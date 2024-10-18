إطلاق العنان لنمو الأعمال التجارية: 10 أدوات مفيدة لتقسيم العملاء [المراجعات والأسعار]

ألم تتعب من إلقاء شبكة واسعة في السوق على أمل اصطياد العملاء المناسبين لشركتك؟ 🕸️
بالتأكيد أنت كذلك! تخيل أن تكون قادرًا على تحديد العملاء ذوي القيمة العالية، والتنبؤ بتفضيلاتهم، وإنشاء حملات مخصصة للغاية يكون لها صدى معهم. هذا هو الوعد بتجزئة العملاء بشكل فعال!
لا يتعلق الأمر فقط بتقسيم قاعدة عملائك، بل يتعلق بجذب قلوبهم وعقولهم من خلال تجارب مصممة خصيصًا لهم. وفقًا لإحصائيات التسويق لعام 2021, يمكن للحملات المجزأة أن تزيد من نمو إيراداتك بنسبة 760% !
إذا كنت تهدف إلى البقاء في الطليعة، فمن المنطقي أن تبحث عن أدوات تجزئة العملاء. فهي عبارة عن حلول برمجية تمكّن الشركات من جمع وتحليل البيانات الخاصة بالمجموعات الفرعية للجمهور، مما يقلل من انشغال فرق التسويق في هذه العملية.
في هذا الدليل، سنساعدك في العثور على أفضل أداة لتقسيم العملاء، كما سنقدم لك أيضًا حلاً تسويقيًا متكاملاً لفرق التسويق!
ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تقسيم العملاء؟
فيما يلي تفصيل للخصائص الرئيسية التي يجب أن تساعدك في اختيار برنامج تقسيم العملاء المناسب لاحتياجاتك:
- تكامل البيانات: حدد ما إذا كانت الأداة متوافقة مع البيانات من الأنظمة الحالية وتتيح تجميع البيانات من الأنظمة الحالية، مثلأتمتة التسويق وأدوات ومنصات التحليلات وبرامج إدارة علاقات العملاءلإعطائك صورة كبيرة متوازنة لمجموعات المستخدمين
- واجهة سهلة الاستخدام: واجهة سهلة الاستخدام: واجهة مباشرة تقلل من منحنى التعلم، مما يسمح لفريقك بالتركيز على استخراج الرؤى بدلاً من التعامل مع التعقيدات
- مرونة التجزئة: تتيح لك الأدوات المرنة في تطوير الشرائح مزيدًا من الدقة في التخصيصالحملات التسويقية للمجموعات المستهدفة
- دقة البيانات وجودتها: تعتمد التجزئة الجيدة على دقة البيانات. تأكد من قدرة الأداة على التعامل مع تطهير البيانات والتحقق من صحتها وإثرائها للحفاظ على سلامة المعلومات المتاحة
- القابلية للتطوير: تأكد من أن أداة تقسيم العملاء المختارة قابلة للتطوير بما يكفي لاستيعاب قاعدة العملاء والعملاء المحتملين الآخذة في التوسع، ودعم المجالات المتطورة
- التحليلات والرؤى: ابحث عن الأدوات التي توفر تقارير قيّمة، تمكنك من مراقبة أداء القطاع وتتبع سلوك المستهلك وتحديد الاتجاهات التي يجب أن توجه استراتيجياتك
- الميزانية: قارن بين الميزات عبر الأدوات المختلفة وقيّم ما إذا كان الاستثمار يتماشى مع القيمة التي تجلبها الأداة لعملك 🌺
## أفضل 10 أدوات تجزئة لتعزيز استراتيجية العملاء لديك
لقد استكشفنا العشرات من برامج تقسيم العملاء في السوق و قمنا باستكشاف العشرات من برامج تقسيم العملاء في السوق و قمنا بتنسيق قائمة من 10 منتجات يمكنها أن تحدث ثورة في كيفية فهمك لجمهورك والتفاعل معه. ستساعدك مراجعاتنا المصغرة أدناه على الاختيار الأفضل لعملك وتحسين رضا العملاء! 💯
1. Userpilot
عبر برنامج Userpilot إذا كنت تتطلع إلى إيجاد توازن بين الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم من أجل أعمال SaaS ، يمكن أن يكون Userpilot أداة رائعة لتقسيم العملاء للاستفادة منها!
تتميز هذه المنصة بخيارات تجزئة متقدمة ترتكز على تحليلات استخدام المنتج. يمكنك إنشاء مجموعات عملاء دقيقة استنادًا إلى سلوكيات العملاء داخل التطبيق، واستطلاعات الرأي، واختبار A/B، واستخدام البيانات لتسريع اعتماد الميزات.
تساعد منصة Userpilot في إنشاء تجارب إعداد مخصصة خالية من التعليمات البرمجية للمستخدمين، مما يجعلها خيارًا قويًا لتعزيز التحويلات. 🤩
لا تتوقف هذه الأداة على تتبع النقرات فقط. يمكنك تعيين أحداث مخصصة لكل تفاعل، من تلميحات الأدوات إلى النقرات على الأزرار، مما يتيح لك فهماً شاملاً لتفاعل المستخدم. يمكنك تقسيم العملاء بناءً على الأدوار، أو حالات الاستخدام، أو مراحل الرحلة، وتحديد المجالات التي قد تسبب الاحتكاك.
أفضل ميزات Userpilot
- البصيرةوظائف تتبع العملاء
- التقسيم بناءً على سلوك المستخدم داخل التطبيق
- قوائم مراجعة الإعداد للمستخدمين الجدد
- دعم التجارب المستندة إلى البيانات لتحسين تفاعلات المستخدمين
قيود برنامج Userpilot
- قد يشكل منحنى تعليمي صعب
- خيارات تخصيص محدودة
تسعير برنامج Userpilot
- المبتدئين: 249 دولارًا شهريًا
- النمو: 499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- المؤسسات: سعر مخصص
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
تقييمات ومراجعات المستخدم التجريبي
- G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)
2. السعة
عبر السعة تبرز Amplitude كأداة قوية لتحليلات تجزئة العملاء سهلة الاستخدام تقدم رؤى عميقة حول سلوك العملاء لتعزيز استراتيجيات النمو وتجربة المستخدم. تتيح هذه الأداة سهولة تبسيط البيانات عبر مجموعتك من خلال التكامل الأصلي والتحليلات السلوكية.
توفر Amplitude رؤية شاملة تتجاوز مجرد تفاعلات الموقع الإلكتروني. على سبيل المثال، يمكنك الحصول على فهم دقيق لسلوك العملاء داخل التطبيق. فهي تحدد الميزات المستخدمة بشكل متكرر، وتحدد نقاط التوقف، وتسلط الضوء على المناطق التي تسبب الاحتكاك.
لا يقتصر هذا النهج المستند إلى البيانات على تقييم الأداء الحالي فحسب، بل يتنبأ أيضًا بالاتجاهات المستقبلية. في بضع نقرات، يتيح لك Amplitude قياس النجاح المحتمل لميزة ما. مدعومًا بالبيانات المباشرة، لديك الحرية في تجربة الشرائح وطرح استراتيجيات مخصصة للمستخدمين
أفضل ميزات #### Amplitude
- التقسيم مع التحليلات السلوكية
- تجربة المنتجات والميزات
- الاختبار عبر شرائح متنوعة من الجمهور
- تحديد طلبات الميزات عالية القيمة
قيود السعة
- يكره بعض المستخدمين حدود الاستخدام للشرائح والمعاينات والأحداث وما إلى ذلك.
- خيارات التصفية المعقدة
تسعير السعة
- المبتدئين: مجانًا
- بالإضافة: من 49 دولارًا شهريًا
- النمو: سعر مخصص
- المؤسسات: سعر مخصص
*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوي
تقييمات ومراجعات السعة
- G2: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)
3. بيرميتريكس
عبر المقاييس العارية تساعدك Baremetrics على تنظيم العملاء دون عناء، حيث لا تجلب لك البيانات فحسب، بل المقارنات التاريخية المفيدة والفورية في متناول يدك.
هل تشعر بالفضول بشأن نمو عملاء B2C أو أولئك الذين سجلوا في الربع الماضي؟ إن Baremetrics قد غطت لك كل شيء! تجعل ميزات إعداد التقارير الغنية من لوحة التحكم الخاصة بك مركزًا للرؤى القابلة للتنفيذ.
مع Baremetrics، يستغرق إنشاء مجموعات العملاء المخصصة وحفظها ثوانٍ، مما يمنحك مرونة لا مثيل لها. يمكنك تقييم أداء الشرائح المختلفة بسرعة من خلال تتبع الإضافات الجديدة والتوسعات وحتى معدلات الزبد بلمحة واحدة. توفر لك ميزات التنبؤات الأنيقة رؤى لا تقدر بثمن حول توقعات الأعمال المستقبلية، والاستفادة من مقاييس مثل التدفق النقدي والإيرادات الشهرية المتكررة (MRR) من أجل قرارات تخطيط مستنيرة .
أفضل ميزات Baremetrics
- مرشحات لتحليل شرائح عملاء محددة
- تتبُّع النمو والتوسع والتخبط
- رؤى حول توقعات الأعمال المستقبلية
- مقارنات البيانات التاريخية
- التكامل مع المنصات الشائعة مثل Shopify وStripe وSlack
قيود Baremetrics
- قد يستغرق وقت انتظار طويل للمزامنة
- تقارير غير دقيقة من حين لآخر
تسعير Baremetrics
- المقاييس: من 108 دولارات شهريًا
- الاسترداد: من 58 دولارًا شهريًا
- رؤى الإلغاء: من 108 دولارات شهريًا
- التوقعات+: سعر مخصص
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
تقييمات ومراجعات Baremetrics
- G2: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)
- Capterra: 3.4/5 (أقل من خمس مراجعات)
4. ميكسبانيل
عبر ميكسبانيل هل تريد أن ترى كيف يختلط موقعك الإلكتروني ومنتجك في أعين المستخدمين؟ يساعدك Mixpanel في معرفة ما الذي يعمل وأين ولماذا. 👀
يمكن لهذه الأداة مقارنة مجموعات المستخدمين للكشف عن الأنماط السلوكية والفروقات، واكتساب رؤى تتجاوز السطح. على سبيل المثال، يمكنك ربط موقعك الإلكتروني بمنتجك وتشريح سلوك المستخدم عبر مختلف القنوات. من الناحية العملية، يعني ذلك إنشاء مجموعات مستخدمين منفصلة مستمدة من وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات العضوية، مما يتيح لك تحديد الفروق في تبنيهم للمنتج.
تتيح المنصة عملية تجزئة مباشرة جداً. تبدأ بتحديد الهدف، وجمع البيانات، واختيار الشرائح، وتتبع التفاعل، وتنظيم المحتوى المخصص، والاستمتاع بالتأثير. الأمر بهذه السهولة!
أفضل ميزات Mixpanel
- تجميع المستخدمين في كل مرحلة وعبر القنوات
- مقارنة المجموعات للحصول على أنماط سلوكية مميزة
- تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ
- عمليات تكامل مفيدة مثل mParticle و Freshpaint
قيود Mixpanel
- يمكن أن يكون مكلفًا للمستخدمين الذين يعانون من قيود الميزانية
- الإعداد والتهيئة المعقدة المحتملة
أسعار ميكسبانيل
- البداية: مجاناً
- النمو: من 20 دولاراً في الشهر
- المؤسسات: من 833 دولاراً شهرياً
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية
تقييمات ومراجعات Mixpanel
- G2: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
5. كومة
عبر كومة يشبه تطبيق Heap الحصول على تذكرة VIP لمشاهدة كل خطوة يخطوها عملاؤك. فهو يتتبع تلقائيًا جميع التفاصيل الدقيقة - النقرات، والضربات الشديدة، والنقرات الشديدة، والنقرات، ومشاهدات الصفحة، سمِّ ما شئت. لا مزيد من تحديد الأحداث التي يجب تتبعها.🖱️
يسلّمك Heap دليل اللعب حول كيفية تعديل موقعك الإلكتروني لتعزيز تجربة العملاء. والأروع من ذلك؟ يمكنك الغوص في البيانات و تقسيم المستخدمين بناءً على أفعالهم. حدّد الأنماط، وصنّف الأشخاص حسب تفاعلهم مع تطبيقك، أو حتى قم بتصنيفهم بناءً على قنوات التسويق التي قادتهم إلى موقعك.
ميزة كبيرة هي أنها منصة منخفضة الكود . لذا، حتى لو لم تكن البرمجة هي قوتك الخارقة، فإن تقارير Heap المرئية تحوّل البيانات إلى قصة يمكن لأي شخص في فريقك تفسيرها.
أفضل ميزات Heap
- التتبع التلقائي لإجراءات المستخدم
- التقسيم بناءً على الإجراءات المتخذة في الموقع أو داخل التطبيق
- منصة منخفضة الكود
حاسبة عائد استثمار مدمجة لتتبع العوائد السنوية
قيود كومة
- تتبع تفاعلات الواجهة الأمامية فقط
- يمكن أن يكون تشغيل الاستعلامات الكبيرة بطيئًا
تسعير كومة
- مجاني
- الزيادة: سعر مخصص
- محترف: سعر مخصص
- الرئيسي: سعر مخصص: سعر مخصص
هيب التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (1,000+ تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)
6. بيويك برو
عبر: بيويك برو يتميز Piwik PRO بتمكين الشركات من التحكم الكامل في بياناتها وخصوصيتها من خلال تمكين الاستضافة الذاتية على خوادمها. وهذا يُغيّر قواعد اللعبة بالنسبة للشركات التي تتعامل مع لوائح الاحتفاظ بالبيانات الصارمة أو التي تعطي الأولوية للأمان القوي. 🔒
ومما يزيد من جاذبيتها مدير العلامات، وهو المنقذ للشركات التي تهدف إلى التعامل مع رموز التتبع دون الحاجة إلى دعم المطورين. فهو يُبسِّط عملية دمج أدوات التحليلات والتسويق، من Google Analytics إلى AdWords وFacebook Pixel.
يُعد مدير الموافقة ميزة أخرى مميزة، حيث يضمن الامتثال السلس للوائح خصوصية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون حماية البيانات العامة (GDPR) من خلال إدارة موافقات المستخدم وتتبعها بكفاءة لجمع البيانات.
كما أن منصة بيانات العميل (CDP) هي ميزة أخرى تُعدّ بمثابة إضافة مميزة إلى هذه الميزة، حيث تعمل على دمج البيانات من مصادر مختلفة، مما يوفر نظرة عامة شاملة على سلوك العملاء وتفضيلاتهم وتفاعلاتهم مع العلامة التجارية.
أفضل ميزات Piwik PRO
- الاستضافة الذاتية للتحكم في البيانات
- تتبع الرموز دون مساعدة المطورين
- موافقات المستخدم لجمع البيانات المتوافقة
- جمع بيانات العملاء وتخزينها وإدارتها من مصادر متعددة
قيود Piwik PRO
- تتبع محدود للتجارة الإلكترونية
- باهظ الثمن بالنسبة لبعض المستخدمين
أسعار Piwik PRO
- الأساسي: مجانًا
- المؤسسات: سعر مخصص
تقييمات ومراجعات Piwik PRO
- G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)
7. كيسميتريكس
عبر كيسميتريكس Kissmetrics هو بمثابة صديق موثوق به لموقعك الإلكتروني أو تطبيقك، يخبرك بما يحدث وما يمكن أن يحتاج إلى القليل من التعزيز. لا حديث تقني، فقط رؤى قديمة جيدة لنجاح العملاء والتسويق!
إذا كنت تعمل في مجال البرمجيات كخدمة SaaS، فكّر في معرفة أين يتحول زوار موقعك الإلكتروني إلى معجبين بناءً على كيفية عثورهم عليك. بالنسبة لبائعي التجزئة عبر الإنترنت، حدد المنفقين الكبار، واكتشف كيف عثروا عليك، وقم برقصة الفوز مرة أخرى. 💃
يتيح لك Kissmetrics إنشاء شرائح مخصصة مصممة خصيصًا وفقًا لمعايير العملاء، مما يضمن دقة الاستهداف. تتيح لك أدوات المشاركة الخاصة به التواصل مباشرةً مع المستخدمين من خلال رسائل البريد الإلكتروني المستهدفة والرسائل داخل التطبيق، وكل ذلك بناءً على سلوكهم.
هل تشعر بالتجربة؟ ادخل في اختبار A/B لضبط استراتيجيات المراسلة والتوقيت داخل شرائحك المصممة. وأخيراً، من خلال إعداد التقارير والتتبع، يمكنك الحصول على تقارير مفصّلة بناءً على تفاعلات العملاء وبياناتهم، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة.
أفضل ميزات Kissmetrics
- التحليلات السلوكية
- مجموعات مصممة خصيصًا للاستهداف الدقيق
- تجربة استراتيجيات المراسلة
- تقارير لدعم القرارات المستنيرة
قيود كيسميتريكس
- منحنى التعلم للمستخدمين الجدد
- تكامل محدود مع المنصات الأخرى
تسعير كيسميتريكس
- الفضي: 199 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- الذهبي: 499 دولارًا شهريًا
- البلاتيني: سعر مخصص
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
تقييمات ومراجعات Kissmetrics
- G2: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)
8. تحليلات جوجل
عبر تحليلات جوجل يبرز Google Analytics كأداة لتقسيم العملاء، ولسبب وجيه. كونها مجانية وقادرة على التعامل مع مساحات شاسعة بيانات العملاء إنها أداة قوية. تم تصميمه بواسطة Google، وهو يستخرج رؤى حول سلوك الزائر، والمشتريات، والموقع، واستخدام الجهاز، وغير ذلك، كل ذلك مع احترام قواعد الخصوصية. 🆓
يستخدم Google Analytics التعلم الآلي النماذج والأتمتة، مما يوفر تنبؤات ورؤى قابلة للتنفيذ لتعزيز التجارب الرقمية. في الوقت الحقيقي ميزة إعداد التقارير تتيح لك مراقبة نشاط الموقع أو التطبيق على الفور، بينما يوفر تتبع التحويل رؤى مهمة حول إجراءات العملاء.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكامله السلس مع إعلانات جوجل يربط بيانات أداء الموقع الإلكتروني للحصول على نظرة عامة شاملة.
أفضل ميزات Google Analytics
- مدعوم بالتعلم الآلي والأتمتة
- تجزئة مفصّلة بناءً على الخصائص الديموغرافية والاهتمامات والسلوكيات
- المراقبة الفورية لنشاط الموقع أو التطبيق
- التكامل مع إعلانات Google
قيود Google Analytics
- يمكن تحسين سرعة استخراج البيانات بشكل كبير
- قيود مع البيانات في الوقت الفعلي
تسعير Google Analytics
- مجانًا
- تحليلات جوجل 360: خطة قائمة على التسعير
تقييمات ومراجعات Google Analytics
- G2: 4.5/5 (أكثر من 6,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,000 تقييم)
9. الجزء
عبر المقطع إن مهمة Segment الأساسية كأداة لتجزئة العملاء واضحة تمامًا: تقديم بيانات جيدة لجميع الفرق وتقديم رؤية موحدة للعملاء
فهي تجمع البيانات من تطبيقات الهاتف المحمول والويب وتتصل بـ أكثر من 300 برنامج لإنشاء مركز مركزي للوصول والمعالجة السلس.
يتمتع Segment بالقدرة على صياغة شرائح ديناميكية استنادًا إلى بيانات العملاء في الوقت الفعلي، مما يمهد الطريق أمام التواصل المخصص التي تلقى صدى حقيقيًا. مع برنامج تجزئة العملاء هذا، أنت لا تصل إلى العملاء فحسب، بل تنشئ جمهورًا مخصصًا لحملات تسويقية تبدو وكأنها مصممة خصيصًا.
يُعد Segment خيارًا رائعًا لجميع الشركات, من الشركات الناشئة إلى الشركات ذات النمو المرتفع، التي تتطلع إلى رفع مستوى التفاعل مع العملاء، وتحسين عملية التخطيط التسويقي وزيادة معدلات التحويل 📈
أفضل ميزات المقطع
- جمع البيانات من أي مصدر
- عرض موحد للعملاء
- شرائح ديناميكية تستند إلى بيانات في الوقت الفعلي
- جماهير مخصصة للتواصل المستهدف
قيود الشرائح
- يمكن أن تكون عملية إنشاء جماهير مستثناة عملية صعبة
- تميل إلى أن تصبح مكلفة مع مرور الوقت
تسعير الشرائح
- مجاناً
- الفريق: من 120 دولار/شهريًا
- الشركة: سعر مخصص
*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية
تقييمات ومراجعات الشريحة
- G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)
10. أوبتيموف
عن طريق: أوبتيموف تقدم Optimove عملية تجزئة متطورة تستخدم تحليل تجميع العملاء والنماذج الرياضية للكشف عن مجموعات من العملاء المتشابهين. هذه الشرائح الصغيرة، التي يتم تحديثها يوميًا، يتم صياغتها استنادًا إلى التركيبة السكانية وأنماط السلوك والإجراءات في الوقت الفعلي.
ما يجعل Optimove يتألق حقًا هو التنوع في التجزئة - من المجموعات المحددة مسبقًا إلى الشرائح المخصصة، تحصل على الكثير من المواد لتحليل تجزئة العملاء المتعمق أو الحملات المستهدفة. ما يغذي عملية تجزئة العملاء هذه هو روبوت تحسين التسويق المدمج في المنصة، Optibot، الذي يمشط بلا كلل البيانات داخل الشرائح بحثًا عن الاتجاهات والرؤى القابلة للتنفيذ. 🤖
تتعمق Optimove أيضًا في دورة حياة العميل، وتتبع التحولات بين الشرائح الصغيرة لالتقاط السلوكيات المتطورة، مما يجعلها واحدة من أفضل أدوات تقسيم العملاء!
أفضل ميزات Optimove
- رؤى من مصادر متنوعة
- شرائح مصممة خصيصًا للحملات المستهدفة
- روبوت تحسين التسويق الأصلي
- يلتقط سلوكيات العملاء المتطورة
قيود Optimove
- لا يمكن تحديث البيانات دائمًا في الوقت الفعلي
- يمكن أن تكون قيود التخصيص أفضل
تسعير #### تسعير Optimove
- سعر مخصص لخطط البناء و النمو و التوسع
تقييمات ومراجعات Optimove
- G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أقل من 5 تقييمات)
أدوات التسويق الأخرى
على الرغم من أن الأدوات التي قدمناها تركز على تقسيم العملاء المتخصصين، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى حل برمجي مخصص لتنفيذ خططك التسويقية وتوليد العملاء المحتملين. هذا هو المكان الذي يتألق فيه ClickUp، حيث يقدم مجموعة من الميزات التسويقية التي ستجدها لا تقدر بثمن! 😻
تنفق العديد من الفرق مئات الدولارات كل شهر على أنواع مختلفة من أدوات التسويق وإدارة المشاريع. ولكن مع ClickUp، ستحصل مع ClickUp على حل مبسّط و فعّال من حيث التكلفة لدعم أنشطة التفكير في حملتك وإطلاقها وتتبعها من البداية إلى النهاية! دعنا نستكشف كيف.
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طرح الأفكار وبناء الاستراتيجيات وتنفيذ الحملات التسويقية على أي نطاق باستخدام ClickUp
كـ أداة إدارة المشاريع الأعلى تقييمًا ، فإن ClickUp تقدم أداءً مذهلاً عند تمكين الحملات متعددة القنوات. مساحة عمل قابلة للتطوير وجاذبية مجموعة فرق التسويق تدور حول تنفيذ أفضل استراتيجيات العملاء المحتملين واستراتيجيات التحويل في حدود الموارد المتاحة!
يتطلب الأمر جهودًا منسقة من عدة أقسام للحصول على منتج مطور حديثًا على رادار المشتري. باستخدام أكثر من 15 مشاهدة لـ ClickUp ، يمكنك بسهولة إدارة ومراقبة تقدم مهام التسويق عبر الفرق أو شرائح العملاء.
لنفترض أنك تريد تعيين المهام أو إعادة تعيينها أو تقليل التكرار داخل الفريق - يمكنك الاستفادة من عرض عبء العمل لضبط مسؤوليات الفريق خلال الحملة. وبالمثل، تُعدّ طريقة عرض التقويم ومخطط جانت البياني أدوات مرئية منقذة للحياة إذا كنت بحاجة إلى البقاء على رأس الجداول الزمنية التسويقية الضيقة.
بالكاد قمنا بخدش السطح هنا! تقدم المنصة حزمة كاملة من الوظائف من أجل إدارة المشاريع التسويقية -استراتيجيات تجزئة العصف الذهني استخدام اللوحات البيضاء أو الحفاظ على تبسيط وثائق التسويق داخل مستندات ClickUp ! قم بتوصيل خرائط طريق التسويق مباشرة إلى المهام، مما يجعل توثيق الاستراتيجية و تقويمات الحملات مباشرة إلى جانب عملك اليومي.
ابدأ في تنظيم رحلة حملة سلسة مع ClickUp
هل أنت قلق بشأن إطلاق حملة جديدة؟ مع قالب خطة تسويق ClickUp يمكنك الحصول على تسويق المنتج المبادرة وتشغيلها في دقائق! يساعدك في وضع أهداف وأولويات محددة مع معايير قابلة للتحقيق. يحتوي ClickUp على معرض مليء بالقوالب التسويقية الأخرى، بما في ذلك خيارات لـ ملخصات التصميم , خطط إطلاق المنتج و رحلة العميل الخرائط
كليك أب لوحات المعلومات المرئية جعل تتبع التقدم المحرز سهلاً - يمكنك تعيين شهري أو ربع سنوي أهداف التسويق وأنشئ أدوات لمراقبة شكل العملاء المحتملين والمستخدمين عن كثب.
إذا كنت تخطط لحملة واسعة النطاق أو معقدة، نوصي باستخدام أتمتة ClickUp لتوفير الوقت في المهام الروتينية، مثل تحديث حالة العميل المحتمل أو تشغيل رسائل البريد الإلكتروني.
استخدم وصفات الأتمتة المبنية مسبقًا أو خصصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية
الاستفادة من تكامل ClickUp السلس مع أدوات التحليلات الأخرى وأدوات تحسين محركات البحث الأخرى للوصول إلى جميع بيانات التسويق دون الحاجة إلى نقل المنصات. لديك العديد من الأصليين و تم تمكين واجهة برمجة التطبيقات عمليات التكامل
لذا، خذ زمام المبادرة، وقم بترتيب أنشطتك التسويقية، ودع قوة ClickUp تكون معك!
استعرض التطبيقات والتكاملات المتاحة داخل ClickUp لإنجاز العمل في منصة مركزية واحدة
أفضل ميزات ClickUp ClickUp
- حل إدارة سير العمل التسويقي الكل في واحد
- تعيين المهام ومراقبتها
- أدوات تعاون مرئية مدمجة لوضع التصاميم والعمليات
- تخزين مركزي لوثائق التسويق
- قوائم التدقيق والتعليقات والدردشة في الوقت الفعلي والمرفقات لإضافة سياق للمهام
- لوحات معلومات مخصصة لتتبع التقدم المحرز
- أكثر من 1000 نموذج سهل الاستخدام للتسويق,تعاون المؤثرينإلخ.
- أكثر من 1000 خيار تكامل مع أدوات التسويق والتواصل الخاصة بهم
- تتبُّع الأهداف معأهداف ClickUp
- مستويات الوصول إلى البيانات القابلة للتخصيص باستخدامالتسلسل الهرمي للنقر فوق
- دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
- مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات تسويقية ودراسات حالة
- دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
- مستويات الوصول إلى البيانات القابلة للتخصيص باستخدامالتسلسل الهرمي للنقر فوق
قيود ClickUp
- يتطلب وقتًا لفهم اتساع نطاق الميزات والوظائف بشكل كامل
- يمكن لتطبيق الهاتف المحمول استخدام المزيد من الميزات
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بالشركة لمعرفة الأسعار
- ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)
دع خطط تقسيم العملاء الخاصة بك تنقر مع ClickUp
إن العملاء المحتملين ومجموعات العملاء لديك لديهم احتياجات مميزة، وكيفية تعاملك معهم لها تأثير كبير على إيراداتك. بغض النظر عن المنتج، يمكن أن يؤدي تقسيم العملاء إلى تحسين عوائد استثمارك التسويقي بشكل كبير بمرور الوقت.
يبرز ClickUp كحل موثوق به لتعزيز خطط التسويق من خلال إدارة سير العمل . إمكانيات التعاون والتتبع وتصميمه سهل الاستخدام يجعل منه المنصة المثالية لتطوير استراتيجية تقسيم العملاء! اشترك مجانًا لاستكشاف ميزاته المتنوعة!