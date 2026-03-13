10 lựa chọn thay thế Epicflow tốt nhất trong năm [năm]

Epicflow quản lý việc hiển thị quy trình làm việc rất tốt.

Tuy nhiên, điều này khiến nhóm của bạn phải sử dụng nhiều ứng dụng riêng biệt cho các công việc, tài liệu và hợp tác hàng ngày. Với 68% nhân viên thiếu thời gian tập trung liên tục do phải chuyển đổi giữa các ứng dụng, sự phân mảnh này gây ra nhiều tổn thất.

Hướng dẫn này sẽ giới thiệu cho bạn các giải pháp thay thế Epicflow trong phạm vi rộng, từ các công cụ lập lịch chuyên dụng đến các không gian làm việc tích hợp nơi lập kế hoạch nguồn lực được thực hiện song song với quá trình triển khai, giúp bạn tìm ra giải pháp phù hợp nhất với cách thức làm việc thực tế của nhóm.

10 lựa chọn thay thế Epicflow trong nháy mắt

Công cụ Các tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Không gian Làm việc AI tích hợp, Nhiệm vụ và Chế độ xem, Chế độ xem Khối lượng công việc, Tự động hóa, ClickUp Brain, Siêu đại lý, Kiểm duyệt, Bảng điều khiển, Theo dõi thời gian và Trò chuyện Các nhóm với mọi kích thước mong muốn tích hợp quản lý tiến độ, hợp tác và khả năng hiển thị nguồn lực trong một hệ thống thống nhất Miễn phí vĩnh viễn; Có thể tùy chỉnh cho doanh nghiệp Jira Lập kế hoạch sprint, Lộ trình nâng cao (Kế hoạch), lập bản đồ phụ thuộc, JQL, báo cáo tiến độ và tốc độ Các nhóm phát triển phần mềm Agile quản lý các đợt sprint và danh sách công việc (backlog) tại các công ty lớn Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $7,91/người dùng/tháng Float Lập lịch bằng cách kéo và thả, tỷ lệ sử dụng %, thời gian nghỉ và giờ công việc, ngân sách dự án Các nhóm quy mô nhỏ đến trung bình muốn có tính năng lập lịch trực quan đơn giản và kiểm tra sức chứa nhanh chóng Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ 8,50 USD/người dùng đăng ký/tháng Resource Guru Lịch tài nguyên, quản lý xung đột, đang theo dõi thời gian nghỉ, đặt lịch tạm thời Các nhóm nhỏ cần tính năng lập lịch trình rõ ràng cùng với quản lý nghỉ phép Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5/người/tháng Monday.com Bảng tùy chỉnh, tiện ích Khối lượng công việc, Dòng thời gian và Biểu đồ Gantt, tự động hóa, bảng điều khiển Các nhóm và công ty có kích thước vừa muốn quản lý công việc linh hoạt với các chế độ xem tài nguyên cơ bản Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/người dùng được cấp phép/tháng Runn Biểu đồ sức chứa thời gian thực, bảng chấm công, tỷ lệ sử dụng, kế hoạch kịch bản, dự báo tài chính Các công ty quảng cáo và công ty tư vấn có kích thước khác nhau cần nguồn lực gắn liền với dự báo Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9/người dùng được cấp phép/tháng Celoxis Lập kế hoạch danh mục đầu tư, biểu đồ tải tài nguyên, lập lịch nhiều dự án, theo dõi thời gian và chi phí Các PMO cần kiểm soát cấp danh mục đầu tư và tối ưu hóa nguồn lực tại các tổ chức quy mô lớn Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/người dùng Dự báo Lập lịch có sự hỗ trợ của AI, bảng điều khiển sử dụng, đang theo dõi ngân sách, kế hoạch theo phong cách PSA Các nhóm dịch vụ chuyên nghiệp quy mô lớn tối ưu hóa hiệu suất sử dụng và lợi nhuận Giá cả tùy chỉnh Teamwork.com Quản lý triển khai dự án cho khách hàng, lập lịch tài nguyên, chế độ xem tổng quan khối lượng công việc, theo dõi thời gian và tính phí Các nhóm từ nhỏ đến lớn làm việc trực tiếp với khách hàng cần quản lý dự án và phân bổ nguồn lực trong cùng một nền tảng Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13,99/người dùng/tháng Kelloo Dự báo nhu cầu, lập lịch dựa trên kỹ năng, bảng điều khiển danh mục đầu tư, kế hoạch giả định Các PMO kích thước nhỏ đến trung bình đang lập kế hoạch sức chứa dài hạn cho toàn bộ chuỗi dự án Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $2,09/nguồn lực/tháng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là tổng quan chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Epicflow?

Hầu hết mọi người bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Epicflow khi họ nhận ra rằng họ không chỉ cần khả năng hiển thị nguồn lực, mà còn cần một cách nhanh chóng hơn để lập kế hoạch, hợp tác và thực sự triển khai công việc mà không cần đến các công cụ bổ sung hay tốn nhiều công sức duy trì. Dưới đây là những lý do chính:

Sự phân tán công cụ và chuyển đổi ngữ cảnh: Công việc thường bị phân tán khắp các kênh trò chuyện, tài liệu, bảng tính và công cụ quản lý dự án, dẫn đến việc cập nhật và quyết định xuất hiện ở mọi nơi, khiến quá trình thực thi bị chậm lại

Chi phí thiết lập và quản trị viên cao: Nếu hệ thống cần điều chỉnh liên tục để duy trì độ chính xác, các nhóm sẽ mất niềm tin vào nó và tỷ lệ sử dụng sẽ giảm dần

Giới hạn tính linh hoạt đối với các quy trình làm việc khác nhau: Những gì phù hợp với một phong cách dự án có thể trở nên cứng nhắc đối với các nhóm đa chức năng phải xử lý công việc đột xuất, các chiến dịch và các ưu tiên thay đổi nhanh chóng

Hợp tác kém hiệu quả trong công việc: Khi phản hồi, phê duyệt và bàn giao không được tích hợp sẵn vào các công việc, bạn sẽ gặp phải các chủ đề bình luận dài dòng, thiếu bối cảnh và phải làm lại công việc

Báo cáo không phản ánh đúng cách công việc được thực hiện : Bạn không thể dễ dàng theo dõi các chỉ số mà lãnh đạo yêu cầu, như sự chậm trễ so với cột mốc thời gian, thời gian bị gián đoạn, thay đổi phạm vi công việc hoặc năng suất theo nhóm

Những thách thức khi mở rộng quy mô cùng với sự phát triển của nhóm: Khi số lượng dự án và nhân sự ngày càng tăng, việc duy trì sự thống nhất về ưu tiên, cân bằng khối lượng công việc và làm rõ các mối phụ thuộc trở nên khó khăn hơn

Các lựa chọn thay thế Epicflow tốt nhất để sử dụng

Hãy cùng đi sâu vào tìm hiểu các lựa chọn thay thế Epicflow hàng đầu mà bạn có thể lựa chọn:

1. ClickUp (Tốt nhất để tích hợp tài nguyên, tiến độ, hợp tác và trí tuệ nhân tạo (AI) vào một không gian làm việc duy nhất)

Epicflow thực hiện tốt việc cần làm để tối ưu hóa nguồn lực, nhưng phần lớn các nhóm vẫn phải xử lý phần còn lại của hệ thống vận hành ở nơi khác, thông qua các công cụ riêng lẻ không kết nối với nhau.

Và tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ này tăng lên rất nhanh. Theo Báo cáo Tình hình Năng suất của ClickUp, các nhóm có hiệu suất thấp có khả năng sử dụng hơn 15 công cụ cao gấp 4 lần.

Đây chính là lúc bạn cần một giải pháp thay thế mạnh mẽ hơn như ClickUp. Đây là một Không gian Làm việc AI tích hợp, kết hợp các nguồn lực, công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển, tự động hóa và AI thành một hệ thống kết nối duy nhất.

Dưới đây là cách ClickUp giúp các nhóm lập kế hoạch, triển khai và duy trì sự đồng bộ:

Quản lý công việc hàng ngày trên nhiệm vụ ClickUp

Các startup và nhóm làm việc nhanh chóng không gặp khó khăn với những kế hoạch lớn. Họ gặp khó khăn với hàng ngàn công việc nhỏ lẻ tích tụ mỗi ngày. Nhiệm vụ ClickUp cung cấp cho mỗi công việc một nơi duy nhất để quản lý quyền sở hữu, mức độ ưu tiên, trạng thái, ngày đáo hạn và các mối phụ thuộc. Điều này đảm bảo rằng không có công việc nào bạn thêm vào danh sách công việc bị bỏ sót.

Cung cấp cho mọi công việc một nơi theo dõi được để xác định quyền sở hữu và thời hạn với nhiệm vụ ClickUp

Và vì mỗi nhóm có cách nhìn nhận công việc khác nhau, bạn có thể kết hợp các công việc với các chế độ xem (Views) của ClickUp để phù hợp với cách thức làm việc của nhóm. Sử dụng chế độ xem Danh sách công việc (List) cho danh sách công việc có cấu trúc, chế độ xem Bảng (Board) để theo dõi tiến trình, chế độ xem Lịch (Calendar) để quản lý thời hạn, và chế độ xem theo dòng thời gian (Timeline) khi thứ tự thực hiện là yếu tố quan trọng.

Phát hiện sớm các rủi ro về sức chứa với ClickUp Chế độ xem Khối lượng công việc

Khi mở rộng quy mô, rủi ro thực sự sẽ xuất hiện khi có quá nhiều công việc được giao cho những người không phù hợp vào thời điểm không thích hợp. Chế độ xem Khối lượng công việc (Workload View) của ClickUp giúp bạn theo dõi sức chứa của nhóm theo thời gian thực để phát hiện tình trạng quá tải trước khi nó dẫn đến việc trễ hạn hoặc kiệt sức.

Nắm bắt khả năng làm việc của nhóm và giữa các bộ phận với chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp

Bạn có thể xem khối lượng công việc theo người được giao trong một phạm vi thời gian nhất định, so sánh với sức chứa của từng người và nhanh chóng điều chỉnh lại bằng cách chuyển giao quyền sở hữu hoặc điều chỉnh dòng thời gian. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi một dự án trông có vẻ ổn định khi xem riêng lẻ, nhưng cùng một vài người lại đang âm thầm đảm nhận ba ưu tiên khác song song.

Nhận câu trả lời ngay lập tức và các bước tiếp theo với ClickUp Brain

Khi các dự án của bạn phát triển, yếu tố gây cản trở lớn nhất chính là bối cảnh. Các cập nhật nằm trong các công việc, thông số kỹ thuật nằm trong tài liệu, các quyết định nằm trong phần bình luận, và không ai có thời gian để tổng hợp tất cả lại trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

ClickUp Brain giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép bạn đặt câu hỏi trực tiếp trong không gian làm việc và nhận được câu trả lời gắn liền với công việc của bạn. Nó có thể tóm tắt các chủ đề nhiệm vụ dài, trích xuất các quyết định quan trọng từ bất kỳ đâu trong không gian làm việc của bạn, và biến các cập nhật lộn xộn thành các mục hành động cụ thể mà bạn có thể giao ngay lập tức.

Nhận câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh về công việc của bạn với ClickUp Brain

Vì vậy, thay vì mất 20 phút để cập nhật thông tin, bạn có thể hỏi Brain:

‘Điều gì đang cản trở việc ra mắt này ngay lúc này?’

‘Tóm tắt những thay đổi trong dự án này trong tuần này’

‘Chuyển bản tóm tắt cuộc họp này thành các công việc kèm theo người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn’

🚀 Lợi thế của ClickUp: Sử dụng ClickUp Super Agents làm lớp vận hành luôn sẵn sàng. Super Agents là những đồng đội được hỗ trợ bởi AI của ClickUp, hoạt động dựa trên bối cảnh toàn bộ không gian làm việc và có thể thực hiện các quy trình làm việc nhiều bước thay cho bạn. Nói một cách đơn giản, họ có thể theo dõi công việc, phát hiện rủi ro và thực hiện hành động dựa trên các hướng dẫn, công cụ và quyền truy cập mà bạn cấp cho họ. Giả sử bạn cài đặt một Super Agent chạy theo lịch trình, và nó: Tạo các công việc theo dõi khi có sự cố xảy ra

Kiểm tra không gian ClickUp để tìm công việc quá hạn hoặc bị chặn

Đăng bản tóm tắt hàng tuần kèm theo các bước tiếp theo

Xác định giải pháp phù hợp nhất cho công việc và phân công công việc

Giữ cho công việc diễn ra tự động hóa với ClickUp Automations

Khi làm việc trong các nhóm đang phát triển nhanh chóng, rất nhiều công việc bị đình trệ chỉ vì những bước chuyển giao nhỏ nhặt. Ví dụ, ai đó thay đổi trạng thái công việc nhưng người phụ trách lại không nhận được thông báo. Một công việc được tạo ra nhưng không ai phân công. Ngày đáo hạn thay đổi nhưng các công việc tiếp theo không được cập nhật.

Tính năng Tự động hóa của ClickUp giúp bạn loại bỏ tình trạng mất thời gian dần dần đó bằng cách biến các bước quy trình làm việc thường xuyên thành các quy tắc dựa trên sự kiện kích hoạt.

Tự động hóa việc phân công công việc, thông báo và quy trình làm việc bằng ClickUp Automations

Bạn có thể tự động hóa những công việc nhàm chán nhưng thiết yếu như phân công công việc khi chúng chuyển sang trạng thái mới, áp dụng mẫu khi có yêu cầu mới, chuyển công việc sang giai đoạn tiếp theo sau khi được phê duyệt, hoặc nhắc nhở các bên liên quan khi thời hạn sắp đến.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tìm kiếm trên các công cụ và trên web: ClickUp Brain MAX thu thập câu trả lời từ không gian làm việc, các ứng dụng được kết nối và trên web, với tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản để đưa ra các gợi ý hành động nhanh chóng

Theo dõi thời gian công việc thực tế: Tính năng Theo dõi Thời gian của ClickUp cho phép bạn ghi lại thời gian trực tiếp trên các công việc và xem lại trong bảng chấm công

Theo dõi tiến độ ngay lập tức: Bảng điều khiển ClickUp chuyển đổi dữ liệu công việc thời gian thực thành biểu đồ và thẻ để báo cáo và ra quyết định

Biến cuộc trò chuyện thành công việc: ClickUp Chat giúp duy trì bối cảnh cuộc hội thoại, với tính năng tóm tắt bằng AI và tạo/lập công việc trực tiếp từ tin nhắn, giúp bạn luôn cập nhật thông tin

Xem xét tệp ngay tại chỗ: ClickUp Proofing cho phép thêm chú thích vào hình ảnh, video và tệp PDF để phản hồi luôn chính xác và có thể thực hiện được

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Nền tảng tất cả trong một: Quản lý tài nguyên, công việc, tài liệu và trò chuyện trực tuyến đều được tích hợp trong một không gian làm việc duy nhất, giúp loại bỏ Quản lý tài nguyên, công việc, tài liệu và trò chuyện trực tuyến đều được tích hợp trong một không gian làm việc duy nhất, giúp loại bỏ việc chuyển đổi giữa các ngữ cảnh

Khả năng tích hợp AI: ClickUp Brain có quyền truy cập đầy đủ vào dữ liệu không gian làm việc của bạn, cung cấp những thông tin chi tiết có ý nghĩa và có thể áp dụng ngay

Phù hợp với mọi kích thước nhóm: Nền tảng này có thể mở rộng từ cá nhân đến các bộ phận quản lý dự án (PMO) của doanh nghiệp mà không bắt buộc bạn phải sử dụng các sản phẩm khác nhau

Nhược điểm:

Độ khó học ban đầu: Mức độ tùy chỉnh sâu rộng có thể khiến người dùng cảm thấy choáng ngợp lúc đầu; tốt nhất là nên bắt đầu với các tính năng cốt lõi

Giá của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4,7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi rất thích ClickUp vì nó giúp việc quản lý các dự án của chúng tôi trở nên thực sự đơn giản. Nó kết hợp các tính năng mà trước đây tôi chỉ tìm thấy trong các chương trình khác, như kênh, trò chuyện và trợ lý AI. Với mọi thứ được quản lý từ một nền tảng duy nhất, tất cả bối cảnh công việc đều được tập trung tại một nơi, nên không cần phải liên tục chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau. Điều đó tạo ra sự khác biệt lớn và là một trợ giúp to lớn trong công việc hàng ngày của chúng tôi.

2. Jira (Phù hợp nhất cho các nhóm phát triển phần mềm Agile cần lập kế hoạch sức chứa dựa trên sprint)

qua Jira

Nếu bạn đang đánh giá các lựa chọn thay thế cho Epicflow, Jira thường là một ứng cử viên sáng giá khi công việc của bạn liên quan đến việc phát hành phần mềm, quy trình làm việc kỹ thuật và các nhóm phát triển phần mềm theo phương pháp Agile. Phần mềm này được xây dựng dựa trên một nguồn thông tin duy nhất cho các mục công việc (vấn đề) và các quy trình làm việc đưa chúng từ ý tưởng đến khi hoàn thành.

Jira thực sự phát huy thế mạnh khi bạn cần một lớp lập kế hoạch bên trên quá trình thực thi. Với dòng thời gian và Lộ trình nâng cao (Kế hoạch) của Jira, các nhóm có thể lập bản đồ các mối phụ thuộc, điều phối nhiều dự án và quản lý việc phân bổ nhân lực trong nhóm dựa trên sức chứa khi kế hoạch thay đổi.

Các tính năng nổi bật của Jira

Lộ trình nâng cao: Lập kế hoạch công việc cho nhiều nhóm với tính năng lập bản đồ phụ thuộc và nhận cảnh báo khi một sprint bị quá tải

Tìm kiếm mọi thứ nhanh chóng với JQL: Phân tích các danh sách công việc tồn đọng và công việc đang thực hiện bằng Jira Query Language để các nhóm có thể tạo các chế độ xem chính xác cho việc phân loại, phát hành, kiểm tra chất lượng và kiểm tra quyền sở hữu

Báo cáo về tốc độ và biểu đồ tiến độ: Theo dõi khối lượng công việc mà nhóm của bạn hoàn thành trong mỗi sprint để lập kế hoạch năng lực thực tế cho tương lai

Ưu và nhược điểm của Jira

Ưu điểm:

Hỗ trợ Agile chuyên sâu: Được thiết kế riêng cho phát triển phần mềm với các tính năng tích hợp sẵn mà các công cụ khác chỉ có thể mô phỏng

Tích hợp hệ sinh thái Atlassian: Kết nối liền mạch với Confluence, Bitbucket và Trello để tạo ra một môi trường phát triển thống nhất

Ngôn ngữ truy vấn mạnh mẽ (JQL): Tạo bộ lọc và báo cáo tùy chỉnh để phân tích tài nguyên chi tiết

Nhược điểm:

Đường cong học tập dốc: Giao diện có thể hơi rối mắt, và việc cấu hình quy trình làm việc đòi hỏi nhiều nỗ lực ban đầu

Ít phù hợp với các nhóm không chuyên về kỹ thuật: Các nhóm kinh doanh thường cảm thấy thuật ngữ và cấu trúc của Jira khó hiểu

Advanced Roadmaps có giới hạn tính khả dụng: Các tính năng lập kế hoạch sức chứa chính yêu cầu quyền truy cập cấp cao hơn

Giá của Jira

Miễn phí

Gói Standard: 7,91 USD/người dùng/tháng

Gói Premium: $14,54 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jira

G2 : 4.3/5 (hơn 7.000 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 15.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Jira?

Một người đánh giá trên G2 cho biết: Có thể tạo các bảng điều khiển chuyên dụng, giúp việc xem thông tin theo cách tôi cần trở nên dễ dàng hơn. Có thể ước tính nỗ lực bằng cách sử dụng điểm câu chuyện (story points) và điểm kiểm tra chất lượng (QA points), hỗ trợ cho việc lập kế hoạch và theo dõi. Phần mềm này cũng hỗ trợ quản lý nhiều dự án tại một nơi, rất thuận tiện cho việc quản lý công việc giữa các nhóm hoặc các sáng kiến.

📚 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Jira dành cho các nhóm làm việc theo phương pháp Agile

3. Float (Tốt nhất cho việc lập lịch tài nguyên trực quan với sự đơn giản)

qua Float

Nếu vấn đề chính của bạn chỉ là xác định ai có sẵn và vào thời điểm nào, một công cụ quản lý dự án đầy đủ tính năng có thể khiến bạn cảm thấy quá tải ngay lập tức. Bạn chỉ cần một công cụ lập lịch tài nguyên đơn giản, trực quan mà không cần các tính năng thừa thãi. Float được thiết kế chính xác cho mục đích đó, cung cấp cho người quản lý tài nguyên một giao diện gọn gàng, kéo và thả để xem tình trạng sẵn sàng chỉ trong nháy mắt.

Nó tập trung vào việc cần làm: lập lịch tài nguyên. Chế độ xem sức chứa hiển thị tỷ lệ sử dụng, và bạn có thể nhận ra các khoảng trống hoặc tình trạng phân bổ quá mức ngay lập tức.

Các tính năng nổi bật nhất của Float

Lên lịch công việc trực quan bằng cách kéo và thả: Phân công nhân sự cho các dự án trên dòng thời gian trực tiếp, sau đó điều chỉnh lại nhanh chóng khi ưu tiên thay đổi

Thời gian nghỉ phép và giờ làm việc: Xây dựng kế hoạch dựa trên sức chứa thực tế bằng cách tính đến thời gian nghỉ phép, ngày lễ và lịch trình cá nhân

Lập ngân sách dự án: Đang theo dõi số giờ đã lên lịch so với ngân sách dự án để ngăn chặn Đang theo dõi số giờ đã lên lịch so với ngân sách dự án để ngăn chặn sự mở rộng phạm vi công việc từ góc độ nguồn lực

Ưu và nhược điểm của Float

Ưu điểm:

Giao diện trực quan: Chế độ xem lịch trình dễ hiểu ngay lập tức mà không cần nhiều thời gian đào tạo

Chức năng tập trung: Tránh tình trạng quá tải tính năng bằng cách tập trung vào việc lập lịch tài nguyên

Tích hợp mạnh mẽ: Kết nối với các công cụ quản lý dự án như Asana và Trello

Nhược điểm:

Tính năng quản lý dự án giới hạn: Không có tính năng quản lý công việc tích hợp sẵn, biểu đồ Gantt hoặc tài liệu

Báo cáo có thể chi tiết hơn: Thiếu các tính năng phân tích nâng cao của các nền tảng quản lý dự án toàn diện

Không có tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn: Cần tích hợp với công cụ khác để so sánh số giờ dự kiến với số giờ thực tế

Giá theo gói

Gói Starter: 8,50 USD/người dùng/tháng

Pro: $14 mỗi người/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Float

G2 : 4.3/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 1.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Float?

Một người đánh giá trên G2 cho biết: Float.com cung cấp một phương pháp trực quan và dễ sử dụng để quản lý sức chứa của nhóm và lập kế hoạch nguồn lực. Giao diện dựa trên dòng thời gian giúp dễ dàng theo dõi tình trạng sẵn sàng, ngăn chặn việc phân bổ quá mức và lập kế hoạch dự án một cách hiệu quả. Phần mềm này giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ và nâng cao hiệu suất sử dụng tổng thể mà không gây ra sự phức tạp không cần thiết.

4. Resource Guru (Tốt nhất cho việc lập lịch làm việc và quản lý nghỉ phép hiệu quả cho nhóm)

qua Resource Guru

Không có gì làm kế hoạch dự án bị lệch hướng nhanh hơn việc phát hiện ra rằng bạn đã sắp xếp lịch làm việc trùng lặp cho nhà thiết kế chính. Resource Guru được thiết kế để ngăn chặn điều đó.

Phần mềm này giúp các nhóm tránh tình trạng đặt lịch trùng lặp nhờ chế độ xem lịch chi tiết hiển thị tình trạng sẵn sàng, công việc đã lên lịch và thời gian nghỉ ngơi tại một nơi duy nhất, được hỗ trợ bởi tính năng quản lý nghỉ phép.

Một trong những điểm nổi bật của phần mềm này là tính năng quản lý xung đột, giúp tự động phát hiện khi ai đó được lên lịch làm việc vượt quá sức chứa hoặc được phân công cho các nhiệm vụ trùng lặp.

Các tính năng nổi bật của Resource Guru

Lịch tài nguyên trực quan: Một lịch gọn gàng, được phân loại theo màu sắc hiển thị tất cả các lịch trình đặt lịch của nhóm

Đặt lịch linh hoạt khi kế hoạch thay đổi: Sử dụng tính năng đặt lịch nhiều nguồn lực và đặt lịch tạm thời để giữ sức chứa, sau đó xác nhận khi phạm vi và ngày giờ đã được xác định

Quản lý nghỉ phép: Theo dõi ngày nghỉ phép và ngày nghỉ ốm trong cùng một hệ thống, giúp tính toán sức chứa luôn phản ánh thực tế

Ưu và nhược điểm của Resource Guru

Ưu điểm:

Đơn giản và tập trung: Quản lý lịch trình và theo dõi tình trạng sẵn sàng của nhóm mà không cần đến sự phức tạp không cần thiết

Phát hiện xung đột giúp ngăn chặn tình trạng đặt lịch trùng lặp: Các cảnh báo xung đột tự động phát hiện sai sót trước khi chúng ảnh hưởng đến tiến độ dự án

Bảng điều khiển cá nhân cho các thành viên trong nhóm: Mỗi cá nhân có thể kiểm tra lịch trình của mình mà không cần hỏi quản lý

Nhược điểm:

Tính năng quản lý dự án giới hạn: Chỉ là một công cụ lập lịch, không có tính năng quản lý công việc hay tự động hóa

Báo cáo cơ bản: Các báo cáo bao quát mức độ sử dụng nhưng thiếu chiều sâu để phân tích danh mục đầu tư phức tạp

Không có tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn: Không thể so sánh số giờ đã lên lịch với số giờ thực tế nếu không tích hợp với phần mềm của bên thứ ba

Giá của Resource Guru

Grasshopper: 5 USD/người/tháng

Blackbelt: 8 USD/người/tháng

Master: 12 USD/người/tháng

Đánh giá và nhận xét về Resource Guru

G2 : 4.6/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Resource Guru?

Một người đánh giá trên G2 cho biết: RG thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Phần mềm này hoạt động rất hiệu quả với chúng tôi vì lịch trình và nhân sự luôn thay đổi, và chúng tôi có thể cập nhật lịch hẹn một cách nhanh chóng và dễ dàng để mọi người luôn được cập nhật thông tin theo thời gian thực.

5. Monday.com (Tốt nhất cho quản lý công việc trực quan với chế độ xem tài nguyên)

Monday.com cung cấp một nền tảng có khả năng tùy chỉnh cao, nơi việc theo dõi nguồn lực được tích hợp trực tiếp với quá trình thực hiện dự án. Điều này rất phù hợp cho các nhóm muốn xây dựng quy trình làm việc riêng mà không bị gò bó trong một cấu trúc cứng nhắc.

Phần mềm này được xây dựng dựa trên các bảng mà bạn có thể tùy chỉnh theo quy trình làm việc của mình, sau đó tích hợp các tính năng tự động hóa, bảng điều khiển và tích hợp để đảm bảo công việc được tổ chức khoa học ngay cả khi quy mô công việc mở rộng.

Ngoài ra, tiện ích Khối lượng công việc hỗ trợ quản lý khối lượng công việc bằng cách hiển thị sức chứa của nhóm dựa trên ước tính nỗ lực.

Các tính năng nổi bật của Monday.com

Kế hoạch sức chứa thông qua góc nhìn về khối lượng công việc: Sử dụng Khối lượng công việc để phát hiện ngay lập tức tình trạng sức chứa dư thừa so với sức chứa thiếu hụt

Chế độ xem Dòng thời gian và Biểu đồ Gantt: Hiển thị lịch trình dự án kèm các mối quan hệ phụ thuộc để xác định Hiển thị lịch trình dự án kèm các mối quan hệ phụ thuộc để xác định các điểm nghẽn nguồn lực trong kế hoạch

Trợ lý AI Monday: Tạo bản tóm tắt công việc, soạn thảo bản cập nhật và tự động hóa công việc thường ngày

Ưu và nhược điểm của Monday.com

Ưu điểm:

Giao diện trực quan và dễ sử dụng: Giao diện dạng bảng giúp các nhóm dễ dàng làm quen và áp dụng nhanh chóng

Tùy chỉnh linh hoạt: Tạo các quy trình làm việc, bảng điều khiển và tự động hóa tùy chỉnh để phù hợp với quy trình làm việc của nhóm

Hệ sinh thái đa sản phẩm: Cung cấp các sản phẩm riêng biệt cho CRM, Phát triển (Dev) và Dịch vụ

Nhược điểm:

Độ chính xác của khối lượng công việc phụ thuộc vào ước tính nỗ lực: Tiện ích Khối lượng công việc chỉ hữu ích nếu nhóm của bạn luôn ước tính nỗ lực cho các công việc một cách nhất quán

Giới hạn tự động hóa: Số lượng hành động tự động mỗi tháng có thể bị giới hạn

Các yếu tố cần xem xét khi mở rộng quy mô: Số lượng người dùng được cấp phép tối thiểu có thể cần có kế hoạch khi nhóm phát triển

Giá của Monday.com

Miễn phí

Gói Standard: $12/người dùng được cấp phép/tháng

Pro: $19/người dùng được cấp phép/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Monday.com

G2 : 4,7/5 (hơn 15.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 5.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Monday.com?

Một người đánh giá trên G2 cho biết: Nó giúp chúng tôi duy trì tiến độ dự án và biến việc lập kế hoạch và lên lịch cho mạng xã hội trở nên dễ dàng.

📚 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Monday dành cho nhóm

6. Runn (Phù hợp nhất cho kế hoạch nguồn lực theo thời gian thực kèm dự báo tài chính)

qua Runn

Đối với các công ty quảng cáo và tư vấn, kế hoạch nguồn lực chỉ là một nửa chặng đường — bạn còn cần biết liệu các dự án của mình có sinh lời hay không.

Runn hiển thị cho bạn thông tin về sức chứa của nhóm cùng với tình hình tài chính của dự án. Ngoài việc theo dõi ai đang sẵn sàng, bạn còn có thể xem xét liệu các dự án của mình có đang đi đúng hướng để sinh lời hay không.

Nền tảng này kết hợp lập lịch tài nguyên với theo dõi ngân sách và dự báo doanh thu, đồng thời cập nhật theo thời gian thực khi các nhiệm vụ thay đổi.

Các tính năng nổi bật của Runn

Biểu đồ sức chứa trực tiếp: Theo dõi tình trạng sử dụng của nhóm được cập nhật theo thời gian thực khi bạn thực hiện các thay đổi trong lịch trình, mà không có độ trễ khi làm mới

Giữ dự báo minh bạch: Ghi lại thời gian qua Runn Timesheets (hoặc nhập từ các công cụ theo dõi khác) để so sánh giờ theo kế hoạch với giờ thực tế và cập nhật dự báo dựa trên các mục nhập thực tế

Lập kế hoạch tình huống: Mô phỏng các tình huống giả định để xem việc phân bổ nguồn lực khác nhau sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức chứa và dòng thời gian

Ưu và nhược điểm của Runn

Ưu điểm:

Cập nhật theo thời gian thực: Các thay đổi được phản ánh ngay lập tức trên tất cả các chế độ xem

Tích hợp tài chính: Kết hợp kế hoạch nguồn lực với theo dõi ngân sách giúp có cái nhìn toàn diện về tình trạng dự án

Khởi động nhanh chóng: Các nhóm nhỏ có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức mà không cần thiết lập hay cấu hình phức tạp

Nhược điểm:

Tính năng quản lý dự án giới hạn: Không bao gồm quản lý công việc, tài liệu hoặc giao tiếp trong nhóm

Hệ sinh thái tích hợp nhỏ hơn: Ít tích hợp sẵn hơn so với các nền tảng lớn hơn

Nhà cung cấp ít tên tuổi hơn: Một công ty quy mô nhỏ hơn, điều này có thể là mối lo ngại đối với các tổ chức có yêu cầu nghiêm ngặt về nhà cung cấp

Giá của Runn

Lite: 9 USD/người dùng được cấp phép/tháng

Gói Standard: 13 USD/người dùng được cấp phép/tháng

Đánh giá và nhận xét về Runn

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: 4.8/5 (hơn 30 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Runn?

Một người đánh giá trên G2 cho biết: Runn rất phù hợp với tổ chức của chúng tôi vì nó có giá cả phải chăng, dựa trên đám mây và đáp ứng nhu cầu lập lịch của chúng tôi với tư cách là các nhà quản lý dự án.

7. Celoxis (Phù hợp nhất cho quản lý danh mục dự án doanh nghiệp với tối ưu hóa nguồn lực)

qua Celoxis

Khi bạn là một PMO phải quản lý hàng chục dự án cùng lúc, bạn cần một nền tảng có thể xử lý sự phức tạp. Celoxis cung cấp khả năng hiển thị tài nguyên tập trung cùng khả năng tối ưu hóa việc phân bổ trên toàn bộ danh mục đầu tư của bạn.

Nó cũng kết hợp lập kế hoạch dự án (biểu đồ Gantt, mẫu, lịch trình) với lập kế hoạch nguồn lực, giúp bạn theo dõi khối lượng công việc, phân công vai trò công việc và phát hiện sớm các xung đột về sức chứa.

Ngoài ra, Celoxis cung cấp biểu đồ tải công việc hiển thị sức chứa trên tất cả các dự án, giúp dễ dàng xác định các thành viên trong nhóm đang bị phân công quá tải và phân bổ lại công việc.

Các tính năng nổi bật của Celoxis

Biểu đồ tải tài nguyên: Hiển thị việc phân bổ tài nguyên trên tất cả các dự án trong một chế độ xem duy nhất

Lập lịch cho nhiều dự án: Quản lý các mối quan hệ phụ thuộc và xung đột tài nguyên trong danh mục đầu tư các dự án

Kết nối tiến độ với thời gian, chi phí và lợi nhuận: Thêm các tính năng theo dõi thời gian, tính toán chi phí và lập hóa đơn khi bạn nâng cấp kế hoạch

Ưu và nhược điểm của Celoxis

Ưu điểm:

Khả năng hiển thị ở cấp độ danh mục dự án: Được thiết kế dành cho các tổ chức quản lý nhiều dự án cùng lúc

Các tùy chọn triển khai linh hoạt: Có sẵn dưới dạng đám mây hoặc cài đặt tại chỗ

Khả năng báo cáo mạnh mẽ: Nhiều tùy chọn cho báo cáo và bảng điều khiển tùy chỉnh

Nhược điểm:

Giao diện lỗi thời: Giao diện người dùng (UI) có vẻ kém hiện đại hơn so với các đối thủ cạnh tranh mới hơn, điều này có thể ảnh hưởng đến việc người dùng chấp nhận sử dụng.

Đường cong học tập dốc hơn: Các tính năng dành cho doanh nghiệp yêu cầu cấu hình và đào tạo

Cộng đồng người dùng nhỏ hơn: Ít tài nguyên trực tuyến và hỗ trợ từ cộng đồng hơn so với các nền tảng lớn hơn

Giá của Celoxis

Core: 10 USD cho mỗi người dùng tiêu chuẩn

Essentials: $25 cho mỗi người dùng tiêu chuẩn

Gói Professional: $35 cho mỗi người dùng tiêu chuẩn

Kinh doanh: $45 cho mỗi người dùng tiêu chuẩn

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Celoxis

G2 : 4.6/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 300 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Celoxis?

Một người đánh giá trên G2 cho biết: Một nhận xét rõ ràng mà tôi có về Celoxis là nó giúp việc lập kế hoạch dự án trở nên thực tế hơn. Thường thì thời hạn dự án được đặt ra mà không có ước tính chính xác về sức chứa và khối lượng công việc thực tế. Các công cụ lập lịch và lập kế hoạch của Celoxis cho phép tôi sắp xếp các công việc theo cách khiến dòng thời gian dự án trở nên thực tế hơn là chỉ mang tính lý thuyết. Tôi thấy điều này đặc biệt hữu ích vì nó giúp giảm bớt tần suất tôi phải quay lại và sửa đổi dòng thời gian dự án.

8. Forecast (Phù hợp nhất cho quản lý dự án và nguồn lực dựa trên AI dành cho các dịch vụ chuyên nghiệp)

qua Forecast

Các công ty dịch vụ chuyên nghiệp cần tối ưu hóa một chỉ số quan trọng, đó là tỷ lệ sử dụng. Forecast là nền tảng Tự động hóa Dịch vụ Chuyên nghiệp (PSA) được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), giúp các nhóm lập kế hoạch dự án, phân bổ nhân sự và theo dõi tiến độ thực hiện, đồng thời luôn theo dõi tỷ lệ sử dụng và lợi nhuận.

Thay vì xem quản lý nguồn lực như một thực thể riêng biệt, phần mềm này tích hợp quản lý dự án, quản lý nguồn lực, lập kế hoạch năng lực và tài chính vào một quy trình làm việc kết nối.

Ý tưởng cốt lõi là bạn lập kế hoạch công việc và nhân sự tại một nơi duy nhất, sau đó Forecast sử dụng các tín hiệu dự báo được hỗ trợ bởi AI để giúp các nhóm phát hiện sớm các khoảng trống về hiệu suất, rủi ro và áp lực giao hàng.

Dự báo các tính năng tốt nhất

Lập lịch tự động bằng AI: Nền tảng này phân tích sức chứa và kỹ năng của nhóm để đề xuất cách phân công công việc tối ưu

Theo dõi ngân sách: Theo dõi ngân sách dự án cùng với việc phân bổ nguồn lực để xem liệu công việc theo lịch trình có giúp dự án duy trì lợi nhuận hay không

Bảng điều khiển hiệu suất: Theo dõi tỷ lệ sử dụng của nhóm thông qua các bảng điều khiển trực quan để xác định các thành viên chưa được tận dụng hết tiềm năng

Dự đoán ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

Đề xuất dựa trên AI: Các đề xuất lập lịch tự động hóa giúp giảm thời gian mà các nhà quản lý dành cho việc phân bổ nguồn lực

Tập trung vào dịch vụ chuyên nghiệp: Được phát triển dành riêng cho các công ty quảng cáo và tư vấn, với các tính năng như theo dõi giờ làm việc tính phí

Nền tảng tích hợp: Kết hợp quản lý dự án, lập lịch nguồn lực và theo dõi tài chính

Nhược điểm:

Dành cho doanh nghiệp: Có thể bao gồm nhiều tính năng hơn so với nhu cầu của các nhóm hoặc tổ chức nhỏ hơn có nhu cầu đơn giản hơn

Đề xuất của AI cần dữ liệu chất lượng: Chất lượng của các đề xuất phụ thuộc vào việc có hồ sơ kỹ năng và ước lượng thời gian chính xác

Ít linh hoạt hơn đối với các quy trình công việc không thuộc lĩnh vực PS: Các giả định của nền tảng này có thể không phù hợp với mô hình công việc của các ngành khác

Dự đoán xếp hạng và đánh giá

G2 : 4.2/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 80 đánh giá)

Dự báo giá cả

Giá cả tùy chỉnh

Người dùng thực tế nói gì về Forecast?

Một người đánh giá trên G2 cho biết: Tôi rất thích cách Forecast kết hợp tính dễ sử dụng với phân tích dữ liệu. Phần mềm này cung cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng để tìm công việc và ghi lại thời gian cho bất kỳ ai sử dụng hệ thống, đồng thời thu thập một phạm vi các chỉ số dữ liệu hữu ích có thể được xử lý để mang lại những thông tin phân tích kinh doanh (BI) mạnh mẽ.

9. Teamwork.com (Phù hợp nhất cho các nhóm làm việc trực tiếp với khách hàng cần kết hợp quản lý nguồn lực và quản lý dự án)

Đối với các công ty quản lý công việc của khách hàng, công cụ lập kế hoạch nguồn lực của bạn cần được kết nối với quy trình triển khai dự án, theo dõi thời gian, giao tiếp với khách hàng và quản lý ngân sách tổng thể của dự án. Teamwork.com kết nối tất cả các tính năng này vào một nền tảng duy nhất.

Bạn có thể quản lý dự án với các công việc, cột mốc, mẫu và theo dõi thời gian, sau đó tích hợp tính năng hợp tác với khách hàng để các bên liên quan bên ngoài luôn được cập nhật thông tin.

Nó cũng hỗ trợ lớp lập kế hoạch nguồn lực. Tính năng Lịch trình của Teamwork cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan về Khối lượng công việc trên các thành viên và dự án, giúp bạn phân bổ công việc, lập kế hoạch sức chứa trước và phát hiện tình trạng quá tải trước khi ảnh hưởng đến thời hạn giao hàng.

Các tính năng nổi bật của Teamwork.com

Lịch trình nguồn lực: Xem sức chứa của nhóm và lên lịch công việc cho các dự án, tích hợp với dòng thời gian dự án

Theo dõi thời gian với giờ làm việc tính phí: Theo dõi thời gian trực tiếp trên các công việc và đánh dấu giờ làm việc là tính phí hoặc không tính phí

Quản lý khối lượng công việc: Xem công việc được giao và sức chứa sẵn có của từng thành viên trong nhóm để xác định tình trạng phân bổ quá tải

Ưu và nhược điểm của Teamwork.com

Ưu điểm:

Được thiết kế dành cho các công ty quảng cáo: Các tính năng như cổng thông tin khách hàng và theo dõi thời gian làm việc tính phí được thiết kế dành riêng cho các nhóm thực hiện các công việc cho khách hàng

Nền tảng tích hợp: Giảm bớt nhu cầu đăng ký nhiều dịch vụ bằng cách kết hợp quản lý tài nguyên, dự án và thời gian

Phù hợp với các nhóm nhỏ: Cấu trúc nhóm linh hoạt mà không yêu cầu cam kết tối thiểu lớn

Nhược điểm:

Các tính năng quản lý tài nguyên chưa tiên tiến bằng các công cụ chuyên dụng: Trình lập lịch hoạt động tốt, nhưng thiếu độ sâu so với các nền tảng quản lý tài nguyên chuyên biệt

Giao diện có thể trông hơi rối mắt: Với nhiều tính năng được tích hợp, giao diện người dùng đôi khi có thể trông hơi lộn xộn

Giới hạn về báo cáo: Các tính năng báo cáo nâng cao và quản lý danh mục đầu tư có giới hạn tính khả dụng

Giá của Teamwork.com

Miễn phí

Deliver: $13,99/người dùng/tháng

Grow: $25,99/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Teamwork.com

G2 : 4.4/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 900 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Teamwork.com?

Một người đánh giá trên G2 cho biết: Khả năng của Teamwork trong việc hỗ trợ cấu trúc tổ chức, sự đồng bộ hóa nhóm, cùng các công cụ quản lý công việc và tổ chức thân thiện với người dùng giúp các nhóm làm việc cùng nhau một cách trơn tru. Điều này cho phép phân công công việc nhanh chóng và dễ dàng, đang theo dõi dự án, và giao tiếp với các thành viên khác trong cùng một chương trình duy nhất, từ đó tạo ra quy trình làm việc hiệu quả và nâng cao năng suất làm việc của nhân viên. Teamwork là giải pháp lý tưởng để cải thiện việc quản lý các dự án đa chiều.

📚 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế Teamwork tốt nhất

10. Kelloo (Tốt nhất cho kế hoạch nguồn lực và phân tích sức chứa ở cấp độ danh mục đầu tư)

qua Kelloo

Kelloo được thiết kế dành cho các bộ phận Quản lý Dự án (PMO) và quản lý nguồn lực cần dự báo nhu cầu và lập kế hoạch sức chứa dài hạn. Phần mềm này giúp bạn đánh giá xem liệu đội ngũ có đủ kỹ năng và sức chứa để đáp ứng các công việc sắp tới hay không.

Nó cung cấp cho bạn một công cụ lập kế hoạch tài nguyên trực quan để lên lịch và phân bổ công việc, sau đó hiển thị tình trạng sẵn sàng, mức độ sử dụng và các xung đột điểm nóng trong toàn bộ nhóm tài nguyên của bạn.

Nền tảng này tập trung vào lập kế hoạch nguồn lực ở cấp độ danh mục đầu tư, hiển thị nhu cầu trên tất cả các dự án và hỗ trợ phân tích giả định để đưa ra các quyết định chiến lược.

Các tính năng nổi bật của Kelloo

Dự báo nhu cầu nguồn lực: Dự báo nhu cầu nguồn lực trong tương lai dựa trên danh sách dự án đang triển khai để xác định xem bạn cần tuyển dụng hay thuê ngoài

Lập lịch dựa trên kỹ năng: Phân công công việc dựa trên kỹ năng cần thiết, không chỉ dựa trên sự sẵn sàng

Bảng điều khiển kế hoạch danh mục đầu tư: Hiển thị trực quan việc phân bổ nguồn lực và nhu cầu trên toàn bộ danh mục đầu tư

Ưu và nhược điểm của Kelloo

Ưu điểm:

Tập trung vào lập kế hoạch chiến lược: Được thiết kế để lập kế hoạch sức chứa hướng tới tương lai, giúp các tổ chức lập kế hoạch trước vài quý

Phối hợp kỹ năng: Đảm bảo phân công đúng người cho đúng công việc

Tầm nhìn tổng quan cấp danh mục đầu tư: Tổng hợp dữ liệu tài nguyên từ tất cả các dự án để có chế độ xem tổng quan

Nhược điểm:

Không hỗ trợ quản lý dự án ở cấp độ công việc: Phần mềm này hỗ trợ lập kế hoạch nguồn lực nhưng không bao gồm các tính năng quản lý công việc hoặc hợp tác.

Nhà cung cấp quy mô nhỏ: Chưa được khẳng định như các nền tảng quản lý dự án dành cho doanh nghiệp, với cộng đồng người dùng nhỏ hơn

Yêu cầu nhập dữ liệu chính xác: Chất lượng dự báo phụ thuộc vào việc có các kế hoạch dự án và hồ sơ kỹ năng chính xác trong hệ thống

Giá của Kelloo

Hàng tháng: $2,09 cho mỗi tài nguyên (cho 10 tài nguyên)

Đánh giá và nhận xét về Kelloo

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: 4,5/5 (hơn 30 đánh giá)

Chọn giải pháp thay thế Epicflow phù hợp nhất cho nhóm của bạn

Chọn sai công cụ có nghĩa là sau sáu tháng, bạn sẽ lại quay trở lại đây và phải đối mặt với những khó khăn tương tự.

Đó là lý do tại sao bạn cần tìm ra một giải pháp đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, từ quản lý dự án đến quản lý nguồn lực.

Và giải pháp đó chính là ClickUp. Đây là một nền tảng được thiết kế để giải quyết tận gốc vấn đề phân mảnh. Bằng cách tập trung các kế hoạch nguồn lực, công việc, tài liệu và cuộc hội thoại vào một nơi duy nhất, bạn sẽ loại bỏ những rào cản khiến nhóm của bạn bị chậm trễ.

Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí và tập hợp các kế hoạch tài nguyên, công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn vào một nơi duy nhất.

Câu hỏi thường gặp

Epicflow là một công cụ tối ưu hóa nguồn lực cho nhiều dự án, lý tưởng để xác định các điểm nghẽn tiềm ẩn trong quy trình dự án. Bạn nên xem xét các giải pháp thay thế nếu cần một nền tảng cũng bao gồm các tính năng quản lý công việc, hợp tác nhóm và tự động hóa tích hợp sẵn.

Các giải pháp thay thế có sự khác biệt lớn về cách thức quản lý dự án. Các công cụ như ClickUp cung cấp tính năng quản lý danh mục đầu tư và công việc tích hợp, trong khi các nền tảng như Kelloo chỉ tập trung vào dự báo cấp cao mà không thực hiện công việc.

Các nhóm kỹ thuật và sản phẩm nên ưu tiên các tính năng như lập kế hoạch sức chứa dựa trên sprint, tích hợp liền mạch với các công cụ phát triển như GitHub hoặc GitLab, và theo dõi tốc độ để đưa ra quyết định phân bổ nguồn lực trong tương lai dựa trên hiệu suất trong quá khứ.

Đúng vậy, AI có thể mang lại giá trị đáng kể bằng cách tự động hóa các công việc mà nếu không có AI, các nhà quản lý sẽ phải thực hiện thủ công. AI có thể giúp tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần bằng cách tạo báo cáo tổng hợp khối lượng công việc, dự đoán các dự án có nguy cơ gặp rủi ro và đề xuất phân công nhiệm vụ tối ưu dựa trên kỹ năng và thời gian rảnh rỗi.