10 أدوات يجب اقتناؤها في مجموعة تقنيات المبيعات الخاصة بك

خلال سنوات عملي مع قادة المبيعات وصقل استراتيجيات المبيعات، رأيت عن كثب التحوّل الذي يمكن أن تحدثه مجموعة تقنيات المبيعات المجمّعة بشكل جيد.

اليوم, 90% من الشركات تستخدم أداتين على الأقل من أدوات إثراء العملاء المحتملين لتعميق فهمها للعملاء المحتملين. ومع ذلك, 77% من مندوبي المبيعات يعتقدون أن المؤسسات لا تستثمر بما فيه الكفاية.

لا تتعلق مجموعة تقنيات المبيعات الحديثة بشراء أفضل المنتجات. بل يتعلق الأمر أكثر بفهم احتياجاتك ونهجك وتحديد أولويات الميزات والأدوات وفقًا لذلك. الاستثمارات الذكية في مبيعاتك المكدس التقني ستؤتي ثمارها بشكل كبير، مما يعزز الكفاءة ويزيد من الإيرادات.

سأناقش في هذه المقالة الأدوات العشر التي لا غنى عنها والتي يجب أن يمتلكها كل مندوب مبيعات في ترسانة أدواته، مستفيداً من تجربتي الخاصة.

ما هي حزمة تقنيات المبيعات؟

إن تكنولوجيا المبيعات أو مجموعة تقنيات المبيعات هي في الأساس ترسانة من الأدوات والمنصات البرمجية التي تم اختيارها خصيصًا لتبسيط عملية المبيعات وتعزيزها. وهي تزود فرق الذهاب إلى السوق (GTM) بكل ما يحتاجون إليه من أجل:

إدارة العملاء المحتملين بكفاءة

التفاعل بفعالية مع العملاء المحتملين والعملاء

قياس جميع التفاعلات لتعزيز نمو الإيرادات

تخدم كل أداة ضمن مجموعة تقنيات المبيعات وظيفة فريدة من نوعها وتدعم مراحل مختلفة من دورة الشراء، بدءاً من توليد العملاء المحتملين وحتى إتمام الصفقات.

ومع ذلك، فإن مجرد امتلاك هذه الأدوات لا يكفي، بل يجب أن تتكامل بشكل استراتيجي لتعمل بسلاسة. يضمن هذا التكامل أن توفر عملية المبيعات تجربة سلسة لكل من البائعين والعملاء.

## كيف تختار الأدوات المناسبة لحزمة تقنيات المبيعات الخاصة بك؟

وفقًا لـ تقرير حالة المبيعات الصادر عن _Salesforce ، 66% من مندوبي المبيعات يتلاعبون بحوالي 10 أدوات مختلفة لمهامهم اليومية. _ يمكن أن يؤدي التكرار في استخدام تطبيقات متعددة لنفس الوظائف إلى حدوث ارتباك ويعيق أيضًا توافق الفريق.

أنصحك بطرح هذه الأسئلة الستة المهمة على نفسك لضمان اختيار الأدوات المناسبة لترسانتك:

**1. ما هي البرامج التي تستخدمها حاليًا؟

راجع الأدوات التي يستخدمها فريقك بنشاط مقابل تلك التي تجمع الغبار الافتراضي. في بعض الأحيان، يكون التقليل أكثر إذا كان ذلك يعني الاحتفاظ بالأدوات التي تضيف قيمة حقيقية ويفضلها فريقك. حدد التداخلات حيث تخدم الأدوات المختلفة نفس الغرض وادمجها لتجنب التكاليف غير الضرورية.

2. ما هي احتياجاتك الخاصة ونقاط الضعف لديك؟

حدد بالضبط أين تتعثر عملية المبيعات لديك. هل هو توليد العملاء المحتملين أم متابعة العملاء أم إغلاق الصفقات؟ اختر الأدوات التي تعالج هذه الاختناقات المحددة بفعالية.

**3. هل ستساعدك الأدوات على تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك؟

يجب أن تتوافق أي أداة جديدة مع أهداف عملك الأوسع نطاقاً. سواء كان الأمر يتعلق بزيادة الإيرادات أو تعزيز مشاركة العملاء، تأكد من أن الأداة لها دور واضح في استراتيجيتك.

4. هل يمكن للأدوات أن تتكامل بسلاسة مع مجموعتك الحالية؟

يمكن لإمكانيات التكامل أن تجعل أداة المبيعات مفيدة أو معطلة لفائدة أداة المبيعات، خاصة إذا كنت تريد قدرات أتمتة المبيعات. اختر الأدوات التي تتلاءم بسلاسة مع منظومتك الحالية لتعزيز سير العمل بدلاً من تعطيله.

5. ما هو عبء العمل في التنفيذ والإدارة؟

ضع في اعتبارك الجهد المطلوب لدمج الأدوات الجديدة وصيانتها. يجب أن يكون هدفك هو اعتماد الحلول التي يسهل دمجها وإدارتها دون تدخل مكثف من تكنولوجيا المعلومات.

6. كيف ستتوسع هذه الأدوات مع أعمالك؟

انظر إلى احتياجاتك الحالية والمكان الذي تهدف إلى الوصول إليه. تأكد من أن الأدوات التي اخترتها يمكن أن تتوسع وتتطور مع نمو أعمالك، مع إمكانية إطلاق قدرات جديدة حسب الحاجة.

أفضل 10 أدوات لبناء حزمة تقنيات المبيعات الخاصة بك في عام 2024

مع وجود حزمة تقنية مجهزة تجهيزاً جيداً، سيمتلك فريقك جميع الأدوات اللازمة للازدهار في السوق التنافسي. إليك أفضل 10 أدوات برمجيات مبيعات أساسية لمساعدتك في ذلك.

1. ClickUp - أفضل أداة لإدارة مشاريع المبيعات

خطط نشاط مبيعاتك اليومية باستخدام ClickUp clickUp لفرق المبيعات يوفر منصة شاملة تجمع كل جوانب إدارة المبيعات في بيئة متماسكة. سواءً كان تتبع تقدم العملاء المحتملين، أو إدارة علاقات العملاء، أو تنسيق حملات المبيعات، تقدم ClickUp مجموعة متكاملة من الميزات المصممة خصيصًا لتحسين عمليات المبيعات وتبسيطها. ClickUp CRM يمكّن فرقك من إدارة أنشطة المبيعات من خلال تدفقات عمل قابلة للتخصيص. فهو يتيح لك تصور خط أنابيب المبيعات الخاص بك بتنسيق يناسب أسلوب فريقك على أفضل وجه- ClickUp Gantt Charts , طرق عرض لوحة ClickUp أو أي من خيارات عرض ClickUp المتنوعة.

ما الذي يجعل ClickUp أفضل أداة لإدارة مشاريع المبيعات؟

اختر من بين أكثر من 1000 تطبيق للتكامل مع منصة إدارة المبيعات CickUp وتبسيط سير عملك

أولاً وقبل كل شيء، تتكامل ClickUp مع أدوات المبيعات الخاصة بك دون عناء، مما يضمن لك ربط أدوات المبيعات الخاصة بك مباشرةً بسير عملك دون انقطاع. هذا تكامل ClickUp أمر بالغ الأهمية للحفاظ على التدفق التشغيلي السلس وتمكينك من الاستفادة من أفضل ميزات كل أداة.

على جانب العمليات عمليات النقر الأوتوماتيكية هي أداة لتغيير قواعد اللعبة لفرق المبيعات. من خلال أتمتة المهام الروتينية، تحرر المنصة مندوبي المبيعات لديك للتركيز على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع العملاء وإتمام الصفقات.

تسهّل هذه الأتمتة حركة أكثر سلاسة للعملاء المحتملين من خلال خط أنابيب المبيعات وتتيح التحديثات وتعيين المهام في الوقت المناسب، وهو أمر بالغ الأهمية لبيئات المبيعات سريعة الوتيرة.

علاوة على ذلك, دماغ كليك أب تسهيل العمل اليومي لمندوبي المبيعات من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية. باستخدام Brain، يمكنك أتمتة التحديثات الروتينية وإدارة المهام وتحرير مندوبي المبيعات لديك للتركيز على التواصل مع العملاء وإتمام الصفقات.

وبفضل ميزات مثل مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، يمكن لمحترفي المبيعات الوصول فوراً إلى رؤى تفصيلية حول المهام والمستندات وتفاعلات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن ClickUp أداة الذكاء الاصطناعي لإدارة علاقات العملاء الخاصة بالمبيعات تضمن القدرة على إنشاء تقارير وملخصات التقدم في الوقت الفعلي توافق استراتيجيات المبيعات مع البيانات الحالية.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة تلقائيًا

تربط إمكانات التعاون المتقدمة في ClickUp كل هذه الميزات معًا، بما في ذلك عرض الدردشة ClickUp , مهام النقر فوق المهام وإنشاء المهام الفرعية، و مستندات ClickUp المشاركة. تضمن هذه الأدوات تقليل عوائق التواصل إلى أدنى حد ممكن وإبقاء كل عضو من أعضاء الفريق على اطلاع بآخر التطورات.

وبالإضافة إلى هذه الميزات، يقدم ClickUp مجموعة متنوعة من أدوات إنتاجية المبيعات، بما في ذلك قوالب لتبسيط وتحسين كل جانب من جوانب عملية المبيعات لمندوبي المبيعات، بدءاً من تتبع المكالمات وإدارة خطوط الأنابيب إلى إنشاء تقارير مفصلة.

ارفع مستوى عمليات المبيعات لديك باستخدام قوالب ClickUp

قم بإجراء تخطيط فعال للمكالمات، وإعداد المواد، وتتبع الأداء باستخدام قالب مكالمات المبيعات من ClickUp

قالب مكالمات المبيعات الخاص ب ClickUp قابل للتخصيص بالكامل ويسهّل إدارة مكالمات المبيعات. فهو يتيح لفريقك تتبع التفاعلات وتنظيم بيانات المبيعات بشكل مركزي ومتابعة العملاء المحتملين على الفور. وبفضل ميزات مثل الحالات والحقول المخصصة، فإنه يوفر إدارة مفصلة لكل فرصة مبيعات، بدءًا من الاتصال الأولي وحتى إغلاق الصفقة. تنزيل هذا النموذج

تتبع أداء فريق المبيعات الخاص بك عبر الأطر الزمنية والمقاييس المختلفة باستخدام قالب تقرير المبيعات من ClickUp

قالب تقرير مبيعات ClickUp يتتبع ويحلل أداء المبيعات عبر مقاييس وأطر زمنية مختلفة. وهو مثالي لفرق المبيعات التي ترغب في تصور الاتجاهات ومراقبة الإنجازات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات. من خلال طرق العرض المصممة خصيصًا للتقارير السنوية والفصلية والشهرية، فإنه يبسط تتبع الأداء ويساعد في التخطيط الاستراتيجي. تنزيل هذا النموذج

تصور مسار تحويل المبيعات بالكامل باستخدام قالب خط أنابيب المبيعات الخاص ب ClickUp

قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp يساعد فرق المبيعات على تتبع العملاء المحتملين وإدارتهم بكفاءة باستخدام إطار عمل متسق لتأهيل الصفقات والعمليات. مع 14 حالة مخصصة وأتمتة مختلفة، يوفر هذا القالب نهجًا منظمًا لرعاية العملاء المحتملين ودفع الصفقات نحو الإغلاق. إنه مفيد بشكل خاص لمديري المبيعات والمندوبين الذين يتطلعون إلى تبسيط عمليات المبيعات وزيادة كفاءة المبيعات بشكل عام. تنزيل هذا النموذج

نقر فوق أفضل الميزات

قم بتخصيص SaaS CRM ليناسب الاحتياجات الفريدة لفريقك وإدارة خط أنابيب المبيعات الخاص بك بصريًا لتحسين التتبع والتنبؤ

الاندماج بسهولة مع مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل Hubspot و Salesforce، مما يضمن عمل أدواتك معًا بسلاسة لتعزيز الإنتاجية

قم بأتمتة مهام المبيعات المتكررة باستخدام ClickUp Automations ، مما يسمح لفريقك بالتركيز على إشراك العملاء وإتمام الصفقات بكفاءة أكبر

، مما يسمح لفريقك بالتركيز على إشراك العملاء وإتمام الصفقات بكفاءة أكبر استفد من ClickUp Brain للبحث عن المعلومات والعثور عليها بسرعة، وإدارة المهام بكفاءة، مما يضمن تنظيم استراتيجيات المبيعات الخاصة بك وفعاليتها

للبحث عن المعلومات والعثور عليها بسرعة، وإدارة المهام بكفاءة، مما يضمن تنظيم استراتيجيات المبيعات الخاصة بك وفعاليتها سهِّل التواصل في الوقت الفعلي باستخدام ميزتي Assignees و@mention

التعاون ومشاركة المستندات بسهولة داخل فريقك باستخدام ClickUp Docs وجعل الوثائق أكثر شفافية

الوصول إلى مجموعة واسعة من المستندات الجاهزة للاستخدامقوالب المبيعات من ClickUp لتبسيط العملية الخاصة بك من تتبع العميل المحتمل إلى إغلاق الصفقة

قيود #### قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي عند العمل مع قوالب المبيعات

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. HubSpot CRM - أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM)

لوحة التحكم عبر

_ / href/ _https://www.hubspot.com/products/reporting-dashboards HubSpot /%href/

يعمل HubSpot CRM على مركزية وتبسيط كل جانب من جوانب إدارة المبيعات من خلال تقديم أدوات مصممة لتعزيز إنتاجية فرق المبيعات لديك. في جوهره، يعمل HubSpot كـ برنامج تخطيط العلاقات .

يسمح برنامج CRM الخاص به لقادة المبيعات بتصور خط أنابيب المبيعات بالكامل من خلال لوحة تحكم بديهية في الوقت الفعلي.

أجدها أداة شاملة تتيح تتبع نشاط المبيعات والإنتاجية والأداء الفردي. فهو يساعد القادة على تحديد فرص النمو وإدارة الحصص بكفاءة دون عناء التحديثات اليدوية.

غالبًا ما يكون Hubspot هو المفضل لدى الشركات الناشئة. وتوفر فئته المجانية كل ما تحتاجه لإدارة عملية مبيعات صغيرة الحجم دون إنفاق الكثير مقدمًا.

أفضل ميزات HubSpot CRM

إدارة دورة المبيعات بالكامل من الاتصال الأولي إلى متابعة ما بعد البيع على منصة موحدة

تخصيص سجلات جهات الاتصال والشركة، وخطوط أنابيب المبيعات، ولوحات معلومات التحليلات لتناسب استراتيجيات مبيعات محددة

التكامل بسلاسة مع العديد من أدوات المبيعات والتطبيقات من خلال نظام HubSpot البيئي الشامل للتكامل في HubSpot

تبسيط عمليات المبيعات من خلال أتمتة المهام الروتينية، مما يسمح لفرق المبيعات بالتركيز على إشراك العملاء وإتمام الصفقات

قيود HubSpot CRM

في حين أن الإصدار المجاني متعدد الاستخدامات، إلا أن الإصدار المجاني يمكن أن يكون محدودًا للفرق الكبيرة أو تلك التي تتطلب ميزات أكثر تقدمًا

تسعير HubSpot CRM

منصة العملاء الاحترافية : 1080 دولار/شهرياً (ل 5 مقاعد)

: 1080 دولار/شهرياً (ل 5 مقاعد) منصة عملاء المؤسسات: 4,000 دولار شهريًا (ل 7 مقاعد)

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2 : 4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

3. التوعية - أفضل تواصل عبر البريد الإلكتروني والأتمتة

لوحة معلومات المبيعات عبر

_ / href/ _https://www.outreach.io/resources/blog/sales-dashboard-examples Outreach /%href/

التوعية هي أداة أتمتة المبيعات التي تسمح لك بتتبع أنشطة المبيعات وتحليلها بسهولة في الوقت الفعلي، مما يساعدك على فهم ما ينجح وما لا ينجح.

كما تقوم هذه المنصة أيضاً بتدريب فريقك على الفور، وتوضح لهم كيفية اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تؤدي إلى زيادة الإيرادات. ستدير الصفقات بفعالية أكبر وتحافظ على سير الأمور بسلاسة نحو الإغلاق. بالإضافة إلى ذلك، يضمن لك برنامج Outreach التركيز على المهام الصحيحة والتواصل بفعالية، مما يزيد من فرصك في عقد المزيد من الاجتماعات وإتمام المزيد من الصفقات.

أنا شخصياً، أحب أكثر ما يعجبني في بيانات العملاء المحتملين ومقاييس المشاركة. تساعدني هذه الميزة في تحديد أوقات الاتصال المثالية وقوالب البريد الإلكتروني الأفضل أداءً، بل وتساعدني في تحليل مشاعر الردود. قد تكون هذه أشياء بسيطة، ولكنها تساعدني في تصميم رسائل التواصل الخاصة بي لتحقيق أقصى تأثير ممكن.

أفضل ميزات التواصل

إنشاء عملية مبيعات متناسقة وقابلة للتكرار توضح ما الذي يؤدي إلى تحقيق المكاسب والخسائر من خلال رؤى قائمة على البيانات

تحديد الثغرات في المهارات وتوفير التدريب في الوقت الفعلي لتعزيز عملية اتخاذ القرار والأنشطة المحققة للإيرادات

تبسيط إدارة أصحاب المصلحة وتحديد أفضل الإجراءات التالية في عملية المبيعات من خلال الاستفادة من أدلة الصفقات

استخدم بيانات العملاء المحتملين لصياغة اتصالات ذات صلة وفي الوقت المناسب لزيادة معدلات الاجتماعات والفرص من خلال التنقيب الخارجي

استخدم الذكاء الاصطناعي التنبؤي لتطوير تنبؤات مبيعات مرنة ودقيقة، مما يتيح اختبار الافتراضات السريعة والتخطيط القوي بناءً على بيانات الصفقات الفعلية

قيود التواصل

أشار المستخدمون إلى الحاجة إلى واجهة بريد إلكتروني أكبر لرؤية الرسائل بشكل أفضل

طلب المستخدمون عملية أكثر انسيابية لإرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية عبر جهات اتصال ومؤسسات متعددة

تسعير الوصول

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات التوعية

G2 : 4.3/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4. Salesloft - أفضل منصة لمشاركة المبيعات

عرض لوحة التحكم عبر

_ / href/ _https://www.salesloft.com/platform/sales-performance-dashboard Salesloft /%href/

مع ميزات مثل Cadence، تمكّن SalesLoft فرق العمل من بناء ورعاية خطوط أنابيب المبيعات الخاصة بهم بشكل فعال. تتعمق أداة المحادثات في التفاعلات للعثور على رؤى وفرص للتدريب في الوقت الفعلي، وتعزيز أداء المندوبين ومهارات اتخاذ القرار.

تعمل وحدات الصفقات والتنبؤات على تبسيط إدارة خطوط الأنابيب والتنبؤ بنتائج المبيعات المستقبلية، مما يساعد الفرق على إغلاق المزيد من الصفقات بكفاءة.

بالنسبة لي، كان إيقاع SalesLoft، وهو محرك مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ذا قيمة كبيرة. فهو يقوم بمحاذاة إشارات المشتري مباشرةً في عملية المبيعات، ويقدم المشورة للفرق بشأن الإجراءات الأكثر فعالية في اللحظات الحرجة. يزيد هذا التكامل من سرعة ودقة أنشطة المبيعات، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التحويل والإيرادات.

أفضل ميزات Salesloft للمبيعات

إنشاء خطوط أنابيب ورعايتها باستخدام أدوات عملية مبيعات مبسطة

استخلاص رؤى في الوقت الفعلي وتوفير التدريب من تفاعلات المبيعات المستمرة

استخدام أدوات متقدمة للتنبؤ بنتائج المبيعات بدقة عالية

استفد من محرك الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي من إشارات المشتري واللحظات الدقيقة

قيود Salesloft للمبيعات

اشتكى المستخدمون مراراً وتكراراً من عدم قدرتهم على تحديث معلومات الاتصال مباشرةً داخل المنصة

تسعير Salesloft

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Salesloft

G2 : 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. ZoomInfo - أفضل استخبارات المبيعات والتنقيب

لوحة تحكم ZoomInfo عبر RFDM Solutions يزوّد ZoomInfo الفرق برؤى عميقة وقابلة للتنفيذ حول المشترين الأكثر قيمة، مما يسهل التواصل مع العملاء المحتملين.

من خلال الاستفادة من بيانات ZoomInfo الشاملة الخاصة بشركة ZoomInfo، يمكن لمحترفي المبيعات تحديد العملاء المثاليين والتفاعل معهم بشكل أكثر فعالية من أي وقت مضى، مما يعزز بشكل كبير قدرتهم على إتمام الصفقات بسرعة.

تُعد هذه المنصة أحد المنافسين الأصليين لـ LinkedIn، حيث تحدد هذه المنصة العملاء المحتملين. كما أنها توفر سياقاً ثرياً يُمكِّن فرق المبيعات من التعامل مع كل عميل محتمل باستراتيجيات مخصصة، مما يزيد من احتمالية النجاح بشكل كبير.

يمكنني دمج أدواتها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل ZoomInfo Copilot في مجموعة أدواتي التقنية - بما في ذلك إدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والتقويم - لتوجيه فريقي نحو الحسابات الأكثر نشاطاً والواعدة، وصناع القرار المناسبين.

أفضل ميزات ZoomInfo

الكشف عن رؤى في الوقت الحقيقي مع بيانات B2B الموثوق بها للتنقيب المستهدف

ربط فرق المبيعات والتسويق على منصة موحدة للتفاعل السلس

أتمتة التواصل مع العملاء لتبسيط عملية المبيعات

استخدام الذكاء الاصطناعي المتطور لتحديد أفضل الحسابات وإجراءات المبيعات المثلى

توليد تنبؤات مبيعات مرنة ودقيقة لدفع عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية

قيود زومينفو

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود تناقضات عرضية في البيانات، مثل معلومات الاتصال القديمة أو العناوين غير الصحيحة

تسعير زومينفو

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Zoominfo

G2: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

Capterra: 4.1/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. هاي سبوت - أفضل أداة لتمكين المبيعات

لوحة تحكم هاي سبوت_ عبر G2 تعمل Highspot على تمكين فرق المبيعات من خلال توفير نظام قائم على الذكاء الاصطناعي منصة تمكين المبيعات التي تعزز كل جانب من جوانب عملية المبيعات. تضمن Highspot حصول مندوبي المبيعات على الموارد المناسبة في الوقت المناسب لإشراك المشترين وتحويلهم من خلال إدارة محتوى المبيعات، وتنفيذ مسرحيات مبيعات فعالة، وتقديم تدريب وتدريب قوي.

وتتيح إمكانات التحليلات الشاملة وقدرات التكامل الخاصة بها للفرق إطلاق العنان للرؤى القيّمة الخاصة بالذهاب إلى السوق، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الفوز، وزيادة سرعة الانضمام إلى المبيعات، وتحقيق حصص مبيعات أعلى.

وأثبتت ميزات إدارة المحتوى المتقدمة أن ميزات إدارة المحتوى المتقدمة الخاصة به قد غيرت قواعد اللعبة بالنسبة لي. من خلال هذا الجانب التمكيني للمبيعات، يساعدني Highspot في جعل جميع مواد المبيعات الخاصة بي - العروض التقديمية وبطاقات المعركة وتحليل المنافسين - مركزية والبحث عنها في موقع واحد يسهل البحث فيه.

أفضل ميزات هاي سبوت

تنظيم محتوى تمكين المبيعات بفعالية لضمان المشاركة مع العملاء في الوقت المناسب

تنفيذ عمليات البيع الدقيقة وكتيبات المبيعات الدقيقة لتعزيز الأداء المتسق

إعداد مندوبي المبيعات وتدريبهم بسرعة باستخدام أدوات شاملة

الاستفادة من التحليلات القوية لفتح رؤى قابلة للتنفيذ في السوق

قيود النقاط العالية

يحتاج إلى مزيد من المرونة في مصمم الصفحات الذكية لتسهيل تعديل الصور

التحسينات اللازمة لمكونات التدريب لتشمل أسئلة على غرار الاستبيان

تسعير #### Highspot

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات هاي سبوت

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

7. تابلو - أفضل تحليلات المبيعات وإعداد التقارير

خط أنابيب المبيعات-واجهة خط أنابيب المبيعات عبر تابلو تابلو هو برنامج تتبع المبيعات الذي يُغيِّر طريقة تفسير فرق المبيعات للبيانات والتصرف بناءً عليها. تتيح تحليلاته البديهية والمرئية إمكانية الوصول إلى البيانات المعقدة، مما يتيح لفرق المبيعات الحصول على رؤى عميقة بسرعة. من خلال التكامل بسلاسة مع Salesforce CRM، يوفر Tableau رؤية شاملة لأداء المبيعات وإدارة خطوط الأنابيب وسلوك العملاء.

توفر إمكانات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في المنصة تحليلات تنبؤية، مما يساعد فرق المبيعات على توقع الاتجاهات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات. باستخدام Tableau، يمكن لفريق المبيعات لديّ إنشاء لوحات معلومات تفاعلية قابلة للمشاركة بسهولة لتعزيز التعاون وتحقيق النتائج.

أجد ميزة التنقل لأسفل مفيدة عند التحقيق في نقاط بيانات محددة. فهي تساعد في تشخيص المشكلات وفهم الاتجاهات وإجراء تعديلات مستهدفة على استراتيجية المبيعات.

إنها أداة لا غنى عنها لأي فريق مبيعات يهدف إلى الحفاظ على القدرة التنافسية والاعتماد على البيانات.

أفضل ميزات Tableau

تصور البيانات المعقدة باستخدام لوحات معلومات تفاعلية سهلة الاستخدام

التكامل مع Salesforce CRM للحصول على رؤى شاملة للمبيعات

استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتحليلات التنبؤية

إنشاء تقارير ديناميكية ومشاركتها بسهولة عبر الفرق

الاتصال بمجموعة كبيرة من مصادر البيانات لإجراء تحليلات شاملة

قيود تابلو

أحد أكثر أدوات ذكاء الأعمال تكلفة، مما قد يعيق الشركات الصغيرة

مشكلات في الأداء مع مجموعات البيانات الكبيرة التي تتطلب تحسينًا للتعامل معها بشكل أفضل

تسعير Tableau

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Tableau

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2000 تقييم)

8. PandaDoc - أفضل أداة لإدارة المستندات*

واجهة مستندات باندادوك عبر

_ / href/ _https://pageflows.com/post/desktop-web/general-browsing/pandadoc/ صفحة التدفقات /%href/

يبرز PandaDoc كأداة رئيسية لإدارة المستندات لفرق المبيعات. فهي توفر طريقة مبسطة وفعالة للتعامل مع العروض والعقود والعروض التقديمية في مكان واحد.

مع تقديم غرف PandaDoc Rooms، يتم تسريع عمليات المبيعات بشكل كبير، مما يسمح للفرق بالتعاون بشكل أكثر فعالية وإتمام الصفقات بشكل أسرع.

ما برز بالنسبة لي هو التحرير بالسحب والإفلات في المنصة، إلى جانب أكثر من 750 نموذجاً جاهزاً للاستخدام، مما يتيح إنشاء المستندات وتخصيصها بسرعة.

تضمن عمليات تكامل CRM الأصلية بقاء جميع البيانات متسقة عبر سير عمل المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل PandaDoc على تعزيز أمان المستندات من خلال التوقيعات الإلكترونية المُلزِمة قانوناً وتسمح بالتحصيل الفوري للدفع مباشرةً من خلال المستندات، مما يعزز الإنتاجية الإجمالية ويقلل الوقت المستغرق في المهام الإدارية.

أفضل ميزات PandaDoc

إنشاء المستندات وتخصيصها بسرعة باستخدام التحرير بالسحب والإفلات وأكثر من 750 نموذجًا

التعاون بكفاءة باستخدام غرف PandaDoc للمقترحات والعقود والعروض التقديمية

تتبع حالة المستند في الوقت الفعلي من خلال إشعارات العرض والتوقيع والموافقة

التكامل بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء للحفاظ على بيانات متسقة عبر مهام سير العمل

جمع المدفوعات على الفور من المستندات لزيادة معدلات الإغلاق

قيود PandaDoc

قد يكون التعطل العرضي غير مريح ولكنه مشكلة مشتركة بين جميع المنصات

تسعير PandaDoc

الأساسية : 35 دولارًا/مستخدم/شهرًا

: 35 دولارًا/مستخدم/شهرًا الشركات : 65 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

: 65 دولاراً/مستخدماً/شهرياً المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات PandaDoc

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

9. زووم - أفضل أداة لمكالمات المبيعات ومؤتمرات الفيديو

تقريب واجهة مؤتمرات الفيديو عبر بيت إيدو يوفّر Zoom منصة موثوقة وبديهية للاجتماعات الافتراضية التي تُعدّ بالغة الأهمية في بيئة المبيعات الرقمية اليوم. تضمن ميزاته القوية، بما في ذلك الصوت والفيديو عالي الجودة ومشاركة الشاشة وخيارات التسجيل، إجراء اجتماعات المبيعات والعروض التقديمية للعملاء والندوات عبر الإنترنت بسلاسة وفعالية.

من خلال دمج الاجتماعات والدردشة الجماعية والهاتف والبريد والتقويمات ضمن منصة واحدة، يعمل Zoom على تبسيط سير عمل التواصل لفرق المبيعات لديك.

فهو يقلل من فوضى التطبيقات المتعددة ويحافظ على تنظيم وفعالية فرق المبيعات. يضمن هذا النهج الموحّد أن تكون كل نقطة اتصال متصلة بسلاسة، مما يسهّل على محترفي المبيعات إدارة جداولهم ومتابعاتهم.

على الرغم من أن Zoom ليس أداة مبيعات شاملة، إلا أنني أجد أن ميزة نصوص الاجتماعات مفيدة في تحديد "اللحظات الصغيرة" أو الرؤى الفريدة من مكالمات العملاء والتصرف بناءً عليها.

أفضل ميزات Zoom

إجراء مؤتمرات فيديو سلسة تعزز مشاركة العملاء وتعاون الفريق

شارك الشاشات أثناء العروض التقديمية المباشرة لجعل العروض التقديمية أكثر تفاعلية وجاذبية

تسجيل الجلسات لمراجعتها لاحقًا أو لمشاركتها مع العملاء كمتابعة

استخدم رفيق Zoom للذكاء الاصطناعي لتبسيط الجدولة وأتمتة مهام التواصل المتكررة

إدارة جميع احتياجات الاتصال والجدولة من منصة واحدة للحفاظ على التركيز والكفاءة

قيود التكبير

على الرغم من ميزاته الشاملة، إلا أن الإصدار المجاني من Zoom لديه حد أقصى للاجتماعات مدته 40 دقيقة، مما قد يؤدي إلى مقاطعة مناقشات المبيعات الأطول ما لم تتم ترقيته

تقتصر أذونات التسجيل على المضيفين والمضيفين المشاركين، مما قد يحد من المرونة أثناء الاجتماعات.

أسعار Zoom

أساسي : مجاني

: مجاني محترف : 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات التكبير

G2 : 4.6/5 (أكثر من 54,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 54,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

10. Zapier - أفضل أداة للتكامل وأتمتة سير العمل

عرض المجلد عبر

_ / href/ _https://zapier.com/blog/updates/561/introducing-zap-folders Zapier /%href/

يعمل Zapier على تبسيط عملية المبيعات بشكل كبير من خلال أتمتة المهام المتكررة عبر منصات مختلفة. يسمح لفرق المبيعات بالتركيز أكثر على التفاعل مع العملاء المحتملين وإتمام الصفقات. من خلال ربط أكثر من 7000 تطبيق، يتيح Zapier تدفق البيانات والتواصل السلس بين الأدوات المختلفة. وهو يضمن وصول فرق المبيعات لديك إلى أحدث المعلومات.

يُغيّر هذا التكامل قواعد اللعبة في التقاط العملاء المحتملين من مصادر متعددة، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة، وجدولة مهام المتابعة دون تدخل يدوي. ونتيجة لذلك، يمكن لفرق المبيعات تقليل الوقت الذي تقضيه في المهام الإدارية، وتحسين أوقات الاستجابة، وزيادة كفاءة المبيعات والإنتاجية في نهاية المطاف.

باستخدام Zapier، يمكن لفرق المبيعات إعداد تدفقات عمل مخصصة تؤدي إلى إجراءات محددة بناءً على البيانات الواردة، مما يسهل إدارة دورة المبيعات بأكملها بدءًا من التنقيب عن العملاء المحتملين وحتى الإغلاق.

أفضل ميزات Zapier

أتمتة مهام سير العمل عبر أكثر من 7000 تطبيق مثل ClickUp وZendesk Sell وTrillo لتكامل المهام بسلاسة

تبسيط التقاط العملاء المحتملين من قنوات متعددة في نظام CRM الخاص بك

إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للمتابعة تلقائياً لرعاية العملاء المحتملين

جدولة مكالمات المبيعات والاجتماعات مباشرةً من سير عملك

تخصيص المشغّلات والإجراءات لإنشاء حلول أتمتة مخصصة

قيود Zapier

يشير المستخدمون إلى أن Zapier لديه مجموعة محدودة من التطبيقات بسعر مرتفع نسبيًا.

أسعار Zapier

مجاني

احترافي 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فريق : 103.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 103.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات زابير: تقييمات ومراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

## تحسين عمليات المبيعات الخاصة بك مع ClickUp

يبدأ اختيار حزمة تقنيات المبيعات المناسبة بفهم عميق لعملية المبيعات والاحتياجات الخاصة بك. يجب أن تتكامل الأدوات التي تختارها بسلاسة وتعزز كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات الخاصة بك، بدءًا من توليد العملاء المحتملين وحتى إتمام الصفقات.

يبرز ClickUp كحل شامل يركّز جميع أنشطة المبيعات الخاصة بك، بدءاً من إدارة العملاء المحتملين إلى تجديد الصفقات في مكان واحد. استخدمه لأتمتة المهام الروتينية، وتمكين رؤية أفضل لكل مرحلة من مراحل خط المبيعات وتعزيز التعاون بينك. من خلال الاستفادة من ClickUp، يمكنك تبسيط عمليات المبيعات الخاصة بك وضمان استمرار إنتاجية فريقك وتركيزه.

هل أنت مستعد لتحويل عملية المبيعات لديك؟ اشترك في ClickUp اليوم وانتقل بعمليات المبيعات الخاصة بك إلى المستوى التالي.