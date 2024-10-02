كيفية تطوير استراتيجية المبيعات والتسويق (+ أمثلة)

قد يبدو وضع استراتيجية فعّالة للمبيعات والتسويق وكأنك تتلاعب بالأولويات المتنافسة - حملات البريد الإلكتروني، والإعلانات المدفوعة، وبناء العلامة التجارية، وتوليد العملاء المحتملين. قد يبدو هذا الأمر مربكاً لفرق التسويق والمبيعات وقد يؤدي إلى إبطاء نمو الأعمال.

في هذه المقالة، سنوضح لك كيفية تطوير استراتيجية مبيعات وتسويق تعالج هذه المشكلات بشكل مباشر. ستتعلم نصائح واستراتيجيات عملية لتعزيز التعاون وتبسيط الجهود وزيادة نمو الإيرادات.

سواء كنت قد بدأت للتو أو تتطلع إلى تحسين استراتيجيتك الحالية، سنقدم لك رؤى قابلة للتنفيذ وأمثلة ذات صلة لمساعدتك على تحقيق أهدافك.

أولاً، لنبدأ بالأساسيات. 👇

ما هي استراتيجية المبيعات والتسويق؟

استراتيجية المبيعات هي خارطة طريق لبيع منتجات الشركة أو خدماتها. وهي تركز على بناء العلاقات مع العملاء المحتملين وتوجيههم خلال عملية الشراء.

الفعالية إدارة مشاريع المبيعات يضمن التنفيذ السلس للتكتيكات الرئيسية، مثل إجراء المكالمات مع العروض الجديدة، والمشاركة في العروض التوضيحية للمنتجات، وتحديد نقاط الألم لدى العملاء.

من خلال التوقيت الدقيق لإغلاق عملية البيع، يمكن لفرق المبيعات لديك تجنب فقدان العملاء المحتملين بسبب الدفعات المبكرة، مما يجعل كل خطوة من العملية أكثر كفاءة وتوافقًا مع الأهداف العامة.

تتمحور استراتيجية التسويق حول خلق القيمة وبناء الوعي حول العلامة التجارية. فهي تساعد الشركة على التواصل مع جمهورها وبناء الاهتمام وتشجيع التفاعل مع منتجاتها أو خدماتها.

جهود التسويق الشائعة هي التسويق بالمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي و الإعلان لجذب العملاء المحتملين.

وتشكل هذه الجهود مجتمعةً نهجًا شاملاً لدفع عجلة النمو

وبعبارة أخرى، تحتاج استراتيجية التسويق والمبيعات الناجحة إلى أن يعمل كلا القسمين كآلة متماسكة. يمكنك تحقيق ما يلي التعاون متعدد الوظائف من خلال دمج استراتيجية وتكتيكات المبيعات الفعالة مع جهود التسويق، مما يساعد على كسر الصوامع وتحسين التواصل وتبسيط العملية بأكملها.

أهمية استراتيجية المبيعات والتسويق لنمو الأعمال

تُعد استراتيجية المبيعات والتسويق أمرًا ضروريًا لأنها توفر طريقة منظمة للوصول إلى جمهورك المستهدف، وإبراز علامتك التجارية، وزيادة المبيعات في نهاية المطاف.

إليك سبب أهميتها:

مواءمة أهداف الفريق: تضمن عمل فرق المبيعات والتسويق معًا لتحقيق أهداف مشتركة مثل زيادة الإيرادات وزيادة الحصة السوقية بكفاءة

تضمن عمل فرق المبيعات والتسويق معًا لتحقيق أهداف مشتركة مثل زيادة الإيرادات وزيادة الحصة السوقية بكفاءة تبسيط رحلة العميل: يخلق تدفقًا سلسًا من توليد العملاء المحتملين إلى التحويل، مما يسهل على العملاء المحتملين أن يصبحوا عملاء يدفعون

يخلق تدفقًا سلسًا من توليد العملاء المحتملين إلى التحويل، مما يسهل على العملاء المحتملين أن يصبحوا عملاء يدفعون يكسر الانعزالية: تجلب استراتيجية التسويق والمبيعات الجيدة التعاون بين الفرق، مما يسمح للمبيعات بتقديم الملاحظات والتسويق بتعديل الاستراتيجيات بناءً على رؤى في الوقت الفعلي

تجلب استراتيجية التسويق والمبيعات الجيدة التعاون بين الفرق، مما يسمح للمبيعات بتقديم الملاحظات والتسويق بتعديل الاستراتيجيات بناءً على رؤى في الوقت الفعلي يزيد من الإيرادات: من خلال مواءمة جهود المبيعات والتسويق، يمكن للشركات استهداف استراتيجياتها بشكل أكثر فعالية، مما يؤدي إلى تحسين معدلات التحويل وزيادة العائد على الاستثمار

من خلال مواءمة جهود المبيعات والتسويق، يمكن للشركات استهداف استراتيجياتها بشكل أكثر فعالية، مما يؤدي إلى تحسين معدلات التحويل وزيادة العائد على الاستثمار يحسّن اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم: يجذب التسويق عملاء جدد بينما تبني المبيعات علاقات قوية، مما يؤدي إلى زيادة ولاء العملاء والنمو على المدى الطويل

يجذب التسويق عملاء جدد بينما تبني المبيعات علاقات قوية، مما يؤدي إلى زيادة ولاء العملاء والنمو على المدى الطويل يوفر ميزة تنافسية: يحافظ على اتساق الرسائل وإقناعها، مما يساعد عملك على التميز والتواصل مع الجمهور المناسب

🤝⏰ تذكير: بدون استراتيجية واضحة المعالم، تخاطر الشركات بإهدار الموارد على جهود مفككة لا تجذب العملاء المحتملين أو تزيد من المبيعات بشكل فعال.

المكونات الرئيسية لاستراتيجية المبيعات والتسويق الناجحة

إن بناء استراتيجيات تسويق ومبيعات ناجحة لا يتعلق بإلقاء الأفكار على الحائط على أمل أن يعلق شيء ما (على الرغم من أننا جميعًا نفعل ذلك أحيانًا) - بل يتعلق بوضع أساس متين بأهداف واضحة وخطة محددة جيدًا.

إليك المكونات الرئيسية التي ستساعدك على تحقيق ذلك.

بيانات الجمهور المستهدف

قبل أن تبدأ في تسويق أو بيع أي شيء، عليك أن تعرف بالضبط مع من تتحدث إليه. يعد تحديد السوق أو الجمهور المستهدف أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن يكون لرسائلك صدى لدى الأشخاص المناسبين. وهنا يأتي دور إنشاء شخصيات العملاء.

تمثل شخصية العميل عميلك المثالي وتتضمن تفاصيل مثل التركيبة السكانية والسلوكيات والأهداف ونقاط الألم والدوافع.

بالإضافة إلى الشخصيات، تقسيم العملاء مفيد أيضًا. فهو يسمح لك بتقسيم جمهورك الأكبر إلى مجموعات أصغر وأكثر تحديدًا استنادًا إلى خصائص مثل الموقع الجغرافي أو عادات الشراء أو الصناعة

من خلال إدخال بيانات جمهورك المستهدف في قمع المبيعات يمكنك تخصيص نهجك لكل شخصية، مما يحسن فعالية جهودك في المبيعات والتسويق.

وفي الوقت نفسه، باستخدام قوالب خارطة طريق التسويق يساعدك على تحديد أهدافك ودمجها بسلاسة مع مهام محددة، مما يضمن استراتيجية أكثر تماسكًا عبر جميع الفرق.

💡 نصيحة احترافية: يجب أن يتضمن ملف تعريف العميل المثالي المحدد جيدًا تفاصيل حول جمهورك المستهدف: أين يقضون وقتهم، وكيف ينفقون أموالهم، وما هو تطبيقهم المفضل على وسائل التواصل الاجتماعي، أو المؤثرين الذين يتابعونهم. سيسمح لك التعمق في هذه البيانات بالوصول إلى جمهورك حيث هم بدلاً من الركض وراءهم.

أبحاث السوق

لا يمكنك بيع أو تسويق أي شيء بفعالية إذا لم تفهم المشهد الذي تعمل فيه.

أبحاث السوق هي عملية جمع الرؤى حول مجال عملك ومنافسيك، والأهم من ذلك، جمهورك المستهدف، فهي تساعدك على تحديد اتجاهات السوق، وفهم احتياجات عملائك، واكتشاف الثغرات التي يمكن أن يقدم فيها منتجك أو خدمتك شيئًا فريدًا.

🌟🌟 مثال: إذا اكتشفت طلبًا متزايدًا على العبوات الصديقة للبيئة في مجال عملك، يمكنك وضع منتجك وفقًا لذلك والاستحواذ على هذا السوق المتخصص.

يضمن لك دمج هذه الرؤى في جهودك التسويقية، من حملات البريد الإلكتروني إلى الإعلانات المدفوعة، أن تتماشى استراتيجيتك مع متطلبات السوق وتمنحك ميزة تنافسية.

أهداف واضحة

لا يكفي أن تقول فقط أنك تريد "زيادة المبيعات" أو "زيادة الوعي بالعلامة التجارية" أنت بحاجة إلى أهداف محددة وقابلة للقياس لتوجيه جهودك التسويقية والمبيعات.

وبالتالي، من المهم أن تكون واثقًا من أهدافك oKRs التسويقية ومقاييس نجم الشمال. وعلى نفس القدر من الأهمية تتبعها بشكل جيد.

هذا هو المكان الذي أهداف النقر يمكن أن تكون مفيدة للغاية.

فهو يسمح لك بتعيين أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة بالموضوع ومحددة زمنيًا تتماشى مع استراتيجيتك العامة. يمكنك تقسيم كل هدف أكبر إلى مهام أصغر، وتحديد مواعيد نهائية وتعيين المهام لأعضاء فريق التسويق أو المبيعات.

قم بقياس النجاح من خلال تتبع التقدم من خلال الأهداف العددية والنقدية والصواب/الخطأ وأهداف المهام باستخدام ClickUp Goals

🌟 مثال: قد تضع هدفًا لتوليد 500 عميل محتمل مؤهل جديد بحلول نهاية الربع. مع انقر فوق ، يمكنك تقسيم هذا الهدف إلى خطوات قابلة للتنفيذ لكل من فريقي المبيعات والتسويق لديك، مثل إطلاق حملة بريد إلكتروني مستهدفة أو تحسين معدل التحويل في موقعك الإلكتروني.

مراجعة و تحديد أهداف المبيعات استنادًا إلى اتجاهات السوق بانتظام سيساعدك على البقاء مرنًا ومتجاوبًا مع تغيرات السوق.

عرض القيمة الفريدة

في سوق تنافسي، يحتاج عملك التجاري إلى سبب مقنع للعملاء ليختاروك على منافسيك. هذا السبب هو عرض القيمة الفريدة (UVP) الخاص بك.

إن UVP الخاص بك هو بيان واضح يشرح ما الذي يجعل منتجك أو خدمتك فريدة من نوعها وكيف تحل مشاكل عملائك بشكل أفضل من أي شخص آخر.

يجب أن يسلط UVP الخاص بك الضوء على مزايا منتجك ويعالج نقاط الألم المحددة لجمهورك المستهدف. الفعالية إدارة الحملات التسويقية يضمن توصيل هدفك المعلن عنه بشكل متسق عبر جميع القنوات، مما يجعله النقطة المحورية لحملاتك.

🌟 مثال: إذا كان منتجك يوفر الوقت على العملاء من خلال أتمتة المهام اليدوية، اجعل هذه النقطة المحورية في هدفك للهدف من حملتك التسويقية. هدفك هو إنشاء بيان واضح وموجز يجعل العملاء المحتملين يقولون: "هذا هو بالضبط ما أحتاجه!"

المبيعات والتسويق المتكامل

أحد أكبر المزالق التي تواجه أي شركة هو عندما يعمل أعضاء فريق التسويق والمبيعات في صوامع منعزلة، مع القليل من التواصل أو التوافق بينهما. وهنا يصبح تكامل المبيعات والتسويق أمرًا بالغ الأهمية.

عندما يتم التنسيق بين فريقي المبيعات والتسويق، يمكنهما مشاركة الرؤى وتنسيق الاستراتيجيات وإنشاء نهج متماسك للوصول إلى العملاء المحتملين.

هذا التوافق يعني أن فريق التسويق يعرف بالضبط "نوع العملاء المحتملين" الذين يتوقعهم فريق المبيعات. ويُطلق على هذه "العملاء المحتملين المؤهلين للتسويق". وفي الوقت نفسه، يكون فريق المبيعات مجهزًا لإغلاق هؤلاء العملاء المحتملين لأنهم يفهمون الرسائل ونقاط معاناة العملاء جيدًا.

وجود استراتيجية تسويق متكاملة تعزز التعاون بشكل أفضل، وتتجنب الازدواجية، وتقدم تجربة علامة تجارية موحدة لعملائك. مرة أخرى، يسهل ClickUp التعاون السلس بين الفرق.

استخدم ClickUp's Sales لإنشاء المهام والمهام الفرعية، وإضافة قوائم مراجعة لتحديد كل خطوة وتعيين المسؤوليات مبيعات ClickUp ميزات مثل قوائم المهام المشتركة والجداول الزمنية ولوحات المعلومات التي توفر رؤية واضحة لكل من الحملات التسويقية وعمليات المبيعات.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء نماذج ذات علامة تجارية تجمع المعلومات الأساسية وتحول الردود تلقائيًا إلى عناصر قابلة للتنفيذ، مما يضمن عدم سقوط أي عميل محتمل في الشقوق.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزة حسابات الأعمدة حساب الحقول الرقمية بسرعة، مما يساعدك على حساب إجمالي قيم العقود أو تحديد التكلفة الإجمالية للإغلاق أو حساب توقعات الإيرادات.

## تنفيذ استراتيجيات المبيعات والتسويق

تتطلب صياغة استراتيجية تسويق ومبيعات ناجحة وتنفيذها تخطيطًا مدروسًا وأدوات صحيحة وقدرة على التكيف مع سلوكيات العملاء المتطورة.

دعنا نحلل الأمر خطوة بخطوة ونستكشف كيف يمكن أن يؤدي استخدام أدوات مثل ClickUp إلى تبسيط جهودك:

الخطوة 1: تخطيط استراتيجيتك

يبدأ أساس أي جهد ناجح في المبيعات والتسويق بخطة مبيعات وتسويق محكمة، وغالبًا ما يتم تحديدها في دليل الاستراتيجية .

ابدأ بسؤال نفسك

_من هم عملاؤك المستهدفون؟

_ما الذي تريد تحقيقه في الربع أو السنة القادمة؟

_ كيف سيبدو النجاح بالنسبة لفريقي المبيعات والتسويق لديك؟

بدلاً من الأهداف الواسعة، ركز على نتائج محددة وقابلة للقياس مثل تحقيق زيادة بنسبة 15% في توليد العملاء المحتملين في الربع الرابع أو تقليل معدل تذبذب العملاء بنسبة 10% خلال الأشهر الستة القادمة.

الخطوة 2: اختيار قناة التسويق والمبيعات المناسبة

يعد اختيار قنوات التسويق والمبيعات المناسبة أمرًا ضروريًا للوصول إلى جمهورك المستهدف بفعالية.

🌟🌟 مثال: إذا كنت تستهدف شريحة سكانية أصغر سناً، فإن منصات مثل Instagram أو TikTok مثالية، في حين أن التسويق عبر LinkedIn والبريد الإلكتروني يميل إلى العمل بشكل أفضل مع جمهور B2B.

من المهم أيضًا فهم الطريقة التي يفضلها جمهورك للتفاعل - سواء كانوا يستجيبون أكثر لمحتوى الفيديو أو منشورات المدونات أو الموارد القابلة للتنزيل مثل الأوراق البيضاء.

استخدم طرق العرض المرنة للغاية مثل لوحات كانبان والقوائم في ClickUp CRM لتتبع العملاء المحتملين وإدارة تفاعل العملاء وتقييم أداء القناة في لمحة سريعة

مع ClickUp CRM ، يمكنك تحليل أنماط العملاء وسلوكياتهم وتفضيلاتهم، مما يساعدك على تحديد قنوات التسويق الأكثر فعالية للتواصل مع مجموعات مستهدفة محددة.

تساعد أداة إدارة علاقات العملاء هذه في القضاء على الانعزالية من خلال دمج رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مباشرةً في المنصة. يتيح لك ذلك إمكانية التواصل السريع من خلال إدارة الصفقات وإرسال تحديثات المشروع إلى العملاء وإعداد العملاء من مركز بريد إلكتروني واحد.

الخطوة 3: تطوير وتوزيع محتوى مخصص

بعد اختيار قنواتك، فإن المهمة التالية هي إنشاء وتوزيع محتوى يلقى صدى لدى عملائك المحتملين. ومفتاح ذلك هو تخصيص المحتوى.

بالطبع، المحتوى العام لن يفي بالغرض. فجمهورك يتوقع مواد تتحدث مباشرةً عن احتياجاتهم وتحدياتهم ورغباتهم.

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك إنشاء رسائل بريد إلكتروني للمبيعات ومحتويات تسويقية أخرى تلبي احتياجات جمهورك مباشرةً ClickUp Brain يجعل هذا الأمر أسهل من خلال مساعدتك في تطوير رسائل مخصصة بناءً على أبحاث السوق الخاصة بك. كما أنه يعمل على أتمتة تحديثات المشروع وإنشاء عناصر العمل، مما يضمن بقاء استراتيجياتك على المسار الصحيح.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أتمتة الملخصات والتقارير المرحلية وتحديثات الحالة عبر جميع مهامك، مما يوفر الوقت لمزيد من الجهود الاستراتيجية.

قم بسحب المهام وإفلاتها في طريقة عرض التقويم في ClickUp لتخطيط وتطوير وتوزيع المحتوى الذي يجذب جمهورك مباشرةً دون عناء

بمجرد إنشائها، يمكنك استخدام عرض تقويم ClickUp لجدولة المحتوى وتوزيعه بسلاسة عبر القنوات.

وبهذه الطريقة، لا يكون المحتوى الخاص بك جذابًا فحسب، بل يتم توقيته بشكل استراتيجي لتحقيق أقصى قدر من التأثير، مما يضمن وصول رسالتك إلى الجمهور المناسب في الوقت المناسب.

الخطوة 4: تتبع مقاييس الأداء

تتجاوز استراتيجية التسويق والمبيعات الناجحة مرحلة التنفيذ - فهي تتطلب تتبعًا مستمرًا لمقاييس الأداء لفهم ما ينجح وما يحتاج إلى تحسين.

توفر مقاييس مثل عدد زيارات الموقع الإلكتروني، وتوليد العملاء المحتملين، ومعدلات فتح البريد الإلكتروني، ومعدلات التحويل رؤى قيمة حول فعالية استراتيجيتك.

إن لوحة معلومات ClickUp توفر رؤى في الوقت الفعلي من خلال ربط المهام بخارطة الطريق وخطط الانتقال إلى السوق، مما يضمن بقاء فريقك متناسقًا.

تتبع التقدم المحرز وحدد مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards لتصور البيانات وإجراء تعديلات مستنيرة

الخطوة 5: حلقة التغذية الراجعة المستمرة

حلقة التغذية الراجعة المستمرة ضرورية للحفاظ على استراتيجية المبيعات التسويقية الخاصة بك حادة وذات صلة. ستساعدك المراجعات المنتظمة التي يقوم فيها الفريقان بمراجعة بيانات الأداء وملاحظات العملاء على تحديد ما ينجح وما يحتاج إلى تحسين بسرعة.

قم بتحويل تعليقات ClickUp إلى مهام قابلة للتنفيذ عن طريق تعيينها لأعضاء الفريق أو لنفسك

مع انقر فوق التعليقات ، يمكنك الحفاظ على حلقة تعليقات سلسة وفعّالة، مع الاحتفاظ بجميع التعليقات والتعليقات لأعضاء الفريق في مكان واحد.

قم بتحرير المستندات في الوقت الفعلي مع فريقك، وقم بتحرير المستندات في الوقت الفعلي مع فريقك، وقم بالإشارة إلى الآخرين في التعليقات، وقم بتعيين عناصر الإجراءات مباشرةً داخل ClickUp Docs

بالإضافة إلى ذلك, مستندات ClickUp يتيح لفرق المبيعات والتسويق لديك إنشاء مستندات الملاحظات والتعاون بشأنها، وتتبع المراجعات والحفاظ على تنظيم الأفكار.

يمكنك أيضًا صياغة خطط تسويقية أو مشاركة استراتيجيات المبيعات أو وضع اللمسات الأخيرة على العروض التقديمية للمبيعات على المستندات. نظّم الأفكار باستخدام الصفحات المتداخلة واربط المهام ذات الصلة لمزيد من التعاون الديناميكي.

الخطوة 6: التنقيح والتحسين

تصبح الرؤى المكتسبة من حلقة الملاحظات المستمرة العمود الفقري لعملية التحسين. وسواء كان الأمر يتعلق بتعديل الحملات التسويقية أو تعديل عروض المبيعات أو تحديث الأهداف، فإن التحسين المستمر يبقيك في الطليعة. أتمتة ClickUp دورًا رئيسيًا في هذه العملية من خلال التعامل مع المهام المتكررة مثل تعيين العملاء المحتملين ونشر التحديثات وتغيير حالات المهام.

باستخدام أتمتة ClickUp Automations، يمكنك تتبع كل إجراء من خلال سجلات التدقيق، وتحديد المشكلات في الحملات بسرعة، وإجراء تغييرات تعتمد على البيانات لتحقيق نتائج أفضل

ما الذي يمكنك فعله أيضًا باستخدام ClickUp؟

استنادًا إلى ميزات ClickUp القوية، دعنا نستكشف كيف مهام ClickUp و النقر فوق القوالب يمكن أن تعزز استراتيجيات المبيعات والتسويق لديك:

مستويات الأولوية: قم بتعيين مستويات الأولوية من المنخفضة إلى العاجلة لضمان التركيز على المهام الهامة

قم بتعيين مستويات الأولوية من المنخفضة إلى العاجلة لضمان التركيز على المهام الهامة الحالات المخصصة: تتبع تقدم المهمة مع الحالات المخصصة التي تتوافق مع سير عملك، من "المهام التي يجب إنجازها" إلى "مكتملة

تتبع تقدم المهمة مع الحالات المخصصة التي تتوافق مع سير عملك، من "المهام التي يجب إنجازها" إلى "مكتملة تبعيات المهام: ربط المهام ذات الصلة والتابعة لمعرفة كيفية تأثيرها على بعضها البعض ومنع الاختناقات

ربط المهام ذات الصلة والتابعة لمعرفة كيفية تأثيرها على بعضها البعض ومنع الاختناقات قوائم متعددة: تنظيم المهام عبر قوائم متعددة، مع الاحتفاظ بحالتها وتفاصيلها لسهولة الوصول إليها

قالب خطة تسويق #### قالب خطة التسويق

تم تصميم نموذج خطة التسويق من ClickUp لمساعدتك في إنشاء خطة مشروعك التسويقي وتنظيمها وتتبعها.

ال قالب خطة تسويق ClickUp يساعدك على تحديد أهداف قابلة للتحقيق، وتنظيم المهام في خطوات قابلة للتنفيذ، وتتبع التقدم المحرز باستخدام المقاييس والتحليلات المدمجة.

بصرف النظر عن منحك كل الوضوح والتحكم الذي تحتاجه في مكان واحد، فإنه يوفر أيضًا:

خارطة طريق واضحة: تحدد أهدافك وتوجه استراتيجياتك

تحدد أهدافك وتوجه استراتيجياتك تخصيص فعال: يدير الوقت والموارد بفعالية

يدير الوقت والموارد بفعالية تتبع الحملة: يقيس النجاح ويعدل الاستراتيجيات حسب الحاجة

قالب خطة المبيعات

تم تصميم قالب خطة مبيعات ClickUp لمساعدتك في تتبع خطة المبيعات.

ال قالب خطة مبيعات ClickUp يساعدك على تتبع الأهداف وتحسين الاستراتيجيات وتحسين الأداء للحفاظ على زخم المبيعات.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

وضع أهداف SMART ذات أهداف واضحة

تتبّع أهداف المبيعات ووضع هيكلية واضحة ليتبعها الجميع

مراقبة التقدم الذي يحرزه كل مندوب مبيعات

فهم قاعدة عملائك واحتياجاتهم

👀 مكافأة: تحقق من هذه الإضافات قوالب خطة المبيعات و قوالب خطة التسويق لتحسين استراتيجيات عملك

أمثلة على استراتيجيات المبيعات والتسويق

غالبًا ما تدمج الشركات الناجحة استراتيجيات المبيعات والتسويق المبتكرة لدفع عجلة النمو والبقاء في صدارة المنافسة.

فيما يلي بعض الأمثلة الواقعية لكيفية قيام شركات مثل UPS وApple وStarbucks بتنفيذ استراتيجيات توائم بين جهود المبيعات والتسويق لتحقيق نتائج ملحوظة.

1. أمثلة على استراتيجية المبيعات

✅📈 البيع القائم على القيمة: UPS

UPS، واحدة من أكبر شركات الشحن والخدمات اللوجستية، تتفوق في البيع القائم على القيمة.

بدلاً من التركيز فقط على المنتجات، فإنها تركز على المزايا التي يحصل عليها العملاء

تقدم UPS أكثر من مجرد الشحن - فهي توفر الراحة والمرونة وراحة البال من خلال مجموعة واسعة من الخيارات. هذه القيمة المضافة تميّزها عن المنافسين وتضعها في موقع الريادة في مجالها.

⚡📈📈 البيع القائم على الطاقة: Apple

*تسلط استراتيجية البيع القائمة على القوة لدى Apple الضوء على "عباقرة Apple" هؤلاء الخبراء يعرفون كل التفاصيل حول منتجات Apple وخدماتها، مما يجعل تجربة العملاء سلسة.

Apple's استراتيجية التسويق تبسط عملية المبيعات وتبني الثقة من خلال توفير مورد شامل لحل المشاكل واقتراح المنتجات. وهذا يساعد على زيادة نمو المبيعات باستمرار.

2. أمثلة على استراتيجية التسويق

📢 حملات إعادة الاستهداف: أمازون

تُعد أمازون رائدة في حملات إعادة الاستهداف، حيث تقوم بتذكير المستخدمين بالمنتجات التي شاهدوها ولكنهم لم يشتروها بعد.

بعد تصفح العناصر على الموقع، تعرض أمازون إعلانات لتلك المنتجات نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وحتى في رسائل البريد الإلكتروني.

من خلال الاستفادة من إعادة الاستهداف، تحافظ أمازون على تفاعل العملاء المحتملين وتزيد من فرص التحويل. تستفيد استراتيجية التسويق المخصص هذه من فكرة إبقاء المنتج في مقدمة اهتمامات العملاء، وتحثهم بمهارة على إتمام عملية الشراء مع الشعور بالإلحاح.

🤝 برنامج مكافآت الولاء: ستاربكس

حقق برنامج مكافآت الولاء في ستاربكس نجاحًا هائلاً منذ إطلاقه في عام 2008. من خلال تحفيز العملاء على الشراء بالنقاط التي يمكن استبدالها بمنتجات مجانية، تحافظ ستاربكس على عودة العملاء مرة أخرى.

وكلما زاد إنفاقهم، زاد ما يكسبونه، مما يؤدي إلى تحقيق مكسب للجميع يعزز ولاءهم للعلامة التجارية والاحتفاظ بالعملاء.

🛍️ الأنشطة التسويقية: فيناسترا فيناسترا الرافعة المالية

كليك أب للتسويق لتبسيط أنشطة الذهاب إلى السوق (GTM). من خلال تركيز جميع جهودها التسويقية على منصة واحدة، عززت فيناسترا التعاون بين فرق العمل العالمية، مما سمح بالتواصل في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات بشكل أسرع.

مكّنت عمليات سير العمل القابلة للتخصيص والعمليات المؤتمتة في ClickUp الفريق من تتبع تقدم الحملة بكفاءة، مما يضمن تنفيذ جميع استراتيجيات التسويق من أجل التسويق في الوقت المحدد.

وبفضل القدرة على مراقبة الجداول الزمنية للمشروع، وتحديد الأهداف، وإنشاء التقارير داخل ClickUp، حسّنت فيناسترا بشكل كبير من تنسيق وفعالية أنشطة إدارة التسويق عبر الإنترنت الخاصة بها، مما أدى إلى تحقيق نتائج أفضل ودخول السوق بشكل أسرع.

ونتيجةً لذلك، شهدت فيناسترا زيادة بنسبة 30% في فعالية التعاون ونموًا بنسبة 40% في إجمالي كفاءة إدارة التسويق عبر الإنترنت. وبفضل التنسيق الأفضل لنقاط الاتصال، تمكّنت الشركة من تطوير رحلات مبتكرة للعملاء، مما أدى إلى تعزيز جهودها التسويقية الشاملة وتسريع دخولها إلى السوق.

تطبيق استراتيجيتك على أرض الواقع باستخدام ClickUp

لا تقتصر صياغة استراتيجية قوية للمبيعات والتسويق على مجرد وضع قائمة - بل تتعلق بنسج رؤى السوق والأهداف الواضحة وعروض القيمة الفريدة لتحقيق نتائج حقيقية.

تذكّر أن مفتاح النجاح يكمن في دمج جهود المبيعات والتسويق لديك، ومواءمة أهداف فريقك، والبقاء مرنًا في مواجهة تحولات السوق.

مع ميزات مثل ClickUp Docs للتعاون، و ClickUp Brain لإنشاء المحتوى، و ClickUp Brain لإنشاء المحتوى، و ClickUp Goals لتحديد الأهداف، يتميز ClickUp بأنه حل شامل لإنشاء استراتيجيات المبيعات والتسويق وتنفيذها. اشترك في ClickUp مجانًا وابدأ اليوم!