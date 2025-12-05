Cách viết prompt cho AI? Mẹo, mẫu và ví dụ

Bạn đã bao giờ yêu cầu một công cụ AI “viết một bài blog” và nó trả về một nội dung nhạt nhẽo hoặc cứng nhắc?

Đó là vì lời nhắc của bạn quá mơ hồ.

Các prompt AI tốt giống như các bản tóm tắt tốt—rõ ràng, cụ thể và hướng đến mục tiêu. Các prompt xấu chỉ tạo ra thêm công việc.

Khi AI trở thành một phần của viết lách, mã hóa và chiến lược, việc viết prompt hiện nay đã trở thành một kỹ năng sáng tạo không thể thiếu.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra các prompt thông minh hơn, nhanh hơn và có kết quả hữu ích hơn—kèm theo các ví dụ và mẫu để bạn có thể thử ngay lập tức.

Prompt AI là gì?

Một lời nhắc AI là hướng dẫn bạn cung cấp cho công cụ AI để nhận được phản hồi. Đây là điểm khởi đầu của tương tác, và hiệu quả hoạt động của AI phụ thuộc rất lớn vào cách viết hướng dẫn đó.

Nếu bạn đang học cách viết các lệnh AI, hãy bắt đầu từ đây: lệnh của bạn sẽ cài đặt tông màu, cấu trúc và độ sâu của kết quả đầu ra.

Nếu lời nhắc của bạn mơ hồ, AI sẽ đoán mò, và kết quả thường không đạt yêu cầu. Đặt ra các giới hạn rõ ràng sẽ khắc phục điều đó.

✅ Tốt: “Chuyển đoạn văn này thành định dạng sự thật thú vị như: ‘Bạn có biết rằng…?’” ❌ Xấu: “Làm cho điều này thú vị hơn.”

👀 Bạn có biết? Các nhà phân tích thị trường ước tính rằng thị trường kỹ thuật prompt đã tăng từ khoảng $0,85 tỷ vào năm 2024 lên khoảng $1,13 tỷ vào năm 2025, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR) khoảng 32,7%. Sự tăng trưởng này đến từ nhu cầu ngày càng tăng về tùy chỉnh AI, tự động hóa và tạo nội dung do AI hỗ trợ.

Tại sao việc viết các prompt AI tốt lại quan trọng?

Việc học cách tạo ra các prompt hiệu quả là yếu tố quan trọng để đạt được kết quả đáng tin cậy từ các công cụ AI.

Đây là lý do tại sao nó tạo ra sự khác biệt lớn hơn nhiều so với những gì hầu hết mọi người nhận ra:

Giảm thiểu sự mơ hồ trong kết quả: AI hoạt động tốt nhất khi nó hiểu chính xác những gì bạn muốn. Một prompt được viết tốt sẽ loại bỏ các kết quả mơ hồ hoặc không liên quan, giúp bạn không phải lọc qua chúng trong quá trình viết. Điều này áp dụng cho cả việc tạo bài viết blog hay viết prompt cho tác phẩm nghệ thuật AI trong các dự án trực quan.

Bạn sẽ tiết kiệm thời gian chỉnh sửa và chạy lại: Khi lời nhắc của bạn không rõ ràng, bạn có thể nhận được kết quả trung bình và sau đó lãng phí thời gian điều chỉnh. Một lời nhắc hiệu quả sẽ giúp bạn đạt được kết quả gần đúng ngay từ lần đầu tiên, đặc biệt là với nội dung do AI tạo ra phức tạp hơn.

Tránh nội dung ảo hoặc không liên quan: Các prompt được xây dựng kém thường dẫn đến thông tin không chính xác hoặc văn bản vô nghĩa. Càng cụ thể và rõ ràng trong prompt của bạn, AI tạo sinh càng ít phải "điền vào chỗ trống" bằng thông tin có thể bị bịa đặt.

Nó giúp duy trì tính nhất quán về giọng điệu và cấu trúc: Nếu bạn đang thực hiện công việc trên nhiều tài liệu, bản tóm tắt hoặc dự án, một phong cách tạo prompt có thể lặp lại giúp duy trì giọng điệu, định dạng và độ sâu nhất quán, đặc biệt hữu ích khi mở rộng Nếu bạn đang thực hiện công việc trên nhiều tài liệu, bản tóm tắt hoặc dự án, một phong cách tạo prompt có thể lặp lại giúp duy trì giọng điệu, định dạng và độ sâu nhất quán, đặc biệt hữu ích khi mở rộng các prompt viết cho các nhóm.

⚡ Thư viện mẫu: Muốn có các ví dụ sẵn sàng sử dụng mà bạn có thể tùy chỉnh và lưu lại? Hãy tham khảo các mẫu prompt AI này để bắt đầu xây dựng thư viện của bạn!

Các loại lời nhắc AI (kèm ví dụ)

Hãy cùng phân tích các loại prompt AI chính mà bạn sẽ gặp phải:

1. Prompt hướng dẫn

Các prompt hướng dẫn giúp mô hình AI thực hiện một công việc cụ thể hoặc tạo ra một đầu ra nhất định. Những prompt này cung cấp cho AI các hướng dẫn trực tiếp, chẳng hạn như viết, tóm tắt, lập dàn ý hoặc giải thích.

✅ Sử dụng các prompt hướng dẫn khi bạn muốn AI tạo ra một mục tiêu cụ thể.

📌 Ví dụ: Viết một bài blog 500 từ cho một công ty FinTech giới thiệu ứng dụng quản lý tài chính cá nhân mới của họ có tên ‘BudgetBuddy’. Giải thích cách ứng dụng kết nối với tài khoản ngân hàng, phân loại chi tiêu, gửi nhắc nhở tiết kiệm và giúp người dùng cài đặt mục tiêu hàng tháng. Sử dụng giọng điệu thân thiện, dễ hiểu cho người dùng mới.

Tạo ra các bài viết blog sâu sắc và thân thiện với SEO chỉ trong vài phút với ClickUp Brain.

2. Prompt thông tin

Các prompt thông tin giúp bạn truy xuất các sự kiện cụ thể, định nghĩa hoặc tóm tắt từ cơ sở kiến thức của AI. Sử dụng chúng để học hỏi hoặc nhận được giải thích rõ ràng mà không cần nhiều thông tin thừa.

✅ Sử dụng các prompt thông tin khi bạn cần thông tin sự thật.

📌 Ví dụ: Những điểm khác biệt chính giữa kiến trúc monolithic và kiến trúc microservice trong phát triển phần mềm là gì? Giải thích ưu nhược điểm của từng loại, bao gồm các trường hợp sử dụng phổ biến, và giữ cho giải thích đủ đơn giản để một quản lý sản phẩm không có kiến thức lập trình có thể hiểu được.

3. Prompt sáng tạo

Các prompt sáng tạo tập trung vào sự sáng tạo. Chúng được thiết kế để giúp AI tạo ra nội dung gốc, như truyện, thơ, lời bài hát hoặc thậm chí là hình ảnh tưởng tượng, bằng cách sử dụng một công cụ tạo nghệ thuật AI. Hãy nhớ để AI có đủ không gian để thể hiện sự sáng tạo và độc đáo khi viết prompt cho công cụ tạo nghệ thuật AI.

✅ Sử dụng các prompt sáng tạo khi bạn muốn có những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo hoặc nghệ thuật.

📌 Ví dụ: Viết một câu chuyện ngắn diễn ra trong tương lai, nơi con người giao tiếp với cây cối thông qua tiếp xúc. Nhân vật chính là một nhà quy hoạch đô thị phát hiện ra rằng một cây sồi cổ thụ hàng thế kỷ chứa đựng ký ức về vùng đất trước khi nó bị đô thị hóa. Tông màu của câu chuyện nên mang tính suy ngẫm, hơi u buồn và kết thúc với một tình tiết bất ngờ khiến nhà quy hoạch phải suy nghĩ lại về dự án tiếp theo của mình.

4. Prompt phân tích

Các prompt phân tích yêu cầu AI suy luận về một vấn đề, nhận diện mẫu hoặc đưa ra kết luận. Những prompt này đòi hỏi khả năng suy luận logic từ mô hình AI, không chỉ đơn thuần là trích xuất dữ liệu. Chúng thường được sử dụng trong nghiên cứu, lập chiến lược hoặc dự báo.

✅ Sử dụng các prompt phân tích khi bạn muốn có những phân tích chi tiết hoặc thông tin sâu sắc dựa trên nhiều biến số.

📌 Ví dụ: Phân tích lý do tại sao việc sử dụng xe máy điện đang giảm sút ở các khu vực đô thị mặc dù có tỷ lệ chấp nhận ban đầu cao. Cung cấp phân tích có cấu trúc với ít nhất ba lý do chính, và đề xuất hai cách mà các công ty có thể phản ứng.

Hỏi ClickUp Brain để lấy dữ liệu và xu hướng ngành cho nghiên cứu và báo cáo.

5. Prompt làm rõ

Các prompt làm rõ giúp bạn đi sâu vào một phần cụ thể của phản hồi hoặc ý tưởng trước đó. Bạn yêu cầu AI giải thích điều gì đó rõ ràng hơn hoặc phân tích chi tiết hơn, đặc biệt khi viết hoặc sử dụng các công cụ AI phức tạp.

✅ Sử dụng các prompt làm rõ khi nội dung không rõ ràng hoặc cần giải thích thêm.

📌 Ví dụ: Bạn đã đề cập rằng tình trạng mệt mỏi với các gói đăng ký đang trở thành thách thức ngày càng lớn trong các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến (DTC). Bạn có thể giải thích nguyên nhân gây ra tình trạng này từ góc độ tâm lý người tiêu dùng và cách các thương hiệu có thể đối phó với nó mà không phụ thuộc vào giảm giá?

6. Các prompt giả định

Các prompt giả định cho phép mô hình AI khám phá các tình huống tưởng tượng hoặc "nếu như". Đây là các prompt hiệu quả cho kế hoạch các kịch bản tương lai. Bạn thậm chí có thể sử dụng chúng để thử nghiệm ý tưởng sáng tạo hoặc xây dựng các thế giới hư cấu theo phong cách pop art cho kể chuyện bằng hình ảnh.

📌 Ví dụ: Hãy tưởng tượng một thế giới nơi internet chỉ có sẵn trong hai giờ mỗi ngày. Điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giáo dục, công việc từ xa, mua sắm trực tuyến và hành vi trên mạng xã hội? Chia câu trả lời của bạn thành bốn phần và bao gồm cả hậu quả tích cực và tiêu cực.

7. Prompt Chuỗi Suy Nghĩ (CoT)

Các prompt theo chuỗi suy luận yêu cầu AI trình bày quá trình suy luận từng bước trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng. Điều này đặc biệt hữu ích khi viết prompt AI cho các công việc yêu cầu logic hoặc tư duy có cấu trúc.

✅ Sử dụng các prompt theo chuỗi suy luận khi bạn quan tâm đến quá trình suy luận không kém gì câu trả lời.

📌 Ví dụ: Một công ty bán gói đăng ký với giá $150 mỗi năm. Vào tháng 1, công ty đã thu hút được 100 khách hàng mới. Mỗi tháng, số lượng khách hàng mới tăng 10%, nhưng tỷ lệ hủy đăng ký là 5%. Tính toán doanh thu dự kiến vào cuối 6 tháng. Trình bày các bước tính toán chi tiết, bao gồm cách tỷ lệ hủy đăng ký và tốc độ tăng trưởng ảnh hưởng đến tổng doanh thu hàng tháng.

Tính toán doanh thu, xác định xu hướng và hoàn thiện chiến lược của bạn với ClickUp Brain.

ClickUp Brain MAX giúp bạn biến ý tưởng thành hành động ngay lập tức. Với tính năng Talk-to-Text trên desktop, bạn có thể nói ra các bản nháp prompt, ý tưởng nội dung hoặc ghi chú nghiên cứu và xem chúng được chuyển đổi thành văn bản sạch, có cấu trúc bên trong tài liệu hoặc công việc của bạn. Điều này giúp duy trì luồng sáng tạo của bạn và loại bỏ sự phiền phức khi phải chuyển tab hoặc mất ý tưởng giữa chừng. Brain MAX cung cấp cho bạn cách nhanh nhất để thử nghiệm với các prompt, hoàn thiện bản nháp và lưu trữ mọi thứ trong một Không gian Làm việc AI tích hợp (Converged AI Workspace) đã hiểu rõ bối cảnh của bạn. Thử ClickUp Brain MAX để nghiên cứu sâu hơn và nắm bắt bối cảnh trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn.

8. Kết hợp các prompt

Kỹ thuật chuỗi prompt sử dụng kết quả của một prompt làm điểm khởi đầu cho prompt tiếp theo. Điều này đặc biệt hữu ích khi xây dựng các công việc nhiều lớp, chẳng hạn như phát triển thương hiệu hoặc kể chuyện bằng hình ảnh.

✅ Sử dụng kỹ thuật kết hợp prompt khi xây dựng các công việc nhiều bước hoặc tinh chỉnh kết quả qua nhiều giai đoạn.

📌 Ví dụ: Bước 1: Tạo ra ba tên thương hiệu độc đáo cho một loại nước giặt thân thiện với môi trường.

Bước 2: Lấy tên thứ hai và viết một câu chuyện thương hiệu dài một đoạn văn thu hút giới trẻ thành thị có giá trị về tính bền vững và thiết kế.

Bước 3: Dựa trên câu chuyện thương hiệu, viết kịch bản quảng cáo YouTube 30 giây giới thiệu thương hiệu với giọng điệu tươi mới và sôi nổi.

Cách viết các lệnh AI hiệu quả: Bước bằng bước

Bây giờ bạn đã biết tại sao các prompt tốt lại quan trọng, hãy cùng tìm hiểu cách viết chúng từng bước một 👇

Bước 1: Rõ ràng và cụ thể

Hầu hết các lỗi của AI bắt đầu từ một prompt mơ hồ. Nếu đầu vào của bạn chung chung, đầu ra cũng sẽ chung chung. Thay vì nói:

‘Viết về lãnh đạo cho LinkedIn. ’

Thử một số ví dụ như:

‘Viết một bài đăng trên LinkedIn giải thích tại sao lãnh đạo có sự đồng cảm dẫn đến hiệu suất của nhóm tốt hơn. Tránh giọng điệu rao giảng. Sử dụng giọng điệu tự tin nhưng thân thiện. ’

Sự thay đổi nhỏ đó tạo nên sự khác biệt lớn.

Dưới đây là những gì giúp ích:

Hãy trực tiếp về những gì bạn muốn: Đừng vòng vo. Hãy nói ‘Viết một email tiếp thị cho khách hàng tiềm năng SaaS đã truy cập trang giá của chúng tôi hai lần’, chứ không phải ‘Giúp tôi bán phần mềm’.

Tránh sử dụng từ thừa: Hãy bỏ qua những từ như có thể, bạn có thể, hoặc nếu có thể. AI không cần sự lịch sự. Nó cần sự rõ ràng.

Định hướng ý định của bạn qua động từ: Bắt đầu prompt bằng hành động: Viết, Tóm tắt, Giải thích, Danh sách công việc, Brainstorm, Mô tả. Những động từ này sẽ chỉ cho AI biết việc cần làm ngay từ đầu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các prompt dài không tự động tốt hơn. Sự rõ ràng quan trọng hơn độ dài. Một câu mạnh mẽ có thể vượt trội hơn một đoạn văn lan man.

Khi bạn bắt đầu viết và tinh chỉnh các prompt, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng bạn cần một nơi để lưu trữ chúng. Bạn cần một nơi để thử nghiệm, xem lại những gì đã thành công và theo dõi sự tiến bộ của mình.

Đó chính là nơi ClickUp Docs hỗ trợ bạn. Tạo một tài liệu chuyên dụng cho các prompt AI của bạn và tổ chức chúng theo trường hợp sử dụng, bộ phận hoặc loại công việc.

Soạn thảo, tổ chức và hoàn thiện các prompt AI trong ClickUp tài liệu

Ví dụ:

Một phần dành cho các prompt tiếp thị (quảng cáo, trang đích, nội dung email)

Một tùy chọn khác cho hỗ trợ (trả lời vé hỗ trợ, theo dõi, điều chỉnh giọng điệu)

Một số ví dụ bạn đã thử và cải thiện, so sánh song song.

Gợi ý cho nghệ thuật đồ họa của bạn

Mỗi phần có thể có tiêu đề, danh sách có thể thu gọn và thậm chí hợp tác trực tiếp nếu bạn đang tinh chỉnh các prompt cùng với nhóm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo bảng 'Prompt xấu / Prompt tốt' trong tài liệu của bạn để mọi người có thể học hỏi từ các phiên bản thực tế. Theo thời gian, bạn sẽ nhận ra các mẫu giúp bạn trở thành người viết prompt sắc sảo hơn.

Bước 2: Cung cấp bối cảnh (vai trò, đối tượng, định dạng)

Bối cảnh giúp AI hiểu rõ vai trò của mình, đối tượng mà nó đang giao tiếp và cách trình bày thông điệp. Dưới đây là cách tích hợp bối cảnh vào các prompt của bạn:

1. Xác định vai trò

Dòng này cài đặt vai trò và góc nhìn của AI để nó có thể phản hồi "theo đúng vai trò" với sự nhất quán và bối cảnh cao hơn.

Bạn là trưởng bộ phận hỗ trợ khách hàng…

Hãy tưởng tượng bạn là một quản lý nhân sự cấp cao đang viết một bản ghi nhớ nội bộ…

Hãy tưởng tượng bạn là một nhà thiết kế UI/UX đang xem xét trang chủ…

Bạn là người phụ trách kỹ thuật prompt đang đào tạo mô hình AI

2. Xác định đối tượng mục tiêu

Hãy cho AI biết thông điệp dành cho ai. Điều này giúp điều chỉnh ngôn ngữ, giọng điệu và mức độ chi tiết.

…viết cho một nhà sáng lập không chuyên về công nghệ…

…giải thích điều này cho người dùng lần đầu…

…dành cho các nhà phát triển cấp cao đánh giá các công cụ nguồn mở…

3. Xác định định dạng

Hướng dẫn AI tuân theo cấu trúc cụ thể giúp bạn tránh được các kết quả văn bản dài dòng. Điều này đặc biệt quan trọng khi định dạng có vai trò quan trọng, ví dụ như email so với phần giới thiệu trong bản trình bày.

Một số cách để xác định:

Định dạng danh sách gạch đầu dòng về ưu và nhược điểm

Viết một đoạn giới thiệu blog gồm 3 đoạn với câu mở đầu thu hút, thông tin sâu sắc và lời kêu gọi hành động (CTA)

Sử dụng bảng so sánh tính năng giữa các công cụ

Sau khi đã thêm vai trò, đối tượng và định dạng, bạn có thể tinh chỉnh prompt bằng ClickUp Brain. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn vẫn đang học cách viết prompt hiệu quả. Ngay cả người dùng có kinh nghiệm cũng dựa vào việc tinh chỉnh để đạt được kết quả chất lượng cao hơn.

Giả sử bạn đã soạn thảo một bài đăng trên LinkedIn nhưng không chắc chắn liệu nó có đủ rõ ràng hay không. Hãy yêu cầu ClickUp Brain cải thiện nó về độ rõ ràng, giọng điệu hoặc cấu trúc.

Đây là nơi AI trở thành đối tác trong quá trình sáng tạo của bạn, giúp bạn tạo ra các prompt chính xác và chu đáo hơn, từ đó đầu ra của bạn sẽ sử dụng được ngay từ lần đầu tiên.

📮 ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi tin tưởng vào các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí tinh thần từ việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục sẽ tích tụ theo thời gian. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho ClickUp Brain. Nó được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc của bạn, hiểu rõ công việc bạn đang thực hiện, có thể hiểu các lệnh văn bản thuần túy và cung cấp câu trả lời cực kỳ phù hợp với công việc của bạn! Trải nghiệm sự cải thiện gấp đôi về năng suất với ClickUp!

🎥 Xem các ví dụ thực tế về kỹ thuật tạo prompt và làm quen với AI có thể hiểu quy trình làm việc của bạn mà không cần prompt dài dòng.

Bước 3: Xác định định dạng hoặc độ dài đầu ra

Hãy tưởng tượng bạn giao cho nhà thiết kế một bản tóm tắt chỉ ghi “Làm cho nó trông đẹp mắt”. Việc cần làm là không làm vậy — và việc viết prompt cũng không khác gì.

Càng cụ thể về định dạng và kích thước của kết quả đầu ra, bạn càng tiết kiệm thời gian sửa chữa các phản hồi không chính xác hoặc yêu cầu AI thử lại.

Vậy, hãy tự hỏi mình:

Bạn đang cố gắng thông tin nhanh chóng ? → Sử dụng danh sách gạch đầu dòng hoặc danh sách số.

Muốn xây dựng một lập luận hoặc kể một câu chuyện ? → Yêu cầu các đoạn văn có cấu trúc.

Cần so sánh các tùy chọn? → Yêu cầu một bảng có tiêu đề

Chỉ cần một mồi câu? → Yêu cầu một câu ngắn gọn dưới 25 từ

Đôi khi vấn đề là bạn không biết định dạng nào sẽ hiệu quả nhất. Trong những trường hợp đó, hãy sử dụng ClickUp Brain làm trợ lý viết AI của bạn.

Trước khi viết prompt, hãy tự hỏi:

‘Cách tốt nhất để trình bày lợi ích sản phẩm trong thông báo ra mắt là gì?’

‘Tôi nên sử dụng đoạn văn, danh sách hay bảng tính năng cho bản tin này?’

‘Tôi muốn giới thiệu câu chuyện của một nhà sáng lập trên LinkedIn. Định dạng nào sẽ thu hút nhiều tương tác hơn?’

Sử dụng ClickUp Brain để brainstorm về định dạng, số từ và nhiều hơn nữa.

Thay vì phỏng đoán, ClickUp Brain có thể đề xuất cấu trúc lý tưởng dựa trên mục tiêu của bạn, chẳng hạn như tương tác hoặc khả năng đọc nhanh (cùng với số từ).

Bước 4: Kiểm tra, tinh chỉnh và lặp lại

Ngay cả một prompt chi tiết cũng có thể trả về kết quả cảm thấy quá cứng nhắc, quá dài, quá sơ sài hoặc không phù hợp về giọng điệu. Điều đó không có nghĩa là prompt đã thất bại—điều đó có nghĩa là bạn đã đạt đến giai đoạn đầu của bản nháp làm việc.

Dưới đây là một vòng lặp đơn giản 👇 Thử 2–3 phiên bản nhanhĐôi khi hai lời nhắc khác nhau sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với một lời nhắc được chỉnh sửa kỹ lưỡng. So sánh chúng song song và chọn những phần tốt nhất. Chạy prompt một lầnĐừng quá chú trọng vào sự hoàn hảo ngay từ đầu. Hãy tạo ra một phiên bản và xem nó hoạt động như thế nào. Đánh giá kết quả một cách khách quan Hãy tự hỏi mình: Giọng điệu có phù hợp với ý tưởng của tôi không? Có điều gì quan trọng bị thiếu hoặc giải thích quá chi tiết không? Một cấu trúc khác (Danh sách công việc, câu chuyện, bảng) có thể cải thiện độ rõ ràng không? Tinh chỉnh từng biến số mộtThay đổi đối tượng, định dạng hoặc giọng điệu — nhưng không thay đổi cả ba cùng lúc.

Ở giai đoạn này, hãy sử dụng ClickUp Tài liệu để quản lý việc thử nghiệm và tinh chỉnh prompt của bạn. Bạn có thể tạo ra một nguồn thông tin duy nhất nơi các bản nháp prompt, kết quả đầu ra của AI và phản hồi được lưu trữ cùng nhau.

Soạn thảo và hoàn thiện các prompt trong tài liệu ClickUp với bình luận trực tiếp và định dạng song song gọn gàng.

Tạo một tài liệu cho mỗi dự án hoặc trường hợp sử dụng. Trong đó, bạn có thể:

Lưu trữ các bản nháp đầu tiên của prompt và gắn thẻ việc cần làm của chúng.

Dán kết quả đầu ra của AI ngay bên dưới để so sánh song song.

Viết một ghi chú ngắn về những gì không hiệu quả (giọng điệu? độ sâu? cấu trúc?)

Thêm phiên bản đã được tinh chỉnh bên dưới để các cải tiến của bạn được ghi chép lại.

Sau khi đã thử nghiệm một số biến thể, hãy mời đồng nghiệp xem xét các prompt. Họ có thể để lại bình luận trực tiếp về cách diễn đạt và cấu trúc, hoặc thậm chí đề xuất cách viết lại prompt để phù hợp với kênh cụ thể, như rút gọn cho bài đăng trên Twitter hoặc đơn giản hóa cho đối tượng không chuyên môn.

Như vậy, bạn có thể xây dựng lịch sử phiên bản để học hỏi. Và nếu một prompt nào đó hoạt động tốt, bạn có thể sao chép prompt cuối cùng đó vào Thư viện Prompt chung để sử dụng sau này.

🧠 Thông tin thú vị: Năm 2018, một bức chân dung do AI tạo ra đã được bán tại Christie’s với giá $432.500, gấp 40 lần so với ước tính ban đầu, trở thành một trong những tác phẩm nghệ thuật do máy tạo ra đầu tiên vượt trội so với các tác phẩm được trưng bày cùng các biểu tượng như Andy Warhol và Roy Lichtenstein.

Bước 5: Lưu và tái sử dụng các prompt hiệu quả

Mỗi lời nhắc hay bạn viết đều là một lối tắt cho lần sau. Nếu bạn đang có kế hoạch thu thập các lời nhắc hoạt động hiệu quả, hãy nhớ:

Lưu trữ prompt kèm theo bối cảnh: Đừng chỉ dán prompt vào tài liệu. Hãy thêm phần "tại sao": Mục đích sử dụng kết quả là gì? Yếu tố nào làm cho prompt hiệu quả? Loại giọng điệu hoặc cấu trúc nào phù hợp nhất? Kết quả đầu ra được sử dụng cho mục đích gì? Điều gì đã làm cho lời nhắc trở nên hiệu quả? Loại giọng điệu hoặc cấu trúc nào phù hợp nhất? Lưu các phiên bản khác nhau của prompt: Đôi khi V1 phù hợp cho nội dung ngắn gọn, còn V2 hiệu quả hơn cho nội dung chính thức. Giữ cả hai và thêm nhãn ngắn gọn như: ‘Tone thân thiện’ ‘Đối tượng kỹ thuật’ ‘Thân thiện với mạng xã hội’ ‘Tone thân thiện’ ‘Đối tượng kỹ thuật’ ‘Thân thiện với mạng xã hội’ Tái sử dụng một cách có chủ đích: Một lời nhắc mạnh mẽ cho phần giới thiệu blog thường có thể được điều chỉnh thành: Móc câu LinkedIn Mở đầu email Theo dõi bán hàng Móc nối LinkedIn Mở đầu email Theo dõi bán hàng

Kết quả đầu ra được sử dụng cho mục đích gì?

Điều gì đã làm cho lời nhắc trở nên hiệu quả?

Loại giọng điệu hoặc cấu trúc nào phù hợp nhất?

‘Tone thân thiện’

‘Đối tượng kỹ thuật’

‘Thân thiện với mạng xã hội’

Móc nối LinkedIn

Mở đầu email

Theo dõi bán hàng

Càng tái sử dụng một cách có chủ đích, bạn càng tự tin hơn trong việc mở rộng quy mô đầu ra mà không gây ra hỗn loạn.

🔄 So sánh prompt trước và sau

❌ Trước khi ✅ Sau (Đã lưu và có thể tái sử dụng) Viết một bài đăng trên mạng xã hội về ClickUp, công cụ quản lý năng suất và lập kế hoạch dự án. Viết bài đăng trên LinkedIn giới thiệu công cụ lập kế hoạch dự án được hỗ trợ bởi AI, ClickUp. Bắt đầu bằng một vấn đề phổ biến về việc quản lý nhiều công việc trên các nền tảng khác nhau. Nêu bật cách tính năng này tập trung các dòng thời gian, nhiệm vụ và cập nhật của nhóm (thậm chí cả AI). Kết thúc bằng một câu hỏi khuyến khích các chuyên gia chia sẻ cách họ hiện đang quản lý sự hỗn loạn trong dự án. Giữ giọng điệu ngắn gọn, sâu sắc và hướng đến lãnh đạo. Số từ 200 từ, sử dụng kết hợp giữa danh sách công việc và đoạn văn.

Hãy tự mình trải nghiệm:

❌ Trước đây (nhàm chán!)

✅ Sau (đã tốt hơn!)

Nhận được câu trả lời chính xác, súc tích mỗi lần trên ClickUp Brain.

Các khung sườn viết prompt để thử nghiệm

Nếu bạn muốn cải thiện kết quả đầu ra của AI, hãy bắt đầu bằng cách cải thiện đầu vào của mình. Các prompt tuyệt vời xuất phát từ các hướng dẫn rõ ràng và chi tiết, đặc biệt khi sử dụng các công cụ như ClickUp Brain hoặc xây dựng các quy trình làm việc dựa trên AI tạo sinh.

Dưới đây là tám khung sườn viết prompt giúp bạn đạt được kết quả tốt hơn, cụ thể hơn trong các công việc như viết, chiến lược và thậm chí cả prompt nghệ thuật.

1. Vai trò + công việc + mục tiêu

Định dạng: ‘Hãy đóng vai [vai trò] và giúp tôi [công việc] để tôi có thể [mục tiêu].’

📌 Ví dụ về prompt: Hãy đóng vai một nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX) và giúp tôi viết các câu hỏi khảo sát để tôi có thể tìm hiểu lý do tại sao người dùng bỏ cuộc tại bước thanh toán.

2. C. R. A. F. T. (Bối cảnh – Vai trò – Hành động – Định dạng – Giọng điệu)

Cấu trúc prompt chi tiết này phân tích từng khía cạnh của yêu cầu để đảm bảo sự nhất quán về giọng điệu, mục đích và cách trình bày.

Thành phần Nó yêu cầu gì Ví dụ Bối cảnh Tình huống là gì? Chúng tôi đang ra mắt một ứng dụng năng suất mới. Vai trò AI nên đóng vai trò là ai? Một nhà tiếp thị sản phẩm Hành động Bạn muốn hoàn thành việc gì? Viết email giới thiệu sản phẩm Định dạng Cấu trúc như thế nào? Email ngắn với tiêu đề, lời kêu gọi hành động (CTA) và nội dung chính. Tone Giọng điệu là gì? Năng động và thuyết phục

3. P. A. S. (Vấn đề – Kích thích – Giải pháp)

P. A. S. là một khung sườn kể chuyện được sử dụng trong marketing và viết quảng cáo để xác định vấn đề của đối tượng mục tiêu và đặt vị trí giải pháp của bạn là câu trả lời. Đây là một khung sườn viết quảng cáo tuyệt vời, được cải thiện hơn nữa khi kết hợp với AI tạo prompt.

📌 Ví dụ về prompt: Viết trang đích cho ứng dụng theo dõi thời gian sử dụng P.A.S. Đối tượng là các nhà thiết kế tự do.

4. Mục tiêu – Rào cản – Hướng dẫn

Khung GOG giúp AI phân tích các ràng buộc và đề xuất các giải pháp hoặc ý tưởng với sự cân nhắc về các lựa chọn thay thế.

📌 Ví dụ về prompt: Tôi muốn phát triển bản tin của mình lên 5.000 người đăng ký trong 3 tháng, nhưng không có ngân sách quảng cáo. Hãy đề xuất một kế hoạch phát triển dựa trên nội dung.

5. R. A. G. (Truy xuất – Bổ sung – Tạo ra)

Chiến lược prompt R.A.G thường được sử dụng trong các hệ thống AI tiên tiến. Nó thu thập thông tin liên quan, bổ sung ngữ cảnh và tạo ra phản hồi cuối cùng.

Retrieve : Nội dung cơ bản nào bạn muốn được xem xét?

Augment : Thông tin bổ sung hoặc hướng dẫn nào có thể giúp ích?

Tạo: Kết quả mong muốn là gì?

📌 Ví dụ về prompt: ‘Dưới đây là các cuộc phỏng vấn khách hàng thô [dán]. Tóm tắt 3 vấn đề chính thường gặp nhất và đề xuất giải pháp cho từng vấn đề. Định dạng dưới dạng bảng. ’

Hiện nay có một hệ sinh thái ngày càng phát triển của các công cụ giúp bạn tìm cảm hứng, thử nghiệm nhanh hơn và thậm chí tạo mẫu cho những gì hiệu quả.

1. Thị trường prompt

Các nền tảng này cung cấp các ý tưởng prompt đã được viết sẵn do người tạo và người dùng cộng đồng đóng góp. Điều này rất hữu ích để khám phá các trường hợp sử dụng khác nhau hoặc học cách cấu trúc prompt.

PromptBase : Một nền tảng giao dịch nơi bạn có thể mua và bán các prompt hiệu suất cao cho các mô hình AI khác nhau.

FlowGPT : Thư viện do cộng đồng đóng góp, chứa các prompt chia sẻ, có thể tìm kiếm theo danh mục và loại mô hình.

PromptHero : Bộ sưu tập prompt được tuyển chọn cho việc tạo hình ảnh , viết lách, mã hóa và nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt mạnh mẽ cho các công cụ trực quan như Midjourney và các công cụ AI nghệ thuật hàng đầu khác.

2. Công cụ tạo prompt AI

Những công cụ này giúp bạn tạo ra các prompt tốt hơn bằng cách cung cấp các đầu vào có cấu trúc—như mục tiêu, đối tượng và định dạng—và sau đó tạo ra prompt hoàn chỉnh dựa trên những thông tin đó.

AIPRM : Một phần mở rộng Chrome cho ChatGPT, cung cấp thư viện các prompt được phân loại theo tiếp thị, SEO và năng suất.

PromptPerfect : Tối ưu hóa prompt của bạn để đạt hiệu suất cao trên các mô hình như GPT-4, Claude hoặc Bard.

ClickUp Brain : Giúp bạn tạo ra các prompt tốt hơn bằng cách đề xuất cấu trúc, giọng điệu và định dạng dựa trên mục tiêu của bạn. Bạn có thể đánh dấu một prompt sơ bộ và yêu cầu Brain cải thiện độ rõ ràng, điều chỉnh cho đối tượng khác hoặc tái cấu trúc thành danh sách công việc, đoạn văn hoặc email. : Giúp bạn tạo ra các prompt tốt hơn bằng cách đề xuất cấu trúc, giọng điệu và định dạng dựa trên mục tiêu của bạn. Bạn có thể đánh dấu một prompt sơ bộ và yêu cầu Brain cải thiện độ rõ ràng, điều chỉnh cho đối tượng khác hoặc tái cấu trúc thành danh sách công việc, đoạn văn hoặc email.

3. Mẫu prompt AI của ClickUp

Bạn không cần phải tạo lại các prompt của mình mỗi sáng thứ Hai. Với các mẫu prompt của ClickUp Brain, bạn có thể lưu lại những mẫu hoạt động hiệu quả và không bao giờ phải viết từ đầu nữa.

Điều gì làm cho nó mạnh mẽ? Bạn không bị giới hạn bởi các mẫu có sẵn chung chung. Bạn có thể tự tạo mẫu của riêng mình, dựa trên chính xác những gì bạn cần.

Đang có kế hoạch ra mắt sản phẩm? 👉 Lưu lại prompt yêu thích của bạn để viết một thông báo sôi động với lời kêu gọi hành động (CTA) mạnh mẽ.

Cần hỗ trợ? 👉 Tạo một prompt để viết lại các phản hồi về hoàn tiền với sự đồng cảm và giữ nguyên giọng điệu thương hiệu.

Đang làm mọi việc một mình? 👉 Tạo một prompt có thể tái sử dụng để biến các ghi chú rời rạc thành các bản cập nhật hàng tuần gọn gàng.

Khi đã tìm ra định dạng phù hợp, chỉ cần nhấn lưu. Lần sau, chỉ cần một cú nhấp chuột là xong.

👀 Bạn có biết? 62% tổ chức cho biết họ đã bắt đầu thử nghiệm với các trợ lý AI, cho thấy sự chuyển đổi từ hỗ trợ thụ động sang thực thi chủ động và tự động.

Những lỗi thường gặp khi viết prompt cần tránh

Ngay cả những người dùng có kinh nghiệm đôi khi cũng mắc sai lầm. Dưới đây là những điều cần lưu ý khi bạn cố gắng tạo ra các prompt thực sự mang lại kết quả.

Viết mà không có điểm tham chiếu: Bắt đầu viết prompt mà không có cơ sở tham chiếu thường dẫn đến kết quả không nhất quán. Hãy sử dụng một định dạng rõ ràng, ví dụ hoặc kết quả trước đó để AI biết hướng đi cần theo.

Không cung cấp đủ bối cảnh: AI không thể đọc được suy nghĩ của bạn. Cung cấp càng nhiều bối cảnh như giọng điệu, đối tượng mục tiêu hoặc định dạng, kết quả đầu ra sẽ càng chính xác và hiệu quả hơn.

Giả định rằng AI sẽ suy luận ý định: Nếu không có công việc cụ thể, mô hình có thể hoàn toàn bỏ qua mục tiêu của bạn. Việc nhận diện ý định sẽ được cải thiện khi bạn rõ ràng nêu rõ điều bạn muốn: một tóm tắt, một tiêu đề, một kịch bản hoặc một bản nháp đầu tiên.

Sử dụng nội dung vô nghĩa thay vì hàm: Các prompt mơ hồ như “Bạn có thể giúp tôi với điều này không?” không mang lại nhiều giá trị. Hãy tập trung vào kết quả và sử dụng động từ hành động để hướng dẫn mô hình đi đúng cấu trúc.

Nắm vững kỹ năng viết prompt và mở rộng quy trình làm việc của bạn với ClickUp

Viết một prompt AI có thể đơn giản. Nhưng câu hỏi lớn hơn là liệu việc cần làm là làm tốt và lặp lại nó trên nhiều nhóm?

Nếu không có quy trình được ghi chép hoặc cấu trúc rõ ràng, mọi thứ sẽ trở nên lộn xộn. Bạn đang hướng đến sự rõ ràng, giọng điệu, kết quả, định dạng, bối cảnh và tất cả điều này dưới áp lực.

Khi AI ngày càng được tích hợp sâu vào quy trình làm việc, bạn cần một hệ thống để tạo ra các prompt, kiểm tra chúng và tái sử dụng chúng.

Đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng. Tài liệu giúp bạn ghi chép và hoàn thiện công việc. ClickUp Brain nâng cao và điều chỉnh nội dung, trong khi truy cập AI cấp công việc cho phép bạn tạo nội dung ngay tại nơi bạn đang làm việc. Cùng nhau, các tính năng này giúp bạn chuyển từ phương pháp dùng thử sang kết quả chất lượng cao, có thể lặp lại.

🧠 Bắt đầu xây dựng thư viện prompt của bạn trong ClickUp, hoàn toàn miễn phí.