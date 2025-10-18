Mẫu luồng người dùng Miro miễn phí để tối ưu hóa thiết kế UX

Một nhóm sản phẩm từng mất hàng tuần để tranh luận về lý do tại sao quy trình đăng ký mới của họ không hoạt động.

Các biểu mẫu trông đơn giản, nội dung rõ ràng và các nút bấm được đặt chính xác ở vị trí mà họ cho rằng người dùng mong muốn.

Nhưng khi họ vẽ ra các bước mà khách hàng thực sự thực hiện, họ nhận ra vấn đề: người dùng bỏ cuộc giữa chừng vì hành trình quá phức tạp với quá nhiều cú nhấp chuột thừa. 🫤

Từ điểm vào đến các thời điểm ra quyết định, các mẫu luồng người dùng Miro trình bày mọi thứ một cách trực quan, giúp dễ dàng phát hiện các rào cản và thiết kế trải nghiệm người dùng trực quan.

Hãy cùng khám phá một số mẫu tốt nhất mà bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức.

Và để kết thúc, chúng ta cũng sẽ xem qua một số mẫu ClickUp tuyệt vời giúp tăng cường hiệu quả quy trình và hợp tác nhóm. 🤩

Các mẫu luồng người dùng hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là bảng tóm tắt về các mẫu luồng người dùng tốt nhất của Miro và ClickUp:

Mẫu luồng người dùng Miro là gì?

Mẫu luồng người dùng Miro là một khung làm việc trực quan giúp vẽ sơ đồ, mô tả và ghi chép trình tự các bước mà người dùng thực hiện để hoàn thành một công việc cụ thể hoặc đạt được mục tiêu trong một sản phẩm hoặc dịch vụ kỹ thuật số.

Nó giúp các nhóm UX và sản phẩm minh họa các đường dẫn người dùng, điểm quyết định và tương tác, giúp việc thiết kế, xem xét và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trở nên dễ dàng hơn khi làm việc nhóm.

🧠 Thú vị: Thuật ngữ ‘trải nghiệm người dùng ’ được Donald Norman đặt ra vào năm 1993 trong công việc tại Apple, đánh dấu sự chuyển đổi quan trọng trong định hướng thiết kế từ thẩm mỹ sang tính năng tập trung vào người dùng.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu luồng người dùng Miro tốt?

Dưới đây là những yếu tố bạn nên tìm kiếm trong các ví dụ tốt về luồng người dùng Miro:

Hiển thị rõ ràng từng bước của người dùng, điểm quyết định và kết quả

Dễ dàng tùy chỉnh cho các trường hợp sử dụng và mục tiêu sản phẩm khác nhau

tổ chức logic* từ mục nhập đến cuối, với điểm bắt đầu và kết thúc được đánh dấu rõ ràng

Sử dụng các biểu tượng sơ đồ luồng tiêu chuẩn (hình oval cho điểm bắt đầu/kết thúc, hình chữ nhật cho hành động, hình kim cương cho quyết định, mũi tên cho hướng luồng)

Tính năng hợp tác cho phản hồi từ đồng nghiệp, bình luận và đóng góp của nhóm theo cách không đồng bộ

Tập trung vào mục tiêu của người dùng và kinh doanh, đảm bảo các luồng công việc hướng đến mục tiêu và lấy người dùng làm trung tâm

🔍 Bạn có biết? Trong thập niên 1980, giao diện người dùng đồ họa (GUI) đã cách mạng hóa thiết kế bằng cách chuyển trọng tâm từ thẩm mỹ tĩnh sang trải nghiệm tương tác. Điều này đã đặt nền móng cho thiết kế UX hiện đại.

5 mẫu luồng người dùng Miro

Dưới đây là một số mẫu Miro bạn có thể sử dụng:

1. Mẫu luồng người dùng Miro

qua Miro

Mẫu luồng người dùng Miro giúp các nhóm vạch ra hành trình người dùng theo từng bước, từ điểm mục nhập đến quyết định và kết quả. Với các hình dạng tích hợp, kết nối và công cụ hợp tác, nó đơn giản hóa tương tác của người dùng với sản phẩm và xác định các khu vực cần cải thiện.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thiết kế các ví dụ về luồng người dùng có cấu trúc với các hình dạng và kết nối đã được xây dựng sẵn

Vẽ bản đồ các hành trình phức tạp, nhiều cấp độ trên một khung vẽ vô hạn

Tối ưu hóa hợp tác với bình luận thời gian thực, đề cập và chỉnh sửa chung

Kết nối các luồng với bản tóm tắt sản phẩm, tổng hợp nghiên cứu hoặc ghi chú cuộc họp để cung cấp bối cảnh

Trình bày các đường dẫn người dùng cho các bên liên quan một cách mượt mà với chế độ 'Trình bày' trong sơ đồ luồng người dùng

📌 Phù hợp cho: Nhà thiết kế UX tạo luồng onboarding, quản lý sản phẩm tối ưu hóa đường dẫn điều hướng và nhà phát triển cần bản thiết kế trực quan rõ ràng cho tương tác người dùng.

📖 Xem thêm: Phương pháp nghiên cứu UX để nâng cao trải nghiệm người dùng

2. Mẫu sơ đồ luồng giao diện người dùng (UI) Miro

qua Miro

Mẫu sơ đồ luồng giao diện người dùng (UI Flowchart) của Miro giúp các nhóm vạch ra cấu trúc và hệ thống điều hướng của các sản phẩm kỹ thuật số. Nó hiển thị các màn hình, hành động và điểm quyết định, giúp thiết kế giao diện thân thiện với người dùng và phát hiện các lỗ hổng trong hệ thống điều hướng trước khi bắt đầu phát triển.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thiết kế luồng sản phẩm trực quan với các thành phần giao diện người dùng (UI) và kết nối có sẵn

Hình dung các đường dẫn điều hướng giữa các màn hình để phát hiện sớm các vấn đề về khả năng sử dụng

Tổ chức các luồng phức tạp với các phần nhóm dành cho quản trị viên, người dùng đã đăng nhập hoặc chế độ xem tùy chỉnh

Trình bày các luồng công việc cho các bên liên quan thông qua một hướng dẫn chi tiết, từng bước một

📌 Phù hợp cho: Nhà thiết kế UX/UI đang xây dựng chiến lược UX để phát triển giao diện ứng dụng, quản lý sản phẩm kiểm tra logic điều hướng và nhà phát triển chuyển đổi luồng thành thiết kế hàm.

🧠 Thú vị: Năm 1955, kỹ sư công nghiệp Henry Dreyfuss đã xuất bản cuốn Designing for People, nhấn mạnh tầm quan trọng của thiết kế lấy con người làm trung tâm trong phát triển sản phẩm.

3. Mẫu luồng màn hình Miro

qua Miro

Mẫu luồng màn hình Miro giúp các nhóm vẽ bản đồ cách người dùng di chuyển qua ứng dụng hoặc trang web, từng màn hình một.

Mẫu wireframe này sắp xếp các wireframe theo thứ tự và kết nối chúng với các đường dẫn điều hướng trên bảng Miro. Nó giúp dễ dàng xác thực logic thiết kế, xác định các điểm chết và tinh chỉnh hành trình người dùng trước khi phát triển.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Kết nối các màn hình bằng mũi tên để hiển thị rõ ràng các hành động và chuyển đổi của người dùng

Làm bản đồ chi tiết cho các luồng đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm và quản lý hồ sơ

Hợp tác thời gian thực với nhà thiết kế, quản lý sản phẩm và nhà phát triển để nhận phản hồi nhanh chóng

📌 Phù hợp cho: Nhà thiết kế UX kiểm tra logic bố cục, quản lý sản phẩm đánh giá luồng điều hướng và nhà phát triển đảm bảo chuyển đổi màn hình đáp ứng yêu cầu.

4. Mẫu Hành trình Khách hàng Miro

qua Miro

Mẫu hành trình khách hàng Miro giúp vẽ ra mọi điểm tiếp xúc mà khách hàng có với sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn có thể tạo bản đồ các giai đoạn, mục tiêu và điểm khó khăn khác nhau để dễ dàng xác định cơ hội cải thiện và đồng bộ hóa các nhóm đa chức năng xung quanh nhu cầu của khách hàng.

Các nhóm Marketing, Bán hàng, Sản phẩm và Đội ngũ hỗ trợ đều có thể thực hiện công việc trên cùng một bản đồ trải nghiệm người dùng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Vẽ sơ đồ tương tác khách hàng tùy chỉnh từ đầu đến cuối qua nhiều giai đoạn và kênh khác nhau

Ghi lại mục tiêu, điểm yếu và cảm xúc của người dùng bằng các yếu tố trực quan và ghi chú dán

Sắp xếp các hoạt động trong hành trình vào các làn bơi có cấu trúc để phân tích chính xác hơn

Trình bày hành trình tùy chỉnh dưới dạng biểu diễn trực quan rõ ràng, giúp dữ liệu khách hàng trở nên có thể hành động

📌 Phù hợp cho: Nhóm marketing tối ưu hóa chiến dịch, quản lý sản phẩm đồng bộ hóa tính năng với nhu cầu khách hàng và chuyên gia trải nghiệm khách hàng (CX) cải thiện trải nghiệm tổng thể.

🔍 Bạn có biết? Bảng câu hỏi trải nghiệm người dùng (UEQ), được phát triển vào năm 2008, là công cụ được sử dụng rộng rãi để đánh giá chất lượng trải nghiệm người dùng trong các sản phẩm kỹ thuật số.

5. Mẫu sơ đồ luồng Miro

qua Miro

Mẫu sơ đồ luồng Miro giúp đơn giản hóa các quy trình phức tạp bằng cách tạo ra một bản đồ cho từng bước một cách trực quan. Dù bạn đang tài liệu hóa hệ thống, quy trình làm việc hay quy trình ra quyết định, phần mềm sơ đồ luồng này cung cấp cấu trúc rõ ràng để giảm thiểu sự mơ hồ.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo luồng quy trình với các hình dạng chuẩn hóa như quyết định, hành động và kết nối

Hình dung các mối quan hệ phụ thuộc và trình tự để phát hiện các điểm tắc nghẽn sớm

Tùy chỉnh luồng với văn bản, màu sắc và nhãn để đảm bảo tính rõ ràng và nhất quán

📌 Phù hợp cho: Chuyên viên phân tích kinh doanh tối ưu hóa hoạt động, quản lý dự án lập bản đồ quy trình làm việc và nhà phát triển làm rõ logic hệ thống.

🔍 Bạn có biết? Năm 1947, Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ đã chấp nhận các ký hiệu tiêu chuẩn cho biểu đồ luồng (dựa trên công việc của Gilbreth), tạo nền tảng cho các quy ước biểu đồ luồng và UX hiện đại.

Giới hạn khi sử dụng Miro để thiết kế luồng người dùng

Miro có một số giới hạn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả quy trình làm việc và trải nghiệm của nhóm. Hãy cùng xem một số điều bạn cần tránh:

Hiệu suất chậm trên các bảng lớn hoặc phức tạp, đặc biệt là với nội dung có nhiều tính năng, có thể cản trở hợp tác và lặp lại thời gian thực

Quá tải tính năng có thể làm cho các thành viên không chuyên môn cảm thấy choáng ngợp, khiến việc onboarding và sử dụng cơ bản trở nên khó khăn hơn

Giới hạn hình dạng (ví dụ: 6.000 biểu tượng trên mỗi bảng) hạn chế quy mô của các luồng người dùng hoặc sơ đồ luồng phức tạp

Các vấn đề về điều hướng và lựa chọn (kéo để chọn so với di chuyển đối tượng) có thể gây ra các chỉnh sửa vô tình thường xuyên và làm người dùng bực bội

Cách tổ chức bảng không có cấu trúc dẫn đến không gian làm việc lộn xộn, vì việc tổ chức các bảng vào thư mục hoặc dự án con là rất phức tạp

Thiếu các tính năng thiết kế đồ họa nâng cao, khiến nó không phù hợp cho các công việc thiết kế đồ họa phức tạp hoặc thiết kế có độ chi tiết cao

Mẫu luồng người dùng thay thế

ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm trên cùng một nền tảng — được thúc đẩy bởi tự động hóa AI thế hệ mới và công cụ tìm kiếm.

Dưới đây là một số mẫu tuyệt vời mà phần mềm đang theo dõi người dùng cung cấp:

1. Mẫu luồng người dùng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo trải nghiệm người dùng mượt mà và xác định các điểm khó khăn bằng mẫu luồng người dùng ClickUp

Mẫu luồng người dùng ClickUp giúp bạn dễ dàng hình dung cách người dùng di chuyển qua sản phẩm, trang web hoặc dịch vụ của bạn. Từ điểm vào đến quyết định và hành động, mẫu này giúp bạn ghi chép và tối ưu hóa hành trình người dùng. Và vì nó được xây dựng trên ClickUp Bảng trắng, bạn có thể kết nối các luồng trực tiếp với công việc, phản hồi và thực thi dự án.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Làm bản đồ nhiều màn hình và quyết định của người dùng để phát hiện các điểm gây cản trở trong quy trình thiết kế web của bạn

Tùy chỉnh luồng với nhãn, văn bản và màu sắc để nhận diện nhanh chóng và đồng bộ hóa

Chia sẻ các luồng người dùng chuyên nghiệp và hoàn thiện với các bên liên quan để thống nhất về các quyết định thiết kế trước khi triển khai

📌 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm thiết kế trải nghiệm onboarding, nhà thiết kế UX xác thực hành trình người dùng và nhóm marketing lập bản đồ phễu chuyển đổi.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Bảng trắng ClickUp cho phép bạn phác thảo hành trình người dùng, vẽ bản đồ các điểm quyết định và kết nối trực quan từng bước trong thời gian thực với nhóm của bạn. Ngoài ra, với công nghệ tạo hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI), bạn có thể ngay lập tức biến các khái niệm trừu tượng hoặc giao diện người dùng thành hiện thực mà không cần sử dụng các công cụ thiết kế đồ họa bên ngoài. 👇🏼

2. Mẫu biểu đồ luồng quy trình làm việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo sơ đồ trực quan cho các quy trình hàng ngày của bạn với mẫu sơ đồ luồng quy trình ClickUp

Mẫu sơ đồ luồng quy trình làm việc ClickUp giúp bạn phân tích các quy trình phức tạp thành các bước rõ ràng, dễ hiểu. Bạn có thể vẽ bản đồ quy trình tuyển dụng, quy trình phê duyệt và quá trình chuyển giao giữa các nhóm. Thay vì chỉ hiển thị các hành động và kết quả, mẫu này tổ chức các công việc theo vai trò. Nhờ đó, bạn có thể thấy rõ trách nhiệm của các nhà quản lý tuyển dụng, nhân viên tuyển dụng, ứng viên hoặc bất kỳ nhóm nào khác.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sắp xếp quy trình theo các làn bơi để làm rõ trách nhiệm giữa các vai trò hoặc đội nhóm khác nhau

Đang theo dõi các công việc song song và sự giao thoa giữa các bên liên quan, không chỉ các bước tuần tự

Thêm các đường dẫn từ chối, phê duyệt hoặc điểm kiểm tra để hình dung những gì xảy ra khi mọi việc không diễn ra như kế hoạch

Ghi chép cả các điểm tiếp xúc trong quá trình ra quyết định và giao tiếp trong một luồng duy nhất

📌 Phù hợp cho: Đội ngũ nhân sự chuẩn hóa các giai đoạn tuyển dụng, lãnh đạo vận hành đảm bảo tuân thủ quy trình và các nhóm đa chức năng.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: ClickUp Brain là công cụ quản lý dự án được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), giúp bạn tối ưu hóa quy trình làm việc trong thiết kế UX. Yêu cầu ClickUp Brain đề xuất các cải tiến có thể thực hiện được cho luồng người dùng Ví dụ, khi lập bản đồ luồng người dùng, bạn có thể đặt câu hỏi: Tạo luồng người dùng cho quy trình thanh toán dựa trên nghiên cứu UX mới nhất của chúng tôi

Đề xuất các cải tiến cho luồng trang đích này để giảm tỷ lệ thoát

Tạo danh sách công việc để triển khai luồng onboarding mới Công cụ AI phân tích các công việc, tài liệu và quy trình làm việc hiện có, sau đó cung cấp các đề xuất có thể thực hiện được trong vài giây.

3. Mẫu sơ đồ luồng dữ liệu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Vẽ bản đồ luồng dữ liệu và hiểu hành vi người dùng, nguồn dữ liệu và đích đến với mẫu sơ đồ luồng dữ liệu ClickUp

Mẫu sơ đồ luồng dữ liệu ClickUp giúp bạn vẽ sơ đồ cách thông tin di chuyển qua hệ thống. Nó tập trung vào các đầu vào dữ liệu, lưu trữ và đầu ra, khiến nó trở thành công cụ không thể thiếu cho các kiến trúc sư hệ thống, nhà phát triển và nhà phân tích. Bạn có được cách thức có cấu trúc để trực quan hóa cách thông tin được tạo ra, chuyển đổi và chia sẻ thông qua các biểu tượng quy trình, kho dữ liệu và các thực thể bên ngoài.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tiêu chuẩn hóa ký hiệu DFD (entities, processes, data stores, luồng) để đảm bảo các sơ đồ dễ hiểu cho tất cả mọi người

Phát hiện các điểm trùng lặp, thiếu hiệu quả hoặc thiếu kết nối trước khi triển khai hệ thống

Ghi chép quá trình di chuyển dữ liệu theo cách kết nối giữa nhóm kinh doanh và kỹ thuật

📌 Phù hợp cho: Các nhà phân tích hệ thống ghi chép kiến trúc dữ liệu, các nhà phát triển thiết kế tích hợp và các nhóm kinh doanh làm rõ cách thông tin di chuyển giữa các ứng dụng.

4. Mẫu sơ đồ khái niệm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo sơ đồ khái niệm với giao diện kéo và thả của mẫu sơ đồ khái niệm ClickUp

Mẫu sơ đồ khái niệm ClickUp giúp bạn ghi lại, tổ chức và kết nối các ý tưởng.

Với tư cách là một mẫu sơ đồ luồng, nó cho phép bạn bắt đầu với một khái niệm trung tâm, nhánh thành các khái niệm con và liên kết chúng với các ý tưởng và kết quả. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc brainstorming, lập bản đồ kiến thức và khám phá các chủ đề trừu tượng hoặc phức tạp.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Bắt đầu với một khái niệm chính và nhánh vào các khái niệm con, ý tưởng và kết quả để thúc đẩy tư duy phi tuyến tính

Hình dung mối quan hệ bằng các kết nối có nhãn (ví dụ: ‘dẫn đến’, ‘dành cho’, ‘có thể là’) để nắm bắt ý nghĩa

Biến các phiên brainstorming trừu tượng thành các bản đồ trực quan rõ ràng khơi gợi hành động

Tùy chỉnh các nút và kết nối bằng màu sắc và nhãn để tăng tính rõ ràng và bối cảnh

📌 Phù hợp cho: Giáo viên giải thích khái niệm, nhóm sản phẩm brainstorm tính năng, nhà nghiên cứu người dùng vẽ bản đồ các khu vực kiến thức và nhà chiến lược kết nối ý tưởng với kết quả.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Bản đồ Tư duy ClickUp biến ý tưởng của bạn thành các quy trình làm việc trực quan động. Nhanh chóng vẽ bản đồ hành trình người dùng, brainstorm các luồng thay thế hoặc kết nối các yếu tố thiết kế trong một không gian tương tác duy nhất. Mỗi nút có thể được chuyển đổi thành công việc có thể thực hiện, liên kết với tài liệu hoặc giao cho thành viên trong nhóm, giúp hợp tác trở nên trơn tru. Hình dung ý tưởng và quy trình làm việc của bạn trong ClickUp Bản đồ Tư duy

5. Mẫu bản đồ hành trình khách hàng ClickUp tùy chỉnh

Tải mẫu miễn phí Xác định các điểm tiếp xúc và điểm ma sát trong hành trình khách hàng tùy chỉnh của bạn với mẫu bản đồ hành trình khách hàng ClickUp

Mẫu Bản đồ Hành trình Khách hàng ClickUp giúp bạn nhìn nhận sản phẩm hoặc dịch vụ của mình qua góc nhìn của khách hàng. Phân chia toàn bộ hành trình thành các giai đoạn: nhận thức, xem xét và chuyển đổi. Bạn cũng có thể đang theo dõi những gì khách hàng đang làm, cảm nhận và trải nghiệm ở mỗi bước.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hình dung hành trình khách hàng tùy chỉnh thành các giai đoạn rõ ràng với các hành động, điểm tiếp xúc và trải nghiệm được đồng bộ hóa

Ghi nhận cảm xúc của khách hàng tùy chỉnh để xác định các điểm gây khó khăn và những khoảnh khắc mang lại niềm vui

Giao quyền sở hữu để mỗi giai đoạn của hành trình có một trưởng nhóm của nhóm chịu trách nhiệm

📌 Phù hợp cho: Nhóm tiếp thị cải thiện chiến dịch, lãnh đạo trải nghiệm khách hàng nâng cao sự hài lòng của khách hàng và nhóm sản phẩm điều chỉnh tính năng phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng.

6. Mẫu sơ đồ quy trình Swimlane ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hình dung quy trình và đảm bảo giao hàng dự án đúng hạn với mẫu bản đồ quy trình Swimlane của ClickUp

Mẫu bản đồ quy trình Swimlane của ClickUp mang lại sự rõ ràng cho các quy trình phức tạp, liên chức năng. Nó chia trách nhiệm thành các "làn" cho từng vai trò, bộ phận hoặc bên liên quan. Điều này giúp dễ dàng xác định ai chịu trách nhiệm cho từng phần, cách các công việc di chuyển giữa các nhóm và nơi có thể xảy ra tắc nghẽn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân chia quy trình thành các làn bơi để chỉ ra nhóm hoặc vai trò nào chịu trách nhiệm ở từng bước

Làm bản đồ chuyển giao công việc để phát hiện các điểm chậm trễ, trùng lặp hoặc rủi ro giao tiếp

Xác định các điểm yếu bằng cách đang theo dõi cách luồng công việc giữa các nhóm hoặc bộ phận

📌 Phù hợp cho: Đội ngũ vận hành, quản lý dự án, quy trình onboarding nhân sự, các sáng kiến liên bộ phận và bất kỳ quy trình làm việc nào yêu cầu nhiều lần chuyển giao.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Miro

7. Mẫu hoạt động UML ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thiết kế các hoạt động cho bất kỳ quy trình nào với mẫu UML Hoạt động của ClickUp

Mẫu UML Activity của ClickUp giúp bạn vẽ sơ đồ quy trình làm việc chi tiết và kiểm soát logic luồng trong phần mềm hoặc quy trình kinh doanh. Khác với các sơ đồ luồng đơn giản, mẫu này cho phép bạn ghi lại các đường dẫn điều kiện, vòng lặp, hành động đồng thời và chuyển đổi, như được định nghĩa trong Ngôn ngữ Mô hình Hợp nhất (UML).

Ngoài ra, vì nó được tích hợp sẵn trong ClickUp Bảng trắng, bạn có thể nhúng sơ đồ này vào kế hoạch dự án tổng thể và liên kết nó với công việc để đảm bảo mọi người đều trên cùng một trang.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thể hiện hành vi phức tạp của người dùng: nhánh rẽ, nhánh hợp nhất, nhánh quyết định, luồng song song và luồng đối tượng

Sử dụng cấu trúc chính thức mà cả các nhóm kỹ thuật (nhà phát triển, kiến trúc sư) và các bên liên quan không kỹ thuật đều quen thuộc

Phân tích các trường hợp sử dụng hoặc tính năng thành các bước hoạt động chi tiết để phát hiện logic ẩn hoặc các trường hợp đặc biệt

📌 Phù hợp cho: Các kiến trúc sư phần mềm ghi chép quy trình làm việc của các trường hợp sử dụng và các nhóm kỹ thuật mô phỏng hành vi trước khi phát triển.

🚀 Lợi thế của ClickUp: ClickUp Brain MAX đưa quản lý dự án AI lên một tầm cao mới, giúp các nhà thiết kế UX biến các luồng tĩnh thành các quy trình làm việc có thể thực hiện được và tối ưu hóa. Bạn có thể vượt qua việc tạo/lập công việc đơn giản: nó phân tích thiết kế của bạn, đề xuất cải tiến và thậm chí dự đoán các điểm tắc nghẽn trước khi chúng xảy ra. Tạo không gian làm việc AI thống nhất với ClickUp Brain MAX Sử dụng nó cho: Công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản: Chuyển đổi ý tưởng nói thành công việc, bình luận hoặc ghi chú ngay lập tức

Quản lý sự mở rộng của AI: Tích hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) vào một công cụ duy nhất Tích hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) vào một công cụ duy nhất

tối ưu hóa luồng làm việc: *Nhận phân tích chi tiết về các luồng của bạn và có được những thông tin hữu ích về các cải tiến, các lộ trình thay thế hoặc các điểm tắc nghẽn tiềm ẩn

8. Mẫu lộ trình UX ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hiển thị tiến độ phát triển sản phẩm theo thời gian với mẫu bản đồ lộ trình UX của ClickUp

Mẫu lộ trình thiết kế UX ClickUp giúp bạn lập kế hoạch, hình dung và theo dõi quá trình thiết kế UX theo thời gian. Dù bạn đang phát triển sản phẩm mới hay cải tiến sản phẩm hiện có, mẫu này sẽ mang lại sự rõ ràng cho mục tiêu UX dài hạn của bạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thực hiện nghiên cứu người dùng để đồng bộ hóa ý tưởng và mục tiêu kinh doanh, giúp công việc tập trung vào những điều quan trọng

Theo dõi tiến độ với các giai đoạn như Mở , Hoàn thành và nhiều giai đoạn khác để theo dõi mọi công việc UX

Lập kế hoạch và phát triển ý tưởng với nhiều chế độ xem, bao gồm Chế độ xem Bảng trắng cho việc brainstorming và Hướng dẫn Bắt đầu cho quá trình onboarding

📌 Phù hợp cho: Nhà thiết kế UX, nhóm sản phẩm, lãnh đạo và các bên liên quan đa bộ phận cần một tài liệu tham khảo chia sẻ cho các công việc UX sắp tới.

9. Mẫu kiểm thử khả dụng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch và tổ chức các phiên thử nghiệm người dùng với mẫu thử nghiệm khả dụng ClickUp

Mẫu kiểm thử khả dụng ClickUp cung cấp cho bạn không gian để lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các bài kiểm thử khả dụng. Nhờ đó, bạn có thể quan sát cách người dùng thực tế tương tác với sản phẩm của mình và xác định những điểm khó khăn để đưa ra các cải tiến có căn cứ.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Lập kế hoạch chi tiết cho các phiên thử nghiệm người dùng bằng cách sử dụng các trường cho mục tiêu, công việc, kết quả, người tham gia và ghi chú

Phân loại các ví dụ và phản hồi về kiểm thử khả dụng bằng trường tùy chỉnh để các bên liên quan có thể hiển thị những yếu tố quan trọng

Chuyển đổi giữa các chế độ xem ClickUp như Bảng trắng, Danh sách công việc, Gantt, Lịch, Khối lượng công việc và nhiều chế độ khác để phù hợp với cách bạn và nhóm suy nghĩ và làm việc hiệu quả nhất

📌 Phù hợp cho: Nhóm UX/UI, nhà thiết kế sản phẩm và phân tích viên kinh doanh muốn có những thông tin về khả năng sử dụng rõ ràng, có thể thực hiện được trực tiếp từ tương tác của người dùng.

Dưới đây là chia sẻ của Bazza Gilbert, Quản lý Sản phẩm tại AccuWeather, về ClickUp:

ClickUp đã giúp việc đồng bộ hóa không đồng bộ trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Bằng cách xây dựng khung làm việc để phác thảo và cấu trúc mục tiêu và kết quả, các nhóm làm việc từ xa có thể hiểu rõ kỳ vọng và cung cấp cập nhật trạng thái một cách linh hoạt. Brainstorming với bảng trắng rất dễ dàng, sắp xếp lại ưu tiên cũng dễ dàng, và thêm hình ảnh tham khảo, v.v., đều rất linh hoạt.

Thiết kế luồng làm việc của bạn với ClickUp

Luồng người dùng quyết định cách người dùng tương tác với sản phẩm của bạn. Các công cụ như mẫu luồng người dùng Miro rất hữu ích để phác thảo hành trình và phát hiện các điểm gây cản trở ngay từ đầu.

Nhưng với ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, bạn có thể biến các luồng đó thành các dự án thực tế.

Sử dụng nó để phân chia ý tưởng thành các công việc, giao nhiệm vụ cho đồng nghiệp, theo dõi tiến độ qua bảng điều khiển và thậm chí hợp tác trực tuyến. Đây là nơi bản đồ gặp gỡ quản lý, và nơi các kế hoạch UX tuyệt vời trở thành trải nghiệm người dùng tuyệt vời.

