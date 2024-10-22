أفضل 10 أدوات للتواصل عبر البريد الإلكتروني في 2025 (المراجعات والأسعار)

رسائل البريد الإلكتروني في كل مكان!

يمتلئ صندوق البريد الإلكتروني العادي برسائل البريد الإلكتروني كل يوم. ولكن هل تعلم ما هو المدهش؟ فقط حوالي 23.9% من رسائل البريد الإلكتروني للمبيعات يتم فتحها.

لهذا السبب يعد التواصل مع العملاء المحتملين والعملاء المحتملين والمؤثرين تحديًا مشتركًا في عالم الأعمال. ففرق المبيعات والمسوقون وأصحاب الأعمال يتصارعون جميعًا مع بناء اتصالات هادفة من خلال التواصل.

حتى لو كان لديك منتج أو خدمة رائعة، فإن الوصول إلى جمهورك المستهدف ليس بالأمر السهل. وبالنظر إلى أن متوسط معدل فتح البريد الإلكتروني يتضاءل باستمرار، فأنت بحاجة إلى برنامج متقدم للتواصل عبر البريد الإلكتروني لصياغة رسائل مخصصة ومستهدفة.

لقد اخترنا لك أفضل برامج التواصل عبر البريد الإلكتروني التي تساعدك على بناء علاقات قوية مع جمهورك - بريد إلكتروني واحد في كل مرة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التواصل عبر البريد الإلكتروني؟

بينما تحتوي أدوات التواصل عبر البريد الإلكتروني على العديد من الميزات لتحسين حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك، فإن اختيار الأداة التي تتوافق مع احتياجات عملك وأهداف التواصل أمر بالغ الأهمية لنجاح التواصل.

ضع في اعتبارك هذه الميزات عند اختيار أداة التواصل عبر البريد الإلكتروني:

واجهة سهلة الاستخدام: ابحث عن أداة توعية عبر البريد الإلكتروني تتيح لك التنقل بين ميزاتها بسهولة، وإعداد حملات البريد الإلكتروني، وتحليل النتائج دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد

ابحث عن أداة توعية عبر البريد الإلكتروني تتيح لك التنقل بين ميزاتها بسهولة، وإعداد حملات البريد الإلكتروني، وتحليل النتائج دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد الأتمتة والجدولة: حافظ على التنظيم مع ميزات الأتمتة لأنها تساعدك على توفير الوقت ويسمح لك بجدولة رسائل البريد الإلكتروني والمتابعة ومهام التوعية

حافظ على التنظيم مع ميزات الأتمتة لأنها تساعدك على توفير الوقت ويسمح لك بجدولة رسائل البريد الإلكتروني والمتابعة ومهام التوعية اختبار A / B: تحسين أداء البريد الإلكتروني حيث تتيح لك هذه الميزة تجربة عناصر مختلفة، مثل سطور الموضوع والمحتوى، لتحديد ما الذي يلقى صدى أفضل لدى جمهورك

تحسين أداء البريد الإلكتروني حيث تتيح لك هذه الميزة تجربة عناصر مختلفة، مثل سطور الموضوع والمحتوى، لتحديد ما الذي يلقى صدى أفضل لدى جمهورك قوالب البريد الإلكتروني: اختر أداة تدعم وتوفر قوالب قابلة للتخصيص لإنشاء رسائل بريد إلكتروني ذات مظهر احترافي بسرعة مع ضمان بقاء رسائلك على العلامة التجارية

اختر أداة تدعم وتوفر قوالب قابلة للتخصيص لإنشاء رسائل بريد إلكتروني ذات مظهر احترافي بسرعة مع ضمان بقاء رسائلك على العلامة التجارية التحليلات: تتبع حملاتك وتحليلها من خلال رؤى قيّمة مثل معدلات الفتح وغيرها من المقاييس لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتحسين حملات التوعية الخاصة بك

أفضل 10 برامج وأدوات للتوعية لاستخدامها في عام 2024

لمساعدتك في إنجاح حملات التواصل عبر البريد الإلكتروني، نقدم لك أفضل 10 أدوات للتواصل عبر البريد الإلكتروني مصممة لتبسيط جهود التواصل الخاصة بك.

دعنا نتعمق في هذه الحلول.

1. ClickUp - الأفضل لإدارة التوعية

إدارة رسائل البريد الإلكتروني والعمل في مكان واحد-إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني من أي مكان في ClickUp، وإنشاء مهام من رسائل البريد الإلكتروني، وإعداد الأتمتة، وإرفاق رسائل البريد الإلكتروني بأي مهمة، والمزيد

ClickUp عبارة عن نظام أساسي شامل لإدارة المشاريع والإنتاجية مصمم لمساعدة الفرق والأفراد على إدارة المهام والمشاريع والتعاون في مساحة عمل واحدة موحدة.

إذا كنت تستخدم بالفعل برنامج CRM (إدارة علاقات العملاء) للتعامل مع العملاء المحتملين وجهات الاتصال والعملاء، فإليك الأمر: إدارة علاقات العملاء اليوم ليست مجرد مدير عادي؛ إنها قاعدة بيانات متعددة الاستخدامات محملة بجميع الميزات الأساسية!

فكر ببراعة القوالب وسحر التتبع التلقائي وإعداد التقارير القوية - حان الوقت لتوديع عصر جداول البيانات المملة وسلاسل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي. برنامج إدارة المشاريع ClickUp CRM CRM يأخذها إلى أبعد من ذلك مع الحقول القابلة للتخصيص والتسلسل الهرمي المرن، مما يسمح لك بمزج إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع في منصة موحدة

الاستفادة من قالب إدارة علاقات العملاء البسيط من ClickUp لتنظيم بيانات العملاء, إدارة التواصل مع العملاء المحتملين، وأتمتة المهام. قم بدمج ClickUp مع LinkedIn Sales Navigator باستخدام أدوات مثل Zapier لإنشاء قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بك من خلال التنقيب في LinkedIn وتصدير جهات الاتصال.

عزز استراتيجيات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك باستخدام نموذج إدارة علاقات العملاء البسيط من ClickUp

مع إدارة مشروع البريد الإلكتروني الخاص بـ ClickUp وإنشاء عدد غير محدود من المشاريع لتتبع إنتاجية الفريق، وإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من مهام ClickUp Tasks دون تغيير علامات التبويب، وإعداد أتمتة ClickUp لحملات البريد الإلكتروني المتكررة.

يساعدك ذلك على توفير الوقت والحفاظ على تنظيم الاتصالات والحفاظ على الشفافية في المحادثات.

إرسال رسائل البريد الإلكتروني دون تغيير علامات التبويب.

دعنا نرى ما هي الميزات الرئيسية الأخرى لـ ClickUp التي تجعلها أداة قوية للتواصل عبر البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات ClickUp:

تصور دورة المبيعات: تسريع نمو العميل من خلال تصور وإدارة مبيعاتك باستخدام أكثر من 10 طرق عرض مرنة لإدارة علاقات العملاء

تسريع نمو العميل من خلال تصور وإدارة مبيعاتك باستخدام أكثر من 10 طرق عرض مرنة لإدارة علاقات العملاء رؤى تستند إلى البيانات: تحليل البيانات للحصول على رؤى العملاء باستخدام أكثر من 50 أداة للوحة المعلومات لمراقبة القيمة الدائمة للعميل وحجم الصفقة

تحليل البيانات للحصول على رؤى العملاء باستخدام أكثر من 50 أداة للوحة المعلومات لمراقبة القيمة الدائمة للعميل وحجم الصفقة نظام التواصل مع العملاء عبر البريد الإلكتروني: جعل التواصل مع العملاء مركزياً من خلال دمج رسائل البريد الإلكتروني مع ClickUp، مما يسهل التواصل والتعاون

جعل التواصل مع العملاء مركزياً من خلال دمج رسائل البريد الإلكتروني مع ClickUp، مما يسهل التواصل والتعاون تكامل مفيد: التكامل مع Gmail أو Outlook أو Office 365 أو Office 365 أو IMAP لسير عمل سلس

التكامل مع Gmail أو Outlook أو Office 365 أو Office 365 أو IMAP لسير عمل سلس التشغيل الآلي: استخدم أكثر من 50 عملية تلقائية لإنشاء مهام النقر فوق المهام لتعزيز جهود التوعية

أصبح التسويق عبر البريد الإلكتروني سهلاً مع ClickUp AI

الذكاء الاصطناعي التوليدي القوي: اكتب محتوى مقنعًا باستخدام ClickUp AI وتواصل مع عملائك المحتملين باتساق ووضوح

جرّب ClickUp AI

قيود النقر فوق:

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى وقت لاستكشاف جميع الميزات

تسعير #### النقر فوق:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص يتوفر ClickUp AI أيضًا على الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

تقييمات ومراجعات كليك أب:

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. Outreach.io - الأفضل لأتمتة مشاركة المبيعات

عبر Outreach.io Outreach.io هي واحدة من أفضل أدوات التواصل المصممة لتبسيط وتحسين عمليات التواصل مع المبيعات. وهي تقدم حلولاً لمندوبي المبيعات وأصحاب الأعمال ومولدي العملاء المحتملين والمدونين ومديري المؤثرين.

حدِّد العملاء المحتملين، وأنشئ عملاء محتملين جذابين، وتخلص من المهام المتكررة، كل ذلك بفضل قوة الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Outreach.io:

المتابعة الذكية: قم بتمكين مشاركة العملاء المستهدفين مع المساعد الدائم المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي عن عملائك حتى عندما لا يكونون متاحين

قم بتمكين مشاركة العملاء المستهدفين مع المساعد الدائم المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي عن عملائك حتى عندما لا يكونون متاحين الشريط الجانبي العالمي للتوعية: يمكنك الوصول إلى جميع مهامك الأساسية اليومية، بدءًا من الرد على ملاحظات العملاء إلى جدولة الاجتماعات، بمساعدة مركز مركزي واحد - الشريط الجانبي العالمي للتوعية

يمكنك الوصول إلى جميع مهامك الأساسية اليومية، بدءًا من الرد على ملاحظات العملاء إلى جدولة الاجتماعات، بمساعدة مركز مركزي واحد - الشريط الجانبي العالمي للتوعية تكامل واسع النطاق: تحقيق مزامنة ثنائية الاتجاه موثوقة مع تكامل Salesforce إلى جانب أكثر من 90 تكاملاً مع منصات إدارة علاقات العملاء الأخرى

قيود قيود Outreach.io

يمكن أن يكون التحرير الجماعي غير متقن لأنه يتطلب تحرير التسلسلات واحدة تلو الأخرى

التسعير أعلى من الأدوات الموجودة في هذه القائمة

أسعار Outreach.io:

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Outreach.io:

G2: 4.3/5 (أكثر من 3,550 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 3,550 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 290+ تقييم)

3. Mailshake - الأفضل لإدارة العملاء المحتملين

عبر مايلز شيك Mailshake هي أداة تواصل عبر البريد الإلكتروني تسهّل حملات البريد الإلكتروني المخصّصة والمتابعة والتتبع لتعزيز التواصل وبناء العلاقات مع العملاء المحتملين.

تواصل مع عملاء المبيعات المحتملين في وقت واحد من خلال الحملات والمتابعة الآلية باستخدام ميزات Mailshake الآلية.

أفضل ميزات Mailshake:

تحليلات الحملة: أبقِ إصبعك على نبض حملتك من خلال تحليلات مثل معدلات الفتح والنقر والرد لكل بريد إلكتروني. تساعد محركات العملاء المحتملين في Mailshake في تحديد العملاء المحتملين ذوي القيمة، كما أن اختبار A / B يحسن الأداء بمرور الوقت

أبقِ إصبعك على نبض حملتك من خلال تحليلات مثل معدلات الفتح والنقر والرد لكل بريد إلكتروني. تساعد محركات العملاء المحتملين في Mailshake في تحديد العملاء المحتملين ذوي القيمة، كما أن اختبار A / B يحسن الأداء بمرور الوقت تكامل نظام إدارة علاقات العملاء: إرسال بيانات العملاء المحتملين تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء من خلال تكامل الجهات الخارجية مع منصات مثل Hubspot وPipedrive وSalesforce. عزز تفاعلات العملاء من خلال هيكلة إدارة البريد الإلكتروني و أتمتة العمليات القابلة للتكرار تنظيف القائمة: تحسين قابلية التسليم باستخدام أدوات تنظيف القائمة، التي تزيل عناوين البريد الإلكتروني المزيفة أو غير النشطة بكفاءة

إرسال بيانات العملاء المحتملين تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء من خلال تكامل الجهات الخارجية مع منصات مثل Hubspot وPipedrive وSalesforce. عزز تفاعلات العملاء من خلال هيكلة إدارة البريد الإلكتروني و أتمتة العمليات القابلة للتكرار

قيود المصافحة البريدية:

خيارات تخصيص محدودة لرسائل البريد الإلكتروني

ضعف دعم خدمة العملاء

تسعير Mailshake:

التواصل عبر البريد الإلكتروني للمسوقين والمؤسسين: 58 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

58 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) التواصل مع المبيعات لفريق المبيعات: 83 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

تقييمات ومراجعات المصافحة البريدية:

G2: 4.7/5 (أكثر من 240 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 240 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. سيلزبلينك - الأفضل لجدولة البريد الإلكتروني

عبر سيلزبلينك Salesblink هو أداة أتمتة المبيعات التي تجمع بين التواصل المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وتحسين إمكانية تسليم البريد الإلكتروني، وجداول الاجتماعات، والموارد التعليمية لمساعدة فريق المبيعات بأكمله على تحقيق أهدافه بكفاءة أكبر.

تعمل أداة التواصل هذه كمنصة شاملة ومتكاملة للتواصل البارد.

أفضل ميزات Salesblink:

الذكاء الاصطناعي لمبيعاتBlinkGPT: رسائل البريد الإلكتروني الحرفية وإنشاء تسلسلات مخصصة بمساعدة BlinkGPT. أنجز هذه الأنشطة في ثوانٍ معدودة بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي الخاصة به

رسائل البريد الإلكتروني الحرفية وإنشاء تسلسلات مخصصة بمساعدة BlinkGPT. أنجز هذه الأنشطة في ثوانٍ معدودة بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي الخاصة به إحماء البريد الإلكتروني: تحسين سمعة بريدك الإلكتروني ونطاقك دون عناء، مما يضمن وصول رسائلك دائمًا إلى المكان الذي يهمك حيث يقوم تلقائيًا بنقل أي رسالة قد تصل إلى مجلد الرسائل غير المرغوب فيها إلى مجلد البريد الوارد

تحسين سمعة بريدك الإلكتروني ونطاقك دون عناء، مما يضمن وصول رسائلك دائمًا إلى المكان الذي يهمك حيث يقوم تلقائيًا بنقل أي رسالة قد تصل إلى مجلد الرسائل غير المرغوب فيها إلى مجلد البريد الوارد برنامج جدولة الاجتماعات: قم بتمكين عملائك المحتملين من حرية حجز الاجتماعات في الوقت الذي يناسبهم مع BlinkGPT. لا تفوّت أي اجتماع، سواءً كان عبر الإنترنت أو على أرض الواقع، مع تذكيرات سهلة الاستخدام لك ولعميلك

قيود بلينك للمبيعات:

يفتقر البحث عن شركة B2B إلى فلاتر للمجالات الفرعية التي يمكن أن تحد من الدقة في استهداف مجالات محددة

قد تجد واجهة المستخدم قديمة بعض الشيء

تسعير Salesblink:

النمو: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم دفعها سنويًا) - 6000 رسالة بريد إلكتروني شهريًا

25 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم دفعها سنويًا) - 6000 رسالة بريد إلكتروني شهريًا النطاق: 79 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم دفعها سنويًا) - 100,000 رسالة بريد إلكتروني شهريًا

79 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم دفعها سنويًا) - 100,000 رسالة بريد إلكتروني شهريًا الشركات: 149 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) - 200,000 رسالة إلكترونية شهريًا

تقييمات ومراجعات Salesblink:

G2: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 110 تقييم)

5. Salesloft - الأفضل لمشاركة المبيعات من خلال الذكاء الاصطناعي

عبر سيلز لوفت Salesloft هو الحل الأمثل لجهود التواصل مع المبيعات - وهو أداة قوية تدمج بسلاسة بين التنقيب والتحليلات العميقة والإيقاع. إنها أداة تجعل الانتقال بين المهام أمراً سهلاً للقادة ومندوبي المبيعات.

أفضل ميزات Salesloft:

إدارة تسلسل المبيعات: إنشاء وإدارة تسلسل المبيعات، وهي تسلسلات منظمة مصممة لإشراك العملاء المحتملين ونقلهم عبر مسار المبيعات

إنشاء وإدارة تسلسل المبيعات، وهي تسلسلات منظمة مصممة لإشراك العملاء المحتملين ونقلهم عبر مسار المبيعات إدارة خط سير المبيعات: تحويل بيانات إدارة علاقات العملاء إلى إجراءات، وبناء خط مبيعات موثوق به من خلال العمل على المشاركة في الوقت الفعلي، والبقاء على اطلاع دائم بتقدم الصفقات بمساعدة المزامنة التلقائية لإدارة علاقات العملاء

تحويل بيانات إدارة علاقات العملاء إلى إجراءات، وبناء خط مبيعات موثوق به من خلال العمل على المشاركة في الوقت الفعلي، والبقاء على اطلاع دائم بتقدم الصفقات بمساعدة المزامنة التلقائية لإدارة علاقات العملاء القدرة على التنبؤ: تعزيز المبيعات من خلال إضافة إمكانية التنبؤ إلى عملية المبيعات الخاصة بك باستخدام أطر عمل التأهيل مثل MEDDICC أو ICED. استخدم هذه الرؤى لتعزيز جهودك في توليد العملاء المحتملين والتحويل

قيود المبيعات:

قد تؤدي مشكلات التكامل مع Hubspot إلى انقطاع مستمر وإنشاء نسخ مكررة

يمكن أن يؤدي التأخير في تسجيل المكالمات وتسجيل المكالمات إلى حدوث مضايقات

تسعير Salesloft:

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات Salesloft:

G2: 4.5/5 (أكثر من 3800 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 3800 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. الرد - الأفضل للمتابعة الآلية

عبر الرد الرد هو حليفك المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمشاركة المبيعات، مما يُحدث ثورة في كيفية خلق فرص عمل قابلة للتطوير.

يضمن لك الرد تحسين التواصل وإغلاق الصفقات بكفاءة من خلال أتمتة وتبسيط مختلف جوانب عملية البيع .

الرد على أفضل الميزات:

توعية المبيعات متعددة القنوات: الجمع بين رسائل البريد الإلكتروني والهاتف والرسائل النصية القصيرة ورسائل LinkedIn وتخصيصها دون عناء ضمن حملة توعية واحدة عبر البريد الإلكتروني للتواصل الفعال

الجمع بين رسائل البريد الإلكتروني والهاتف والرسائل النصية القصيرة ورسائل LinkedIn وتخصيصها دون عناء ضمن حملة توعية واحدة عبر البريد الإلكتروني للتواصل الفعال أداة البريد الإلكتروني من جيسون للذكاء الاصطناعي: تبسيط عملية إنشاء رسائل بريد إلكتروني أولية مقنعة باستخدام جيسون للذكاء الاصطناعي، وهي أداة آلية تعمل بنظام ChatGPT أداة الكتابة . الوصول إلى أكثر من 40 قالب بريد إلكتروني مصمم مسبقًا للتواصل مع عملائك المحتملين دون عناء

تبسيط عملية إنشاء رسائل بريد إلكتروني أولية مقنعة باستخدام جيسون للذكاء الاصطناعي، وهي أداة آلية تعمل بنظام ChatGPT أداة الكتابة . الوصول إلى أكثر من 40 قالب بريد إلكتروني مصمم مسبقًا للتواصل مع عملائك المحتملين دون عناء قاعدة بيانات واسعة النطاق: الوصول إلى قاعدة بيانات جهات اتصال B2B وقاعدة بيانات الشركات مع خيارات تصفية متقدمة تضمن وصول رسائلك إلى الشخص المناسب من خلال السماح لك بإنشاء قائمة عملاء محتملين مستهدفين

قيود الردود:

يمكن أن تؤثر واجهة المستخدم دون المستوى على سرعة التصفح وسير العمل

يمكن أن يؤدي عدم كفاية إشعارات البريد الوارد إلى تأخر الردود

خلل في امتداد كروم أثناء فحص البريد الإلكتروني

تسعير الردود:

الخطة المجانية: 20 رصيد بيانات شهريًا

20 رصيد بيانات شهريًا بداية 60 دولارًا شهريًا (1 صندوق بريد)

60 دولارًا شهريًا (1 صندوق بريد) الاحترافية : 90 دولارًا شهريًا (2 صندوق بريد)

: 90 دولارًا شهريًا (2 صندوق بريد) التسعير المخصص (4 صناديق بريد)

رد على التقييمات والمراجعات:

G2: 4.6/5 (1170+ تقييم)

4.6/5 (1170+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييم)

7. سمارت ريتش - الأفضل لتخصيص البريد الإلكتروني

عبر سمارت ريتش Smartreach هو أداة توعية عبر البريد الإلكتروني مصممة للمستخدمين الأفراد والشركات الصغيرة على حد سواء، ويوفر سهولة الاستخدام والقدرة على تحمل التكاليف. يعمل التطبيق على تحسين نظام إرسال البريد الإلكتروني البارد.

استخدم إمكانات إدارة العملاء المحتملين للتعامل مع العملاء المحتملين وتحويلهم بشكل أفضل - لا داعي للتوتر بشأن سوء التواصل أو القيام بالأمور مرتين. اعمل مع فرقك للتعامل مع أي مهام تعترض طريقك.

أفضل ميزات Smartreach:

إدارة العملاء المحتملين: احصل على رؤى قيّمة حول التفاعل مع العملاء المحتملين من خلال موجز العملاء المحتملين اليومي. يتم استخدام الأعمدة المخصصة وفئات العملاء المحتملين لتحميل المعلومات التفصيلية، مما يتيح إجراء محادثة مخصصة في إدارة علاقات العملاء المحتملين قبل البيع. تصميم رسائل بريد إلكتروني مخصصة ذات فرصة أعلى بكثير (50%) لفتحها

احصل على رؤى قيّمة حول التفاعل مع العملاء المحتملين من خلال موجز العملاء المحتملين اليومي. يتم استخدام الأعمدة المخصصة وفئات العملاء المحتملين لتحميل المعلومات التفصيلية، مما يتيح إجراء محادثة مخصصة في إدارة علاقات العملاء المحتملين قبل البيع. تصميم رسائل بريد إلكتروني مخصصة ذات فرصة أعلى بكثير (50%) لفتحها التعاون مع الفريق: تتبع ردود الحملة، وقم بتعيين التذكيرات، وتعاون بسلاسة مع فريق المبيعات الخاص بك باستخدام ميزات صندوق الوارد المشترك. وبالإضافة إلى مراقبة تقدم فريقك، يسهّل التطبيق المشاركة السريعة لقوائم العملاء المحتملين أيضًا

تتبع ردود الحملة، وقم بتعيين التذكيرات، وتعاون بسلاسة مع فريق المبيعات الخاص بك باستخدام ميزات صندوق الوارد المشترك. وبالإضافة إلى مراقبة تقدم فريقك، يسهّل التطبيق المشاركة السريعة لقوائم العملاء المحتملين أيضًا إرسال بريد إلكتروني بارد: قم بتحسين التواصل عبر البريد الإلكتروني من خلال الجمع بين الأتمتة والتخصيص متعدد النطاقات. قم بتحويله باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الباردة التلقائية. قم بإيقاف المتابعات مؤقتًا عند الردود، وخصص ديناميكيًا بعلامات غير محدودة، وقم بتعيين حدود خاصة بالمجال

قيود التواصل الذكي:

قد تتوقف الحملات مؤقتًا بسبب ارتفاع معدل الارتداد، حتى عند استكشاف قائمة عملاء محتملين جديدة

خيارات محدودة متاحة لإنشاء تقارير مفصلة لحملات التوعية الفردية

تسعير خدمة التواصل الذكي:

التواصل عبر البريد الإلكتروني: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا

29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا مشاركة المبيعات: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا

49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا الوكالات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات التوعية الذكية:

G2: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

8. سنوف - الأفضل للتوعية متعددة القنوات

عبر سنوف Snov هي واحدة من أدوات التوعية الشاملة للمبيعات ومنصة إدارة علاقات العملاء المصممة لمساعدتك على تنمية وإشراك العملاء المحتملين بفعالية.

قم بتبسيط عملية التواصل عبر البريد الإلكتروني بالكامل من خلال مجموعة متنوعة من أدوات التواصل مثل تكامل CRM والبريد الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحقق من البريد الإلكتروني والمزيد.

أفضل ميزات Snov:

منشئ أتمتة مرن: تمكين حملات بريد إلكتروني متعددة التدفقات عالية المرونة مع تخطيط مرئي سهل الاستخدام ومنشئ أتمتة السحب والإفلات البديهي. تحكم بدقة في أجزاء حملة البريد الإلكتروني التي ترغب في أتمتة حملتك الإلكترونية وكيفية ذلك

تمكين حملات بريد إلكتروني متعددة التدفقات عالية المرونة مع تخطيط مرئي سهل الاستخدام ومنشئ أتمتة السحب والإفلات البديهي. تحكم بدقة في أجزاء حملة البريد الإلكتروني التي ترغب في أتمتة حملتك الإلكترونية وكيفية ذلك امتدادات البحث عن البريد الإلكتروني: أنشئ عملاء محتملين أثناء التنقل باستخدام امتدادات تتبع البريد الإلكتروني للنقر والجمع. تسمح هذه الميزة أيضًا بالبحث عن العملاء المحتملين على LinkedIn، والبحث عن البريد الإلكتروني لصفحات البحث، والإضافة المباشرة للعملاء المحتملين إلى الحملات

أنشئ عملاء محتملين أثناء التنقل باستخدام امتدادات تتبع البريد الإلكتروني للنقر والجمع. تسمح هذه الميزة أيضًا بالبحث عن العملاء المحتملين على LinkedIn، والبحث عن البريد الإلكتروني لصفحات البحث، والإضافة المباشرة للعملاء المحتملين إلى الحملات مُدقِّق البريد الإلكتروني: تقليل معدلات الارتداد والحفاظ على قاعدة بيانات نظيفة من خلال ميزة التحقق من البريد الإلكتروني سهلة من 7 مستويات توفر تجاوز القائمة الرمادية ودقة بنسبة 98% وواجهة برمجة تطبيقات للتحقق من البريد الإلكتروني

القيود المفروضة على البريد الإلكتروني:

خيارات محدودة للتعاون بين أعضاء الفريق

نتائج بحث غير متسقة لجهات الاتصال والبريد الإلكتروني

تسعير Snov:

التجربة: 0 دولار شهريًا (50 رصيدًا، 100 مستلم بريد إلكتروني، إحماء صندوق بريد واحد)

0 دولار شهريًا (50 رصيدًا، 100 مستلم بريد إلكتروني، إحماء صندوق بريد واحد) المبتدئ: 30 دولارًا شهريًا (1,000 رصيد و 5,000 مستلم بريد إلكتروني وثلاث عمليات إحماء لصندوق البريد)

30 دولارًا شهريًا (1,000 رصيد و 5,000 مستلم بريد إلكتروني وثلاث عمليات إحماء لصندوق البريد) المحترف: 75 دولارًا شهريًا (5,000 رصيد معتمد، 10,000 مستلم بريد إلكتروني، إحماء غير محدود لصندوق البريد)

75 دولارًا شهريًا (5,000 رصيد معتمد، 10,000 مستلم بريد إلكتروني، إحماء غير محدود لصندوق البريد) الخدمة المُدارة: تبدأ من 3,999 دولارًا شهريًا

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

9. Growbots - الأفضل للتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني

عبر روبوتات النمو Growbots هي عبارة عن منصة شاملة لمشاركة المبيعات الصادرة تساعد فرق المبيعات من خلال توليد العملاء المحتملين تلقائيًا وحملات البريد الإلكتروني السلسة بالتنقيط وتكامل CRM.

قم بتصفية العملاء المحتملين المثاليين وأرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة من خلال قاعدة بيانات جهات الاتصال الواسعة التي تزيد عن 180 مليون جهة اتصال.

أفضل ميزات Growbots:

جودة العملاء المحتملين: استهدف عملاءك المحتملين بدقة من خلال حملات قابلة للتخصيص واختبارات A/B. استخدم هذه الاختبارات لتحديد الأسلوب والجوهر الذي يفضله عملاؤك في رسائل البريد الإلكتروني.

استهدف عملاءك المحتملين بدقة من خلال حملات قابلة للتخصيص واختبارات A/B. استخدم هذه الاختبارات لتحديد الأسلوب والجوهر الذي يفضله عملاؤك في رسائل البريد الإلكتروني. سهلة الاستخدام: إنشاء الحملات بسلاسة وسهولة في الإعداد مع إرشادات الخبراء تجعل التجربة بأكملها بديهية للغاية

إنشاء الحملات بسلاسة وسهولة في الإعداد مع إرشادات الخبراء تجعل التجربة بأكملها بديهية للغاية حملات التوعية: قم بأتمتة حملات التوعية الخاصة بك وصياغة رسائل بريد إلكتروني مقنعة تجذب العملاء المحتملين. استخدم قوالب مصممة مسبقًا لتنظيم تسلسلات البريد الإلكتروني المعقدة وبث رسائل مخصصة مع حقول مخصصة تعتمد على البيانات

القيود المفروضة على الروبوتات:

يمكن أن يكون الاعتماد على جهات اتصال خارجية عائقاً للمستخدمين الذين لا يمكنهم الوصول إليها

حد نقل 100 عميل محتمل في المرة الواحدة

تسعير Growbots:

الوصول: 49 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد (49 دولارًا لكل مستخدم إضافي)

49 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد (49 دولارًا لكل مستخدم إضافي) الكل في واحد: 199 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد (49 دولارًا لكل مستخدم إضافي)

199 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد (49 دولارًا لكل مستخدم إضافي) الإيجابيات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات الروبوتات:

G2: 4.5/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 130 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

10. نقار الخشب - الأفضل للتواصل عبر البريد الإلكتروني البارد

عبر نقار الخشب Woodpecker هو برنامج مصمم للتواصل عبر البريد الإلكتروني البارد وتوليد العملاء المحتملين لشركات B2B.

يساعدك هذا البرنامج على التواصل مع العملاء والشركاء المحتملين من خلال إنشاء تسلسلات بريد إلكتروني مخصصة تصل مباشرةً إلى صندوق بريدهم الرئيسي.

أفضل ميزات Woodpecker:

تسلسل البريد الإلكتروني التلقائي: قم بإعداد 11 متابعة تلقائية لإرسالها في أوقات محددة بعد رسالة أولية. أضف قاعدة شرطية واحدة لكل حملة لإنشاء رسائل متابعة بديلة بناءً على شروط محددة

قم بإعداد 11 متابعة تلقائية لإرسالها في أوقات محددة بعد رسالة أولية. أضف قاعدة شرطية واحدة لكل حملة لإنشاء رسائل متابعة بديلة بناءً على شروط محددة أدوات قابلية التسليم: تحسين معدلات تسليم البريد الإلكتروني باستخدام حملات تأهيلية سهلة الإنشاء وتخصيص واسع النطاق

تحسين معدلات تسليم البريد الإلكتروني باستخدام حملات تأهيلية سهلة الإنشاء وتخصيص واسع النطاق مقياس نقار الخشب: استفد من قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء إعلانات فيديو جذابة ومخصصة لكل واحد من العملاء المحتملين كجزء من حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك

حدود قيود نقار الخشب:

يواجه المستخدمون صعوبة في حل مشكلاتهم بسبب مساعدة العملاء دون المستوى المطلوب

يفتقر إلى إنشاء الروابط التلقائية أثناء التكامل مع القنوات الأخرى

تسعير Woodpecker:

بدءاً من 29 دولاراً شهرياً (500 عميل محتمل تم الاتصال به)

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات نقار الخشب:

G2: 4.1/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

حوِّل التواصل عبر البريد الإلكتروني إلى اتصالات سهلة مع ClickUp

لقد تنبأ العديد من الخبراء على مر السنين بموت البريد الإلكتروني كقناة، ولكن ثبت خطأهم مرارًا وتكرارًا. إنها قناة إعلامية مملوكة تستمر في تحقيق النتائج لمن يستخدمونها لتقديم القيمة وتقديم الخبرة وبناء الثقة.

على الرغم من أن التواصل عبر البريد الإلكتروني البارد أمر مستهجن، إلا أنه طريقة مثبتة للوصول إلى جمهورك. في الوقت الذي تتصارع فيه العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم على جذب انتباه الجمهور، يجب عليك كشركة متنامية أن تغتنم أي فوز.

قد يبدو اختيار أداة التواصل عبر البريد الإلكتروني المناسبة لنشاطك التجاري أمرًا مربكًا، لكننا نعتقد أن هناك أداة مصممة بشكل مثالي لتلبية احتياجاتك وتناسب استراتيجية التواصل الخاصة بك.

في ClickUp، إدارة المشاريع و أدوات إدارة علاقات العملاء تجعل التواصل أكثر بساطة وقوة. بفضل المرئيات التي يمكن فك رموزها بسهولة، ونظام التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص والموحد، والذكاء الاصطناعي التوليدي الذكي للغاية، ستشهد تحسناً ملحوظاً في حملة التواصل الخاصة بك وتحويل العملاء المحتملين بسهولة.

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