كيفية استخدام التغذية بالتنقيط لتحويل المزيد من العملاء المحتملين

معظم العملاء المحتملين لا يتحولون إلى عملاء فعليين على الفور.

يتصفحون صفحتك المقصودة، وربما يقومون بتنزيل مورد مجاني، ثم يختفون. 🦗🦗🦗

ليس لأنهم غير مهتمين.

إنهم ليسوا مستعدين بعد. وهنا يأتي دور حملات التغذية بالتنقيط لتبقي الأمور على مسارها الصحيح.

بدلاً من الاعتماد على رسائل البريد الإلكتروني لمرة واحدة أو المتابعة الباردة، تساعدك حملات التغذية بالتنقيط على البقاء على اتصال مع العملاء المحتملين في الوقت المناسب وبطريقة مفيدة.

إذا كنت تبحث عن تحسين معدلات التحويل وجودة العملاء المحتملين بشكل ذكي، فنحن هنا لمساعدتك.

نشارك معك كل ما تحتاج إلى معرفته عن التغذية بالتنقيط: لماذا تحتاج إليها، والعناصر الأساسية لحملة تغذية بالتنقيط ناجحة، وكيفية إنشاء حملة تغذية بالتنقيط باستخدام ClickUp.

من رسائل البريد الإلكتروني التسويقية إلى رسائل البريد الإلكتروني بعد الشراء، سننظر في كل نقطة اتصال!

ما هو التغذية بالتنقيط؟

التنقيط التمهيدي هو عملية إرسال سلسلة من الرسائل المخطط لها مسبقًا والأوتوماتيكية — عادةً ما تكون رسائل بريد إلكتروني — على مدار فترة زمنية لتوجيه العملاء المحتملين خلال رحلة الشراء.

على عكس الحملات الفردية أو الحملات المكثفة، فإن التغذية بالتنقيط متسلسلة. فهي تستجيب لمرحلة الشخص في عملية اتخاذ القرار وتقدم المحتوى في فترات زمنية منطقية ومحددة. الهدف هو تثقيف العملاء وبناء الثقة ودفعهم نحو التحويل، دون إرباكهم.

غالبًا ما يتم تشغيل الحملات بالتنقيط بناءً على السلوك (مثل تنزيل دليل أو التخلي عن سلة التسوق) أو حسب المرحلة (على سبيل المثال، مشترك جديد مقابل عميل محتمل عائد). إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، فإنها تبدو كمتابعات مفيدة وليست رسائل غير مرغوب فيها.

🌟 نموذج مميز إذا كنت تبحث عن إعادة تفاعل العملاء المحتملين غير النشطين أو المشتركين السابقين والعملاء الحاليين، فإن قالب حملة التسويق بالتنقيط من ClickUp سيساعدك في ذلك. يمكنك إطلاق حملات التسويق بالتنقيط بسهولة، وتتبع الأداء في كل مرحلة من مراحل مسار التحويل، وتحسين جهودك. احصل على نموذج مجاني أرسل سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المخطط لها مسبقًا والأوتوماتيكية إلى العملاء الحاليين والجدد من أجل تعزيز التفاعل والمبيعات باستخدام نموذج حملة التسويق بالتنقيط من ClickUp يتضمن نموذج المستند هذا: حالات مخصصة لتتبع تقدم كل بريد إلكتروني في الحملة

حقول مخصصة لتصنيف مهامك وتصور جميع خطوات حملة التغذية

علق على ردود الفعل والمهام الفرعية المتداخلة والأولويات في سير عمل إدارة المشاريع

لماذا يعتبر التغذية بالتنقيط أمرًا ضروريًا لتحويل العملاء المحتملين؟

معظم العملاء المحتملين وجمهورك المستهدف ليسوا مستعدين للشراء في اللحظة التي يجدونك فيها. إنهم يتصفحون. يقارنون. ربما يختبرون المياه فقط.

🧠 هل تعلم؟ أشار 73% من المشاركين في استطلاع Demand Gen Report إلى أن الميزة الأولى لبرامج رعاية العملاء المحتملين هي توليد عملاء أكثر دفئًا وأكثر استعدادًا للشراء.

ماذا يحدث إذا تواصلت مرة واحدة ثم توقفت عن التواصل؟ ببساطة، سينسون أنك موجود.

لهذا السبب تعتبر حملات التغذية بالتنقيط بمثابة شريان الحياة للتحويل. فهي تحافظ على وجود علامتك التجارية في صندوق البريد الوارد (وعقل) العملاء المحتملين، وتبني الثقة بمرور الوقت، وتضعك في مكانة الخيار الواضح عندما يكونون مستعدين لاتخاذ إجراء.

تساعدك حملات التغذية بالتنقيط على تحويل الاهتمام إلى إجراءات من خلال:

بناء الثقة: تظهر نقاط الاتصال المتسقة والمفيدة أنك موجود للمساعدة، وليس فقط للبيع

البقاء في الصدارة: تضمن الرسائل المنتظمة ظهور علامتك التجارية حتى يصبح العملاء المحتملون جاهزين

تحضير العملاء المحتملين: قم بتثقيف العملاء المحتملين وإشراكهم لجعلهم أكثر استعدادًا للشراء

زيادة التحويلات: العملاء المحتملون الذين يتم رعايتهم هم أكثر عرضة لاتخاذ إجراءات مثل حجز العروض التوضيحية أو التسجيل أو الشراء

تمكين التخصيص على نطاق واسع: قم بالتجزئة والأتمتة لتقديم محتوى ذي صلة

تقصير دورات المبيعات: تعامل مع الاعتراضات في وقت مبكر وحرك العملاء المحتملين بشكل أسرع عبر مسار التحويل

منع التسرب: تقلل المتابعات التلقائية من مخاطر ضياع الفرص

تعظيم عائد الاستثمار في توليد العملاء المحتملين: استفد إلى أقصى حد من كل عميل محتمل قمت بالفعل بجذبه

وفقًا لنفس استطلاع توليد العملاء المحتملين وتسريعهم من Demand Gen Report، تشمل المزايا الإضافية لبرنامج رعاية العملاء المحتملين ما يلي: استجابة أفضل للحملات/العروض بفضل الاستهداف/الملاءمة

القدرة على تقسيم العملاء المحتملين بناءً على اهتماماتهم/سلوكياتهم

تحرك العملاء المحتملين بشكل أسرع عبر مسار التحويل

قبول أعلى للعملاء المحتملين من المبيعات

تكلفة أقل للعملاء المحتملين المؤهلين

العناصر الأساسية لحملة تغذية قطرات ناجحة

قبل إنشاء تسلسل حملة التسويق بالتنقيط، عليك فهم الأساسيات بشكل صحيح. تعتمد حملات التسويق بالتنقيط الأكثر فعالية على ستة عناصر أساسية. دعنا نحللها.

1. هدف واضح

يجب أن يكون لكل حملة هدف محدد. قد يكون هذا الهدف حجز عرض توضيحي أو تشجيع التسجيل أو إعادة تفاعل العملاء المحتملين غير النشطين. حدد هدفك النهائي قبل بدء الحملة، لأنك إذا لم تكن واضحًا بشأن الهدف، فلن يكون جمهورك واضحًا أيضًا.

💡 نصيحة احترافية: إذا كانت هذه هي حملة التغذية الأولى عبر البريد الإلكتروني، نوصيك بالبدء بملء جميع التفاصيل الضرورية في نموذج حملة التسويق بالتنقيط. هذا يوفر الكثير من الوقت لأنك لن تضطر إلى البدء من الصفر. يحتوي النموذج على حالات مخصصة وحقول مخصصة وطرق عرض مخصصة، بحيث يمكنك إدخال معلوماتك والبدء على الفور.

2. جمهور مقسم

كل عميل محتمل يسير في مسار مختلف؛ بعضهم في مرحلة الاستكشاف، بينما البعض الآخر على وشك التحويل. قم بتقسيم جمهورك حسب الاهتمامات والسلوكيات والمرحلة في عملية الشراء لتقديم رسائل مخصصة للغاية تلقى صدى حقيقيًا وتشجع على تكرار الشراء.

👀 هل تعلم؟ تحقق الحملات المقسمة معدل فتح أعلى بنسبة 23% ومعدل نقر أعلى بنسبة 49% مقارنة بالحملات غير المقسمة.

3. محتوى قيّم وموجه

كجزء من استراتيجية تسويق عبر البريد الإلكتروني شاملة، أنشئ محتوى يثقف أو يلهم أو يحل مشكلة معينة تواجه العميل المحتمل. الهدف هو بناء الثقة وإظهار الخبرة، وليس مجرد الترويج لمنتجك. عندما تساعد رسائل البريد الإلكتروني العملاء المحتملين على اتخاذ قرارات أفضل، ستتبع ذلك التحويلات.

ليس كل بريد إلكتروني متقطع يجب أن يكون عرضًا صارمًا. بدلاً من ذلك، استهدف ما يلي: شارك أدلة إرشادية تتناسب مع المشكلات الشائعة

قدم قصص عملاء تعكس التحديات التي يواجهها القراء

حقق مكاسب سريعة (على سبيل المثال، نصائح حول الإنتاجية، قوالب)

اعرض الأسئلة الشائعة التي تتناول الاعتراضات الشائعة

4. توقيت وتسلسل مدروسان

التوقيت يمكن أن يحدد نجاح حملتك أو فشلها. في حملات التسويق بالتنقيط عبر البريد الإلكتروني، تحتاج إلى تباعد الرسائل الإلكترونية لتجنب إرباك جمهورك. كما يجب مواءمة كل رسالة مع المرحلة التي وصل إليها العميل المحتمل في عملية اتخاذ القرار. قد تكون هذه المرحلة الوعي أو التفكير أو الشراء لتعزيز رضا العملاء.

ومع ذلك، لا ترسل رسائل بريد إلكتروني إلى العملاء المحتملين بشكل متكرر. امنحهم بعض الوقت للتفكير.

خطط لحملة التسويق بالتنقيط والتغذية وفقًا لرحلة المشتري:

البريد الإلكتروني 1 المرسل في اليوم الأول: إثارة الاهتمام (نقطة الألم)

البريد الإلكتروني 2 المرسل في اليوم الثالث: بناء المصداقية (دليل اجتماعي أو قصة نجاح)

البريد الإلكتروني 3 المرسل في اليوم السادس: قيمة العرض (نموذج، قائمة مرجعية، إلخ)

إرسال 4 رسائل بريد إلكتروني أو أكثر في اليوم 12: تقديم الطلب (عرض توضيحي، مكالمة، تسجيل)

افتح مستند ClickUp جديد واطلب من "Ask AI" إنشاء محتوى حملة التسويق بالتنقيط بالكامل من البداية إلى النهاية

مكافأة: إذا كان فريقك يواجه صعوبة في إدارة التسلسلات أو التوقيت أو المتابعة عبر حملات متعددة، فاستكشف أدوات برامج إدارة البريد الإلكتروني هذه لتبسيط كل شيء في التسويق بالتنقيط بدءًا من الجدولة وحتى التجزئة.

5. الأتمتة + التخصيص

🌻 تحقق من الحقيقة: أصبح التخصيص أمرًا متوقعًا وليس اختياريًا. وفقًا لتقرير McKinsey، يتوقع 71% من المستهلكين أن تقدم الشركات تفاعلات مخصصة.

بمعنى آخر، الحملات التسويقية المتقطعة التي تفتقر إلى التخصيص تبدو وكأنها ضوضاء. عندما يتلقى العملاء المحتملون محتوى عامًا، فإنهم يتجاهلونه ذهنيًا.

التخصيص في التغذية بالتنقيط — مثل استخدام المحفزات السلوكية، وتخصيص المحتوى وفقًا لنية المستخدم، أو الإشارة إلى التفاعلات السابقة — يلبي هذا المستوى الأساسي الجديد من التوقعات. إنه الفرق بين تسلسل يتم تجاهله وتسلسل مفتوح ومتفاعل.

إذن، كيف يمكنك إنشاء حملات التسويق بالتنقيط التي تبدو شخصية وليست آلية؟ ابدأ من هنا👇:

ابدأ بتسلسلات مكتوبة مسبقًا تتوافق مع مسارات العملاء المحتملين الشائعة (على سبيل المثال، طلب عرض توضيحي أو تنزيل محتوى أو عرض منتج)

ثم أضف طبقة من التخصيص مثل إدراج الاسم الأول للعميل المحتمل أو اسم الشركة أو المجال، بحيث تبدو الرسالة موجهة له بشكل شخصي وليست رسالة جماعية

تتبع السلوكيات مثل تنزيل الموارد أو زيارات صفحات الويب أو الوقت الذي يقضيه المستخدمون على صفحات الأسعار، واستخدم هذه البيانات لإرسال رسائل المتابعة

استفد من أدوات التواصل عبر البريد الإلكتروني لأتمتة هذه التسلسلات

📮 ClickUp Insight: 1 من كل 4 موظفين يستخدم أربعة أدوات أو أكثر لمجرد إنشاء سياق في العمل. قد تكون هناك تفاصيل مهمة مخبأة في رسالة بريد إلكتروني، أو موضحة في سلسلة محادثات على Slack، أو موثقة في أداة منفصلة، مما يجبر الفرق على إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات بدلاً من إنجاز العمل. يجمع ClickUp سير العمل بأكمله في منصة واحدة موحدة. بفضل ميزات مثل ClickUp Email Project Management و ClickUp Chat و ClickUp Docs و ClickUp Brain، يظل كل شيء متصلاً ومتزامناً ويمكن الوصول إليه على الفور. قل وداعاً لـ "العمل عن العمل" واستعد وقتك الإنتاجي. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp، أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص، من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

6. التعليقات والتحسين

أكثر حملات التغذية بالتنقيط نجاحًا هي تلك التي تستمع وتتكيف. نسختك الأولى ليست الأفضل. تعامل معها كنقطة انطلاق.

تعد التعليقات والتحسينات جزءًا لا يتجزأ من إدارة الحملات التسويقية. انتبه جيدًا لمدى تفاعل العملاء المحتملين.

بالنسبة للمبتدئين، توضح مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق عبر البريد الإلكتروني ، مثل معدلات الفتح ومعدلات النقر ومعدلات الرد وإلغاء الاشتراك، جزءًا واحدًا من القصة.

ولكن الإشارات النوعية مهمة أيضًا: هل يرد العملاء المحتملون باعتراضات؟ هل يتحولون إلى عملاء فعليين في وقت متأخر؟ أم لا يتحولون على الإطلاق؟

حسّن حملة التغذية بالتنقيط باستخدام هذه الأدوات: اختبر سطور الموضوع وعبارات الحث على اتخاذ إجراء A/B لمعرفة ما يجذب الانتباه

تتبع نقاط التوقف لتحديد نقاط الضعف في تسلسل العمليات

اضبط توقيت البريد الإلكتروني إذا انخفضت معدلات الفتح بعد خطوة معينة

أطلع فريق المبيعات أو الدعم على الرؤى — فهم غالبًا ما يسمعون ما ينقص في تدفق البريد الإلكتروني

📖 اقرأ المزيد: أفضل قوالب المؤثرين لإدارة التواصل

كيفية إنشاء سير عمل للتنمية بالتنقيط

فيما يلي شرح كامل لكيفية إنشاء سير عمل للتنقيط والتغذية يحقق نتائج.

1. حدد هدفًا واضحًا للحملة وخطط مسار المشتري

ابدأ بهدف واحد. هل تهدف هذه الحملة إلى جذب مستخدمين جدد، أو إعادة تفاعل العملاء المحتملين غير النشطين، أو حث المستخدمين التجريبيين على التفعيل؟

بعد ذلك، قم بمطابقة هدفك مع رحلة المشتري في حملة التسويق بالتنقيط. اسأل نفسك:

ما هو التغيير في طريقة التفكير الذي أحاول إحداثه؟

هل هو تحويل شخص من فضولي إلى مهتم؟ أم من مهتم إلى مستعد للشراء؟

قم بمواءمة كل رسالة في مسار المبيعات بالتنقيط مع النية الخاصة بتلك المرحلة.

فيما يلي جدول مفيد لمساعدتك في مطابقة هدف الحملة مع مرحلة المشتري المناسبة ونوع الأصول في حملة التغذية بالتنقيط:

الهدف مرحلة المشتري نوع المحتوى بالتنقيط رحب بالعملاء المحتملين الجدد الوعي مقدمة عن العلامة التجارية، بريد إلكتروني يعرض القيمة المضافة، فيديو قصير أعد تفاعل العملاء المحتملين غير النشطين الوعي/الاهتمام ملخص المدونة، تحديث المنتج، دعوة لاتخاذ إجراء غير ملزمة رعاية العملاء المحتملين المؤهلين للمبيعات النظر دراسة حالة، حاسبة عائد الاستثمار، جولة تعريفية بالمنتج حوّل المستخدمين التجريبيين القرار نصائح حول بدء الاستخدام، قصة نجاح، دليل الميزات زيادة المبيعات أو البيع التبادلي ما بعد الشراء حالة استخدام متقدمة، ترقية CTA حسّن معدل الاحتفاظ بالعملاء ما بعد الشراء محتوى إرشادي، تحديثات المنتجات، دعوة للانضمام إلى المجتمع إنشاء إحالات/شهادات الدعوة استبيان NPS، CTA للإحالة، مكافأة الشكر

كيف يساعدك ClickUp:

استخدم أهداف ClickUp لتعيين هدف حملة التغذية. يمكنك تقسيم الهدف (على سبيل المثال، تحويل 15٪ من مستخدمي الإصدار التجريبي) إلى أهداف قابلة للقياس مثل فتح رسائل البريد الإلكتروني أو التسجيل في العروض التوضيحية أو معدلات النقر إلى الظهور.

قم بتعيين هذه الأهداف لفريق التسويق حتى يكون التقدم مرئيًا دائمًا. يمكنك حتى تصور مراحل رحلة المشتري وأهداف الحملة بشكل مركزي وضمن تقويم التسويق الخاص بك قبل البدء في التنفيذ.

قم بمواءمة حملات التسويق بالتنقيط مع أهداف وأغراض التسويق التجاري بسهولة باستخدام ClickUp Goals

📌 مثال: لنفترض أن فريق التسويق الرقمي لديك يطلق حملات التسويق بالتنقيط عبر البريد الإلكتروني للمستخدمين الذين سجلوا للحصول على نسخة تجريبية مجانية ولكنهم لم يكملوا عملية التسجيل. هدفك الرئيسي: تحويل 20% من مستخدمي الإصدار التجريبي المجاني غير النشطين إلى مستخدمين نشطين في غضون 30 يومًا. في ClickUp، يمكنك إعداد ذلك باستخدام هدف يسمى "حملة تنشيط مستخدمي الإصدار التجريبي – الربع الثالث" مع أهداف قابلة للقياس مثل: ✅ أرسل سلسلة من 5 رسائل بريد إلكتروني للترحيب إلى 100% من مستخدمي الإصدار التجريبي غير النشطين ✅ حقق معدل فتح يبلغ 35٪ في المتوسط عبر التسلسل ✅ زيادة تسجيلات الدخول إلى المنتج من المستخدمين غير النشطين بنسبة 25٪ ✅ حوّل 20% من المستخدمين التجريبيين إلى خطط مدفوعة بحلول نهاية الحملة

في هذه المرحلة، ضع في اعتبارك استخدام نموذج إدارة الحملات التسويقية من ClickUp للحصول على صورة أوضح عن الأنشطة التسويقية. يوفر هذا النموذج عروضًا متخصصة لإطلاق المنتجات، ومرحلة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمراجع، ومتابعة الميزانية لتبسيط تنظيم الأنشطة وتنفيذها.

احصل على نموذج مجاني احصل على عرض منظم لكل مهمة في حملة التسويق بالتنقيط باستخدام نموذج حملة التسويق من ClickUp

2. قم بتجزئة جمهورك بناءً على النية والسياق

يتطلب التوجيه الفعال الدقة. يضمن التجزئة أن رسائلك تصل مباشرة إلى العميل المحتمل في المرحلة التي وصل إليها في رحلته.

فيما يلي بعض متغيرات التجزئة الفعالة التي يمكنك استخدامها في قائمة مراجعة التسويق عبر البريد الإلكتروني:

مصدر العميل المحتمل (على سبيل المثال، تنزيل كتاب إلكتروني مقابل زيارة صفحة الأسعار)

البيانات السلوكية (الصفحات التي تمت زيارتها، الوقت الذي قضاه المستخدم على الموقع، التفاعلات السابقة عبر البريد الإلكتروني)

الديموغرافيات أو الخصائص المؤسسية (الصناعة، حجم الشركة، المسمى الوظيفي)

مرحلة دورة الحياة (عميل محتمل غير نشط، MQL، SQL)

على سبيل المثال، قد تحصل العملاء المحتملون الذين قاموا بتنزيل دليل المبتدئين على محتوى تعليمي، بينما يتلقى العملاء المحتملون الذين طلبوا عرضًا توضيحيًا للمنتج أوراق مقارنة ودرا

كيف يساعدك ClickUp:

يتيح ClickUp إمكانية توسيع نطاق تقسيم الجمهور عبر الفرق. باستخدام ClickUp Tasks، يمكنك إنشاء مهام لكل تيار حملة لكل شريحة. على سبيل المثال، "البريد الإلكتروني 1 - العملاء المحتملون في قمة مسار التحويل" أو "البريد الإلكتروني 3 - مشاهدي العرض التوضيحي"

استخدم الحقول المخصصة في ClickUp مثل مصدر العميل المحتمل أو مرحلة المشتري أو الشخصية لتصنيف هذه المهام وتجميعها.

قم بالتجزئة بشكل أفضل ووضع العلامات بشكل أكثر ذكاءً باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

يحافظ هذا على تنظيم تدفقات البريد الإلكتروني المقسمة، وسلاسة عمليات الموافقة، وعدم تفويت أي شيء. تتيح لك طرق عرض ClickUp تصور خطة التجزئة في عرض قائمة أو تقويم أو لوحة للحصول على لقطة في الوقت الفعلي لتقدم الحملة حسب نوع الجمهور.

نظم تدفقات البريد الإلكتروني، وقم بإدارة الموافقات، وتتبع تقدم حملات التسويق بالتنقيط في الوقت الفعلي باستخدام طرق العرض المرنة من ClickUp

💡 نصيحة احترافية: التقسيم اليدوي هو نقطة ضعف حملات التسويق بالتنقيط. استخدم أدوات تقسيم العملاء لتصنيف العملاء المحتملين تلقائيًا بناءً على السلوك أو المصدر أو خصائص CRM وتشغيل سير العمل وفقًا لذلك. تساعدك على تجاوز "قائمة البريد الإلكتروني أ مقابل ب". يمكنك تجميع العملاء المحتملين ديناميكيًا حسب الإجراءات في الوقت الفعلي، مثل من شاهد عرضًا توضيحيًا، أو من انسحب من الأسعار، أو من لم يتفاعل خلال 14 يومًا.

اطلب من ClickUp Brain مساعدتك في تقسيم البيانات. قم بإسقاط الروابط من أي تطبيق متصل أو قم بتحميل الملف

3. خطط للتسلسل واكتب محتوى يخلق زخمًا

حان الوقت الآن لتخطيط نقاط الاتصال الخاصة بك. ما هي القصة التي سترويها رسائلك الإلكترونية/رسائلك، وبأي ترتيب؟

ستبدو التسلسل الأساسي للتنقيط والتغذية في نظام إدارة حملات البريد الإلكتروني كما يلي:

البريد الإلكتروني 1: ترحيب أو إقرار الإجراء (على سبيل المثال، "شكرًا على التنزيل...")

البريد الإلكتروني 2: قم بالتثقيف باستخدام مورد قيم

البريد الإلكتروني 3: معالجة نقاط الضعف من خلال دراسة حالة

البريد الإلكتروني 4: قدم حافزًا محدودًا زمنيًا أو دعوة لحضور عرض توضيحي

يجب أن تقرب كل رسالة بريد إلكتروني في حملات التوعية عبر البريد الإلكتروني العميل المحتمل خطوة أخرى نحو الثقة واتخاذ الإجراء. لا تكتفِ بالبيع. شارك الأفكار، ودحض الأساطير، وقدم أدلة اجتماعية، وحقق انتصارات صغيرة.

كيف يساعدك ClickUp:

استخدم ClickUp Docs لتخطيط وتصميم تسلسل رسائل البريد الإلكتروني. يمكن تقسيم كل رسالة بريد إلكتروني إلى كتل تحتوي على المحتوى وخط الموضوع والشخصية المستهدفة والحالة (على سبيل المثال، "قيد المراجعة" أو "موافق عليها").

باستخدام ميزة "تعيين التعليقات"، يمكن لكل فريق مشارك في حملة التسويق بالتنقيط عبر البريد الإلكتروني إضافة اقتراحاته مباشرة إلى المستند.

خطط وصمم وحسّن تسلسلات البريد الإلكتروني معًا. يساعد ClickUp Docs فريقك على التنسيق من خلال التعليقات والحالات وروابط المهام السلسة

ClickUp Brain هو جزء لا يتجزأ من حملة التسويق بالتنقيط عبر البريد الإلكتروني. إذا كنت تستخدم ClickUp بالفعل كنظام CRM للتسويق عبر البريد الإلكتروني، فإن Brain يساعدك بالطرق التالية:

إنشاء المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي: استخدم ClickUp Brain لإنشاء مهام لكل خطوة من خطوات حملة التسويق بالتنقيط، بما في ذلك حملات ما بعد الشراء

صياغة محتوى البريد الإلكتروني: أتمتة إنشاء المحتوى للبريد الإلكتروني المخصص بناءً على نوع العميل المحتمل أو مرحلة دورة الحياة أو التفاعلات السابقة

ملخص الرؤى: لخص ملاحظات العملاء المحتملين أو التفاعلات السابقة أو أداء الحملة لتوفير الوقت قبل المتابعة في حملات التوعية

تذكيرات ذكية: قم بتعيين تذكيرات سياقية بناءً على الإجراءات، مثل المتابعة بعد زيارة العميل المحتمل لصفحة الأسعار الخاصة بك

تفسير البيانات: اطرح أسئلة بلغة طبيعية لتحليل إحصائيات الحملة أو فهم اتجاهات سلوك العملاء المحتملين

صمم رسائل بريد إلكتروني مبيعات سياقية باستخدام ClickUp Brain

⚒️ حيلة سريعة: إليك بعض تلميحات ClickUp Brain لمساعدتك في حملات التسويق بالتنقيط عبر البريد الإلكتروني: الموجه 1: أنشئ قائمة مهام لتسلسل رعاية عبر البريد الإلكتروني من 5 خطوات يستهدف العملاء المحتملين الجدد الموجه 2: اكتب بريدًا إلكترونيًا للمتابعة للعملاء المحتملين الذين قاموا بتنزيل كتابنا الإلكتروني ولكنهم لم يحددوا موعدًا لعرض توضيحي الموجه 3: لخص آخر ثلاث تفاعلات مع العميل المحتمل X للتحضير لرسالة بريد إلكتروني للمتابعة الموجه 4: اضبط تذكيرًا للمتابعة مع العميل المحتمل Y بعد ثلاثة أيام من فتحه لصفحة الأسعار الخاصة بنا

توفر إدارة مشاريع البريد الإلكتروني من ClickUp حلاً شاملاً لإدارة حملات التغذية بالتنقيط مباشرةً من خلال نظام CRM الخاص بك. فيما يلي الميزات الرئيسية التي تساعدك على تحسين حملاتك:

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة في ClickUp: يمكنك ربط حسابات البريد الإلكتروني (مثل Gmail أو Outlook) وإرسال/استقبال رسائل البريد الإلكتروني من داخل المهام. قم بتركيز جميع اتصالات الحملة هنا وتقليل الحاجة إلى التبديل بين الأدوات

أتمتة المتابعة: قم بإعداد قم بإعداد الأتمتة في ClickUp لتشغيل المهام أو التذكيرات بناءً على ردود البريد الإلكتروني أو معالم الحملة، مما يضمن المتابعة في الوقت المناسب في تسلسل حملة التغذية بالتنقيط

تتبع المحادثات عبر البريد الإلكتروني: أرفق سلاسل المحادثات عبر البريد الإلكتروني بمهام أو عملاء محتملين محددين، حتى يتمكن فريقك من رؤية السجل الكامل والسياق الكامل لرحلة كل جهة اتصال أو عملية الشراء

مراقبة التفاعل: تتبع الرسائل الإلكترونية التي تم إرسالها وفتحها والرد عليها، مما يساعدك على تحسين استراتيجية حملة التسويق بالتنقيط

اربط رسائل البريد الإلكتروني بمهام الحملة: يمكن أن تكون كل خطوة في حملة البريد الإلكتروني المتقطعة مهمة أو مهمة فرعية، مع إرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من تلك المهام للحفاظ على تنظيم كل شيء والالتزام بالجدول الزمني

استخدم إدارة مشاريع البريد الإلكتروني من ClickUp لتركيز الاتصالات وأتمتة المتابعة والمزيد، كل ذلك ضمن سير عمل إدارة المشاريع لديك

4. نظم أصول الحملة وقم بتوزيع المسؤوليات

الخطوة التالية هي تقسيم الحملة التسويقية إلى مهام أصغر قابلة للتنفيذ. ويشمل ذلك:

كتابة وتحرير رسائل البريد الإلكتروني

تصميم الرسومات أو العناصر المرئية

ترميز قوالب البريد الإلكتروني في Gmail أو مزود البريد الإلكتروني الخاص بك

إنشاء روابط UTM وصفحات مقصودة

إعداد الأتمتة في منصة البريد الإلكتروني الخاصة بك

تحديد الملكية: من يكتب؟ من يراجع؟ من يقوم بالتحميل والاختبار؟

كيف يساعدك ClickUp:

قم بإدارة المهام مع تحديد الأولويات والتبعيات وقوائم المراجعة والتعليقات المترابطة للحصول على سياق كامل باستخدام ClickUp Task Management

أنشئ حملتك باستخدام التسلسلات الهرمية للمهام في ClickUp:

يمكن أن تكون القائمة هي حملتك (على سبيل المثال، "تسلسل التسجيل لربيع 2025")

يمكن أن تمثل كل مهمة في حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني رسالة بريد إلكتروني أو أحد الأصول

تتولى المهام الفرعية التعامل مع التبعيات مثل كتابة النصوص والتصميم والمراجعة والموافقة

استخدم الحالات المخصصة في ClickUp (على سبيل المثال، "يحتاج إلى مسودة" و"قيد المراجعة" و"مجدول") لتتبع تقدم حملات التسويق بالتنقيط وحملات التغذية. قم بتعيين المهام للمالكين وإرفاق الأصول ووضع علامات على أصحاب المصلحة للمراجعة

يمكنك أيضًا أتمتة خطوات المراجعة باستخدام ClickUp Automations أو Autopilot Agents (على سبيل المثال، "عندما يتغير الحالة إلى "يحتاج إلى مراجعة"، قم بإخطار مسؤول المحتوى")

قم بتسريع عمليات الموافقة باستخدام ClickUp Automations للحفاظ على استمرار حملات التسويق بالتنقيط دون الحاجة إلى متابعة يدوية

💡 نصيحة احترافية: قم بتسمية مهام حملتك مثل "البريد الإلكتروني 2 - عدم الحضور للعرض التوضيحي" أو "المتابعة - العملاء المحتملون TOFU". فهذا يساعد الفريق بأكمله على فهم الجهة المقصودة بالرسالة والغرض منها.

5. جدول حملتك وأدِر الجداول الزمنية بصريًا

خطط لحملة التسويق بالتنقيط عبر البريد الإلكتروني مع الأحداث المهمة مثل إصدار المنتجات أو الفعاليات.

يجب أن يتضمن تخطيطك ما يلي:

متى سيتم إرسال كل بريد إلكتروني

وقت احتياطي للمراجعة وضمان الجودة

التبعيات بين رسائل البريد الإلكتروني أو الأصول

كيف يساعدك ClickUp:

في هذه المرحلة، استخدم عرض التقويم أو عرض الجدول الزمني في ClickUp لتخطيط حملتك بالكامل. يمكنك سحب المهام وإفلاتها لتعديل التوقيت وتحديد التداخلات وعرض التبعيات.

أضف معالم بارزة للتواريخ المهمة مثل الإطلاق أو ضمان الجودة أو عمليات الإرسال الكبيرة. تساعدك هذه الوضوح البصري على تجنب الاختناقات وتنسيق الأنشطة بين الفرق.

خطط لكل خطوة من خطوات حملة التسويق بالتنقيط وتصورها باستخدام تقويم ClickUp — تتبع تواريخ الإرسال، وقم بمواءمة الجداول الزمنية للمحتوى، ولا تفوت أي متابعة

🧠 حقيقة ممتعة: بعد الحرب العالمية الأولى، كاد أن يتم تمرير اقتراح بتقسيم السنة إلى 13 شهرًا متساوية مدة كل منها 28 يومًا، مع يوم عطلة عالمية. لكن المعارضة الدينية أجهضت هذا الاقتراح.

6. تعاون بين الفرق في الوقت الفعلي

نادرًا ما تكون الحملات التسويقية مهام فردية. ستحتاج إلى التعاون بين مؤلفي المحتوى والمصممين والمراجعين القانونيين ومديري الحملات. كلما كان هذا التعاون أكثر سلاسة، زادت سرعة إنجازك لأعمال عالية الجودة.

كيف يساعدك ClickUp:

يتيح ClickUp التعاون في الوقت الفعلي من خلال تعليقات المهام و@mentions وClickUp Chat. هل تحتاج إلى تعليقات من القسم القانوني؟ قم بتمييزهم في الاتفاقية.

هل تنتظر تعديلات على التصميم؟ ابدأ محادثة داخل المهمة مباشرةً.

يمكنك حتى تثبيت الملاحظات المهمة وحل التعليقات بمجرد إجراء التغييرات. نظرًا لأن كل شيء موجود في المهمة أو المستند نفسه، فلن يضطر أحد إلى البحث عن المعلومات.

حافظ على تركيز محادثات الحملة باستخدام ClickUp Chat، وتعاون في الوقت الفعلي دون مغادرة سير عملك

7. أتمتة العمليات وإطلاقها ومراقبتها في مكان واحد

أطلق حملتك باستخدام منصة البريد الإلكتروني المفضلة لديك، ولكن استمر في التتبع والتحسين من داخل ClickUp.

يجب عليك:

راقب مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق عبر البريد الإلكتروني

اجمع تعليقات نوعية من المبيعات

حدد حالات التسرب أو رسائل البريد الإلكتروني الأفضل أداءً في مسار المبيعات

خطط لاختبارات A/B للمتابعة

كيف يساعدك ClickUp:

استخدم لوحات معلومات ClickUp لتتبع أداء الحملة في الوقت الفعلي. تصور المقاييس الرئيسية مثل معدلات الفتح أو النقرات أو التحويلات من خلال أدوات قابلة للتخصيص.

تساعدك تكاملات ClickUp على ربط مهام الحملة ببيانات CRM من أدوات أخرى مثل HubSpot أو Mailchimp وتطبيقات التسويق الرقمي في مجموعتك التقنية. وذلك لضمان تزامن أنشطة العملاء المحتملين ونقاط اتصالهم وحالاتهم.

اربط ClickUp بسلاسة بأدوات التسويق المفضلة لديك لمزامنة بيانات الحملة وأتمتة سير العمل

📖 اقرأ المزيد: أفضل أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة البريد الإلكتروني

أمثلة على تسلسلات التغذية بالتنقيط

تتمثل فعالية التغذية بالتنقيط في توصيل الرسالة المناسبة في اللحظة المناسبة خلال رحلة المشتري. فيما يلي أربعة تسلسلات شائعة تستخدمها الفرق عالية الأداء:

1. تسلسل الترحيب

المشغل: عميل محتمل جديد أو تسجيل جديد

الهدف: بناء الثقة وتحديد التوقعات

مثال على سير العمل:

البريد الإلكتروني 1: ترحيب حار + تعريف بالعلامة التجارية

البريد الإلكتروني 2: الميزات الرئيسية أو عرض القيمة

البريد الإلكتروني 3: الدليل الاجتماعي (شهادات أو دراسات حالة)

2. تسلسل العروض الترويجية

المحفز: تفاعل العميل المحتمل مع منتج معين أو صفحة مقصودة

الهدف: زيادة التحويلات بسرعة

مثال على سير العمل:

البريد الإلكتروني 1: عرض محدود المدة

البريد الإلكتروني 2: تذكير + ملخص المزايا

البريد الإلكتروني 3: دعوة أخيرة لاتخاذ إجراء مع مكافأة أو عرض محدود

3. تسلسل التجديد أو إعادة المشاركة

المشغل: انتهاء صلاحية الاشتراك أو المستخدم غير النشط

الهدف: إعادة تنشيط المستخدمين أو الاحتفاظ بهم

مثال على سير العمل:

البريد الإلكتروني 1: تذكير بالتجديد القادم أو عدم النشاط

البريد الإلكتروني 2: قدم تحديثات قيّمة أو ميزات جديدة

البريد الإلكتروني 3: خصم حصري على التجديد أو طلب التعليقات

4. تسلسل إلغاء الاشتراك أو استعادة العملاء

المحفز: إلغاء اشتراك المستخدم أو عدم نشاطه

الهدف: استعادة الاهتمام أو تقليل معدل التسرب

مثال على سير العمل:

البريد الإلكتروني 1: تأكيد التفضيلات أو تقليل تكرار البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني 2: سلط الضوء على قنوات المشاركة البديلة (على سبيل المثال، وسائل التواصل الاجتماعي)

البريد الإلكتروني 3: استعادة العملاء النهائية من خلال عرض خاص أو استبيان

يمكن تخصيص هذه التسلسلات بناءً على نوع المنتج أو مسار المبيعات أو سلوك العملاء. يمكن أن يساعدك ClickUp في تخطيط كل مرحلة وتعيينها وأتمتتها، مما يحافظ على تماسك فريقك ووضوح رسائلك.

👀 هل تعلم؟ مصطلح "التسويق بالتنقيط" مستمد من الري بالتنقيط، وهي تقنية زراعية توفر كميات صغيرة من الماء للنباتات على مدار الوقت. اعتُبر هذا المفهوم مثاليًا لتسويق المعلومات بالتنقيط إلى العملاء المحتملين بشكل مطرد واستراتيجي ومستدام.

تكون حملات التغذية بالتنقيط أكثر فعالية عندما تكون أدواتك متزامنة، من الأتمتة إلى التحليلات إلى إدارة المشاريع. فيما يلي بعض الأدوات التي تدعم كل مرحلة من مراحل سير عمل حملة التغذية بالتنقيط:

منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني (على سبيل المثال، Mailchimp وActiveCampaign وHubSpot Marketing Hub): توفر هذه المنصات الوظائف الأساسية لإنشاء تسلسلات البريد الإلكتروني وتقسيم القوائم وأتمتة عمليات الإرسال

منصات أتمتة التسويق (على سبيل المثال، Pardot و Marketo): حلول أكثر شمولاً توفر ميزات متقدمة مثل تقييم العملاء المحتملين وأتمتة سير العمل المتطورة والتحليلات الأعمق

أنظمة CRM (على سبيل المثال، Salesforce و Zoho CRM): تحتوي العديد من أنظمة CRM على إمكانات مدمجة للتسويق عبر البريد الإلكتروني أو تتكامل بسلاسة مع منصات مخصصة لضمان توافق جهود المبيعات والتسويق

قم بتشغيل حملات التسويق بالتنقيط بشكل أكثر ذكاءً باستخدام ClickUp

تعمل حملات التغذية بالتنقيط بشكل أفضل عندما يسير كل شيء خلف الكواليس بسلاسة، بما في ذلك الرسائل والتوقيت والتنسيق بين الفريق وتتبع الأداء. ولكن من المحتمل أن ترتكب أخطاء عند إدارة كل شيء عبر جداول البيانات أو أدوات غير مترابطة.

يجمع ClickUp كل ذلك في منصة واحدة. بفضل القوالب القابلة للتخصيص وإدارة البريد الإلكتروني المتكاملة والأتمتة ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، يسهل ClickUp تخطيط كل خطوة من خطوات حملتك وإطلاقها وتحسينها.

اشترك في ClickUp اليوم وبسّط طريقة رعاية العملاء المحتملين.