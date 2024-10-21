أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء لفرق التسويق عبر البريد الإلكتروني في 2025

إدارة البريد الإلكتروني الحملات التسويقية معقدة بما فيه الكفاية دون الحاجة إلى الاستثمار في أداة منفصلة لإنجاز المهمة. لهذا السبب أنت بحاجة إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) المصممة لهذا الغرض لفرق التسويق عبر البريد الإلكتروني.

هناك الكثير من هذه الأدوات في السوق، ولكن ما هي الأداة المناسبة لك؟ لقد أجرينا بحثًا لنقدم لك أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء لفرق التسويق عبر البريد الإلكتروني المتاحة في عام 2024.

سنخبرك ما الذي تبحث عنه وكيفية تحديد المناسب لك. دعنا نلقي نظرة فاحصة على أفضل برامج إدارة علاقات العملاء الفائزة للتسويق عبر البريد الإلكتروني. 🏆

ما الذي يجب أن تبحث عنه في إدارة علاقات العملاء للتسويق عبر البريد الإلكتروني؟

هناك الكثير من أنظمة إدارة علاقات العملاء الرائعة، ولكن هناك عدد قليل منها فقط مثالي لفرق التسويق عبر البريد الإلكتروني. فيما يلي بعض التفاصيل التي يجب مراعاتها عندما تبحث عن CRM لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني:

سهولة الاستخدام: هل برنامج إدارة علاقات العملاء مباشر وسهل الاستخدام؟

هل برنامج إدارة علاقات العملاء مباشر وسهل الاستخدام؟ الميزات: هل يحتوي برنامج CRM على جميع الميزات التي تحتاجها مثل تحليل بيانات العملاء؟

هل يحتوي برنامج CRM على جميع الميزات التي تحتاجها مثل تحليل بيانات العملاء؟ نطاق التطبيق : هل يمكن لهذه الأداة تحسين رحلة العميل بأكملها أم جانب واحد منها فقط؟

: هل يمكن لهذه الأداة تحسين رحلة العميل بأكملها أم جانب واحد منها فقط؟ عمليات التكامل: هل تتكامل أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني مع تطبيقاتك الحالية؟

هل تتكامل أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني مع تطبيقاتك الحالية؟ التسعير: هل برنامج إدارة علاقات العملاء ميسور التكلفة، أم أنه في حدود ميزانيتك؟

هل برنامج إدارة علاقات العملاء ميسور التكلفة، أم أنه في حدود ميزانيتك؟ التجربة: هل يعزز التطبيق تجربة فريقك أو عملائك؟

هل يعزز التطبيق تجربة فريقك أو عملائك؟ الخطط: هل هناك خطة تحتوي على كل ما تحتاجه؟ هل تحتاج إلى دفع مبلغ إضافي للترقيات؟

فكّر في احتياجاتك الفريدة والوظائف التي تحتاج إلى أن يتعامل معها تطبيق CRM للتسويق عبر البريد الإلكتروني. فكّر فيما إذا كنت بحاجة إلى حل شامل لإدارة علاقات العملاء، أو إذا كنت سعيدًا بإضافة عمليات تكامل مع طرف ثالث، أو أداة تمنحك أكثر من إمكانيات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء لفرق التسويق عبر البريد الإلكتروني في عام 2024

إذا كنت تبحث عن أفضل CRM لفرق التسويق عبر البريد الإلكتروني، فأنت في المكان الصحيح. فيما يلي قائمتنا المختصرة لأنظمة CRM التي نوصي بها للفرق التي ترغب في تشغيل حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني فعالة ومبسطة.

1. انقر فوق img/

إدارة بيانات العملاء والمهام الشخصية والاتصالات في ClickUp من أي جهاز

ClickUp هو أحد أفضل أدوات برامج إدارة المشاريع التسويقية وبرامج إدارة علاقات العملاء لفرق التسويق الذكية التي ترغب في الحفاظ على الإنتاجية والعمل بفعالية أكبر وتحقيق النتائج. 📈

استخدام ClickUp كـ إدارة علاقات العملاء التسويقية يعني أنك ستتمكن من إدارة علاقاتك مع العملاء وتنميتها في مكان واحد. إدارة حسابات العملاء، وتبسيط سير العمل الخاص بك مع أتمتة ClickUp ، وتصور خط الأنابيب الخاص بك من عميل محتمل إلى عميل مخلص.

قم بتشغيل عمليات البريد الإلكتروني من خلال ClickUp وابقَ على اتصال مع عملائك وعملائك في اللحظات المناسبة. أبرم الصفقات، وأرسل تحديثات المشاريع، وتواصل مع عملائك بطريقة أكثر جاذبية دون مغادرة ClickUp المريح. هذا الجمع بين إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع نهج مثالي للشركات التي ترغب في دفع عجلة النمو من خلال الاستخدام الذكي لبيانات العملاء.

استمتع برؤية عالية المستوى لقيم عمر العميل ومتوسط أحجام الصفقات وغيرها. استخدم هذه البيانات لاتخاذ قرارات ذكية حول متى وماذا تشارك مع هؤلاء العملاء عبر التسويق عبر البريد الإلكتروني.

ابدأ تشغيل نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك من البداية، أو استخدم قالب إدارة علاقات العملاء مثل قالب إدارة علاقات العملاء من ClickUp لتختصر طريقك نحو النجاح من خلال أساس يجعل إدارة العملاء المحتملين والمبيعات والعلاقات مع العملاء أمرًا سهلاً.

قم بتعظيم قيمة ClickUp للتسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال جعله جزءًا أساسيًا من استراتيجيتك التسويقية وسير عملك. استخدم مستندات ClickUp للتعاون في أفكار وخطط الحملات، وتخطيط مسارات البريد الإلكتروني مع ClickUp Whiteboards ، وربط ClickUp ببرنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني مثل Mailchimp أو ConvertKit مع زابير .

ClickUp أفضل الميزات

تعاون في أفكار حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني ومسارات وخطط التسويق عبر البريد الإلكتروني في مستندات ClickUp استمتع بالوصول إلى أكثر من 15 نوع عرض مخصص، بما في ذلك لوحات كانبان وطرق عرض القائمة

أنشئ طريقتك الخاصة الحقول المخصصة لتخصيص نظام CRM الخاص بك

دمج البريد الإلكتروني في ClickUp للبقاء على اتصال مع العملاء دون مغادرة المنصة

العمل بشكل أكثر إنتاجية مع إدارة مهام البريد الإلكتروني تبسيط سير العمل الخاص بك إلى توفير الوقت في المهام المتكررة

استمتع بـ إدارة علاقات العملاء لإدارة المشاريع والتسويق عبر البريد الإلكتروني

قم بتنظيم وتقسيم سجلاتك وقوائم البريد الإلكتروني حسب الموقع أو المجال أو أي مجال آخر

قم بأتمتة سير عمل إدارة علاقات العملاء مع المنطق الشرطي

بناء الخاص بك لوحات معلومات مخصصة للحصول على نظرة عامة على ما يحدث ومراقبة ما يحدث في مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق عبر البريد الإلكتروني التكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق آخر من خلال عمليات التكامل قيود ClickUp

مع وجود الكثير من الميزات، قد تبدو المنصة مربكة للوهلة الأولى

لا تحتوي ClickUp على ميزات تسويقية محددة أو أتمتة البريد الإلكتروني لذا قد ترغب في الاندماج مع أداة أخرى لتحقيق ذلك

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. أكتيف كامبين

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عبر ActiveCampaign تحظى ActiveCampaign بشعبية كبيرة كأداة تسويق عبر البريد الإلكتروني، ولكنها تحتوي أيضًا على وظيفة إدارة علاقات العملاء. تجمع المنصة بين إدارة علاقات العملاء، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وأتمتة التسويق لإنشاء متجر شامل لإدارة المبيعات والتسويق والتجارة الإلكترونية معًا. 🛒

ActiveCampaign أفضل الميزات

تقسيم قاعدة بياناتك لتشغيل حملات بريد إلكتروني أكثر استهدافًا

أتمتة حملات الرعاية وإرسال رسائل البريد الإلكتروني بناءً على المشغلات

إرسال رسائل بريد إلكتروني للبث ورسائل البريد الإلكتروني المستهدفة والردود التلقائية ورسائل البريد الإلكتروني للمعاملات والمزيد

تخصيص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مع تجربة تصميم بالسحب والإفلات

قيود ActiveCampaign

أفاد بعض المستخدمين بأن وظائف البحث والتصفية محبطة للتنقل عبر برنامج CRM

قد يجد المستخدمون الذين يريدون استهدافًا أكثر تحديدًا أن بعض خيارات التجزئة التلقائية مقيدة لاحتياجات تسويق البريد الإلكتروني المحددة

تسعير ActiveCampaign

بالنسبة لكل من إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر البريد الإلكتروني، ستحتاج إلى خطة باقة ActiveCampaign:

بالإضافة إلى: 93 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين و1,000 جهة اتصال

93 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين و1,000 جهة اتصال احترافية: 386 دولارًا شهريًا لـ 10 مستخدمين و2,500 جهة اتصال

386 دولارًا شهريًا لـ 10 مستخدمين و2,500 جهة اتصال المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ActiveCampaign #### تقييمات ومراجعات ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

3. كاب

عبر كيب Keap هي منصة لإدارة علاقات العملاء يتم تسويقها للشركات الصغيرة. إنها منصة شاملة تغطي كلاً من فرق التسويق والمبيعات مع تصميم بسيط وتركيز على رسائل البريد الإلكتروني الآلية ومشاركة العملاء برنامج لأتمتة المهام العادية والمتكررة لفريق التسويق لديك، مما يوفر الوقت للتركيز على الإبداع والاستراتيجية. 💭

كيب أفضل الميزات

تضمين نماذج التقاط العملاء المحتملين على موقعك الإلكتروني وصفحاتك المقصودة

تقسيم جمهورك داخل CRM لإنشاء قوائم إرسال مخصصة

إنشاء تدفقات عمل مخصصة ترسل رسائل البريد الإلكتروني والنصوص تلقائيًا بناءً على سلوك المستخدم

استخدم قوالب البريد الإلكتروني المضمنة أو قم بتخصيصها لإنشاء رسائلك الخاصة

قيود كيب

يتمنى بعض المستخدمين أن تكون خيارات إعداد التقارير أكثر مرونة وعمقاً

الأداة تستهدف الشركات الصغيرة، ولكن قد يجد البعض أن الأسعار خارج ميزانيتهم

تسعير #### تسعير Keap

الإيجابي: يبدأ من 159 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين وما يصل إلى 1500 جهة اتصال

يبدأ من 159 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين وما يصل إلى 1500 جهة اتصال الحد الأقصى: يبدأ من 229 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين وما يصل إلى 2,500 جهة اتصال

تقييمات ومراجعات برنامج Keap

G2: 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4. هب سبوت

عبر هبسبوت يوفر HubSpot لفرق التسويق حلاً كاملاً عندما يتعلق الأمر بالمبيعات والتسويق. استخدم مركز التسويق لتشغيل جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني، بما في ذلك إدارة جهات الاتصال وإدارة الحملات والصفحات المقصودة وأدوات إعداد التقارير. 🔋

أفضل ميزات HubSpot

إدارة جهات الاتصال والحملات في مكان واحد باستخدام HubSpot CRM

إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية مخصصة على نطاق واسع باستخدام أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني

استخدم أداة إنشاء النماذج لإنشاء النماذج وتضمينها لالتقاط العملاء المحتملين

خيار توسيع الوظائف لتشمل المبيعات، وإدارة المحتوى، وخدمة العملاء، والعمليات من خلال اشتراكات Hub الإضافية

قيود HubSpot

لا يوجد نظام إدارة مهام مدمج مثل الذي تجده في برامج إدارة علاقات العملاء الأخرى، مثل ClickUp

ذكر بعض المستخدمين أن هناك نقصاً في المرونة في إنشاء الصفحات المقصودة

تسعير HubSpot

مجاني

مبتدئ: ابتداءً من 18 دولارًا شهريًا

ابتداءً من 18 دولارًا شهريًا المحترفين: بدءاً من 800 دولار شهرياً

بدءاً من 800 دولار شهرياً المؤسسات: ابتداءً من 3,600 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

5. بايبيدرايف

عبر PipedrivePipedrive هو حل CRM يركز بشكل كبير على تسجيل العملاء المحتملين وأتمتة المبيعات وتوليد العملاء المحتملين لمندوبي المبيعات، ولكنه أيضًا منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني. يمكنك إنشاء حملات البريد الإلكتروني وتخصيص تخطيطاتك وتوزيع رسائل البريد الإلكتروني على قاعدة بيانات جهات الاتصال الخاصة بك. 📧

أفضل ميزات Pipedrive

عرض سجل اتصالات البريد الإلكتروني داخل الملفات الشخصية لجهات الاتصال الخاصة بك

استخدم أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات لتخصيص قالب أو إنشاء قالب خاص بك

تقسيم قائمة جهات الاتصال الخاصة بك لإرسال رسائل البريد الإلكتروني المناسبة إلى الأشخاص المناسبين

احصل على رؤى حول أداء الحملة من خلال تحليلات البريد الإلكتروني المدمجة

قيود Pipedrive

لا يمكنك حاليًا استخدام التواريخ كمشغلات في تسلسلات الأتمتة، مما قد يؤثر على بعض المستخدمين

قد يجد بعض المستخدمين أن نقص خيارات العلامة التجارية والتخصيص يمثل مشكلة بالنسبة لبرنامج CRM الخاص به

تسعير Pipedrive

أساسي: 15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متقدم: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 69.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive #### تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.2/5 (1,000+ تقييم)

4.2/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

6. إنسايتلي

عبر إنسايتلي Insightly هي أداة لإدارة علاقات العملاء مصممة للنمو مع توسع فريق التسويق والشركة. وهي تتضمن ميزات للمبيعات والتسويق والخدمات - جميع العمليات الثلاث تدار من مكان واحد. يتيح لك Insightly Marketing مشاركة رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة مع جهات الاتصال المناسبة في الوقت المناسب، لزيادة المشاركة والإيرادات. 💰

أفضل ميزات Insightly

مشاركة بيانات جهات الاتصال مع فرق المبيعات والخدمات لتقديم خدمة أفضل للعملاء

إرسال أنواع مختلفة من رسائل البريد الإلكتروني، بما في ذلك الرسائل الترويجية والرسائل الإخبارية والمعاملات

استخدم قوالب مدمجة أو قم بتخصيصها لإنشاء نماذج خاصة بك باستخدام أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني

تصميم الصفحات المقصودة وتضمين النماذج لالتقاط العملاء المحتملين عبر منصة CRM

قيود Insightly

بعض المستخدمين يريدون خيارات تخصيص أكثر مما يسمح به نظام CRM

قد يكون إنشاء النماذج صعبًا على المستخدمين غير التقنيين، كما يقترح بعض المستخدمين

تسعير Insightly

لاستخدام كل من أدوات وميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء، ستحتاج إلى خطة Insightly All-in-One:

الإضافية: تبدأ من 349 دولارًا شهريًا

تبدأ من 349 دولارًا شهريًا الاحترافية: تبدأ من 899 دولارًا شهريًا

تبدأ من 899 دولارًا شهريًا المؤسسات: ابتداءً من 2,599 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات إنسايتلي

G2: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

7. المكسرات

عبر اختصار Nutshell هو نظام إدارة علاقات العملاء لفرق التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي يتضمن إدارة جهات الاتصال وأتمتة المبيعات وتسلسلات البريد الإلكتروني والمزيد. تم تصميم المنصة للتقريب بين فرق المبيعات والتسويق لخلق تجربة شاملة أفضل. 🌻

Nutshell أفضل الميزات

تصميم تسلسلات مبيعات فردية مخصصة، وحملات رعاية العملاء المحتملين، وحملات التنقيط

استخدم قوالب البريد الإلكتروني المضمنة والعناصر النائبة لتوفير الوقت عند إنشاء رسائل البريد الإلكتروني

إنشاء قوائم ذكية باستخدام الفلاتر والحقول المخصصة

تقييم نجاح حملاتك باستخدام تحليلات البريد الإلكتروني، بما في ذلك معدلات الفتح ونسب النقر إلى الظهور

قيود الاختصار

ميزات تطبيق الهاتف المحمول محدودة أكثر من إصدار الويب

أفاد بعض المستخدمين أن وظيفة البحث لا تظهر دائمًا جهات الاتصال ذات الصلة

تسعير #### Nutshell

التأسيسية: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قوة الذكاء الاصطناعي: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الحملات إضافية : ابتداءً من 5 دولارات شهرياً ل 100 جهة اتصال

: ابتداءً من 5 دولارات شهرياً ل 100 جهة اتصال إضافة VisitorIQ: بدءًا من 19 دولارًا شهريًا مقابل 50 عملية فتح

بدءًا من 19 دولارًا شهريًا مقابل 50 عملية فتح الإضافة الداعمة للإيرادات: 37 دولارًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات باختصار

G2: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم)

8. فريش ماركتر من فريش ووركس

عبر فريشوركس Freshmarketer هو نظام CRM مصمم خصيصًا للتسويق عبر البريد الإلكتروني من Freshworks. تم تصميم هذه المنصة لشركات التجارة الإلكترونية التي ترغب في استخدام أتمتة التسويق لتوسيع نطاق الإيرادات والولاء والنمو. 🤝

Freshmarketer من Freshworks أفضل الميزات

استمتع بإدارة علاقات العملاء الموحدة التي تعمل للمبيعات والتسويق ودعم العملاء

قسِّم جمهورك وأرسل رسائل بريد إلكتروني مستهدفة بناءً على سلوكهم وتفضيلاتهم

تفاعل مع المشترين المحتملين عبر البريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، والرسائل النصية القصيرة، والمزيد

استخدم تدفقات العمل التلقائية لإرسال رسائل بريد إلكتروني ذات صلة في نقاط رئيسية مثل العربات المتروكة أو تحديثات الشحن

قيود Freshmarketer من Freshworks

يتمنى بعض المستخدمين وجود المزيد من خيارات التخصيص

قد تبدو خيارات التصفية لتقسيم جمهورك محدودة بالنسبة لبعض المسوقين

أسعار Freshmarketer من Freshworks

مجاناً

النمو: 23 دولارًا شهريًا ل 2,000 جهة اتصال

23 دولارًا شهريًا ل 2,000 جهة اتصال المحترف: 179 دولارًا شهريًا ل 5000 جهة اتصال

179 دولارًا شهريًا ل 5000 جهة اتصال المؤسسات: 359 دولارًا شهريًا ل 10,000 جهة اتصال

تقييمات ومراجعات Freshmarketer من Freshworks

G2: 4.5/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 7,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

9. نحاس

عبر النحاس Copper هو نظام CRM مصمم للعمل مع Google Workspace، لذا قد تكون هذه نقطة إضافية إذا كان هذا هو النظام البيئي الذي اشتراه فريقك أو شركتك. تقوم الأداة بسحب البيانات تلقائيًا من مساحة العمل الخاصة بك لإنشاء CRM للخدمة والمبيعات والتسويق. ⚒️

النحاس أفضل الميزات

إنشاء رسائل بريد إلكتروني أكثر جاذبية لـ Gmail باستخدام قوالب بريد إلكتروني مخصصة وحقول دمج

إنشاء رسائل بريد إلكتروني تلقائيًا استنادًا إلى حالة حساب جهة الاتصال والمشاركة والمزيد

إنشاء تسلسلات بريد إلكتروني للتواصل مع العملاء في اللحظات المناسبة

مزامنة بيانات جهات الاتصال مع أدوات التسويق والمبيعات الخارجية الأخرى

قيود النحاس

لا يمكنك حاليًا تكرار الأتمتة في الوقت الحالي، لذلك تحتاج إلى إنشاء كل منها يدويًا

يتمنى بعض المستخدمين أن تكون ميزات إعداد التقارير أكثر قوة

أسعار النحاس

أساسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 134 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات النحاسية

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

10. زوهو CRM

عبر زوهو CRMزوهو CRM يصف نفسه بأنه نظام إدارة علاقات العملاء للمؤسسات سريع الحركة لفرق المبيعات والتسويق. يغطي النظام الأساسي أتمتة التسويق بشكل جيد، مع ميزات مثل التجزئة وإسناد التسويق وحملات البريد الإلكتروني وتحليل التسويق. 📊

أفضل ميزات Zoho CRM

تقسيم عملائك بناءً على مجموعة كبيرة من السمات حتى تتمكن من إرسال رسائل بريد إلكتروني أكثر جدوى

إنشاء نماذج ويب تلتقط العملاء المحتملين وترسلهم مباشرةً إلى CRM الخاص بك

حفظ قوالب البريد الإلكتروني حتى لا تحتاج إلى إعادة إنشائها في كل مرة

فهم نجاح حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام تحليلات البريد الإلكتروني

قيود Zoho CRM

يقول بعض المستخدمين أن منحنى التعلم حاد

قد تكون هناك وظائف محدودة بين Zoho CRM وعمليات تكامل الطرف الثالث، مما قد يؤثر على طريقة استخدامك للبرنامج

تسعير Zoho CRM

قياسي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Zoho CRM التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

تحقيق المزيد من التفاعل مع أفضل إدارة علاقات العملاء للتسويق عبر البريد الإلكتروني

أفضل فرق التسويق عبر البريد الإلكتروني لديها بالفعل الكثير من العمل. لقد حان الوقت لتغيير طريقة عملك والبحث عن CRM للتسويق عبر البريد الإلكتروني الذي يجعل العملية برمتها أسهل. استخدم هذا الدليل لإعداد قائمة مختصرة ببعض التطبيقات التي يمكنك وضعها في الاعتبار، أو قم بالتسجيل للحصول على خطة مجانية أو نسخة تجريبية مع أحد التطبيقات التي تفكر فيها.

إذا كنت تبحث عن تطبيق واحد ليحل محلها جميعًا, جرّب ClickUp مجانًا . يأتي مركزنا المتكامل للإنتاجية وإدارة المشاريع مكتملًا بميزة إدارة علاقات العملاء القوية، مما يتيح لك الفرصة لتشغيل كل شيء من مكان واحد. اجعل عمليات التسويق عبر البريد الإلكتروني مركزية وسيعمل فريقك بشكل أكثر فعالية وإنتاجية واستراتيجية. 🤩