Cách tự động hóa việc tái sử dụng nội dung bằng AI cho tiếp thị quy mô lớn

Để thực hiện một giao dịch bán hàng, cần từ 8 đến 50 điểm tiếp xúc: tức là chuyển đổi một khách hàng tiềm năng hoặc người dùng không hoạt động thành khách hàng hoạt động.

Là một thành viên của nhóm nội dung, tôi biết chắc chắn rằng mọi người đều bận rộn hơn bao giờ hết. Tạo ra nhiều nội dung hơn không phải là giải pháp.

Tái sử dụng nội dung đến để giải cứu. AI giúp mọi người dễ dàng hơn.

Nghe có vẻ quá tốt để là sự thật? Dưới đây, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tự động hóa việc tái sử dụng nội dung bằng AI mà không lãng phí tài nguyên hay thời gian của bạn.

⭐ Mẫu nổi bật

Bạn đang gặp khó khăn trong việc theo dõi các dự án tái sử dụng nội dung giữa các thành viên trong nhóm và các mốc thời gian? Sử dụng Mẫu Kế Hoạch Nội Dung của ClickUp để tập trung tất cả nội dung từ giai đoạn tạo/lập ban đầu cho đến khi xuất bản cuối cùng. Hiển thị dòng thời gian nội dung của bạn qua 4+ chế độ xem khác nhau và theo dõi tiến độ trong một bảng điều khiển tập trung.

Tải miễn phí mẫu Quản lý quá trình tạo/lập, phân phối nội dung và mọi khâu liên quan với mẫu kế hoạch nội dung của ClickUp.

Tái sử dụng nội dung là gì (và tại sao nó lại quan trọng hơn bao giờ hết)

Tái sử dụng nội dung là quá trình thích ứng một nội dung thành các định dạng khác nhau một cách chiến lược cho các nền tảng khác nhau. Ví dụ, bạn có thể lấy một bài blog có hiệu suất cao và chuyển đổi nó thành một loạt bản tin, bài đăng trên mạng xã hội hoặc video tương tác, tùy thuộc vào sở thích tiêu thụ nội dung của đối tượng mục tiêu.

Các nhà tiếp thị thông minh sử dụng nó để kéo dài tuổi thọ tổng thể của các tài sản nội dung có giá trị cao.

Điểm mạnh nhất của việc tái sử dụng nội dung bằng AI là bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó: từ nhân viên marketing cấp thấp đến các nhà quản lý cấp trung và cấp cao.

Dưới đây là lý do tại sao bạn và nhóm của mình nên tái sử dụng nội dung:

Tiếp cận các đối tượng khác nhau : Chuyển đổi nội dung hiện có thành nhiều định dạng khác nhau để tiếp cận đối tượng mục tiêu của bạn qua các phương thức tiêu thụ ưa thích của họ (video, mạng xã hội, bài viết ngắn, bài viết dài) mà không cần lặp lại công việc nghiên cứu và chiến lược.

Giảm chi phí tạo/lập : Nhóm của bạn có thể chuyển đổi nội dung hiện có thành các định dạng khác nhau với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với việc phát triển nội dung mới.

Xây dựng thông điệp nhất quán : Nội dung tái sử dụng giúp củng cố các giá trị cốt lõi của bạn trên các điểm tiếp xúc mà không làm cho thông điệp trở nên nhàm chán ở mọi nơi.

Tối đa hóa ROI nội dung : Tái sử dụng nội dung giúp bạn tận dụng tối đa giá trị từ đầu tư nội dung bằng cách biến một nội dung bền vững thành nhiều tài sản sinh lợi.

Cải thiện hiệu suất SEO: Nội dung tái sử dụng tạo ra nhiều mục nhập và cơ hội liên kết nội bộ, giúp nâng cao sự hiện diện trực tuyến tổng thể của bạn.

📚 Đọc thêm: Quản lý dự án SEO và các mẹo để tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn

Những thách thức phổ biến trong việc tái sử dụng nội dung của các nhóm tiếp thị

Tái sử dụng nội dung nghe có vẻ đơn giản trên lý thuyết. Tôi hiểu điều đó. Nhưng nếu đó là việc cần làm lần đầu tiên, nó có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp.

Đây là nơi tôi thấy hầu hết các nhóm tiếp thị gặp khó khăn:

Xác định nội dung cần tái sử dụng : Thách thức bắt đầu từ việc xác định nội dung nào cần tái sử dụng và chuyển đổi sang định dạng nào, tức là ưu tiên một loại nội dung này hơn loại khác.

Thích ứng định dạng thủ công : Mỗi nền tảng có yêu cầu và kỳ vọng của đối tượng người dùng riêng—việc thích ứng nội dung thủ công cho từng kênh là vô cùng tốn thời gian (thậm chí có thể tốn thời gian hơn so với việc tạo ra một nội dung mới).

Sự không nhất quán trong giọng điệu thương hiệu : Việc điều chỉnh nội dung trên các nền tảng khác nhau mà không làm mất đi giọng điệu thương hiệu hoặc làm loãng thông điệp cốt lõi là một thách thức.

Khoảng trống trong kiểm soát chất lượng : Trong quá trình chuyển đổi, nội dung được tái sử dụng thường thiếu đi tác động, bối cảnh hoặc độ chính xác mà nó cần phải mang lại.

Những thách thức trong việc phối hợp: Việc đăng tải nội dung tái sử dụng trên nhiều nền tảng đòi hỏi sự phối hợp khi bạn hợp tác với nhiều bộ phận (thiết kế, sản phẩm, v.v.) để thu thập ý kiến đóng góp.

👀 Bạn có biết? Trung bình mất 3 giờ 48 phút để tạo ra một bài viết blog đầy đủ. 🤯 Thật ra, tôi đã mất hơn 12 giờ để xây dựng điều này, và đó là khi sử dụng AI. Theo cùng một cuộc khảo sát, các blogger dành 6+ giờ để tạo một bài đăng blog có khả năng đạt được kết quả tốt hơn. Điều đó có nghĩa là, ngay cả khi sử dụng AI, việc này không bao giờ chỉ là nhập lệnh, sao chép-dán và lên lịch. Bạn phải thực hiện công việc tùy chỉnh sao cho phù hợp với nhu cầu của mình.

Cách AI Giải Quyết Vấn Đề Tái Sử Dụng Nội Dung

Khi thực hiện hoạt động tái sử dụng nội dung, tôi để AI xử lý các công việc tốn thời gian và lặp đi lặp lại trong quá trình. Ví dụ,

Thích ứng định dạng

Mục đích chính của việc tái sử dụng nội dung là để phù hợp với từng kênh. Một carousel trên LinkedIn có thể giúp tôi truyền tải nhiều thông tin hơn cho người mua quan tâm. Hoặc các tóm tắt ngắn gọn có thể thu hút nhiều sự chú ý hơn trên Twitter (tôi vẫn chưa thể gọi nó là X).

Tuy nhiên, việc thực hiện việc cần làm này thủ công, như tôi đã đề cập trước đó, thường quá nhiều công việc.

Tôi sử dụng các công cụ tạo/lập nội dung AI để tùy chỉnh nội dung cho từng nền tảng cụ thể.

📮 ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi tin tưởng vào các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi ngữ cảnh và chi phí chuyển đổi liên quan sẽ tích lũy theo thời gian. Tuy nhiên, với ClickUp Brain thì khác. Nó hoạt động ngay trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn, hiểu rõ bạn đang làm gì, có thể hiểu các lệnh văn bản thuần túy và cung cấp các câu trả lời cực kỳ phù hợp với công việc của bạn! Trải nghiệm sự cải thiện gấp đôi về năng suất với ClickUp!

Giữ vững giọng điệu thương hiệu

Khi nhiều thành viên trong nhóm tham gia vào quá trình tạo/lập và tái sử dụng nội dung, việc duy trì giọng điệu và phong cách thương hiệu là thách thức lớn nhất.

Một bài viết trên blog do biên tập viên cấp cao của bạn viết không nên hoàn toàn khác biệt so với một tweet do nhân viên truyền thông xã hội mới của bạn viết.

Đây chính là lúc AI trở thành công cụ cân bằng cho những khoảng cách về kỹ năng.

Tôi đã giải quyết vấn đề bằng cách xây dựng một thư viện lời nhắc AI với giọng điệu thương hiệu, từ vựng, v.v. Bất kỳ ai cũng có thể sao chép hoặc áp dụng phương pháp này để đảm bảo đầu ra nhất quán.

Dưới đây là cách thức thực hiện trong thực tế: Bắt đầu với ví dụ về hướng dẫn thương hiệu : Tạo một thư viện nhỏ các mẫu giọng điệu được phê duyệt — như tiêu đề, phần giới thiệu blog, chú thích trên mạng xã hội hoặc nội dung quảng cáo phản ánh giọng điệu của thương hiệu. Những mẫu này có thể được lấy từ nội dung hiện có của bạn có hiệu suất cao.

Thêm bối cảnh, không phải lệnh : Thay vì yêu cầu AI “viết một caption thân thiện”, hãy cung cấp cho nó tham chiếu về giọng điệu thương hiệu của bạn — ví dụ: “Viết caption với giọng điệu và nhịp điệu tương tự như các bài đăng thông báo sản phẩm của chúng ta”.

Sử dụng ví dụ trong không gian làm việc: Dù là tài liệu, bản tóm tắt nội dung hay bảng ý tưởng sáng tạo, hãy dán 2–3 ví dụ về phong cách tốt nhất của bạn để AI hiểu được năng lượng, cấu trúc và cách diễn đạt mong muốn trước khi tạo ra nội dung.

Ưu tiên nội dung

Khi nội dung của bạn được lưu trữ trong bảng tính, việc tìm kiếm các ứng viên phù hợp nhất cho việc tái sử dụng nội dung là một thách thức lớn.

Tại sao vậy? Bởi vì chúng không cung cấp thông tin chi tiết.

Nếu không có các công cụ gắn thẻ, phân cụm hoặc đánh giá dựa trên AI, việc xác định các cơ hội tái sử dụng nội dung hàng đầu sẽ trở thành công việc thủ công tốn nhiều thời gian.

Khi thư viện nội dung lớn, có khả năng vô tình trùng lặp các chủ đề. AI có thể nhóm các nội dung tương tự, giúp bạn hợp nhất hoặc làm mới chúng thay vì phải bắt đầu từ đầu.

AI trong tiếp thị nội dung là một lợi thế lớn trong trường hợp này. Nó có thể phân tích toàn bộ thư viện nội dung của bạn để nhấn mạnh:

Những nội dung nào là "evergreen" (vẫn còn relevance sau nhiều tháng)?

Những nội dung nào đang bị khai thác chưa hiệu quả (nội dung tốt nhưng chưa đạt được độ phủ sóng đủ lớn)

Và những nội dung nào cần được làm mới hoặc tái sử dụng (có lượng hiển thị cao nhưng tỷ lệ chuyển đổi thấp)

Trong bối cảnh đó, bạn cũng cần biết cách nhân hóa nội dung do AI tạo ra. Nếu không có điều đó, nội dung sẽ trở nên thiếu sức sống và nhàm chán. Hãy kết hợp các so sánh và kinh nghiệm cá nhân vào nội dung. Đó có thể là sự hài hước, sự thông minh, hoặc bất kỳ điều gì mang lại nét cá nhân. Ngoài ra, AI có thể đưa ra thông tin không chính xác. Hãy kiểm tra lại mọi thông tin trước khi đăng tải. Điều này bao gồm dữ liệu, báo cáo, trích dẫn và các thành kiến mà AI thường mang lại.

Cách tự động hóa việc tái sử dụng nội dung bằng AI (và cách ClickUp hỗ trợ)

AI không phải là giải pháp thần kỳ, mà nó phát huy hiệu quả tốt nhất khi là một phần của hệ thống tái sử dụng nội dung có cấu trúc.

Sử dụng khung này nếu bạn mới bắt đầu tự động hóa việc tái sử dụng nội dung bằng AI.

1. Thực hiện kiểm tra nội dung

Tập trung vào các chủ đề cơ bản và bền vững. Hãy nghĩ đến các hướng dẫn thực hành hoặc nội dung giải quyết vấn đề có thể áp dụng trên nhiều định dạng và nền tảng. Những nội dung này sẽ mang lại giá trị ổn định cho dù được phát hiện vào thời điểm nào.

Tôi sử dụng bảng dưới đây để đang theo dõi cách ứng viên tái sử dụng nội dung tốt nhất phù hợp với các chỉ số liên quan:

Loại nội dung Các chỉ số quan trọng bạn nên theo dõi Bài viết blog Lượt xem trang, thời gian trên trang, liên kết ngược, chia sẻ trên mạng xã hội, tỷ lệ chuyển đổi Bài đăng trên mạng xã hội Likes, chia sẻ, comments, saves, tỷ lệ nhấp chuột Bản tin email Tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp chuột và tỷ lệ chuyển tiếp Báo cáo chuyên sâu và Sách điện tử Số lượt tải xuống, tạo khách hàng tiềm năng, thời gian tương tác

Ở giai đoạn này, bạn cũng cần xem xét sự phù hợp chiến lược. Ví dụ: Nội dung này có phù hợp với vị trí hiện tại của thương hiệu không? Nó có hỗ trợ cho chiến dịch đang diễn ra không? Có thể liên kết nó với sự kiện hoặc ra mắt sắp tới không?

Cách ClickUp hỗ trợ

ClickUp Docs tập trung tất cả tài sản nội dung, ghi chú phân tích và kết quả kiểm tra của bạn trong một không gian chia sẻ. Tất cả mọi người, từ nhà thiết kế đến nhà văn và chiến lược gia, đều tham khảo một nguồn thông tin duy nhất.

Sử dụng ClickUp Docs có thể chỉnh sửa và chia sẻ để thực hiện kiểm tra nội dung trước khi triển khai chiến lược tái sử dụng nội dung của bạn.

Mỗi nội dung có thể được gắn thẻ theo chiến dịch, giai đoạn phễu hoặc nhân vật, giúp nhóm của bạn hiểu rõ cách mỗi tài sản phù hợp với hệ sinh thái tiếp thị tổng thể.

Chỉnh sửa thời gian thực và bình luận trực tiếp giúp các nhóm nội dung, thiết kế và SEO dễ dàng hợp tác trong việc tái sử dụng ý tưởng ngay trong tài liệu. Tạm biệt tình trạng lộn xộn phiên bản.

💡 Lợi ích của ClickUp: Tôi có thể biến quá trình kiểm tra nội dung từ một hoạt động đơn lẻ, thực hiện mỗi quý một lần thành một quy trình liên chức năng, liên tục phát hiện các cơ hội tái sử dụng nội dung mới.

📚 Đọc thêm: Cách nhóm tiếp thị của ClickUp sử dụng ClickUp

2. Xác định chiến lược và mục tiêu tái sử dụng nội dung

Xác định mục tiêu tái sử dụng nội dung của bạn, tức là bạn muốn đạt được gì với nội dung đã được tái sử dụng?

Việc cần làm là tăng lưu lượng truy cập đến các trang đích cụ thể.

Bạn đang cố gắng tạo ra các khách hàng tiềm năng chất lượng từ các kênh mới?

Việc cần làm để xây dựng uy tín trên các nền tảng mà bạn không hoạt động là gì?

Bạn có đang đặt mục tiêu cho một phân khúc đối tượng cụ thể có cách tiêu thụ nội dung khác biệt?

Việc cần làm là kéo dài tuổi thọ của nội dung có hiệu suất cao.

Các câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này sẽ định hình mọi quyết định trong quy trình tái sử dụng nội dung của bạn. Đặc biệt, hai yếu tố quan trọng sau:

Ưu tiên chuyển đổi: Một tài liệu trắng có thể được tái sử dụng thành loạt bài blog, loạt video, loạt infographic hoặc bài đăng trên mạng xã hội — bạn nên bắt đầu với loại nào dựa trên ưu tiên của mình?

Phân bổ tài nguyên: Chuyển đổi một tài liệu trắng thành bản tin có thể tốn ít công việc hơn so với việc tạo ra một infographic tương tác—bạn nên đầu tư bao nhiêu thời gian, tùy thuộc vào mục tiêu của bạn với nội dung cụ thể đó?

Cách ClickUp hỗ trợ

ClickUp Bảng trắng giúp đưa chiến lược ra khỏi các tài liệu tĩnh và vào không gian hợp tác, trực quan. Nhóm của bạn có thể brainstorm, lập kế hoạch và kết nối ý tưởng trên một bảng vẽ kỹ thuật số thời gian thực.

Vẽ, thiết kế và xây dựng ý tưởng của bạn một cách dễ dàng với ClickUp Bảng trắng.

Kết nối chiến lược với thực thi qua Bảng trắng. Chuyển đổi ghi chú dán hoặc ý tưởng thành các nhiệm vụ ClickUp có thể thực hiện chỉ với một cú nhấp chuột, giữ cho kế hoạch tái sử dụng nội dung của bạn luôn kết nối với lịch trình nội dung.

💡 Lợi ích của ClickUp: Chiến lược tái sử dụng nội dung của tôi trở nên tương tác và minh bạch. Chỉ với một cái nhìn, mọi người có thể thấy cách nội dung kết nối với mục tiêu kinh doanh, giảm thiểu trùng lặp, ý tưởng bị bỏ sót và quy trình phê duyệt qua lại.

3. Lựa chọn và cài đặt công cụ tự động hóa

Bây giờ bạn cần các công cụ AI phù hợp với nhu cầu tái sử dụng nội dung và mức độ thoải mái kỹ thuật của bạn.

Tốt nhất, bạn nên tìm kiếm một công cụ có thể:

Tích hợp với hệ thống quản lý nội dung hiện có và các nền tảng mạng xã hội của bạn.

Có đường cong học tập tối thiểu để nhóm có thể áp dụng nhanh chóng.

Yêu cầu thiết lập và đào tạo tối thiểu để bắt đầu.

Tạo ra các phiên bản nội dung khác nhau mà vẫn giữ nguyên giọng điệu thương hiệu của bạn.

Cách ClickUp hỗ trợ

Thay vì phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau ở giai đoạn này, bạn có thể lựa chọn phần mềm Quản lý Dự án Tiếp thị của ClickUp, hoạt động như một trung tâm tập trung để quản lý nội dung trong suốt vòng đời của nó.

Quản lý tất cả các hoạt động tiếp thị của bạn tại một nơi duy nhất với phần mềm quản lý dự án tiếp thị ClickUp.

Sau khi không gian làm việc của bạn được cài đặt, nhiệm vụ ClickUp sẽ đảm nhận phần việc nặng nhọc. Họ chuyển đổi chiến lược tái sử dụng nội dung của bạn thành các bước hành động cụ thể, dễ dàng phân công, theo dõi và tự động hóa.

Tạo công việc trực tiếp từ ý tưởng hoặc ghi chú trên Bảng trắng và giao cho các thành viên phù hợp trong nhóm kèm theo thời hạn, công việc con và mối quan hệ phụ thuộc.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để phân loại từng công việc tái sử dụng nội dung theo định dạng nội dung, kênh mục tiêu hoặc mục tiêu chiến dịch. Hiển thị ngay lập tức tiến độ của từng công việc và những gì sắp tới.

Hoạt động song song với Không gian Làm việc ClickUp toàn diện này là ClickUp Brain, AI tích hợp sẵn của ClickUp. Sử dụng Brain để chuyển đổi nội dung của bạn thành các định dạng khác nhau đồng thời duy trì sự nhất quán với hướng dẫn thương hiệu và giọng điệu của bạn.

Chuyển đổi nội dung giá trị cao của bạn thành nhiều tài sản có thể tái sử dụng với ClickUp Brain

ClickUp Brain có khả năng hiểu bối cảnh đầy đủ của tất cả các dự án và chiến dịch trước đây của bạn. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải cung cấp bối cảnh (mỗi lần) để nó hoạt động.

Nếu bạn đang tự động hóa việc tạo/lập nội dung bằng AI, video này sẽ giúp bạn tận dụng tối đa công nghệ này.

Ngoài việc tái sử dụng, Brain có thể:

Xác định các phần có giá trị nhất để tái sử dụng từ nội dung dài.

Tạo lịch trình nội dung để xác định thời điểm và vị trí phù hợp để đăng tải từng phần nội dung được tái sử dụng.

Theo dõi tiến độ tái sử dụng nội dung trên nhiều loại nội dung và định dạng cùng lúc.

⚡ Kho mẫu: Mẫu viết nội dung miễn phí để tối ưu hóa quy trình viết của bạn

4. Tạo quy trình tái sử dụng nội dung

Tái sử dụng nội dung mang lại kết quả tốt nhất khi nó là một hệ thống có thể lặp lại.

Các quy trình tái sử dụng nội dung hoạt động như một cẩm nang hướng dẫn. Chúng đảm bảo rằng mọi bài viết, video hoặc chiến dịch đều tuân theo cùng một quy trình có cấu trúc. Ví dụ: lựa chọn → điều chỉnh → kiểm duyệt → xuất bản.

Dưới đây là cách cấu trúc một chiến lược:

Xác định các giai đoạn rõ ràng: Ví dụ: Ý tưởng → Lựa chọn tài nguyên → Điều chỉnh nội dung và thiết kế → Kiểm tra → Phê duyệt → Xuất bản → Đo lường hiệu quả

Phân công trách nhiệm : Người viết cấp dưới chịu trách nhiệm chỉnh sửa nội dung. Nhà thiết kế thực hiện công việc hình ảnh. Biên tập viên cấp cao phê duyệt cuối cùng.

Tự động hóa các bước lặp lại: Sử dụng AI và tự động hóa để xử lý các phần có thể dự đoán được. Điều này giúp nhóm của bạn tập trung vào việc chỉnh sửa sáng tạo và kể chuyện.

Cách ClickUp hỗ trợ

ClickUp Tự động hóa giúp quy trình tái sử dụng nội dung của bạn hoạt động liên tục ở chế độ nền thông qua một luồng đơn giản nhưng mạnh mẽ: Kích hoạt → Điều kiện → Hành động.

Thực hiện các công việc tốn thời gian và lặp đi lặp lại trong quy trình tái sử dụng nội dung của bạn một cách tự động hóa với ClickUp Automations.

Kích hoạt: Các quy trình tự động hóa sẽ được kích hoạt ngay khi có sự thay đổi - chẳng hạn như khi trạng thái công việc được cập nhật thành Sẵn sàng để xem xét hoặc ngày đáo hạn đến hạn.

Điều kiện: Các quy tắc đảm bảo rằng các quy trình tự động hóa chỉ áp dụng khi phù hợp — ví dụ: chỉ chạy quy tắc này nếu loại nội dung là “Blog” hoặc nếu thẻ chiến dịch là “Q4 Launch”. Điều này giúp các quy trình làm việc chính xác và nhạy bén với ngữ cảnh.

Hành động: Sau khi được kích hoạt, các quy trình tự động hóa sẽ xử lý bước tiếp theo — phân công thành viên phù hợp trong nhóm, cập nhật trạng thái hoặc gửi thông báo ngay lập tức.

Mẫu Kế hoạch Nội dung của ClickUp giúp bạn phân chia các dự án nội dung thành các công việc cụ thể với quyền sở hữu rõ ràng và thời hạn cụ thể. Mẫu này cung cấp các cấu trúc dự án đã được định sẵn, kết nối chiến lược nội dung với quá trình thực thi.

Tải miễn phí mẫu Sắp xếp các công việc nội dung của bạn với mẫu kế hoạch nội dung ClickUp.

Với mẫu này, bạn có thể:

Thêm các Trường Tùy chỉnh cho loại nội dung, tài sản, từ khóa và mục đích để dễ dàng hiển thị dữ liệu nội dung.

Kết nối các nội dung được tái sử dụng liên quan với nhau để các nhóm có thể thấy cách một bài viết blog được chuyển đổi thành nhiều bài đăng trên mạng xã hội.

Theo dõi tiến độ tái sử dụng nội dung trên nhiều nội dung khác nhau cùng lúc trong một bảng điều khiển tập trung.

📚 Đọc thêm: Cách sử dụng tự động hóa quy trình làm việc AI để tăng năng suất

👀 Bạn có biết? 41,9% các nhà tiếp thị nội dung đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những nhà văn giỏi cho các dự án của họ. Tái sử dụng nội dung thông minh có thể giúp bạn giải quyết khoảng cách về nhân lực này. Trong khi các nhà văn của bạn tập trung vào việc tạo ra nội dung nguồn chất lượng cao, hãy để AI xử lý việc thích ứng nội dung trên nhiều kênh và định dạng khác nhau.

5. Cài đặt hệ thống đánh giá

Ngay cả khi AI xử lý phần lớn công việc tùy chỉnh, việc kiểm duyệt của con người là không thể thiếu.

AI có thể đẩy nhanh quá trình tạo/lập nội dung—nhưng nó vẫn cần bối cảnh thương hiệu, sự tinh tế về cảm xúc và phán đoán biên tập để nâng tầm từ "đủ tốt" lên "xuất sắc".

Dưới đây là cách cấu trúc vòng lặp đánh giá của bạn:

Thiết lập các giai đoạn phê duyệt : Xác định các điểm kiểm tra cho việc chỉnh sửa, thiết kế và đảm bảo tuân thủ thương hiệu trước khi nội dung được đăng tải.

Tiêu chuẩn hóa tiêu chí : Sử dụng danh sách kiểm tra về giọng điệu, độ chính xác của định dạng và kiểm tra sự thật để đảm bảo chất lượng nhất quán trên các định dạng tái sử dụng.

Tích hợp vòng phản hồi: Bình luận và chỉnh sửa nên được quản lý trong cùng một hệ thống.

Cách ClickUp hỗ trợ

Mẫu Quản lý Nội dung của ClickUp giúp bạn quản lý tất cả nội dung tái sử dụng từ một bảng điều khiển duy nhất. Sử dụng mẫu miễn phí này để lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi nội dung, đồng thời cung cấp tầm nhìn chung cho tổ chức của bạn.

Tải miễn phí mẫu Quản lý và tổ chức tất cả nội dung của bạn với mẫu Quản lý Nội dung ClickUp.

Với mẫu này, bạn có thể:

Sử dụng các biểu mẫu có sẵn với tính năng tùy chỉnh kéo và thả để tối ưu hóa quy trình yêu cầu tái sử dụng nội dung từ các bên liên quan.

Xem tất cả các công việc và dự án tiếp thị nội dung cần hoàn thành hoặc đã hoàn thành trong một bảng điều khiển tập trung duy nhất.

Hiển thị quy trình làm việc nội dung trong 8 chế độ xem ClickUp hiệu quả, bao gồm Bảng, Danh sách công việc, Dòng thời gian và Gantt.

Dưới đây là cái nhìn chi tiết hơn về cách bạn có thể sử dụng Mẫu Quản lý Nội dung của ClickUp.

⭐ Bonus: Ghi lại ý tưởng tái sử dụng nội dung ngay lập tức bằng tính năng Talk-to-Text của ClickUp BrainGPT. Dictate các bản tóm tắt tái sử dụng, hướng dẫn nội dung hoặc ghi chú chiến dịch trực tiếp vào công việc và tài liệu và nhận được các ghi chú được chỉnh sửa, có cấu trúc mà không làm mất đi dòng suy nghĩ của bạn.

6. Lên lịch và đăng tải trên các kênh

Tốt nhất, bạn nên chia sẻ cùng loại bài đăng ngay cả khi chúng được tái sử dụng, trên các kênh khác nhau.

Lịch trình của bạn có thể trông như sau:

Cùng ngày: Chủ đề X

Ngày mai: Video 20 giây

Hai ngày sau: Bài viết trên blog

Sau 5 ngày: Bản tin

Sau 7 ngày: Infographic hay video dài hơn?

⚡ Kho mẫu: Mẫu miễn phí cho các chiến dịch tái sử dụng nội dung trên mạng xã hội.

7. Theo dõi và phân tích hiệu quả của nội dung được tái sử dụng bằng AI

Bạn cần xác định những nội dung nào hoạt động hiệu quả nhất. Sau đó, tạo thêm nhiều nội dung tương tự.

Ban đầu, đây là quá trình dùng thử và điều chỉnh để tìm ra loại nội dung mà đối tượng mục tiêu của bạn phản hồi tốt nhất. Vì vậy, bạn không nên quá cứng nhắc.

Giả sử bạn quyết định chuyển đổi một báo cáo thành loạt bài blog, nhưng bạn phát hiện ra rằng nó không thu hút được đối tượng mục tiêu của mình vì lưu lượng truy cập website rất thấp.

Bạn có thể muốn tạo một loạt video có thể được chia nhỏ và sử dụng linh hoạt trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo dõi nỗ lực của bạn sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho loại nội dung phù hợp nhất với đối tượng mục tiêu. Điều này sẽ giúp bạn hoàn thiện chiến lược tái sử dụng nội dung để tối đa hóa giá trị của nó.

Cách ClickUp hỗ trợ

Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để so sánh các chỉ số hiệu suất trên tất cả các nội dung được tái sử dụng.

Theo dõi tương tác, chuyển đổi hoặc hiệu suất tài sản trên mọi kênh. Bạn có thể thêm các tiện ích tùy chỉnh để lấy dữ liệu từ các công việc, mục tiêu hoặc tích hợp (như Google Analytics hoặc HubSpot).

Hình dung tác động của các nội dung được tái sử dụng của bạn với bảng điều khiển ClickUp.

Khác với các báo cáo tĩnh, Bảng điều khiển (Dashboards) là tương tác. Bạn có thể nhấp vào một tiện ích để theo dõi các chỉ số trở lại nội dung hoặc công việc thực tế, đảm bảo mọi số đều được kết nối với nguồn gốc thực tế của nó.

Dù bạn là chiến lược gia nội dung, nhà thiết kế hay Giám đốc Tiếp thị (CMO), bạn có thể tùy chỉnh Bảng điều khiển với các tiện ích phù hợp với vai trò của mình – từ tổng quan hiệu suất tổng thể đến các thông tin chi tiết về chiến dịch.

⭐ Bonus: Phân tích hiệu suất bảng điều khiển bằng AI Cards. Với ClickUp AI Thẻ, bạn có thể tự động tóm tắt kết quả chiến dịch, nhấn mạnh các xu hướng và đưa ra các đề xuất tiếp theo ngay trong Bảng điều khiển của mình. Nó có thể tạo ra các bản tóm tắt có thể được chuyển đổi thành báo cáo cho ban lãnh đạo. Nhận thông tin tóm tắt nhanh chóng trên bảng điều khiển ClickUp của bạn với AI Cards, hiển thị dữ liệu quan trọng, xu hướng hoặc gợi ý chỉ trong nháy mắt.

👀 Bạn có biết? Nếu bạn vẫn đang băn khoăn liệu việc tái sử dụng nội dung bằng AI có hiệu quả hay không, hãy biết rằng gần 38% các nhà tiếp thị tại các công ty hàng đầu đã tin tưởng sử dụng AI để tái sử dụng các nội dung có hiệu suất cao của họ.

8. Bonus: (Đánh giá lại) bộ công cụ công nghệ của bạn

Bạn cũng nên xem xét bộ công cụ công nghệ mà bạn sử dụng cho việc tái sử dụng nội dung và liệu tất cả các công cụ có tương thích với nhau để chuyển đổi dữ liệu hay không. Bộ công cụ tái sử dụng nội dung của bạn có thể trông như sau:

Danh mục Công cụ Trường hợp sử dụng Lợi thế của AI Trí tuệ nội dung AI ClickUp, BuzzSumo, Google Analytics Xác định nội dung có hiệu suất cao hoặc nội dung bền vững. Phân tích dữ liệu và đề xuất các ứng viên phù hợp để tái sử dụng nội dung một cách tự động. Viết và tùy chỉnh nội dung bằng AI Jasper ClickUp Brain, ChatGPT Viết lại, tóm tắt hoặc điều chỉnh nội dung cho các định dạng khác nhau. Tạo ra các biến thể tùy chỉnh đồng thời duy trì giọng điệu và sự rõ ràng. Tái sử dụng nội dung đa phương tiện Canva, Figma Chuyển đổi nội dung văn bản hoặc nội dung dài thành hình ảnh hoặc video. Tự động tạo hình ảnh hoặc video ngắn để mở rộng phạm vi tiếp cận. Quy trình làm việc và quản lý dự án Asana ClickUp, Notion Giao công việc, theo dõi tiến độ và hợp tác. Tối ưu hóa quá trình chuyển giao và tự động hóa các bước lặp lại. Lên lịch và phân phối Buffer, Later Lên lịch và đăng tải trên các nền tảng. Đề xuất thời gian và định dạng tối ưu cho từng kênh. Đang theo dõi hiệu suất Sprout Social ClickUp bảng điều khiển, Ahrefs Theo dõi mức độ tương tác và ROI của nội dung tái sử dụng. Chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có giá trị để lập kế hoạch cho tương lai.

📚 Đọc thêm: Phần mềm quản lý quy trình nội dung cho nhóm tiếp thị

Ví dụ về các lời nhắc thông minh để tăng tốc quá trình tái sử dụng nội dung

Dù bạn sử dụng AI cho việc viết nội dung hay điều chỉnh nội dung, bạn cần các gợi ý giàu ngữ cảnh để tái sử dụng nội dung thực sự phục vụ mục tiêu tiếp thị của bạn.

Khi bạn thiếu thời gian, những gợi ý này sẽ giúp bạn tận dụng tối đa tài sản nội dung của mình. Hãy lưu chúng vào thư viện gợi ý của bạn để toàn bộ nhóm marketing có thể tham khảo.

Hướng dẫn tái sử dụng bài viết blog thành bài đăng trên mạng xã hội

Một bài viết trên blog có thể giáo dục đối tượng hiện tại của bạn, nhưng những khách hàng tiềm năng ở giai đoạn nhận thức có thể đang tìm kiếm những thông tin dễ tiếp thu khi duyệt mạng xã hội.

Điểm nổi bật của việc tái sử dụng nội dung bằng AI là bạn có thể tóm tắt nội dung dài bằng các công cụ AI và sử dụng nó trên các kênh khác nhau.

🤖 Prompt: Chuyển đổi bài viết blog này thành 5 bài đăng trên LinkedIn, mỗi bài tập trung vào một điểm chính từ bài viết. Bắt đầu bằng một câu hỏi thu hút hoặc số liệu thống kê bất ngờ, bao gồm lời khuyên thực tiễn trong 2-3 điểm chính, kết thúc bằng một câu hỏi tương tác, giữ trong giới hạn 150 từ và duy trì giọng điệu chuyên nghiệp, thân thiện trong cuộc hội thoại.

Hướng dẫn chuyển đổi tài liệu trắng thành nội dung bản tin.

Bản báo cáo kỹ thuật của bạn có thể chứa nhiều thông tin độc quyền, nhưng không phải ai cũng sẽ tải xuống một tệp PDF 20 trang để đọc qua dữ liệu của bạn.

Bạn có thể tái sử dụng những thông tin quan trọng vào một bản tin. Thậm chí tốt hơn, bạn có thể phân đoạn đối tượng và gửi những thông điệp có liên quan từ bản tin.

Tất nhiên, họ có thể nhấp vào báo cáo để tìm hiểu chi tiết hơn nếu quan tâm.

🤖 Prompt: Chuyển đổi tài liệu này thành chuỗi bản tin email 3 phần, trong đó Email 1 giới thiệu vấn đề và số liệu thống kê chính, Email 2 trình bày các giải pháp chính kèm theo các bước thực hiện cụ thể, và Email 3 trình bày các nghiên cứu trường hợp và các bước tiếp theo, mỗi email có độ dài 300 từ. Các điểm chính sẽ được trình bày dưới dạng danh sách gạch đầu dòng để dữ liệu dễ tiếp thu. Đồng thời, hãy bao gồm một lời kêu gọi hành động (CTA) phù hợp cho mỗi email. HOẶC 🤖 Prompt: Chuyển đổi tệp PDF này thành các điểm chính của bản tin dựa trên persona. Xác định từng persona người mua được đề cập hoặc ngụ ý trong báo cáo (ví dụ: Quản lý Sản phẩm, Giám đốc Công nghệ Thông tin và Trưởng bộ phận Mua sắm). Đối với mỗi persona: Trích xuất 3 thông tin quan trọng nhất, điểm yếu hoặc điểm nổi bật của dữ liệu.

Viết lại nội dung bằng ngôn ngữ và ưu tiên của chính nhân vật đó.

Viết một tóm tắt gồm 2 câu giải thích tại sao điều này quan trọng đối với vai trò của họ.

Đề xuất tiêu đề bản tin hoặc tiêu đề phần phù hợp với sở thích của đối tượng mục tiêu.

Kết thúc bằng một lời kêu gọi hành động (CTA) rõ ràng, phù hợp với đối tượng mục tiêu (ví dụ: “Tải xuống phân tích công nghệ đầy đủ cho các CIO” hoặc “Xem mô hình tiết kiệm chi phí mua sắm”).

Hướng dẫn chuyển đổi các tính năng thành nội dung video

Các tính năng sản phẩm trở nên hấp dẫn hơn khi được trình diễn thay vì mô tả. Tái sử dụng trang sản phẩm hoặc ghi chú phát hành thành các video ngắn gọn để thể hiện những gì sản phẩm mang lại cho người dùng.

🤖 Prompt: Chuyển đổi danh sách các tính năng sản phẩm này thành 3 kịch bản video ngắn (dưới 45 giây mỗi video). Mỗi video nên: Bắt đầu với một vấn đề cụ thể hoặc trường hợp sử dụng.

Giới thiệu một tính năng như giải pháp

Kết thúc bằng một lời kêu gọi hành động rõ ràng hoặc tuyên bố lợi ích.

Giữ giọng điệu đơn giản, trực quan và tập trung vào lợi ích.

Hướng dẫn chuyển đổi các nghiên cứu trường hợp thành infographics

Các nghiên cứu trường hợp chi tiết giúp chứng minh năng lực của bạn với các khách hàng tiềm năng nghiêm túc, nhưng đối tượng trên mạng xã hội cần những tín hiệu tin cậy nhanh chóng. Nội dung được tái sử dụng bằng AI, dưới dạng những câu chuyện thành công ngắn gọn và kết quả của khách hàng, hoạt động như một công cụ xây dựng niềm tin mạnh mẽ cho những người khám phá thương hiệu của bạn trên các nền tảng mạng xã hội.

Bạn có thể phân tích và tùy chỉnh dữ liệu này theo từng nền tảng và sở thích của đối tượng mục tiêu để tối ưu hóa hiệu quả của các nỗ lực tái sử dụng nội dung.

🤖 Prompt: Trích xuất 3 kết quả chính kèm theo số liệu cụ thể từ nghiên cứu trường hợp này và biến mỗi kết quả thành một bài đăng mạng xã hội hoặc điểm nhấn infographic riêng biệt. Tập trung vào một kết quả đo lường được cho mỗi hình ảnh (ví dụ: “Tăng tốc quy trình onboarding lên 45%”), và đề cập đến ngành nghề của khách hàng để cung cấp bối cảnh và tăng tính tin cậy.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đã sử dụng Không gian Làm việc ClickUp, bạn có thể tạo hình ảnh trực tiếp trong Brain. Dưới đây, tôi đã sử dụng Brain để chuyển đổi một nghiên cứu trường hợp ClickUp thành một infographic mà tôi có thể chỉnh sửa thêm hoặc sử dụng ngay lập tức. Với tính năng tạo/lập nội dung hình ảnh, tôi không cần phải phụ thuộc vào nhóm thiết kế cho mỗi thay đổi nhỏ. Hoặc sử dụng Brain để lấy cảm hứng mà nhà thiết kế có thể tinh chỉnh sau đó.

Hướng dẫn chuyển đổi nội dung podcast thành nội dung bản tin.

Các tập podcast giúp xây dựng kết nối với khán giả thông qua cuộc hội thoại, nhưng không phải ai cũng có thời gian để nghe các tập dài 45 phút. Phiên bản bản tin cho phép bạn tiếp cận người đăng ký cần thông tin nhanh chóng hoặc có thể là một lời nhắc nhở để họ khám phá toàn bộ tập podcast.

Nếu bạn có ghi chú hoặc dấu thời gian, bạn có thể dán chúng vào công cụ tái sử dụng nội dung, và công cụ này sẽ trích xuất các điểm chính. Sau khi xác định các điểm chính, bạn có thể tóm tắt chúng thành một video ngắn hoặc tạo một bài viết blog mới, đồng thời cũng hỗ trợ SEO.

🤖 Prompt: Chuyển đổi tập podcast này thành định dạng bản tin với tiêu đề hấp dẫn, 3 điểm thảo luận chính được chia thành các phần riêng biệt và những thông tin hữu ích mà người đăng ký có thể áp dụng ngay lập tức.

Hướng dẫn chuyển đổi báo cáo kỹ thuật thành các đoạn video ngắn.

Độc giả bận rộn có thể không bao giờ đọc hết báo cáo đầy đủ. Việc tái sử dụng nội dung bằng AI, dưới dạng các đoạn video ngắn, giá trị cao, có thể tiếp cận họ nhanh hơn so với nội dung văn bản. Hoặc bạn có thể sử dụng nội dung video dài trong blog hoặc dưới dạng video YouTube.

🤖 Prompt: Tóm tắt báo cáo kỹ thuật này thành một loạt 3–4 đoạn video ngắn (mỗi đoạn dưới 60 giây). Mỗi đoạn video nên: Tập trung vào một thông tin chính hoặc điểm dữ liệu quan trọng.

Sử dụng ngôn ngữ đơn giản để giải thích điểm chính.

Thêm số liệu, biểu đồ hoặc trích dẫn để tăng tính thuyết phục.

Kết thúc mỗi đoạn trích bằng một lời kêu gọi hành động (CTA) tinh tế dẫn đến báo cáo đầy đủ.

⭐ Bonus: Các tác nhân đã được xây dựng sẵn hoặc tùy chỉnh cho việc tái sử dụng nội dung. Nếu nhóm tiếp thị của bạn thường xuyên tái sử dụng nội dung hiện có, các Trợ lý AI có sẵn và tùy chỉnh của ClickUp có thể tự động hóa quy trình này. Các Agent được xây dựng sẵn đi kèm với các hành động sẵn sàng sử dụng như tóm tắt bài viết blog, diễn đạt lại nội dung cho các nền tảng mạng xã hội cụ thể hoặc trích xuất số liệu từ tệp PDF. Chúng hoàn hảo cho các công việc tái sử dụng tiêu chuẩn như “chuyển bài viết blog thành bài đăng mạng xã hội” hoặc “tóm tắt báo cáo cho bản tin”.

Tùy chỉnh Agents , mặt khác, cho phép bạn đào tạo một trợ lý AI dựa trên giọng điệu, mẫu và khung nhân vật của thương hiệu. Ví dụ, bạn có thể tạo ra một “Trợ lý Tái sử dụng Nội dung Mạng xã hội” biết số từ ưa thích, định dạng, giọng điệu và phong cách kêu gọi hành động của bạn — để có đầu ra nhất quán.

Cách tận dụng tối đa việc tái sử dụng nội dung được hỗ trợ bởi AI

Dưới đây là một số mẹo có giá trị trước khi bạn bắt đầu cài đặt quy trình tái sử dụng nội dung bằng AI:

Đào tạo AI hoặc LLM của bạn : Cung cấp nội dung hiệu quả nhất và các hướng dẫn cụ thể về thương hiệu/định dạng để AI có thể hiểu rõ những gì phù hợp với đối tượng mục tiêu và giọng điệu thương hiệu của bạn. Nếu không, thách thức với nội dung do AI tạo ra là "rác vào, rác ra".

Tạo mẫu lời nhắc tùy chỉnh cho từng nền tảng : Xây dựng các mẫu lời nhắc tiêu chuẩn cho từng nền tảng để tránh phải cung cấp hướng dẫn chi tiết mỗi lần.

Thiết lập các điểm kiểm duyệt nội dung : Tạo các giai đoạn kiểm duyệt và mời thành viên trong nhóm tham gia để đảm bảo mỗi nội dung được tái sử dụng đều được chỉnh sửa theo tiêu chuẩn thương hiệu chính xác của bạn.

Theo dõi hiệu suất : Theo dõi các nội dung đã tái sử dụng và sử dụng các ví dụ thành công từ đó để cải thiện các lời nhắc và dữ liệu đào tạo cho nội dung trong tương lai.

Xử lý hàng loạt các công việc tái sử dụng tương tự : Xử lý nhiều nội dung cùng loại cùng lúc, ví dụ: chuyển đổi các bài viết blog có hiệu suất cao thành các đoạn trích trên mạng xã hội chỉ trong một lần. Điều này hiệu quả hơn so với việc tái sử dụng từng nội dung riêng lẻ.

Lựa chọn nền tảng AI phù hợp: Khi lập : Khi lập kế hoạch quản lý tiếp thị nội dung , hãy lựa chọn nền tảng AI có thể tích hợp dễ dàng với các hệ thống và quy trình tiếp thị hiện có của bạn.

⚠️ Hiệu ứng “Mất mát ở giữa”: Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) thường bỏ qua thông tin được đặt ở phần giữa của các chuỗi văn bản dài—một hiện tượng mà các nhà nghiên cứu MIT gọi là “hiệu ứng mất mát ở giữa”. Khi tái sử dụng nội dung dài, các thông tin quan trọng bị ẩn ở giữa có thể bị bỏ qua trừ khi bạn chia nó thành các phần nhỏ hơn.

Tối ưu hóa việc tái sử dụng nội dung với ClickUp

Tái sử dụng nội dung hiện có giúp bạn đạt được hiệu quả tối đa từ khoản đầu tư của mình. Việc cần làm trên quy mô lớn là nhận được hỗ trợ từ một hệ thống công nghệ AI.

Tái sử dụng nội dung bằng AI chủ yếu phụ thuộc vào việc chọn công cụ phù hợp và tự động hóa quy trình.

Với ClickUp, bạn có một hệ thống AI tích hợp sẵn hoạt động song song với tất cả các hoạt động tiếp thị của bạn mà không cần sự hỗ trợ liên tục hoặc hướng dẫn lặp đi lặp lại. Với các nội dung, hướng dẫn thương hiệu, công việc, cuộc thảo luận của nhóm và dữ liệu của bạn trong không gian làm việc AI tích hợp của ClickUp, toàn bộ quy trình trở nên liền mạch.

Tự động hóa quy trình tái sử dụng nội dung của bạn trên quy mô lớn bằng ClickUp. Nâng cao chất lượng nội dung của bạn bằng cách đăng ký miễn phí trên ClickUp.