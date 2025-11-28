Cách ClickUp sử dụng ClickUp Brain để biến dữ liệu thành những thông tin có giá trị thực tiễn

Chúng tôi đã phát triển ClickUp Brain. Sau đó, chúng tôi ngay lập tức bắt đầu sử dụng nó để quản lý công việc tại ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc.

Nghe có vẻ lặp lại, nhưng hãy nghe chúng tôi giải thích. Chúng tôi cũng gặp phải vấn đề tương tự như bạn: Sự phân tán công việc. Hoặc hàng nghìn công việc trải dài trên hàng chục dự án, các nhóm phân tán khắp các múi giờ, lượng dữ liệu lịch sử khổng lồ phân tán trên hàng chục ứng dụng, có thể cung cấp thông tin hữu ích cho chúng tôi — nếu chúng tôi có thể xác định được điều đó.

ClickUp Brain đã kết nối các điểm mà chúng ta không thể nhìn thấy trong thời gian thực. Những điều như loại phụ thuộc nào thực sự làm chậm dòng thời gian, bước phê duyệt nào gây ra tắc nghẽn, và nhóm nào đang bị quá tải.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách ClickUp sử dụng ClickUp Brain để biến dữ liệu thành những thông tin có giá trị. Dưới đây là những thay đổi mà chúng tôi đã trải qua và những gì có thể thay đổi cho bạn. 🪄

ClickUp Brain là gì?

Hỏi ClickUp Brain để được hỗ trợ dễ dàng với đề cập trong các nhiệm vụ ClickUp và trò chuyện ClickUp

ClickUp Brain là trợ lý được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp sẵn trong ClickUp, giúp bạn làm việc hiệu quả và nhanh chóng hơn. Bạn có thể tương tác với ClickUp Brain bằng cách đề cập @Brain trong phần bình luận của công việc hoặc trong cuộc trò chuyện, tương tự như cách bạn đề cập đến một thành viên trong nhóm. Dưới đây là những gì nó có thể làm:

Cung cấp hướng dẫn và trả lời câu hỏi dựa trên bối cảnh không gian làm việc của bạn.

Tổng hợp các mục trong không gian làm việc như Nhiệm vụ ClickUp , bình luận, trò chuyện và Tài liệu.

Thực hiện các tác vụ như tạo công việc, cập nhật trạng thái tiến độ, đăng bình luận, tóm tắt công việc hoặc tài liệu, tìm kiếm trong Không gian Làm việc và nhiều hơn nữa.

Truy cập cả các mục công khai và (với quyền truy cập) các mục riêng tư trong không gian làm việc của bạn để cung cấp các phản hồi phù hợp và có ngữ cảnh hơn.

Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain ở nhiều vị trí khác nhau trong không gian làm việc của mình, chẳng hạn như thanh công cụ, tiêu đề địa điểm, Công việc, Tài liệu và Trò chuyện. Nó được thiết kế để hỗ trợ mọi thứ từ quản lý công việc, tạo tóm tắt cho đến tìm kiếm trên web.

Sử dụng ClickUp Brain MAX để mang trí tuệ nhân tạo (AI) nhận thức ngữ cảnh lên máy tính để bàn của bạn

Để có thêm sức mạnh, có ClickUp Brain MAX, người bạn đồng hành trên desktop của bạn, mang lại năng suất được hỗ trợ bởi AI cho toàn bộ quy trình làm việc của bạn, không chỉ bên trong ClickUp.

46,5% nhân viên buộc phải chuyển đổi giữa hai hoặc nhiều công cụ AI để hoàn thành một công việc duy nhất.

Brain MAX cũng loại bỏ tình trạng phân tán AI bằng cách tập trung tất cả các công cụ AI và quy trình làm việc của bạn vào một nơi duy nhất. Bạn có thể tìm kiếm, tạo và thực hiện hành động trên ClickUp, các ứng dụng làm việc kết nối (như Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint) và trên web, tất cả từ một giao diện thống nhất.

Đây là một AI cho tất cả công việc của bạn.

Hãy xem video ngắn này để tìm hiểu cách nó hoạt động:

Tại sao thông tin có thể hành động lại quan trọng

Dữ liệu không có định hướng sẽ không mang lại lợi ích cho ai. Chúng ta cần những thông tin có thể áp dụng—những thông tin cho chúng ta biết việc cần làm tiếp theo, chứ không chỉ là những gì đã xảy ra trước đó.

Dưới đây là lý do tại sao những thông tin có thể hành động lại quan trọng đến vậy. 👇

Phát hiện tình trạng sử dụng quá mức và thiếu hụt

Một số thành viên trong nhóm đang quá tải, trong khi những người khác còn có sức chứa dư thừa. Nếu không có tính năng hiển thị, chúng ta sẽ hoàn toàn bỏ lỡ điều này. Những thông tin có thể hành động sẽ nhanh chóng lộ ra những sự mất cân bằng này.

Chúng ta có thể xác định ai đang quá tải và ai có thể nhận thêm công việc. Điều này giúp chúng ta phân công công việc một cách công bằng và ngăn chặn tình trạng kiệt sức trước khi nó xảy ra.

Ưu tiên công việc có tác động lớn

Không phải tất cả các công việc đều có cùng mức độ quan trọng. Một số công việc mang lại kết quả thực sự; những công việc khác chỉ khiến chúng ta bận rộn.

Những thông tin rõ ràng cho phép chúng ta đưa ra quyết định dứt khoát. Chúng chỉ ra dự án nào sẽ tăng doanh thu, tính năng nào khách hàng đang mong đợi, và sáng kiến nào trông có vẻ tốt trong cuộc họp kế hoạch nhưng sẽ không còn quan trọng sau sáu tháng nữa.

📮 ClickUp Insight: 13% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra các quyết định khó khăn và giải quyết các vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, chỉ có 28% cho biết họ sử dụng AI thường xuyên trong công việc. Một lý do có thể: Lo ngại về bảo mật! Người dùng có thể không muốn chia sẻ dữ liệu quyết định nhạy cảm với một hệ thống AI bên ngoài. ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách mang khả năng giải quyết vấn đề dựa trên AI trực tiếp vào Không gian Làm việc an toàn của bạn. Từ tiêu chuẩn SOC 2 đến ISO, ClickUp tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu cao nhất và giúp bạn sử dụng công nghệ AI tạo sinh một cách an toàn trên toàn bộ Không gian Làm việc của mình.

Tăng tốc quá trình ra quyết định

Khi quyết định bị trì hoãn, động lực sẽ suy giảm. Với những thông tin cần thiết ngay trong tầm tay, chúng ta có thể loại bỏ sự chậm trễ và có được thông tin cần thiết đúng lúc. Điều này giúp chúng ta hành động nhanh chóng và tự tin, giữ cho các dự án đi đúng hướng và các nhóm làm việc đồng bộ.

Thực tế, Alistair Croll và Ben Yoskvitz, tác giả của Lean Analytics, cho biết:

Nếu bạn bận rộn giải thích dữ liệu, bạn sẽ không có thời gian để hành động dựa trên nó.

Một trong năm nhân viên được ClickUp khảo sát cho biết rằng chỉ cần biết thời điểm quyết định sẽ được đưa ra (giao tiếp tốt hơn) sẽ giúp họ thực hiện công việc nhanh hơn. Tuy nhiên, trong nhịp độ hối hả của một ngày bận rộn, việc thông báo về dòng thời gian thực hiện thường bị bỏ sót.

Đó chính là lúc ClickUp Brain phát huy tác dụng. Với vai trò là trợ lý công việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), nó tự động thu thập cập nhật từ các công việc, chủ đề thảo luận và tài liệu — cung cấp bản tóm tắt hàng ngày, bản tóm tắt quyết định và bình luận tóm tắt, giúp bạn không còn phải mất thời gian tìm kiếm thông tin hoặc liên hệ với người khác.

📖 Xem thêm: Cách tận dụng AI với thông tin chi tiết thời gian thực

Các tính năng chính của ClickUp Brain cho thông tin có thể hành động

Dưới đây là cách chúng tôi đã tích hợp ClickUp Brain vào quy trình làm việc của mình để làm việc nhanh hơn, phát hiện vấn đề sớm hơn và duy trì sự đồng bộ giữa các nhóm. 📋

Phát hiện sớm các vấn đề trong dự án trước khi chúng lan rộng

Cuộc khủng hoảng tốn kém nhất là cuộc khủng hoảng mà bạn không lường trước được. Chúng tôi sử dụng ClickUp Brain để phát hiện các dấu hiệu cảnh báo mà chúng ta thường bỏ qua.

Quản lý dự án bằng tính năng ‘Tìm các công việc bị tắc nghẽn’ trong ClickUp Brain

Hãy xem một tình huống thực tế: nhóm sản phẩm của chúng tôi đã ra mắt một tính năng phụ thuộc vào ba luồng công việc liên kết với nhau. Tính năng 'Tìm các công việc bị tắc nghẽn' của ClickUp Brain đã phát hiện ra rằng công việc bàn giao thiết kế chưa được cập nhật trong 12 ngày. Cảnh báo duy nhất đó đã ngăn chặn một chuỗi trì hoãn kéo dài hai tuần ở các giai đoạn sau.

Chúng tôi đã phát hiện ra vấn đề, chuyển giao quyền sở hữu và duy trì tiến độ ra mắt. Nếu không có tính năng hiển thị đó, chúng tôi sẽ phát hiện ra vấn đề tại buổi đánh giá sprint—quá muộn để khắc phục.

📌 Thử lệnh này: Tìm các công việc trong dự án ‘Q4 Campaign’ chưa được cập nhật trong hơn 10 ngày và đánh dấu những công việc có nguy cơ chậm trễ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tải trực tiếp các tệp Excel vào một trò chuyện mới trên ClickUp Brain và đặt câu hỏi về dữ liệu. Ngoài ra, bạn có thể dán liên kết bảng tính (ví dụ: từ Google Trang tính) để trích xuất thông tin. Điều này giúp phân tích bảng tính ngay lập tức mà không cần rời khỏi không gian làm việc.

Thay thế hàng giờ báo cáo trạng thái

Tóm tắt điều hành là nơi hầu hết các nhóm mất hàng giờ cho công việc thủ công. Chúng tôi hiện tạo ra chúng tự động.

Tổng hợp hoạt động của công việc và địa điểm trong không gian làm việc của bạn bằng ClickUp Brain

Cuối mỗi sprint, chúng tôi yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt không gian phát triển của chúng tôi, nhấn mạnh những gì đã hoàn thành, những gì vẫn đang có tiến độ và những gì bị chặn. Nó thu thập thông tin từ trạng thái công việc, bình luận và tệp đính kèm trên toàn bộ không gian và tổng hợp thành một bản cập nhật dễ đọc, chỉ mất 30 giây để xem xét thay vì 30 phút để tổng hợp.

Ngoài ra, khi sếp của chúng ta đọc bản tóm tắt, họ sẽ thấy tiến độ thực tế, chứ không phải danh sách các trạng thái.

Chúng tôi thông báo cho họ: ‘Chúng tôi đã triển khai ba tính năng, giải quyết vấn đề tích hợp thanh toán bằng cách phân công lại công việc phía sau, và hiện có một rào cản trên bản dựng iOS đang chờ quyền truy cập API bên ngoài.’ Đó là một bản cập nhật sẵn sàng cho quyết định.

📌 Thử gợi ý này: Tạo bản tóm tắt điều hành về không gian 'Phát triển Ứng dụng Di động', bao gồm các tính năng đã hoàn thành, các vấn đề đang mở và các rào cản trong sprint gần nhất.

Ra quyết định cân bằng khối lượng công việc

Khối lượng công việc không đều thường dẫn đến kiệt sức, tắc nghẽn và trễ hạn. Chúng tôi sử dụng ClickUp Brain để cân bằng lại trước khi điều đó xảy ra.

Trong khi chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp hiển thị sức chứa theo từng người, trợ lý AI này đi xa hơn. Nó phân tích mọi thứ, bao gồm khối lượng công việc, ngày đáo hạn, tín hiệu phức tạp và các mối quan hệ phụ thuộc. Vì vậy, khi ClickUp Brain phát hiện một thành viên trong nhóm đang xử lý 12 công việc khẩn cấp trong khi thành viên khác chỉ có 4, nó sẽ đề xuất các điều chỉnh phân công cụ thể.

Cân bằng sức chứa của nhóm bằng cách sử dụng thông tin về khối lượng công việc từ ClickUp Brain

Trong quý vừa qua, chúng tôi đã áp dụng phương pháp này cho nhóm thiết kế của mình.

ClickUp Brain đã phát hiện ra rằng một nhà thiết kế đang đảm nhận phần lớn công việc có ưu tiên cao trong khi những người khác vẫn còn sức chứa. Chúng tôi đã phân bổ lại công việc một cách chiến lược. Chúng tôi đã ngăn chặn được tình trạng quá tải cho nhân viên xuất sắc nhất của mình, và năng suất tăng lên vì công việc được hoàn thành đều đặn hơn trên toàn nhóm.

📌 Thử gợi ý này: Xem xét chế độ xem Khối lượng công việc của nhóm thiết kế và đề xuất cách phân công lại công việc để duy trì sự cân bằng trong tuần này.

Xây dựng bảng điều khiển hiển thị những thông tin quan trọng

Chúng tôi đã nhận ra rằng các bảng điều khiển mà mọi người sử dụng chính là những công cụ giúp phân tích ngay cả dữ liệu phức tạp nhất trở nên đơn giản. Hãy tưởng tượng các bảng điều khiển không chỉ cung cấp cho bạn một danh sách các số, mà còn cung cấp những giải thích dễ hiểu về ý nghĩa thực sự của những số đó. Các bảng điều khiển được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trong ClickUp chính xác làm được điều đó.

Các thẻ AI giúp chúng ta:

Tự động thu thập cập nhật về hoạt động của nhóm trong một kỳ với thẻ AI Team StandUp Card .

Tạo các bản tóm tắt tổng quan về tình trạng dự án, tiến độ và các bước tiếp theo với hệ thống đánh giá theo phong cách lãnh đạo thông qua thẻ cập nhật dự án AI ( AI Project Update Card ).

Tạo các lệnh tùy chỉnh để thu thập thông tin tức thời hoặc thực hiện các hành động khác nhau với thẻ AI Brain Card .

Hiển thị các bản tóm tắt điều hành cập nhật cho lãnh đạo với thẻ tóm tắt điều hành AI.

Tổng hợp hoạt động gần đây của bạn cho các buổi standup hoặc báo cáo với thẻ AI StandUp Card.

Hãy để các bảng điều khiển của bạn tự động phân tích với các thẻ AI được hỗ trợ bởi ClickUp Brain

Nhóm marketing của chúng tôi cập nhật bảng điều khiển vào mỗi sáng thứ Hai. Họ xem tổng quan về tiến độ chiến dịch, những gì đang chậm tiến độ và các kênh nào bị tắc nghẽn—một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Chúng tôi cũng đã phát triển các bảng điều khiển được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cho các vấn đề của khách hàng, kế hoạch sprint và phân tích sản phẩm. Mỗi bảng điều khiển hiển thị chính xác những gì nhóm cần để đưa ra quyết định.

Bảng điều khiển bán hàng hiển thị các giao dịch đang tiến triển và các giao dịch bị tắc nghẽn. Bảng điều khiển kỹ thuật hiển thị các dịch vụ đang hoạt động tốt và các dịch vụ cần được chú ý. Khi CEO muốn biết tình trạng dự án, chúng tôi hướng họ đến bảng điều khiển thay vì lên lịch cuộc họp.

🔍 Bạn có biết? Netflix đã trở thành biểu tượng hiện đại của việc hành động dựa trên dữ liệu. Vào năm 2006, khi ra mắt Giải thưởng Netflix, công ty đã huy động cộng đồng để tìm ra các thuật toán tốt hơn trong việc dự đoán sở thích của người dùng. Kết quả là độ chính xác của các đề xuất đã được cải thiện 8%.

Kết nối thông tin với hành động thông qua tự động hóa và mục tiêu

Phát hiện vấn đề không có ý nghĩa gì nếu không ai hành động. Chúng tôi coi thông tin là điểm khởi đầu của quy trình làm việc, không phải là kết thúc.

Thực hiện các hành động chủ động bằng cách sử dụng ClickUp Brain trong tài liệu

Khi AI phát hiện một công việc quá hạn quan trọng, ClickUp Tự động hóa sẽ thông báo ngay lập tức cho quản lý dự án. Khi chúng ta ghi chép các bài học từ cuộc họp đánh giá sau dự án trong ClickUp Tài liệu, chúng ta yêu cầu ClickUp Brain trích xuất các điểm chính và liên kết chúng với Mục tiêu Cải tiến Liên tục của chúng ta.

Thông tin này trở thành một phần của kiến thức tổ chức của chúng tôi, và hành động trở nên tự động.

📌 Thử gợi ý này: Tóm tắt tài liệu phân tích sau sự kiện mới nhất và liên kết các thông tin quan trọng với Mục tiêu "Cải tiến liên tục".

📮 ClickUp Insight: 47% số người tham gia khảo sát của chúng tôi chưa từng thử sử dụng AI để xử lý các công việc thủ công, nhưng 23% những người đã áp dụng AI cho biết nó đã giảm đáng kể khối lượng công việc của họ. Sự khác biệt này có thể không chỉ là khoảng cách công nghệ. Trong khi những người tiên phong đang đạt được những lợi ích đo lường được, phần lớn có thể đang đánh giá thấp tiềm năng biến đổi của AI trong việc giảm tải nhận thức và lấy lại thời gian. 🔥 ClickUp Brain giúp lấp đầy khoảng trống này bằng cách tích hợp AI một cách mượt mà vào quy trình làm việc của bạn. Từ việc tóm tắt các chủ đề thảo luận, soạn thảo nội dung, phân tích các dự án phức tạp đến tạo ra các công việc con, AI của chúng tôi có thể làm tất cả. Không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ hoặc bắt đầu lại từ đầu. 💫 Kết quả thực tế: STANLEY Bảo mật đã giảm thời gian xây dựng báo cáo xuống 50% hoặc hơn nhờ các công cụ báo cáo tùy chỉnh của ClickUp — giúp các nhóm của họ tập trung ít hơn vào việc định dạng và nhiều hơn vào việc dự báo.

Truy cập nhiều mô hình AI

Suy nghĩ khác biệt đôi khi dễ dàng hơn khi bạn sử dụng các công cụ AI khác nhau để giải quyết các loại công việc khác nhau.

Sử dụng nhiều mô hình AI từ một giao diện duy nhất trong ClickUp Brain

Khi chúng ta đang brainstorming các góc độ chiến dịch, chúng ta cần khả năng sinh ra ý tưởng nhanh chóng. Khi chúng ta đang thiết kế một quyết định sản phẩm, chúng ta cần lý luận logic sâu sắc. Khi chúng ta đang nghiên cứu một vấn đề chuyên sâu, chúng ta có thể cần một công cụ được đào tạo theo cách khác. Giả vờ rằng một mô hình có thể xử lý tất cả những điều đó một cách đồng đều là sai lầm.

Brain MAX cho phép chúng ta truy cập Claude cho các công việc suy luận sâu, ChatGPT cho việc phát triển ý tưởng sáng tạo và Gemini cho các lĩnh vực chuyên môn. Chúng ta lựa chọn dựa trên vấn đề cần giải quyết tại thời điểm đó.

Sử dụng ChatGPT trong ClickUp Brain MAX cho việc brainstorming sáng tạo

Đội ngũ sản phẩm của chúng tôi sử dụng Claude khi chúng tôi đang xem xét các lựa chọn phức tạp về ưu tiên tính năng, trong khi đội ngũ tiếp thị chuyển sang ChatGPT khi họ đang khám phá hướng đi cho các chiến dịch.

💡 Điều gì hiệu quả với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng Brain MAX + ClickUp Bảng trắng làm trung tâm điều hành sáng tạo của mình. Ví dụ, chúng tôi thu thập ý tưởng thô từ ứng dụng đồng hành trên desktop, sau đó chuyển chúng vào một Bảng trắng trong ClickUp. Tiếp theo, chúng tôi sử dụng các biểu đồ trực quan thời gian thực, liên kết chúng với các công việc và tài liệu, và để nhóm tái tạo, hoàn thiện và thực thi mà không cần rời khỏi giao diện. Brainstorm và biến ý tưởng thành các công việc có thể thực hiện nhanh chóng trên Bảng trắng ClickUp.

Tìm kiếm trên mọi công cụ chúng tôi sử dụng

Các nhóm ngày nay sử dụng nhiều công cụ khác nhau: Figma chứa thiết kế, GitHub chứa mã, Google Drive chứa tài liệu chiến lược, SharePoint chứa tài liệu pháp lý, và ClickUp chứa mọi thứ còn lại.

Tìm kiếm những gì bạn cần có nghĩa là mở nhiều tab, chuyển đổi ngữ cảnh, nhớ lại nơi bạn đã xem lần cuối và hy vọng rằng bạn đang tìm kiếm ở đúng nơi.

Yêu cầu ClickUp Brain MAX tìm kiếm tệp từ Figma hoặc Google Drive

Brain MAX thay đổi điều này vì nó tìm kiếm đồng thời trên tất cả các ứng dụng của bạn. Chúng ta nhập ‘Hiển thị các thiết kế Figma cho Phiên bản 2.1 và liên kết chúng với thông số kỹ thuật và phản hồi của khách hàng mà chúng ta nhận được’, và nó sẽ trả về các bản thiết kế từ Figma, trích xuất các tài liệu liên quan từ ClickUp và Drive, và hiển thị các cuộc hội thoại nơi chúng ta đã thảo luận về những gì khách hàng thực sự mong đợi từ phiên bản đó.

Tất cả thông tin đều được hiển thị tại một nơi duy nhất và mọi thứ đều được kết nối.

Nói to để tăng năng suất

Chúng ta suy nghĩ nhanh hơn so với việc gõ phím, vì vậy chúng ta ghi lại ý tưởng ngay khi chúng đang hình thành thay vì mất chúng khi cố gắng tìm bàn phím.

Đọc lệnh cập nhật rảnh tay trong khi ClickUp Brain MAX học từ vựng của bạn để chuyển đổi văn bản chính xác hơn

Tính năng "Talk to Text" trong ClickUp Brain MAX giúp chúng ta thực hiện công việc nhanh gấp 4 lần vì việc gõ phím không còn làm chậm quá trình suy nghĩ của chúng ta.

Chúng tôi chỉ cần chia sẻ ý kiến của mình, và những suy nghĩ đó sẽ được định dạng và tổ chức sẵn sàng để sử dụng trong Brain MAX.

Ngoài ra, từ điển tùy chỉnh đảm bảo rằng AI nhận diện được các tên, thuật ngữ chuyên ngành và tham chiếu mà chúng ta sử dụng. ‘Q4 push. ’ ‘Bob’s API. ‘The UX audit. ’ Hệ thống ghi lại chính xác những gì chúng ta nói thay vì diễn giải theo phát âm. Đó là sự khác biệt giữa việc ghi âm chỉ là một tính năng mới lạ và việc ghi âm trở thành cách chúng ta ghi lại suy nghĩ.

Xem cách một trong những người dùng của chúng tôi đang tận dụng tối đa ClickUp Brain MAX:

ClickUp Brain MAX đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của tôi. Cách nó kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trên một nền tảng giúp phản hồi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, và tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên toàn nền tảng là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể. Tôi cũng rất đánh giá cao tính bảo mật cấp doanh nghiệp, mang lại sự an tâm khi xử lý thông tin nhạy cảm. Điều nổi bật nhất là cách nó giúp tôi loại bỏ những thông tin không cần thiết và suy nghĩ rõ ràng hơn — dù là tóm tắt cuộc họp, soạn thảo nội dung hay brainstorming ý tưởng mới. Nó giống như có một trợ lý AI tất cả trong một, thích ứng với mọi nhu cầu của tôi.

Thực hiện nghiên cứu dựa trên thực tế

Chúng ta đưa ra quyết định dựa trên thông tin hàng ngày, chẳng hạn như những gì đối thủ cạnh tranh đang làm và cách thị trường đang thay đổi. Nếu chúng ta sai lầm trong việc thu thập thông tin, mọi thứ sau đó cũng sẽ sai lầm. Nếu bạn không thể truy vết nguồn gốc của thông tin, bạn không thể biết liệu nó có chính xác hay không.

Trích xuất thông tin web thời gian thực, kèm theo các trích dẫn minh bạch cho mỗi câu trả lời, bằng cách sử dụng ClickUp Brain MAX

Brain MAX tìm kiếm trên web và trả về kết quả kèm theo nguồn gốc. Bạn có thể nhấp vào từng nguồn để xem chi tiết. Khi chúng ta sử dụng nghiên cứu để đưa ra quyết định, chúng ta liên kết nó với tài liệu của mình để nhóm có thể thấy cả thông tin và bằng chứng.

📌 Thử gợi ý này: Tìm các báo cáo gần đây về xu hướng năng suất của nhóm làm việc từ xa và tóm tắt các phát hiện chính kèm theo trích dẫn nguồn.

Bảo vệ thời gian tập trung của bạn

Chúng tôi bảo vệ thời gian tập trung giống như cách chúng tôi bảo vệ các cuộc họp. ClickUp Brain trong ClickUp Planner theo dõi lịch trình của bạn, hiểu khi nào bạn cần các khối công việc sâu và tự động dành riêng thời gian đó.

Hãy để ClickUp Planner tự động chặn các công việc ưu tiên và điều chỉnh lịch trình của bạn một cách linh hoạt

Điều quan trọng hơn, nó tự động điều chỉnh lịch trình cho các công việc có ưu tiên thấp hơn để phù hợp với các khối thời gian tập trung được bảo vệ của bạn, giúp bạn không phải liên tục xử lý các tình huống khẩn cấp.

Khi có việc khẩn cấp xảy ra và đe dọa thời gian tập trung của bạn, ClickUp Brain sẽ tự động điều chỉnh lịch trình công việc một cách thông minh thay vì chỉ đẩy chúng vào lịch trình bị lỗi. Nó hiểu các mối quan hệ phụ thuộc và hạn chót, vì vậy nó không di chuyển những công việc phải hoàn thành vào ngày mai hoặc cản trở các công việc khác.

Kết quả là có thời gian không bị gián đoạn để tập trung vào việc cần làm.

🧠 Sự thật thú vị: Năm 1854, bác sĩ John Snow (không phải nhân vật trong Game of Thrones) đã sử dụng một bản đồ bệnh tật vẽ tay về các ca tử vong do dịch tả ở London để truy vết nguồn gốc dịch bệnh đến một chiếc bơm nước duy nhất. Đây là một trong những ví dụ đầu tiên được biết đến về việc biến dữ liệu thô thành thông tin có giá trị, và nó thực sự đã cứu sống nhiều người.

Ghi chú cuộc họp mà không cần phải ghi chú tay

Sử dụng ClickUp AI Notetaker để ghi chép, chuyển đổi thành văn bản và giao nhiệm vụ theo dõi

Chúng ta dành hàng giờ trong các cuộc họp và thêm hàng giờ nữa để cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Hầu hết những điều đó không được ghi nhớ. Ai đó đang ghi chú trong khi mọi người khác chỉ ngồi xem, điều này có nghĩa là cuộc họp trở thành việc ghi chú thay vì cuộc hội thoại. Sau cuộc họp, ai đó phải tổng hợp lại ghi chú, trích xuất các công việc cần thực hiện, tạo công việc và phân phối thông tin.

Đó là hàng giờ công việc mà lẽ ra không nên tồn tại.

Trợ lý ghi chú AI của ClickUp hoạt động trong suốt cuộc gọi và ghi lại mọi thứ:

Bản ghi chép để bạn có thể tìm kiếm chính xác ai đã nói gì.

Tóm tắt thông minh giúp tóm gọn cuộc gọi thành những thông tin quan trọng.

Các mục có thể được tự động chuyển thành công việc được giao bằng cách yêu cầu ClickUp Brain.

Tất cả những điều đó đều xuất hiện trong tài liệu của bạn, vì vậy nó được kết nối với công việc của bạn thay vì bị cô lập và lãng quên trong ứng dụng ghi chú.

Cách các nhóm của chúng tôi sử dụng ClickUp Brain

Dưới đây là cách chúng tôi sử dụng ClickUp Brain hàng ngày trong các nhóm của mình – các tác vụ chúng tôi thực hiện, các vấn đề chúng tôi giải quyết và công việc chúng tôi tránh. 😌

Nhóm quản lý dự án và vận hành

Tìm kiếm các công việc chưa được xử lý một cách nhanh chóng với ClickUp Brain

Vào đầu tuần, nhóm PMO của chúng tôi thực hiện cùng một lệnh: Tìm các công việc trong không gian Hoạt động chưa được cập nhật trong 7 ngày trở lên và có hạn chót trong vòng hai tuần.

Hệ thống này phát hiện các công việc bị đình trệ. Tháng trước, nó đã phát hiện một công việc kiểm tra pháp lý bị bỏ quên hơn một tuần. Người quản lý dự án (PM) cho rằng bộ phận pháp lý đã xử lý, trong khi nhóm pháp lý lại nghĩ họ đang chờ PM. Chúng tôi đã phát hiện sớm kịp thời để đảm bảo việc ra mắt sản phẩm diễn ra đúng tiến độ.

Những gì chúng tôi sử dụng ClickUp Brain cho:

Tạo báo cáo tóm tắt hàng tuần từ không gian Hoạt động của chúng tôi.

Xác định các yếu tố phụ thuộc đang cản trở nhiều luồng công việc trước khi ai đó nhận ra.

Tổng hợp các bản cập nhật trạng thái từ các dự án để phục vụ cho các cuộc đánh giá của ban lãnh đạo.

💡 Điều gì hiệu quả với chúng tôi: Trong bộ phận Quản lý Dự án (PMO) của chúng tôi, chúng tôi sử dụng Trường AI Tùy chỉnh để tiết kiệm thời gian và duy trì tiến độ dự án. Chúng tôi tạo một Trường AI Tóm tắt để tự động tổng hợp mô tả công việc, bình luận và các công việc con thành một bản tóm tắt nhanh chóng.

Một tính năng AI khác đang theo dõi tiến độ bằng cách phân tích các công việc con và danh sách kiểm tra, giúp chúng ta luôn biết được tình trạng của một công việc mà không cần cập nhật thủ công.

Nhận tóm tắt công việc ngay lập tức và theo dõi tiến độ tự động với các Trường Tùy chỉnh AI trong ClickUp

Nhóm Marketing và Sáng tạo

Tạo nội dung mạng xã hội phù hợp với thương hiệu (chú thích và hình ảnh) bằng ClickUp Brain

Chúng tôi đang triển khai các chiến dịch trên nhiều kênh như nội dung blog, mạng xã hội, email, quảng cáo trả phí, sự kiện và hợp tác cùng lúc. Khi ai đó hỏi ‘Trạng thái của chiến dịch webinar hiện tại như thế nào?’ chúng tôi sẽ hỏi trực tiếp ClickUp Brain.

Cách chúng tôi sử dụng công cụ tiếp thị AI của mình:

Tổng hợp các chủ đề phản hồi trong các bài đăng trên blog để các tác giả biết chính xác những gì cần thay đổi.

Tổng hợp dữ liệu hiệu suất chiến dịch từ nhiều nguồn khác nhau thành một bản cập nhật thống nhất.

Trích xuất những điểm chính từ các buổi đánh giá sau khi ra mắt để cải thiện các chiến dịch trong tương lai.

Nhóm sáng tạo của chúng tôi cũng sử dụng ClickUp Brain để tạo hình ảnh cho bài đăng trên mạng xã hội, tiêu đề blog và hình ảnh chiến dịch. Khi cần một hình ảnh ý tưởng nhanh chóng hoặc hình ảnh chính, họ mô tả những gì cần thiết, và ClickUp Brain sẽ tạo ra ngay lập tức.

Điều này đặc biệt hữu ích cho các bản nháp ban đầu, thử nghiệm A/B các ý tưởng khác nhau hoặc khi cần sử dụng hình ảnh tạm thời trong khi chờ đợi thiết kế cuối cùng.

📖 Xem thêm: Cách nhóm Marketing của ClickUp sử dụng ClickUp

Nhóm sản phẩm

Hỏi ClickUp Brain các câu hỏi cụ thể về tài liệu kỹ thuật của bạn

Các nhà quản lý sản phẩm của chúng tôi luôn phải cân bằng giữa yêu cầu của khách hàng, nợ kỹ thuật, các sáng kiến chiến lược và sức chứa của nhóm. ClickUp Brain giúp họ nhận ra các mẫu hình trong quá trình phát triển sản phẩm.

Họ dựa vào hệ thống quản lý kiến thức AI của ClickUp cho:

Kết nối các vấn đề mà khách hàng gặp phải được đề cập trong các cuộc gọi bán hàng, phiếu hỗ trợ và biểu mẫu phản hồi.

Kiểm tra sức chứa của nhóm kỹ thuật trước khi commit cho công việc trong sprint.

Tóm tắt tài liệu kỹ thuật khi cần hiểu các giới hạn của hệ thống.

Khi lập kế hoạch lộ trình, họ hỏi: Hiển thị tất cả yêu cầu tính năng được gắn thẻ ‘khách hàng doanh nghiệp’ từ quý trước. ClickUp Brain thu thập dữ liệu từ các công việc phản hồi của khách hàng, ghi chú bán hàng và phiếu hỗ trợ để chỉ ra những vấn đề thường xuyên xuất hiện.

Trong quý vừa qua, điều này cho thấy nhiều khách hàng doanh nghiệp đã yêu cầu các tính năng kiểm soát SSO tốt hơn. Nhóm của chúng tôi đã ghi nhận các yêu cầu này riêng lẻ và không nhận ra rằng tất cả đều hướng đến cùng một nhu cầu cơ bản. Chúng tôi đã ưu tiên xử lý, triển khai tính năng này và ngay lập tức nhận được phản hồi từ các khách hàng đã chờ đợi chính xác điều đó.

Nhóm bán hàng và thành công của khách hàng

Nhóm bán hàng của chúng tôi sử dụng ClickUp Brain như một kỹ sư bán hàng luôn sẵn sàng. Trước khi trình diễn sản phẩm, họ cần thông tin nhanh chóng. Tương tự, nhóm CS của chúng tôi cần thông tin trước khi trả lời thắc mắc của khách hàng.

Nắm bắt toàn bộ thông tin về khách hàng tiềm năng chỉ trong nháy mắt với ClickUp Brain

Trước mỗi cuộc gọi với khách hàng tiềm năng, nhân viên bán hàng sẽ được nhắc nhở: Tóm tắt tất cả thông tin chúng ta biết về [Tên Công ty]. ClickUp Brain thu thập thông tin từ ghi chú cuộc gọi được lưu trữ trong phần bình luận của công việc, email đồng bộ và các tương tác đã ghi lại. Họ nhận được bản tóm tắt đầy đủ trong vòng chưa đầy một phút thay vì phải lục lọi các công việc cũ và cố gắng nhớ lại chi tiết.

Các quản lý bán hàng sử dụng nó theo cách khác. Họ yêu cầu: Hiển thị các giao dịch trong 'Proposal Sent' không có hoạt động trong 10 ngày qua. Điều này cho họ biết chính xác nơi các giao dịch bị tắc nghẽn: thiếu tài liệu mua sắm, các lần theo dõi bị quên, hoặc các nhà tài trợ nội bộ đã im lặng.

🔍 Bạn có biết? Trong thập niên 1960, Procter & Gamble đã tiên phong trong quản lý thương hiệu và đang theo dõi thông tin người tiêu dùng. Nhân viên quản lý thương hiệu của họ đã hệ thống hóa cách các nhóm thu thập và xử lý dữ liệu người tiêu dùng. Đây chính là bước ngoặt của phân tích tiếp thị hiện đại trước khi máy tính làm cho việc này trở nên dễ dàng.

Nhóm kỹ thuật

Các kỹ sư của chúng tôi thường xuyên ngắt lời nhau với những câu hỏi nhanh về cách các hệ thống hoạt động. Giờ đây, họ hỏi ClickUp Brain trước tiên.

Cách nhóm kỹ thuật của chúng tôi sử dụng nó:

Hiểu cấu trúc hệ thống mà không cần làm phiền kỹ sư đã xây dựng nó.

Tìm kiếm các báo cáo sự cố trong quá khứ và cách chúng tôi đã giải quyết chúng.

Tạo các bản tóm tắt sprint chi tiết cho các buổi đánh giá lại.

Yêu cầu ClickUp Brain hiển thị các rào cản trong bất kỳ danh sách công việc ClickUp nào

Trong các sự cố, họ yêu cầu: Hiển thị các sự cố trước đây liên quan đến [tên hệ thống] và cách chúng ta đã giải quyết chúng. ClickUp Brain hiển thị các công việc sự cố trước đây, báo cáo sau sự cố và chi tiết khắc phục. Chúng ta không phải khắc phục sự cố từ đầu mỗi lần, điều này giúp quá trình phục hồi diễn ra nhanh hơn.

Trong các buổi đánh giá sprint, thay vì yêu cầu mọi người nhớ lại những gì đã xảy ra hai tuần trước, chúng tôi sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt những gì đã được triển khai, những rào cản nào đã phát sinh và nơi tốc độ thay đổi. Chúng tôi bước vào các buổi đánh giá với dữ liệu thực tế.

💡 Điều gì hiệu quả với chúng tôi: Chúng tôi mở một công việc trong ClickUp và yêu cầu Brain tạo các công việc con. Nó cung cấp cho chúng tôi một kế hoạch chi tiết từng bước cho các sprint hoặc sự cố, giúp chúng tôi không phải làm phiền nhau để hỏi chi tiết. Nhận các công việc con rõ ràng, được tạo tự động cho các công việc của bạn với ClickUp Brain

Nhóm Nhân sự và Quản lý Nhân sự

Nhóm People Ops của chúng tôi sử dụng ClickUp Brain để cung cấp thông tin một cách dễ dàng mà không trở thành rào cản cho mọi câu hỏi.

ClickUp Brain hỗ trợ bằng cách:

Trả lời ngay lập tức các câu hỏi của nhân viên về chính sách, phúc lợi và quy trình.

Tổng hợp dữ liệu đánh giá hiệu suất từ công việc thực tế đã hoàn thành.

Phân tích khối lượng công việc giữa các nhóm để đưa ra quyết định tuyển dụng hợp lý.

Đảm bảo nhân viên nhận được câu trả lời ngay lập tức cho các câu hỏi cấp bách với ClickUp Brain

Nhân viên mới có thể hỏi trực tiếp ClickUp Brain: Chính sách nghỉ phép là gì? hoặc Làm thế nào để nộp báo cáo chi phí? Hệ thống sẽ trích xuất thông tin từ sổ tay nhân viên trong tài liệu và hướng dẫn họ đến các biểu mẫu phù hợp. Họ nhận được câu trả lời ngay lập tức thay vì phải chờ phản hồi từ bộ phận nhân sự.

Hơn nữa, các Trợ lý Được Xây Dựng Sẵn trong ClickUp, như Trợ lý Câu Trả Lời, cung cấp thêm một lớp hỗ trợ bằng cách trả lời các câu hỏi lặp đi lặp lại trong các kênh trò chuyện ClickUp của nhóm. Khi ai đó gắn thẻ trợ lý trong một chủ đề trò chuyện và hỏi về các lợi ích, các bước onboarding hoặc kỳ vọng về vai trò, nó sẽ trả lời với thông tin chính xác được trích xuất từ sổ tay, chính sách hoặc ghi chú công việc của bạn.

Giúp các nhóm lấy lại thời gian quý báu của họ với ClickUp Answers Agent trong trò chuyện

Mỗi câu trả lời đều bao gồm nguồn gốc ban đầu, giúp nhân viên biết rằng họ đang nhận được phiên bản chính xác của chính sách.

Trong mùa đánh giá hiệu suất, các nhà quản lý yêu cầu: Tóm tắt công việc của [Tên Nhân Viên] trong quý này, bao gồm các dự án đã hoàn thành, đóng góp và phản hồi nhận được. ClickUp Brain tổng hợp tất cả thông tin từ các công việc của họ, bình luận về các sản phẩm đầu ra và các lời khen ngợi trong các kênh nhóm.

Đánh giá trở nên đầy đủ và công bằng hơn vì chúng dựa trên công việc thực tế, không chỉ dựa trên những gì đã xảy ra trong hai tuần qua.

💡 Điều gì hoạt động hiệu quả cho chúng tôi: Chúng tôi dịch và địa phương hóa nội dung một cách dễ dàng với ClickUp Brain. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng nó để dịch các chính sách nhân sự, sổ tay nhân viên, hướng dẫn sản phẩm và tài liệu hướng dẫn khách hàng sang các ngôn ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung và Tiếng Ả Rập — đồng thời duy trì giọng điệu, ý nghĩa và định dạng nhất quán.

Tích hợp ClickUp Brain với các tính năng của ClickUp

ClickUp Brain là trung tâm của cách chúng tôi làm việc. Nó hiện diện khắp không gian làm việc của chúng tôi, vì vậy mọi thông tin đều được tích hợp trực tiếp vào công việc chúng tôi đang thực hiện. 🔄

Tự động hóa công việc và các trợ lý AI

Sự thay đổi thực sự đối với chúng tôi đến khi ClickUp Brain chuyển từ việc chỉ hiển thị thông tin sang thực sự thực hiện các việc cần làm.

Chúng tôi bắt đầu với tự động hóa cơ bản, các quy tắc if-then đơn giản hoạt động khi các tình huống phù hợp với các danh mục cụ thể. Sau đó, chúng tôi nhận ra rằng phần lớn công việc mà chúng tôi muốn tự động hóa yêu cầu sự phán đoán thực sự về việc nên làm gì tiếp theo.

Các trợ lý AI của ClickUp theo dõi các tình huống cụ thể và thực hiện hành động mà không cần can thiệp thủ công.

Tự động hóa các hành động dựa trên ngữ cảnh bằng cách sử dụng các Trợ lý AI tích hợp với ClickUp Brain

Chúng tôi có một Agent nằm trong danh sách phản hồi của khách hàng. Khi ai đó điền vào biểu mẫu, Agent sẽ đọc nội dung họ đã ghi, xác định danh mục phù hợp và tạo các công việc cho đội ngũ hỗ trợ để theo dõi.

Một tác nhân khác được khởi chạy vào đầu mỗi sprint. Nó thu thập tất cả các tài liệu mà nhóm của chúng tôi đã viết về những gì chúng tôi đang xây dựng, tách ra những phần quan trọng và đăng một bản tóm tắt trong kênh của nhóm trước khi ai đó đến công việc.

Điều này từng là giờ đầu tiên của kế hoạch sprint; bây giờ bản tóm tắt đã sẵn sàng. Các Agent này hoạt động hiệu quả vì chúng hiểu bối cảnh.

Việc xây dựng một Trợ lý AI giống như một cuộc hội thoại. Chúng ta hướng dẫn Trợ lý về những gì cần tìm kiếm, thông tin nào là quan trọng và hành động cần thực hiện. Công cụ xây dựng không cần mã cho phép bất kỳ ai trong nhóm cài đặt một Trợ lý AI cho phân tích dữ liệu mà không cần kiến thức kỹ thuật.

Chuyển đổi và tóm tắt video

Chúng tôi liên tục ghi lại các đoạn video (Clips) trong ClickUp — kỹ sư giải thích kiến trúc kỹ thuật, nhà thiết kế trình bày các bản thiết kế, quản lý sản phẩm demo các tính năng, và đội ngũ hỗ trợ khách hàng chia sẻ phản hồi từ các cuộc gọi.

Ghi lại mọi chi tiết với tính năng tự động chuyển đổi văn bản thành âm thanh của ClickUp Brain trong Clips

ClickUp Brain tự động chuyển đổi mọi Clip chúng ta tạo thành văn bản. Mọi bản ghi màn hình và bản ghi âm giọng nói đều trở thành văn bản có thể tìm kiếm. Chúng ta có thể quét bản ghi, nhảy đến các mốc thời gian cụ thể và sao chép các đoạn văn bản mà không cần xem lại toàn bộ video.

Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi ghi lại các đoạn video (Clips) khi trình bày mã nguồn hoặc kiến trúc hệ thống. ClickUp Brain tóm tắt các điểm chính, giúp các thành viên trong nhóm có thể đọc tóm tắt trong 30 giây và chỉ xem toàn bộ đoạn video nếu cần thông tin chi tiết hơn.

Nhận ngay cái nhìn tổng quan với các tóm tắt của ClickUp Brain về Clips

🔍 Bạn có biết? Theo McKinsey, hầu hết các công ty hiện nay đều sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hơn một lĩnh vực kinh doanh. Trung bình, các tổ chức đang áp dụng AI vào ba hàm khác nhau.

Các phương pháp tốt nhất để tối đa hóa tiềm năng của ClickUp Brain

Dưới đây là một số phương pháp tốt nhất mà nhóm của chúng tôi áp dụng để tối đa hóa tiềm năng của các công cụ AI của ClickUp:

Lưu trữ và tái sử dụng các lời nhắc hiệu quả: Chúng tôi lưu trữ các lời nhắc mang lại kết quả tốt nhất để sử dụng trong tương lai và chia sẻ chúng với nhóm. ClickUp Brain hỗ trợ các lời nhắc có thể tái sử dụng, giúp mọi người duy trì tính nhất quán và tiết kiệm thời gian trong các công việc lặp lại.

Kết nối nhiều tương tác: Nhóm của chúng tôi lập kế hoạch các chuỗi công việc, trong đó đầu ra của AI trở thành đầu vào cho công việc tiếp theo. Chúng tôi tạo ra các ý tưởng ban đầu, yêu cầu ClickUp Brain đánh giá chúng, sau đó tinh chỉnh dựa trên đánh giá đó. Quy trình này mô phỏng quá trình hợp tác của con người với tốc độ của máy móc.

Thường xuyên xem xét và hoàn thiện: Chúng tôi luôn dành thời gian để xem xét lại các mẫu câu hỏi, quy trình làm việc và các trợ lý AI hiện có của ClickUp Brain. Việc hoàn thiện liên tục đảm bảo rằng AI luôn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của chúng tôi và phản ánh bối cảnh hiện tại của nhóm.

Sử dụng AI như một "đối tác phản biện chiến lược": Nhóm yêu cầu ClickUp Brain tìm ra những điểm yếu, rủi ro và điểm mù sau khi phát triển chiến lược. Ví dụ, hãy hỏi "Ba cách lớn nhất mà điều này có thể thất bại là gì?" để củng cố ý tưởng trước khi triển khai.

Thử nghiệm tính năng gợi ý theo thời gian cho kế hoạch tình huống: Chúng tôi mô phỏng các kịch bản tương lai khác nhau bằng cách hỏi ClickUp Brain: “Chiến lược này sẽ hoạt động như thế nào nếu điều kiện kinh tế xấu đi trong quý 3?” Phương pháp tư duy tiên phong này giúp chúng tôi xây dựng các chiến lược bền vững hơn.

Hãy để AI trở thành công cụ phát hiện thiên vị cá nhân của chúng ta: Sau đó, chúng ta yêu cầu ClickUp Brain xác định các giả định ẩn, thiên vị nhận thức và sai lầm logic. AI trở thành một gương phản chiếu khách quan cho những bẫy tâm lý thường làm suy yếu phán đoán của con người.

Tối ưu hóa quyền truy cập theo vai trò: Nhóm của chúng tôi cũng xem xét và điều chỉnh quyền truy cập của các thành viên trong ClickUp Brain, đảm bảo mọi người có thể sử dụng AI một cách hiệu quả. Chúng tôi đảm bảo rằng các quản trị viên/chủ sở hữu có quyền truy cập đầy đủ, trong khi các thành viên khách/giới hạn duy trì các giới hạn phù hợp để đảm bảo bảo mật và tính nhất quán của quy trình làm việc.

Kết nối các điểm (+ dữ liệu) với ClickUp Brain

Chúng tôi đã phát triển ClickUp Brain để hoạt động theo cách chúng tôi làm việc. Mỗi ngày, nó giúp chúng tôi nhận ra những điều mà直觉 bỏ qua và những gì nhóm cần trước khi họ yêu cầu. Chúng tôi không lãng phí thời gian phân tích bảng tính hay theo dõi cập nhật; chúng tôi trò chuyện với ClickUp Brain, và nó trả lời với những thông tin quan trọng.

Đối với chúng tôi, AI là cách công việc vận hành. Nó phát hiện các mẫu trước khi chúng trở thành vấn đề, đưa ra những thông tin giúp cải thiện quyết định và kết nối các cuộc hội thoại với bối cảnh trong thời gian thực. Khi chúng tôi lập kế hoạch cho một lần ra mắt, đóng một sprint hoặc viết một bài blog như bài này, ClickUp Brain luôn hỗ trợ mọi quyết định để tổ chức, tinh chỉnh và nhắc nhở.

Mỗi công việc, bình luận và cuộc hội thoại đều giúp hệ thống hiểu cách chúng ta suy nghĩ và giá trị mà chúng ta coi trọng. ClickUp Brain và Brain MAX học hỏi từ công việc của chúng ta và phản hồi lại bằng sự tập trung sắc bén hơn và sự rõ ràng nhanh chóng hơn.

Nếu bạn muốn trải nghiệm công việc học hỏi cùng bạn, hãy đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

ClickUp Brain là trợ lý AI toàn diện và thông minh nhất thế giới, được tích hợp sẵn trong ClickUp. Nó giúp bạn bằng cách trả lời câu hỏi, tóm tắt thông tin, tạo báo cáo và tự động hóa tác vụ dựa trên dữ liệu từ không gian làm việc của bạn. Bạn có thể tương tác với nó thông qua các lệnh ở bất kỳ đâu trong không gian làm việc chấp nhận công việc, như công việc, trò chuyện, tiêu đề địa điểm hoặc thanh công cụ, và nó cung cấp các thông tin và hành động tức thì, phù hợp với ngữ cảnh.

ClickUp Brain phân tích khối lượng công việc của nhóm và chỉ ra khi nào ai đó bị quá tải hoặc chưa được tận dụng hết khả năng. Nó có thể đề xuất phân bổ lại công việc để đảm bảo mọi người đều có khối lượng công việc hợp lý, giúp bạn duy trì sự cân bằng và năng suất cho nhóm.

Đúng vậy. ClickUp Brain có thể nhận diện xu hướng và đánh dấu các công việc hoặc dự án có nguy cơ chậm trễ bằng cách phân tích các mục quá hạn, thiếu cập nhật hoặc điểm nghẽn. Điều này giúp bạn có thể hành động trước khi các vấn đề chậm trễ trở nên nghiêm trọng hơn.

Bạn có thể thêm các thẻ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) vào bảng điều khiển của mình, hiển thị các tóm tắt thời gian thực, cập nhật dự án và tổng quan điều hành do ClickUp Brain tạo ra. Các thẻ này được cập nhật tự động và có thể tùy chỉnh để hiển thị các thông tin bạn cần.

Có. Bạn có thể tùy chỉnh các lời nhắc, thẻ bảng điều khiển và báo cáo để tập trung vào dữ liệu và thông tin quan trọng nhất đối với từng nhóm. Điều này đảm bảo mỗi nhóm nhận được thông tin liên quan, có thể hành động và được tùy chỉnh theo nhu cầu của họ.