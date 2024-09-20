كيفية إنشاء قائمة مراجعة للتسويق عبر البريد الإلكتروني

يتلقى الشخص العادي حوالي 120 رسالة بريد إلكتروني كل يوم . تفتح فقط حوالي 20-40% منها .

قد يتوقف نجاح جهودك التسويقية على كون بريدك الإلكتروني جزءًا من تلك النسبة المئوية.

إن صياغة بريد إلكتروني جذاب أمر مهم. ولكن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا أيضًا، مثل اختيار مزود خدمة البريد الإلكتروني المناسب، وتقسيم جمهورك المستهدف، وأتمتة حملتك.

إذن، من أين تبدأ؟

يمكن أن يساعدك إنشاء قائمة مراجعة لحملة البريد الإلكتروني. فهو أشبه بخارطة طريق تضمن سير حملتك التسويقية بسلاسة وعدم تفويت أي خطوات حاسمة. دعنا نوضح لك ما يعنيه ذلك.

التخطيط لقائمة مراجعة حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني

حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني هي سلسلة منسقة من رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى مجموعة محددة من المستلمين خلال فترة محددة، تهدف إلى تحقيق هدف محدد. قد يكون هذا الهدف هو زيادة المبيعات، أو زيادة الوعي بالعلامة التجارية، أو رعاية العملاء المحتملين.

قائمة التحقق النهائية للتسويق عبر البريد الإلكتروني لحملتك ستتضمن هذه الخطوات:

1. حدد أهدافك

قبل إنشاء بريدك الإلكتروني وإرساله، حدد الغرض منه. تشمل الأهداف المحتملة ما يلي:

زيادة الوعي بالعلامة التجارية

زيادة المبيعات

تعزيز الاحتفاظ بالعملاء

زيادة الإحالات

رعاية العملاء المحتملين

زيادة البيع أو البيع العابر

جمع بيانات المستلمين

توليد عملاء محتملين جدد

تذكّر أن الأهداف الغامضة دون معايير نجاح واضحة أو مواعيد نهائية لن تنجح في تحقيقها. إن مفتاح تحقيق أهداف التسويق عبر البريد الإلكتروني الفعالة هو أن تكون SMART: ضع أهدافًا محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا!

2. افهم جمهورك

معرفة جمهورك أمر حيوي للتسويق الفعال عبر البريد الإلكتروني. إليك كيف يمكنك الحصول على فهم أفضل لـ من هم وما يحتاجون إليه:

أولاً، قم بإنشاء شخصيات مشترين مفصلة تمثل شرائح مختلفة من جمهورك. قم بتضمين الخصائص الديموغرافية والاهتمامات ونقاط الألم لتخصيص رسائلك بفعالية

اجمع تعليقات مباشرة من خلال الاستبيانات واستطلاعات الرأي

بعد ذلك، قم بتحليل بيانات العملاء. استخدم البيانات التي لديك - مثل سجل الشراء ومشاركة البريد الإلكتروني - لتحديد الأنماط وفهم جمهورك

انتبه إلى مقاييس التفاعل مثل معدلات فتح البريد الإلكتروني ونسب النقر إلى الظهور ومعدلات التحويل لمعرفة ما هو الأكثر صدى

ابقَ على اطلاع دائم على اتجاهات الصناعة لإنشاء محتوى يتماشى مع احتياجات جمهورك المتطورة

3. أنشئ قائمة اشتراك

قائمة الاشتراك القوية ضرورية لتحقيق نجاح التسويق عبر البريد الإلكتروني. إليك كيفية إنشاء واحدة:

أنشئ نماذج اشتراك بسيطة ومقنعة واجعلها سهلة الوصول إليها على موقعك الإلكتروني ومدونتك ووسائل التواصل الاجتماعي

قدِّم حوافز تتماشى مع اهتمامات جمهورك، مثل المحتوى الحصري أو الخصومات أو التجارب المجانية لتشجيع الاشتراكات

استفد من وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للاشتراك في بريدك الإلكتروني. شارك الروابط إلى النماذج الخاصة بك وسلط الضوء على فوائد الاشتراك

تنفيذ عملية الاشتراك المزدوج لضمان الاهتمام الحقيقي. هذا يقلل من الشكاوى حول الرسائل غير المرغوب فيها

4. اختر مزود خدمة البريد الإلكتروني

يمنح مزود خدمة البريد الإلكتروني المناسب (ESP) حملاتك التسويقية عبر البريد الإلكتروني دفعة قوية. إليك كيفية اختيار مزود خدمة البريد الإلكتروني المناسب:

أولاً، حدد احتياجاتك . حدد الميزات التي تحتاجها، مثل الأتمتة أو التحليلات المتقدمة أو الواجهة البسيطة

. حدد الميزات التي تحتاجها، مثل الأتمتة أو التحليلات المتقدمة أو الواجهة البسيطة هل تريد خطة أساسية مجانية، أم أنك تبحث عن خيارات مدفوعة تقدم جميع الميزات الرائعة؟ حدد خطة تسعير ESP التي تناسب ميزانيتك مع تقديم الميزات الضرورية

مع تقديم الميزات الضرورية تقييم سهولة الاستخدام. ابحث عن ESP مع واجهة سهلة الاستخدام ودعم عملاء جيد

تحقق من أن برنامج ESP يتكامل مع أدواتك الحالية، مثل إدارة علاقات العملاء للتسويق عبر البريد الإلكتروني أو منصة التجارة الإلكترونية، أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك

اختر برنامج ESP معروف ب معدلات تسليم عالية لضمان وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى البريد الوارد للمشتركين

💡نصيحة احترافية: تقدم برامج خدمة البريد الإلكتروني الشهيرة مثل Mailchimp و ConvertKit توازنًا رائعًا بين الميزات وسهولة الاستخدام والقدرة على تحمل التكاليف. Mailchimp هو خيار شائع للعديد من الشركات بسبب واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية.

5. قسّم جمهورك

يسمح لك تقسيم جمهورك بتخصيص رسائلك لمجموعات محددة، مما يضمن أن المحتوى الخاص بك يحمل معنى لكل مستلم. يزيد هذا التخصيص من معدلات المشاركة، ويقلل من معدلات إلغاء الاشتراك، ويؤدي في النهاية إلى زيادة التحويلات.

على سبيل المثال، فكر في بائع ملابس بالتجزئة لديه قاعدة عملاء متنوعة. من خلال تقسيم جمهورهم، يمكنهم إرسال العروض والمحتوى المناسب إلى مجموعات مختلفة، مثل:

التقسيم الديموغرافي: العمر: قد يكون العملاء الأصغر سنًا أكثر اهتمامًا بالأزياء العصرية وبأسعار معقولة، بينما قد يفضل العملاء الأكبر سنًا الملابس الكلاسيكية والمحافظة الجنس: غالباً ما يكون للرجال والنساء تفضيلات مختلفة في التسوق

التقسيم السلوكي: سجل الشراء: إرسال عروض خاصة للعملاء المتكررين أو اقتراح منتجات تكميلية بناءً على المشتريات السابقة مستوى المشاركة: مكافأة المشتركين المتفاعلين بخصومات حصرية وإعادة إشراك المشتركين غير النشطين بحملة استرداد الأموال

التقسيم الجغرافي: الموقع: تقديم عروض ترويجية خاصة بالموقع، مثل خصومات للمتاجر أو الفعاليات المحلية



هذا النهج لا يجعل المتلقي يشعر بالتقدير فحسب، بل يزيد أيضًا من احتمالية الشراء.

قم بتضمين هذه الخطوات في قائمة التحقق من حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني لتقسيم جمهورك بشكل فعال:

جمع وتحليل البيانات الخاصة بالمشتركين لديك

تحديد الشرائح الرئيسية بناءً على التركيبة السكانية والسلوك والجغرافيا

صياغة رسائل مصممة خصيصًا لكل شريحة

راقب أداء الحملات المجزأة و ضبط استراتيجيات إدارة البريد الإلكتروني حسب الحاجة

6. إنشاء محتوى جذاب

تتمحور صياغة بريد إلكتروني فعّال حول إشراك جمهورك والحث على اتخاذ إجراء. ابدأ بسطر موضوع مقنع - فهو أول ما يراه المشتركون لديك، وسيحدد ما إذا كانوا سيفتحون بريدك الإلكتروني أم لا! يكون سطر الموضوع الجيد موجزًا وواضحًا ويثير الفضول.

📚 بدلاً من أن تقول "مجموعة الصيف الجديدة"، جرّب "صيفك أنتِ: أكثر من 100+ فستان صيفي مثالي وجذاب

بعد ذلك، حوّل تركيزك إلى نص الرسالة الإلكترونية. إليك بعض العناصر الرئيسية التي يجب تضمينها:

التخصيص: خاطب المشتركين باسمهم الأول وخصص المحتوى حسب تفضيلاتهم وسلوكياتهم. هذا يجعل بريدك الإلكتروني يبدو وكأنه محادثة بدلاً من البث الإذاعي

خاطب المشتركين باسمهم الأول وخصص المحتوى حسب تفضيلاتهم وسلوكياتهم. هذا يجعل بريدك الإلكتروني يبدو وكأنه محادثة بدلاً من البث الإذاعي عرض القيمة: اذكر بوضوح ما سيحصل عليه القارئ. سواء كان خصمًا خاصًا أو معلومات قيّمة أو عرضًا لفترة محدودة، تأكد من أن الفائدة في المقدمة وفي المنتصف

اذكر بوضوح ما سيحصل عليه القارئ. سواء كان خصمًا خاصًا أو معلومات قيّمة أو عرضًا لفترة محدودة، تأكد من أن الفائدة في المقدمة وفي المنتصف النسخة المقنعة: اكتب بطريقة محادثة، واجعل جملك قصيرة ومباشرة. استخدم الصوت النشط واللغة القابلة للتنفيذ. بدلاً من "منتجاتنا متوفرة الآن"، قل: "[الاسم الأول]، جميع منتجاتك المفضلة الآن بخصم 15%!

قم بتضمين صور أو مقاطع فيديو أو رسوم بيانية عالية الجودة تدعم رسالتك وتجعل رسالتك الإلكترونية جذابة بصرياً. من المرجح أن يتفاعل الأشخاص مع المحتوى الذي يبدو جيدًا.

بالإضافة إلى ذلك، اجعل الحث على اتخاذ إجراء واضحًا ومقنعًا وسهل العثور عليه. استخدم لغة موجهة نحو اتخاذ إجراء تخلق إحساسًا بالإلحاح والإثارة، مثل "تسوق الآن" أو "اعرف المزيد" أو "ابدأ" تأكد من أنها مميزة بصريًا عن بقية المحتوى.

📚 لنفترض أنك وكالة سفر تروج لباقة سفر جديدة. يمكن أن يكون سطر الموضوع الخاص بك، "الشواطئ تغريك": خصم على تذاكر السفر إلى بالي وجزر المالديف والمزيد قم بتخصيص البريد الإلكتروني من خلال ذكر اسم المستلم وإبراز الوجهات التي أبدى اهتمامه بها من قبل. شارك مسارًا موجزًا لباقة السفر، وقم بتضمين صور مذهلة، وانتهى بزر CTA الذي يقول: "احجز عطلة أحلامك الآن!

7. تصميم رسائل البريد الإلكتروني والقوالب

يجذب البريد الإلكتروني المصمم جيدًا الانتباه مع تشجيع القارئ بمهارة على اتخاذ إجراء. يمكنك تصميم بريدك الإلكتروني من خلال إنشاء قالب بريد إلكتروني في Gmail ، ولكن إذا كنت تبحث عن شيء أسرع، فاستخدم انقر فوق قوالب التسويق عبر البريد الإلكتروني.

اختر القالب المناسب

ابدأ باختيار قالب يناسب أهداف حملتك وعلامتك التجارية. توفر القوالب المعدة مسبقًا، مثل قوائم المراجعة، الوقت وتضمن الاتساق. قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص ب ClickUp مساعدتك في تنظيم حملتك التسويقية عبر البريد الإلكتروني بكفاءة. حدد المحتوى الخاص بك، وجدولة رسائل البريد الإلكتروني، وتتبع مقاييس الأداء ببضع نقرات.

قم بتحسين حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني ClickUp

يمكنك استخدام هذا الإطار من أجل:

تحديد أهداف حملتك، مثل الترويج لمنتج، أو توليد عملاء محتملين، أو زيادة الوعي بالعلامة التجارية. إنشاء أهداف ClickUp لإعداد هذه

قم بتجميع قائمة بالأسماء ومعلومات الاتصال. قسّم قائمتك إلى مجموعات مستهدفة مختلفة. استخدم الـ انقر فوق عرض الجدول لتنظيم جهات الاتصال

تطوير المحتوى مع دعوة واضحة للعمل وخيارات استجابة سهلة. استخدم ClickUp Docs للتعاون في نسخة البريد الإلكتروني

تتبّع أداء حملتك وقم بإجراء التعديلات اللازمة. قم بتعيين المهام المتكررة في ClickUp لمراجعة جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني وتحسينها بانتظام

لإدارة حملة شاملة، جرّب قالب حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp . يتيح لك هذا القالب تخطيط استراتيجية البريد الإلكتروني بالكامل، بدءًا من التجزئة إلى اختبار A/B وتحليل الأداء.

قم بإدارة استراتيجية بريدك الإلكتروني باستخدام قالب حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني ClickUp

يمكنك استخدام هذا الإطار من أجل:

تحديد من هم عملاؤك المثاليون وما هي احتياجاتهم. إنشاء مهام في ClickUp للعصف الذهني وتحديد جمهورك المستهدف

جمع معلومات الاتصال الخاصة بالعملاء المحتملين وتقسيمهم إلى فئات ذات صلة. استخدم طريقة عرض الجدول في ClickUp لتنظيم قائمة البريد الإلكتروني الخاص بك

قم بإنشاء قالب بريد إلكتروني واكتب نسخة مقنعة وأضف عناصر مرئية مثل الصور ومقاطع الفيديو

استخدم مستندات ClickUp لتحديد عناصر البريد الإلكتروني والتعاون في ملاحظات التصميم

قم بجدولة رسائل البريد الإلكتروني وتأكد من صحة جميع إعدادات إمكانية التسليم باستخدام قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك. قم بتعيين مهمة متكررة في ClickUp للتحقق مرة أخرى من إعدادات إمكانية التسليم

ابدأ بإرسال رسائل البريد الإلكتروني وراقب التحليلات لضمان سلاسة العملية. استخدم الحقول المخصصة في ClickUp لتتبع المقاييس مثل معدلات الفتح والنقر

اختبر سطور مواضيع مختلفة، وعدِّل المحتوى، واختبر شرائح مختلفة من قائمة بريدك الإلكتروني لزيادة الفعالية إلى أقصى حد

اختر التصميم المناسب

بمجرد اختيارك للقالب الخاص بك، اعمل على عناصر تصميمه:

اتساق العلامة التجارية: استخدم ألوان علامتك التجارية وخطوطها وشعاراتها لتعكس الهوية البصرية لعلامتك التجارية. هذا يساعد في بناء التعرف على علامتك التجارية والثقة بها

استخدم ألوان علامتك التجارية وخطوطها وشعاراتها لتعكس الهوية البصرية لعلامتك التجارية. هذا يساعد في بناء التعرف على علامتك التجارية والثقة بها التخطيط والهيكل: نظّم المحتوى الخاص بك بتسلسل هرمي واضح. استخدم العناوين والعناوين الفرعية والنقاط النقطية. احتفظ بالكثير من المساحات البيضاء لتجنب المظهر الفوضوي

نظّم المحتوى الخاص بك بتسلسل هرمي واضح. استخدم العناوين والعناوين الفرعية والنقاط النقطية. احتفظ بالكثير من المساحات البيضاء لتجنب المظهر الفوضوي المرئيات: لجعل بريدك الإلكتروني أكثر جاذبية، قم بتضمين مرئيات جذابة مثل الصور والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو . تأكد من تحسين صورك المرئية للتحميل السريع!

لجعل بريدك الإلكتروني أكثر جاذبية، . تأكد من تحسين صورك المرئية للتحميل السريع! تصميم متجاوب: صمم بريدك الإلكتروني ليكون متوافقاً مع الجوّال. أكثر من نصف رسائل البريد الإلكتروني يتم فتحها على الأجهزة المحمولة، لذا يجب أن يبدو بريدك الإلكتروني رائعًا على كل من أجهزة سطح المكتب والجوال

8. تحسين قابلية التسليم

إن ضمان وصول رسائلك الإلكترونية إلى البريد الوارد للمستلمين بدلاً من مجلد الرسائل غير المرغوب فيها أمر بالغ الأهمية. إليك كيفية تحسين إمكانية التسليم:

إزالة عناوين البريد الإلكتروني غير النشطة أو غير الصالحة بانتظام. استخدم التقيد المزدوج لتأكيد اهتمام المشتركين ومراقبة مقاييس المشاركة للحفاظ على قائمتك ضئيلة

تنفيذ SPF و DKIM و DMARC للتحقق من صحة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ومنع الإبلاغ عنها كرسائل غير مرغوب فيها

إرسال رسائل بريد إلكتروني تجريبية والتحقق من نتائج الرسائل غير المرغوب فيها قبل الإطلاق. تتبع سمعة المرسل الخاص بك وإدارة أي مشاكل في القائمة السوداء

9. اختبر رسائل البريد الإلكتروني وأرسلها

يمكن أن يساعدك الاختبار المناسب في اكتشاف المشكلات المحتملة وضمان نجاح حملة البريد الإلكتروني. اتبع هذه الخطوات:

اختبر رسائلك الإلكترونية بدقة

قبل أن تضغط على إرسال, اختبر رسائلك الإلكترونية للتأكد من أنها تبدو وتعمل كما هو متوقع عبر منصات وأجهزة مختلفة.

أرسل رسائل بريد إلكتروني لنفسك ولفريقك للتحقق من كيفية ظهورها في مختلف عملاء البريد الإلكتروني وعلى أجهزة مختلفة. يساعدك هذا على اكتشاف أي مشاكل في التنسيق أو الروابط المعطلة

استخدم أدوات لتحليل محتوى بريدك الإلكتروني بحثاً عن مشغلات الرسائل غير المرغوب فيها وتعديلها وفقاً لذلك لتجنب مرشحات الرسائل غير المرغوب فيها

تأكد من أن أي محتوى ديناميكي أو علامات التخصيص (مثل اسم المستلم) تعمل بشكل صحيح وتظهر على النحو المنشود

تحسين توقيت الإرسال

يمكن أن يؤثر اختيار الوقت المناسب لإرسال بريدك الإلكتروني بشكل كبير على معدلات الفتح والمشاركة.

راجع الحملات السابقة لتحديد الوقت الذي يكون فيه جمهورك أكثر نشاطًا. ضع في اعتبارك المناطق الزمنية إذا كان لديك جمهور عالمي

جرب أوقات إرسال مختلفة للعثور على الجدول الزمني الأمثل لجمهورك المحدد

أتمتة إرسال رسائل البريد الإلكتروني لضمان الاتساق وتقليل الأخطاء

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تفكر في أتمتة البريد الإلكتروني لإنشاء سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني لحملتك التسويقية، استخدم خاصية ClickUp قوالب حملة التنقيط لتوفير الوقت

10. مراجعة الامتثال القانوني

يساعدك ضمان امتثال جهودك التسويقية عبر البريد الإلكتروني للوائح القانونية في الحفاظ على الثقة مع جمهورك - وتجنب المشاكل القانونية! إليك كيفية الامتثال للمتطلبات القانونية:

فهم اللوائح الرئيسية

تعرّف على القوانين الرئيسية التي تحكم التسويق عبر البريد الإلكتروني لضمان الامتثال. استشر أحد المتخصصين القانونيين للتحقق من التزامك بجميع اللوائح المعمول بها. إليك بعضاً منها.

قانون كان-سبام (الولايات المتحدة): يجب عليك تضمين خيار إلغاء الاشتراك في كل رسالة بريد إلكتروني بشكل واضح، والالتزام بطلبات إلغاء الاشتراك على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحتوي رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك على سطور موضوع دقيقة ومعلومات المرسل

يجب عليك تضمين خيار إلغاء الاشتراك في كل رسالة بريد إلكتروني بشكل واضح، والالتزام بطلبات إلغاء الاشتراك على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحتوي رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك على سطور موضوع دقيقة ومعلومات المرسل اللائحة العامة لحماية البيانات (الاتحاد الأوروبي): هذا يفرض الحصول على موافقة صريحة من المشتركين قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني التسويقية. كما يتطلب منك أيضًا توفير طريقة سهلة للمستلمين لسحب موافقتهم وحماية بياناتهم

هذا يفرض الحصول على موافقة صريحة من المشتركين قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني التسويقية. كما يتطلب منك أيضًا توفير طريقة سهلة للمستلمين لسحب موافقتهم وحماية بياناتهم اللائحة العامة لحماية البيانات (كندا): على غرار اللائحة العامة لحماية البيانات، تتطلب اللائحة العامة لحماية البيانات موافقة صريحة لإرسال رسائل البريد الإلكتروني وتفويضات تتضمن معلومات الاتصال الخاصة بك وآلية لإلغاء الاشتراك

الحصول على الموافقة وإدارتها

قبل إرسال رسائل البريد الإلكترونيّ التسويقيّة، تأكّد من حصولك على موافقة صالحة من المستلمين.

قم بتنفيذ عملية اشتراك مزدوجة حيث يؤكد المشتركون عنوان بريدهم الإلكتروني وموافقتهم. وهذا يضيف طبقة إضافية من التحقق ويضمن حصولك على سجلات موافقة دقيقة

احتفظ بسجلات لكيفية الحصول على الموافقة ووقت الحصول عليها، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأي تفاعلات ذات صلة

تضمين المعلومات الضرورية

يجب أن يوفر كل بريد إلكتروني معلومات محددة للامتثال للمتطلبات القانونية.

حدد اسم شركتك ومعلومات الاتصال بك في رسائلك الإلكترونية. يتيح ذلك للمستلمين معرفة من يرسل البريد الإلكتروني وكيفية الوصول إليك

تضمين رابط مرئي وعملي لإلغاء الاشتراك في كل بريد إلكتروني. سهِّل على المستلمين إلغاء الاشتراك إذا لم يعودوا يرغبون في تلقي رسائلك

حماية بيانات المشتركين

حماية بيانات المشتركين ليست مجرد مطلب قانوني فحسب، بل هي أيضاً من أفضل الممارسات للحفاظ على الثقة.

استخدم التشفير والأنظمة الآمنة لتخزين بيانات المشتركين. تأكد من أن ممارسات التعامل مع بياناتك تتوافق مع اللوائح ذات الصلة

قم بتقييد الوصول إلى بيانات المشتركين داخل مؤسستك على أولئك الذين يحتاجون إليها لأدوارهم

11. مراقبة استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني وتحسينها

تُعد المراقبة الفعالة لحملات البريد الإلكتروني الخاصة بك وتحسينها أمرًا أساسيًا لتحسين الأداء. يمكن أن تكون هذه المهام معقدة للغاية وتتضمن خطوات متعددة. يمكن لقوائم المراجعة أن تساعد في تبسيط هذه المهام، وهناك العديد من قوالب قوائم المراجعة التي يمكنك تخصيصها لاستخدامك. ألق نظرة على قوالب قائمة مراجعة ClickUp -يمكن تخصيصها لتمنحك ما تحتاج إليه بالضبط.

راقب حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك وحسّنها باستخدام قالب قائمة المراجعة الخاص ب ClickUp لإنشاء قائمة بالمهام التي يجب القيام بها

تتبع المقاييس الرئيسية

ركّز على مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق عبر البريد الإلكتروني لقياس النجاح

معدلات الفتح: تشير إلى تفاعل البريد الإلكتروني. قد يشير المعدل المنخفض إلى وجود مشكلات في سطور الموضوع أو التوقيت أو اهتمام المستلمين

تشير إلى تفاعل البريد الإلكتروني. قد يشير المعدل المنخفض إلى وجود مشكلات في سطور الموضوع أو التوقيت أو اهتمام المستلمين معدلات النقر إلى الظهور (CTR): يقيس التفاعل مع محتوى البريد الإلكتروني

يقيس التفاعل مع محتوى البريد الإلكتروني معدلات التحويل: تُظهر عدد المستلمين الذين أكملوا الإجراء المطلوب

تُظهر عدد المستلمين الذين أكملوا الإجراء المطلوب معدلات الارتداد: تشير إلى وجود مشاكل في التسليم

إجراء اختبار A/B

جرّب عناصر مختلفة لتحسين الأداء:

أسطر الموضوع: اختبر خيارات مختلفة للعثور على ما يزيد من معدلات فتح العناوين

اختبر خيارات مختلفة للعثور على ما يزيد من معدلات فتح العناوين المحتوى والتصميم: قم بتقييم مختلف التخطيطات والصور والدعوات لاتخاذ إجراء

قم بتقييم مختلف التخطيطات والصور والدعوات لاتخاذ إجراء أوقات الإرسال: اختبر أوقاتًا مختلفة لمعرفة الأوقات التي يتفاعل فيها جمهورك بشكل أكبر

تحليل البيانات

راجع أداء الحملة بانتظام:

تحديد الاتجاهات: ابحث عن الأنماط والتفضيلات في مقاييسك

ابحث عن الأنماط والتفضيلات في مقاييسك أداء الشرائح: قارن النتائج عبر شرائح الجمهور المختلفة

إجراء التعديلات

استخدم الرؤى لتحسين نهجك:

تحسين المحتوى: ركز على ما يلقى صدى أفضل لدى جمهورك

ركز على ما يلقى صدى أفضل لدى جمهورك معالجة مشكلات قابلية التسليم: إصلاح معدلات الارتداد العالية وشكاوى الرسائل غير المرغوب فيها

التحسين المستمر

قم بمراجعة استراتيجياتك وتحديثها بانتظام:

جدولة المراجعات: قم بتقييم وتعديل تكتيكات بريدك الإلكتروني بشكل دوري

قم بتقييم وتعديل تكتيكات بريدك الإلكتروني بشكل دوري ابقَ على اطلاع دائم على آخر المستجدات: تنفيذ أفضل الممارسات والاتجاهات الجديدة

كيفية التخطيط لحملات البريد الإلكتروني وإطلاقها باستخدام ClickUp

يمكن أن يكون تخطيط حملات البريد الإلكتروني وإطلاقها مهمة شاقة، ولكن مع ClickUp، يمكنك تنظيم العملية بأكملها وضمان عدم وقوع أي شيء في الثغرات. يمكنك الاستفادة من ClickUp إدارة مشروع البريد الإلكتروني ميزة لإنشاء حملاتك التسويقية عبر البريد الإلكتروني وأتمتتها بفعالية.

في ClickUp، يمكنك:

إنشاء مهام من رسائل البريد الإلكتروني

ربط رسائل البريد الإلكتروني بمهام أخرى

إعداد عمليات تلقائية بناءً على الحقول المخصصة أو عمليات إرسال النماذج أو أحداث المهام

إنشاء عناصر إجراءات من رسائل البريد الإلكتروني للعملاء والتذاكر والأخطاء

يساعد كل منها في تخطيط وتنفيذ حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني.

على سبيل المثال، يمكن استخدام بريدك الإلكتروني الاختباري لإنشاء مهمة تسرد فيها الاقتراحات والتصحيحات. إذا كان لديك سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بحملة واحدة، فيمكنك أتمتة التوقيت، مثل إرسالها على فترات متداخلة. يمكن أن تؤدي استجابات العملاء إلى تشغيل مجموعة أخرى من المهام، اعتمادًا على نوع الاستجابة - تعليقات أو استفسارات أو طلبات مساعدة.

اربط رسائل البريد الإلكتروني بالمهام وقم بإدارة رسائل البريد الإلكتروني من أي مكان داخل الأداة باستخدام إدارة مشروع البريد الإلكتروني في ClickUp

أثناء التخطيط لحملتك، يمكن لفريقك أثناء التخطيط لحملتك طرح الأفكار وصياغة محتوى البريد الإلكتروني وتحديد استراتيجيات الحملة باستخدام مستندات ClickUp .

قم بإنشاء مستندات ومذكرات ويكي مذهلة وربطها بسير العمل لإضفاء الحيوية على أفكار فريقك

إليك بعض النصائح العملية:

صياغة رسائل البريد الإلكتروني : استخدم مستندات ClickUp لصياغة محتوى بريدك الإلكتروني وتنسيقه. يعمل محرر النص المنسق على تسهيل تضمين الصور والروابط والوسائط الأخرى لتحسين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك

: استخدم مستندات ClickUp لصياغة محتوى بريدك الإلكتروني وتنسيقه. يعمل محرر النص المنسق على تسهيل تضمين الصور والروابط والوسائط الأخرى لتحسين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك التعاون : ادعُ فريقك لمراجعة المسودات وتحريرها. من خلال التحرير والتعليقات في الوقت الحقيقي، يمكن للجميع تقديم مدخلات، مما يضمن أن يكون المحتوى النهائي مصقولاً وفعالاً

: ادعُ فريقك لمراجعة المسودات وتحريرها. من خلال التحرير والتعليقات في الوقت الحقيقي، يمكن للجميع تقديم مدخلات، مما يضمن أن يكون المحتوى النهائي مصقولاً وفعالاً القوالب: قم بإنشاء قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لأنواع مختلفة من رسائل البريد الإلكتروني، مثل الرسائل الإخبارية والعروض الترويجية والمتابعة. هذا يوفر الوقت ويضمن الاتساق بين حملاتك

مع انقر فوق الدماغ يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني بسرعة.

يربط المهام والمستندات والأشخاص وجميع معارف شركتك مع ClickUp Brain

ويمكنه أتمتة كتابة البريد الإلكتروني من خلال اقتراح سطور الموضوعات، وتخصيص المحتوى، وحتى إنشاء مسودات بريد إلكتروني كاملة بناءً على أهداف حملتك. هذا ما تحصل عليه:

اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي : يمكن ل ClickUp Brain تحليل مسودات بريدك الإلكتروني وتقديم اقتراحات لتحسين الوضوح والمشاركة ومعدلات التحويل. لنفترض أنك عالق في سطر موضوع غير ملهم؛ يمكن لهذه الأداة اقتراح خيارات جذابة تزيد من معدلات فتح بريدك الإلكتروني

: يمكن ل ClickUp Brain تحليل مسودات بريدك الإلكتروني وتقديم اقتراحات لتحسين الوضوح والمشاركة ومعدلات التحويل. لنفترض أنك عالق في سطر موضوع غير ملهم؛ يمكن لهذه الأداة اقتراح خيارات جذابة تزيد من معدلات فتح بريدك الإلكتروني تخصيص المحتوى : يمكن ل ClickUp Brain تخصيص رسائل البريد الإلكتروني لشرائح مختلفة من جمهورك، مما يضمن حصول كل مستلم على محتوى ملائم وجذاب. على سبيل المثال، يمكن ل Brain المساعدة في تخصيص الرسائل لمختلف الفئات السكانية، مما يعزز التخصيص

: يمكن ل ClickUp Brain تخصيص رسائل البريد الإلكتروني لشرائح مختلفة من جمهورك، مما يضمن حصول كل مستلم على محتوى ملائم وجذاب. على سبيل المثال، يمكن ل Brain المساعدة في تخصيص الرسائل لمختلف الفئات السكانية، مما يعزز التخصيص الأتمتة: يمكنك أتمتة المهام المتكررة مثل متابعة رسائل البريد الإلكتروني والجدولة الزمنية، مما يوفر وقتك للتركيز على جوانب أكثر استراتيجية لحملاتك. هذا مفيد بشكل خاص لإدارة حملات التنقيط، حيث تكون المتابعة في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية

والآن، لننتقل إلى الإدارة الفعلية لحملة البريد الإلكتروني. ClickUp قدرات إدارة مشروع البريد الإلكتروني تجعله أداة مثالية لتخطيط حملات البريد الإلكتروني وإطلاقها. إنه يقدم:

إدارة المهام : أنشئ مهام لكل خطوة من خطوات حملتك، بدءًا من العصف الذهني وإنشاء المحتوى إلى الجدولة والتحليل. قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق، وحدد تواريخ الاستحقاق، وتتبع التقدم المحرز لضمان بقاء كل شيء على المسار الصحيح

: أنشئ مهام لكل خطوة من خطوات حملتك، بدءًا من العصف الذهني وإنشاء المحتوى إلى الجدولة والتحليل. قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق، وحدد تواريخ الاستحقاق، وتتبع التقدم المحرز لضمان بقاء كل شيء على المسار الصحيح مهام سير عمل مخصصة : صمم مهام سير عمل مخصصة لتتناسب مع العملية الفريدة لحملتك. استخدم حالات مثل "الصياغة" و"المراجعة" و"الجدولة" و"الإرسال" لتصور موقع كل بريد إلكتروني في خط سير العمل

: صمم مهام سير عمل مخصصة لتتناسب مع العملية الفريدة لحملتك. استخدم حالات مثل "الصياغة" و"المراجعة" و"الجدولة" و"الإرسال" لتصور موقع كل بريد إلكتروني في خط سير العمل تتبع الوقت : استخدم ميزة تتبع الوقت في ClickUp لمراقبة مقدار الوقت المستغرق في كل مهمة. يساعد ذلك في تحسين الحملات المستقبلية من خلال تحديد الاختناقات وتحسين الكفاءة

: استخدم ميزة تتبع الوقت في ClickUp لمراقبة مقدار الوقت المستغرق في كل مهمة. يساعد ذلك في تحسين الحملات المستقبلية من خلال تحديد الاختناقات وتحسين الكفاءة عرض التقويم : استخدم عرض التقويم لجدولة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك والتأكد من إرسالها في الأوقات المثلى. يمكنك أيضًا مزامنة ClickUp مع تطبيق التقويم المفضل لديك لتحقيق التكامل السلس

: استخدم عرض التقويم لجدولة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك والتأكد من إرسالها في الأوقات المثلى. يمكنك أيضًا مزامنة ClickUp مع تطبيق التقويم المفضل لديك لتحقيق التكامل السلس التقارير والتحليلات: بعد إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، استخدم ClickUp لتتبع مقاييس الأداء الرئيسية. أنشئ لوحات معلومات وتقارير لتحليل معدلات الفتح ونسب النقر إلى الظهور والتحويلات. تساعد هذه البيانات في تحسين الحملات المستقبلية للحصول على نتائج أفضل

عزز نجاح حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك مع ClickUp

تهانينا! لقد وضعت خارطة طريقك لنجاح التسويق عبر البريد الإلكتروني. باتباعك لقائمة مراجعة التسويق عبر البريد الإلكتروني هذه، فأنت لا ترسل رسائل البريد الإلكتروني فقط - بل تقوم بإشراك جمهورك بشكل استراتيجي، وبناء علاقات دائمة، وتحقيق نتائج مجدية لعملك.

ستجمع رؤى مع كل حملة. استخدمها لتتعلم ما الذي يلقى صدى لدى جمهورك وصقل استراتيجيتك باستمرار.

ولا تنسَ: لتحسين استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني، ادمج ClickUp في سير عملك واسمح له بتخطيط حملاتك وتنفيذها ومراقبتها بكفاءة. ابدأ مع ClickUp اليوم!