أفضل 10 أدوات لإنتاجية المبيعات لتحسين الكفاءة في عام 2025

إذا كنت تقضي وقتًا أطول في تنظيم مسار المبيعات أكثر من التحدث إلى العملاء المحتملين، فقد تكون لديك مشكلة خطيرة بين يديك.

الحل هو أداة إنتاجية المبيعات التي يمكن أن تساعدك على تبسيط أعمالك وتحرير وقتك للتركيز على ما تجيده: البيع!

تساعدك أدوات إنتاجية المبيعات على أتمتة المهام، والبقاء منظمًا، وإتمام الصفقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ومع ذلك، هناك العشرات من الخيارات المتاحة في السوق لبرامج فرق المبيعات، وقد يكون من الصعب اختيار أدوات إنتاجية المبيعات المناسبة لعملك.

لذا، وضعنا رؤوسنا جانباً وأجرينا بحثاً شاملاً لتجميع قائمة بأفضل 10 أدوات لإنتاجية المبيعات لعام 2024.

سواء كنت ترغب في العمل بكفاءة أكبر، أو إدارة وقتك بشكل أفضل، أو تحسين التواصل مع العملاء، فإننا نعتقد أننا قمنا بتغطيتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إنتاجية المبيعات؟

لنبدأ بالسؤال الأهم: ما الذي يجعل أداة إنتاجية المبيعات مناسبة لغرضك؟

ضع في اعتبارك هذه العوامل للتأكد من أن البرنامج أو الحل يلبي احتياجات عملك بشكل فعال.

سهولة الاستخدام: يجب أن تتكامل الأداة التي تختارها بشكل جيد مع أنظمتك الحالية وأن يكون من السهل على فريقك تعلمها

يجب أن تتكامل الأداة التي تختارها بشكل جيد مع أنظمتك الحالية وأن يكون من السهل على فريقك تعلمها التخصيص: يجب أن يسمح لك البرنامج بتكييفه مع عمليات المبيعات وسير العمل الخاصة بك

يجب أن يسمح لك البرنامج بتكييفه مع عمليات المبيعات وسير العمل الخاصة بك الوصول عبر الهاتف المحمول: يجب أن تكون قادرًا على الوصول إليه والعمل عليه من أي مكان

يجب أن تكون قادرًا على الوصول إليه والعمل عليه من أي مكان التحليلات: يجب أن توفر البيانات والرؤى لمساعدتك على تتبع تقدمك واتخاذ قرارات قائمة على البيانات

يجب أن توفر البيانات والرؤى لمساعدتك على تتبع تقدمك واتخاذ قرارات قائمة على البيانات الأمان: يجب أن تتميز الأداة بميزات أمان قوية لحماية بيانات عملائك

يجب أن تتميز الأداة بميزات أمان قوية لحماية بيانات عملائك القابلية للتطوير: يجب أن تنمو معك ومع عملك وأن تلبي احتياجاتك على المدى الطويل

## أفضل 10 أدوات لإنتاجية المبيعات لاستخدامها في عام 2024

أنت تعرف الآن ما هي الميزات التي لا يمكنك التنازل عنها. دعنا الآن نستكشف الأدوات العشر التي اخترناها لك.

1. كليك أب

تقدم ClickUp العديد من الميزات لتبسيط كل خطوة من خطوات رحلة المبيعات الخاصة بك، بدءاً من توليد العملاء المحتملين إلى تأهيل العملاء.

زيادة نمو الإيرادات باستخدام أدوات ذكاء المبيعات من ClickUp

مع ClickUp CRM ، على سبيل المثال، يمكن لفريق المبيعات الخاص بك بكفاءة إدارة العملاء المحتملين وتتبع تقدم الصفقات والتعاون وأتمتة المهام المتكررة - كل ذلك ضمن واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

يمكنك أيضًا تخصيص الواجهة من خلال الاختيار من بين أكثر من 15 طريقة عرض، بما في ذلك

طريقة عرض القائمة (لتصور جميع المهام والمهام الفرعية كقائمة مهام)

(لتصور جميع المهام والمهام الفرعية كقائمة مهام) كانبان بورد (لتتبع تقدم الصفقات من التنقيب إلى التفاوض، وأخيرًا إبرام الصفقات)

(لتتبع تقدم الصفقات من التنقيب إلى التفاوض، وأخيرًا إبرام الصفقات) طريقة عرض الجدول (لتتبع جميع معلومات العملاء المحتملين بما في ذلك اسم الشركة والشخص الذي تم الاتصال به، ومعرف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وسجل المحادثات، وما إلى ذلك)

توفر أداة إدارة علاقات العملاء أيضًا مجموعة متنوعة من القوالب لإدارة الحسابات، وخطوط أنابيب المبيعات، وغير ذلك، مما يسهل على فرق المبيعات البدء.

قم بإتمام المزيد من الصفقات بشكل أسرع مع برنامج ClickUp Sales Project Management Software

هناك عاملان رئيسيان يزيدان من برنامج ClickUp لإدارة مشاريع المبيعات بصرف النظر عن تدفقات العمل القابلة للتخصيص وقدرات الأتمتة القوية. نظرًا لأن كل فريق لديه احتياجات فريدة من نوعها، يضمن ClickUp أن تكون عمليات المبيعات مصممة خصيصًا لتلبية هذه الاحتياجات.

على سبيل المثال، تخيل أنك تريد أتمتة المتابعة مع عميل محتمل.

في ClickUp، يمكنك استخدام اللغة الطبيعية لإنشاء سير عمل آلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي عن طريق النص ببساطة على "عندما تنتقل المهمة إلى "التفاوض"، قم بتعيينها إلى مدير المبيعات وحدد تاريخ استحقاق بعد ثلاثة أيام."

تتيح هذه المرونة لفريقك التركيز أكثر على إتمام الصفقات وأقل على إدارة المهام الإدارية. مع ClickUp، تحصل على حل يتكيف مع سير عملك، وليس العكس.

تتكامل الأداة أيضًا بسلاسة مع أدوات إنتاجية المبيعات الشائعة الأخرى، مما يضمن اتباع نهج مركزي لإدارة المبيعات.

قم بصياغة استراتيجيات ناجحة ومكالمات مبيعات مصممة خصيصًا لعملك باستخدام نموذج دليل استراتيجية المبيعات ClickUp

ولكن هذا ليس كل شيء. يوفر برنامج إنتاجية المبيعات من ClickUp قوالب مدمجة كخارطة طريق للنجاح. إن نموذج دليل استراتيجية المبيعات ClickUp للمبيعات ، على سبيل المثال، يحدد الأهداف والتكتيكات والجداول الزمنية وأساليب تتبع التقدم المحرز بشكل واضح للسماح لك بالتركيز على الأولويات الرئيسية واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

فيما يلي أهم ثلاث ميزات وفوائد لهذا القالب:

سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

احصل على تحديثات سريعة ودقيقة وتلقائية عن عملك وعمل فريقك باستخدام ClickUp Brain

قم بربط جميع مهامك ومستنداتك وأشخاصك ومعرفتك مع كليك أب برين مساعد ذكاء اصطناعي شامل لمكان العمل. يمكنك طرح الأسئلة على Brain بلغة طبيعية والحصول على المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب دون الحاجة إلى البحث في أكوام من الوثائق. ويضمن هذا التكامل سهولة الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة وترابطها، مما يعزز تعاون الفريق ويبسط عملية استراتيجية المبيعات.

عروض قابلة للتخصيص ودعم إدارة المشاريع

استخدم طرق عرض مخصصة مثل القائمة، وجانت، وعبء العمل، والتقويم إلى جانب ميزات إدارة المشروع مثل المهام الفرعية المتداخلة، والمكلفين المتعددين، وردود الفعل على التعليقات.

توفر أدوات مبيعات إدارة المشاريع هذه مرونة في تصور استراتيجيات المبيعات وإدارتها، مما يسمح بسير عمل مخصص يناسب احتياجات فريقك. تؤدي هذه القدرة على التكيف إلى إدارة أكثر فعالية للمهام ورؤية أوضح للتقدم المحرز، مما يمكن أن يعزز كفاءة المبيعات والأداء بشكل كبير.

مراقبة التقدم في الوقت الفعلي

تصور تقدم صفقاتك وأداء فريقك باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

استخدام لوحات المعلومات في ClickUp لتتبع تقدم المبيعات في الوقت الفعلي، مع إمكانيات لتعيين الحالات والحقول والإشعارات المخصصة. يضمن التتبع في الوقت الفعلي والقدرة على تعديل الاستراتيجيات بشكل فوري أن يظل فريقك مرنًا وسريع الاستجابة للتغييرات. تساعد هذه المراقبة المستمرة والقدرة على التكيُّف السريع في الحفاظ على الزخم وتحقيق تحسينات مستمرة في إنتاجية المبيعات.

ClickUp أفضل الميزات

تغيير حالات المهام لتعكس مراحل في خط المبيعات ، مثل "تم الاتصال بالعميل المحتمل" و"تم إرسال العرض" و"تم التفاوض" و"تم الإغلاق والفوز" يساعد ذلك في تتبع التقدم المحرز في كل صفقة بكفاءة

، مثل "تم الاتصال بالعميل المحتمل" و"تم إرسال العرض" و"تم التفاوض" و"تم الإغلاق والفوز" يساعد ذلك في تتبع التقدم المحرز في كل صفقة بكفاءة أضف حقولاً مخصصة إلى المهام أو القوائم لتخزين المعلومات الأساسية حول العملاء المحتملين والعملاء، مثل تفاصيل الاتصال وقيمة الصفقة والخطوات التالية

حول العملاء المحتملين والعملاء، مثل تفاصيل الاتصال وقيمة الصفقة والخطوات التالية أنشئ لوحات معلومات لتصور خطط المبيعات ومقاييس المبيعات، مثل عدد العملاء المحتملين، ومعدلات التحويل، ومراحل المبيعات قيد التنفيذ، وتوقعات الإيرادات. تساعدك التقارير المنتظمة على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات

لتصور خطط المبيعات ومقاييس المبيعات، مثل عدد العملاء المحتملين، ومعدلات التحويل، ومراحل المبيعات قيد التنفيذ، وتوقعات الإيرادات. تساعدك التقارير المنتظمة على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات إعداد المبيعات وتتبعها الأهداف داخل ClickUp . تساعد هذه الميزة في مراقبة التقدم نحو أهداف المبيعات الفصلية أو السنوية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

. تساعد هذه الميزة في مراقبة التقدم نحو أهداف المبيعات الفصلية أو السنوية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين تخصيص مهام سير العمل مع طرق عرض مختلفة. ابدأ بقالب مستند قابل للتخصيص، وتابع مع قوالب مختلفة لإدارة الحساب, تقارير المبيعات وإدارة علاقات العملاء، والمزيد

ابدأ بقالب مستند قابل للتخصيص، وتابع مع قوالب مختلفة لإدارة الحساب, تقارير المبيعات وإدارة علاقات العملاء، والمزيد قم بتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز وضمان مواءمة الفريق. تحسين تتبع استراتيجية المبيعات من خلال ردود الفعل على التعليقات والمهام الفرعية المتداخلة والمكلفين المتعددين والأولويات

قيود ClickUp

قد يستغرق الإعداد الأولي وقتًا طويلاً بسبب التخصيص الشامل المطلوب

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي حاد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. كليربيت

عبر كليربيت تقدم Clearbit مجموعة من أدوات إثراء البيانات وواجهات برمجة التطبيقات التي تساعد في تجميع معلومات مهمة عن العملاء المحتملين والعملاء المحتملين لحملات المبيعات والتسويق. تتضمن هذه البيانات عناوين البريد الإلكتروني والملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وتفاصيل الشركة.

تعمل الاستفادة من Clearbit على إثراء العملاء المحتملين وجهات الاتصال، مما يساعد فريق المبيعات لديك على فهم العملاء المحتملين والتفاعل معهم بشكل أفضل.

لذا، يمكن لمندوبي المبيعات لديك الآن تخصيص التواصل مع العملاء المحتملين وتقسيم جمهورك بشكل أكثر فعالية، وتحديد أولويات العملاء المحتملين بناءً على قيمتهم المحتملة لأعمالك.

علاوة على ذلك، تتكامل Clearbit مع أنظمة CRM B2B CRM الشهيرة وأدوات المبيعات، مما يضمن لك ولفريقك إمكانية الوصول إلى البيانات الغنية مباشرةً ضمن تدفقات العمل الحالية.

كما أن Clearbit متوافق تمامًا مع اللوائح التنظيمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون حماية البيانات العامة. فهو يوفر ميزات إدارة الموافقة على البيانات وحذفها لمساعدتك في الحفاظ على الامتثال وحماية خصوصية عملائك.

أفضل ميزات Clearbit

تعزيز عمليات المبيعات من خلال أتمتة عمليات إثراء البيانات

صياغة عروض مبيعات ومتابعة أكثر فاعلية من خلال رؤى البيانات الغنية

إشراك العملاء المحتملين والعملاء من خلال تفاعلات مخصصة قائمة على البيانات

الوصول إلى البيانات الغنية مباشرةً من داخل أنظمة المبيعات الحالية

قيود Clearbit

قد يتطلب تكامل Clearbit مع مجموعتك خبرة تقنية

قد يخضع استخدام واجهة برمجة التطبيقات لحدود الأسعار

تسعير كليربيت

الأعمال: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كليربيت

G2 : 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

3. بايبيدرايف

عبر Pipedrive صُمم Pipedrive لتحليل أداء دورة المبيعات بكفاءة، وذلك من خلال خطوط أنابيب المبيعات القابلة للتخصيص، وتكامل البريد الإلكتروني، وأدوات إعداد التقارير.

فهو يساعد على تتبع العملاء المحتملين والصفقات، وإدارة التواصل مع العملاء، وأتمتة المهام الروتينية، ووضع خريطة عملية فعالة لفريقك بأكمله.

من خلال وظيفة السحب والإفلات، يمكن لفرق المبيعات استخدام خط أنابيب Pipedrive البديهي لنقل الصفقات بين المراحل وتحديث حالتها وتحديد أولويات المهام ببضع نقرات فقط. توفر الطبيعة المرئية لخط الأنابيب نظرة عامة واضحة على عملية المبيعات في لمحة، مما يساعد الفرق على تحديد الاختناقات بسرعة، والتنبؤ بالإيرادات، وضمان عدم سقوط أي صفقات في الشقوق.

لا تعمل هذه الميزة على تبسيط إدارة أنشطة المبيعات فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز التعاون والكفاءة عبر الفريق.

سواء كنت شركة ناشئة صغيرة أو شركة كبيرة، فإن إمكانيات Pipedrive القابلة للتخصيص تجعله مناسبًا تمامًا للشركات من جميع الأحجام.

أفضل ميزات Pipedrive

دمج بريدك الإلكتروني لتواصل سلس

أتمتة المهام المتكررة لتوفير الوقت

تحليل أداء مبيعاتك باستخدام أدوات إعداد التقارير

الوصول إلى خط أنابيب المبيعات وإدارته أثناء التنقل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

التكامل مع الأدوات الأخرى للحصول على سير عمل سلس

قيود Pipedrive

خيارات تكامل أقل مقارنة بمنصات CRM الأخرى

قد تتطلب بعض الميزات تكاليف إضافية

تسعير #### تسعير Pipedrive

أساسي: 11.90 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

11.90 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا متقدم: 24.90 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

24.90 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا احترافي: 49.90 دولارًا/مستخدم شهريًا

49.90 دولارًا/مستخدم شهريًا القوة: 59.90 دولارًا/مستخدم شهريًا

59.90 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: 74.90 دولارًا/مستخدم شهريًا

Pipedrive التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1700 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2900 تقييم)

4. دولي

عبر دولي تقدم Dooly قوالب ملاحظات قابلة للتخصيص تساعد على توحيد عملية تدوين الملاحظات عبر الفرق. يمكن تخصيص هذه القوالب لالتقاط معلومات محددة ذات صلة بمراحل مختلفة من عملية المبيعات، مما يسهل الحفاظ على الاتساق والاكتمال في التوثيق.

يتكامل مع العديد من الأنظمة الأساسية، بما في ذلك Salesforce وGoogle Workspace وMicrosoft 365، لالتقاط وتنظيم ملاحظات الاجتماعات وتفاعلات العملاء وبيانات المبيعات.

يستخدم البرنامج الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحديد المعلومات الأساسية وتحديث أنظمة إدارة علاقات العملاء، مما يقلل من الإدخال اليدوي للبيانات ويحسِّن الدقة.

باستخدام Dooly، يمكنك البقاء منظماً وتوفير الوقت والتركيز على بناء علاقات مع العملاء بدلاً من ملاحقة المعلومات المبعثرة عن العملاء المحتملين والعملاء.

أفضل ميزات Dooly

تحديث CRM المبيعات الخاص بك تلقائيًا برؤى أساسية من ملاحظاتك

تسجيل ملاحظات الاجتماعات وتفاعلات العملاء وتنظيمها دون عناء

مشاركة الملاحظات والمهام والرؤى مع فريق المبيعات في الوقت الفعلي

تحسين دقة البيانات باستخدام الميزات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تساعد في تحديد المعلومات المهمة وتحديثها

قيود Dooly

خيارات تخصيص محدودة

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

تسعير Dooly

مجاني

النمو: 35 دولار/المستخدم

35 دولار/المستخدم الرئيسية: 75 دولاراً/مستخدماً

Dooly التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.8/5 (80+ تقييم)

5. أوكتوبارسي

عبر أوكتوبارس يساعد Octoparse فرق المبيعات على استخراج البيانات من مواقع الويب دون كتابة أكواد برمجية. إنه سهل الاستخدام ويسمح لك بتحديد المعلومات التي تريدها بالضبط، مثل تفاصيل المنتج ومراجعات العملاء.

يمكن أن تكون هذه البيانات مفيدة للغاية في فهم السوق، والعثور على عملاء جدد، والتنبؤ بالمبيعات، وتحديد أنشطة منافسيك.

أكبر ميزة ل Octoparse كأداة لأتمتة المبيعات هي قدرتها على الحصول على معلومات الاتصال مباشرةً من المواقع الإلكترونية، مما يساعد في العثور على عملاء محتملين جدد.

تساعد الميزات المتقدمة مثل تدوير بروتوكول الإنترنت في كشط البيانات من مواقع ويب متعددة دون أن يتم حظرها، بينما يتيح لك الكشط المجدول تشغيل أدوات الكشط تلقائيًا في أوقات معينة.

وإذا كنت تستخدم نظام إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce و HubSpot، فيمكن ل Octoparse الاتصال به دون عوائق. لذا، يمكنك استيراد البيانات مباشرةً إلى CRM الخاص بك، مما يسهل عليك تتبع كل شيء مع توفير الوقت.

Octoparse أفضل الميزات

اكتساب رؤى جديدة للأعمال من خلال استخراج مراجعات العملاء وتعليقاتهم وبيانات المنافسين

تحليل بيانات المبيعات وتفاصيل المعاملات والاتجاهات التاريخية

إنشاء تقارير مبيعات من البيانات المستخرجة وأتمتة التقارير المجدولة

التكامل مع إدارة علاقات العملاء (CRM) للاستيراد المباشر لبيانات المبيعات وإدارة خطوط الإنتاج

استخلاص معلومات الاتصال لتوليد العملاء المحتملين واستكشاف المبيعات

قيود Octoparse

قد لا يدعم بشكل كامل استخراج البيانات من بعض المواقع الإلكترونية المعقدة أو تلك التي تعتمد بشكل كبير على JavaScript

قد لا يلتقط دائمًا المحتوى الديناميكي الذي يتم تحميله عبر AJAX أو JavaScript

قد تؤدي التغييرات التي تطرأ على تخطيط موقع الويب أو هيكله إلى تعطيل عملية استخراج البيانات

تسعير أوكتوبارس

مجاني خطة

الخطة القياسية: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الخطة الاحترافية: 249 دولارًا أمريكيًا في الشهر

249 دولارًا أمريكيًا في الشهر خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أوكتوبارسي

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

6. زميل مبيعات

عبر زميل المبيعات Salesmate عبارة عن نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء يتفهم التحديات الفريدة التي تواجهك في إدارة علاقات العملاء وخطوط أنابيب المبيعات.

باستخدام Salesmate، يمكنك بسهولة تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك وتتبع الصفقات والتواصل مع عملائك - كل ذلك في مكان واحد.

تتكامل Salesmate أيضاً بسلاسة مع بريدك الإلكتروني حتى تتمكن من إدارة جميع اتصالاتك من داخل المنصة.

ومن أبرز ميزاته مساعد المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يقدم هذا المساعد الذكي رؤى في الوقت الفعلي ويقوم بأتمتة المهام الروتينية مثل جدولة المتابعة، وإرسال التذكيرات، وتحديث السجلات.

يحلل بيانات المبيعات الخاصة بك لتقديم توصيات وتوقعات مخصصة، مما يساعدك على تحديد أولويات جهودك والتركيز على الفرص الواعدة. باستخدام مساعد المبيعات، يمكنك تقليل عبء العمل الإداري وتحسين الإنتاجية وإتمام الصفقات بشكل أسرع من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات.

أفضل الميزات #### Salesmate

استخدم البيانات التاريخية والاتجاهات للتنبؤ بأداء المبيعات في المستقبل

الوصول إلى المنصة أثناء التنقل من خلال تطبيق الهاتف المحمول، المتوفر لأجهزة iOS و Android

المزامنة بسهولة مع التقويم الخاص بك لإدارة المواعيد والاجتماعات

الوصول إلى دعم العملاء من خلال قنوات مختلفة، مثل البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والدعم عبر الهاتف

قيود #### قيود Salesmate

الباقة الأساسية محدودة في عدد جهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني شهرياً. قد لا يكون هذا كافياً للشركات الكبيرة أو فرق المبيعات الكبيرة الحجم

قد يجد بعض المستخدمين أنه مكلف مقارنةً بمنصات إدارة علاقات العملاء الأخرى، خاصةً عند التفكير في التكاليف الإضافية للوظائف الإضافية والتكاملات

تسعير #### Salesmate

الأساسي: 29 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

29 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المحترف: 49 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

49 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا الشركات: 79 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

79 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Salesmate

G2 : 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

7. EmailAnalytics

عبر EmailAnalytics EmailAnalytics هو مورد لا يقدر بثمن لمحترفي المبيعات.

عند تكامله مع Gmail أو مساحة عمل Google الأوسع، فإنه يحلل نشاط بريدك الإلكتروني بشكل متعمق، بما في ذلك مقاييس مثل الوقت المستغرق في رسائل البريد الإلكتروني ومتوسط وقت الاستجابة.

تُمكِّنك هذه البيانات من إنشاء حملات تسويقية أفضل، وفهم إنتاجية بريدك الإلكتروني، وتحسين استراتيجية التواصل.

باستخدام EmailAnalytics، يمكنك بسهولة تحديد الأوقات الأكثر إنتاجية لإرسال رسائل البريد الإلكتروني، مما يضمن وصول رسائلك إلى العملاء المحتملين والعملاء المحتملين عندما يكون من المرجح أن تتم قراءتها.

كل هذا يزيد في النهاية من كفاءتك ويمكّنك من إتمام المزيد من الصفقات.

EmailAnalytics أفضل الميزات

تتبع نشاط البريد الإلكتروني لفريق المبيعات لديك، بما في ذلك عدد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة والمستلمة

تحليل إنتاجية البريد الإلكتروني وكفاءته لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

تحديد ساعات وأيام ذروة البريد الإلكتروني لتحسين التواصل وزيادة معدلات الاستجابة

تقييم أداء المبيعات باستخدام تحليلات البريد الإلكتروني لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات

تحقيق أهداف المبيعات بشكل أكثر فعالية مع رؤى قابلة للتنفيذ

قيود EmailAnalytics

قد لا يكون متوافقاً مع جميع موفري خدمات البريد الإلكتروني، مما يحد من إمكانية استخدامه للمستخدمين على منصات مختلفة

في حين أنه يقدم نسخة تجريبية مجانية، فإن النسخة الكاملة تتطلب رسوم اشتراك. قد تكون هذه التكلفة قيدًا على بعض المستخدمين أو المؤسسات

تسعير EmailAnalytics

الإصدار الاحترافي: 15 دولارًا/صندوق بريد شهريًا

15 دولارًا/صندوق بريد شهريًا التواصل عبر البريد الإلكتروني 1000 دولار/شهريًا

EmailAnalytics التقييمات والمراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

8. جدولة Acuity

عبر جدولة الحدة بصفتك محترف مبيعات، فإن وقتك ثمين، وكل دقيقة مهمة.

مع جدولة Acuity Scheduling، يمكنك مزامنة التقويم الخاص بك، وأتمتة التذكيرات، وتخصيص نماذج الحجز. لذلك، يمكنك قضاء وقت أقل في المهام الإدارية والمزيد من الوقت في إجراء محادثات المبيعات الصحيحة.

سواءً كنت تقوم بجدولة الاجتماعات مع العملاء أو إعداد العروض التوضيحية مع العملاء المحتملين، فإن Acuity Scheduling تجعل من السهل البقاء منظمًا وعلى رأس جدولك الزمني.

أفضل ميزات جدولة Acuity Scheduling

جدولة المواعيد وتخصيصها ومزامنتها وإدارتها بسلاسة

إرسال تذكيرات تلقائية، وقبول المدفوعات، وإجراء جلسات جماعية

جمع معلومات العميل، واكتشاف المناطق الزمنية، والوصول إلى الرؤى

إرسال رسائل البريد الإلكتروني المستهدفة، والسماح بالجدولة الذاتية، والإدارة أثناء التنقل

ضمان الامتثال لقانون HIPAA وتخصيص إشعارات العملاء

قيود جدولة Acuity Scheduling

قد لا يتكامل بسلاسة مع بعض أنظمة CRM المتقدمة

تخصيص محدود لاحتياجات الجدولة المعقدة

تسعير جدولة Acuity Scheduling

الناشئة: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا متنامية: 34 دولارًا/شهرًا

34 دولارًا/شهرًا القوية: 61 دولارًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات جدولة Acuity Acuity Scheduling

G2 : 4.7/5 (390+ تقييمات)

: 4.7/5 (390+ تقييمات) Capterra: لا توجد مراجعات متوفرة

9. أبليد

عبر UpLead UpLead هي منصتك المفضلة للعثور على العملاء المحتملين والتواصل معهم.

فهي تتيح لك الوصول إلى قاعدة بيانات تضم ملايين جهات الاتصال التي تم التحقق منها، واستخدام فلاتر البحث المتقدمة لتضييق نطاق النتائج، بل وإثراء العملاء المحتملين في الوقت الفعلي.

وسواء كنت تبحث عن عملاء محتملين جدد أو تحاول إعادة التواصل مع عملاء محتملين قدامى، فإن UpLead لديه كل ما تحتاجه لتوليد عملاء محتملين ذوي جودة عالية بسرعة وكفاءة.

كما أنه يتكامل بسلاسة مع إدارة علاقات العملاء وأدوات الإنتاجية الأخرى.

أفضل ميزات UpLead

عزز خط مبيعاتك وقم بتحويل العملاء المحتملين بشكل أسرع باستخدام فلاتر البحث المتقدمة وقاعدة البيانات في الوقت الفعلي

اكتشف فرص أعمال جديدة وحسِّن من فرص التواصل مع قاعدة بيانات واسعة لجهات الاتصال وأدوات التحقق من البريد الإلكتروني

تبسيط عملية المبيعات الخاصة بك وإشراك العملاء المحتملين بشكل أكثر فعالية من خلال تكامل إدارة علاقات العملاء وميزة إثراء العملاء المحتملين

تعظيم العائد على الاستثمار باستخدام أدوات تعاون الفريق وخطط التسعير المعقولة التكلفة

تعزيز إنتاجية المبيعات والبقاء في صدارة المنافسة مع إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات ودعم العملاء المخصص

قيود #### قيود UpLead

قد لا يغطي جميع الصناعات بشكل متساوٍ، مما قد يمثل قيدًا على الشركات العاملة في صناعات متخصصة أو عالية التخصص

أبلغ بعض العملاء عن مخاوف تتعلق بدقة البيانات

تسعير UpLead

الأساسية: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا بالإضافة إلى: 199 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا احترافي: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أبليد

G2: 4.7/5 (أكثر من 730 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 730 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70+ تقييم)

10. التوعية

عبر التوعية التوعية هي منصة تمكين المبيعات التي تساعدك على أتمتة جهود التواصل وزيادة إنتاجية المبيعات.

إنها تسهل أتمتة المبيعات مع ميزات مثل تسلسل البريد الإلكتروني، وجدولة المهام، والتحليلات، مما يسهّل الوصول إلى العملاء المحتملين وتحسين مشاركة المبيعات.

يحبها المستخدمون بسبب رؤاها القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي توفر توصيات مخصصة لتحسين استراتيجيات المبيعات وزيادة معدلات التحويل.

كما أنه يتكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء الحالي الخاص بك، مما يسهل إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال في مكان واحد.

أفضل ميزات #### Outreach

إنشاء تسلسلات بريد إلكتروني مخصصة لرعاية العملاء المحتملين بمرور الوقت

أتمتة المهام للمتابعة مع العملاء المحتملين في الوقت المناسب

تتبع الأداء من خلال تحليلات مفصلة، بما في ذلك معدلات الفتح ونسب النقر إلى الظهور ومعدلات الاستجابة

التكامل مع أنظمة CRM لإدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال في مكان واحد

تبسيط التواصل عبر الهاتف باستخدام ميزات مثل النقر للاتصال وتسجيل المكالمات

قيود التوعية

خيارات التخصيص المحدودة

الاعتماد المفرط على الأتمتة يمكن أن يؤدي إلى نقص التخصيص في تفاعلات العملاء

تسعير التواصل

قياسي: تسعير مخصص

تسعير مخصص احترافي: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تسعير مخصص: تسعير مخصص غير محدود: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات التوعية

G2 : 4.3/5 (3380+ تقييم)

: 4.3/5 (3380+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (290+ تقييم)

المبيعات المستقبلية لعام 2024 وما بعده

في حين أن عالم المبيعات يتغير باستمرار، لم يعد كافياً أن تواكب التغيرات التي تطرأ على عالم المبيعات. كمحترف مبيعات، يجب أن تكون مستعداً لكل ما هو قادم. هذه الأدوات المنسقة بعناية تلبي احتياجات اليوم وتتوقع وتتكيف مع متطلبات الغد.

ولكن إذا كنت تبحث عن حل شامل يدمج بسلاسة بين إدارة مشاريع المبيعات وميزات إدارة علاقات العملاء، فلا تبحث عن حل آخر غير ClickUp. ClickUp ليس مجرد أداة أخرى لإنتاجية المبيعات. إنه حل متكامل يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء في مكان واحد.

باستخدام ClickUp، يمكنك إدارة مشاريع المبيعات الخاصة بك، والتعاون مع فريقك، وتتبع عملائك - في مكان واحد.

إنه سهل الاستخدام، وقابل للتخصيص، ويتكامل مع جميع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!