10 mẫu quản trị lời nhắc LLM trong ClickUp

Hiện tại, các lời nhắc AI có giá trị nhất của nhóm bạn có thể đang nằm rải rác trong các chủ đề tin nhắn trên Slack và những ghi chú lộn xộn. Khi mọi người đều làm việc theo cảm tính, bạn sẽ đối mặt với nguy cơ kết quả không nhất quán, rò rỉ dữ liệu và rất nhiều thời gian bị lãng phí.

Hướng dẫn này cung cấp cho bạn các mẫu ClickUp tốt nhất để làm trung tâm điều khiển AI của bạn. Từ việc quản lý phiên bản và kiểm tra thiên vị đến các quy trình phê duyệt, các mẫu quản trị lời nhắc này giúp bạn biến các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) từ một thí nghiệm rủi ro thành một tài sản doanh nghiệp an toàn, có khả năng mở rộng và hiệu suất cao. 🙌

Tổng quan về các mẫu quản trị lời nhắc LLM

Dưới đây là tổng quan nhanh về các mẫu quản trị lời nhắc LLM được đề cập trong hướng dẫn này và giai đoạn trong vòng đời của lời nhắc mà mỗi mẫu giúp bạn kiểm soát.

Quản trị lời nhắc LLM là gì?

Quản trị lời nhắc LLM là tập hợp các chính sách, quy trình làm việc và biện pháp kiểm soát quy định cách thức tạo, xem xét, quản lý phiên bản và ngừng sử dụng các lời nhắc AI trong toàn tổ chức của bạn. Điều này có nghĩa là mọi mẫu lời nhắc mà nhóm của bạn sử dụng đều trải qua một vòng đời có cấu trúc, thay vì trôi nổi ngẫu nhiên trong các tài liệu và chuỗi trò chuyện.

📌 Một số ví dụ về tình trạng lộn xộn trong lời nhắc: Một bot hỗ trợ khách hàng sử dụng lời nhắc đã lỗi thời sau khi nâng cấp mô hình → cung cấp thông tin sai về chính sách hoàn tiền

Một lời nhắc trong ứng dụng y tế làm rò rỉ thông tin bệnh nhân cho mô hình → vi phạm HIPAA

Một nhóm bán hàng sử dụng 12 lời nhắc khác nhau cho cùng một trường hợp sử dụng → việc chấm điểm khách hàng tiềm năng không nhất quán

Một nhà phát triển vô tình triển khai một lời nhắc dễ bị tấn công chèn mã → kẻ tấn công thao túng kết quả đầu ra

Tại sao các mẫu quản trị lời nhắc LLM lại quan trọng

Hầu hết các nhóm đều bỏ qua việc quản trị cho đến khi xảy ra sự cố. Có thể lời nhắc của chatbot bộ phận tiếp thị mâu thuẫn với bot hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật, hoặc một nhân viên mới đưa một lời nhắc chưa được kiểm thử vào môi trường sản xuất.

Đến lúc đó, việc cần làm là xử lý hậu quả thay vì phòng ngừa.

Các mẫu này giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho bạn một cấu trúc sẵn có cho từng giai đoạn trong vòng đời của lời nhắc. Dưới đây là cách chúng hỗ trợ:

Tính nhất quán giữa các nhóm: Các bộ phận Marketing, Kỹ thuật và Hỗ trợ đều sử dụng cùng một thư viện lời nhắc được quản lý, do đó các kết quả đầu ra sẽ phù hợp với Các bộ phận Marketing, Kỹ thuật và Hỗ trợ đều sử dụng cùng một thư viện lời nhắc được quản lý, do đó các kết quả đầu ra sẽ phù hợp với giọng điệu thương hiệu và các yêu cầu tuân thủ

Tích hợp nhanh hơn: Các thành viên mới trong nhóm có thể lấy một mẫu lời nhắc đã được phê duyệt và điều chỉnh lại thay vì phải viết từ đầu

Khả năng kiểm toán: Các ngành được quy định có thể chứng minh prompt nào đã tạo ra kết quả nào và ai đã phê duyệt nó

Giảm tình trạng AI lan tràn: Nếu không có hệ thống tập trung, các nhóm sẽ tạo ra các tài liệu lời nhắc rải rác trên Tài liệu Google, Notion và các khung Slack ngẫu nhiên. Các mẫu trong Nếu không có hệ thống tập trung, các nhóm sẽ tạo ra các tài liệu lời nhắc rải rác trên Tài liệu Google, Notion và các khung Slack ngẫu nhiên. Các mẫu trong không gian làm việc hội tụ sẽ loại bỏ sự phân mảnh này

Cải tiến liên tục: Khi bạn có thể xác định được những lời nhắc nào hoạt động hiệu quả và những lời nhắc nào cần được chỉnh sửa nhiều lần, bạn sẽ cải thiện toàn bộ thư viện

📮ClickUp Insight: 13% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng AI để đưa ra các quyết định khó khăn và giải quyết các vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, chỉ 28% cho biết họ sử dụng AI thường xuyên trong công việc. Một lý do có thể: Lo ngại về bảo mật! Người dùng có thể không muốn chia sẻ dữ liệu nhạy cảm liên quan đến quá trình ra quyết định với một hệ thống AI bên ngoài. ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách mang khả năng giải quyết vấn đề dựa trên AI trực tiếp vào Không gian Làm việc ClickUp an toàn của bạn. Từ tiêu chuẩn SOC 2 đến các tiêu chuẩn ISO, ClickUp tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu cao nhất và giúp bạn sử dụng công nghệ AI tạo sinh một cách an toàn trên toàn bộ Không gian Làm việc.

👀 Bạn có biết? Gartner phát hiện ra rằng các tổ chức thực hiện kiểm toán AI định kỳ có khả năng đạt được giá trị cao từ GenAI cao gấp hơn 3 lần, và các mẫu có các trường siêu dữ liệu tích hợp sẵn giúp việc này trở nên có thể theo dõi được.

10 mẫu quản trị lời nhắc LLM trong ClickUp

Mỗi mẫu dưới đây bao quát một giai đoạn khác nhau trong vòng đời quản trị lời nhắc. Tất cả đều được tích hợp trong ClickUp, giúp bạn tùy chỉnh trường dữ liệu, gắn các quy trình tự động hóa và kết nối các tài liệu liên quan mà không cần rời khỏi không gian làm việc. 🛠️

1. Mẫu Yêu cầu và Phê duyệt Dự án ClickUp

Tiêu chuẩn hóa quy trình phê duyệt lời nhắc trước khi triển khai với Mẫu Yêu cầu và Phê duyệt Dự án ClickUp

Bạn đang đưa các lời nhắc chưa được kiểm duyệt trực tiếp vào sản xuất? Nếu không có người giám sát chính thức, các logic thử nghiệm có thể dễ dàng lọt vào sản phẩm của bạn, kích hoạt các vấn đề về tuân thủ hoặc bảo mật.

Mẫu Yêu cầu và Phê duyệt Dự án ClickUp thiết lập một hệ thống tiếp nhận tập trung nhằm tiêu chuẩn hóa quy trình đánh giá các lời nhắc. Mỗi lần tương tác với mô hình đều phải trải qua một quy trình kiểm tra lặp lại, trong đó các bên liên quan phải phê duyệt các thông số kỹ thuật và mức độ rủi ro trước khi triển khai.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tiêu chuẩn hóa quy trình thu thập lời nhắc: Thu thập dữ liệu quan trọng như mức độ rủi ro và các mô hình LLM mục tiêu thông qua Thu thập dữ liệu quan trọng như mức độ rủi ro và các mô hình LLM mục tiêu thông qua ClickUp Biểu mẫu để cung cấp cho người đánh giá bối cảnh đầy đủ ngay từ đầu

Tự động hóa quy trình chuyển tiếp đánh giá: Kích hoạt Kích hoạt các quy trình tự động hóa ClickUp để thông báo cho nhóm pháp lý hoặc nhóm bảo mật ngay khi có yêu cầu ưu tiên cao xuất hiện trong hàng đợi

Hình dung quy trình: Quản lý hành trình từ bản nháp ban đầu đến phê duyệt cuối cùng bằng Quản lý hành trình từ bản nháp ban đầu đến phê duyệt cuối cùng bằng các Trạng thái tùy chỉnh của ClickUp , giúp tạo ra một bản ghi kiểm toán rõ ràng

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà lãnh đạo quản trị AI, kiến trúc sư bảo mật và kỹ sư lời nhắc đang quản lý các chu kỳ phê duyệt phức tạp trên nhiều môi trường LLM, quy trình sản xuất và các trường hợp sử dụng dữ liệu nhạy cảm.

👀 Bạn có biết? Thị trường AI có khả năng hành động toàn cầu dự kiến sẽ bùng nổ từ 10,86 tỷ USD vào năm 2025 lên gần 199,05 tỷ USD vào năm 2034. Đó là mức tăng gấp khoảng 18 lần chỉ trong 9 năm, được thúc đẩy bởi tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đáng kinh ngạc là 43,84%.

2. Mẫu hướng dẫn viết ClickUp

Đảm bảo nội dung do AI tạo ra phù hợp với giọng điệu thương hiệu bằng cách sử dụng Mẫu Hướng dẫn Viết của ClickUp

Kết quả đầu ra của AI có thể nhanh chóng đi chệch hướng nếu không có định nghĩa chung về giọng điệu thương hiệu của bạn được chia sẻ. Kết quả thường là một hỗn hợp lộn xộn giữa ngôn ngữ doanh nghiệp cứng nhắc và giọng điệu quá hào hứng của bot, khiến khán giả bối rối và làm loãng thông điệp của bạn.

Mẫu Hướng dẫn Viết ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách lưu trữ các quy tắc về giọng điệu, phong cách và ngữ pháp trong một tài liệu ClickUp Doc hợp tác. Mẫu này thu hẹp khoảng cách giữa các lời nhắc thô sơ và nội dung hoàn thiện, cung cấp cho mỗi thành viên trong nhóm một hướng dẫn rõ ràng về định dạng, phong cách và các thuật ngữ bị hạn chế.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tập trung các tiêu chuẩn thương hiệu: Lưu trữ các mô tả giọng điệu và quy tắc trích dẫn trong một tài liệu ClickUp Doc chuyên dụng để mọi người đều tham gia vào công việc dựa trên cùng một hướng dẫn

Hiển thị hướng dẫn ngay lập tức: Sử dụng Sử dụng ClickUp Brain để đưa các quy tắc cụ thể vào quy trình làm việc của bạn mà không cần phải lục lọi các thư mục hay rời khỏi công việc hiện tại

Kết nối với môi trường sản xuất: Kết nối hướng dẫn phong cách của bạn trực tiếp với các công việc Kết nối hướng dẫn phong cách của bạn trực tiếp với các công việc thiết kế lời nhắc để đảm bảo các nhà văn duy trì sự nhất quán về giọng điệu trong mọi lần thực thi

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý thương hiệu và kỹ sư prompt chính chịu trách nhiệm chuẩn hóa nội dung do AI tạo ra trên các quy trình xuất bản khối lượng lớn, các đơn vị đối tác bên ngoài hoặc các quy trình làm việc đa phương thức của LLM.

🔮 Tại sao phải xem xét giọng điệu và tài sản thương hiệu của bạn một cách thủ công khi ClickUp Brain có thể thực hiện việc cần làm đó cùng bạn? Yêu cầu Brain viết lại bản nháp theo giọng điệu thương hiệu của bạn, đánh dấu những chỗ thông điệp có vẻ không nhất quán hoặc giải thích lý do tại sao một đoạn văn không đạt hiệu quả. Brain lấy bối cảnh từ Không gian Làm việc và các ứng dụng của bạn, do đó các đề xuất phản ánh công việc thực tế của nhóm bạn. Tinh chỉnh giọng điệu bản nháp và đảm bảo tính nhất quán thương hiệu với ClickUp Brain Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy cụ thể hóa lời nhắc của bạn. Hãy chỉ định giọng điệu cần tuân theo, các cụm từ cần tránh, cấu trúc mong muốn và kết quả bạn hướng tới. Đầu vào càng rõ ràng, đầu ra càng hữu ích.

3. Mẫu Chính sách Kiểm toán ClickUp

Xác định tiêu chí đánh giá lời nhắc và chu kỳ quản trị với Mẫu Chính sách Kiểm toán ClickUp

Cách tiếp cận “cài đặt và quên đi” đối với các lời nhắc là nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch của mô hình và các vấn đề về tuân thủ. Khi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được cập nhật và các quy tắc kinh doanh thay đổi, một lời nhắc từng hoạt động hoàn hảo cách đây sáu tháng có thể bắt đầu trả về kết quả thiên vị hoặc lỗi thời ngay hôm nay.

Mẫu Chính sách Kiểm toán ClickUp biến việc giám sát thủ công thành một quy trình có thể dự đoán và được ghi chép đầy đủ. Mẫu này giúp định hình quy trình quản trị của bạn trong một tài liệu tập trung, nơi bạn có thể xác định các tiêu chí đạt/không đạt về độ chính xác và an toàn. Điều này giúp toàn bộ thư viện lời nhắc của bạn luôn nằm trong chu kỳ đánh giá liên tục.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đánh giá tự động: Đặt các công việc lặp lại theo khoảng thời gian cố định bằng Đặt các công việc lặp lại theo khoảng thời gian cố định bằng tính năng Công việc Lặp lại của ClickUp để các nhiệm vụ kiểm toán tự động xuất hiện mà không cần ai phải nhớ tạo ra chúng

Theo dõi trực quan: Nhận diện ngay các đánh giá quá hạn và tỷ lệ hoàn thành chỉ trong nháy mắt với Nhận diện ngay các đánh giá quá hạn và tỷ lệ hoàn thành chỉ trong nháy mắt với Bảng điều khiển ClickUp , giúp chuyển đổi dữ liệu không gian làm việc thành các biểu diễn trực quan

Tiêu chí rõ ràng: Xác định tiêu chuẩn đạt và không đạt về độ chính xác, sàng lọc thiên vị, tuân thủ quy định và tính nhất quán của đầu ra

✅ Phù hợp nhất cho: Các chuyên viên tuân thủ, kỹ sư an toàn AI và nhóm pháp lý chịu trách nhiệm duy trì độ tin cậy lâu dài của mô hình và sự tuân thủ quy định trong các thư viện lời nhắc của doanh nghiệp.

4. Mẫu danh sách kiểm tra kiểm soát nội bộ ClickUp

Kiểm tra các biện pháp bảo mật và quy trình triển khai lời nhắc bằng Mẫu Danh sách Kiểm tra Kiểm soát Nội bộ ClickUp

Việc bỏ qua bước kiểm tra chất lượng cuối cùng trước khi lời nhắc được đưa vào sử dụng là nguyên nhân dẫn đến các lỗi xử lý dữ liệu hoặc sơ suất về bảo mật. Nếu không có quy trình phê duyệt chuyên biệt, các chi tiết quan trọng như kế hoạch khôi phục hoặc kiểm tra thiên vị thường bị bỏ sót trong quá trình triển khai gấp rút.

Mẫu Danh sách Kiểm tra Kiểm soát Nội bộ ClickUp cung cấp một mạng lưới an toàn chi tiết cho mọi lời nhắc trong quy trình làm việc của bạn. Mẫu này chia nhỏ các yêu cầu quản trị phức tạp thành các công việc con và mục cụ thể có thể thực hiện được, giúp loại bỏ hoàn toàn khả năng “vô tình” bỏ qua bước đánh giá bảo mật hoặc xác thực đầu ra.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giao nhiệm vụ phê duyệt chi tiết: Chia nhỏ các chính sách cấp cao thành Chia nhỏ các chính sách cấp cao thành các danh sách kiểm tra ClickUp cụ thể, trong đó từng thành viên trong nhóm phải chịu trách nhiệm về từng mục cụ thể

Theo dõi trạng thái kiểm soát: Sử dụng Sử dụng Trạng thái tùy chỉnh của ClickUp để gắn thẻ cho từng yêu cầu là Đã hoàn thành, Không đạt hoặc Cần sửa đổi để hiển thị mức độ sẵn sàng kiểm toán của bạn ngay lập tức

Xác minh các biện pháp kiểm soát chuyên biệt: Tiêu chuẩn hóa quy trình đánh giá của bạn dựa trên các mẫu có sẵn để đảm bảo tuân thủ quy định xử lý dữ liệu, kiểm tra thiên vị và các kế hoạch khôi phục kỹ thuật

✅ Phù hợp nhất cho: Trưởng nhóm QA và kiểm toán viên tuân thủ AI quản lý các kiểm tra nghiêm ngặt trước khi triển khai đối với các ứng dụng lời nhắc có rủi ro cao trong lĩnh vực tài chính, y tế hoặc pháp lý.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Việc triển khai lời nhắc thất bại có thể làm tổn hại tính toàn vẹn dữ liệu hoặc niềm tin của người dùng chỉ trong vài giây. Ngay cả khi có danh sách kiểm tra nghiêm ngặt, bạn vẫn cần một kế hoạch dự phòng cho trường hợp sự cố xảy ra. Hãy sử dụng Cẩm nang Chiến lược Khôi phục của chúng tôi để xác định các điều kiện kích hoạt cụ thể cho việc khôi phục phiên bản và thiết lập các quy trình giao tiếp rõ ràng cho nhóm kỹ thuật và tuân thủ của bạn.

5. Mẫu quản lý phát hành ClickUp

Theo dõi các thay đổi phiên bản lời nhắc và kế hoạch khôi phục với Mẫu Quản lý Phát hành ClickUp

Xem việc cập nhật lời nhắc như một thay đổi văn bản nhỏ là cách nhanh chóng để làm gián đoạn quy trình làm việc sản xuất. Nếu thiếu kỷ luật phát hành ở cấp độ phần mềm, bạn sẽ mất dấu về phiên bản mô hình nào đang hoạt động và những thay đổi gì đã xảy ra trong logic.

Mẫu Quản lý Phát hành ClickUp hoạt động như một sổ cái phiên bản trực tuyến cho toàn bộ thư viện lời nhắc của bạn. Bạn có thể ghi chép nhật ký thay đổi, môi trường thử nghiệm và quy trình khôi phục tại một nơi duy nhất, cung cấp cho nhóm của bạn một lộ trình rõ ràng và được ghi chép đầy đủ cho mỗi lần di chuyển.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tập trung thông tin phiên bản: Ghi lại số phiên bản, ngày triển khai và thẻ môi trường bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh của ClickUp để có bối cảnh kỹ thuật ngay lập tức

Tự động hóa việc cập nhật cho các bên liên quan: Kích hoạt các quy trình tự động hóa ClickUp để thông báo cho các trưởng nhóm kỹ thuật hoặc sản phẩm ngay khi một lời nhắc chuyển từ môi trường staging sang môi trường sản xuất

Bảo lưu nhật ký kiểm toán: Tham khảo Lịch sử nhiệm vụ ClickUp để xem chính xác thời điểm các thay đổi diễn ra hoặc khôi phục logic trước đó mà không cần phải lục lọi các tài liệu bên ngoài Tham khảo Lịch sử nhiệm vụ ClickUp để xem chính xác thời điểm các thay đổi diễn ra hoặc khôi phục logic trước đó mà không cần phải lục lọi các tài liệu bên ngoài

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý phát hành và kỹ sư AI phối hợp triển khai các lời nhắc trong các môi trường staging và sản xuất phức tạp.

6. Mẫu lời nhắc và hướng dẫn AI của ClickUp cho bài viết blog

Tiêu chuẩn hóa nội dung bài viết blog và các tiêu chuẩn chất lượng với Hướng dẫn và Mẫu lời nhắc AI của ClickUp dành cho bài viết blog

Khi mỗi người viết sử dụng một logic khác nhau cho bản nháp của mình, giọng điệu thương hiệu của bạn sẽ bị lu mờ bởi sự pha trộn giữa các giọng điệu mâu thuẫn và cấu trúc SEO không nhất quán.

Hướng dẫn và mẫu lời nhắc AI của ClickUp dành cho bài viết blog cung cấp một khung làm việc chuẩn hóa cho toàn bộ nhóm sáng tạo của bạn. Nó sử dụng một tài liệu có cấu trúc để ghi lại các chi tiết quan trọng, chẳng hạn như từ khóa mục tiêu và ý định của đối tượng. Điều này đảm bảo mọi bản nháp do AI tạo ra đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của bạn ngay từ phiên bản đầu tiên.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tiêu chuẩn hóa đầu vào lời nhắc: Sử dụng Sử dụng Mẫu Công việc chuyên dụng để ghi lại các yêu cầu về chủ đề, đối tượng và số lượng từ trước khi bắt đầu viết

Tận dụng bối cảnh không gian làm việc: Tạo dàn ý trực tiếp trong ClickUp Docs, nơi ClickUp Brain có thể lấy dữ liệu liên quan từ Tạo dàn ý trực tiếp trong ClickUp Docs, nơi ClickUp Brain có thể lấy dữ liệu liên quan từ các nhiệm vụ ClickUp được kết nối để hỗ trợ bản nháp

Kết nối tài sản thương hiệu: Sử dụng Sử dụng mối quan hệ nhiệm vụ trong ClickUp để liên kết các lời nhắc trên blog của bạn trực tiếp với hướng dẫn phong cách và bản tóm tắt SEO để dễ dàng tra cứu

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý tiếp thị nội dung và chuyên gia SEO chịu trách nhiệm giám sát lịch trình xuất bản khối lượng lớn trên các nhóm nội bộ và mạng lưới freelancer.

⚙️ Tự động hóa quy trình kiểm soát chất lượng Hướng dẫn lời nhắc giúp chuẩn hóa đầu vào của bạn, nhưng bạn vẫn cần một cách để xác minh kết quả. Sử dụng ClickUp Brand Audit Analyst Agent để tự động quét các bản nháp nhằm phát hiện sự thay đổi giọng điệu và ngôn ngữ không phù hợp với thương hiệu. Công cụ này sẽ đánh dấu các vấn đề về tính nhất quán theo thời gian thực để nhóm của bạn có thể sửa lỗi trước khi nội dung chuyển sang giai đoạn xem xét tiếp theo. Phát hiện sự thay đổi giọng điệu trước khi xem xét với ClickUp Brand Audit Analyst Agent

7. Mẫu lời nhắc ChatGPT cho kỹ thuật trên ClickUp

Bảo mật các lời nhắc kỹ thuật và thực thi quy trình đánh giá đồng nghiệp với Mẫu lời nhắc ChatGPT cho kỹ thuật của ClickUp

Các kỹ sư thường coi AI như một lối tắt nhanh chóng để xử lý các đoạn mã mẫu hoặc gỡ lỗi, nhưng chỉ một lời nhắc chưa được kiểm duyệt cũng có thể vô tình làm rò rỉ mã nguồn độc quyền hoặc gây ra lỗ hổng bảo mật. Nếu không có cơ chế kiểm soát có cấu trúc, bạn sẽ đối mặt với rủi ro phát hành logic sai hoặc để lộ tài sản trí tuệ vào các mô hình công khai.

Mẫu ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering mang lại sự kỷ luật nghiêm ngặt cho công việc thiết kế lời nhắc kỹ thuật. Mẫu này hoạt động như một kho lưu trữ bảo mật cho hơn 200 lời nhắc đã được kiểm duyệt trước, đồng thời áp dụng quy trình đánh giá ngang hàng nghiêm ngặt cho mọi đoạn mã mới mà nhóm của bạn phát triển.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi siêu dữ liệu kỹ thuật: Ghi lại ngôn ngữ lập trình, các khung công tác cụ thể và trạng thái kiểm tra bảo mật bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp cho mỗi lời nhắc kỹ thuật

Dòng thời gian triển khai: Sử dụng Sử dụng chế độ xem Gantt của ClickUp để trực quan hóa cách các chu kỳ phát triển và thử nghiệm lời nhắc phù hợp với các cột mốc quan trọng của sprint phát triển phần mềm lớn hơn

Áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn: Tiêu chuẩn hóa bước kiểm tra bắt buộc “không chứa mã nguồn độc quyền” và bước đánh giá đồng nghiệp trong mô tả công việc trước khi thực thi bất kỳ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nào

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý DevOps và kỹ sư phần mềm trưởng triển khai trợ lý AI bảo mật trong các dự án di chuyển cơ sở mã phức tạp, quy trình gỡ lỗi và phát triển tính năng.

8. Mẫu lời nhắc ChatGPT của ClickUp dành cho quản lý sản phẩm

Bảo vệ các lời nhắc sản phẩm chiến lược với Mẫu lời nhắc ChatGPT của ClickUp dành cho quản lý sản phẩm

Các lời nhắc về sản phẩm thường xử lý những “tài sản quý giá nhất” trong chiến lược của bạn, từ các tính năng chưa được công bố trong lộ trình phát triển đến thông tin tình báo cạnh tranh nhạy cảm. Nếu các đầu vào này không được kiểm soát quyền truy cập, bạn có nguy cơ để lộ dữ liệu cấp cao cho các bên liên quan không phù hợp hoặc vô tình rò rỉ các mô hình định giá trước khi chúng được hoàn thiện.

Mẫu ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management cung cấp một kho lưu trữ bảo mật cho hơn 130 lời nhắc được tạo sẵn, bao quát mọi khía cạnh từ soạn thảo PRD đến ưu tiên tính năng. Mẫu này giúp chuyển quá trình khám phá sản phẩm của bạn khỏi các cửa sổ trò chuyện rải rác sang một môi trường được quản lý, nơi bối cảnh chiến lược được bảo vệ và chỉ chia sẻ với các thành viên phù hợp trong nhóm.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Áp dụng quyền truy cập chi tiết: Sử dụng Sử dụng Quyền truy cập ClickUp để hạn chế khả năng hiển thị đối với các lời nhắc nhạy cảm, để chỉ những người phụ trách sản phẩm cụ thể mới có thể xem hoặc chỉnh sửa logic lộ trình chiến lược

Soạn thảo với bối cảnh Không gian Làm việc: Tạo các câu chuyện người dùng và tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD) trực tiếp trong ClickUp Docs, nơi ClickUp Brain có thể trích xuất các thông số kỹ thuật từ danh sách công việc tồn đọng hiện có của bạn

Tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc khám phá: Phân loại thư viện lời nhắc của bạn thành các nhóm rõ ràng như Phân loại thư viện lời nhắc của bạn thành các nhóm rõ ràng như phân tích cạnh tranh và đánh giá tính năng để đảm bảo nhóm thống nhất về phương pháp luận

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý vận hành sản phẩm và các PM cấp cao chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động khám phá và lập tài liệu quan trọng giữa các nhóm kỹ thuật và thiết kế đa chức năng.

📚 Đọc thêm: Gemini so với ChatGPT trong mã hóa

9. Mẫu lời nhắc ChatGPT của ClickUp cho quản lý dự án

Tạo các bản cập nhật dự án chi tiết hơn từ hoạt động trong Không gian Làm việc với Mẫu lời nhắc ChatGPT của ClickUp dành cho quản lý dự án

Việc báo cáo trạng thái thủ công là một công việc tốn thời gian nổi tiếng, thường chỉ mang lại những cập nhật hời hợt. Khi các nhà quản lý dự án sao chép và dán từ các ghi chú rời rạc, kết quả thường là báo cáo không bao gồm những chi tiết tinh tế.

Mẫu " ClickUp ChatGPT Prompts for Quản lý dự án" cung cấp một cấu trúc kỹ thuật cho các công việc giám sát hàng ngày này. Bạn sẽ có một thư viện gồm hơn 190 lời nhắc đã được kiểm duyệt, hoạt động cùng với ClickUp Brain để chuyển đổi hoạt động thời gian thực trong không gian làm việc thành các bản tóm tắt rõ ràng, có thể hành động cho các bên liên quan của bạn.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Định hướng theo thời gian thực: Tạo tóm tắt dựa trên dữ liệu thực tế trong không gian làm việc — ClickUp Brain thu thập thông tin từ Nhiệm vụ ClickUp, Bảng điều khiển ClickUp và Tạo tóm tắt dựa trên dữ liệu thực tế trong không gian làm việc — ClickUp Brain thu thập thông tin từ Nhiệm vụ ClickUp, Bảng điều khiển ClickUp và Theo dõi thời gian ClickUp

Phản hồi được ghi lại: Gắn trực tiếp các bình luận của người xem xét vào công việc lời nhắc thông qua Gắn trực tiếp các bình luận của người xem xét vào công việc lời nhắc thông qua tính năng Bình luận của ClickUp để theo dõi các cải tiến song song với bản gốc

Áp dụng các danh mục chuyên biệt: Truy cập các lời nhắc đã được kiểm duyệt sẵn cho đánh giá rủi ro, bản tóm tắt tài nguyên và bản tóm tắt cho các bên liên quan để đảm bảo giao tiếp chuyên nghiệp và nhất quán

✅ Phù hợp nhất cho: Các trưởng bộ phận PMO và quản lý dự án cấp cao chịu trách nhiệm điều phối các đầu ra có tiến độ nhanh trong các luồng công việc kỹ thuật và tiếp thị liên chức năng.

🎥 Dưới đây là hướng dẫn trực quan về cách các mẫu lập kế hoạch dự án của ClickUp hoạt động trong thực tế.

10. Mẫu lời nhắc ChatGPT trên ClickUp dành cho việc viết

Duy trì giọng điệu thương hiệu thống nhất trên toàn bộ nội dung với Mẫu lời nhắc ChatGPT của ClickUp dành cho viết lách

Các quy trình viết với khối lượng lớn thường là nơi đầu tiên mà tính nhất quán của thương hiệu bắt đầu bị lung lay. Nếu một đề xuất chính thức nghe có vẻ cứng nhắc trong khi email theo dõi lại quá sôi nổi, thông điệp của bạn sẽ trông rời rạc và có nguy cơ gây nhầm lẫn cho đối tượng mục tiêu.

Mẫu ClickUp ChatGPT Prompts for Writing đóng vai trò như thư viện chuẩn mực cho các sản phẩm sáng tạo của nhóm bạn. Mẫu này tập trung hơn 200 lời nhắc đã được kiểm duyệt vào một cấu trúc thư mục được quản lý, giúp bạn duy trì giọng điệu thống nhất trong các bản ghi nhớ nội bộ, nội dung trên mạng xã hội và các đề xuất quan trọng dành cho khách hàng.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tập trung các tài sản sáng tạo: Lưu trữ mọi lời nhắc trong hệ thống thư mục có cấu trúc để sắp xếp các danh mục con như email và nội dung mạng xã hội một cách có tổ chức tại một địa điểm duy nhất

Cập nhật các nhắc nhở đã lỗi thời: Cài đặt Cài đặt Nhắc nhở ClickUp để thông báo cho trình chỉnh sửa khi đến thời điểm cần đánh giá chất lượng hoặc cập nhật logic

Truy cập các mẫu đã được kiểm duyệt: Triển khai kho lưu trữ sẵn có với hơn 200 mẫu lời nhắc viết, bao quát mọi kênh từ LinkedIn đến các bản tóm tắt dành cho các bên liên quan nội bộ

✅ Phù hợp nhất cho: Giám đốc nội dung và trưởng bộ phận truyền thông quản lý các chu kỳ xuất bản khối lượng lớn trong các bộ phận tiếp thị nội bộ hoặc các đối tác đại lý bên ngoài.

🎥 Tìm hiểu cách các lời nhắc tiêu cực của AI giúp cải thiện chất lượng nội dung, độ rõ ràng trong văn bản, việc tạo hình ảnh và kết quả lập trình, đồng thời duy trì sự tổ chức của quy trình làm việc trong ClickUp.

Cách xây dựng khung quản trị lời nhắc với ClickUp

Có các mẫu là bước đầu tiên. Việc kết nối chúng thành một hệ thống hoạt động mới là lúc quản trị thực sự phát huy tác dụng. 👀

Xác định phạm vi quản trị: Quyết định các nhóm, trường hợp sử dụng và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nào nằm trong phạm vi quản trị. Thu thập phản hồi từ các bên liên quan theo hình thức không đồng bộ bằng cách soạn thảo chính sách trong tài liệu ClickUp và chia sẻ nó

Thiết lập danh mục lời nhắc của bạn: Tạo một kho lưu trữ lời nhắc tập trung trong một thư mục ClickUp chuyên dụng. Đang theo dõi thông tin chi tiết đầy đủ cho từng lời nhắc—chủ sở hữu, mô hình, phiên bản, trạng thái, mức độ rủi ro, ngày kiểm toán gần nhất—bằng cách sử dụng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Theo dõi, sắp xếp và lọc công việc một cách dễ dàng, biến dữ liệu thành những thông tin hữu ích với Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Xây dựng quy trình tiếp nhận và phê duyệt: Tự động chuyển các bài nộp/gửi mới đến người đánh giá phù hợp dựa trên mức độ rủi ro hoặc bộ phận bằng cách kết nối Mẫu Yêu cầu và Phê duyệt Dự án ClickUp với Tự động hóa ClickUp

Thiết lập kiểm soát phiên bản: Theo dõi mọi thay đổi của lời nhắc bằng Mẫu Quản lý Phát hành ClickUp. Duy trì nhật ký kiểm toán tích hợp thông qua Lịch sử công việc và Lịch sử sửa đổi tài liệu ClickUp

Quản lý nhật ký kiểm toán cho các lời nhắc của bạn bằng tính năng Lịch sử trang của ClickUp Doc

Lên lịch kiểm toán định kỳ: Áp dụng Mẫu Chính sách Kiểm toán ClickUp và sử dụng Nhiệm vụ Định kỳ của ClickUp. Xem trạng thái kiểm toán của tất cả các lời nhắc đang hoạt động chỉ trong nháy mắt bằng cách kết hợp với Bảng điều khiển ClickUp

Đào tạo nhóm của bạn: Nhận câu trả lời cho các câu hỏi về chính sách quản trị ngay lập tức mà không cần liên hệ với đội ngũ tuân thủ — ClickUp Brain sẽ tìm kiếm các tài liệu và công việc kết nối giúp bạn

AICamp phát hiện ra rằng các nhóm sử dụng thư viện lời nhắc chia sẻ có năng suất cao hơn 40% vì họ không phải làm lại từ đầu. Điều tuyệt vời hơn nữa? Họ thấy tốc độ áp dụng AI nhanh hơn 60% trên toàn công ty.

Hãy ngừng quản lý các lời nhắc. Hãy bắt đầu mở rộng hiệu suất.

Quản trị lời nhắc đã chuyển từ một khái niệm kỹ thuật sang một thực tế vận hành. Đối với bất kỳ nhóm nào có quy trình làm việc phụ thuộc vào các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), điều này mang lại sự nhất quán cao hơn, bảo mật tốt hơn và ít rủi ro tốn kém hơn.

Tuy nhiên, cuộc cách mạng không chỉ nằm ở việc xây dựng một thư viện lời nhắc tốt hơn; mà còn nằm ở khả năng quản lý, kiểm toán và cải thiện các lời nhắc đó ngay tại nơi nhóm của bạn thực sự thực hiện công việc.

Bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa trí tuệ AI và việc thực thi hoạt động, bạn có thể phá vỡ các rào cản giữa dữ liệu lời nhắc, tiêu chuẩn thương hiệu và kế hoạch dự án. Và đó chính là những gì Không gian Làm việc AI hội tụ của ClickUp mang lại cho bạn, bằng cách tập trung tất cả thông tin, công việc và các cuộc thảo luận của nhóm tại một nơi duy nhất.

Bạn đã sẵn sàng xây dựng một quy trình làm việc không chỉ lưu trữ các lời nhắc mà còn thực thi chúng chưa?

Câu hỏi thường gặp về các mẫu quản trị lời nhắc LLM

Sự khác biệt giữa mẫu lời nhắc và mẫu quản trị lời nhắc là gì?

Mẫu lời nhắc là một cấu trúc có thể tái sử dụng để viết các lời nhắc LLM hiệu quả, kèm theo hướng dẫn điền vào chỗ trống. Mẫu quản trị lời nhắc là lớp chính sách và quy trình làm việc kiểm soát cách các mẫu lời nhắc đó được tạo, phê duyệt, quản lý phiên bản và kiểm toán trong nhóm của bạn.

Việc cần làm để điều chỉnh các mẫu quản trị LLM cho các lời nhắc được sử dụng trên nhiều mô hình?

Thêm trường mô hình mục tiêu vào mỗi mẫu để người đánh giá có thể đánh giá các rủi ro cụ thể của mô hình, chẳng hạn như giới hạn cửa sổ ngữ cảnh hoặc chính sách lưu trữ dữ liệu. Quy trình quản trị vẫn giữ nguyên — chỉ có siêu dữ liệu và tiêu chí đánh giá thay đổi tùy theo từng mô hình.

Các nhóm nhỏ có thể hưởng lợi từ quản trị lời nhắc LLM không?

Đúng vậy — các nhóm nhỏ cảm nhận rõ hơn sự bất nhất trong các lời nhắc vì họ có ít dư địa hơn để khắc phục sai sót. Ngay cả một thiết lập đơn giản với thư viện lời nhắc chia sẻ, người quản lý và đánh giá định kỳ hàng quý cũng có thể ngăn chặn sự lệch hướng trước khi nó trở nên nghiêm trọng.

Quản trị lời nhắc có liên quan như thế nào đến các thực tiễn quản trị dữ liệu hiện có?

Quản trị lời nhắc là một phần của chiến lược quản trị dữ liệu tổng thể của bạn. Nó áp dụng các nguyên tắc tương tự—kiểm soát truy cập, nhật ký kiểm toán, phân loại và quản lý vòng đời—đặc biệt cho các lời nhắc và đầu ra trong luồng dữ liệu đi qua các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) của bạn.