحظات وملخصات دقيقة باستخدام Brain

يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp، ClickUp Brain، تصدير الملاحظات الصوتية وإنشاء ملخصات لملاحظاتك البحثية. إليك الأسباب التي تجعل Brain برنامجًا متميزًا لتدوين محاضر الاجتماعات:

تدوين وتلخيص الاجتماعات تلقائيًا

ابحث عن مهامك أو ملاحظاتك داخل Brain

يُنشئ مخططات تفصيلية أو بنود عمل أو ملخصات من الملاحظات الأولية

قم بتبادل الأفكار باستخدام قوة العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، بما في ذلك ChatGPT وClaude وGemini والمزيد

اطرح أسئلة حول الاجتماعات واحصل على إجابات في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

استمتع بإمكانية الإملاء الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي ينسخ ملاحظاتك ويحررها باستخدام ClickUp Talk to Text

أطلق العنان لأفكارك أثناء إملاء ملاحظاتك وأفكارك المتفرقة في ClickUp Talk to Text. سيقوم البرنامج بتسجيل صوتك وإزالة وتصحيح أي أخطاء لفظية، ولأنه جزء من نظام ClickUp البيئي، يمكنك توجيهه لإنشاء مهام من ملاحظاتك الصوتية وتعيين أعضاء الفريق والمزيد!

يمكنك الاختيار من بين ما يصل إلى 40 لغة لتسجيل ملاحظاتك!

سجل الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام 4 مرات أسرع مع ClickUp Talk to Text

💡 مكافأة: إذا كنت ترغب في: ابحث على الفور في ClickUp و Google Drive و GitHub و OneDrive و SharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة + الويب عن ملاحظاتك وملفاتك وكتبك الإلكترونية

استخدم Talk to Text لطرح الأسئلة وإملاء النصوص وإصدار الأوامر بصوتك — دون استخدام يديك، في أي مكان

يحل محل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وGemini بحل واحد للذكاء الاصطناعي يعتمد على السياق جرب ClickUp Brain MAX — رفيق سطح المكتب المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يفهمك حقًا لأنه يعرف عملك. تخلص من انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، استخدم صوتك لإنجاز العمل، وإنشاء وثائق السياسات، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، والمزيد.

يمكنك أيضًا التخلص من دفتر الملاحظات الورقي لتدوين أفكارك في الساعة 2 صباحًا على ClickUp Notepad، وستتم مزامنتها بسلاسة مع مهامك ومشاريعك ومستنداتك.

نظم أفكارك واعمل عليها باستخدام المستندات والمهام

ClickUp Docs هي مواقع ويكي مصغرة غنية وتعاونية حيث توجد ملاحظات الاجتماعات والأفكار والخطط جنبًا إلى جنب مع المهام. على عكس الصفحات المنفصلة لتطبيقات الملاحظات التقليدية، يمكنك تضمين المهام مباشرة في ClickUp Docs ووضع علامات على زملائك في الفريق وإنشاء مواصفات للمشاريع يمكن تنفيذها على الفور.

اكتب ونظم النصوص مع التحرير في الوقت الفعلي وتكامل المهام في ClickUp Docs

تتيح لك مهام ClickUp إدارة المشاريع الصغيرة والكبيرة في مكان واحد مركزي. يمكنك تعيين المهام وترتيبها حسب الأولوية وتحديد التبعيات وعرضها في طرق عرض القائمة واللوحة وجانت والتقويم للحصول على مرونة تامة.

أنشئ المهام وقم بتعيينها وتتبعها مع تحديد الأولويات والمواعيد النهائية والتبعيات باستخدام ClickUp Tasks

أفضل ما في الأمر هو أن تذكيرات ClickUp تتزامن مع مهامك وتقويمك. فهي تساعدك على الالتزام بالمواعيد النهائية والمتابعة أو المهام التي تتم مرة واحدة. وهي مفيدة عندما تدون أفكارًا في مستندات ولكنك تحتاج إلى تنفيذها لاحقًا.

هل أخبرناك أن ClickUp هي أداة مجانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات؟ ClickUp تقوم بكل شيء، من تدوين الملاحظات إلى تنفيذ المشاريع بسلاسة، مع توفير تحليلات قوية وسهولة في تدوين الملاحظات وتصورات جذابة، كل ذلك بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

أفضل ميزات ClickUp:

قم بتشغيل الإجراءات تلقائيًا باستخدام باستخدام ClickUp Automations لإنشاء المهام أو تعيينها أو تحديثها كلما وصلت نسخة جديدة أو ملاحظة اجتماع إلى مساحة العمل الخاصة بك.

حسّن محاضر الاجتماعات باستخدام باستخدام علامات المهام المخصصة —أضف سياقًا مثل نوع الاجتماع أو اسم العميل أو الأولوية للحفاظ على تنظيم كل شيء وتسهيل تتبعه.

أضف مقتطفات غنية بالسياق إلى إلى ClickUp Assign Comments لتعيين المهام مباشرة من النصوص وتوفير مرجع دقيق دون مشاركة المستندات بالكامل.

قيود ClickUp:

منحنى تعلم أكثر حدة للمستخدمين الجدد بسبب مكتبة الميزات الواسعة

أسعار ClickUp:

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2 : 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

تقول مراجعة G2:

ClickUp هي إحدى تلك الأدوات التي تنمو معك... بدلاً من التوفيق بين عشرة تطبيقات مختلفة... تضع ClickUp كل شيء في مكان واحد.

ClickUp هي إحدى تلك الأدوات التي تنمو معك... بدلاً من التوفيق بين عشرة تطبيقات مختلفة... تضع ClickUp كل شيء في مكان واحد.

2. Microsoft OneNote (الأفضل لتدوين الملاحظات المرئية)

عبر Microsoft OneNote

لأي شخص يستخدم بالفعل مجموعة Microsoft، يوفر Microsoft OneNote بديلاً طبيعياً عن Amplenote. كجزء من Office 365، يتصل بسلاسة مع Word وExcel وOutlook وغيرها، بحيث تظل ملاحظاتك بجانب الأدوات التي تستخدمها كل يوم.

بدلاً من إعادة تصميم طريقة تدوين الملاحظات، يعتمد OneNote على مفاهيم مألوفة: دفاتر مقسمة إلى أقسام وصفحات يمكنك ترتيبها كما تشاء. تحصل على تسلسل هرمي واضح دون الشعور بأنك محصور في قوالب جامدة.

ما يميز OneNote هو مرونة الإدخال. يمكنك الكتابة بحرية أو بخط اليد أو إسقاط الملفات والتبديل بين الطرق في نفس الصفحة. إذا كان لديك شاشة تعمل باللمس أو قلم، فإن اللوحة تتحول إلى مساحة لرسم المخططات أو إضافة تعليقات على الشرائح ببضع نقرات فقط. هذه المرونة تجعل من السهل تسجيل الأفكار بأي تنسيق تريده.

أفضل ميزات Microsoft OneNote

نظم المحتوى الخاص بك في صفحات حرة الشكل مع دعم للرسومات والصور والقوائم والملاحظات المكتوبة بخط اليد

استخدم Microsoft Copilot لتوليد الأفكار أو المخططات أو الملخصات مباشرة في ملاحظاتك

قم بمزامنة الملاحظات عبر الأجهزة والوصول إليها في وضع عدم الاتصال بفضل الدعم السحابي السلس لـ Microsoft 365

قيود Microsoft OneNote

تتوفر ميزات الذكاء الاصطناعي فقط عند دمجها مع Microsoft Copilot

أسعار Microsoft OneNote

مجاني مع ميزات محدودة.

مشمول في اشتراكات Microsoft 365 (ابتداءً من 9.99 دولارًا شهريًا للأفراد)

تقييمات Microsoft OneNote وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 1800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OneNote

كتب أحد المراجعين في Capterra:

التنوع — لا يفرض هذا البرنامج قيودًا تذكر على الإبداع ويساعدك على تحقيق التصميم المرئي الذي تريده. لقد أحدثت ميزة مشاركة دفاتر الملاحظات تغييرًا جذريًا، حيث اكتسبت الكثير من المصداقية وتقدير زملائي.

التنوع — لا يفرض هذا البرنامج قيودًا تذكر على الإبداع ويساعدك على إضفاء الحيوية على التصميم المرئي الذي تريده. لقد أحدثت ميزة مشاركة دفاتر الملاحظات تغييرًا جذريًا، حيث أكسبتني الكثير من المصداقية وتقدير زملائي.

👀 هل تعلم؟ خمس من أكثر طرق تدوين الملاحظات شيوعًا هي: طريقة كورنيل ، التي تقسم ملاحظاتك إلى أقسام ، التي تقسم ملاحظاتك إلى أقسام

Mindmapping ، حيث تبدأ بفكرة مركزية في منتصف الصفحة ثم تتفرع إلى أفكار فرعية وفئات ووصلات مثل شجرة ، حيث تبدأ بفكرة مركزية في منتصف الصفحة ثم تتفرع إلى أفكار فرعية وفئات ووصلات مثل شجرة

Zettelkasten ، حيث يتم ربط ملاحظاتك عبر روابط وعلامات، مما يخلق شبكة معرفية متنامية ، حيث يتم ربط ملاحظاتك عبر روابط وعلامات، مما يخلق شبكة معرفية متنامية

طريقة المخطط ، وهي بنية هرمية كلاسيكية، مثل ، وهي بنية هرمية كلاسيكية، مثل شجرة العائلة للأفكار

طريقة الرسم البياني ، حيث تقسم الصفحة إلى أعمدة للفئات وتملأ الصفوف أثناء جمع المعلومات ، حيث تقسم الصفحة إلى أعمدة للفئات وتملأ الصفوف أثناء جمع المعلومات

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لتدوين الملاحظات من أجل تنظيم أفضل

3. Google Keep (الأفضل للملاحظات السريعة والتذكيرات البسيطة)

عبر Google Keep

يتيح لك Google Keep التقاط الملاحظات والقوائم والصور ومقاطع الصوت وترتيبها على لوحة رقمية مرنة. يمكنك مشاركة قائمة المهام أو قائمة التسوق مع العائلة ومشاهدة العناصر التي تم تحديدها في الوقت الفعلي، دون الحاجة إلى تبادل الرسائل الإضافية.

تسريع التسجيل: تسجيل مذكرة صوتية سريعة أثناء التنقل، ثم تحويلها إلى نص لاحقًا لسهولة الرجوع إليها.

ومع ذلك، يواجه Keep صعوبات في سير العمل الأكثر تقدمًا. على الرغم من إمكاناته، إلا أنه لا يزال منفصلاً عن Google Tasks و Calendar، لذا تفوتك تجربة موحدة وشاملة.

أفضل ميزات Google Keep

سجل مذكرات صوتية يتم تحويلها تلقائيًا إلى نص قابل للبحث

نظم الملاحظات باستخدام التسميات والأكواد اللونية

أنشئ ملاحظات تعاونية في الوقت الفعلي لمشاركتها مع الأصدقاء أو العائلة

ثبّت الملاحظات على الشاشة الرئيسية لجهازك وابقَ على اطلاع على المهام ذات الأولوية

قيود Google Keep

لا تمتلك القدرة على التعامل مع تدوين الملاحظات المعقدة

أسعار Google Keep

مجاني مع حساب Google حتى سعة تخزين 15 جيجابايت

تقييمات ومراجعات Google Keep

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Keep

يشارك أحد مستخدمي Reddit:

Keep سريع وموثوق، ويؤدي وظائفه على أكمل وجه... إنه أداة ممتازة لتسجيل الملاحظات/البريد الوارد، ومناسب لقوائم المهام، كما أن البحث فيه سريع للغاية. لكنه يتحول بسهولة إلى مقبرة للملاحظات، وتبدو الملاحظات المعقدة التي تحتوي على فواصل أسطر ومسافات بادئة سيئة للغاية في تنسيق البطاقات.

Keep سريع وموثوق، ويؤدي وظائفه على أكمل وجه... إنه أداة ممتازة لتسجيل الملاحظات/البريد الوارد، ومناسب لقوائم المهام، كما أن البحث فيه سريع جدًا. لكنه يتحول بسهولة إلى مقبرة للملاحظات، والملاحظات المعقدة التي تحتوي على فواصل أسطر ومسافات بادئة تبدو سيئة في تنسيق البطاقات.

📮 ClickUp Insight: أكثر من نصف الموظفين (57٪) يضيعون الوقت في البحث في المستندات الداخلية أو قاعدة المعرفة الخاصة بالشركة للعثور على المعلومات المتعلقة بالعمل. وماذا يحدث عندما لا يتمكنون من العثور عليها؟ يلجأ 1 من كل 6 إلى حلول بديلة شخصية — مثل البحث في رسائل البريد الإلكتروني القديمة أو الملاحظات أو لقطات الشاشة لمجرد تجميع المعلومات. يلغي ClickUp Brain الحاجة إلى البحث من خلال توفير إجابات فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يتم استخلاصها من مساحة العمل بالكامل والتطبيقات الخارجية المدمجة، حتى تحصل على ما تحتاج إليه دون عناء.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Google Keep

4. Apple Notes (الأفضل لتدوين الملاحظات البسيطة عبر الأجهزة)

تقدم Apple Notes تجربة تدوين ملاحظات بسيطة وسلسة تتزامن بسهولة عبر جميع أجهزة Apple. بالنسبة لأي شخص يستثمر في نظام Apple، فهي الخيار المفضل بين بدائل Amplenote للتفكير غير الخطي.

يعد تشغيل Notes على جهاز Mac أمرًا بسيطًا للغاية، حيث يكفي النقر على أيقونة في الزاوية، ويصبح المحتوى المنسوخ من iPhone متاحًا على سطح المكتب على الفور. يمكنك تخزين النصوص والصور والروابط وملفات PDF والخرائط وحتى الرسومات، وكلها منظمة في مجلدات ويمكن البحث عنها في أي وقت.

يقوم الماسح الضوئي المدمج بتحويل الصفحات الورقية إلى ملفات PDF دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية. كما تظهر الرسومات المكتوبة بخط اليد أو باستخدام Apple Pencil جنبًا إلى جنب مع الملاحظات المكتوبة. ومع ذلك، فإن التنسيق المتقدم — مثل نقل كتل النص أو المسافات البادئة المعقدة أو تعديل التخطيط — محدود. ستجد مستخدمي iOS يبحثون عن أدوات أكثر قوة لإدارة المهام.

أفضل ميزات Apple Notes

قم بمزامنة الملاحظات عبر أجهزة Apple باستخدام iCloud، بما في ذلك النصوص والصور وقوائم المراجعة

أضف طبقة من الخصوصية إلى الملاحظات الحساسة باستخدام Face ID أو Touch ID أو كلمة مرور

نظم الملاحظات في مجلدات ومجلدات فرعية، واستخدم العلامات للتصفية السريعة

قوالب Apple Notes معدة مسبقًا للحفاظ على الاتساق بين ملاحظاتك ومهامك ومشاريعك

قيود Apple Notes

متاح فقط مع منتجات Apple

أسعار Apple Notes

مجاني مع iCloud (5 جيجابايت مضمنة)؛ يتوفر المزيد من السعة التخزينية عبر باقات iCloud+ المدفوعة

تقييمات ومراجعات Apple Notes

متجر تطبيقات Apple: 4. 6/5 (أكثر من 20 ألف تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Apple Notes

يشارك أحد مستخدمي Reddit:

مثالي للملاحظات السريعة أو المكتوبة بخط اليد أو الصوتية. المزامنة سريعة عبر أجهزة Apple، ولكن الوصول إليها من Windows مزعج. النسخة الإلكترونية تستمر في تسجيل خروجي.

مثالي للملاحظات السريعة أو المكتوبة بخط اليد أو الصوتية. المزامنة سريعة عبر أجهزة Apple، ولكن الوصول إليها من Windows مزعج. النسخة الإلكترونية تستمر في تسجيل خروجي.

👀 هل تعلم؟ وجد باحثان في جامعة برينستون وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن كتابة الملاحظات بخط اليد أكثر فعالية في الفهم والاستذكار من كتابة الملاحظات على الكمبيوتر.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي

5. Obsidian (الأفضل لربط الأفكار المعقدة مع ملكية البيانات الكاملة)

عبر Obsidian

Obsidian مفيد عند إدارة أرشيف شخصي ضخم — فكر في مئات أو حتى آلاف الملاحظات الفردية، من بين بدائل Amplenote الأخرى. يتيح تطبيق تدوين الملاحظات هذا الربط والتواصل الثنائي الحقيقي، بحيث يمكن ربط كل فكرة أو مشروع أو مرجع معًا.

تخيل تتبع حملات تسويقية متعددة لنفس المنتج. مع Obsidian، ترتبط كل ملاحظة ذات صلة ببعضها البعض، ويكشف عرض الرسم البياني المدمج على الفور عن المجموعات والعلاقات التي تم تجاهلها.

ومع ذلك، يركز Obsidian على الاستكشاف الفردي العميق بدلاً من التعاون الجماعي. على الرغم من أن تنظيم ملاحظاتك كشبكة معرفية شخصية أمر مفيد، إلا أنه لا يسمح بالتعليق أو التحرير المباشر.

إذا كان سير عملك يعتمد على نقل المعلومات أو المهام إلى الخارج —تعيين عناصر العمل، أو جمع التعليقات، أو المزامنة مع تطبيقات أخرى— فقد يبدو تصميم Obsidian البسيط مقيدًا. إنه جيد كبيئة اختبار فردية للأفكار، ولكنه لا يفي بالغرض عندما تحتاج إلى مساحة عمل متكاملة وموجهة للفريق.

أفضل ميزات Obsidian

ربط ثنائي الاتجاه وعرض بياني مرئي لبناء شبكة من الأفكار المترابطة مثل ويكي الشخصية الخاصة بك

وضع Canvas لتنظيم الأفكار بشكل مكاني — مثالي للعصف الذهني أو التخطيط أو التفكير البصري

انشر الملاحظات كقاعدة معرفية أو ويكي مع نطاقات مخصصة وتصميم جاهز لتحسين محركات البحث (SEO)

قيود Obsidian

تتطلب المزامنة عبر الأجهزة إضافة مدفوعة، وميزات التعاون محدودة ما لم تستخدم حلولاً بديلة

أسعار Obsidian

مجاني للاستخدام الشخصي

المزامنة: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

النشر: 10 دولارات شهريًا لكل موقع

ترخيص تجاري: 50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم في السنة

تقييمات ومراجعات Obsidian

Google Play : 4. 3 (12 ألف تقييم)

Apple Store: 4.5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Obsidian

يشارك أحد مستخدمي Reddit:

يوفر لي Obsidian مساحة كتابة واضحة تساعدني على التفكير بشكل أفضل — ولكن الكثير من الميزات الإضافية مثل عرض الرسم البياني والروابط الخلفية والمكوّن الإضافي Smart Connections تبدو مبالغًا فيها. أنا أستخدم في الغالب الرسم البياني المحلي وهيكل المجلدات البسيط.

يوفر لي Obsidian مساحة كتابة واضحة تساعدني على التفكير بشكل أفضل — ولكن الكثير من الميزات الإضافية مثل عرض الرسم البياني والروابط الخلفية والمكوّن الإضافي Smart Connections تبدو مبالغًا فيها. أنا أستخدم في الغالب الرسم البياني المحلي وهيكل المجلدات البسيط.

👀 هل تعلم؟ Roam Research هي أداة لتدوين الملاحظات مصممة خصيصًا للتفكير غير الخطي. على عكس تطبيقات الملاحظات التقليدية التي تنظم المعلومات في مجلدات أو مستندات ثابتة، تستخدم Roam نموذجًا قائمًا على الرسوم البيانية يحاكي طريقة عمل الدماغ من خلال الربط بين الأفكار. يقدم Obsidian العديد من الميزات الأساسية نفسها في حزمة أكثر مرونة وتحترم الخصوصية وسهلة الاستخدام في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

6. Evernote (الأفضل للمزامنة بين الأجهزة وقصاصات الويب)

عبر Evernote

يحافظ Evernote على ملاحظاتك ووثائقك ومقتطفات الويب الخاصة بك في متناول يدك بسهولة على أي جهاز. كما أن ميزة البحث المدعومة بتقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) تتيح لك العثور على النصوص داخل الصور وملفات PDF، لذا لن تضطر أبدًا إلى البحث في الملفات. يتيح لك Web Clipper حفظ المقالات أو مقتطفات الأكواد أو الوصفات مباشرة في دفتر ملاحظات منظم.

بفضل AI Search و AI Edit، يتجاوز Evernote مجرد التخزين ليصبح شريكًا حقيقيًا في الإنتاجية — حيث يعرض المعلومات المهمة، وينظم المسودات، ويقدم لك أفكارًا جديدة عندما تحتاج إلى الإلهام.

يمكنك ربطه بـ ClickUp أو Google Calendar أو Slack أو Teams، بحيث تتدفق ملاحظات الاجتماعات والتذكيرات بسلاسة إلى أدواتك المفضلة. إذا كنت تتساءل عن كيفية تتبع المهام، فإن ميزة المهام في Evernote تساعدك في ذلك. يمكنك تقسيم المشاريع إلى مهام أصغر، وتعيين المسؤوليات، وتتبع التقدم المحرز، كل ذلك من داخل التطبيق.

أفضل ميزات Evernote

قم بقص صفحات الويب أو المقالات بالكامل باستخدام Web Clipper وحفظها في دفاتر ملاحظات محددة مع علامات

استخدم البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي للعثور على المحتوى عبر الملاحظات والمستندات وملفات PDF وحتى نص الصور (OCR)

انسخ الملاحظات الصوتية إلى نص قابل للبحث، مما يجعلها مفيدة للاجتماعات والأفكار أثناء التنقل

قيود Evernote

الباقة الأساسية (المجانية) تتيح لك الآن 50 ملاحظة ودفتر ملاحظات واحد فقط، مع إمكانية المزامنة مع جهاز واحد فقط

أسعار Evernote

مجاني : الميزات الأساسية

شخصي : 14.99 دولارًا شهريًا

احترافي : 17.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Evernote وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 8000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Evernote

يشارك أحد مستخدمي G2:

يمكنني حفظ أي شيء تقريبًا في حساب Evernote الخاص بي، مثل الملاحظات المكتوبة وقصاصات مواقع الويب وملفات pdf والصور. تعتبر ميزتا Web Clipper و"إرسال البريد الإلكتروني إلى البريد الوارد" مفيدة بشكل خاص بالنسبة لي.

يمكنني حفظ أي شيء تقريبًا في حساب Evernote الخاص بي، مثل الملاحظات المكتوبة وقصاصات مواقع الويب وملفات pdf والصور. تعتبر ميزتا Web Clipper و"إرسال إلى البريد الوارد" مفيدة بشكل خاص بالنسبة لي.

🧠 حقيقة ممتعة: في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، تعلم تشارلز ديكنز الاختزال ليصبح مراسلًا برلمانيًا، وهي تجربة استخدمها في شخصية ديفيد كوبرفيلد.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Evernote لتدوين الملاحظات

7. Tana (أفضل مساحة عمل مدمجة مع الذكاء الاصطناعي للتفكير المنظم)

عبر Tana

يجمع Tana بين الملاحظات التقليدية والذكاء الاصطناعي والإدخال الصوتي لمساعدتك على تسجيل الأفكار وتنظيمها بسرعة. وهو مصمم للمستخدمين الذين يرغبون في تحويل ملاحظاتهم إلى مهام أو مشاريع أو بيانات منظمة دون الحاجة إلى التنسيق اليدوي.

إذا كنت تستكشف كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام الحياة اليومية، فإن Tana تجعل ذلك يبدو أمراً طبيعياً. ببضع ضغطات على المفاتيح أو مذكرة صوتية سريعة، يمكنك تحويل الأفكار العابرة إلى عناصر منظمة وقابلة للتنفيذ.

نهجها الذي يركز على الهيكل أولاً يحول كل ملاحظة إلى كائن ديناميكي يمكن ربطه ووضع علامات عليه والبحث عنه. سواء كنت غير متصل بالإنترنت أو تسجل مذكرات صوتية أثناء التنقل، تهدف Tana إلى تقليل الاحتكاك بين التقاط المعلومات واتخاذ الإجراءات بناءً عليها.

أفضل ميزات Tana

حوّل الملاحظات إلى عناصر منظمة مثل المهام أو الاجتماعات أو OKRs باستخدام Supertags، مما يجعلها قابلة للتصفية والبحث والتتبع

قم بتحويل المذكرات الصوتية تلقائيًا إلى بنود جدول أعمال أو أفكار أو ملاحظات باستخدام معالجة الذكاء الاصطناعي المدمجة

استخدم الخلاصات المخصصة لإبراز العناصر المهمة مثل الاجتماعات القادمة أو المهام المفوضة أو الأهداف، دون الحاجة إلى وضع علامات أو تنظيم أي شيء يدويًا

قيود Tana

قد يكون تصدير المحتوى من Tana صعبًا، نظرًا لوجود خيارات مدمجة محدودة لنقل البيانات بسهولة خارج المنصة

أسعار Tana:

خطة مجانية: متوفرة مع الميزات الأساسية

الخطط المدفوعة: Plus : 10 دولارات شهريًا Pro : 18 دولارًا شهريًا

إضافة : 10 دولارات شهريًا

Pro: 18 دولارًا شهريًا

إضافة : 10 دولارات شهريًا

Pro: 18 دولارًا شهريًا

تقييمات Tana وتعليقات المستخدمين

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tana

يشارك أحد مستخدمي Reddit:

اخترت Tana بسبب سهولة عرض المعلومات بعدة طرق — قوائم، بطاقات، علامات تبويب، تقويم، قائمة جانبية — كل ذلك دون أي معرفة تقنية. ومع ذلك، أفتقد الأشياء التالية في Obsidian: الوصول المحلي، تنسيق Markdown الشائع، سهولة استخدام النسخ الاحتياطية.

اخترت Tana بسبب سهولة عرض المعلومات بعدة طرق — قوائم، بطاقات، علامات تبويب، تقويم، قائمة جانبية — كل ذلك دون أي معرفة تقنية. ومع ذلك، أفتقد الأشياء التالية في Obsidian: الوصول المحلي، تنسيق Markdown الشائع، سهولة استخدام النسخ الاحتياطية.

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8. Nimbus Note (الآن FuseBase؛ الأفضل للتعاون المنظم بين أعضاء الفريق)

عبر FuseBase

Nimbus Note (الآن FuseBase) هو برنامج تعاون في المستندات عبر الأنظمة الأساسية. بينما يستخدم عشاق الإنتاجية Amplenote لإدارة سير العمل الشخصي، فإن FuseBase هي منصة مساحة عمل تركز على B2B للفرق الصغيرة والعملاء والشركاء.

يتيح للفرق والأفراد إدارة الملاحظات والمهام والمشاريع في مكان واحد. يوفر تدوين الملاحظات بتنسيقات متعددة وتنظيم على غرار قواعد البيانات وأدوات مدمجة لالتقاط الشاشة. يجمع هذا البديل لـ Amplenote بين قوة تدوين الملاحظات وقواعد المعرفة ووكلاء الذكاء الاصطناعي وبوابات العملاء تحت مظلة واحدة.

أفضل ميزات Nimbus Note

أنشئ مساحات عمل منفصلة لمختلف الفرق أو العملاء أو المشاريع، لكل منها مستويات وصول متميزة

التقط صفحات الويب بالكامل أو الصور أو لقطات الشاشة باستخدام Nimbus Clipper المدمج وقم بتعليقها داخل الملاحظات

أضف قواعد البيانات وجداول البيانات وقوائم المهام مباشرة إلى الملاحظات لإنشاء ويكي داخلي ديناميكي أو بوابة عملاء

قيود Nimbus Note

أبلغ المستخدمون عن مشكلات في تسجيل الدخول ودعم غير متسق للتطبيق عبر الأنظمة الأساسية

أسعار Nimbus Note

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Nimbus Note

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (170+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nimbus Note

مراجعة على Google Play notes:

إنه تطبيق رائع ويمكنه التغلب على أي تطبيق مزيف يتظاهر بأنه تطبيق لتدوين الملاحظات! (لا جوائز لمن يخمن) المطورون مستجيبون بدرجة كافية إذا واجهت أي مشكلة! جاذبيته الجمالية هي أكبر ما يميزه، ولكنه أيضًا مليء بالميزات! حظًا سعيدًا لفريق fuse base بأكمله (يبدو أنهم غيروا الاسم من nimbus)

إنه تطبيق رائع ويمكنه التغلب على أي تطبيق مزيف يتظاهر بأنه تطبيق لتدوين الملاحظات! (لا جوائز لمن يخمن) المطورون مستجيبون بدرجة كافية إذا واجهت أي مشكلة! جاذبيته الجمالية هي أكبر ما يميزه، ولكنه أيضًا مليء بالميزات! حظًا سعيدًا لفريق fuse base بأكمله (يبدو أنهم غيروا الاسم من nimbus)

9. Workflowy (الأفضل للمخططات البسيطة والتداخل اللانهائي)

عبر Workflowy

WorkFlowy يحول ملاحظاتك ومهامك إلى قوائم متداخلة، بحيث يمكنك التكبير للحصول على صورة عامة أو الغوص في التفاصيل الدقيقة بنقرة واحدة.

يبدو تنسيق المخطط القابل للطي وكأنك تتصفح تعليقات مترابطة، مما يتيح لك توسيع الموضوعات التي تحتاجها فقط. عندما تريد عرضًا مرئيًا للتقدم المحرز، تقوم لوحة Kanban المدمجة في Workflowy بتحويل أي قائمة إلى أعمدة. يمكنك نقل المهام من "فكرة" إلى "منجز" دون مغادرة المخطط.

أفضل ميزات Workflowy

يتيح لك نسخ العناصر عبر مواقع مختلفة، بحيث يتم تحديث أي تعديل يتم إجراؤه في مكان واحد تلقائيًا في جميع الحالات المرتبطة

يدعم لوحات على غرار كانبان داخل أي قائمة لإدارة المشاريع بصريًا دون مغادرة مخططك

يتيح تضمين الوسائط الغنية مثل مقاطع فيديو YouTube والتغريدات مباشرة في الملاحظات لتخطيط أكثر ثراءً بالسياق

قيود Workflowy

خيارات التنسيق محدودة، مع عدم دعم الجداول، وتصميم بسيط، وتخزين جميع المحتويات في ملف واحد، مما قد يشكل قيدًا للمستخدمين الذين يفضلون تنظيم الملاحظات بشكل أكثر هيكلية.

أسعار Workflowy

خطة مجانية

Pro: 8.99 دولار شهريًا

تقييمات وردود Workflowy

G2 : 4. 5/5 (30+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (15+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Workflowy

يلاحظ أحد مستخدمي Reddit:

Workflowy هي أداة رائعة لوضع المخططات التفصيلية، وأنا أستخدمها لتنظيم معظم أمور حياتي. إنها بسيطة وسريعة وسهلة الاستخدام مع لوحة المفاتيح وتعمل في أي مكان. أعتقد أن الكثير من الناس بحثوا عنها لأنهم استخدموا أدوات سابقة لوضع المخططات التفصيلية (مثل More و GrandView و Ecco وغيرها) وأرادوا أداة تعمل عبر الإنترنت.

Workflowy هي أداة رائعة لوضع المخططات التفصيلية، وأنا أستخدمها لتنظيم معظم أمور حياتي. إنها بسيطة وسريعة وسهلة الاستخدام مع لوحة المفاتيح وتعمل في أي مكان. أعتقد أن الكثير من الناس بحثوا عنها لأنهم استخدموا أدوات سابقة لوضع المخططات التفصيلية (مثل More و GrandView و Ecco وغيرها) وأرادوا أداة تعمل عبر الإنترنت.

10. Supernotes (الأفضل لإدارة المعرفة القائمة على البطاقات)

عبر Supernotes

تستخدم Supernotes نهجًا فريدًا قائمًا على البطاقات الملاحظات لمساعدتك على تسجيل الأفكار وتنظيمها والتعاون عليها بشكل أسرع.

بدلاً من الصفحات أو المستندات الطويلة، يتم تحويل كل فكرة إلى بطاقة ملاحظات صغيرة الحجم — كاملة مع العلامات والروابط الخلفية والمعادلات الرياضية والصور والجداول.

بفضل العروض البيانية المرئية والتسلسلات الهرمية المتداخلة والتعاون في الوقت الفعلي، يبدو Supernotes أشبه بخريطة معرفية أكثر منه أداة تدوين خطية. وهو مفيد للطلاب والباحثين ومحبي Zettelkasten الذين يرغبون في تدوين ملاحظات صغيرة يمكنهم نقلها وربطها ببعضها البعض بشكل عميق.

أفضل ميزات Supernotes

يتيح لك تنسيق البطاقات الملاحظات تقسيم الأفكار إلى أجزاء صغيرة قابلة للمشاركة مع دعم المعادلات والجداول والمحتوى الغني

عرض بياني لتصور الروابط بين الملاحظات في صيغة ثنائية وثلاثية الأبعاد

تعاون في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى أن يكون لدى الآخرين حساب Supernotes

قيود Supernotes

تتوفر خدمة مجانية محدودة بعد أول 100 بطاقة ملاحظات، وستحتاج إلى إحالة أصدقائك أو الترقية للاستمرار في استخدامها دون قيود

أسعار Supernotes

خطة مجانية: 100 بطاقة ملاحظات

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Supernotes

G2 : 4. 8/5 (45+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Supernotes

يلاحظ أحد مستخدمي Reddit:

يبدو Supernotes مذهلاً – فهو أحد أفضل واجهات المستخدم المتوفرة، وهو متكامل للغاية ومتعدد المنصات، كما أن بطاقة الملاحظات تعد طريقة رائعة لتنظيم المعلومات.

يبدو Supernotes مذهلاً – فهو أحد أفضل واجهات المستخدم المتوفرة، وهو متكامل للغاية ومتعدد المنصات، كما أن بطاقة الملاحظات تعد طريقة رائعة لتنظيم المعلومات.

ملاحظاتك، نظامك مع ClickUp — البديل المثالي لـ Amplenote

تدوين الملاحظات ليس أمرًا واحدًا يناسب الجميع. البعض منا يفضل المخططات. والبعض الآخر يحتاج إلى بطاقات أو رسوم بيانية أو تذكيرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

Amplenote مناسب للبعض. ولكن إذا كنت لا تزال تعمل على تشكيل نظامك، فإن هذه البدائل توفر أساسات مرنة يمكنك تخصيصها بالكامل.

يوفر ClickUp مساحة عمل معيارية تتكيف مع أسلوبك، سواء كنت تفكر في المهام أو الجداول الزمنية أو المستندات. باستخدام ClickUp Docs، يمكنك صياغة الملاحظات وربط المهام بشكل مباشر والتعاون في الوقت الفعلي وتحويل الأفكار إلى أفعال دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

يساعدك ClickUp Brain و AI Notetaker على تلخيص الملاحظات ونسخها وإنشائها بسرعة. بفضل العروض المخصصة والأتمتة والأذونات، يصبح ClickUp أكثر من مجرد تطبيق للملاحظات. إنه مركز تحكم لإدارة المشاريع لإدارة المهام.

جرب الآن البديل الأول لـ Amplenote. سجل في ClickUp مجانًا.