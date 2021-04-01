10 مؤشرات أداء رئيسية استثنائية للتسويق عبر البريد الإلكتروني تحتاج إلى تتبعها

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من: ClickUp

_الموضوع: قم بتعيين مؤشرات الأداء الرئيسية قبل السماح لرسائلك الإلكترونية بالوصول إلى بريدك الإلكتروني

""مرحبًا أيها المسوّق عبر البريد الإلكتروني ، 👋

إذن، لقد قررت إطلاق بريد إلكتروني_ التسويق campaign.

لديك بالفعل تقويم محتوى مخطط له _، وتعرف بالضبط كيف ستقوم بتحسين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك

_عظيم!

ولكن ما هي أهدافك التسويقية_ عبر البريد الإلكتروني؟

هل تريد تعزيز الوعي بعلامتك التجارية عبر _ وسائل التواصل الاجتماعي، أو زيادة مبيعاتك، أو العمل على _ نمو_ قائمتك؟

بمجرد أن تقرر _ هدفًا محددًا، فأنت بحاجة أيضًا إلى تحديد بعض البريد الإلكتروني

مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق

الأسئلة الشائعة حول مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق عبر البريد الإلكتروني

فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة المتعلقة بمؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق عبر البريد الإلكتروني:

1. ما هي خطوات التسويق عبر البريد الإلكتروني؟

إليك ست خطوات لمساعدتك في بدء حملتك التسويقية عبر البريد الإلكتروني:

الخطوة 1: قم بتعيين أهداف قابلة للقياس التي لها جدول زمني

قم بتعيين أهداف قابلة للقياس التي لها جدول زمني الخطوة 2: اختر بريدًا إلكترونيًا قالب أو قم بإنشاء قالب خاص بك

اختر بريدًا إلكترونيًا قالب أو قم بإنشاء قالب خاص بك الخطوة 3: البحث و إنشاء محتوى الذي يرغب المشتركون في رؤيته

البحث و إنشاء محتوى الذي يرغب المشتركون في رؤيته الخطوة 4: الامتثال للوائح مزود خدمة الإنترنت الخاص بك لتجنب الوصول إلى مجلد الرسائل غير المرغوب فيها

الامتثال للوائح مزود خدمة الإنترنت الخاص بك لتجنب الوصول إلى مجلد الرسائل غير المرغوب فيها الخطوة 5 : قم بمراجعة حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك وإرسالها وإرسالها

: قم بمراجعة حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك وإرسالها وإرسالها الخطوة 6: قم بقياس أدائك ونتائجك

2. ما هي الأنواع الأربعة لرسائل البريد الإلكتروني التسويقية؟

فيما يلي الأنواع الأربعة لرسائل البريد الإلكتروني التسويقية التي يمكنك إرسالها:

رسائل البريد الإلكتروني المعلوماتية: التركيز على منتج معين أو حدث قادم. يجب أن تحتوي هذه الرسائل على حافز قوي للحث على اتخاذ إجراء

التركيز على منتج معين أو حدث قادم. يجب أن تحتوي هذه الرسائل على رسالة إخبارية رقمية: رسالة إلكترونية أسبوعية أو شهرية تركز على منتجك أو خدمتك

رسالة إلكترونية أسبوعية أو شهرية تركز على منتجك أو خدمتك تحديث المنتج: رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على تحديثات حول المنتجات الجديدة أو التغييرات التي تطرأ على منتج حالي

رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على تحديثات حول المنتجات الجديدة أو التغييرات التي تطرأ على منتج حالي رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات : تأكيدات الطلب، ورسائل البريد الإلكتروني الترحيبية، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالشكر

سيُظهر إرسال مجموعة متنوعة من رسائل البريد الإلكتروني التسويقية للمشتركين لديك أن لديك الكثير من الأشياء المختلفة لتقدمها!

## تسجيل الخروج 💻

تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق عبر البريد الإلكتروني فرق العمل على معرفة ما إذا كانوا يحرزون تقدمًا نحو أهداف التسويق عبر البريد الإلكتروني.

لكن وضع مؤشرات الأداء الرئيسية هو مجرد الخطوة الأولى.

لتسلق سلم النجاح، تحتاج إلى تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك مع أدوات إدارة التسويق !

_وأي أداة أفضل من أداة ClickUp؟

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