Một công ty SaaS B2B có 2.000 MQL đi vào phễu bán hàng, nhưng chỉ có 47 giao dịch đã được chốt. Họ nghi ngờ có sự rò rỉ ở giữa phễu nhưng không thể chứng minh được vì dữ liệu CRM, tự động hóa tiếp thị và ghi chú cuộc gọi bán hàng của họ được phân tán trên ba hệ thống.

Đây là vấn đề phổ biến mà các nhóm thường gặp phải. Điều này dẫn đến lãng phí ngân sách tiếp thị, đội ngũ bán hàng cảm thấy thất vọng và không đạt được mục tiêu doanh thu do thiếu thông tin về hiệu suất của phễu bán hàng.

Các mẫu phân tích rò rỉ phễu có thể giúp bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua một số mẫu tốt nhất được thiết kế để giúp bạn nhanh chóng xác định các điểm người dùng rời bỏ, chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ và thử nghiệm các giải pháp khắc phục trên toàn bộ phễu bán hàng và tiếp thị của bạn.

Tổng quan về 10 mẫu phân tích rò rỉ phễu Miễn phí

Phân tích rò rỉ phễu là gì?

Phân tích rò rỉ phễu là quá trình xác định vị trí khách hàng tiềm năng rời bỏ ở từng giai đoạn của phễu bán hàng hoặc tiếp thị, sau đó chẩn đoán lý do tại sao những trường hợp rời bỏ đó xảy ra. Đây là cách giúp bạn ngừng phỏng đoán và bắt đầu đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.

Một phễu điển hình trải qua các giai đoạn sau:

Nhận thức: Khách hàng tiềm năng lần đầu tiên biết đến thương hiệu của bạn

Sự quan tâm: Họ tương tác với nội dung của bạn hoặc yêu cầu thông tin

Xem xét: Họ đánh giá giải pháp của bạn so với các phương án thay thế

Mục đích: Họ thể hiện sự sẵn sàng mua hàng thông qua các buổi demo hoặc yêu cầu báo giá

Mua hàng: Họ trở thành khách hàng trả tiền

Một “lỗ hổng” ở bất kỳ giai đoạn nào trong chu kỳ đời sống khách hàng đều có nghĩa là bạn đang mất đi những khách hàng tiềm năng. Phân tích rò rỉ phễu giúp bạn tìm ra những lỗ hổng đó và khắc phục chúng.

Thay vì phải vật lộn với dữ liệu rời rạc, bạn có thể sử dụng mẫu phân tích rò rỉ phễu để tạo ra một khung tiêu chuẩn giúp lập bản đồ từng giai đoạn, theo dõi các điểm bỏ cuộc và ghi chép nguyên nhân gốc rễ.

Một mẫu tốt sẽ biến quy trình làm việc của bạn thành một quy trình rõ ràng, có thể lặp lại để khắc phục các điểm rò rỉ. Điều này cho phép so sánh hiệu suất theo thời gian và giữa các chiến dịch.

Cách xác định vị trí rò rỉ trong phễu

Sai lầm phổ biến nhất mà các nhóm thường mắc phải là vội vàng tập trung vào tỷ lệ chuyển đổi mà không hiểu rõ những gì đang diễn ra trong từng giai đoạn. Hãy bắt đầu bằng việc phân tích từng giai đoạn của phễu một cách độc lập trước khi xem xét các bước chuyển tiếp giữa chúng.

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi giữa các giai đoạn, thời gian trung bình mà khách hàng tiềm năng dành cho mỗi giai đoạn, và bất kỳ sự thay đổi nào về tốc độ cho thấy sự cản trở. Sự sụt giảm đột ngột về tỷ lệ chuyển đổi giữa hai giai đoạn là một tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng, chỉ ra một trong những điểm nghẽn chuyển đổi phổ biến nhất cần được điều tra.

👀 Hãy tìm kiếm các mẫu rò rỉ phổ biến sau:

Rò rỉ ở đầu phễu: Bạn có lượng truy cập website cao nhưng tỷ lệ hoàn thành biểu mẫu thấp. Điều này thường cho thấy sự không phù hợp giữa nội dung quảng cáo và trang đích, hoặc quá trình đăng ký có quá nhiều rào cản

Rò rỉ ở giữa phễu: Khách hàng tiềm năng trở nên "lạnh" sau cuộc hội thoại ban đầu hoặc buổi demo. Điều này cho thấy có lỗ hổng trong chuỗi nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng của bạn hoặc tiêu chí sàng lọc của bạn quá lỏng lẻo, khiến những khách hàng tiềm năng không đủ tiêu chuẩn lọt qua.

Rò rỉ ở cuối phễu: Bạn đang gửi đề xuất, nhưng các giao dịch bị đình trệ trước khi chốt. Điều này thường cho thấy sự phản đối về giá cả, áp lực từ đối thủ cạnh tranh hoặc việc không tiếp cận được người ra quyết định thực sự

Để chẩn đoán các vấn đề này một cách hiệu quả, bạn cần tổng hợp dữ liệu từ hồ sơ CRM, báo cáo tự động hóa tiếp thị, phân tích trang web và ghi chú cuộc gọi bán hàng. Đây chính là lúc các mẫu trở nên vô cùng hữu ích, giúp bạn phân tích dữ liệu và định hướng quá trình điều tra.

10 mẫu phân tích rò rỉ phễu tốt nhất

Danh sách công việc tuyển chọn này bao quát toàn bộ công việc xử lý rò rỉ phễu — từ việc trực quan hóa công việc ban đầu đến chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ và thử nghiệm các giải pháp khắc phục.

Mỗi mẫu được thiết kế cho một giai đoạn cụ thể trong quy trình phân tích, giúp bạn xây dựng bộ công cụ hoàn chỉnh để biến việc chẩn đoán rò rỉ thành một quy trình có thể lặp lại và mở rộng. 🛠️

1. Mẫu Quy trình Bán hàng của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý dữ liệu khách hàng thông qua giao diện kéo và thả với Mẫu Quy trình Bán hàng ClickUp

Các giao dịch của bạn đang bị đình trệ, nhưng bạn không thể xác định được điểm tắc nghẽn nằm ở đâu – đây chính là lúc công nghệ AI nhận diện điểm tắc nghẽn phát huy tác dụng. Nếu bạn không đang theo dõi các chỉ số phù hợp trong quy trình bán hàng, việc xác định điểm tắc nghẽn chỉ là phỏng đoán, và các giao dịch có giá trị cao có thể tuột khỏi tay bạn.

Có cái nhìn tổng quan trực quan về toàn bộ phễu bán hàng của bạn và ngay lập tức phát hiện nơi các giao dịch đang tập trung và bị đình trệ với Mẫu Ống dẫn Bán hàng của ClickUp. Mẫu này được thiết kế dành cho các nhóm cần khả năng hiển thị ống dẫn bán hàng ngay lập tức để ưu tiên các nỗ lực và duy trì tiến độ của các giao dịch.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Các chế độ xem tùy chỉnh: Theo dõi các giao dịch qua các giai đoạn với Theo dõi các giao dịch qua các giai đoạn với các chế độ xem ClickUp ưa thích của bạn. Kéo và thả thẻ trong chế độ xem Kanban của ClickUp để có cái nhìn tổng quan, hoặc chuyển sang xem dạng danh sách để xem chi tiết hơn

Thông tin chi tiết: Tăng cường các công việc của bạn bằng dữ liệu quan trọng như giá trị giao dịch, xác suất chốt đơn và số ngày ở từng giai đoạn thông qua Tăng cường các công việc của bạn bằng dữ liệu quan trọng như giá trị giao dịch, xác suất chốt đơn và số ngày ở từng giai đoạn thông qua các Trường Tùy chỉnh của ClickUp . Điều này giúp bạn nhanh chóng xác định những giao dịch nào cần được ưu tiên xử lý

Thông tin chi tiết dựa trên AI: Phát hiện các giao dịch bị kẹt ở một giai đoạn quá lâu với Phát hiện các giao dịch bị kẹt ở một giai đoạn quá lâu với ClickUp Brain . Hãy hỏi “Những giao dịch nào đã ở giai đoạn Đề xuất hơn 14 ngày?” và nhận ngay danh sách công việc kèm theo các hành động theo dõi được đề xuất dựa trên lịch sử giao dịch và các mẫu giao dịch đã đóng thành công tương tự.

Theo dõi tự động: Tự động đánh dấu các giao dịch khi chúng vượt quá thời gian trung bình ở mỗi giai đoạn bằng Tự động đánh dấu các giao dịch khi chúng vượt quá thời gian trung bình ở mỗi giai đoạn bằng ClickUp tự động hóa , đảm bảo không bỏ sót bất kỳ giao dịch nào

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm bán hàng và quản lý doanh thu cần nhanh chóng phát hiện các giao dịch bị đình trệ và các điểm nghẽn trong quy trình.

2. Các bước tạo mẫu phễu bán hàng bằng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu "Các bước tạo phễu bán hàng" của ClickUp để tự động tạo các công việc

Nếu không có cách tiếp cận có cấu trúc đối với phễu, bạn có nguy cơ tạo ra các định nghĩa giai đoạn mơ hồ và các quy trình chuyển giao không rõ ràng, đây là những nguyên nhân chính dẫn đến rò rỉ ở giữa phễu.

Tạo sự rõ ràng cho quy trình của bạn với Mẫu Các Bước Tạo Phễu Bán Hàng của ClickUp và ngăn chặn rò rỉ trước khi chúng xảy ra. Đây là giải pháp lý tưởng cho các nhóm đang xây dựng hoặc tái cấu trúc phễu bán hàng, đảm bảo mỗi giai đoạn đều có mục đích rõ ràng và tiêu chí đánh giá cụ thể.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Cấu trúc từng bước: Phân chia quy trình tạo phễu thành các công việc cụ thể và xác định từng giai đoạn với các tiêu chí mục nhập và ra rõ ràng

Các lời nhắc tích hợp sẵn: Ghi chép các quy trình bàn giao giữa nhóm bán hàng và nhóm tiếp thị ngay trong mẫu, giúp loại bỏ sự nhầm lẫn về việc ai chịu trách nhiệm cho phần nào

Tài liệu liên quan: Lưu trữ tài liệu quy trình chính thức của bạn trong Lưu trữ tài liệu quy trình chính thức của bạn trong ClickUp Docs , được kết nối trực tiếp với các công việc quản lý phễu

Quy trình kiểm tra định kỳ hàng quý: Sử dụng mẫu này mỗi quý để kiểm tra phễu bán hàng và xác nhận rằng các định nghĩa về giai đoạn vẫn phù hợp với hành vi thực tế của người mua

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm đang xây dựng hoặc tái cấu trúc phễu của mình với các định nghĩa giai đoạn và quy tắc chuyển giao rõ ràng hơn.

3. Mẫu báo cáo phân tích của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi, đánh giá và trình bày dữ liệu hiệu suất quan trọng với Mẫu Báo cáo Phân tích ClickUp

Việc tổng hợp dữ liệu thô thành báo cáo theo cách thủ công tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra lỗi, đồng thời sản phẩm cuối cùng thường không truyền tải được những thông tin quan trọng cần thiết để thúc đẩy hành động.

Mẫu Báo cáo Phân tích của ClickUp được thiết kế để giúp bạn truyền đạt những thành công và bài học kinh nghiệm bằng cách tổng hợp các chỉ số phễu vào một báo cáo duy nhất, có thể chia sẻ.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Các phần được cấu trúc sẵn: Sắp xếp các chỉ số KPI, xu hướng và thông tin chi tiết của bạn theo một định dạng nhất quán, dễ theo dõi cho các bên liên quan

Dữ liệu thời gian thực: Loại bỏ việc thực hiện mục nhập thủ công bằng cách lấy dữ liệu trực tiếp từ Loại bỏ việc thực hiện mục nhập thủ công bằng cách lấy dữ liệu trực tiếp từ Bảng điều khiển ClickUp của bạn và đưa vào báo cáo

Tóm tắt được hỗ trợ bởi AI: Tự động tóm tắt các phát hiện chính và tạo ra các điểm chính dành cho cấp lãnh đạo chỉ trong vài giây với ClickUp Brain

Báo cáo định kỳ: Cài đặt các báo cáo định kỳ để theo dõi xu hướng rò rỉ theo thời gian, biến các phân tích một lần thành một chu trình Cài đặt các báo cáo định kỳ để theo dõi xu hướng rò rỉ theo thời gian, biến các phân tích một lần thành một chu trình cải tiến liên tục

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhà lãnh đạo RevOps, tiếp thị và bán hàng muốn biến dữ liệu phễu thành các báo cáo rõ ràng, định kỳ cho các bên liên quan.

4. Mẫu kết quả phân tích dữ liệu của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đánh giá dữ liệu thô bằng Mẫu Kết quả Phân tích Dữ liệu ClickUp và chuyển đổi chúng thành những thông tin chi tiết hữu ích

Nhóm của bạn thực hiện phân tích, phát hiện ra điểm rò rỉ, và sau đó… kết quả lại bị chôn vùi trong một tài liệu ngẫu nhiên. Sáu tháng sau, bạn lại phải giải quyết vấn đề đó từ đầu vì không có hệ thống lưu trữ thông tin.

Mẫu Báo cáo Kết quả Phân tích Dữ liệu của ClickUp tạo ra một cơ sở kiến thức có cấu trúc và có thể tìm kiếm về các phân tích phễu trước đây của bạn, đảm bảo rằng những thông tin quý giá được ghi lại và tái sử dụng.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Tài liệu được tổ chức khoa học: Ghi chép chi tiết từng phân tích với các phần riêng biệt dành cho giả thuyết, phương pháp, kết quả và khuyến nghị

Phân loại thông minh: Phân loại kết quả theo giai đoạn phễu, mức độ nghiêm trọng và nguyên nhân gốc rễ bằng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp, giúp dễ dàng lọc và xem xét các mẫu lịch sử

Hợp tác nhóm: Kết nối các bên liên quan từ các bộ phận khác nhau để xem xét và đưa ra phản hồi trực tiếp trong tài liệu phân tích bằng cách sử dụng tính năng Bình luận và @đề cập

Xem lại lịch sử: Trước khi bắt đầu phân tích mới, hãy nhanh chóng lọc các kết quả trước đây để xem liệu nhóm của bạn đã từng giải quyết vấn đề tương tự chưa, giúp tiết kiệm thời gian quý báu

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm muốn có một bản ghi có thể tìm kiếm được về các phân tích phễu, giả thuyết và đề xuất trong quá khứ.

5. Mẫu Kiểm tra và Cải tiến Quy trình của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa quy trình kinh doanh của bạn thông qua kiểm tra chất lượng, phân tích và quản lý thay đổi bằng cách sử dụng Mẫu Kiểm Toán Quy Trình của ClickUp

Bạn biết phễu của mình đang bị rò rỉ, nhưng bạn nghi ngờ vấn đề không nằm ở khách hàng tiềm năng—mà là quy trình của bạn. Việc đánh giá khách hàng tiềm năng không nhất quán, thời gian theo dõi chậm chạp và việc chuyển giao công việc lộn xộn giữa các nhóm là những "kẻ giết doanh thu thầm lặng" khó phát hiện nếu không có một cuộc đánh giá có hệ thống.

Mẫu Kiểm tra và Cải tiến Quy trình của ClickUp cung cấp một danh sách kiểm tra có cấu trúc để kiểm tra các quy trình phễu hiện tại của bạn, giúp bạn xác định những gì đang gặp vấn đề so với những gì đang hoạt động hiệu quả.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Đánh giá hệ thống: Hãy để cấu trúc Hãy để cấu trúc danh sách kiểm tra hướng dẫn bạn thực hiện đánh giá toàn diện các quy trình ở từng giai đoạn của phễu, từ thu thập khách hàng tiềm năng đến chốt đơn hàng

Phân tích khoảng cách: Sử dụng các phần chuyên biệt để ghi chép những điểm yếu trong quy trình của bạn và xác định các cơ hội cải thiện

Các công việc tự động hóa: Tự động kích hoạt các công việc theo dõi và giao chúng cho đúng người khi một mục được đánh dấu là “cần cải thiện” bằng cách sử dụng ClickUp Automations

Xác minh sau khi thay đổi: Thực hiện kiểm tra này sau bất kỳ thay đổi lớn nào trong phễu bán hàng—chẳng hạn như triển khai hệ thống CRM mới hoặc tái cấu trúc nhóm bán hàng—để đảm bảo quy trình mới hoạt động đúng như dự kiến.

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm vận hành và RevOps đang kiểm tra quy trình phễu để phát hiện các điểm chuyển giao bị gián đoạn và việc thực thi không nhất quán.

6. Mẫu Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về chất lượng trong quy trình hoặc sản phẩm và xây dựng kế hoạch khắc phục bằng cách sử dụng Mẫu Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ của ClickUp

Chỉ xác định vị trí rò rỉ trong phễu là chưa đủ. Nếu không đi sâu tìm hiểu, bạn có nguy cơ áp dụng các giải pháp hời hợt không giải quyết được vấn đề cốt lõi, dẫn đến việc rò rỉ sẽ tái diễn.

Mẫu Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ của ClickUp hướng dẫn bạn thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ một cách có hệ thống, giúp bạn hiểu rõ các yếu tố thực sự gây ra sự rò rỉ trong phễu.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Khung phương pháp 5 Whys: Sử dụng Sử dụng phương pháp 5 Whys với các câu hỏi lặp đi lặp lại để đi sâu vào vấn đề cốt lõi, vượt qua các vấn đề bề mặt

Brainstorming trực quan: Tạo sơ đồ xương cá và vẽ bản đồ trực quan tất cả các yếu tố tiềm ẩn góp phần gây ra sự rò rỉ bằng Tạo sơ đồ xương cá và vẽ bản đồ trực quan tất cả các yếu tố tiềm ẩn góp phần gây ra sự rò rỉ bằng ClickUp Bảng trắng

Đề xuất dựa trên AI: Phát hiện các nguyên nhân gốc rễ tiềm ẩn dựa trên bối cảnh của sự rò rỉ và các phân tích tương tự từ lịch sử Không gian Làm việc ClickUp của bạn với ClickUp Brain

Đóng góp từ các bộ phận: Dễ dàng chia sẻ mẫu và mời các bên liên quan từ bộ phận bán hàng, tiếp thị và sản phẩm đóng góp ý kiến, vì các điểm rò rỉ thường vượt ra ngoài ranh giới giữa các nhóm

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm đa chức năng cần chẩn đoán nguyên nhân gây ra rò rỉ phễu trước khi chọn giải pháp khắc phục.

7. Mẫu luồng người dùng của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xây dựng hành trình người dùng chi tiết từ trang đích đến chuyển đổi bằng cách sử dụng Mẫu luồng người dùng ClickUp

Mẫu luồng người dùng của ClickUp là công cụ lý tưởng cho các nhóm phân tích phễu kỹ thuật số — như trang web, ứng dụng hoặc bản dùng thử sản phẩm — để tìm ra các điểm gây cản trở tiềm ẩn.

Nó giúp bạn hiểu hành vi của người dùng và xác định các cơ hội để cải thiện trải nghiệm người dùng tổng thể. Điều này tự nhiên giúp khắc phục các điểm rò rỉ trong phễu.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Bản đồ trực quan: Vẽ sơ đồ từng bước trong hành trình của người dùng, từ trang đích ban đầu đến sự kiện chuyển đổi cuối cùng, bằng cách sử dụng cấu trúc sơ đồ luồng

Lập bản đồ luồng người dùng cộng tác: Hợp tác với toàn bộ nhóm của bạn để lập bản đồ luồng người dùng theo thời gian thực bằng ClickUp Bảng trắng

Ghi chú điểm gây cản trở: Đánh dấu các điểm người dùng rời bỏ, các yếu tố giao diện người dùng gây nhầm lẫn và các khu vực gây cản trở khác trực tiếp trên sơ đồ luồng bằng các ghi chú và bình luận

Xác thực dữ liệu: Kết hợp dữ liệu Kết hợp dữ liệu phân tích hành vi từ các công cụ như bản đồ nhiệt và trình ghi phiên vào bản đồ luồng của bạn để xác thực các giả định của bạn dựa trên hành vi thực tế của người dùng

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm PLG và tiếp thị đang lập bản đồ hành trình kỹ thuật số để tìm ra các điểm gây cản trở trải nghiệm người dùng (UX) và điểm bỏ cuộc.

8. Mẫu Bảng trắng Thử nghiệm Tăng trưởng của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hình dung các phiên brainstorming trực tuyến với nhóm của bạn bằng cách sử dụng Mẫu Bảng trắng Thử Nghiệm Tăng Trưởng của ClickUp

Khi bạn có hàng tá ý tưởng để khắc phục sự rò rỉ trong phễu chuyển đổi nhưng lại không có phương pháp có hệ thống để thử nghiệm chúng, bạn sẽ dễ cảm thấy do dự. Những ý tưởng hay sẽ bị bỏ lỡ vì nhóm không thể quyết định nên thử ý tưởng nào trước hay cách đo lường thành công ra sao.

Mẫu bảng trắng Thử nghiệm Tăng trưởng của ClickUp cung cấp một khung làm việc có cấu trúc để thiết kế, thực hiện và phân tích các thử nghiệm tăng trưởng nhằm khắc phục các điểm rò rỉ trong phễu.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Bảng tóm tắt thí nghiệm: Ghi chép giả thuyết, thiết kế thử nghiệm, chỉ số thành công và kết quả của thí nghiệm trong một chế độ xem được tổ chức khoa học

Ưu tiên trực quan: Thảo luận và sắp xếp thứ tự ưu tiên các ý tưởng thử nghiệm cùng nhóm của bạn bằng cách sử dụng các khung làm việc như Thảo luận và sắp xếp thứ tự ưu tiên các ý tưởng thử nghiệm cùng nhóm của bạn bằng cách sử dụng các khung làm việc như "tác động so với nỗ lực" trên ClickUp Bảng trắng

Kết quả có thể áp dụng: Tạo công việc ngay lập tức để triển khai các biến thể thành công dưới dạng thay đổi quy trình vĩnh viễn bằng cách kết nối bảng thí nghiệm của bạn với Tạo công việc ngay lập tức để triển khai các biến thể thành công dưới dạng thay đổi quy trình vĩnh viễn bằng cách kết nối bảng thí nghiệm của bạn với nhiệm vụ ClickUp

Cách tiếp cận tập trung vào ROI: Xếp hạng các thử nghiệm theo tác động tiềm năng và mức độ dễ thực hiện, để bạn có thể tập trung vào Xếp hạng các thử nghiệm theo tác động tiềm năng và mức độ dễ thực hiện, để bạn có thể tập trung vào việc cải tiến liên tục ở những nơi quan trọng nhất

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm phát triển ưu tiên và thử nghiệm các ý tưởng để khắc phục các điểm rò rỉ trong phễu theo cách có hệ thống.

9. Danh sách kiểm tra đánh giá phễu tiếp thị của HubSpot

qua HubSpot

Danh sách kiểm tra đánh giá phễu tiếp thị của HubSpot cung cấp một khung đánh giá nhanh chóng dành cho các nhóm tiếp thị tập trung vào hiệu suất phễu tiếp thị inbound. Danh sách này phù hợp nhất với các nhóm đã hoạt động trong hệ sinh thái HubSpot.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Định dạng danh sách kiểm tra: Mẫu này cung cấp một danh sách kiểm tra để xem xét một cách có hệ thống từng giai đoạn của phễu tiếp thị

Tập trung vào nội dung: Mẫu này tập trung chủ yếu vào việc đánh giá các công cụ thu hút khách hàng tiềm năng, chuỗi tương tác nuôi dưỡng khách hàng và hiệu suất nội dung tổng thể

Giới hạn: Danh sách kiểm tra này chủ yếu tập trung vào khía cạnh tiếp thị và không đi sâu vào giai đoạn chuyển giao bán hàng hoặc các giai đoạn cuối phễu, điều này có thể trở thành điểm mù.

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm tiếp thị, đặc biệt là người dùng HubSpot, đang kiểm tra hiệu suất phễu tiếp thị inbound và các lỗ hổng trong quy trình nuôi dưỡng khách hàng.

10. Mẫu phân tích phễu bán hàng trong lĩnh vực Vận tải và Logistics của Template.net

Mẫu phân tích phễu bán hàng trong lĩnh vực Vận tải và Logistics từ Template.net là một mẫu bảng tính đơn giản dành cho những người quản lý doanh nghiệp vận tải hoặc logistics. Mẫu này giúp bạn phân tích phễu bán hàng qua từng giai đoạn, từ tạo khách hàng tiềm năng đến chốt đơn hàng.

Đây là lựa chọn phù hợp cho các nhóm muốn theo dõi cơ bản mà không cần các tính năng quy trình làm việc nâng cao.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Công thức có sẵn: Mẫu tự động tính toán tỷ lệ chuyển đổi giữa các giai đoạn, giúp bạn không phải tự xây dựng công thức

Tùy chỉnh đơn giản: Cấu trúc cơ bản của mẫu dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với các cấu hình phễu khác nhau và có thể xuất sang các định dạng khác nhau

Giới hạn: Đây là mẫu tĩnh yêu cầu mục nhập thủ công. Mẫu này không kết nối với các nguồn dữ liệu trực tiếp, do đó có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời và không cung cấp các tính năng hợp tác như một nền tảng tích hợp.

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm vận tải và logistics muốn theo dõi phễu bán hàng đơn giản dựa trên bảng tính mà không cần các tính năng quy trình làm việc nâng cao.

Cách chọn mẫu phân tích rò rỉ phễu phù hợp

Việc chọn mẫu phù hợp không chỉ là vấn đề sở thích—mà là việc lựa chọn mẫu phù hợp với việc cần làm. Nếu bạn chọn sai, bạn sẽ nhận được những thông tin không đầy đủ, dữ liệu rời rạc và các giải pháp không mang lại hiệu quả lâu dài.

Dưới đây là một cách thực tế để lựa chọn dựa trên giai đoạn phân tích, cấu trúc nhóm và trọng tâm của từng giai đoạn trong phễu. Hãy nhớ rằng, hầu hết các nhóm đều đạt được kết quả tốt nhất khi sử dụng kết hợp nhiều mẫu với nhau.

Lựa chọn dựa trên giai đoạn phân tích:

Giai đoạn phân tích Các mẫu được đề xuất Khám phá & Lập bản đồ Mẫu quy trình bán hàng, Mẫu luồng người dùng Chẩn đoán Mẫu phân tích nguyên nhân gốc rễ, Mẫu kết quả phân tích dữ liệu Kiểm tra & Khắc phục Mẫu bảng trắng Thử nghiệm Tăng trưởng, Mẫu Kiểm toán Quy trình Báo cáo Mẫu báo cáo phân tích

Bạn cũng có thể thấy hữu ích khi lựa chọn dựa trên loại nhóm của mình.

Đối với các tổ chức lấy bán hàng làm trọng tâm, việc kết hợp mẫu quy trình bán hàng với mẫu phân tích nguyên nhân gốc rễ có thể mang lại hiệu quả cao. Các nhóm tập trung vào tiếp thị hoặc tăng trưởng dựa trên sản phẩm (PLG) sẽ nhận thấy rằng việc kết hợp mẫu luồng người dùng với mẫu thử nghiệm tăng trưởng sẽ mang lại kết quả tốt nhất.

Các nhóm làm việc theo mô hình kết hợp sẽ được hưởng lợi khi kết hợp nhiều mẫu trong một Không gian Làm việc duy nhất, nơi kết nối dữ liệu bán hàng, phân tích sản phẩm và hiệu suất tiếp thị.

Một số nhóm cũng có thể hưởng lợi từ việc lựa chọn dựa trên trọng tâm của từng giai đoạn phễu.

Rò rỉ ở đầu phễu: Sử dụng Mẫu luồng người dùng cùng với các mẫu tập trung vào tiếp thị để chẩn đoán các vấn đề như nhắm mục tiêu kém, thông điệp yếu hoặc tỷ lệ thoát trên trang đích

Rò rỉ ở giữa phễu: Sử dụng Mẫu Kiểm tra Quy trình và Mẫu Kết quả Phân tích Dữ liệu để xác định các điểm gây cản trở trong các quy trình nuôi dưỡng, onboarding hoặc đánh giá khách hàng tiềm năng

Rò rỉ ở cuối phễu: Kết hợp Mẫu Quy trình Bán hàng với Mẫu Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ và tập trung vào các điểm yếu ở giai đoạn giao dịch, phản đối về giá hoặc những lỗ hổng trong quá trình thực thi bán hàng

Sửa chữa phễu bán hàng của bạn với Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp

Hầu hết các nhóm không thất bại vì đã chọn sai mẫu. Họ thất bại vì các mẫu của họ nằm rải rác trong các công cụ khác nhau. Việc quản lý phân tích trên các bảng tính, tài liệu và ứng dụng quản lý dự án không kết nối chỉ gây ra tình trạng lộn xộn về công cụ và buộc các nhóm phải chuyển đổi ngữ cảnh liên tục

Sự phân tán thông tin này làm mất đà tiến triển. Các thông tin quan trọng bị bỏ sót, quá trình chuyển giao bị gián đoạn và không ai có cái nhìn toàn cảnh.

ClickUp không chỉ là một công cụ phân tích phễu thông thường—đây là một không gian làm việc AI tích hợp nơi toàn bộ quy trình phân tích phễu của bạn được tập trung tại một nơi duy nhất.

Tạo và kết nối mọi mẫu — từ luồng người dùng đến quy trình bán hàng — trong một không gian làm việc duy nhất

Kết nối các công việc, dữ liệu, bảng điều khiển và tài liệu để mọi thông tin đều có thể được áp dụng vào thực tế

Sử dụng AI để phát hiện các mẫu, tóm tắt kết quả và đẩy nhanh quá trình ra quyết định

Giữ cho các nhóm bán hàng, tiếp thị và sản phẩm luôn đồng bộ trong cùng một bối cảnh thời gian thực

Câu hỏi thường gặp

Mẫu phễu bán hàng giúp bạn trực quan hóa và quản lý các giao dịch khi chúng di chuyển qua các giai đoạn, trong khi mẫu phân tích rò rỉ phễu được thiết kế riêng để chẩn đoán vị trí và lý do khách hàng tiềm năng bỏ cuộc. Hãy xem mẫu đầu tiên như công cụ đang theo dõi hoạt động và mẫu thứ hai như công cụ điều tra chẩn đoán.

Hầu hết các nhóm đều hưởng lợi từ các phân tích sâu định kỳ hàng quý, kết hợp với các kiểm tra định kỳ hàng tháng nhẹ nhàng hơn về các chỉ số chuyển đổi chính. Nếu bạn vừa thay đổi cấu trúc phễu, ra mắt sản phẩm mới hoặc nhận thấy sự sụt giảm đột ngột về tỷ lệ chuyển đổi, bạn nên tiến hành phân tích ngay lập tức.

Các điểm rò rỉ ở giai đoạn đầu, xảy ra giữa giai đoạn nhận thức và giai đoạn quan tâm, thường cho thấy vấn đề về thông điệp hoặc đối tượng mục tiêu. Các điểm rò rỉ ở giai đoạn cuối, xảy ra từ giai đoạn cân nhắc đến giai đoạn mua hàng, thường chỉ ra các vấn đề liên quan đến xử lý phản đối, giá cả hoặc vị trí cạnh tranh.

Không hiệu quả. Các giai đoạn phân tích khác nhau đòi hỏi các cấu trúc khác nhau. Hầu hết các nhóm sử dụng kết hợp hai hoặc ba mẫu — một để lập bản đồ phễu, một để phân tích nguyên nhân gốc rễ và một để theo dõi các thử nghiệm và báo cáo kết quả.