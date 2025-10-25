Các nhóm nội dung sử dụng AI như thế nào? Công cụ, quy trình làm việc &amp; ví dụ

Đối với các nhóm marketing ở bất kỳ đâu, trí tuệ nhân tạo đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm để trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Là một thành viên của nhóm nội dung, bạn hiểu rằng AI trong tiếp thị nội dung là một bước ngoặt quan trọng.

Với AI, các công việc tốn thời gian như nghiên cứu chủ đề, tạo dàn ý, tái sử dụng nội dung và cài đặt quy trình làm việc cho nhóm sẽ được tự động hóa. Điều này giúp bạn có thời gian tập trung vào các chiến lược giá trị cao, kể chuyện và lãnh đạo tư tưởng, cùng nhiều hoạt động khác.

Nếu bạn vẫn còn đang phân vân không biết các nhóm nội dung sử dụng AI như thế nào, chúng tôi đã viết bài này dành cho bạn.

Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về những gì AI có thể tự động hóa so với những nơi cần sự giám sát và kỹ năng của con người.

Vai trò của AI trong quy trình làm việc nội dung là gì?

Chuyên gia chiến lược gửi một bản tóm tắt mơ hồ. Người viết tạo nội dung dựa trên bản phác thảo chưa hoàn chỉnh đó. Và trình chỉnh sửa phải viết lại hầu hết nội dung để phản ánh đúng chủ đề. Sau đó, bộ phận SEO thêm danh sách từ khóa vào phút chót.

Bạn đang mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận, và kết quả đầu ra không đạt yêu cầu vì không ai rõ ràng về chiến lược nội dung và chủ đề đang được thảo luận.

Dưới đây là cách AI trong tiếp thị nội dung giúp bạn tránh những vấn đề này:

Người lập chiến lược có được sự rõ ràng : Các công cụ AI giúp bạn biến một chủ đề sơ bộ thành một bản phác thảo rõ ràng với thông tin về đối tượng mục tiêu, các chủ đề đang thịnh hành và các góc nhìn khác nhau cần đề cập. Sau đó, bạn có thể thêm các chi tiết như mục đích, các trụ cột thông điệp khóa và kết quả mà bạn muốn đạt được.

Người viết không gặp phải hội chứng trang trắng: Với một bản tóm tắt chi tiết, người viết đã có mọi thứ cần thiết để bắt đầu. AI có thể giúp vượt qua tình trạng bí ý tưởng, tạo ra nhiều biến thể của tiêu đề hoặc lời kêu gọi hành động, và điều chỉnh nội dung cho các đối tượng hoặc nền tảng khác nhau.

Trình chỉnh sửa có thêm công việc để làm: Nếu nhóm của bạn đang tạo nội dung quy mô lớn, các mô hình AI tạo sinh và LLM có thể cung cấp bản nháp ban đầu. AI cũng có thể kiểm tra ngữ pháp và tính nhất quán về giọng điệu. Bạn có thể chỉnh sửa và nâng cao bản nháp để phản ánh chuyên môn về chủ đề.

SEO được tích hợp sâu: Các công cụ AI tạo sinh hỗ trợ Các công cụ AI tạo sinh hỗ trợ quá trình quản lý SEO của bạn bằng cách đề xuất từ khóa dựa trên ý định của người dùng, liên kết nội bộ và các lỗ hổng nội dung có thể cải thiện hiệu suất tìm kiếm của bạn. Với SEO tự động, bạn thậm chí có thể tạo nội dung cá nhân hóa quy mô lớn.

Giữ giọng điệu thương hiệu nhất quán: Nhóm marketing, nhóm tạo/lập nội dung, quản lý mạng xã hội và chiến lược gia SEO đều có công việc dựa trên cùng một giọng điệu, nhận diện thương hiệu và khung phong cách được hướng dẫn bởi AI. Thông điệp được thống nhất trên mọi kênh và tài sản.

Quản lý dự án trở nên trơn tru hơn: Các công cụ được hỗ trợ bởi AI có thể đang theo dõi thời hạn, phát hiện các điểm tắc nghẽn và Các công cụ được hỗ trợ bởi AI có thể đang theo dõi thời hạn, phát hiện các điểm tắc nghẽn và tự động phân công công việc , giúp mọi người đồng bộ mà không cần cập nhật tiến độ hoặc nhắc nhở liên tục.

🚀 AI Trong Thực Tế: Lane Scott Jones, Giám đốc Tiếp thị (CMO) của Zapier, đã nhận xét: Bằng cách tích hợp AI vào giai đoạn tiền sản xuất, chúng tôi đã biến một hệ thống sản xuất 70 bài viết mỗi tháng thành một hệ thống có thể tăng sản lượng gần 30% mà không cần máy móc viết bất kỳ bài viết dài nào. Bằng cách tích hợp AI vào giai đoạn tiền sản xuất, chúng tôi đã biến một hệ thống sản xuất 70 bài viết mỗi tháng thành một hệ thống có thể tăng sản lượng gần 30% mà không cần máy móc viết bất kỳ bài viết dài nào. Vậy thì, họ sử dụng AI trong nội dung như thế nào? Để nghiên cứu, lập dàn ý và tự động hóa quy trình làm việc, nhưng không để viết các bài viết dài.

⚠️ Theo ghi chú, bạn cũng cần biết những điều không nên sử dụng AI cho. Bao gồm:

Nghiên cứu và thu thập thông tin

Bản nháp đầy đủ của nội dung dài

Bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội

Hình ảnh gốc hoặc hình ảnh thương hiệu

Những phân tích dựa trên dữ liệu hay ý kiến cá nhân?

Cách các nhóm nội dung sử dụng AI trong công việc hàng ngày của họ

Tốt nhất, bạn nên tích hợp AI vào các quy trình làm việc hàng ngày của nhóm nội dung. Điều này có nghĩa là mở rộng việc sử dụng AI vượt ra ngoài quá trình tạo/lập nội dung. Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về việc cần làm để tích hợp AI vào các quy trình làm việc hàng ngày của nhóm nội dung.

Học cách mở rộng quy trình sản xuất nội dung của bạn bằng ClickUp và AI

1. Phát triển ý tưởng và lập kế hoạch nội dung

Ngay cả trong thời đại của video, TikTok, YouTube và ChatGPT, mọi người vẫn có những blog/bản tin yêu thích mà họ thích đọc. Nếu bạn chia sẻ điều gì đó thú vị, có giá trị và/hoặc giải trí, bạn sẽ có thể nổi bật.

Quá trình này bắt đầu từ giai đoạn lập ý tưởng và lập kế hoạch. Trước khi bất kỳ từ nào được viết ra.

Cách AI hỗ trợ trong giai đoạn lập ý tưởng và lập kế hoạch:

Phát hiện tín hiệu nhu cầu: AI phân tích xu hướng tìm kiếm, truy vấn của người dùng và hoạt động trên mạng xã hội để xác định những gì mọi người thực sự quan tâm ngay lúc này.

Điền vào không gian trắng: Bằng cách phân tích nội dung của đối thủ cạnh tranh, AI sẽ chỉ ra những khoảng trống mà thương hiệu của bạn có thể tạo ra nội dung độc đáo thay vì lặp lại những gì đã có sẵn.

Mở rộng góc nhìn: Từ một chủ đề chính, AI có thể tạo ra các biến thể - từ các phương pháp tối ưu hóa SEO đến các câu chuyện về khách hàng tùy chỉnh, từ đó khuếch đại sự sáng tạo của con người.

Ưu tiên ý tưởng: Các mô hình AI tạo sinh có thể đánh giá hoặc phân loại chủ đề dựa trên mức độ liên quan, nhu cầu tìm kiếm và tiềm năng ROI.

Khởi động lịch trình nội dung: Các bản phác thảo và lịch trình sơ bộ được tạo ra trước khi bạn viết bất kỳ dòng nào, giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị.

❗ Lưu ý: Hãy cẩn thận khi quá chỉ mục vào các tín hiệu SEO dựa trên từ khóa và khối lượng, và bỏ qua tính độc đáo và vị trí thương hiệu. Bạn cần bộ lọc của một chiến lược gia nội dung để xác định điểm cân bằng lý tưởng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để brainstorm ý tưởng và ngay lập tức biến chúng thành các bản tóm tắt có cấu trúc hoặc các công việc sẵn sàng cho lịch trình. Brain có thể tóm tắt nghiên cứu, mở rộng các biến thể chủ đề, thực hiện phân tích đối thủ cạnh tranh và thậm chí giúp bạn soạn thảo các bản phác thảo sơ bộ cho những ý tưởng này.

Điểm mạnh của ClickUp: Đôi khi, một mô hình AI duy nhất không đủ. Với ClickUp Brain MAX, ngoài ClickUp Brain, bạn có thể truy cập tất cả các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) cao cấp bên ngoài như ChatGPT, Claude, Gemini và nhiều hơn nữa tại cùng một nơi. Tạo nội dung sáng tạo, brainstorm ý tưởng hoặc viết mô tả meta mà không cần chuyển đổi công cụ! Chuyển đổi giữa các mô hình AI hàng đầu ngay trong ClickUp bằng Brain MAX

2. Tạo/lập bản tóm tắt và lập dàn ý

Với các chủ đề hiện tại, làm thế nào để tối đa hóa cơ hội thành công?

Mẹo: Một bản tóm tắt nội dung tuyệt vời.

Dù là nhà văn nội bộ hay bên ngoài, họ cần hiểu rõ mục đích của kế hoạch nội dung, các vấn đề của đối tượng mục tiêu cần giải quyết, vị trí sản phẩm và các chi tiết quan trọng khác.

Một bản tóm tắt nội dung truyền đạt tất cả thông tin này dưới định dạng dễ hiểu. Bằng cách cung cấp mọi thứ mà người viết cần để bắt đầu, một bản tóm tắt tốt giúp người viết tránh phải trao đổi qua lại với các câu hỏi và làm rõ.

Cách AI hỗ trợ trong việc tạo bản tóm tắt:

Phân tích SERP và cấu trúc nội dung: Công cụ AI có thể quét các trang xếp hạng cao và thực hiện nghiên cứu từ khóa để đề xuất cấu trúc nội dung, tiêu đề tiềm năng, các câu hỏi cần giải đáp và ví dụ cần bao gồm. Nó cũng có thể chỉ ra những điểm mà đối thủ cạnh tranh đã bỏ qua

*phân tích nhân vật và bản đồ hành trình: Nó có thể thẻ xem xét xem một truy vấn tìm kiếm phản ánh giai đoạn nhận thức (nghiên cứu vấn đề), giai đoạn xem xét (so sánh các giải pháp) hay giai đoạn quyết định (sẵn sàng hành động)

Tiêu chuẩn hóa bản tóm tắt quy mô lớn: Đối với các nhóm lớn, AI đảm bảo tính nhất quán bằng cách bao gồm các yếu tố cốt lõi giống nhau trong mọi bản tóm tắt—chẳng hạn như đối tượng, mục tiêu, từ khóa, liên kết và tính năng cần nhấn mạnh

thích ứng định dạng: *Từ một chủ đề duy nhất, AI có thể tạo ra các bản tóm tắt nội dung tùy chỉnh cho các kênh khác nhau (ví dụ: bài viết blog dài, carousel LinkedIn và email), giúp giảm thiểu sự trùng lặp trong nỗ lực

Các yếu tố meta được bao gồm: AI có thể đề xuất tiêu đề meta, mô tả và thậm chí văn bản thay thế (alt text) cho công cụ tìm kiếm khi soạn thảo bản tóm tắt

❗ Lưu ý: Bạn vẫn cần một chuyên gia tiếp thị nội dung để xác định ý định đằng sau mỗi chủ đề dựa trên dữ liệu khách hàng. AI có thể đề xuất từ khóa và góc nhìn, nhưng nó không thể đánh giá chính xác liệu người tìm kiếm muốn một danh sách kiểm tra nhanh, một hướng dẫn chi tiết hay một so sánh sản phẩm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Docs để tạo và chia sẻ bản tóm tắt nội dung và mẫu. Bạn có thể nhanh chóng tạo bản nháp bản tóm tắt bằng AI, tùy chỉnh chúng theo cấu trúc của riêng bạn và hợp tác trực tiếp với các nhà văn, trình chỉnh sửa và nhóm tiếp thị rộng hơn. Thường xuyên sử dụng một loại tài liệu cụ thể? Chuyển đổi nó thành mẫu chỉ với một cú nhấp chuột!

👀 Bạn có biết? Một cuộc khảo sát của Ahrefs cho thấy hơn 87% nhà tiếp thị sử dụng AI để hỗ trợ tạo/lập nội dung. Các công ty sử dụng AI đăng tải nhiều hơn 42% nội dung mỗi tháng so với những công ty thực hiện việc cần làm thủ công.

3. Viết và hợp tác tạo/lập

AI giúp tăng tốc các phần của quy trình viết không yêu cầu sự phán đoán sâu sắc của bạn.

Sức mạnh của bạn với tư cách là một nhà văn nằm ở khả năng hiểu rõ những chi tiết tinh tế và lồng ghép cảm xúc. Bạn biết cách thay đổi giọng điệu, khi nào nên dừng lại để nhấn mạnh và khi nào nên sử dụng so sánh.

Bạn cũng cần áp dụng góc nhìn chiến lược, liên kết nội dung với mục tiêu kinh doanh và kiểm tra tính chính xác của thông tin mà AI cung cấp.

AI, mặt khác, nổi trội về tốc độ và khả năng lặp lại. Bạn có thể sử dụng nó để nhanh chóng tạo nội dung văn bản hoặc hình ảnh, và nhiều hơn nữa.

Điểm nổi bật của ClickUp: Dưới đây là các loại nội dung do AI tạo ra mà bạn có thể bắt đầu thử nghiệm. Chúng tôi đã tạo ra hình ảnh này bằng ClickUp Brain 🧠 Các loại nội dung do AI tạo ra, infographic được tạo bằng ClickUp Brain Video này hướng dẫn cách sử dụng Brain để tạo nội dung của bạn.

Cách AI hỗ trợ trong việc viết và hợp tác tạo/lập:

Vượt qua trang trắng: AI giúp bạn tạo ra bản nháp đầu tiên của phần mở đầu, phần chuyển tiếp hoặc các đoạn văn hỗ trợ chỉ trong vài giây

Thay đổi phong cách và giọng điệu: Nó có thể nhanh chóng chỉnh sửa các phần nội dung để phù hợp với giọng điệu thương hiệu của bạn — casual, chuyên nghiệp hoặc kỹ thuật

Mở rộng các điểm chính: Bạn có thể sử dụng các công cụ AI để phát triển các điểm chính thành đoạn văn, thêm ví dụ hoặc đề xuất các câu hỏi thường gặp (FAQ)

soạn thảo đa định dạng:* Công cụ viết AI có thể điều chỉnh cùng một bản tóm tắt thành bài blog, email hoặc bài đăng trên LinkedIn mà không cần bắt đầu lại từ đầu

Thử nghiệm biến thể: Các công cụ này giúp dễ dàng tạo ra nhiều phiên bản tiêu đề, lời kêu gọi hành động (CTA) hoặc tóm tắt để nhóm xem xét

❗ Lưu ý: AI có thể tạo ra thông tin và dữ liệu không chính xác. Mọi dữ liệu, trích dẫn hoặc thống kê đều cần được đối chiếu để xác thực.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng nhiệm vụ ClickUp để quản lý quy trình tạo/lập nội dung của bạn. Giao nhiệm vụ viết kèm theo tệp đính kèm, đặt ngày đáo hạn và sử dụng các công việc con cho bản nháp, chỉnh sửa và phê duyệt. Với AI tích hợp trong nhiệm vụ ClickUp, bạn có thể gán bình luận, tạo hoặc chỉnh sửa nội dung, hoặc cập nhật trạng thái mà không cần rời khỏi nhiệm vụ. Nhà văn, trình chỉnh sửa và marketer có thể hợp tác trong cùng một chủ đề — do đó, phản hồi, phiên bản và phê duyệt cuối cùng được tập trung thay vì rải rác trong các tài liệu và email. Ngoài ra, ClickUp Brain luôn sẵn sàng để trả lời câu hỏi, nên bạn không cần phải lục lọi qua các chuỗi bình luận dài dòng!

Đội ngũ tiếp thị truyền thông xã hội của Cartoon Network sử dụng phần mềm quản lý dự án tiếp thị ClickUp để điều phối các hoạt động nội dung. Nền tảng này đóng vai trò là nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy của nhóm, giúp xây dựng niềm tin, trách nhiệm và tiết kiệm thời gian. Nội dung mạng xã hội di chuyển từ giai đoạn ý tưởng đến đánh giá sáng tạo và nội dung, sau đó sẵn sàng để đăng tải, mà không cần quản lý phải liên tục yêu cầu cập nhật. Việc khắc phục vấn đề cũng dễ dàng hơn vì mọi người đều có thể thấy ai chịu trách nhiệm cho từng phần của dự án. Như Sarah Lively, Giám đốc Truyền thông Xã hội của Cartoon Network đã chia sẻ: Vai trò của tôi tập trung vào chiến lược và kế hoạch, đó là lý do tại sao tôi rất thích ClickUp. Tôi phải đảm bảo mọi thứ được tổ chức gọn gàng và biết ai đang làm việc cần làm gì, và tôi cần ClickUp để thực hiện công việc. Vai trò của tôi tập trung vào chiến lược và kế hoạch, đó là lý do tại sao tôi rất thích ClickUp. Tôi cần đảm bảo mọi thứ được tổ chức gọn gàng và biết ai đang làm việc gì, và ClickUp đã giúp tôi thực hiện công việc đó.

4. Chỉnh sửa

Sau khi tác giả nộp bản nháp, nhóm nội dung của bạn có thể chạy từng bản nháp qua các kiểm tra ngữ pháp và độ rõ ràng tự động hóa trước khi trình chỉnh sửa xem xét chi tiết.

Với điều này, vai trò của trình chỉnh sửa sẽ thay đổi. Họ không còn cần phải sửa lỗi chính tả hay chỉnh sửa ngữ pháp; thay vào đó, họ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho sự rõ ràng về cấu trúc và giọng điệu, đánh giá các đối số, và đưa ra các quyết định đạo đức về cách diễn đạt và đại diện.

Cách AI hỗ trợ quá trình chỉnh sửa:

Dọn dẹp lần đầu: Các công cụ AI có thể quét bản nháp của bạn để phát hiện các vấn đề ngữ pháp, câu văn lặp lại và từ thừa.

Điều chỉnh giọng điệu và độ rõ ràng: Bạn có thể duy trì giọng điệu thương hiệu nhất quán giữa các tác giả và định dạng bằng cách sử dụng AI để chỉnh sửa ngay lập tức một phần nội dung sao cho nghe tự tin hơn, thân thiện hơn hoặc chuyên môn hơn.

Cải thiện cấu trúc và luồng nội dung: AI có thể chỉ ra các chuyển tiếp đột ngột, thiếu bối cảnh hoặc nhịp độ không đều. Nó đặc biệt hữu ích khi hợp nhất các đóng góp từ nhiều tác giả.

SEO và tối ưu hóa hiệu suất: Từ việc đặt từ khóa, điểm đọc hiểu đến mô tả meta và liên kết nội bộ, AI có thể đề xuất những điều chỉnh nhỏ giúp nội dung dễ dàng được tìm thấy hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tính năng Kiểm duyệt của ClickUp để đơn giản hóa quy trình phản hồi biên tập. Trình chỉnh sửa và thành viên nhóm có thể trực tiếp chú thích hình ảnh, video và tệp PDF ngay trong công việc ClickUp. Trình chỉnh sửa có thể đánh dấu các từ, hình ảnh hoặc khung hình cụ thể, gắn thẻ tác giả hoặc nhà thiết kế để làm rõ, và theo dõi mọi yêu cầu chỉnh sửa theo thời gian thực. Sau khi hoàn thành các bản sửa đổi, bạn có thể đánh dấu các bình luận là đã giải quyết. Giữ mọi phiên bản sạch sẽ, minh bạch và có thể truy vết.

Để mọi người đồng bộ trên cùng một trang về các hoạt động nội dung, ClickUp cung cấp các mẫu có sẵn. Mẫu Quản lý Nội dung của ClickUp tích hợp chiến lược, thực thi và báo cáo trong một bảng điều khiển trực quan.

Mẫu này cung cấp cho nhóm nội dung của bạn một hệ thống có cấu trúc để lập kế hoạch, tổ chức và giám sát mọi nội dung từ đầu đến cuối. Ý tưởng, bản tóm tắt, bản nháp và phê duyệt đều được lưu trữ tại một nơi duy nhất. Tất cả mọi người, từ nhà văn, marketer đến trình chỉnh sửa, đều có thể hiển thị mọi tài sản nội dung.

PS: Đây là mẫu mà chúng tôi sử dụng tại ClickUp để quản lý các hoạt động nội dung cho blog của chúng tôi.

Dưới đây là chia sẻ của Sid Babla, Điều phối viên Chương trình Sức khỏe Tâm lý tại Trung tâm Sức khỏe Sinh viên Đại học Dartmouth, về việc sử dụng ClickUp cho việc tạo/lập nội dung:

ClickUp đã giảm thiểu nhu cầu giao tiếp qua email và tối ưu hóa quy trình hợp tác cho nhóm tạo/lập nội dung của chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi có thể hoàn thành quy trình từ giai đoạn lập ý tưởng/brainstorming đến bản nháp đầu tiên nhanh hơn 2-3 lần. Bằng cách đang theo dõi công việc hiệu quả và cung cấp bối cảnh (thông qua phần mô tả và bình luận), việc chuyển đổi bối cảnh được giảm thiểu, giúp chúng tôi chỉ sử dụng một hệ thống (ClickUp) thay vì nhiều hệ thống (GDrive, email và Slack).

ClickUp đã giảm thiểu nhu cầu giao tiếp qua email và tối ưu hóa quy trình hợp tác cho nhóm tạo/lập nội dung của chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi có thể hoàn thành quy trình từ giai đoạn lập ý tưởng/brainstorming đến bản nháp đầu tiên nhanh hơn 2-3 lần. Bằng cách đang theo dõi công việc hiệu quả và cung cấp bối cảnh (thông qua phần mô tả và bình luận), việc chuyển đổi bối cảnh được giảm thiểu, giúp chúng tôi chỉ sử dụng một hệ thống (ClickUp) thay vì nhiều hệ thống (GDrive, email và Slack).

Nếu bạn là một nhà văn, điều này sẽ khiến bạn quan tâm… qua Reddit Để tránh điều đó, chúng tôi có giải pháp: ClickUp Brain MAX’s Talk-to-Văn bản. Ghi lại những ý tưởng ngẫu hứng, ghi chú giọng nói hoặc ý tưởng nội dung khi di chuyển, và Brain sẽ chuyển đổi chúng ngay lập tức thành văn bản có cấu trúc sẵn sàng để chỉnh sửa, mở rộng hoặc hợp tác. Không bao giờ mất ý tưởng nữa vì bạn không thể ghi lại nó!

5. Lịch trình nội dung và đang theo dõi sản xuất

Khi nội dung vượt qua giai đoạn chỉnh sửa, thách thức chuyển từ việc viết sang tổ chức. Hạn chót, các yếu tố phụ thuộc và kế hoạch phân phối dễ dàng bị phá vỡ nếu không có lịch trình trung tâm đang theo dõi mọi khía cạnh của quy trình làm việc.

Cách AI hỗ trợ đang theo dõi và lập lịch sản xuất:

Lịch trình tự động hóa: Các công cụ AI có thể gán ngày đáo hạn dựa trên sức chứa khối lượng công việc và dòng thời gian lịch sử, đảm bảo không ai bị quá tải công việc.

Nhắc nhở dự đoán: AI phát hiện khi một công việc có nguy cơ trễ hạn và nhắc nhở người được giao nhiệm vụ hoặc trình chỉnh sửa trước khi hạn chót trôi qua.

Bảng điều khiển hiển thị tiến độ: Bảng điều khiển do AI tạo ra cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan tức thì về các nội dung đang ở trạng thái bản nháp, đang được xem xét hoặc sẵn sàng để đăng tải mà không cần cập nhật thủ công.

Những thông tin về lịch trình nội dung: Công cụ AI có thể phân tích dữ liệu tương tác để đề xuất thời gian đăng tải tốt nhất, tỷ lệ nội dung hoặc tần suất đăng trên nền tảng.

❗ Lưu ý: Thêm mọi tác vụ nhỏ vào lịch sản xuất có thể gây quá tải. Sử dụng bộ lọc để tập trung vào các giai đoạn quan trọng nhất (ví dụ: sẵn sàng để xem xét, đã lên lịch, đã đăng).

Điểm nổi bật của ClickUp: Việc phối hợp trở nên dễ dàng hơn với các trường AI của ClickUp. Với các trường AI, bạn có thể: Tạo ngay các tóm tắt công việc ngắn gọn.

Nhận cập nhật tiến độ tự động hóa cho các chiến dịch.

Dịch nội dung chỉ với một cú nhấp chuột

Xác định các mục cần thực hiện mà không cần nỗ lực thủ công. Sử dụng trường tùy chỉnh AI trong ClickUp để tự động hóa việc đang theo dõi tiến độ và cập nhật. Các tính năng thông minh này giúp các nhóm duy trì sự tổ chức, tiết kiệm thời gian cho các cập nhật định kỳ và đảm bảo mọi người đều đồng bộ — để bạn có thể tập trung nhiều hơn vào chiến lược sáng tạo và ít hơn vào công việc hành chính. Kết hợp các tính năng này với chế độ xem Bảng hoặc Lịch, và bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc đang theo dõi công việc thủ công nữa.

Để AI đang theo dõi thực sự hoạt động hiệu quả trên quy mô lớn, bạn cần một không gian chia sẻ nơi các nhóm có thể thống nhất về dòng thời gian, công việc và ưu tiên xuất bản.

Mẫu Lịch Nội dung của ClickUp là một công cụ lập kế hoạch tập trung vào giao diện trực quan, giúp đơn giản hóa lịch trình xuất bản của bạn trên các nhóm và nền tảng khác nhau.

Tải mẫu miễn phí Tạo lịch biên tập hoặc lịch blog với khung chuẩn bằng mẫu Lịch Nội dung ClickUp.

Bạn có thể xem nội dung nào sẽ được đăng, khi nào và ở đâu, với các thẻ kéo và thả cho từng nội dung, được phân loại theo màu sắc theo loại nội dung hoặc chiến dịch. Nhấp vào bất kỳ thẻ lịch nào để truy cập chi tiết công việc đầy đủ, bao gồm kênh và danh mục nội dung.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, chẳng hạn như cập nhật trạng thái nội dung và đang theo dõi tiến độ, bằng cách sử dụng ClickUp Automations được hỗ trợ bởi AI. Ví dụ: Tự động di chuyển các công việc sang giai đoạn tiếp theo sau khi sản phẩm đầu ra được phê duyệt.

Tự động gắn thẻ trình chỉnh sửa khi trạng thái của công việc thay đổi thành ‘Sẵn sàng để xem xét’

Gửi nhắc nhở 48 giờ trước ngày đăng. Tự động hóa quy trình làm việc của nhóm với ClickUp Automations

🧠 Thông tin thú vị: Người dùng có xu hướng tiêu thụ những gì họ vừa mới trả tiền, ngay cả khi đó là cùng một sản phẩm hoặc dịch vụ. Một cuốn sách điện tử mới, webinar hoặc bản tin sẽ có giá trị hơn (và được đọc nhiều hơn) khi được liên kết với một ưu đãi mới, chiến dịch có thời hạn hoặc thời điểm quyết định.

6. Tái sử dụng nội dung

Giống như các bộ phận khác, nhóm nội dung luôn phải đối mặt với áp lực phải làm nhiều việc cần làm với ít nguồn lực hơn. Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn cũng đang tạo nội dung cho mục tiêu tăng trưởng, tiếp thị sản phẩm, hỗ trợ bán hàng và thậm chí là xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng.

Vậy việc cần làm để tăng gấp 10 lần năng suất mà không làm mất đi sự bình tĩnh của bạn là gì?

Cách nhanh nhất là tái sử dụng nội dung. Thay vì cố gắng tái tạo lại từ đầu, hãy tận dụng tối đa giá trị từ những gì đã có sẵn.

Ví dụ, một báo cáo nghiên cứu có thể được tái sử dụng thành một loạt bài blog 5 phần, một cuốn sách điện tử, một loạt podcast hoặc nhiều danh sách kiểm tra.

Tuy nhiên, việc tái sử dụng nội dung thủ công là một hoạt động tốn thời gian và công sức, điều này khiến nó trở thành một ứng cử viên lý tưởng cho việc tự động hóa.

Cách AI hỗ trợ trong giai đoạn tái sử dụng nội dung:

Chuyển đổi định dạng tự động: Trí tuệ nhân tạo tạo sinh có thể chuyển đổi một bài blog thành một carousel LinkedIn, tóm tắt email hoặc kịch bản video ngắn thông qua việc viết lại dựa trên lời nhắc.

Thích ứng giọng điệu và đối tượng: Công cụ viết nội dung bằng AI có thể điều chỉnh một bài viết cho một phân khúc đối tượng hoặc kênh khác nhau — chuyên nghiệp cho LinkedIn, cuộc hội thoại cho Instagram, súc tích cho X.

Trích xuất điểm nhấn: nó có thể tạo ra các trích dẫn hoặc điểm khóa để xây dựng các tài sản dạng ngắn liên kết trở lại nội dung gốc của bạn.

Phân cụm chủ đề: AI có thể phân tích thư viện nội dung đã đăng của bạn, phát hiện các chủ đề trùng lặp và đề xuất các gói hoặc chuỗi nội dung để mở rộng câu chuyện.

Tối ưu hóa SEO: Cập nhật các bài viết cũ bằng cách yêu cầu AI xác định các từ khóa còn thiếu, dữ liệu mới hoặc cơ hội liên kết nội bộ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sau khi AI giúp bạn chuyển đổi một bài blog thành carousel, chú thích hoặc video ngắn biểu mẫu, bạn có thể tích hợp trực tiếp các tài nguyên đó vào các mẫu lịch trình mạng xã hội sẵn sàng sử dụng. Các mẫu này đã được tích hợp sẵn các trường thông tin cho nền tảng, loại bài đăng, chú thích, nội dung sáng tạo và trạng thái phê duyệt. Nhóm của bạn có thể lập kế hoạch, lên lịch và hợp tác mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

7. Đang theo dõi hiệu suất và phân tích nội dung

Như bất kỳ nhà tiếp thị nội dung nào cũng biết, việc đưa nội dung và chiến dịch lên sóng chỉ là một phần của quy trình. Bạn cũng cần đang theo dõi hiệu suất của chúng và tối ưu hóa khi cần thiết.

Với nhiều kênh và hàng chục chỉ số, việc đang theo dõi hiệu suất thường trở thành vấn đề quá tải dữ liệu. Đặc biệt nếu bạn đang thực hiện điều này thông qua bảng tính hoặc nhiều công cụ khác nhau cho từng phần của quy trình.

AI sẽ trở thành "cứu tinh" của bạn trong trường hợp này.

Cách AI hỗ trợ đang theo dõi và phân tích hiệu suất:

Thu thập dữ liệu tự động hóa: AI có thể thu thập dữ liệu về tương tác, lưu lượng truy cập và chuyển đổi từ nhiều nền tảng (Google Analytics, LinkedIn, YouTube, v.v.) vào một bảng điều khiển duy nhất.

Nhận diện mẫu: AI có thể xác định xu hướng hiệu suất theo thời gian — ví dụ: độ dài nội dung nào mang lại nhiều chuyển đổi hơn hoặc ngày đăng nào có tỷ lệ tương tác cao hơn.

Phân tích cảm xúc và định tính: Bằng cách phân tích bình luận, phản hồi hoặc kết quả khảo sát, AI có thể đánh giá cảm xúc của khán giả và giúp nhóm của bạn điều chỉnh giọng điệu, thông điệp hoặc trọng tâm chủ đề.

Dự đoán thông tin: AI có thể dự đoán các chủ đề hoặc loại nội dung nào có khả năng hoạt động tốt nhất trong tháng tới dựa trên dữ liệu lịch sử, giúp bạn xây dựng kế hoạch lịch nội dung một cách chiến lược hơn.

❗ Lưu ý: Đang theo dõi hiệu suất sẽ không thực hiện được trong các silo riêng lẻ. Dữ liệu hiệu suất nên được liên kết với hệ sinh thái tiếp thị tổng thể:

Kết nối phân tích nội dung với dữ liệu CRM để xem những bài đăng nào ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi.

Kết nối hiệu suất chiến dịch với sự tăng trưởng SEO và tìm kiếm thương hiệu.

Kết hợp các chỉ số tương tác và chất lượng khách hàng tiềm năng để hiểu rõ ROI thực sự.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để tập trung và trực quan hóa tất cả các chỉ số hiệu suất của bạn. Bạn có thể kết nối dữ liệu từ các công việc, Trường Tùy chỉnh và tích hợp để đang theo dõi kết quả, dòng thời gian và tương tác tại một nơi duy nhất. Chuyển đổi giữa các tiện ích như biểu đồ cột, biểu đồ tròn hoặc biểu đồ đường để phát hiện điểm nghẽn và đo lường thành công chiến dịch. Thêm thẻ AI để có báo cáo động và tức thì hơn! Điều tuyệt vời nhất là bạn có thể tùy chỉnh bảng điều khiển cho ban lãnh đạo cấp cao (C-Suite), nghĩa là bạn không cần mất thời gian chuyển đổi báo cáo thành tóm tắt. Theo dõi các chỉ số nội dung trên bảng điều khiển ClickUp

Điểm mạnh của ClickUp: Tích hợp ClickUp giúp bạn tập trung toàn bộ hệ thống quản lý hiệu suất nội dung vào một không gian làm việc duy nhất. *đồng bộ công cụ phân tích: Kết nối Google Analytics, HubSpot hoặc YouTube để tự động lấy dữ liệu tương tác, chuyển đổi và lưu lượng truy cập vào bảng điều khiển ClickUp của bạn

Kết nối nội dung với quy trình bán hàng: Tích hợp với các hệ thống CRM như Salesforce hoặc HubSpot để theo dõi những tài sản nội dung nào thực sự tạo ra khách hàng tiềm năng và doanh thu

Nâng cao hợp tác: Kết nối Slack hoặc Teams để thông báo được kích hoạt ngay lập tức khi các chỉ số khóa thay đổi hoặc các cột mốc được đạt được

Kết nối công cụ SEO và xuất bản: Tích hợp với WordPress, SEMrush hoặc Ahrefs để theo dõi thứ hạng và xuất bản trực tiếp từ quy trình làm việc của bạn Nâng cao hiệu quả với Trợ lý AI của ClickUp , những trợ lý AI tích hợp sẵn giúp tự động hóa cập nhật, báo cáo và trả lời câu hỏi ngay trong không gian làm việc của bạn. Chúng có thể đăng tóm tắt hàng ngày hoặc hàng tuần, tổ chức cuộc họp nhóm hàng ngày, hoặc trả lời ngay lập tức các truy vấn liên quan đến nội dung — tất cả mà không cần thiết lập thủ công.

Lợi ích của việc sử dụng AI cho các nhóm nội dung

Tích hợp AI vào mọi giai đoạn của chu kỳ đời sống nội dung sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Đối tượng/kỳ/phiên bản, AI:

Giảm tải công việc bằng cách biến những ý tưởng mơ hồ thành các bước hành động cụ thể

Giữ đà sáng tạo với các đề xuất AI ngay tại nơi công việc, giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và khối

Tiêu chuẩn hóa các sản phẩm đầu ra bằng cách sử dụng bằng cách sử dụng các công cụ tạo dàn ý , bản tóm tắt và mẫu theo giọng điệu thương hiệu

Kết nối nhóm bằng cách cung cấp cho chiến lược nội dung, viết lách và thiết kế khả năng hiển thị thời gian thực về các cập nhật dự án và phụ thuộc

Tự động điều chỉnh nội dung theo thời gian thực bằng cách nhanh chóng địa phương hóa, đơn giản hóa hoặc tái cấu trúc nội dung cho các đối tượng và nền tảng khác nhau

tăng cường quản lý nội dung* với việc gắn thẻ hỗ trợ AI, quy ước đặt tên và tạo danh sách kiểm tra quy mô lớn

Hỗ trợ tự phục vụ; các nhà văn, trình chỉnh sửa và marketer có thể nhận sự trợ giúp từ AI mà không cần chờ đợi các nhóm hoặc công cụ khác

Dưới đây là cái nhìn tổng quan về quy trình sản xuất nội dung trong ClickUp.

📮 ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi tin tưởng vào các công cụ AI cuộc hội thoại như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi ngữ cảnh và chi phí chuyển đổi liên quan sẽ tích lũy theo thời gian. Tuy nhiên, không phải với ClickUp Brain. Nó nằm ngay trong không gian làm việc của bạn, hiểu rõ bạn đang làm gì, có thể hiểu các lệnh văn bản thuần túy và cung cấp các câu trả lời cực kỳ phù hợp với công việc của bạn! Trải nghiệm sự cải thiện gấp đôi về năng suất với ClickUp!

Giới hạn của AI trong công việc nội dung (và cách vượt qua chúng)

Mặc dù việc sử dụng AI cho việc tạo/lập nội dung và tiếp thị mang lại nhiều lợi ích, nhưng vẫn tồn tại những điểm yếu, chẳng hạn như thiếu sót về ngữ cảnh và rủi ro về quyền sở hữu trí tuệ, mà bạn không thể bỏ qua. Dưới đây là những hạn chế của AI và cách bạn có thể khắc phục những vấn đề này.

1. Nội dung đồng nhất gây nhàm chán

Với hiệu quả mà AI mang lại, hàng triệu doanh nghiệp hiện đang sản xuất nội dung quy mô lớn. Tuy nhiên, các nền tảng hiện nay tràn ngập nội dung tương tự nhau và thiếu chiều sâu cảm xúc. Độc giả ngày càng bỏ qua các bài viết thiếu sức sống, và các thương hiệu có nguy cơ bị lu mờ trong đám đông.

✅ Giải pháp rõ ràng cho vấn đề này là kết hợp AI với các trình chỉnh sửa giàu kinh nghiệm, những người có thể đưa vào những câu chuyện thương hiệu, góc nhìn độc đáo và những thông tin nội bộ.

Theo IBM, kỹ thuật tạo prompt cũng có thể giúp bạn duy trì cùng mức độ hiệu quả. Dưới đây là một số kỹ thuật: Sử dụng phương pháp zero-shot và few-shot prompting để cung cấp các ví dụ hướng dẫn cấu trúc hoặc giọng điệu của AI

Chain-of-thought prompting , khuyến khích suy luận từng bước cho các hướng dẫn giải thích

Gợi ý vai trò, nơi bạn gán cho AI một nhân vật để thêm chiều sâu và góc nhìn

Các vòng lặp tinh chỉnh cho phép bạn xây dựng dần dần trên các kết quả thay vì chấp nhận bản nháp đầu tiên

2. Những điểm mù trong bối cảnh

Mặc dù AI xử lý ngôn ngữ với tốc độ đáng kinh ngạc, nó vẫn gặp khó khăn với ngữ cảnh văn hóa, sự thay đổi giọng điệu, hậu quả pháp lý và những sai lầm trong quá khứ của thương hiệu. Sự thiếu nhận thức về tình huống này có thể dẫn đến humor gượng gạo, cách diễn đạt thiếu nhạy bén hoặc nội dung không chính xác.

✅ Sự giám sát biên tập giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết. Đào tạo AI là một chiến lược khác; bạn có thể xây dựng thư viện prompt được tích hợp sẵn vào các bối cảnh khóa của thương hiệu. Các hướng dẫn này có thể cụ thể như hướng dẫn theo khu vực, nhân vật người dùng mục tiêu và các chủ đề nhạy cảm.

👀 Bạn có biết? 60% nhà văn và biên tập viên cho biết các trợ lý AI 'thiếu bối cảnh liên quan'. Trong số những người cho rằng AI ảnh hưởng đến chất lượng, 44% cho rằng nguyên nhân là do thiếu bối cảnh.

3. Quyền sở hữu trí tuệ và những vấn đề đạo đức phức tạp

Trí tuệ nhân tạo (AI) xử lý lượng lớn dữ liệu trực tuyến để tạo ra nội dung và thông tin. Nếu không có nguồn gốc rõ ràng hoặc minh bạch về nguồn, các doanh nghiệp có thể vô tình đăng tải nội dung sao chép. Họ cũng có nguy cơ vi phạm bản quyền tài liệu và không tín dụng người tạo gốc.

✅ Dưới đây là cách bạn có thể vượt qua thách thức này:

Chạy kết quả AI qua các công cụ kiểm tra đạo văn và bản quyền cấp doanh nghiệp trước khi đăng tải nội dung dài, chứa nhiều nghiên cứu hoặc có độ hiển thị cao

Kiểm tra giấy phép khi sử dụng tài liệu bên ngoài trong các lời nhắc và giới hạn sử dụng dữ liệu độc quyền hoặc đã được cấp phép

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng AI cho marketing, hãy xem video này.

📚 Đọc thêm: Ví dụ về Hướng dẫn Thương hiệu để lấy cảm hứng

Viết (và chinh phục) nội dung với ClickUp

Dù nhóm nội dung của bạn có tài năng đến đâu, việc mở rộng ý tưởng, duy trì sự tập trung vào bản tóm tắt và đáp ứng thời hạn hàng tuần là một công việc đầy thách thức.

ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp nơi các công việc, tài liệu, cuộc hội thoại và thông tin đều được tích hợp cùng nhau, mang lại hiệu quả và hiển thị chưa từng có cho các hoạt động nội dung của bạn. Với tự động hóa, bảng điều khiển thời gian thực, AI tích hợp trong công việc và tài liệu, cùng các mẫu có sẵn, bạn có thể biến nhóm nội dung của mình thành trung tâm năng suất.

Một quy trình mà mọi người trong tổ chức đều mơ ước. 😀

Vậy, bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy áp dụng AI và đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay!