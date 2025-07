Cách sử dụng AI trong tiếp thị: 10 ví dụ hiệu quả

Được rồi, đến lúc thú nhận rồi. Tôi từng là một nhà tiếp thị "tin vào bản năng" tuyệt đối. Nghi thức của tôi? Thức khuya để phân tích kết quả thử nghiệm A/B, nhìn chằm chằm vào bảng tính đến mỏi mắt và tự động viên mình rằng "bản năng" tiếp thị của tôi sẽ cứu vãn tình thế.

Sau đó, tôi thấy những con số: 60% nhà tiếp thị đã sử dụng AI để đạt được mục tiêu của họ, trong khi 74% tin rằng đến năm 2030, AI sẽ trở nên cơ bản như CRM. Tôi thực sự bị ấn tượng.

Kể từ khi tự mình tham gia vào lĩnh vực tiếp thị AI, tôi đã chứng kiến các chiến dịch tiếp thị chuyển từ phỏng đoán sang khoa học thuần túy. Hãy để tôi giới thiệu 10 ví dụ sẽ khiến bạn tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể tiếp thị mà không có AI tạo ra nội dung.

⏰ Tóm tắt 60 giây AI đang thay đổi tiếp thị bằng cách cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, dự đoán xu hướng và tự động hóa việc tạo/lập nội dung

Các thương hiệu như Nike, Starbucks và Volkswagen sử dụng AI để tạo/lập video, nhắn tin cá nhân hóa và phân tích dự đoán

Các công cụ AI giúp cải thiện việc nhắm mục tiêu khách hàng, tạo nội dung và quản lý công việc, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả tiếp thị

Những thách thức trong tiếp thị AI bao gồm sự thiên vị, tính chính xác của dữ liệu, đạo đức và các vấn đề bảo mật

ClickUp cung cấp giải pháp AI tất cả trong một để hợp lý hóa các chiến lược tiếp thị và nâng cao hiệu quả

Hiểu về AI trong các chiến dịch tiếp thị

Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào mà quảng cáo LinkedIn về hội thảo trực tuyến về quản lý mạng xã hội lại tìm thấy bạn vào đúng thời điểm? Hoặc làm thế nào mà Instagram dường như tràn ngập quảng cáo giảm giá lớn cho chính thiết bị mà bạn đã để ý từ lâu?

Dưới đây là một số ví dụ phổ biến nhất về tiếp thị AI, trong đó các thuật toán học máy tiên tiến dự đoán những điều phù hợp để tiếp thị đến đúng đối tượng vào đúng thời điểm.

Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì và nó được áp dụng như thế nào trong marketing?

Ở cốt lõi, AI là việc dạy máy móc suy nghĩ, thích nghi và học hỏi, giống như một học sinh thông minh và chăm chỉ không bao giờ bỏ lỡ bài học. Nó sử dụng các công nghệ như học máy (machine learning) và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) – những thuật ngữ chuyên môn chỉ ra rằng nó ngày càng trở nên giỏi hơn trong việc hiểu và xử lý thông tin dựa trên dữ liệu.

Đó giống như Sherlock Holmes của công nghệ: phân tích mô hình, dự đoán xu hướng tiếp theo và đưa ra quyết định có vẻ như con người.

Trong marketing, AI được sử dụng để: 🔮 Dự báo hành vi của khách hàng và xu hướng trong tương lai 📱 Tạo quảng cáo xuất hiện vào thời điểm hoàn hảo 🎯 Phân đoạn đối tượng để triển khai các chiến dịch cá nhân hóa 📝 Tạo nội dung cho bài đăng trên blog, mạng xã hội và email, tăng tốc sản xuất và cải thiện sự tương tác của khách hàng 📧 Cá nhân hóa email marketing bằng cách điều chỉnh nội dung và thời gian gửi 💬 Theo dõi mạng xã hội để theo dõi cảm nhận và xu hướng về thương hiệu

Kết quả? Tiếp thị thông minh hơn, mục tiêu hơn, kết nối với mọi người một cách tự nhiên và phù hợp.

Vai trò của AI trong việc cải thiện trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh

Dưới đây là cách AI trong tiếp thị đang thay đổi cuộc chơi cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng:

🛍️ Mua sắm cá nhân hóa : AI sử dụng sở thích và lịch sử mua hàng của bạn để đề xuất chính xác những sản phẩm bạn sẽ yêu thích tiếp theo — không còn phải cuộn màn hình vô tận nữa

💬 Dịch vụ khách hàng luôn sẵn sàng : Chatbot AI giống như nhân viên hỗ trợ khách hàng nhanh nhất, làm việc suốt ngày đêm để xử lý các vấn đề với tốc độ cực nhanh

📈 Dự đoán tương lai : AI có thể phát hiện xu hướng trước khi chúng xuất hiện, giúp các doanh nghiệp luôn đi trước một bước với các sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng chưa biết là họ cần

🛠️ Phép thuật đằng sau hậu trường: AI hợp lý hóa các hoạt động kinh doanh, từ dự đoán nhu cầu hàng tồn kho đến điều chỉnh chiến lược giá cả

Bạn tò mò muốn biết cách sử dụng AI để cải thiện chiến dịch của mình? Hãy xem video này để biết 3 mẹo hàng đầu của chúng tôi về tiếp thị AI:

10 ví dụ về AI trong tiếp thị

Bây giờ bạn đã có những thông tin cơ bản về tiếp thị AI, hãy cùng tìm hiểu một số ví dụ về các thương hiệu sử dụng AI để nâng cấp chiến lược tiếp thị của họ.

1. Nike

Ngành: Thể thao

Trường hợp sử dụng: Tạo/lập video AI

Chiến dịch "Never Done Evolving" của Nike với sự tham gia của Serena Williams

Chiến dịch Never Done Evolving 2023 của Nike đã thể hiện sự đổi mới của AI bằng cách tạo ra một trận đấu tennis ảo giữa Serena Williams của năm 1999 và phiên bản 2017 của cô. Công nghệ này đã phân tích sự phát triển phong cách chơi của cô, từ việc lựa chọn cú đánh đến di chuyển trên sân, trong gần hai thập kỷ.

Trọng tâm của chiến dịch là một trận đấu mô phỏng trên YouTube, được hỗ trợ bởi chiến lược tiếp thị trên mạng xã hội có mục tiêu rõ ràng, khơi dậy sự tham gia của người hâm mộ.

🎯Kết quả: Trận đấu ảo đã thu hút 1,69 triệu lượt xem từ người đăng ký YouTube. Ngoài ra, trận đấu còn gặt hái thành công lớn tại Cannes, giành giải Grand Prix cho hạng mục Digital Craft.

2. Starbucks

Ngành: Thực phẩm & Đồ uống

Trường hợp sử dụng: Tin nhắn cá nhân hóa

AI của Starbucks, Deep Brew, giống như một barista hoàn hảo với khả năng xử lý dữ liệu. Nó không chỉ nhận đơn đặt hàng của bạn mà còn nghiên cứu thói quen của bạn, những gì bạn đặt hàng, thời gian bạn ghé thăm và thậm chí cả xu hướng hành vi chung của khách hàng.

Sử dụng thông tin này, nó khởi tạo các hoạt động truyền thông tiếp thị rất cá nhân hóa, khiến người dùng ứng dụng cảm thấy như được lựa chọn riêng và thúc đẩy họ tham gia chương trình phần thưởng với những ưu đãi quá hấp dẫn để bỏ qua.

🎯Kết quả: Việc sử dụng AI một cách thông minh này đã mang lại kết quả rất lớn. Starbucks đã có hơn 4 triệu thành viên trung thành mới đăng ký.

3. Volkswagen

Ngành: Ô tô

Trường hợp sử dụng: Phân tích dự đoán

Volkswagen, một công ty đã rất thành thạo trong lĩnh vực tự động hóa, đã quyết định để AI điều khiển các quyết định mua quảng cáo. Thay vì dựa vào trực giác của công ty quảng cáo, vốn thường mâu thuẫn với dữ liệu về các nỗ lực tiếp thị kỹ thuật số của họ, Volkswagen tập trung vào việc tận dụng AI để xử lý các công việc phức tạp.

🎯Kết quả: Volkswagen đã loại bỏ các chi phí ẩn mà công ty truyền thông tính phí và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn. Điều này đã dẫn đến sự tăng trưởng 14% trong doanh số bán hàng của các đại lý.

4. Virgin Voyages

Ngành: Du lịch

Trường hợp sử dụng: Cá nhân hóa

Chiến dịch "Jen AI" của Virgin Voyages với sự tham gia của Jennifer Lopez

Virgin Voyages đã gây xôn xao với chiến dịch Jen AI táo bạo của họ. Thoạt nhìn, mọi người đều nghĩ rằng Jennifer Lopez là ngôi sao của chiến dịch này. Nhưng sự thật thì sao? J. Lo trên màn hình thực ra là một phiên bản AI được lồng tiếng một cách hài hước bởi một chàng trai tên Kyle.

Sự tiết lộ gây sốt đã khiến mọi người xôn xao, nhưng Virgin Voyages không dừng lại ở đó.

Họ đã nâng tầm chiến lược của mình bằng cách mời người hâm mộ tạo lời mời du lịch được cá nhân hóa bằng công cụ Jen AI trên trang web của họ. Sự thay đổi thú vị và tương tác này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn thúc đẩy sự tương tác của khách hàng, giúp Virgin Voyages trở thành chủ đề bàn tán của cả thành phố.

🎯Kết quả: Jen AI đã trở nên nổi tiếng với hơn hai tỷ lượt hiển thị, thúc đẩy lưu lượng truy cập web khổng lồ, hơn 25.000 lời mời được cá nhân hóa và số lượng đặt phòng tăng vọt.

5. Heinz

Ngành: Thực phẩm & Đồ uống

Trường hợp sử dụng: Tăng cường thương hiệu

Heinz đã chứng minh họ là vua của tương cà chua với chiến dịch A.I. Ketchup 2022. Họ hợp tác với DALL-E 2, AI chuyển văn bản thành hình ảnh, và yêu cầu nó tưởng tượng ra 'tương cà chua'

Bất kể yêu cầu là gì, chẳng hạn như "Chai tương cà chua thời Phục hưng" hay "Thẻ tarot tương cà chua", AI vẫn tiếp tục sản xuất những chai tương cà chua theo phong cách Heinz.

Bài học rút ra? Heinz không chỉ là sốt cà chua; nó là sốt cà chua đích thực. Họ đã đi xa hơn bằng cách mời người hâm mộ trên mạng xã hội tạo ra tác phẩm nghệ thuật sốt cà chua bằng AI, tạo nên một xu hướng viral. Ngay cả những thương hiệu lớn như Ducati và Sportsnet cũng tham gia vào cuộc vui, khiến Heinz trở thành đề tài hot trên mạng.

🎯Kết quả: Chiến dịch đã đạt 1,15 tỷ lần hiển thị trên toàn cầu và tạo ra lượng tiếp cận cao hơn 2500% so với khoản đầu tư truyền thông. Ngoài ra, mức độ tương tác trên mạng xã hội cũng tăng vọt, cao hơn 38% so với các chiến dịch trước đó.

6. Wowcher

Loại ngành: Thương mại điện tử

Trường hợp sử dụng: Quảng cáo trên mạng xã hội

AI trong quảng cáo là tạo ra những quảng cáo có cảm giác như được tùy chỉnh riêng, và Wowcher đã làm được điều đó. Hợp tác với công nghệ viết quảng cáo AI của Phrasee, họ đã biến các bài đăng và quảng cáo trên mạng xã hội thành những trải nghiệm được cá nhân hóa cho đối tượng mục tiêu của mình.

Vì vậy, nếu bạn là người thường nhấp vào quảng cáo về các gói du lịch, AI sẽ nhận ra và tràn ngập bảng tin của bạn với những ưu đãi du lịch không thể cưỡng lại. Điều này giống như có một người mua sắm cá nhân cho những chuyến du lịch mơ ước của bạn.

Họ đã làm điều đó như thế nào? Wowcher đã thử nghiệm AI theo đúng nghĩa đen. Họ đã thực hiện một thử nghiệm A/B, so sánh bốn quảng cáo do AI tạo ra với một quảng cáo do con người viết. Các quảng cáo AI liên tục đạt điểm liên quan 9 hoặc 10 trên 10, chứng tỏ rằng chúng đã ghi chú chính xác đối tượng mục tiêu.

🎯Kết quả: Chiến lược dựa trên AI này đã giúp giảm 31% chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng.

7. Mastercard

Ngành: Dịch vụ tài chính

Trường hợp sử dụng: Phân tích cạnh tranh

Khi đại dịch làm rung chuyển mọi thứ, Mastercard Payment Gateway Services (MPGS) phải đối mặt với một thị trường thay đổi nhanh chóng. Để duy trì lợi thế, họ đã dựa vào Crayon, một nền tảng được hỗ trợ bởi AI, trở thành la bàn cạnh tranh của họ.

Sử dụng Crayon, Mastercard đã trích xuất những thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu về những việc đối thủ đang làm và báo hiệu những mối đe dọa tiềm ẩn trước khi chúng trở thành vấn đề.

🎯Kết quả: Crayon đã mang lại kết quả tuyệt vời cho MPGS. Mike Wienke, Giám đốc Tiếp thị Sản phẩm Toàn cầu và Hỗ trợ Bán hàng, cho biết Crayon giúp người tham gia hiểu rõ cách tiếp cận thị trường của từng đối thủ cạnh tranh, từ đó dễ dàng hơn trong việc nhìn nhận Mastercard từ góc độ bên ngoài. Điều này không chỉ giúp bài tập trở nên hiệu quả hơn mà còn cho phép chúng tôi tập hợp mọi người trong tổ chức và mở ra cuộc đối thoại, nơi mọi người đều có thể đóng góp những ý tưởng quý giá. Crayon giúp người tham gia hiểu rõ cách tiếp cận thị trường của từng đối thủ cạnh tranh, từ đó dễ dàng nhìn nhận Mastercard từ góc độ bên ngoài. Điều này không chỉ giúp bài tập trở nên hiệu quả hơn mà còn cho phép chúng tôi tập hợp mọi người trong tổ chức và mở ra cuộc đối thoại, nơi mọi người đều có thể đóng góp những ý tưởng quý giá.

8. Nutella

Ngành: Thực phẩm & Đồ uống

Trường hợp sử dụng: Thiết kế

Chiến dịch Nutella Unica giới thiệu 7 triệu thiết kế nhãn lọ

Nutella đã sử dụng AI toàn diện cho chiến dịch Nutella Unica, tạo ra 7 triệu nhãn lọ độc đáo. Mỗi nhãn được thiết kế để tạo cảm giác độc quyền, khai thác tình yêu của người hâm mộ đối với các sản phẩm được cá nhân hóa.

Nhưng dù thiết kế có độc đáo đến đâu, logo biểu tượng của Nutella vẫn đảm bảo mỗi hũ sản phẩm đều dễ dàng nhận ra ngay lập tức. Ra mắt tại Ý, chiến dịch này đã gây tiếng vang lớn với sự kết hợp giữa quảng cáo trực tuyến và truyền hình, khiến mọi người đều bàn tán.

🎯Kết quả: Chỉ trong vòng một tháng, tất cả 7 triệu lọ được tạo ra bằng AI đã được bán hết.

9. Kasasa

Ngành: Dịch vụ tài chính

Trường hợp sử dụng: Tạo/lập nội dung

Kasasa cho thấy AI có thể biến đổi tiếp thị nội dung như thế nào.

Kasasa gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch nội dung trong ngành tài chính phát triển nhanh chóng. Mặc dù họ có lịch biên tập kéo dài một năm, nhưng họ cần một cách để hợp lý hóa quy trình, xác thực ý tưởng và tăng tốc độ. Hợp tác với MarketMuse, họ sử dụng bản tóm tắt nội dung dựa trên AI để tạo ra nội dung chất lượng cao, hấp dẫn, thu hút khán giả và tăng cường uy tín của trang web.

Kết quả: Lưu lượng truy cập tự nhiên tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái, thứ hạng từ khóa tăng 83% và thời gian truy cập trang tăng 28%.

10. The Economist

Ngành: Thông tin và Xuất bản

Trường hợp ứng dụng: Quảng cáo programmatic được điều khiển bởi AI

Vào năm 2017, tạp chí The Economist đang phải đối mặt với tình trạng lượng độc giả giảm sút cho đến khi họ thử một chiêu thức thông minh: để AI xử lý việc nhắm mục tiêu quảng cáo. AI đã phân tích mọi thứ, từ hành vi trên web đến dữ liệu người đăng ký, giúp họ hiểu độc giả của mình thực sự là ai và tìm những người có sở thích tương tự, những người cũng sẽ yêu thích nội dung của họ. Một sự thay đổi khá ấn tượng!

🎯Kết quả: The Economist đã thu hút được 3,6 triệu độc giả mới, đạt được tỷ suất lợi nhuận đầu tư tuyệt vời là 10:1 từ các chiến dịch mục tiêu của họ. Họ cũng chứng kiến sự gia tăng 9% số lượng người đăng ký trung thành từ năm 2020 đến năm 2021.

AI trong việc nâng cao chiến lược tiếp thị kỹ thuật số

Xây dựng chiến lược tiếp thị AI không phải là việc dễ dàng. Cần có các công cụ AI phù hợp và tìm hiểu sâu về các trường hợp sử dụng AI khác nhau để mọi thứ hoạt động hiệu quả.

Hãy cùng tìm hiểu điều này qua một ví dụ.

Sarah, một giám đốc tiếp thị tại một công ty khởi nghiệp thương mại điện tử, đã gặp khó khăn trong việc hợp lý hóa quy trình làm việc của nhóm mặc dù rất xuất sắc trong các công việc sáng tạo. Mặc dù cô rất thành công trong việc phát triển chiến dịch, nhưng những thách thức trong quản lý dự án đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn.

Cuộc tìm kiếm giải pháp đã dẫn cô đến ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc. Với các tính năng quản lý tài liệu, kiến thức và dự án được tích hợp trong một nền tảng mạnh mẽ được hỗ trợ bởi AI, ClickUp đã giúp cô hợp nhất các quy trình công việc phân tán của nhóm vào một hệ thống duy nhất.

Giống như Sarah, Phần mềm quản lý dự án tiếp thị ClickUp cũng có thể giúp bạn tự động hóa quy trình công việc, tổ chức dự án một cách liền mạch và nhận thông tin chi tiết về hiệu suất của nhóm và tiến độ chiến dịch. Ngoài ra, trợ lý AI của phần mềm này có thể giúp bạn tiết kiệm hàng giờ làm việc thủ công.

1. Nhắm mục tiêu và phân khúc khách hàng

Sarah nghĩ rằng cô hiểu khách hàng của mình khá rõ, cho đến khi cô nhận ra rằng các thông điệp của mình không đạt được mục đích. Đó là khi cô chuyển sang sử dụng các công cụ tiếp thị AI để phân tích sâu dữ liệu khách hàng và tìm ra những mẫu mà cô không thể phát hiện ra bằng cách riêng của mình.

Đột nhiên, cô có thể thấy chính xác hành vi của khán giả, những gì họ thích và thậm chí những điểm khác biệt nhỏ khiến họ trở nên đặc biệt.

ClickUp Brain đã đưa mọi thứ lên một tầm cao mới. Thay vì tự mình đào sâu vào dữ liệu, Sarah có thể chỉ cần đặt những câu hỏi thích hợp về phân khúc khách hàng hoặc nhân khẩu học cụ thể.

📌 Ví dụ câu hỏi: Hành vi của những khách hàng thân thiết của tôi, những người chưa mua hàng trong 30 ngày qua là gì?

Dễ dàng sắp xếp và lọc dữ liệu khách hàng từ các ứng dụng được kết nối bằng ClickUp Brain

Không chỉ vậy, Trường Tùy chỉnh của ClickUp còn giúp cô thu thập tất cả các loại thông tin chi tiết về khách hàng, như nhân khẩu học, lịch sử mua hàng và cách họ tương tác với các chiến dịch trước đây. Ngoài ra, cô còn có thể tạo các phân khúc cụ thể, như 'khách hàng trung thành đã lâu không mua hàng' hoặc 'khách hàng mua lần đầu tiên đang tìm kiếm giảm giá'

Sắp xếp, tổ chức và quản lý chi tiết khách hàng và chiến dịch tiếp thị với Trường Tùy chỉnh ClickUp

2. Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh

AI biến nghiên cứu thị trường từ phức tạp thành đơn giản chỉ trong chốc lát.

Khi Sarah muốn hiểu cảm nhận của khách hàng về việc ra mắt sản phẩm mới, cô sử dụng ClickUp Brain để phân tích và tóm tắt những thông tin quan trọng từ các đánh giá, dữ liệu của đối thủ cạnh tranh và đề cập trên mạng xã hội.

Cách thức hoạt động đối với Sarah:

Phân tích dữ liệu: Sarah có thể tải lên các khảo sát, phản hồi hoặc đánh giá, và ClickUp Brain sẽ xác định xu hướng và thông tin chi tiết có thể hành động

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh: ClickUp Brain lấy dữ liệu từ các nguồn công khai để so sánh các sản phẩm, giá cả và chiến lược, đồng thời cung cấp báo cáo nhanh chóng

Xu hướng ngành: Nó cũng quét các bài báo, tin tức và mạng xã hội để cung cấp xu hướng thị trường và sở thích của người tiêu dùng mới nhất

📌 Ví dụ: Phân tích xu hướng thị trường hiện tại trong ngành B2B SaaS. Xác định các đối thủ cạnh tranh chính, dự báo tăng trưởng thị trường và cơ hội đổi mới đang nổi lên

Cung cấp phân tích cạnh tranh của các công ty B2B hàng đầu cung cấp phần mềm quản lý dự án. So sánh các tính năng, giá cả và đánh giá của khách hàng

Dùng thử ClickUp Brain Phản hồi của ClickUp Brain đối với một câu hỏi xác định xu hướng thị trường hiện tại trong ngành B2B SaaS

Đọc thêm: Các mẫu kế hoạch tiếp thị miễn phí tốt nhất để xây dựng chiến lược tiếp thị

3. Tạo/lập nội dung

Sarah thường phải đối mặt với tình trạng "khối" sáng tạo hoặc áp lực phải phát triển ý tưởng mới.

ClickUp Brain có thể giúp cô tiết kiệm hàng giờ brainstorming và tạo/lập nội dung, để cô có thể tập trung vào những phần thú vị của tiếp thị, ví dụ như lập chiến lược và kể chuyện.

Ví dụ: khi Sarah cần một bài đăng trên blog cho đợt giảm giá sắp tới, cô chỉ cần nhập ý tưởng. ClickUp Brain sẽ tạo ra một dàn ý hấp dẫn, đề xuất các tiêu đề thú vị, cung cấp cấu trúc nội dung và thậm chí còn đề xuất các từ khóa cho SEO.

Tất cả những việc Sarah cần làm là điều chỉnh giọng điệu và thêm tiếng nói của thương hiệu.

📌 Ví dụ: Viết một bài blog hấp dẫn về bán hàng trong kỳ nghỉ lễ cho các doanh nghiệp thương mại điện tử

Đề xuất từ khóa SEO cho bài viết blog về các chương trình khuyến mãi dịp Năm Mới

Viết quảng cáo Facebook cho chương trình khuyến mãi flash sale 24 giờ cho giày dép

Tạo dòng tiêu đề cho chiến dịch email quảng cáo giảm giá mùa hè cho đồ bơi

Đề xuất nội dung quảng cáo cho quảng cáo Google về miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn đặt hàng

Viết một email thuyết phục để quảng bá sản phẩm mới nhất của chúng tôi

Tạo tiêu đề trang đích cho chương trình khuyến mãi mua một tặng một

Viết và chỉnh sửa nội dung tiếp thị hàng đầu với ClickUp Brain

4. Quản lý công việc

Không phải tất cả các công việc tiếp thị đều có cùng mức độ khẩn cấp. ClickUp Brain quét lịch sử dự án và khối lượng công việc của nhóm, sau đó cung cấp cho bạn lời khuyên phù hợp về những việc cần ưu tiên trước tiên.

Hơn nữa, nếu một dự án bị chậm tiến độ, nó cũng xác định được điểm nghẽn và thông báo cho nhóm. Điều này giúp sắp xếp thứ tự ưu tiên của các công việc, để nhóm tiếp thị của Sarah có thể nhanh chóng tập trung vào những việc khẩn cấp, như cập nhật quảng cáo chiến dịch hoặc hoàn thành bản nháp bài đăng trên blog.

Ngoài ra, nếu cô ấy đang làm việc trên hai bản nháp chiến dịch tiếp thị tương tự nhau, ClickUp Brain sẽ phát hiện ra và đề xuất hợp nhất hoặc sao chép các công việc để mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Tìm các nhiệm vụ tiếp thị trùng lặp hoặc hợp nhất với ClickUp Brain

5. Tự động hóa tiếp thị

Tự động hóa quy trình tiếp thị của bạn bằng AI sẽ mở ra tiềm năng vô hạn.

Dưới đây là cách ClickUp Brain có thể tự động hóa các công việc tiếp thị vô tận đó:

Theo dõi khách hàng tiềm năng: Tự động tạo công việc và đặt nhắc nhở để gửi email chào mừng được cá nhân hóa và lời nhắc theo dõi

Chiến dịch email: Kích hoạt email tự động, được cá nhân hóa dựa trên hành động của khách hàng, như ưu đãi sau mua hàng

Báo cáo tiến độ chiến dịch: Nhận thông tin cập nhật tự động về các chỉ số chiến dịch, kèm theo cảnh báo về mọi vấn đề phát sinh

Nhắc nhở công việc và thời hạn: Đặt nhắc nhở tự động và thời hạn cho mọi công việc tiếp thị để luôn đi đúng hướng

Đọc thêm: Cách nhóm tiếp thị của ClickUp sử dụng ClickUp

Thách thức và yếu tố cần lưu ý trong tiếp thị AI

Chỉ cần một vài công cụ AI tiếp thị dễ sử dụng và lan truyền nhanh chóng, các chuyên gia đã nhanh chóng áp dụng AI vào chiến dịch của mình. Tuy nhiên, tiếp thị AI không phải lúc nào cũng đơn giản.

Dưới đây là những điểm cần lưu ý:

Lưu ý: AI học từ dữ liệu, và dữ liệu không phải lúc nào cũng khách quan. Hãy cẩn thận với các thành kiến về chủng tộc, giới tính, văn hóa hoặc kinh tế - xã hội có thể len lỏi vào chiến lược tiếp thị của bạn

Sự không chính xác: Dữ liệu xấu dẫn đến kết quả xấu. Thông tin khách hàng không chính xác có thể dẫn đến việc nhắm mục tiêu bán giày đi tuyết cho người dân ở Miami. Kiểm tra kỹ dữ liệu của bạn để đảm bảo AI hoạt động chính xác

Đạo đức: Quá cá nhân hóa có thể gây cảm giác xâm phạm, như quảng cáo siêu nhắm mục tiêu hoặc sử dụng dữ liệu mà không có sự đồng ý. Cân bằng giữa bảo mật và cá nhân hóa để tránh làm khách hàng cảm thấy khó chịu

Tính nhạy cảm và bảo mật dữ liệu: AI dựa vào dữ liệu nhạy cảm, do đó bảo mật mạnh mẽ là điều cần thiết. Bảo vệ yếu có thể dẫn đến vi phạm bảo mật và các vấn đề tuân thủ

Minh bạch: Với sự bùng nổ của nội dung AI, hãy rõ ràng về việc sử dụng nội dung và ghi rõ nguồn gốc để giải quyết các lo ngại về quyền tác giả và sở hữu trí tuệ

Mẹo để áp dụng AI hiệu quả trong marketing: 🔍Thử nghiệm & điều chỉnh: Tiếp tục hoàn thiện chiến dịch — AI phát triển mạnh mẽ nhờ tối ưu hóa dữ liệu ❤️Giữ bản sắc con người: Hãy để AI nâng cao sự sáng tạo, không thay thế nó. Sự chạm khắc của con người tạo nên sự khác biệt 🦸‍♂️AI như một trợ thủ đắc lực: Sử dụng AI để hỗ trợ, không phải thay thế đội ngũ của bạn. Kết hợp hiệu quả với hiểu biết của con người 📚Đào tạo đội ngũ: Đảm bảo mọi người đều biết cách sử dụng công cụ AI một cách hiệu quả

Xu hướng tương lai của AI trong marketing

Thị trường AI trong tiếp thị trị giá 15,84 tỷ đô la vào năm 2021 và dự kiến sẽ tăng vọt lên hơn 107,5 tỷ đô la vào năm 2028. Sự đổ xô đầu tư đột ngột này đã và đang thay đổi cách các doanh nghiệp sử dụng AI trong chiến lược của mình.

Dưới đây là một số xu hướng chính định hình tương lai của tiếp thị AI:

1. Trí tuệ nhân tạo cảm xúc

AI đang học cách đọc cảm xúc qua nét mặt, giọng nói hoặc hành vi, giúp tương tác với khách hàng trở nên đồng cảm hơn.

📌 Ví dụ: Một bot dịch vụ phát hiện sự thất vọng và phản hồi bằng giọng điệu nhẹ nhàng hoặc giải pháp nhanh hơn. Các thương hiệu cũng có thể phân tích phản ứng cảm xúc đối với quảng cáo, logo hoặc sản phẩm và gửi tin nhắn tiếp thị được cá nhân hóa.

2. Công nghệ thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) được hỗ trợ bởi AI

AI đang làm cho AR và VR trở nên cá nhân hóa và thực tiễn hơn, tạo ra những trải nghiệm đắm chìm có khả năng thích ứng theo thời gian thực.

📌 Ví dụ: Các ứng dụng AR được hỗ trợ bởi AI cho phép người dùng hình dung đồ nội thất trong không gian của họ, trong khi các tour tham quan cửa hàng VR mang đến trải nghiệm mua sắm hấp dẫn và tương tác.

3. Tích hợp AI và Blockchain

Kết hợp AI với blockchain giúp tăng cường bảo mật, tính xác thực và cá nhân hóa trong các chiến dịch tiếp thị.

📌 Ví dụ: AI phân tích lịch sử mua hàng được xác minh bằng blockchain để nhắm mục tiêu chính xác, trong khi blockchain đảm bảo các mối quan hệ hợp tác với người có ảnh hưởng là đáng tin cậy.

Tăng ROI từ chiến lược tiếp thị kỹ thuật số của bạn với ClickUp

Các nhà tiếp thị trên toàn thế giới đang sử dụng các công cụ AI cho mọi thứ, từ tạo/lập nội dung đến thu thập thông tin chi tiết về khách hàng. Tuy nhiên, khó khăn thực sự là tìm ra công cụ nào đáng tin cậy.

Đó là nơi ClickUp Brain phát huy tác dụng. Đây là trợ lý tất cả trong một giúp quản lý các nỗ lực tiếp thị khác nhau, từ tạo nội dung tiếp thị, phân tích đối thủ cạnh tranh đến đề xuất cải tiến chiến lược.

Phần hay nhất? ClickUp Brain tự động hóa các công việc tiếp thị tẻ nhạt mà bạn đã trì hoãn, như theo dõi khách hàng tiềm năng hoặc gửi email được cá nhân hóa. Điều này giúp bạn có thêm thời gian để tập trung vào chiến lược, sáng tạo và phát triển kinh doanh.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và tự mình trải nghiệm. 🙌