Bạn biết nhóm của mình tạo ra nội dung tuyệt vời, nhưng lịch làm việc vẫn trống rỗng chỉ sau hai tuần.

Và đó chính là vấn đề trong việc tái sử dụng nội dung. Một tài liệu chất lượng cao, như hội thảo trực tuyến, báo cáo hoặc câu chuyện khách hàng, có thể biến thành hàng chục tài sản nội dung, nhưng chỉ khi quy trình làm việc đủ rõ ràng.

Các mẫu quy trình tái sử dụng nội dung giúp thu hẹp khoảng cách giữa “chúng ta nên làm” và “đã hoàn thành”. Chúng xác định các bước chuyển giao, định dạng, quy trình kiểm duyệt và dòng thời gian để mỗi nội dung mới đều tạo thành một quy trình làm việc thực tế.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết các mẫu quy trình tái sử dụng nội dung tốt nhất, mục đích sử dụng của từng mẫu và cách chọn mẫu phù hợp nhất cho nhóm của bạn.

Tổng quan về các mẫu quy trình tái sử dụng nội dung

Quy trình tái sử dụng nội dung là gì?

Quy trình tái sử dụng nội dung là một quy trình lặp lại, từng bước, nhằm biến một nội dung “cốt lõi” (như hội thảo trực tuyến, blog, podcast, báo cáo nghiên cứu hoặc bản demo sản phẩm) thành nhiều tài sản mới trên các định dạng và kênh khác nhau

Nó định nghĩa chính xác:

Nội dung bạn tái sử dụng (tài nguyên gốc và các góc nhìn chính của nó)

Cách bạn phân chia nội dung (đoạn video, trích dẫn, phần, chủ đề, điểm chính)

Ai thực hiện từng bước (người viết, trình chỉnh sửa, nhà thiết kế, chuyên viên truyền thông xã hội, chuyên viên SEO, chuyên viên quản lý sản phẩm, v.v.)

Nơi nội dung được đăng tải (LinkedIn, YouTube, email, blog, cộng đồng, quảng cáo)

Thời điểm phát hành (dòng thời gian, các yếu tố phụ thuộc, các giai đoạn đánh giá)

Cách đảm bảo chất lượng luôn nhất quán (giọng điệu, thông điệp, phê duyệt, kiểm tra)

Cách đo lường thành công (phân phối, tương tác, khách hàng tiềm năng, chuyển đổi)

🧠 Thông tin thú vị: Từ “Weblog” được đặt ra vào năm 1997, và “blog” ra đời vào năm 1999 khi ai đó đùa rằng chia nó thành “we blog”.

10 mẫu quy trình tái sử dụng nội dung tốt nhất

Hãy cùng xem qua các mẫu hàng đầu giúp các nhóm chuyển đổi một nội dung thành nhiều định dạng và kênh một cách có hệ thống:

1. Mẫu kế hoạch nội dung ClickUp

Nếu bạn đang xây dựng chiến lược nội dung từ đầu, thách thức lớn nhất của bạn là không biết mình đang có gì hoặc nội dung đó có thể phát triển thành gì. Mẫu Kế hoạch Nội dung ClickUp được thiết kế dành cho các nhóm tiếp thị nội dung cần một hệ thống duy nhất để lập kế hoạch, đánh giá và xuất bản trên nhiều định dạng.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng mẫu này để gắn thẻ nội dung cốt lõi và lập kế hoạch cho các tài sản phái sinh ngay trong cùng một không gian làm việc.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng Bảng phê duyệt để chuyển các nội dung qua các giai đoạn xem xét mà không bỏ sót bất kỳ ai cần phê duyệt

Đánh dấu từng mục với Trụ cột nội dung, Loại nội dung và Tài nguyên cần thiết , sau đó lọc lịch để xử lý hàng loạt các định dạng tương tự

Lên kế hoạch ngày đăng tải một cách trực quan trong Lịch nội dung, đảm bảo các bài đăng tái sử dụng được phân bổ đều đặn trong suốt tháng

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm tiếp thị nội dung đang lập kế hoạch cho nội dung cốt lõi và các tài sản phái sinh trong một quy trình làm việc có tổ chức.

2. Mẫu lịch đăng bài ClickUp

Đối với các nhà quản lý mạng xã hội, sự hỗn loạn đến từ việc phải xoay xở với nhiều nền tảng cùng lúc. Bạn có một bài viết blog tuyệt vời, nhưng việc biến nó thành nội dung cho cả tuần trên LinkedIn, Twitter và Instagram lại là một quy trình thủ công và thiếu tổ chức.

Sử dụng Mẫu Lịch Đăng Bài ClickUp để có được lịch trình trực quan, rõ ràng về thời gian và địa điểm mà mỗi nội dung được tái sử dụng sẽ được đăng tải.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kéo và thả các công việc để lập lịch lại ngay lập tức nội dung tái sử dụng trên các nền tảng với chế độ xem Lịch của ClickUp

Giữ cho nội dung thường xanh của bạn được tái sử dụng theo chu kỳ tự động mà không cần thiết lập thủ công với Công việc định kỳ của ClickUp

Thêm các Trường Tùy chỉnh ClickUp cho “Nền tảng”, “Định dạng” và “Liên kết tài nguyên nguồn” để giữ cho mọi bài đăng được tổ chức và kết nối chặt chẽ

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý mạng xã hội cần lên lịch đăng nội dung tái sử dụng trên nhiều kênh mà không làm giảm hiển thị.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain MAX để biến một bài viết blog thành các bản nháp sẵn sàng đăng tải trên các nền tảng trong cả tuần. Chỉ cần chèn liên kết bài viết (hoặc dán các đoạn chính), sau đó dùng tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản để nhanh chóng đưa ra ý tưởng và góc nhìn một cách trực quan. Brain MAX là trợ lý máy tính để bàn được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế để tập trung tất cả công việc của bạn vào một nơi duy nhất. Nó có thể tìm kiếm trên ClickUp, các ứng dụng làm việc được kết nối và trên web chỉ từ một lệnh duy nhất. Bạn thậm chí có thể chuyển đổi giữa các mô hình AI khác (như Claude hoặc ChatGPT) khi muốn có kết quả khác nhau cho các nền tảng khác nhau.

3. Mẫu blog mạng xã hội ClickUp

Hãy tưởng tượng: Bạn vừa đăng một bài blog cực hay, nhưng lịch đăng bài trên mạng xã hội của bạn lại trống trơn trong tuần này. Nghe quen không?

Biến mỗi bài viết blog thành một chiến dịch nhỏ với Mẫu Blog Mạng Xã Hội ClickUp. Mẫu này cung cấp quy trình làm việc để hệ thống hóa việc trích dẫn, điểm chính và hình ảnh cho từng nền tảng mạng xã hội. Thay vì coi mạng xã hội là việc làm sau cùng, bạn sẽ tích hợp nó vào quy trình sản xuất blog của mình.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kết nối các công việc bài đăng blog với các công việc nội dung xã hội liên quan thông qua tính năng Phụ thuộc công việc của ClickUp , để nhóm truyền thông xã hội biết chính xác khi nào bài đăng đã sẵn sàng để chỉnh sửa

Sử dụng ClickUp Docs để soạn thảo nội dung mạng xã hội ngay bên cạnh bài đăng blog gốc, giúp tập trung tất cả văn bản liên quan tại một nơi

Tự động thông báo cho các thành viên trong nhóm hoặc thay đổi trạng thái công việc bằng ClickUp tự động hóa , kích hoạt quy trình tái sử dụng nội dung trên mạng xã hội

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm nội dung muốn biến mỗi bài đăng trên blog thành một chiến dịch nhỏ trên mạng xã hội được phối hợp nhịp nhàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng AI của ClickUp Brain làm trợ lý biên tập; nó có thể nhanh chóng tạo ra các biến thể từ nội dung hiện có của bạn để sử dụng trên các kênh mạng xã hội và nhiều nền tảng khác! Tạo nhiều phiên bản ngắn hơn từ nội dung dài của bạn bằng ClickUp Brain

👀 Bạn có biết? HubSpot cho biết việc làm mới các bài đăng cũ có thể là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng: họ báo cáo mức tăng trung bình 106% về lượt xem tự nhiên hàng tháng đối với các bài đăng cũ được tối ưu hóa, cùng với số lượng khách hàng tiềm năng tăng gấp đôi nhờ những cập nhật đó.

4. Mẫu quản lý nội dung ClickUp

Khi thư viện nội dung của bạn ngày càng mở rộng, các chiến lược quản lý kiến thức kém hiệu quả có thể biến nó thành một "nghĩa địa kỹ thuật số". Bạn có hàng trăm tài sản nội dung, nhưng lại không có cách nào dễ dàng để xác định những tài sản nào đã được tái sử dụng, những tài sản nào còn tiềm năng chưa được khai thác, và những tài sản nào đã lỗi thời.

Tạo kho lưu trữ nội dung tập trung với Mẫu Quản lý Nội dung ClickUp. Mẫu này cung cấp cho bạn một nguồn thông tin duy nhất với tính năng theo dõi trạng thái, quyền sở hữu và ghi chú hiệu suất cho từng tài sản.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia công việc theo các luồng nội dung (blog, mạng xã hội, email, trang web) đồng thời duy trì sự kết nối giữa tất cả các thành phần trong cùng một không gian làm việc

Sử dụng chế độ xem Lịch của ClickUp để lên lịch ngày đăng và phát hiện sớm các khoảng trống trong lịch đăng bài của bạn

Theo dõi mục tiêu, kênh, liên kết, ngân sách và chi phí cho từng mục, giúp cuộc hội thoại về hiệu quả sau này trở nên dễ dàng hơn

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm quản lý thư viện nội dung lớn cần một nguồn thông tin chính xác duy nhất về việc tái sử dụng, quyền sở hữu và hiệu suất.

🚀 Ưu đãi ClickUp: Cài đặt ClickUp Super Agent để chạy hàng tuần và quét thư viện của bạn để tìm các tài sản chưa được tái sử dụng, thiếu ghi chú về hiệu suất hoặc trông đã lỗi thời. Sau đó, yêu cầu hệ thống gửi cho bạn một danh sách ngắn các “hành động tiếp theo” qua tin nhắn trực tiếp (DM) và chỉ sau khi bạn phê duyệt, hệ thống mới tạo các công việc tái sử dụng, cập nhật trạng thái và gắn thẻ người chịu trách nhiệm. Bạn kiểm soát ai có thể sử dụng hệ thống, những gì hệ thống có thể truy cập, và mọi hành động đều được ghi lại với các bước phê duyệt cho các bước quan trọng. Muốn tìm hiểu thêm về những việc Super Agents có thể làm? Dưới đây là video của Greg Swan, Giám đốc Nội dung Cấp cao của chúng tôi, giới thiệu cách anh ấy xây dựng một hệ thống nội dung tự động với ClickUp Super Agents!

🚀 Ưu đãi ClickUp: Cài đặt ClickUp Super Agent để chạy hàng tuần và quét thư viện của bạn để tìm các tài sản chưa được tái sử dụng, thiếu ghi chú về hiệu suất hoặc trông đã lỗi thời. Sau đó, yêu cầu hệ thống gửi cho bạn một danh sách ngắn các “hành động tiếp theo” qua tin nhắn trực tiếp (DM) và chỉ sau khi bạn phê duyệt, hệ thống mới tạo các công việc tái sử dụng, cập nhật trạng thái và gắn thẻ người chịu trách nhiệm. Bạn kiểm soát ai có thể sử dụng hệ thống, những gì hệ thống có thể truy cập, và mọi hành động đều được ghi lại với các bước phê duyệt cho các bước quan trọng. Muốn tìm hiểu thêm về những gì Super Agents có thể làm? Dưới đây là video của Greg Swan, Giám đốc Nội dung Cấp cao của chúng tôi, giới thiệu cách anh ấy xây dựng một hệ thống nội dung tự động với ClickUp Super Agents!

5. Mẫu quy trình mở rộng sản xuất nội dung ClickUp

Đối với các nhóm đang phát triển, áp lực phải tăng sản lượng nội dung có thể dẫn đến tình trạng kiệt sức và công việc cẩu thả. Bạn cần một hệ thống thông minh hơn để nâng cao hiệu quả trong quy trình làm việc.

Với Mẫu Mở Rộng Sản Xuất Nội Dung ClickUp, giờ đây bạn có thể mở rộng quy mô sản xuất nội dung với khối lượng lớn và biến việc tái sử dụng nội dung thành quy trình mặc định.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi nội dung qua các giai đoạn như “Tạo/lập”, “Kiểm duyệt”, “Tái sử dụng” và “Phân phối” bằng cách sử dụng chế độ xem Bảng Kanban của ClickUp

Xem ai đang làm gì và phân bổ công việc đều khắp nhóm để tránh tắc nghẽn với chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp

Tự động chuyển các công việc sang giai đoạn tiếp theo, phân công nhiệm vụ tái sử dụng nội dung cho đúng người và thông báo cho các bên liên quan khi nội dung đã sẵn sàng với ClickUp tự động hóa

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm nội dung đang phát triển, muốn mở rộng quy mô sản xuất đồng thời tích hợp việc tái sử dụng nội dung vào quy trình sản xuất mặc định.

📮ClickUp Insight: 30% người lao động tin rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1–2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính nó có thể giải phóng 3–5 giờ để thực hiện công việc chuyên sâu và tập trung. Ngay cả những khoảng thời gian tiết kiệm nhỏ cũng tích lũy thành con số đáng kể: chỉ cần tiết kiệm được hai giờ mỗi tuần tương đương với hơn 100 giờ mỗi năm—thời gian có thể dành cho sự sáng tạo, tư duy chiến lược hoặc phát triển cá nhân. 💯Với các Trợ lý AI và ClickUp Brain của ClickUp, bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc, tạo bản cập nhật dự án và biến ghi chú cuộc họp thành các bước hành động cụ thể — tất cả đều trong cùng một nền tảng. Không cần công cụ hay tích hợp bổ sung — ClickUp mang đến mọi thứ bạn cần để tự động hóa và tối ưu hóa ngày làm việc của bạn tại một nơi duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: RevPartners đã cắt giảm 50% chi phí SaaS bằng cách hợp nhất ba công cụ vào ClickUp — từ đó có được một nền tảng thống nhất với nhiều tính năng hơn, sự hợp tác chặt chẽ hơn và một nguồn thông tin duy nhất dễ quản lý và mở rộng hơn.

6. Mẫu lịch biên tập ClickUp

Các nhóm biên tập thường gặp khó khăn trong việc đồng bộ hóa kế hoạch nội dung dài hạn với các công việc hàng ngày liên quan đến việc tái sử dụng nội dung. Lịch biên tập hiển thị các nội dung chính, nhưng các tài sản nhỏ hơn, được tái sử dụng lại nằm rải rác trong các bảng tính hoặc danh sách việc cần làm riêng biệt.

Giải pháp dành cho bạn chính là Mẫu Lịch Biên tập ClickUp. Bạn có thể lập kế hoạch cho nội dung phái sinh cùng với nội dung gốc, giúp bạn có cái nhìn toàn diện về hệ sinh thái nội dung của mình trên một lịch duy nhất.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hình dung toàn bộ lộ trình nội dung của bạn theo tuần và tháng, bao gồm cả nội dung cốt lõi và nội dung phái sinh

Hợp tác và chú thích trên các bản xem trước cho hình ảnh, video và tệp PDF trước khi chúng được tái sử dụng với ClickUp Proofing

Theo dõi “Định dạng nội dung”, “Trạng thái tái sử dụng” và “Kênh được phân công” để xem chính xác cách mỗi nội dung được phân chia thành các phần nhỏ

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm biên tập đang lập kế hoạch cho nội dung cốt lõi và nội dung phái sinh cùng nhau trên một lịch chia sẻ.

7. Mẫu kế hoạch nội dung mạng xã hội ClickUp

Mẫu Kế hoạch Nội dung Mạng Xã hội ClickUp được thiết kế dành cho các nhóm truyền thông xã hội và chuyên gia tiếp thị nội dung cần một phương pháp dựa trên thời gian để lập kế hoạch bài đăng, phân công người chịu trách nhiệm và đảm bảo hoàn thành đúng hạn. Đây là một danh sách công việc gọn gàng, hoạt động hiệu quả khi bạn tái sử dụng một nội dung thành nhiều bài đăng trên mạng xã hội trong vòng một tuần hoặc một tháng.

Mỗi bài đăng được quản lý dưới dạng một nhiệm vụ ClickUp riêng biệt, giúp bạn theo dõi ngày đáo hạn, mức độ ưu tiên và người chịu trách nhiệm xuất bản. Bạn cũng có thể sử dụng tệp đính kèm để đính kèm liên kết tài nguyên nguồn (blog, hội thảo trực tuyến, podcast, bản tin) ngay trong nhiệm vụ, sau đó tạo các biến thể dưới dạng các công việc con.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo các chế độ xem riêng biệt trong ClickUp cho Instagram, LinkedIn, TikTok và nhiều nền tảng khác, để bạn có thể điều chỉnh kế hoạch phù hợp với từng kênh

Nhóm các nội dung tái sử dụng có liên quan vào các thư mục chiến dịch để giữ cho các sáng kiến của bạn được tổ chức khoa học

Sử dụng ClickUp Brain để tạo các biến thể nội dung phù hợp với từng nền tảng từ nội dung hiện có, chẳng hạn như biến một bài đăng trang trọng trên LinkedIn thành một tweet thân thiện

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm truyền thông xã hội cần tái sử dụng một tài nguyên gốc để tạo ra nhiều bài đăng trên các kênh và thời điểm khác nhau.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Việc mở rộng đối tượng theo dõi sẽ dẫn đến sự gia tăng đột biến về nhu cầu nội dung và tình trạng quá tải trong việc ra quyết định. Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp đơn giản hóa quá trình phát triển này bằng cách đẩy nhanh quy trình sáng tạo và tự động hóa phân tích dữ liệu, hỗ trợ người tạo biến các bài đăng thành công thành tài sản lâu dài mà không gặp phải trở ngại. Xem video này để tìm hiểu cách các người tạo đang sử dụng AI để lập kế hoạch và mở rộng quy mô sản xuất nội dung.

8. Copy.ai: Tái sử dụng nội dung trên các kênh

Nếu nhóm của bạn muốn duy trì luồng sáng tạo nhưng bạn cần một cách để theo dõi quy trình làm việc của họ, thì Mẫu Tái sử dụng Nội dung trên Nhiều Kênh của Copy.ai là một điểm khởi đầu lý tưởng.

Nó hướng dẫn người dùng chuyển đổi một nội dung thành nhiều định dạng văn bản khác nhau bằng cách sử dụng các gợi ý viết có sự hỗ trợ của AI. Đây là công cụ tuyệt vời để nhanh chóng tạo ra các biến thể cho mạng xã hội, bản tin email và nội dung quảng cáo trong hệ sinh thái Copy.ai.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo ra nhiều góc nhìn, điểm nhấn và bản viết lại từ một nguồn nội dung duy nhất

Cấu trúc dựa trên lời nhắc giúp việc xem qua, chỉnh sửa và phê duyệt bản nháp trở nên đơn giản

Tái sử dụng cùng một nội dung gốc để đảm bảo giọng điệu và các điểm chính nhất quán khi bạn tạo ra các tài liệu khác nhau

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm muốn sử dụng tính năng viết lại có sự hỗ trợ của AI và tạo các biến thể nội dung cho các kênh mà không cần rời khỏi quy trình viết hiện tại.

9. Mẫu Hướng dẫn Phân phối và Tái sử dụng Nội dung SEO của Miro

qua Miro

Cố gắng giải thích một chiến lược tái sử dụng nội dung phức tạp qua cuộc gọi video hoặc trong một tài liệu dài là công thức dẫn đến sự nhầm lẫn. Sự thiếu nhất quán này dẫn đến việc thực thi không hiệu quả.

Mẫu Hướng dẫn Phân phối và Tái sử dụng Nội dung SEO của Miro dành cho các nhóm làm việc theo hướng trực quan. Mẫu này cung cấp một bảng trắng hợp tác để vạch ra các lộ trình chuyển đổi nội dung, rất phù hợp cho các phiên thảo luận chiến lược và thống nhất quan điểm trong nhóm. Bạn có thể trực quan hóa cách một tài sản được chuyển đổi thành các tài sản khác thông qua các luồng nội dung.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng một tài sản “trụ cột” ở trung tâm, sau đó nhánh sang các định dạng hỗ trợ

Các thành viên trong nhóm có thể thêm ghi chú dán cho các kênh, đối tượng và tái sử dụng các góc nhìn theo thời gian thực

Sao chép bảng này cho từng chiến dịch hoặc quý, sau đó tinh chỉnh cấu trúc tương tự

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm ưa chuộng hợp tác trực quan khi lập kế hoạch phân phối và tái sử dụng một tài sản nội dung.

10. Mẫu quy trình tái sử dụng nội dung của Meegle

qua Meegle

Mẫu quy trình tái sử dụng nội dung của Meegle cung cấp cho các nhóm một quy trình có cấu trúc để kiểm tra nội dung hiện có, phân loại theo đối tượng và nền tảng, chuyển đổi thành các định dạng mới và phân phối một cách có hệ thống.

Điều này rất hữu ích cho các nhóm muốn có một quy trình tái sử dụng nội dung có thể lặp lại thay vì phải xây dựng lại quy trình từ đầu cho mỗi chiến dịch.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hãy bắt đầu bằng việc rà soát nội dung hiện có và xác định những tài nguyên nào đáng để tái sử dụng, để nhóm của bạn tập trung vào những nội dung có tiềm năng tái sử dụng cao nhất

Sắp xếp nội dung theo đối tượng mục tiêu, định dạng và kênh phân phối trước khi bắt đầu sản xuất, giúp quá trình thực hiện trở nên có chủ đích hơn

Đang theo dõi hiệu quả của các tài sản nội dung tái sử dụng theo thời gian và sử dụng những thông tin này để hoàn thiện các quyết định nội dung cho đợt tiếp theo

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm tiếp thị và chuyên gia chiến lược nội dung đang xây dựng quy trình có cấu trúc, có thể lặp lại để biến nội dung hiện có thành tài sản đa nền tảng.

Cách chọn mẫu quy trình tái sử dụng nội dung phù hợp

Bạn đã xem qua các lựa chọn, nhưng giờ đây bạn đang gặp phải tình trạng bế tắc trong việc ra quyết định.

Chọn sai mẫu có thể còn tệ hơn là không có mẫu nào cả. Nếu mẫu quá phức tạp, nhóm của bạn sẽ từ bỏ nó. Nếu mẫu quá đơn giản, nó sẽ không giải quyết được các vấn đề cốt lõi của bạn. Đừng để việc tìm kiếm mẫu “hoàn hảo” cản trở bạn bắt đầu.

Thay vì tìm kiếm một giải pháp có kích thước chung chung, hãy tập trung vào những gì nhóm của bạn cần ngay lúc này.

Dưới đây là cách để đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Xem xét trường hợp sử dụng chính của bạn: Bạn đang tập trung vào kế hoạch tổng thể hay thực thi hàng ngày? Đối với kế hoạch, mẫu Lịch biên tập hoặc Kế hoạch nội dung sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan. Đối với thực thi, mẫu Mở rộng quy mô sản xuất nội dung hoặc Quản lý nội dung sẽ giúp các công việc luôn được tiến hành suôn sẻ

Chọn mẫu phù hợp với giai đoạn quy trình làm việc của bạn: Nếu bạn mới bắt đầu, hãy bắt đầu với mẫu Kế hoạch Nội dung để lập bản đồ những gì bạn đã có. Nếu bạn đang mở rộng quy trình hiện có, mẫu Mở rộng Sản xuất Nội dung sẽ giúp bạn tích hợp việc tái sử dụng nội dung vào quy trình làm việc mặc định của mình

Thử nghiệm trước khi áp dụng: Hãy bắt đầu với một mẫu và tùy chỉnh nó. Hầu hết các nhóm đều nhận thấy rằng việc điều chỉnh một mẫu duy nhất, linh hoạt để phù hợp với quy trình của họ mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với việc cố gắng xoay xở với nhiều khung làm việc cứng nhắc

⭐️ Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp quy trình nội dung của bạn trở nên hiệu quả và hiệu suất hơn. Video này sẽ giúp bạn khám phá các cách thức áp dụng AI vào quy trình tiếp thị nội dung của mình:

📮ClickUp Insight: 37% số người được hỏi sử dụng AI để tạo nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và email. Tuy nhiên, quy trình này thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, chẳng hạn như công cụ tạo nội dung và Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Với ClickUp, bạn sẽ có được sự hỗ trợ viết lách dựa trên AI trên toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp, bao gồm email, bình luận, trò chuyện, tài liệu và hơn thế nữa — đồng thời vẫn duy trì bối cảnh từ toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp của bạn.

📮ClickUp Insight: 37% số người được hỏi sử dụng AI để tạo nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và email. Tuy nhiên, quy trình này thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, chẳng hạn như công cụ tạo nội dung và Không gian Làm việc của bạn. Với ClickUp, bạn sẽ có được sự hỗ trợ viết lách dựa trên AI trên toàn bộ Không gian Làm việc, bao gồm email, bình luận, trò chuyện, tài liệu và hơn thế nữa — đồng thời vẫn duy trì bối cảnh từ toàn bộ Không gian Làm việc của bạn.

Hệ thống hóa quy trình nội dung của bạn với ClickUp

Mẫu quy trình chỉ cho bạn thấy các bước thực hiện, nhưng bạn vẫn cần các công cụ phù hợp để triển khai. Thách thức thực sự là làm sao để quy trình tái sử dụng nội dung của bạn trở nên hiệu quả mà không tạo ra thêm các bảng tính và tài liệu rời rạc.

Mẫu quy trình tái sử dụng nội dung giúp loại bỏ sự phỏng đoán, cho bạn biết nội dung hiện có là gì, nội dung đó có thể trở thành gì và ai là người chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, để quy trình diễn ra suôn sẻ, bạn cần triển khai nó trong một không gian làm việc nơi mọi thứ đều được kết nối.

Quản lý toàn bộ vòng đời nội dung tại một nơi duy nhất với ClickUp. Kết nối tài liệu với các công việc để tạo bài đăng trên mạng xã hội, video clip và infographic. Đang theo dõi tiến độ trên lịch chia sẻ, đưa ra phản hồi trực tiếp trên tài sản sáng tạo thông qua tính năng kiểm duyệt. Với sự hỗ trợ của AI, việc đẩy nhanh quy trình của bạn trở nên mượt mà không kém.

Câu hỏi thường gặp

Lịch nội dung cho biết khi nào nội dung được đăng tải, trong khi quy trình tái sử dụng nội dung là quá trình tạo ra các tài sản khác nhau để lấp đầy lịch đó.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp chuyên dụng hoặc Mối quan hệ nhiệm vụ ClickUp để liên kết các nội dung phái sinh trở lại nội dung gốc. Điều này tạo ra một dòng nội dung rõ ràng mà bạn có thể dễ dàng lọc và theo dõi.

Hãy bắt đầu với một mẫu linh hoạt và tùy chỉnh nó. Sử dụng quá nhiều mẫu sẽ tạo ra sự phức tạp không cần thiết và gánh nặng quy trình cho nhóm của bạn.

Theo dõi hai chỉ số chính: lượng nỗ lực tiết kiệm được bằng cách so sánh thời gian tạo nội dung tái sử dụng với nội dung gốc, và phạm vi tiếp cận mở rộng bằng cách tổng hợp mức độ tương tác trên tất cả các phiên bản tái sử dụng.