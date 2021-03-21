ميزة جديدة: البريد الإلكتروني في ClickUp

سواء أعجبك ذلك أم لا، لا يزال البريد الإلكتروني حجر الزاوية في الاتصالات عبر الإنترنت؛ فهو يربط بينك وبين عملائك وشركائك وكل من لا يمكنك الوصول إليهم داخل مساحة عمل Slack.

ورغم أن البريد الإلكتروني سيظل موجودًا على الأرجح، إلا أنه لا يمكن إنكار أن قراءة البريد الإلكتروني والرد عليه يستغرق الكثير من وقتنا (ومن إنتاجيتنا)! لهذا السبب، أنشأنا طريقة جديدة وأكثر فعالية لتنظيم وتبسيط اتصالاتك عبر البريد الإلكتروني واستعادة إنتاجيتك.

تتيح لك تطبيق Email ClickApp الجديد دمج اتصالات البريد الإلكتروني بسلاسة في ClickUp، مما يتيح لك إدارة محادثاتك جنبًا إلى جنب مع الأعمال ذات الصلة دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب مرة أخرى!

تقديم تطبيق ClickApp الجديد للبريد الإلكتروني من ClickUp

تدمج تطبيق Email ClickApp الجديد بريدك الإلكتروني مع ClickUp، مما يتيح لك إدارة عملك ورسائلك الإلكترونية في مكان واحد.

الآن يمكنك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من داخل مهام ClickUp، بنفس سهولة نشر تعليق!

بعض حالات استخدام تطبيق Email ClickApp:

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من خلال مهام ClickUp

نظم سلاسل الرسائل الإلكترونية وأدرجها في التعليقات أو التعليقات المترابطة

أضف المرفقات والنماذج والردود النموذجية والتوقيعات وقم بإعداد الأتمتة

مزايا نقل بريدك الإلكتروني إلى ClickUp

يوفر لك (وللفريق الذي تعمل معه) الوقت من خلال جمع البريد الإلكتروني والعمل في مكان واحد، ويحافظ على المحادثات بجوار الأعمال ذات الصلة، ويساعد فريقك على تنظيم وتنسيق الاتصالات عبر البريد الإلكتروني كفريق واحد!

بعض الأمثلة عن كيفية استخدامك أنت وفريقك لتطبيق Email ClickApp:

تعيين رسائل البريد الإلكتروني لأعضاء الفريق

حافظ على تنظيم الملفات والطلبات والتطبيقات جنبًا إلى جنب مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بجهات الاتصال

تعاون في إرسال الرسائل والرد عليها

قم بإعداد سير عمل أتمتة البريد الإلكتروني استنادًا إلى الحقول المخصصة والأحداث (مثل المعاملات من موقع الويب الخاص بك وتتبع الأخطاء والمزيد)

الاحتمالات لا حصر لها.

كيف يعمل تطبيق ClickApp للبريد الإلكتروني

مع تمكين ClickApp، يمكنك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من داخل المهمة. سيتم توجيه الردود إلى نفس سلسلة المهام. يمكنك التبديل بسهولة بين إرسال تعليق إلى زملائك في الفريق الداخلي وإرسال بريد إلكتروني إلى أي شخص خارج ClickUp.

هذه ميزة رائعة لأي شخص يحتاج إلى التواصل خارجيًا مع العملاء والمتقدمين والمستخدمين وغيرهم، مع الحفاظ على التواصل في مكان واحد.

إرسال رسائل البريد الإلكتروني من داخل المهمة

الآن، يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى أي شخص مباشرة من مهمة ClickUp. هذه الميزة مثالية لمتابعة المحادثات المتعلقة بعملك!

يمكنك:

إضافة مرفقات

اربط رسائل البريد الإلكتروني بالمهام داخل ClickUp

قم بتمييز زملائك في الفريق وتنسيق رسائل البريد الإلكتروني ضمن سلاسل التعليقات

يساعدك إرسال الرسائل والردود مباشرة من داخل ClickUp على تنظيم رسائلك وإبقائها مترابطة وموجودة بجانب الأعمال ذات الصلة.

تلقي رسائل البريد الإلكتروني ضمن مهمة

بمجرد إرسال بريد إلكتروني من داخل مهمة ClickUp، سيتم توجيه الرد تلقائيًا إلى سلسلة نشاط المهمة.

يمكنك أيضًا تعيين الطريقة التي تريد أن تظهر بها رسائل البريد الإلكتروني في نشاط المهمة من خلال الانتقال إلى إعدادات ClickApp للبريد الإلكتروني.

تتيح لك هذه الميزة اختيار تنظيم محادثات البريد الإلكتروني في سلاسل منفصلة أو عرض ردود البريد الإلكتروني في مهامك كتعليقات جديدة.

قوالب البريد الإلكتروني

إذا كنت مشترك في خطة الأعمال، فإن القوالب مفيدة جدًا عندما تحتاج إلى إرسال ردود سريعة محفوظة، مثل دعم العملاء وتتبع المتقدمين!

إنشاء قالب

انقر على أيقونة القالب في أسفل الصفحة أدخل الاسم أدخل موضوعًا (اختياري) أدخل محتوى بريدك الإلكتروني اختر الإذن

استخدام قالب

انقر على زر القالب ستظهر العناصر الحديثة يمكنك أيضًا البحث عن القالب اختر لتقديم الطلب

التوقيعات

يمكن لكل عضو في خطة الأعمال أن يكون له عدة توقيعات في ClickUp لتخصيص طريقة ظهور رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به!

لإنشاء توقيع:

في قسم التعليقات الخاص بمهمتك، انتقل إلى التوقيعات في أسفل اليسار افتح خيار التوقيعات حدد +إضافة توقيع أعطِ توقيعك اسمًا – سيُستخدم هذا الاسم كمرجع داخلي اكتب توقيعك! إذا كنت تفضل كتابة توقيعك باستخدام HTML، فانتقل إلى محرر HTML بالنقر على الأيقونة الموجودة في الزاوية اليمنى العليا! اختيارياً، يمكنك تعيين التوقيع كإعداد افتراضي حفظ

البريد الإلكتروني في ClickUp + الحقول المخصصة للبريد الإلكتروني

إذا كانت مهمتك تحتوي على حقل مخصص للبريد الإلكتروني تم ملؤه، فسيظهر هذا البريد الإلكتروني كبريد إلكتروني مقترح عند صياغة الرسالة! يمكنك بعد ذلك النقر على هذا البريد الإلكتروني لملء حقل "إلى"!

📮ClickUp Insight: أظهرت نتائج استطلاعنا حول فعالية الاجتماعات أن 18% من المشاركين يعتمدون على سلاسل الرسائل الإلكترونية للتواصل غير المتزامن. على الرغم من أن الرسائل الإلكترونية تتيح إجراء مناقشات مفصلة دون الحاجة إلى اجتماعات في الوقت الفعلي، إلا أن كثرة سلاسل الرسائل تجعلها صعبة المتابعة. حوّل الفوضى في البريد الإلكتروني إلى إجراءات منظمة باستخدام إدارة مشاريع البريد الإلكتروني من ClickUp. قم على الفور بتحويل رسائل البريد الإلكتروني المهمة إلى مهام قابلة للتتبع، وحدد الأولويات، ووزع المسؤوليات، وحدد المواعيد النهائية، كل ذلك دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات. حافظ على تنظيم صندوق الوارد الخاص بك ومواصلة تقدم مشاريعك مع ClickUp!

أتمتة البريد الإلكتروني

يمكنك أيضًا تحديث الأشخاص خارج ClickUp بتفاصيل مشروعك دون بذل أي جهد باستخدام Automations. أنشئ إجراءات تلقائية من عناصر البريد الإلكتروني للعملاء والتذاكر والأخطاء والمزيد!

أضف محتوى عضويًا و/أو ديناميكيًا إلى نص رسائل البريد الإلكتروني التلقائية. يتضمن ذلك خيارات للحقول المتغيرة والتوقيعات والردود النموذجية والرموز التعبيرية والمزيد.

خطة ClickUp ومؤهلات مزود البريد الإلكتروني

تدعم تطبيق Email ClickApp حاليًا مزودي خدمات البريد الإلكتروني التاليين:

كيف يعمل تطبيق ClickApp للبريد الإلكتروني على مختلف خطط ClickUp

مساحات عمل مجانية إلى الأبد احصل على حساب بريد إلكتروني مجاني واحد مع 100 استخدام

مساحات عمل غير محدودة احصل على حساب بريد إلكتروني مجاني واحد مع استخدام غير محدود

مساحات العمل للأعمال وما فوقها احصل على حسابين بريد إلكتروني مجانيين + توقيعات + قوالب

يمكن استخدام حسابات البريد الإلكتروني من قبل عدد غير محدود من الأشخاص – على سبيل المثال، يمكنك اختيار إضافة حساب بريد إلكتروني واحد فقط مع منح جميع الأشخاص في مساحة العمل الخاصة بك حق الوصول (مجانًا).

هل تحتاج إلى المزيد من حسابات البريد الإلكتروني؟ يمكن للمسؤولين+ إضافة المزيد إلى مساحة العمل مقابل رسوم إضافية!

الفوترة السنوية: سيتم تحصيل 24 دولارًا سنويًا لكل حساب بريد إلكتروني.

الفوترة الشهرية: سيتم تحصيل 2 دولار شهريًا لكل حساب بريد إلكتروني.

ملاحظة: إذا أضفت حساب بريد إلكتروني في منتصف دورة الفوترة، فسيتم تحصيل مبلغ تناسبي عن المدة المتبقية حتى تاريخ التجديد.

الأسئلة الشائعة حول تطبيق ClickApp للبريد الإلكتروني

س: ماذا يحدث إذا حذفت البريد الإلكتروني من صندوق الوارد؟

ج: سيتم حفظ رسائل البريد الإلكتروني التي تتم إضافتها إلى ClickUp في سلسلة الرسائل حتى إذا قمت بحذف البريد الإلكتروني من صندوق الوارد.

س: لماذا لا أرى البريد الإلكتروني كخيار في قسم التعليقات؟

ج: البريد الإلكتروني في ClickUp هو تطبيق ClickApp! تأكد من أنه تم تشغيله بواسطة المالك أو المسؤول.

س: هل يمكن للضيوف إرسال رسائل بريد إلكتروني؟

ج: تتوفر إمكانية إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمسؤولين والمالكين والأعضاء. لا يمكن للضيوف الوصول إلى هذه الميزة حاليًا.

هل لديك المزيد من الأسئلة حول البريد الإلكتروني في ClickUp؟ تحقق من وثيقة المساعدة هذه !